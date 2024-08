die 10 besten Squarespace-Alternativen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Squarespace ist ein Website-Builder, mit dem Sie atemberaubende visuelle Landing Pages für alle Ihre Produkte und Dienstleistungen erstellen können. Die All-in-One-Lösung macht die Website-Erstellung dank Vorlagen und Hosting-Services, die die Anzahl der Tools, die Sie für den Aufbau Ihres Online-Shops benötigen, vereinfachen, einfach.

Nutzer schätzen, dass Squarespace einen niedrigen Preis bietet und die Erstellung von Websites durch eine benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht. Squarespace eignet sich hervorragend für die Gestaltung kreativer Projekte und einfacher Websites, ist aber für E-Commerce-Unternehmen nicht geeignet.

Squarespace bietet nicht so viele Optionen für die Zahlungsabwicklung wie seine Konkurrenten. Es kann keine Verkäufe in mehreren Währungen abwickeln und Point-of-Sales-Transaktionen sind nicht so reibungslos.

Glücklicherweise haben Sie andere Möglichkeiten, wenn es um das Hosting und die Erstellung einer E-Commerce-Website geht - oder wenn Sie generell andere Alternativen zu Squarespace suchen.

Hier stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu Squarespace vor, basierend auf Funktionen, Einschränkungen und Preisen. Außerdem zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl einer Hosting-Plattform für Ihre eigene Website achten sollten. 💪

Worauf sollten Sie bei einer Squarespace-Alternative achten?

Sie wissen, dass Sie einen Web-Builder brauchen, aber Sie sind sich nicht sicher, welchen. Bevor Sie sich mit den verschiedenen Optionen beschäftigen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um über die Funktionen nachzudenken, die Sie benötigen. 👀

Hier sind ein paar grundlegende Funktionen, die Sie beachten sollten, wenn Sie sich Alternativen zu Squarespace ansehen:

Flexibilität: Squarespace bietet eine begrenzte Anzahl von Vorlagen, aber keine davon ist leer. Suchen Sie nach einem Tool, das eine vollständige Anpassung bietet, wenn Sie eine Website erstellen möchten, die sich von der Masse abhebt

Squarespace bietet eine begrenzte Anzahl von Vorlagen, aber keine davon ist leer. Suchen Sie nach einem Tool, das eine vollständige Anpassung bietet, wenn Sie eine Website erstellen möchten, die sich von der Masse abhebt Zahlungsabwicklung: Benötigen Sie eine Lösung, die eine komplexe Zahlungsabwicklung für ein großes Publikum von Nutzern bietet? Entscheiden Sie sich für eine Alternative, die Zahlungsunterstützung und Flexibilität bei der Verarbeitung bietet

Benötigen Sie eine Lösung, die eine komplexe Zahlungsabwicklung für ein großes Publikum von Nutzern bietet? Entscheiden Sie sich für eine Alternative, die Zahlungsunterstützung und Flexibilität bei der Verarbeitung bietet Integrationen: Squarespace bietet nur sehr wenige Anwendungen von Drittanbietern, was Ihre Gestaltungsmöglichkeiten auf das Angebot von Squarespace beschränkt. Viele Squarespace-Alternativen bieten Integrationen an, die die Flexibilität erhöhen und Ihnen die Tür zu mehr Kreativität öffnen

Squarespace bietet nur sehr wenige Anwendungen von Drittanbietern, was Ihre Gestaltungsmöglichkeiten auf das Angebot von Squarespace beschränkt. Viele Squarespace-Alternativen bieten Integrationen an, die die Flexibilität erhöhen und Ihnen die Tür zu mehr Kreativität öffnen Zusammenarbeit in Echtzeit: An der Gestaltung einer Website sind oft mehrere Parteien beteiligt. Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie mehrere Administratoren mit voller Kontrolle über Designänderungen hinzufügen können

Die 10 besten Squarespace-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Hier haben wir eine Liste mit den 10 besten Alternativen zu Squarespace zusammengestellt. Von einfachen Site-Buildern, die keinen Code erfordern, bis hin zu solchen, bei denen Sie Ihr eigenes CSS hinzufügen können, finden Sie ein Tool, mit dem Sie eine atemberaubende Website zum Online-Verkauf erstellen können. 🙌

1. WordPress

über WordPress Wenn Sie an die Erstellung von Websites denken, kommt Ihnen wahrscheinlich WordPress in den Sinn. Als einer der beliebtesten Website-Baukästen ist es keine Überraschung, dass WordPress eine großartige Squarespace-Alternative ist und an der Spitze unserer Liste steht. Mit Hunderten von Plugins, Add-ons und benutzerdefinierten Programmierfunktionen können Sie eine völlig einzigartige Website erstellen, die sich von der Masse abhebt.

WordPress Beste Eigenschaften

Dank zahlreicher Bearbeitungstools, darunter ein Drag-and-Drop-Editor, CSS und HTML, sind die Möglichkeiten, Ihre Traum-Website zu erstellen, endlos - und einfach!

Die intuitive Benutzeroberfläche ist auch für Anfänger unter den Bloggern und Kleinunternehmern leicht zu handhaben

Die integrierte Mediathek speichert alle Ihre Bilder und Videos an einem Ort und Sie können Plugins verwenden, um alles zu organisieren

Umfassende Anpassungsoptionen, Design-Tools und SEO-Tools bieten volle Kontrolle über das Aussehen und die Funktionsweise Ihrer Website

Mit mehr als 70 Sprachen ist diese Plattform eine der besten Optionen für globale Unternehmen und Firmen auf der ganzen Welt

Mehrere WordPress-Hosting-Optionen (Self-Hosting auf wordpress.org oder benutzerdefiniertes Domain-Hosting auf wordpress.com) bieten Alternativen für jede Vorliebe und jedes Preisniveau

WordPress Einschränkungen

WordPress ist zwarquelloffen und es gibt eine kostenlose Version, aber Sie müssen für eine Premium-Version bezahlen, um alle Funktionen nutzen zu können

WordPress unterstützt nur einen Benutzer gleichzeitig in einem Beitrag, was bedeutet, dass die Zusammenarbeit eingeschränkt ist

WordPress Preise

Kostenlos

Persönlich : $9/Monat

: $9/Monat Premium : $18/Monat

: $18/Monat Business : $40/Monat

: $40/Monat Handel : $70/Monat

: $70/Monat Unternehmen: Ab $25.000 pro Jahr

WordPress Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (8.600+ Bewertungen)

: 4.4/5 (8.600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14,700+ Bewertungen)

2. BigCommerce

über BigCommerce BigCommerce ist eine SaaS-Plattform, die alles von der Website-Erstellung bis zum E-Commerce und der Verwaltung digitaler Schaufenster vereinfacht. Mit BigCommerce können Sie Omnichannel-Verkäufe abwickeln, eine Website mit mehreren Schaufenstern erstellen und Zahlungen nahtlos verarbeiten. Es bietet sogar Krypto-Unterstützung, wenn Sie eine neue Ära des E-Commerce einläuten wollen. 💰

BigCommerce beste Eigenschaften

Unbegrenzter Speicherplatz, Kataloge und Bandbreite bedeuten, dass Sie so viele Produkte und Dienstleistungen anbieten können, wie Sie wollen

Mit der E-Commerce-Plattform können Sie Geschäfte segmentieren, um Verkäufe über verschiedene Plattformen hinweg in einem bequemen Bereich abzuwickeln

Nutzen Sie das Tool Open Data Solutions, um personalisierte Einkaufserlebnisse zu schaffen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Benutzer auf Ihrer Website navigieren und Produkte kaufen

B2B-Funktionen wie die Verwaltung von Unternehmenskonten, Prioritätssupport und Rechnungsstellungsportale sind direkt in Ihre Website integriert

BigCommerce-Einschränkungen

Einige Nutzer fanden, dass die kostenlosen Themes oft gleich aussahen

Es gibt zwar keine Speicherplatzbeschränkungen, aber es gibt jährliche Umsatzbeschränkungen, für die Sie einen höheren Tarif erwerben müssen

BigCommerce Preise

Standard : $39/Monat

: $39/Monat Plus : $105/Monat

: $105/Monat Pro : $399/Monat

: $399/Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

BigCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

3. Shopify

über Shopify Shopify ist ein Content-Management-System, das für seine E-Commerce-Funktionen bekannt ist. Es wird von E-Commerce-Websites auf der ganzen Welt dank Funktionen wie Markenkasse, SSL-Zertifikaten und einer benutzerfreundlichen Oberfläche geschätzt. Erstellen Sie einen beeindruckenden E-Commerce-Shop mit App-Integrationen, Point-of-Sale-Tools und detaillierten Datenberichtsfunktionen.

Shopify Beste Funktionen

Mit Tausenden von Designthemen und dem umfangreichen Website-Editor können Sie alles erstellen, von einer einfachen Portfolio-Website bis hin zu aufwendigen Schaufenstern

E-Commerce-Tools wickeln Zahlungen direkt auf Ihrer Website ab, einschließlich Transaktionsgebühren, Steuern und Rabatten

Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern ermöglichen Ihnen die Verbindung mit Messaging-Apps, Marketing-Tools undwebsite-Projektmanagement-Software für nahtlose Arbeitsabläufe

Wählen Sie aus verschiedenen Webhosting-Optionen, einschließlich eines benutzerdefinierten Domänennamens zur Optimierung des Website-Brandings

Shopify Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für den Einstieg

Die Preise sind eher teuer, was für Einzelpersonen und kleine Teams eine Einschränkung darstellen kann

Shopify Preise

Basic : $39/Monat

: $39/Monat Shopify : $105/Monat

: $105/Monat Erweitert: $399/Monat

Shopify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (4,400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (4,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6,200+ Bewertungen)

4. GoDaddy

über GoDaddy GoDaddy ist einer der besten Website-Builder dank eines hohen Maßes an Anpassungsmöglichkeiten und seiner Benutzerfreundlichkeit. Der GoDaddy-Website-Builder bietet KI-Tools um ganze Websites von Grund auf zu erstellen, sowie Vorlagen, mit denen Sie dem Design Ihren eigenen Stempel aufdrücken können. Nutzen Sie außerdem die E-Mail- und Marketing-Tools, um Ihre Online-Präsenz zu erweitern und eine treue Fangemeinde aufzubauen. 🛠️

Die besten Funktionen von GoDaddy

Mit eingebautemKI-Tools für den elektronischen Handelbeantworten Sie ein paar Fragen zu Ihrer Website und Ihren Produkten, um in wenigen Minuten eine wunderschöne Website zu erstellen, ohne dass Sie sich die Mühe machen müssen

GoDaddy Payments wickelt alle Ihre Verkäufe für Sie ab, ohne dass Sie ein separates Tool anschließen müssen

24/7-Kundensupport bietet schnelle Antworten, wenn Sie bei der Gestaltung oder Verwaltung Ihrer Website nicht weiterkommen

GoDaddy Studio vereinfacht die Erstellung von Markeninhalten mit benutzerdefinierten Schriftarten, Bildern und Designs, die zu Ihrer Website passen

GoDaddy Einschränkungen

Einige Benutzer empfanden die Layouts als schwer zu navigieren, insbesondere bei größeren Websites

Integrationen, insbesondere mitprojektmanagementsoftwaresind nicht immer nahtlos und können fehlerhaft sein

GoDaddy Preise

Basic : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Premium : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Commerce: $20.99/Monat

GoDaddy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.9/5 (800+ Bewertungen)

: 3.9/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,200+ Bewertungen)

5. Auffallend

über Auffallend Strikingly ist eine web-Design-Tool wird von Unternehmern und großen Unternehmen verwendet, die einen Website-Builder wünschen, der keine Programmierkenntnisse erfordert. Mit einer einfachen Benutzeroberfläche erstellen Sie dank Vorlagen und leicht bearbeitbaren Segmenten eine Website in weniger als 30 Minuten.

Auffallend beste Funktionen

Nutzen Sie die Funktion Simple Store, um einen Online-Marktplatz zu erstellen und PayPal oder Stripe für die Zahlungsabwicklung zu verbinden

Treten Sie mit Ihren Kunden in Kontakt dank integriertem Live-Chat, Anmeldeformularen und Mitgliedskonten

Analysen bieten einfache Diagramme, um zu sehen, wie Ihre Website funktioniert, welche Produkte den Nutzern am besten gefallen und ob Sie auf ihre Ziele verfolgen * Verknüpfen Sie schnell Ihre sozialen Feeds, um die Interaktion mit Kunden zu fördern, und nutzen Sie das einfache Blog-Tool, um allgemeine Fragen zu beantworten und Produktaktualisierungen mitzuteilen

Auffallende Einschränkungen

Es gibt keine kostenlose Version

Die Funktionen sind zwar einfach, aber begrenzt, so dass es für komplexere Marken weniger nützlich ist

Auffallend Preise

Eingeschränkt : $12/Monat

: $12/Monat Pro : $20/Monat

: $20/Monat VIP: $59/Monat

Auffallende Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (30+ Bewertungen)

: 4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

6. Webflow

über WebflowWebflow macht aus CSS, HTML und JavaScript einen visuellen Editor, mit dem Sie die Möglichkeiten des Codes nutzen können, ohne dass Sie selbst wissen müssen, wie man ihn schreibt. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie ganz einfach Abschnitte verschieben und Elemente wie Textfelder, Bilder und Navigationsleisten hinzufügen. 🖱️

Webflow Beste Eigenschaften

Die Seitenstruktur ist vollständig anpassbar, so dass Sie Fußzeilen, Kopfzeilen und Komponenten, nicht nur Text und Bilder, ändern können

Schnelle Anwendung von Schrift- und Farbänderungen auf der gesamten Seite dank CSS im Hintergrund und einer einfachen Klickschnittstelle

Veröffentlichen Sie direkt im Web oder nutzen Sie die Exportfunktion, um eine Zip-Datei mit Ihrem Code für die individuelle Produktion zu erstellen

Reichhaltige Animationen und Suchfunktionen ermöglichen es Ihnen, Inhalte von überall auf der Website zu übernehmen und auf Startseiten, Produktseiten und anderen Seiten einzubinden

Webflow Einschränkungen

Sie können zwar einen Teil des grundlegenden Codes ändern, aber nicht den gesamten Code, so dass es nicht die beste Wahl für Entwickler ist, die die volle Kontrolle haben möchten

Es gibt keine mobile App, so dass Sie Änderungen und Websites von Ihrem Desktop aus erstellen müssen

Webflow Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Basic : $18/Monat

: $18/Monat CMS : $29/Monat

: $29/Monat Business : $49/Monat

: $49/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Webflow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

7. Duda

über Duda Duda wurde für SaaS-Marken und Agenturen entwickelt und ist ein Website-Builder, der dank SSL-Zertifikaten und AWS-Hosting sicher ist, was auch die Stabilität der Website verbessert. Mit dem 24/7-Kundensupport ist es einfach, eine Website zu erstellen und sofortige Hilfe zu finden, wenn Sie nicht weiterkommen.

Duda Beste Eigenschaften

SEO-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Website optimiert ist, damit Kunden Sie in Suchmaschinen finden können

Das Drag-and-Drop-Tool erfordert keine Programmierkenntnisse, was Zeit spart und den Einsatz eines Entwicklers überflüssig macht

Anpassbare Codierungsoptionen bedeuten, dass Sie sich in HTML oder CSS vertiefen und Änderungen vornehmen können, wenn Sie Ihrer Website eine persönliche Note verleihen möchten

Vorgefertigte Vorlagen und Abschnitte ermöglichen es Ihnen, Websites schnell und mit wenig Aufwand zu erstellen

Duda Einschränkungen

Es gibt zwar eine kostenlose Testversion, aber Sie müssen zahlen, wenn Sie die Software weiter nutzen möchten

Die Anpassungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, da Sie die Vorlagen nicht einfach wechseln können und die Plugins begrenzt sind

Duda Preise

Basic : $25/Monat

: $25/Monat Team : $39/Monat

: $39/Monat Agentur : $69/Monat

: $69/Monat Weißes Etikett: $199/Monat

Duda Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Weebly

über Weebly Weebly ist eine der besten Alternativen zu Squarespace, da es sich um einen einsteigerfreundlichen Website-Baukasten handelt, für den keine Programmierkenntnisse erforderlich sind. Erstellen Sie eine kostenlose Website oder entscheiden Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan, um mehr Anpassungsmöglichkeiten und Zugang zu zusätzlichen Funktionen zu erhalten. 👨🏽‍💻

Weebly beste Funktionen

Designer-kuratierte Themen und anpassbare Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Website aussieht, als wäre sie von einem Profi erstellt worden

Gestalten Sie Ihre Marke mit benutzerdefinierten Schriftarten und Farbpaletten, die das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens widerspiegeln

Der Drag-and-Drop-Builder nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Seitengestaltung ab

Mit Video- und Bildeditoren können Sie Änderungen direkt im Website-Builder vornehmen, anstatt externe Tools zu verwenden

Weebly Einschränkungen

Da die Website einfach sein soll, gibt es nur wenige erweiterte Funktionen und Integrationen

Weniger Funktionen im Front- und Backend, insbesondere für Personen, die gerne mehr Kontrolle über ihre Programmierung haben

Weebly Preise

Kostenlos

Persönlich : $10/Monat

: $10/Monat Professionell : $12/Monat

: $12/Monat Leistung: $26/Monat

Weebly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (400+ Bewertungen)

: 4.1/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,700+ Bewertungen)

9: Quadrat

über Quadratisch Square ist ein leistungsstarkes E-Commerce-Unternehmen, das Marken, die einen Online-Shop benötigen, eine vereinfachte Website-Erstellung bietet. Mit einer Square-Website können Sie Online- und Ladenverkäufe über ein einziges Dashboard abwickeln. Außerdem können Sie Verkäufe und Ihre Website ganz einfach über die mobile App oder Ihre sozialen Kanäle verwalten.

Square Beste Funktionen

Wählen Sie aus Dutzenden von Website-Themen je nach Branche oder Stil

Nahtlose Integration zwischen Ihrer Square Website und Square POS vereinheitlicht Zahlungen über alle Kanäle hinweg

Fügen Sie spezielle Elemente hinzu, die Merkmale und Produkte hervorheben oder Rabattcodes teilen, um die Konversionsrate zu erhöhen

Ein mobiler Fokus bedeutet, dass Ihre Website für Kunden optimiert ist, unabhängig davon, ob sie sie von ihrem Desktop oder von ihrem Telefon aus besuchen

Square Einschränkungen

Die Vorlagen sind begrenzt und sehen ähnlich aus

Es gibt eine Lernkurve, besonders wenn es um das Hinzufügen von Produkten geht

Quadrat Preise

Kostenlos

Plus : $29/Monat

: $29/Monat Premium: $79/Monat

Quadrat Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (700+ Bewertungen)

: 4.6/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ Bewertungen)

10. Web.com

über Web.de Möchten Sie die schnellste und einfachste Art, eine Website zu erstellen? Web.com nimmt Ihnen die Arbeit mit einem KI-Website-Builder ab. Teilen Sie dem KI-Tool einfach ein paar Informationen über Ihre Website mit, und es erstellt in wenigen Minuten ein optisch ansprechendes Design. ✍️

Web.com Beste Eigenschaften

Der KI-gestützte Drag-and-Drop-Builder verkürzt die Zeit, die für die Erstellung einer Website benötigt wird

Optimiert für Mobiltelefone, so dass Kunden auch von ihrem Telefon oder Tablet aus problemlos Einkäufe tätigen können

Interne Dienstleistungen wie Design, Online-Shop-Support und SEO-Beratung durch Profis

Überspringen Sie das KI-Tool und erstellen Sie Ihre eigene Website schnell mit vorgefertigten Vorlagen

Web.com Einschränkungen

Ideal für die unkomplizierte und einfache Erstellung von Websites, die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt

Es gibt kein kostenloses SSL-Zertifikat und keine Option für tägliche Backups, was die Sicherheitsfunktionen einschränkt

Web.com Preise

Website : $19.99

: $19.99 Webseite + Marketing : $24.99

: $24.99 Online-Shop : $34.99

: $34.99 Online Marktplätze: $49.99

Web.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ Bewertungen)

Squarespace und diese Squarespace-Alternativen bieten zwar Website-Erstellung, Hosting und E-Commerce-Funktionen, aber sie helfen nicht bei anderen Marketingaufgaben. Plattformen wie ClickUp bieten umfassendere Funktionen für Marketing-Teams, einschließlich KI-Tools zur Erstellung von Inhalten für Blogs, Landing Pages und andere Marketingmaterialien.

Verwenden Sie ClickUp AI, um einen Blogbeitrag in ClickUp Docs aus einer einfachen Eingabeaufforderung und ein paar wichtigen Details zu generieren

Sobald Sie Ihre Website eingerichtet und gehostet haben, ist es an der Zeit, mit dem Aufbau zu beginnen marketing-Kampagnen um von Ihrem Publikum wahrgenommen zu werden. Verwalten Sie mit Clickup alle Ihre Content-Kampagnen und entwickeln Sie Marketinginitiativen, die Ihrem Unternehmen zu neuen Höhenflügen verhelfen. ✨ ClickUp für Marketing-Teams übernimmt alles von der Ideenfindung und -entwicklung bis hin zur Ausführung und Berichterstattung. Erstellen Sie Marketing-Roadmaps mit Dashboards und Kalenderansicht und verfolgen Sie den Fortschritt, indem Sie erreichbare Ziele setzen. Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Ihnen die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Team, unabhängig davon, ob Sie mit Mind Maps zum Brainstorming von Ideen für Beiträge in sozialen Medien oder zur Überprüfung von SEO-Blogbeiträgen.

Nutzen Sie die verschiedenen visuellen Dashboards, um den Fortschritt bei einer Vielzahl von Initiativen zu verfolgen. Erstellen Sie einen redaktionellen Inhaltskalender und tragen Sie ein, wann die einzelnen Beiträge veröffentlicht werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um wichtige Informationen zu umreißen, die in den Inhalt aufgenommen werden sollten. Verwenden Sie Prioritätskennzeichen, um besonders wichtige Beiträge hervorzuheben. ClickUp AI ermöglicht Ihnen inhalte für Produktbeschreibungen zu generieren , Landing Pages, Blogs und soziale Kanäle schneller als je zuvor. Vorschläge verbessern die Lesbarkeit, während die Rechtschreib- und Grammatikprüfung für Klarheit sorgt. Verwenden Sie die Funktion "Zusammenfassen", um lange Absätze in kurze Abschnitte zu verwandeln, die die Zeichenbegrenzung einhalten.

Die Website AI-Schreibwerkzeug verbessert auch die Formatierung, indem es längere Beiträge sofort in leicht verdauliche Abschnitte unterteilt. Verwenden Sie es zur Strukturierung von Blogartikeln, E-Mail-Newslettern und Beiträgen für eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Nutzererlebnis.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Visualisieren Sie Marketingdaten undprojekt-Dashboards in verschiedenen Ansichten, z. B. als Zeitleisten, Aufgabenlisten und Gantt-Diagramme

Vereinfachen Siemarketing-Workflows mit Automatisierungen, die redundante Aufgaben und viel Arbeit erledigen, damit sich Ihr Team auf wichtigere Projekte konzentrieren kann

Mehr als 1.000 Vorlagen, darunterproduktstrategie undbranding-Vorlagen rationalisieren Planungsprozesse undsparen Zeit beim Start von Marketinginitiativen

ClickUp AI macht die Erstellung von Inhalten schneller und einfacher, indem es Vorschläge macht, Entwürfe bereinigt und Artikel zusammenfasst

Mit anpassbaren Aufgaben können Sie benutzerdefinierte Felder, Prioritäten und Abhängigkeiten hinzufügen, um Workflows zu erstellen, die Blockaden verhindern und Projekte durch die Marketing-Pipeline leiten

Verwenden Sie Berichtsfunktionen, umvertriebs-Pipeline-Metriken in visuelle Berichte umzuwandeln, um die Zustimmung der wichtigsten Interessengruppen für künftige Marketingkampagnen zu gewinnen

KlickUp Einschränkungen

Einige Funktionen wie ClickUp AI sind nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar, aber sie sind für die meisten Einzelpersonen und Teams erschwinglich

Sie müssen Zeit aufwenden, um sich in das Tool einzuarbeiten, da es so viele Funktionen gibt

ClickUp Preise

Für immer kostenlos Plan

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Website mit einem Tool wie ClickUp

Mit diesen Alternativen zu Squarespace können Sie eine Website zum Leben erwecken, egal ob Sie ein E-Commerce-Geschäft betreiben oder als Privatperson professionelle Dienstleistungen anbieten. Von einfachen Website-Buildern, die die Arbeit schnell erledigen, bis hin zu anpassbaren Coding-Sites, mit denen Sie preisgekrönte Websites erstellen können, gibt es eine Option für alle Bedürfnisse von Online-Shops.

Sobald Sie Ihre Website erstellt haben, können Sie loslegen, melden Sie sich für ClickUp an und beginnen Sie mit der Verwaltung Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Website-Management-Workflows. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um Ziele festzulegen, Tracking-Dashboards zu erstellen und Aufgaben für alles von der Produktentwicklung bis hin zu Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuzuweisen. 🤩