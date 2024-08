Crash-Kurs zur Projekt-Grundlage: Was es ist und wie man einen setzt

Egal, ob Sie Ihr Badezimmer renovieren oder eine Reise um die Welt antreten, Sie brauchen einen Fahrplan, der Ihr Vorhaben detailliert beschreibt. Dieser Fahrplan führt Sie zu Ihren Zielen und berücksichtigt alle potenziellen Probleme, auf die Sie stoßen könnten. Er dient auch als Referenzpunkt - Sie werden ihn ab und zu zur Hand nehmen, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. 🗺️

Im Projektmanagement wird dieser Fahrplan als Projektbasisplan bezeichnet. Sie ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen zu treffen , umgang mit Erwartungen und die Bewertung des Projekterfolgs anhand der ursprünglichen Zielsetzungen und Vorgaben.

In diesem Artikel erklären wir, was eine Projekt-Baseline ist und warum sie für ein erfolgreiches Projektmanagement so wichtig ist. Außerdem erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Baseline zur Leistungsmessung, um Ihr gesamtes Projekt auf Erfolgskurs zu bringen.

Was ist eine Projekt-Baseline?

Eine Projekt-Baseline ist ein Referenzpunkt, an dem Sie den Erfolg Ihres Projekts messen können. Die Baseline wird in der Regel zu einem frühen Zeitpunkt im Projektverlauf festgelegt projektplanung phase und konzentrieren sich auf drei Schlüsselelemente:

Umfang : Umreißt die Aufgaben, Aktivitäten, Ressourcen undergebnisse innerhalb Ihres Projekts

: Umreißt die Aufgaben, Aktivitäten, Ressourcen undergebnisse innerhalb Ihres Projekts Kosten: Repräsentiert diebudget des Projekts *Zeitplan: Definiert Start- und Fälligkeitsdaten für Ihr Projekt und skizziert Meilensteine um die Leistung zu verfolgen

Projekt-Baselines werden oft verwechselt mit projektzielen . Obwohl die beiden Begriffe in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, besteht der entscheidende Unterschied darin, dass sich die Baselines auf die Analyse der Leistung eines Projekts zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentrieren, während die Ziele auf die Ergebnisse abzielen. Man könnte sagen, dass Projekt-Baselines Informationen enthalten, die Sie in die Lage versetzen, Ihre Projektziele zu erreichen.

Vorteile einer Projekt-Baseline

Die Festlegung einer Projekt-Baseline hat eine ganze Reihe von Vorteilen, wie z. B:

Überwachung der Leistung : Eine Projekt-Baseline bietet die Grundlage für Vergleiche und das Verständnis dafür, ob Ihr Projekt in bestimmten Bereichen unter- oder überdurchschnittliche Leistungen erbringt

: Eine Projekt-Baseline bietet die Grundlage für Vergleiche und das Verständnis dafür, ob Ihr Projekt in bestimmten Bereichen unter- oder überdurchschnittliche Leistungen erbringt Verbessertes Kostenmanagement : Sie ermöglicht es Ihnen, Projektbudgets zu verstehen, zu überwachen und zu verwalten

: Sie ermöglicht es Ihnen, Projektbudgets zu verstehen, zu überwachen und zu verwalten Berechnung des Arbeitswertes : Es hilft Ihnen, die tatsächliche Leistung mit den Plänen zu vergleichen, um Trends und Probleme zu analysieren

: Es hilft Ihnen, die tatsächliche Leistung mit den Plänen zu vergleichen, um Trends und Probleme zu analysieren Genauere zukünftige Schätzungen : Je mehr Erfahrung Sie mit Projekt-Baselines haben, desto genauer können Sie die Leistung eines Projekts und potenzielle Risiken bestimmen

: Je mehr Erfahrung Sie mit Projekt-Baselines haben, desto genauer können Sie die Leistung eines Projekts und potenzielle Risiken bestimmen Motivation : Sie können den Fortschritt Ihres Projekts im Laufe der Zeit verfolgen und sehen, wie weit Sie gekommen sind. Außerdem hält es Ihr Team motiviert und steigert Produktivität und Effizienz

: Sie können den Fortschritt Ihres Projekts im Laufe der Zeit verfolgen und sehen, wie weit Sie gekommen sind. Außerdem hält es Ihr Team motiviert und steigert Produktivität und Effizienz Verbesserte Kommunikation mit den Beteiligten mit den Beteiligten: Eine Projekt-Baseline vermittelt dem Projektleiter und den Beteiligten von Anfang an eine klare Vorstellung vom Projektverlauf, was die Transparenz erhöht und das Risiko von Missverständnissen auf dem Weg dorthin minimiert

Kann man eine Projekt-Baseline ändern?

Da die Festlegung einer Projekt-Baseline in einer frühen Phase des Projekts erfolgt projektplanung phase, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie sie später aktualisieren können, um bestimmte Änderungen zu berücksichtigen. Technisch gesehen können Sie das - aber denken Sie daran, dass eine Änderung der Projektbasislinie dazu führen kann, dass Sie die Richtung verlieren und keinen klaren Bezugspunkt für die Leistungsmessung mehr haben. 🧭

In der Regel wird eine Projekt-Baseline nur dann aktualisiert, wenn wesentliche Änderungen eintreten. Wenn zum Beispiel der Projektumfang erweitert wird, kann es notwendig sein, auch die Zeitpläne und Kosten zu aktualisieren.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre genehmigte Projekt-Baseline zu ändern, speichern Sie die alte Version. Auf diese Weise können Sie die Baselines vergleichen und die Leistung des Projekts genau bestimmen.

So legen Sie eine Projekt-Baseline fest und bestimmen den Weg Ihres Projekts in 4 Schritten

Das Festlegen einer Baseline mag zunächst einfach klingen - Sie schätzen den Umfang, die Kosten und den Zeitplan des Projekts und hoffen, dass Ihre Vorhersagen genau genug sind, um den Zweck zu erfüllen. Die Realität sieht jedoch anders aus - Sie müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigen und verschiedene Tools verwenden, um eine realistische und hilfreiche Projekt-Baseline festzulegen.

Wir führen Sie durch den Prozess und zeigen Ihnen, wie ClickUp , eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Projektmanagement, kann Ihnen helfen, äußerst praktische Projektgrundlagen zu erstellen. 💪

Schritt 1: Bestimmen Sie den Umfang Ihres Projekts

Ihr Weg zur Erstellung einer Projekt-Baseline beginnt mit der Bestimmung Ihres umfang des Projekts . Das bedeutet, dass Sie alles definieren, was Ihr Projekt umfasst, einschließlich Aufgaben, Teilaufgaben, Ergebnisse, potenzielle Risiken und Einschränkungen. In einigen Fällen können Sie auch Ausschlüsse ansprechen, d.h. angeben, was Ihr Projekt nicht umfasst.

Durch die Festlegung des Projektumfangs können Sie klare Grenzen setzen, das Projekt auf dem richtigen Weg halten, potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und die Erwartungen der Beteiligten wie ein Profi steuern. 🤓

Der beste Weg, den Umfang Ihres Projekts zu bestimmen, ist das Schreiben eines Scope Statements. Dieses wertvolle Dokument dient als Grundlage für Ihren Projektplan. Es sollte umfassend und prägnant sein und keinen Raum für Missverständnisse und Was-wäre-wenn-Fragen lassen.

Was die Formatierung anbelangt, so entscheiden sich viele Projektmanager für eine Aufzählung des Projektumfangs, um die Lesbarkeit und die Navigation zu erleichtern.

Erkunden Sie das Projekt-Scoping mit ClickUp

Um den gesamten Scoping-Prozess überschaubarer zu gestalten, können Sie einige der fantastischen Werkzeuge von ClickUp nutzen, um erstklassige Scope Statements zu erstellen.

Die Erstellung eines Scope Statements ist eine Teamleistung, daher benötigen Sie erstklassige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Glücklicherweise hat ClickUp mehr als nur ein paar davon im Angebot. Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden ClickUp-Whiteboards digitale Leinwände zur Aufnahme von zusammenarbeit in Echtzeit auf ein neues Niveau.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

Whiteboards eignen sich perfekt für Brainstormings und um Ihren Ideen Leben einzuhauchen. Dank der Live-Bearbeitung sind alle Beteiligten auf derselben Seite und können sich aktiv am Projektplanungsprozess beteiligen. Laden Sie relevante Teammitglieder zu einem ClickUp Whiteboard ein und diskutieren Sie, wie Ihr Scope Statement nach Berücksichtigung relevanter Faktoren aussehen sollte.

Halten Sie Ihre wichtigsten Projektdokumente in ClickUp Docs übersichtlich

Sind Sie mit dem Brainstorming fertig? Es ist an der Zeit, Ihre Entscheidungen schriftlich festzuhalten mit ClickUp-Dokumente , der einzigartige Texteditor der Plattform und dokumentenmanagement-Plattform . Mit ihr können Sie wichtige Dokumente erstellen, freigeben, bearbeiten und speichern.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten anzupassen, Aufgabenbeziehungen hinzuzufügen oder direkt im Dokument auf Aufgaben zu verweisen

Ein ClickUp Doc ist das perfekte Zuhause für Ihren Projektumfang. Fügen Sie Ihr Team zu einem Doc hinzu und beginnen Sie mit der Anpassung Ihres Umfangs. Jede Person, die einem Dokument hinzugefügt wird, erhält einen Cursor mit ihrem Namen, so dass Sie mühelos verfolgen können, wer was tut. Verwenden Sie Formatierungs- und Gestaltungsoptionen, um Ihre Umfangsangabe anzupassen und ihr eine persönliche Note zu verleihen.

Wenn Sie den Schreibprozess beschleunigen und das Risiko von Fehlern minimieren möchten, nutzen Sie die Vorteile von ClickUp AI , die plattformeigene KI-basierter Schreibassistent der die Funktionalitäten von ClickUp Docs erweitert. Er hilft Ihnen beim Brainstorming und bei der Ideenfindung, beim Verfassen der Aufgabenstellung und bei der perfekten Bearbeitung, wobei eine einheitliche Formatierung gewährleistet wird. ✨

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten in ClickUp, um Blogbeiträge zu erstellen, Ideen zu sammeln, E-Mails zu verfassen und vieles mehr

Wenn Sie es vermeiden möchten, Ihre Aufgabenstellung von Grund auf neu zu schreiben, verwenden Sie ClickUp's Projektumfangsvorlagen um Zeit zu sparen, Konsistenz zu gewährleisten und Ihr Projekt auf den richtigen Weg zu bringen.

Schritt 2: Erstellen Sie einen Zeitplan für Ihr Projekt

Im vorangegangenen Schritt haben Sie alle Arbeiten skizziert, die zur Fertigstellung des Projekts erforderlich sind. Nun ist es an der Zeit, diese Arbeit auf einer Zeitachse zu visualisieren und Start- und Fälligkeitsdaten, Endtermine und wichtige Meilensteine (betrachten Sie sie als Boxenstopps zur Leistungsmessung).

Wenn es darum geht, einen Plan zu erstellen projektzeitpläne hat ClickUp ein paar Asse im Ärmel. 🃏

Wir sehen uns die folgenden drei Ansichten (oder Layouts) innerhalb der Plattform an, die die Terminplanung erleichtern können:

Listenansicht Gantt-Diagramm-Ansicht Kalender-Ansicht

Listenansicht

Für die Art der Planung, von der wir sprechen, müssen Sie zunächst definieren Projektphasen und legen Sie deren Dauer und Fristen fest. Tun Sie dies in ClickUp's Listenansicht bietet eine Vielzahl von Sortier- und Filteroptionen, die Ihnen die Definition und Navigation der Informationen erleichtern. Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder um kontextbezogene Details zu jeder Aufgabe und Unteraufgabe bereitzustellen. Legen Sie Fristen und Prioritäten fest, verfolgen Sie den Fortschritt, fügen Sie Beschriftungen hinzu, und machen Sie die Erstellung Ihres Projektplans zum Kinderspiel.

Verwenden Sie Filter in der Listenansicht von ClickUp, um Aufgaben nach Status, Priorität und verschiedenen anderen benutzerdefinierten Feldern zu sortieren und so einen maßgeschneiderten Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

Gantt-Diagramm-Ansicht

Die Listenansicht ist fantastisch, aber sie ist nicht die einzige. Viele Projektmanager sind sich einig, dass eine Gantt-Diagramm ist das ultimative Werkzeug zur Visualisierung des geplanten Zeitplans eines Projekts. Mit dieser Ansicht können Sie dynamische Zeitpläne erstellen, Fristen festlegen und verwalten, Engpässe ermitteln und abhängigkeiten von Aufgaben und planen Sie Aufgaben mit nur wenigen Klicks.

Gruppieren, filtern oder blenden Sie Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt-Diagrammen aus, um Arbeitsabläufe zu verfolgen und zu verbinden

Mit umfangreichen Einfärbungsmöglichkeiten können Sie verschiedene Aufgaben klar unterscheiden und behalten den Überblick.

In den Gantt-Ansichten von ClickUp können Sie auch die Sortierkriterien wählen, um die Navigation zu erleichtern. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, welche wichtige Aufgabe als nächstes ansteht, verwenden Sie das Fälligkeitsdatum als Sortierkriterium.

Mit dem Drag-and-Drop-Design der Ansicht können Sie den Zeitplan Ihres Projekts schnell aktualisieren. Alle Änderungen erfolgen in Echtzeit, so dass jedes Teammitglied sofort auf dem Laufenden ist.

Sortieren Sie Ihre Aufgaben schnell und einfach, und erstellen Sie kaskadierende Ansichten mit einem einzigen Klick, um den Überblick zu behalten und wichtige Dinge zu priorisieren

ClickUp-Gantt-Diagramme sind ein hervorragendes Mittel, um Ihrem Projekt auf den Grund zu gehen und eine detaillierte Aufschlüsselung von Aufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten, Meilensteinen und Fortschritten zu erhalten. Wenn Sie nach einem Werkzeug suchen, das Ihnen einen einen allgemeineren Überblick über Ihre Aufgaben und Fristen, verwenden Sie die ClickUp Zeitleisten-Ansicht . Diese einfache lineare Gliederung zeigt Aufgaben chronologisch an und ermöglicht es Ihnen, auf Fälligkeitstermine zu achten, ohne sich in die Einzelheiten zu vertiefen.

Kalenderansicht

Eine weitere beliebte Ansicht für Projektmanager ist die ClickUp Kalender-Ansicht . Sie stellt die Aufgaben in einem Kalender dar und hilft Ihnen, Ihr Arbeitspensum zu optimieren und im Voraus zu planen. Auch diese Ansicht lässt sich per Drag-and-Drop leicht einrichten und aktualisieren. Sie entscheiden, was in der Ansicht angezeigt werden soll - sortieren Sie Ihre Einträge nach Priorität oder Projekt und zeigen Sie verschiedene Aufgabendetails an (z. B. Verantwortliche oder verfolgte Zeit).

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Kalenderansicht, um Teams zu synchronisieren

Sie können den Zeitplan Ihres Projekts noch weiter vereinfachen, indem Sie sich auf die beeindruckenden Funktionen von ClickUp verlassen sammlung von über 1.000 Vorlagen . Wählen Sie einfach eine projektplan-Vorlage die auf die Anforderungen Ihres Projekts abgestimmt ist, und passen Sie sie an Ihre Wünsche an.

Schritt 3: Kosten definieren

In dieser Phase legen Sie die Kosten fest und planen das Projektbudget, um die Ausgaben zu verfolgen. 💸

Hier geben Sie alle geschätzten projektbezogenen Kosten an, einschließlich der Kosten für Arbeit, Material, Ausrüstung, Versorgungsleistungen und Miete. Je nach Art Ihres Projekts müssen Sie möglicherweise Kategorien erstellen, um Ihre Gemeinkosten detaillierter darzustellen. Wenn Sie z. B. eine Basislinie für ein Bauprojekt festlegen, werden Sie wahrscheinlich zahlreiche Unterkategorien für Material und Arbeit anlegen.

Mit der Listenansicht von ClickUp können Sie sich einen detaillierten Überblick über die geplanten Kosten verschaffen. Legen Sie für jede Kostenkategorie eine neue Aufgabe an und schätzen Sie das Budget mithilfe des benutzerdefinierten Feldes Geld. Andere benutzerdefinierte Felder wie Zahlen und Dateien können nützlich sein, um weitere Informationen zu jeder Kostenkategorie bereitzustellen.

Anschließend können Sie Unteraufgaben erstellen, um zu zeigen, wie sich Ihr Projektbudget verteilt.

Es ist einfach, Geldwerte zu Aufgaben hinzuzufügen, um Projektbudgets im Auge zu behalten

Wenn Sie eine Abkürzung zur Definition von Projektkosten wünschen, verwenden Sie eines der ClickUp hochwertigen Projektbudget-Vorlagen . Sie helfen Ihnen, relevante Informationen übersichtlich darzustellen, was die Entscheidungen des gesamten Teams bei der Verwaltung der Ressourcen verbessern kann.

Die Definition von Kosten ist in der Regel eine Teamleistung - wir empfehlen, Einblicke von Ihren Finanz- oder Buchhaltungsteams zu erhalten, um genauere Schätzungen zu skizzieren. Zum Glück macht ClickUp die teamübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation einfach. Verwenden Sie ClickUp Whiteboards oder die Chat-Ansicht um das Budget und die finanzielle Situation Ihres Projekts mit internen Fachleuten zu besprechen.

Schritt 4: Präsentieren Sie den wichtigsten Interessengruppen Ihre Projektplanung

Ihre Projekt-Baseline ist fertig, aber bevor Sie sie offiziell verabschieden, müssen Sie sie Ihren Stakeholdern vorstellen und sicherstellen, dass diese Ihnen grünes Licht geben.

Gehen Sie die Details durch, besprechen Sie jeden Aspekt der Baseline, einschließlich ihres Designs und Inhalts, und seien Sie bereit, auf alle Fragen und Bedenken einzugehen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen.

ClickUp hilft Ihnen, die Kommunikation mit externen Stakeholdern zu rationalisieren, indem es Ihnen ermöglicht, Drittnutzer zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen. Wählen Sie die Elemente, die Sie mit ihnen teilen möchten, und passen Sie Steuerelemente und Berechtigungen an . ClickUp fügt automatisch ein kleines orangefarbenes Quadrat in die linke untere Ecke aller Gast-Avatare ein, so dass Ihre Teamkollegen keine Schwierigkeiten haben, sie zu erkennen. 🟧

Dank der anpassbaren Einstellungen können Sie die Rolle und den Zugriffsstatus eines Gastes jederzeit aktualisieren, damit er aktiv zur Aktualisierung der Baseline beitragen kann.

Erstellen einer Projekt-Baseline mit ClickUp: Beispiel

Nehmen wir an, Sie sind ein marketing-Projektleiter und muss eine Projektbasis für ein neues Projekt festlegen social-Media-Kampagne . So würde der Prozess nach den oben beschriebenen Schritten aussehen:

1. Bestimmen Sie den Umfang Ihres Projekts

Der erste Punkt auf Ihrer Agenda ist die Festlegung des Umfangs des Projekts. Setzen Sie Ihr Team auf ein ClickUp Whiteboard und beginnen Sie mit dem Brainstorming!

Sie beginnen damit, Ziele festzulegen. Nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, die Markenbekanntheit zu erhöhen und 200 Direktverkäufe zu tätigen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Da es sich um eine Social-Media-Kampagne handelt, müssen Sie Ihre Social-Media-Plattformen definieren. Das könnten zum Beispiel Facebook, Instagram und TikTok sein.

Dann legen Sie fest, welche Art von Inhalten Sie verwenden werden - in diesem Fall Videos, Reels und Posts.

Am besten wäre es, wenn Sie auch Ihre Zielgruppe definieren würden. Das könnten zum Beispiel Zuschauer zwischen 18 und 30 sein.

Schließlich legen Sie die Dauer des Projekts fest - in diesem Fall sind es 10 Wochen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um den Umfang zu beschreiben und diese Aspekte einzubeziehen. Fügen Sie relevante Teammitglieder zu dem Dokument hinzu, damit sie auf dem Laufenden bleiben.

Verwenden Sie dann die Listenansicht von ClickUp, um alle Aufgaben und Teilaufgaben aufzulisten, die zum Erreichen Ihrer Ziele erforderlich sind.

2. Skizzieren Sie den Zeitplan für das Projekt

Legen Sie fest, wie und wann Sie Ihre Ziele erreichen werden, indem Sie den Zeitplan in der ClickUp-Listen- und Gantt-Diagramm-Ansicht skizzieren. Sie können einen wöchentlichen Zeitplan für Ihre Kampagne erstellen. Zum Beispiel:

Woche 1 & 2 : Recherchieren der Zielgruppe und der Wettbewerber

: Recherchieren der Zielgruppe und der Wettbewerber Wochen 3, 4, 5 & 6 : Erstellen von Inhalten und Einholen von Genehmigungen

: Erstellen von Inhalten und Einholen von Genehmigungen Wochen 7 & 8 : Start der Kampagne in den sozialen Medien

: Start der Kampagne in den sozialen Medien Wochen 9 & 10: Überwachung der Leistung

Dies ist nur eine grobe Skizze eines Zeitplans. Sie werden jedem Abschnitt weitere Details hinzufügen, indem Sie Unteraufgaben erstellen. Darüber hinaus legen Sie für jede Aufgabe und Unteraufgabe genaue Start- und Fälligkeitsdaten fest und erstellen Meilensteine, mit deren Hilfe Sie den Projektfortschritt verfolgen und sicherstellen können, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 🛣️

Wandeln Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in Meilensteine um, um den Fortschritt Ihrer Projekte visuell darzustellen

Wechseln Sie zwischen verschiedenen ClickUp-Ansichten können Sie Ihren Zeitplan aus verschiedenen Perspektiven betrachten und bei Bedarf weitere Details hinzufügen, um ihn so transparent wie möglich zu gestalten. Da ClickUp mehr als 15 Ansichten bietet, können Sie das große Ganze sehen und in die Details hineinzoomen.

3. Definieren Sie die Kosten

Gehen Sie zurück zu Ihrer ClickUp-Listenansicht, in der Sie Details über den Umfang und den Zeitplan Ihres Projekts angegeben haben, und fügen Sie das benutzerdefinierte Feld Geld hinzu, um das Budget für jede Aufgabe zu definieren.

In diesem Beispiel könnten Sie Kosten für PPC (Pay-per-Click), Abonnementgebühren für Keyword-Recherche-Tools und Kosten für die Erstellung von Inhalten haben.

4. Stakeholder konsultieren

Fügen Sie Stakeholder zu Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich hinzu, um ihnen Ihre Projekt-Baseline zu zeigen. Verwenden Sie die ClickUp Chat-Ansicht, um zu kommunizieren, Fragen zu beantworten und Unklarheiten zu beseitigen.

Als ClickUp integriert sich mit Plattformen wie Zoom können Sie online-Meetings abhalten um Ihre endgültige Projektbasis zu präsentieren und die Kommunikation zu optimieren.

