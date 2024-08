Pipedrive vs. HubSpot: Welches CRM ist das beste im Jahr 2024?

Jedes erfolgreiche Geschäft braucht ein paar zentrale Software-Plattformen, um seine Abläufe zu optimieren. Wenn es um Ihren Vertriebsprozess und kommunikation mit dem Client nur wenige Plattformen sind so wichtig wie Ihre CRM-Software.

Eine schnelle Google-Suche offenbart eine scheinbar unendliche Nummer von Verkaufssoftware-Optionen, die alle behaupten, Ihre Verkaufsleistung zu steigern. Doch früher oder später werden Sie feststellen, dass einige wenige CRM-Systeme besonders hervorstechen. Dazu gehören Beispiele für CRM-Software , HubSpot und Pipedrive sind die beliebtesten.

Doch wie entscheiden Sie sich zwischen Pipedrive und HubSpot? Sollten Sie sich für diese beiden entscheiden, oder gibt es vielleicht eine dritte Option, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Vertriebspipelines noch besser unterstützt?

Was ist Pipedrive?

Wie der Name schon sagt, ist Pipedrive speziell für das Pipeline-Management konzipiert. Vergleichen Sie Pipedrive mit alternativen wie Trello und Sie werden schnell erkennen, warum diese Unterscheidung wichtig ist.

Über seine Professional- und Enterprise-Pläne bietet Pipedrive erweiterte kontaktverwaltung speziell für die Rationalisierung Ihrer Vertriebsprozesse entwickelt. Fügen Sie eine gute Menge an Marketing-Automatisierung hinzu, die sowohl E-Mail-Marketing als auch Workflow-Automatisierung umfasst, und Sie werden sehen, warum dies eines der leistungsstärksten Tools für Vertriebsteams ist, die heute verfügbar sind.

Betrachten Sie diese CRM-Suite nicht als reine Kontaktdatenbank. Im Gegensatz zu den meisten Alternativen zu Pipedrive liebt dieser Sales Hub Kanban Boards für die Anordnung von Lead-Management-Optionen. Sie können Ihr Pipeline-Management visueller angehen, indem Sie Drag-and-Drop-Aktionen verwenden, um Ihren Zyklus einfach zu planen.

Über Pipedrive

Pipedrive Features

Wie Sie es von einem fortschrittlichen Lead-Management-Tool erwarten können, bietet Pipedrive zahlreiche Features, die Ihr Vertriebsteam unterstützen. Von der prädiktiven Lead-Bewertung bis hin zu E-Mail-Marketing-Features für die Pflege von Leads kann diese CRM-Software in jeder Hinsicht zum umfassenden Sales Hub Ihres Teams werden.

1. CRM- und Vertriebspipeline-Features

Pipedrive ist in seinem Kern eine umfassende CRM-Suite und bietet eine Vielzahl von Features zur Steuerung, Verwaltung und Verbesserung Ihrer Vertriebspipelines. Die Bildschirme folgen einem intuitiven und übersichtlichen Layout, das die Verwaltung von Geschäftsabschlüssen mit visuellen Darstellungen unterstützt, die intelligente Kontaktdaten und natürliche nächste Schritte kombinieren.

Sie können neue Kontakte ganz einfach über kurze Formulare, Listenimporte oder Integrationen mit anderen CRM-Lösungen hinzufügen. Die Verwaltung von doppelten Kontakten erfolgt automatisch, während Kontaktkarten Sie mit einer einfachen Farbcodierung über positive und negative Datenpunkte informieren. Jede Karte enthält außerdem eine grafische Darstellung aller Berührungspunkte mit diesem Kontakt, von E-Mails bis zur Unterstützung des Kundensupports durch Ihr Support-Team.

All diese Features verfolgen ein einziges Ziel: Ihrem Team den Abschluss von mehr Geschäften zu erleichtern und die Vertriebskette zu optimieren. Betrachten Sie Pipeline nicht als einfaches CRM, sondern als umfassenden Vertriebsassistenten und ein Tool für das Abschlussmanagement, das Sie in allen Phasen des Prozesses unterstützt.

2. Berichterstellung und Dashboards

Über Pipedrive

Wie bei einem Vertriebsassistenten nicht anders zu erwarten, konzentriert sich Pipedrive bei einem großen Teil seiner Features auf Vertriebsprognosen und andere Berichterstellungen. Im Ergebnis hilft es Managern und Vertriebsleitern, den Überblick über die gesamte Pipeline zu behalten und ihre Strategien proaktiv aufzubauen und anzupassen.

Die Pipedrive Insights-Plattform ist voll von diesen Analysen, von Momentaufnahmen der aktuellen Vertriebsleistung bis hin zu Berichten über Umsatzprognosen. Jeder Bericht und jedes Dashboard ist vollständig anpassbar. Benutzer können sogar benutzerdefinierte Felder hinzufügen und benutzerdefinierte Diagramme erstellen, um einen besseren Einblick zu erhalten.

Und das ist nur der Anfang. Pipedrive integriert auch vertriebsziele in den Prozess ein, so dass Benutzer im Dashboard Meilensteine direkt mit der aktuellen Leistung vergleichen können. Verlieren Sie nie wieder aus den Augen, ob Sie Ihre Vertriebs- und Umsatzziele erreichen können.

Schließlich hat Pipedrive damit begonnen, KI-Funktionen in seine tools zur Berichterstellung . Der KI-gestützte Vertriebsassistent durchforstet kontinuierlich die Daten der Vertriebspipeline, um empfohlene Folgeaktionen zu finden, z. B. das Nachfassen von Leads oder die Qualifizierung von Interessenten. Es ist eine intuitive Lösung, die Ihrem Team hilft, sich auf die richtigen Schritte zu konzentrieren.

3. Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen

Schließlich bietet Pipedrive eine Vielzahl von Vorlagen, je nach der Aktion, die Sie erstellen möchten. Zum Beispiel enthält die Kernsuite E-Mail-Vorlagen für jede Lead-E-Mail und Workflow-Vorlagen zur Automatisierung typischer Pipeline-Aktivitäten.

Die Software enthält auch Vorlagen für das Feature Smart Docs, mit dem Sie Vorschläge für Geschäfte erstellen können, die Sie schneller und effektiver abschließen möchten. Und natürlich können Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellen und anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails, Automatisierungen und Smart Docs genau das bieten, was Ihr Vertriebsteam benötigt.

Pipedrive-Preise

Grundlegend: 14,90 $/Monat pro Benutzer

14,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $27,90/Monat pro Benutzer

$27,90/Monat pro Benutzer Professionell: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: 64,90 $/Monat pro Benutzer

64,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Was ist HubSpot CRM?

HubSpot ist mehr als nur ein Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen. Stattdessen ist es ein umfassender Marketing- und Vertriebs-Hub mit mehreren miteinander verknüpften Software-Optionen, darunter die folgenden:

HubSpot Marketing Hub , das zahlreiche Features für Inbound-Marketing und anpassbare E-Mail-Vorlagen für Ihre Marketingkampagnen enthält

, das zahlreiche Features für Inbound-Marketing und anpassbare E-Mail-Vorlagen für Ihre Marketingkampagnen enthält HubSpot CMS Hub , ein Content-Management-System und Website-Builder, mit dem sowohl einzelne Landing Pages als auch ganze Online-Präsenzen erstellt werden können

, ein Content-Management-System und Website-Builder, mit dem sowohl einzelne Landing Pages als auch ganze Online-Präsenzen erstellt werden können Hu bSpot Commerce Hub , eine Handelsplattform für B2B-Branchen, die E-Commerce-Integrationen, monatliche Abrechnungs- und Fakturierungstools und mehr umfasst

, eine Handelsplattform für B2B-Branchen, die E-Commerce-Integrationen, monatliche Abrechnungs- und Fakturierungstools und mehr umfasst HubSpot Support Hub , der für Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Kundensupport verbessern möchten, einschließlich Telefon- und E-Mail-Supportsystemen

, der für Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Kundensupport verbessern möchten, einschließlich Telefon- und E-Mail-Supportsystemen HubSpot Sales Hub, das CRM-Puzzleteil, auf das wir uns in diesem Vergleichsleitfaden konzentrieren

Über HubSpot Zusätzlich zu diesen einzelnen Plattformen bietet das Unternehmen auch kostenlose Bildungsressourcen in der HubSpot Academy an, einem Online-Hilfecenter für alle, die ein HubSpot-Konto besitzen. Diese kostenlosen Schulungsdienste ermöglichen es allen Mitgliedern des Teams, sich nicht nur mit der Software, sondern auch mit Best Practices in Vertrieb und Marketing vertraut zu machen.

Zusätzlich zu den Professional- und Enterprise-Plänen bietet HubSpot einen kostenlosen Plan für seinen Sales Hub an. Die HubSpot Academy ermöglicht es außerdem jedem, die Software kostenlos zu testen.

HubSpot CRM Features

HubSpot bietet in seinem Sales Hub unkomplizierte CRM-Features, die mit denen der Konkurrenz vergleichbar sind.

Das wahre Unterscheidungsmerkmal ist der breite Bereich von HubSpot-Integrationen , sowohl mit den anderen Lösungen des Unternehmens als auch mit externen Diensten. Zum Beispiel verbindet die ClickUp-Integration das CRM mit leistungsstarken Features für Projektmanagement und Team-Zusammenarbeit zur Steigerung der Produktivität.

1. Features von CRM und Vertriebspipeline

Der HubSpot Sales Hub wurde für CRM-Funktionen entwickelt und glänzt mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für Ihr Vertriebsteam. Selbst der kostenlose Plan von HubSpot bietet ein visuelles Dashboard, mit dem Vertriebsleiter erkennen können, wo sich Leads und Interessenten in der Pipeline befinden. Außerdem bietet es Tools, die speziell für die Verwaltung dieser Kontakte bis hin zum Abschluss eines Geschäfts entwickelt wurden.

Darüber hinaus bietet HubSpot mehrere Features, die speziell dafür entwickelt wurden, Ihrem Team Zeit zu sparen. Zum Beispiel kann das CRM den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, wenn ein Interessent eine bestimmte Webseite besucht oder eine E-Mail öffnet. So kann er zum richtigen Zeitpunkt per Live-Chat, E-Mail oder Telefon direkt aus der Software heraus nachfassen.

Und schließlich ist HubSpot Sales Hub skalierbar. Der kostenlose Plan hat zwar Limits, wie z. B. nur drei Dashboards und zehn Berichterstellungen. Aber selbst dann können Benutzer in die Marketing- und Support-Lösungen der Suite wechseln, um ein umfassenderes Setup für Vertrieb und Marketing zu erhalten. Der Wechsel zum höherstufigen Professional- oder Enterprise-Plan ist nahtlos, wenn Ihr Geschäft und Ihre Kontaktliste wachsen.

2. Berichterstellung und Dashboards

Über HubSpot

HubSpot bietet auch eine umfassende Berichterstellung, mit der Teams und Führungskräfte Einblicke in alle Bereiche von der Umsatzprognose bis hin zu Leistungsübersichten gewinnen können. Wie bei anderen HubSpot-Tools zieht sich die Berichterstellung durch alle Teile der Software-Infrastruktur. Instanzen, die sowohl HubSpot Marketing als auch HubSpot Sales Hub verwenden, können beispielsweise die Daten aus den beiden Tools problemlos in einem Dashboard zusammenführen.

Im besten Fall werden die HubSpot-Analysen dadurch zu einer einzigen Quelle der Datenwahrheit für Ihren gesamten Marketing-Trichter und Ihre Vertriebs-Pipeline.

Noch besser: Sie können Ihre Berichte und Dashboards ganz einfach an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der kostenlose Plan einige dieser Anpassungsmöglichkeiten erheblich limitiert, die nur in den höheren Professional- und Enterprise-Plänen wirklich zum Tragen kommen.

Die Berichterstellung ist ein weiterer Bereich, in dem die HubSpot Academy glänzt. Sie können dort lernen, wie Sie Berichte erstellen und Wissen und Einblicke darüber gewinnen, wie Sie Analysen einrichten können, um bessere Einblicke und Leistungen zu erzielen.

3. Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen

Schließlich bietet HubSpot einen Bereich von Vorlagen, mit denen Ihr Vertriebsteam seine Leistung optimieren kann, ohne jedes Mal bei Null anfangen zu müssen. Einige der am häufigsten verwendeten Vorlagen innerhalb der größeren Produktsuite sind:

E-Mail-Marketingvorlagen für Vertrieb und Lead Nurturing

Website-Themen und -Vorlagen für das Content-Management-System

Vorlagen für Berichte und Dashboards für gängige Metriken und Einblicke in Vertrieb und Marketing

Vorlagen für Business-Pläne und Geschäftspläne

Natürlich sind nicht alle diese Vorlagen auf den HubSpot Sales Hub limitiert. Stattdessen erstrecken sie sich auf die Softwarelösungen innerhalb der größeren Suite. Zum Beispiel können E-Mail-Vorlagen sowohl in Marketing- als auch in Vertriebsautomatisierungs-Workflows verwendet werden.

HubSpot CRM-Preise

Kostenlose Tools: Kostenlos

Kostenlos Starter: $20/Monat

$20/Monat CRM Professional: $1.600/Monat

$1.600/Monat CRM Enterprise: $5.000/Monat

Pipedrive vs HubSpot: Features im Vergleich

Zumindest in Bezug auf ihre CRM-Funktionen sind Pipedrive und HubSpot leicht zu vergleichen. Aber es ist auch wichtig, den Unterschied im Umfang zu notieren. Pipedrive konzentriert sich mehr auf das Pipeline-Management, während HubSpot eine umfassendere Lösung ist, die den gesamten Marketing- und Vertriebsprozess abdeckt.

Dennoch ist es an der Zeit, die CRM- und Vertriebspipeline-Features, die Berichterstellung und Dashboards sowie die CRM-Vorlagen der Tools zu bewerten.

1. CRM- und Vertriebspipeline-Features

Vertriebsteams aller Branchen werden die fokussierten Features von Pipedrive und seinen visuellen Ansatz zur Darstellung und Verwaltung der Pipeline zu schätzen wissen. Für Vertriebsleiter, die speziell die Effizienz ihrer Pipeline maximieren möchten, ist es ein Gewinner in diesem Bereich.

HubSpot Sales Hub hingegen gewinnt in Bezug auf umfassendere Integrationen. Als eigenständiges CRM ist der Sales Hub mehr als ausreichend.

Wenn Sie jedoch alle Ihre Vertriebs- und Marketingaufwände, einschließlich des Inhaltsmanagements, in die Software migrieren, wird sie deutlich leistungsfähiger. Bei dieser stärker integrierten Implementierung gewinnt HubSpot Sales Hub.

Über HubSpot

2. Berichterstellung und Dashboards

Ähnlich wie bei ihren CRM-Funktionen bieten HubSpot und Pipedrive einzigartige Vorteile bei der Berichterstellung. Pipedrive Insights eignet sich hervorragend für Umsatzprognosen und erweiterte Analysen, insbesondere aufgrund der KI-Integration.

Andererseits glänzt HubSpot Sales Hub durch die Integration in die größere Werbe- und Vertriebsinfrastruktur. Es gibt keinen eindeutigen Gewinner, denn die Wahl hängt ganz von Ihren organisatorischen Anforderungen ab.

Ein besonderes Lob gebührt jedoch HubSpot, das einen kostenlosen Plan anbietet, der zumindest eine begrenzte Berichterstellung beinhaltet. So können Sie Berichte und Dashboards erstellen und ausprobieren, bevor Sie die Lösung für ein größeres Team und eine größere Organisation einführen.

3. Vorlagen für das Management von Beziehungen zu Kunden

Schließlich gewinnt HubSpot im Bereich der Vorlagen. Da die Software umfassender und integrierter ist, können ihre Features mehrere Funktionen abdecken. Und was noch besser ist: Die schiere Nummer der Features übertrifft auch Pipedrive. Wenn Sie bei Ihrem CRM-Aufwand nicht bei Null anfangen möchten, sollten Sie HubSpot in Betracht ziehen.

Über HubSpot

Pipedrive vs. HubSpot auf Reddit

Wo landen die tatsächlichen Benutzer beim Vergleich von Pipedrive und HubSpot? Wir haben Reddit genutzt, um das herauszufinden. Eine schnelle Suche auf HubSpot vs. Pipedrive auf Reddit zeigt, dass die meisten Fachleute Pipedrive gegenüber seinen Konkurrenten bevorzugen, wenn es um den Vertrieb geht.

"HubSpot macht Ihnen das Leben auf der Vertriebsseite schwerer (im Vergleich zu Pipedrive)", schrieb ein Benutzer, "aber es erledigt mehr auf der Marketingfront.... und ist kostenlos."

Die Benutzer lobten vor allem die mehr vertiefende Features für den Aufbau von Beziehungen von Pipedrive:

"Was mir an Pipedrive gefiel, war, dass ich, wenn ich an einem Projekt mit einem Kunden arbeitete, das Projekt erstellen und den Kunden, mit dem ich daran arbeitete, verknüpfen konnte", so ein anderer Reddit-Kommentator. "Ich konnte Listenansichten erstellen, um zu sehen, in welcher Phase sich jedes Projekt befand, aktualisierte Notizen erstellen, Dokumente wie Datenblätter und Zeichnungen anhängen usw. Es war schön, diese Art von übersichtlicher Sichtbarkeit an einem Ort zu haben, der zeitlich effektiv zu verwalten war."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Pipedrive und HubSpot

Beschleunigen client-Wachstum und Kundenzufriedenheit mit ClickUp, der All-in-One-Plattform für Arbeit.

Pipedrive und HubSpot mögen zu den beliebtesten CRM-Optionen gehören, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Möglichkeiten. Vor allem, wenn Sie nach kostenlosen Tools für Ihr Kontaktmanagement suchen, die sich skalieren lassen, müssen Sie sich mit ClickUp einen genaueren Blick.

Wie HubSpot ist auch ClickUp mehr als nur eine CRM-Software. Aber im Gegensatz zu HubSpot ist es eine Projektmanagement-Suite, die sich auf alles konzentriert, von client-Zusammenarbeit bis hin zum Wissensmanagement durch die Möglichkeiten von Smart Docs und Wikis.

Mit anderen Worten: ClickUp ist ein wahrer Produktivitätswunder. Und dennoch kann es bei den wichtigsten Features, die wir zum Vergleich der beiden Konkurrenten in diesem Leitfaden herangezogen haben, gut mithalten:

1. CRM- und Vertriebspipeline-Features

ClickUp's CRM-Dashboard für eine Ansicht der Vertriebsleistung aus der Vogelperspektive

Auch wenn es sich im Kern um eine Plattform zur Steigerung der Produktivität handelt, sollten Sie das Potenzial von ClickUp für die Verwaltung von Leads nicht unterschätzen. In diesen Kern ist ein benutzerfreundliches CRM integriert, das Ihrem Team helfen kann, intuitiv und effizient Ihre Beziehungen zu Kunden auszubauen und mehr Geschäfte abzuschließen. ClickUp CRM Features umfassen:

Eine visuelle Ansicht der Interessenten-Pipeline

Nachverfolgung und Verwaltung einzelner Konten

Anpassbare Ansichten, einschließlich Listen, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und mehr

E-Mail-Integrationen für die dynamische Ansprache Ihrer Interessenten und Leads

Funktionen für Kundendatenbanken zum Speichern, Verwalten und Analysieren Ihrer Kontakte

Automatisierung von Workflows zur Erstellung dynamischerer Vertriebsprozesse

Direkte Integrationen mit CRM-Tools wie HubSpot und Pipedrive zur weiteren Nutzung Ihres Projektmanagement Setups

2. Berichterstellung und Dashboards

Natürlich enden die Vorteile von ClickUp nicht mit den grundlegenden CRM-Funktionen. Im Gegenteil, ClickUp Dashboards gehören zu den wichtigsten Features, die Ihnen helfen, fortschrittliche Analysen zu Ihren Verkaufsprozessen und Kontakttrends zu erstellen.

Mit ClickUp Dashboards können Sie tiefere Einblicke mit einem einzigen Blick erkennen und nutzen. Behalten Sie die Leistung von Vertrieb und Team stets im Blick.

Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, erweiterte Einblicke zu gewinnen. On-Demand-Tools für die Berichterstellung bieten Echtzeit- und geplante Einblicke in die Leistung und Produktivität Ihres Teams. Auf diese Weise können Sie Ihre Leistung proaktiv verwalten und zukünftige Anforderungen prognostizieren.

3. Vorlagen für das Management von Kundenbeziehungen

Kundendaten mit der ClickUp Listenansicht

Schließlich glänzt ClickUp mit einem der nützlichsten Features, die Vertriebsteams heute brauchen: Vorlagen. Es ist die Startseite der ClickUp CRM-Vorlage und verschiedene andere CRM-Vorlagen die speziell entwickelt wurden, um das Onboarding und die tägliche Verwaltung zu erleichtern. Ob Sie nun ein Service-Desk , ein Team von software-Entwicklern , oder Sie sind ein fitnesstrainer wenn Sie Klienten verwalten wollen, kann eine ClickUp-Vorlage Ihnen den nötigen Vorsprung verschaffen.

Das Teammanagement könnte viel einfacher werden, wenn Sie schnell benutzerdefinierte Projekte und Prozesse erstellen könnten, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen und Ihnen gleichzeitig erlauben, agil zu bleiben. Hinzu kommt die Möglichkeit, andere Tools für die Produktivität zu nutzen, z. B client-Management-Vorlagen und Sie erhalten eine Lösung, mit der Sie Ihre Pipeline einfach verwalten können.

Supercharge Your Sales Process With ClickUp

Wenn Sie ein vertriebsorientiertes CRM suchen, sind HubSpot und Pipedrive bei weitem nicht die einzigen Optionen. ClickUp bietet alle Features, die Sie für die Produktivität und die Verwaltung Ihrer Interessenten benötigen, in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Selbst mit dem kostenlosen Plan erhalten Sie alle notwendigen Tools, um Ihren Aufwand erfolgreich zu gestalten. Sobald Sie sich an die erweiterten Features gewöhnt haben, erhalten Sie eine der leistungsstärksten und umfassendsten Plattformen für Vertrieb und Produktivität auf dem Markt.

Es ist an der Zeit, Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Melden Sie sich für Ihr kostenloses ClickUp-Konto an um sofort loszulegen.