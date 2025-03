10 beste ERP-Software für die Fertigung im Jahr 2025 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Die Auswahl einer ERP-Software für die Fertigung ist keine leichte Aufgabe. Bei den vielen Optionen auf dem Markt kann es schwierig sein, die richtige zu finden, die nicht nur den Anforderungen Ihres Geschäfts, sondern auch Ihrem Budget entspricht.

Zum Glück für Sie haben wir diese Liste der besten ERP-Softwarelösungen für die Fertigung erstellt, um den Überblick zu behalten. Hier finden Sie unsere 10 besten Lösungen, aufgeschlüsselt nach Preis, Features sowie Vor- und Nachteilen.

Außerdem zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei der Auswahl einer Software für Ihr Geschäft achten sollten, um die Prozesse von der Produktentwicklung bis zur Fertigung zu verbessern. 🙌

Worauf sollten Sie bei Produktions-ERP-Software achten?

Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) erleichtert die Führung eines Unternehmens in der Fertigung. Sie kümmert sich um alles, von der Buchhaltung über das Personalwesen und die Lieferkette bis hin zur Beschaffung, sodass Sie sich auf den reibungslosen Transport der Produkte durch die Fertigung konzentrieren können.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei ERP-Software für die Fertigung achten sollten:

Bestandsmanagement: Hersteller benötigen eine Software, die minutengenaue Einblicke in die Verfügbarkeit, den Status und den Speicherort von wichtigen Materialien in der Lieferkette bietet ⚒️

Die 10 Beste ERP-Software für die Fertigung für 2024

Diese 10 ERP-Softwarelösungen für die Fertigung können Ihnen helfen, Workflows zu rationalisieren, Bestände nachzuverfolgen und Arbeiten zu automatisieren. Ganz gleich, ob Sie Produktideen entwickeln, die Kapazität verbessern oder eine Berichterstellung über den Erfolg in der Fertigung anstreben - mit diesen Tools können Sie Ihre Arbeit zu erledigen. 🤩

1. ClickUp

Steigern Sie die Produktivität durch die Rationalisierung von Aufgaben und die Verwendung anpassbarer ClickUp Ansichten, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Verwalten Sie das Tagesgeschäft in Ihrem Unternehmen mit ClickUp, einer projektmanagement tool mit Produkt- und Enterprise-Features für Unternehmen. Mit dieser Cloud-basierten Plattform erhalten Sie unternehmensweite Sichtbarkeit, automatisieren Prozesse und verbessern echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. 💪 ClickUp's Enterprise softwarelösung vereinfacht die funktionsübergreifende Teamarbeit durch die klare Festlegung von Zielen, die Einstellung einer klaren Nachverfolgung und die Verbesserung der Berichterstellung - alles an einem Ort.

Erstellen Sie Aufgaben und fügen Sie mehrere Mitarbeiter hinzu, um die Arbeit aufzuteilen. Fügen Sie Prioritäten und Abhängigkeiten hinzu, damit das gesamte Team weiß, woran zuerst gearbeitet werden sollte.

Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt-Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über alle Ihre Arbeiten hinweg

Die Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp können Sie eine gemeinsame Zeitleiste erstellen, um die Nachverfolgung aller Fertigungsprozesse zu gewährleisten und Blockaden zu vermeiden. Mit der dynamischen Zeitleiste können Sie während des Prozesses Anpassungen vornehmen, um Probleme zu erkennen oder die Arbeit in der Pipeline zu beschleunigen. Farbcodierungsoptionen bieten einen umfassenden Überblick über alle Arbeiten in der Fertigung, sodass Sie Roadmaps und Projektpläne für alle erstellen können.

Mit ClickUp's Feature Produkt ist der Übergang von der Ideenfindung zur Markteinführung und Ausführung schneller denn je. 🏃

Mit DevOps-Integrationen können Sie alle Tools, die Sie zur Produktentwicklung verwenden, in einem Space miteinander verbinden. Workflow-Automatisierungen rationalisieren Pipelines und halten Projekte in Bewegung, während Bug-Tracking-Features helfen, UX-Probleme schnell zu lösen.

Sie wollen mehr? ClickUp's Ressourcen-Management feature informiert Sie über die Nutzung von Anlagen, die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und die Formulare der Lieferanten. Nutzen Sie die Formulare, um Inventare anzufordern und Kosten zu berechnen, oder verwenden Sie die verschiedenen Ansichten, um einen genaueren Blick auf Kapazität und Workload der einzelnen Abteilungen zu werfen. 🔎

ClickUp beste Features

Eingebaut KI-Tools für die Fertigung vereinfachen die Prozessabbildung, fassen Strategiedokumente zusammen und rationalisieren Verträge

Eine anpassbare fertigungs-CRM ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Kundenbeziehungen, die Verbesserung des Lead-Managements und die schnellere Erstellung von Produktberichten

Mehr als 1.000 Vorlagen - einschließlich derVorlage für einen Projektplan für die Fertigung-ermöglichen es Ihnen, Ziele genau zu bestimmen und den Fortschritt über die gesamte Pipeline hinweg zu verfolgen 📌

Mehrere verschiedene Ansichten verbessern die Sichtbarkeit von ressourcenzuweisung Zusammenarbeit in Echtzeit verbessert prozesseffizienz und hält alle auf der gleichen Seite



ClickUp Beschränkungen

Einige Features, wie ClickUp AI, sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Es gibt eine Lernkurve, um mit allen Features zurechtzukommen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. SAP

über SAP SAP Digital Manufacturing ist ein Tool der nächsten Generation, das das Management der Lieferkette vereinfacht und durch die Verwaltung von Ressourcen zur Umsatzsteigerung beiträgt. Nutzen Sie es, um die Ausführung zu optimieren und die Kapazität in jeder Phase des Fertigungsprozesses zu ermitteln.

Und Tools zur Gefahrenerkennung und Risikominderung sorgen dafür, dass Ihr Geschäft die Vorschriften einhält, und legen den Grundstein für eine gesunde Arbeitsumgebung. 🌻

SAP Beste Features

Integrierte Intelligenz bietet Einblicke in die Lieferkette und den Fertigungsprozess, um Risiken zu reduzieren und Ressourcen zu optimieren

SAP S/4HANA bietet 3D-Darstellungen und benutzerdefinierte Parameter für die Verwaltung von Arbeitsplänen und den Aufbau von Fertigungsprozessen

Kommunikations- und Risiko-Dashboards ermöglichen es Ihnen, Gefahren zu erkennen und sie sofort zu beseitigen, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern ⚠️

Auditierbare Prozesse für Umweltauswirkungen helfen bei der Berichterstellung und minimieren die Ressourcenverschwendung

SAP Limits

Die ERP-Implementierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Sie benutzerdefinierte Lösungen für Ihr Geschäft benötigen

Das tool verwendet für einige Prozesse die RDP-Technologie, die nicht die neueste Technologie ist

SAP Preise

Anruf für Preisgestaltung

SAP Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (800+ Bewertungen)

: 4.2/5 (800+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

3. Oracle Netsuite

über Netsuite Oracle Netsuite ERP ist eine All-in-One-Lösung für Produktion, Fertigungsprozesse und beschaffungs-Tool . Die Benutzer lieben die Flexibilität der benutzerdefinierten Anpassung. Die Features Mehrsprachigkeit und mehrere Währungen machen es besonders nützlich für globale Hersteller.

Nutzen Sie es, um Einblicke in das Finanzmanagement Ihrer Kunden zu gewinnen und Herstellungs- und Produktionsprozesse zu kontrollieren. 👩🏻‍🏭

Netsuite Beste Features

Tools zur Verwaltung der Reihenfolge verbessern die Bestandskontrolle, so dass Sie die Produktivität maximieren und Ressourcen in der gesamten Pipeline effektiv nutzen können

Verwenden Sie Kalender oder Gantt-Diagramme, um die Echtzeitplanung zu optimieren und Ihren Bestand dort zu kontrollieren, wo Sie ihn benötigen

Verwaltung der Speicherorte von Lieferanten, vollständige Planung der Verteilung und mehrere Standorte planning tools bieten globale Sichtbarkeit für Ihre Lieferkette 🌎

Das integrierte CRM ist eine Cloud-basierte Lösung, die Sie mit Ihren Kunden verbindet, Marketing-Prozesse automatisiert und dem Benutzer Einblicke in die Realität gewährt

Netsuite Einschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve, besonders wenn Sie anfangen, die ERP-Plattform zu benutzerdefinieren

Es gibt Limits für die Arten von Dokumenten, die Sie exportieren können, und nicht alle Informationen werden korrekt übertragen

Netsuite Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Netsuite Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (2.800+ Bewertungen)

: 4/5 (2.800+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,400+ Bewertungen)

4. Infor

über Informieren Sie sich Infor ist eine führende ERP-Lösung für die Fertigung, die Fertigungsprozesse automatisiert und Echtzeitdaten sowie Sichtbarkeit an jedem Punkt der Lieferkette bietet. Auf die Cloud-basierte ERP-Lösung vertrauen Fertigungsunternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Gastgewerbe. 🧑‍⚕️

Nutzen Sie es, um die Abwicklung der chemischen Produktion zu bewältigen oder um Workflows zu erstellen und pipelines für die Ressourcenverwaltung für die Automobilentwicklung.

Infor Beste Features

Datengesteuerte Berichterstellung bietet Sichtbarkeit in Lieferkettenprozessen mit Bedarfsprognosen und Supplier Relationship Management (SRM)

Planungstools ermöglichen die Planung von Ressourcen und Kapazitäten, damit Sie Ihre Kunden immer pünktlich beliefern können 🚚

Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es dem gesamten Team, zusammenzuarbeiten, um Verfahren zu verbessern und aktuelle Informationen über Änderungen zu erhalten

Einfache Nachverfolgung von Arbeiten, Erstellen von Kundenprofilen und Herunterladen von Berichten für eine nahtlose Produktionsplanung

Informationen Limits

Das tool ist zwar anpassbar, aber für die Implementierung müssen Sie möglicherweise einen Berater beauftragen

Einige Module sind nur in Premium Plänen verfügbar

Infor Preise

Kontakt für Preise

Informationen Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (118+ Bewertungen)

: 3.8/5 (118+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

5. Odoo

über Odoo Odoo ist ein ERP-System für das verarbeitende Gewerbe, das alles von MES und Fertigungssteuerung bis hin zu Qualitätsmanagement und Wartung abdeckt. Passen Sie das tool an Ihre individuellen Bedürfnisse an und rationalisieren Sie die Lagerverwaltung, die Nachverfolgung von Händlern und die Kontrolle von Lagerbeständen. 🎯

Odoo bietet außerdem umfassende Einblicke in Kundenaufträge, Rohstoffe und Prozesse in jeder Phase der Fertigungspipeline.

Odoo beste Features

In einer einzigen Anwendung sind alle Workflows Ihrer Fertigungsprozesse in einem einzigen Space untergebracht, der ein hohes Maß an Skalierbarkeit bietet, egal ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind

Echtzeitsimulationen ermöglichen Ihnen die Planung von Kapazitäten, Verfügbarkeit und Kostenkontrolle, um die Rentabilität zu verbessern 💰

Gantt-Diagramme erleichtern die Planung von Fertigungsaufträgen mit visuellen Dashboards

Nutzen Sie IoT-Integrationen (Internet der Dinge) und Add-Ons, um Barcodedrucker, E-Commerce-Tools und QA-Apps zu verbinden und mit all Ihren Tools in einem Space zu arbeiten

Odoo-Einschränkungen

Es gibt eine Lernkurve, insbesondere für Benutzer, die keine ERP-Softwarelösungen verwendet haben

Einige Benutzer haben Fehler und Pannen im tool gefunden, die die Produktivität verzögern

Odoo Preise

Eine App Free : Unlimited Benutzer, nur eine App

: Unlimited Benutzer, nur eine App Standard : $31.10/Benutzer/Monat

: $31.10/Benutzer/Monat Benutzerdefiniert: $46.80/Benutzer/Monat

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

6. Oracle Fertigung

über Oracle Fertigung Oracle Fusion Cloud Manufacturing ist ein anpassbares ERP-Tool, das Dutzende von Features bietet, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Business intelligence tools bieten Einblicke in grundlegende Daten, so dass Sie Ihre Entscheidungsfindung verbessern können. Funktionen für die Produktionsplanung und den Fertigungsbetrieb rationalisieren Arbeitsabläufe, verbessern die Ressourcennutzung und optimieren die Qualität. 👷🏾

Oracle Beste Features für die Fertigung

Diskrete Fertigung und prozessmanagement-Tools umfassen Rezepturverwaltung, Nachverfolgung und Chargenausführung

Erstellung von Zeitplänen mit Echtzeit-Ressourcenverfügbarkeit zur Verbesserung der Produktion während des gesamten Lebenszyklus Ihres Fertigungsmanagements

Durch die Sichtbarkeit auf mehreren Ebenen können Sie Prozesse in internen, externen und Vertragslagern einsehen, um ein hohes Maß an Qualitätskontrolle zu gewährleisten

Nutzen Sie IOT-Funktionen zur Überwachung von Fahrzeugrouten, zur Anpassung der Kundenerfahrung und zur Sichtbarkeit von Wartungsmaschinen

Oracle Fertigungseinschränkungen

Einige Benutzer hatten Schwierigkeiten bei der Integration von Tools ohne benutzerdefinierte Dokumentation

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein, vor allem während des Onboardings

Oracle Herstellung Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Oracle Herstellung Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

7. Acumatica

über Acumatica Acumatica ist ein ERP-Softwaresystem, das die Geschäftsabläufe vereinfacht, indem es eine durchgängige Sichtbarkeit zusammen mit Tools für die Planung und Terminierung bietet. Mit Acumatica können Sie eine Stückliste erstellen, Prozesse mit Kundenkontakt abwickeln und die Rückverfolgbarkeit von Ressourcen verbessern, die für Ihre Fertigungsprozesse wichtig sind.

Acumatica Beste Features

Das Product Management tool organisiert alle Arten von Fertigungsumgebungen, unabhängig davon, ob Sie sich auf Batch-Prozesse oder Projekte nach Maß konzentrieren

Engineering Change Control macht die Erstellung von Stücklisten einfacher als je zuvor mit integrierten CAD- und PLM-Funktionen

Rollenbasierte Dashboards geben einen detaillierten Einblick in jeden Aspekt Ihres Fertigungsprozesses, um Ausfallzeiten zu minimieren, die Produktivität zu erhöhen und den Umsatz zu steigern

Tools für maschinelles Lernen verbessern das Bestands- und Auftragsmanagement mit Echtzeitdaten und Metriken, mit denen Sie sicherstellen können, dass Sie immer über Kapazitäten verfügen

Acumatica Einschränkungen

Features zur Zeiterfassung könnten verbessert werden, um Workflows weiter zu optimieren

Es gibt eine steile Lernkurve für die Erstellung von Berichten von Grund auf

Acumatica Preisgestaltung

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preisgestaltung

Acumatica Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

8. Microsoft Dynamics 365

über Microsoft Dynamics 365 Mit Microsoft Dynamics 365, einem ERP-System vor Ort, verwandeln Sie Ihre Geschäftsprozesse in umsatzstarke Kraftwerke. Mit Produktions- und Verteilungsplanung sowie Anlagenverwaltung und Vertriebsunterstützung ist dieses Tool ein All-in-One-ERP-Software-Hub für die Fertigung.

Microsoft Dynamics 365 Beste Features

Design- und Schulungstools vereinfachen zusammenarbeit im Unternehmen und beschleunigen die Zeit, die von der Ideenfindung bis zur Ausführung vergeht 💡

Integrierte IoT- und KI-Tools verbinden Fabriken miteinander, sodass jeder in Echtzeit über die Verfügbarkeit von Ressourcen und Probleme in der Lieferkette informiert ist

Verwenden Sie die software für die Fertigungsplanung um jeden Schritt des Produktionsprozesses zu planen und auszuführen

Aufbau besserer Beziehungen zu Kunden mit dem Dashboard für den Vertrieb, das neue Leads nachverfolgt und neue Verbindungen über verschiedene Kanäle hinweg herstellt

Microsoft Dynamics 365 Einschränkungen

Einige Benutzer fanden es schwierig, Hilfe vom Kundensupport-Team zu erhalten

Die Integration funktioniert nicht immer reibungslos, insbesondere bei der Dokumentation

Microsoft Dynamics 365 Preise

Lieferkettenmanagement : $180/Benutzer/Monat, dann $30/Benutzer/Monat für jede weitere App

: $180/Benutzer/Monat, dann $30/Benutzer/Monat für jede weitere App Intelligent Auftragsverwaltung: Ab $300 pro 1.000 Zeilen Reihenfolge pro Monat

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.8/5 (500+ Bewertungen)

: 3.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (100+ Bewertungen)

9. IFS

über IFS IFS ist ein Cloud-Fertigungs-ERP-System, das durchgängigen Produkt-Support für alle Arten von Geschäften bietet. Unabhängig davon, ob Ihre Fertigungsprozesse mit Chemikalien, Lebensmitteln und Getränken oder industriellen Materialien zu tun haben, kann dieses Tool die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft erledigen, verbessern. ✍️

IFS beste Features

Integrierte Produktionsprozesse und Tools zur Chargenoptimierung rationalisieren die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere für Unternehmen, die mit Chemikalien arbeiten

Die durchgängige Rückverfolgbarkeit zeigt Ihnen genau, wo sich alle Ihre Rohstoffe befinden, und bietet Sichtbarkeit in Echtzeit, um die Kapazität anzupassen

Nutzen Sie das integrierte CRM, um die Kundenbindung zu verwalten und schneller bessere Produkte und Dienstleistungen zu liefern

MES-Tools (Manufacturing Execution Systems) ermöglichen es Ihnen, Muster zu identifizieren, Probleme zu erkennen und Risikoentscheidungen schneller und effektiver zu treffen

IFS-Einschränkungen

Einige Module erfordern spezielle Lizenzen oder kostenpflichtige Add-Ons, um nahtlos zu funktionieren

Berechtigungen und Rollen können schwierig zu verwalten sein, je nachdem, wie das System implementiert ist

IFS Preise

Kontakt für Preise

IFS-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (200+ Bewertungen)

: 4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (20+ Rezensionen)

10. SYSPRO

über SYSPRO Die SYSPRO Manufacturing Operations Management (MOM) Software ist ein Business Management tool, das sich auf die Steigerung der Produktivität und die Minimierung von Verlusten in der Lieferkette konzentriert. Verwenden Sie das Tool, um Produktionsprozesse zu planen, Rohstoffe zu planen und Daten für eine bessere Entscheidungsfindung zu analysieren.

SYSPRO beste Features

Mit einer 360-Grad Ansicht der Produktionsprozesse können Sie den gesamten Lebenszyklus der Fertigung an einem Ort visualisieren

Mit den Smart Factory Features können Sie sofort Daten sammeln und mit den Maschinen in der Fertigung kommunizieren, um eine vernetzte Fertigung zu erreichen

Intuitive Dashboards für die Planung und Terminierung sorgen dafür, dass jeder im Team weiß, was zu erwarten ist

Integrationen verbinden all Ihre Software und Tools in einem digitalen Space zur einfachen Verwaltung

SYSPRO Einschränkungen

Es gibt keine HR-Module, die einige Mitbewerber anbieten

Die Plattform kann anfangs schwierig zu navigieren sein, planen Sie daher eine Schulung während der Einarbeitung ein

SYSPRO Preise

Kontakt für Preise

SYSPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (200+ Bewertungen)

: 4.1/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

