10 beste Float-Alternativen im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Float ist ein Tool für das Ressourcenmanagement, das Teams bei der Nachverfolgung der Zeiterfassung, der Planung von Projekten und der Planung von Aufgaben helfen soll. Obwohl es als umfassendes Tool gilt, weist es in einigen Bereichen Schwächen auf.

Zum einen kann es teuer sein, vor allem für kleine Geschäfte, die kein großes Budget für Software haben. Benutzer beschweren sich auch darüber, dass die Benutzeroberfläche träge ist oder nicht genügend benutzerdefinierte Funktionen bietet.

Wenn Sie auf der Suche nach Alternativen zu Float sind, gibt es glücklicherweise Dutzende auf dem Markt. 👀

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen, um das beste Tool für Ihr Geschäft auszuwählen. Dann geben wir 10 der besten Alternativen zu Float frei, basierend auf Features, Limitierungen, Preisen und Kundenbewertungen.

Worauf sollten Sie bei Float-Alternativen achten?

Als Projektmanagement-Tool bietet die beste Alternative zu Float Features zur Nachverfolgung von Fortschritten in Bezug auf Ziele, zur Verwaltung von Ressourcen und zur Berücksichtigung von Kapazitäten im Team. Bei der Auswahl des richtigen Tools für Sie ist es wichtig, auf Features zu achten, die Ihr Geschäft braucht, um zu florieren. 🙌

Das sind die Merkmale einer guten Float-Alternative:

Einblicke in die Workloads: Suchen Sie nach einem Tool, das Einblicke in die Workloads von Teams und Einzelpersonen bietet, um diese zu verbessernkapazitätsplanung

Automatisierungen: Verwaltung von Aufgaben ist einfacher, wenn Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Arbeit einschränken können. Suchen Sie nach einem Tool, das Aufgabenautomatisierungen, benutzerdefinierte Auslöser und sofortige Benachrichtigungen bietet

Preisgestaltung Flexibilität: Float ist notorisch teuer. Wählen Sie ein Tool, das mehrere Pläne anbietet, um einen zu finden, der in Ihr Budget passt

Die 10 besten Float-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Float mag ein nützliches tool sein, aber es hat auch erhebliche Nachteile. Hier finden Sie 10 der besten Alternativen zu Float. Diese

optionen geben Ihnen tiefere Einblicke in Arbeitsabläufe und Ressourcenprozesse, um die Produktivität zu maximieren. 💪

Suchen, setzen oder sortieren Sie den Status von Aufgaben in der Listenansicht von ClickUp, um den Fortschritt aller Arbeiten zu sehen

ClickUp ist die perfekte Lösung für Projektmanager, die neben ihrem Ressourcenmanagement-Tool auch eine Komponente für das Aufgabenmanagement suchen. ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die mit einer Vielzahl von vollständig anpassbaren Features für die Kapazitätsplanung, die Nachverfolgung von Ressourcen und die Planung der Arbeit für jedes Mitglied des Teams aufwartet. Die Website

15+ Ansichten zur Visualisierung von Workflows und Kapazitäten sowie integrierte Zielverfolgung. 🤩

bietet einen Einblick in die Zeitleisten von Projekten und sorgt dafür, dass das gesamte Team auf der gleichen Seite steht. Geben Sie Ihren Kalender für andere Teammitglieder frei, um zu zeigen, woran Sie heute oder in dieser Woche arbeiten, und verschieben Sie Dinge ganz einfach mit der Drag-and-Drop-Oberfläche. Synchronisieren Sie mit Ihrem Google Kalender, um alle Aufgaben und wichtigen Meetings an einem Ort zu sehen.

bietet ein visuelles Dashboard für alle Projektaktivitäten. Sehen Sie schnell Abhängigkeiten, um einen Einblick in die Arbeit zu erhalten, die andere Aufgaben aufhält, und fügen Sie Prioritätskennzeichen hinzu, um dringende Elemente zuerst anzugehen. Die dynamische Zeitleiste hält Sie auf dem Laufenden, damit Sie Engpässe vermeiden, den Fortschritt nachverfolgen und Ziele schneller erreichen können.

Einer der Schwerpunkte von Float ist die Zeiterfassung. Bringen Sie die Dinge in Schwung mit intelligenter

. Verbinden Sie mit weiteren Integrationen Tools wie Harvest, Everhour und Toggl, um die Zeiterfassung so zu gestalten, wie Sie es wünschen. Legen Sie Zeitschätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und erstellen Sie Berichte, um zu erfahren, wo die Zeit verbracht wird und wie Sie die Workload Ihres Teams optimieren können.

Bei der Verwaltung von Projekten geht es nicht nur um die Kapazität, sondern auch um die Ressourcenplanung.

software ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Zeit, Formularen und Unternehmensressourcen in einem praktischen Space. Machen Sie schnelle Einträge, sammeln Sie Infos über Lieferanten und kalkulieren Sie Kosten, ohne das Tool zu wechseln.

ClickUp beste Features

Eine anpassbare und intuitive Oberfläche bietet ein hohes Maß an Kontrolle über die Art und Weise, wie Sie Workflows visualisieren und strukturieren

Mehr als 1.000 Vorlagen, darunter ClickUp's Vorlage für die Ressourcenplanung machen es einfach, Berichte und Dokumente in der Hälfte der Zeit zu erstellen

Unterschiedliche Ansichten ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt so zu sehen, wie es für Sie am sinnvollsten ist - sei es eine Zeitleiste, eine Liste mit Aufgaben oder ein Dashboard

Verwalten von Workflows mit Automatisierungen, die Fälligkeitsdaten und Arbeit auf der Grundlage von Kapazitäten und anpassbaren Auslösern sofort zuweisen

Die Technologie revolutioniert das Zeitmanagement, und ClickUp's integrierte KI-Tools sind ein hervorragendes Beispiel für die Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung von Redundanzen in Arbeitsabläufen

Zusammenarbeit in Echtzeit bedeutet, dass Sie mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten können, um Prioritäten abzustimmen, Fortschritte zu beschleunigen und Umstrukturierungen vorzunehmen zeitleisten für Projekte

ClickUp Beschränkungen

Da es eine große Zahl von Features gibt, braucht es Zeit, sie alle zu beherrschen

Das ClickUp AI Add-On ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, aber die Pläne beginnen bei nur $7 pro Monat

ClickUp Preise

free Forever kostenlos

kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Bonsai

über

Bonsai

Bonsai ist eine Float-Alternative, die Rechnungsstellung, CRM und Banking in einem Space vereint. Verwalten Sie Clients im Cloud-basierten CRM dank Planungsfunktionen und Formularen, die das Onboarding und die Nachverfolgung von Beziehungen vereinfachen. Verwalten Sie Projekte mit Timesheets, Meilensteinmarkierungen und integrierter Rechnungsstellung.

Die Nachverfolgung von Ausgaben macht die Planung von Ressourcen und die Verwaltung von Finanzen einfacher denn je. Banking- und Zahlungs-Features sorgen für reibungslose Abläufe und vereinfachen die Rentabilität.

Bonsai beste Features

Bonsai Banking ist bis zu 250.000 $ FDIC-versichert, hat keinen Mindestbetrag und keine versteckten Gebühren - so können Sie Ausgaben und Gewinne einfach verwalten, ohne das Tool zu wechseln

Dutzende von Dokumentenvorlagen ermöglichen es Ihnen, Rechnungen, Verträge und Wissens-Hubs in kürzerer Zeit zu erstellen

Anpassbare Berechtigungen und projektmanagement tools wie die Automatisierung von Aufgaben erleichtern die Arbeit mit einem internen Team, Freiberuflern oder Auftragnehmern

Verfolgen Sie die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit und erstellen Sie größere Zeitleisten für Projekte, um die Ziele Ihres Geschäfts im Auge zu behalten

Bonsai-Einschränkungen

Die mobile App ist einfach gehalten und verfügt nicht über so viele Features wie die Konkurrenz

Einige Features, darunter der Support für die Buchhaltung, sind für Benutzer außerhalb der Vereinigten Staaten nicht verfügbar

Bonsai Preise

Starter: $25/Monat

$25/Monat Professionell: 39 $/Monat

39 $/Monat Geschäft: $79/Monat

Bonsai-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (65+ Bewertungen)

4.2/5 (65+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (67+ Bewertungen)

3. Asana

über

Asana

Asana

ist eines der Top-Tools für die Planung von Projekten und das Team-Management. Verwalten Sie die Zeit Ihres Teams mit integrierten Features zur Zeiterfassung und Einstellung von Zielen. Nutzen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit, um Projekte voranzutreiben, und markieren Sie Hindernisse, um möglichen Verzögerungen zuvorzukommen. Nutzen Sie verschiedene Ansichten, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen oder detaillierte Diagramme und Zeitleisten zu erstellen. 🛠️

Asana Beste Features

Eine benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert Anfängern den Einstieg und den Beitrag zum Erreichen der Ziele des Teams

Integrationen mit Produktivitätstools - einschließlich Slack, Salesforce, Microsoft Teams und Google Drive - ermöglichen die einfache Verbindung aller Plattformen, die Sie für Ihr Geschäft nutzen

Optimieren Sie Berichte, um aktuelle Projektdaten zur Ressourcennutzung, zum Workload und zu den Fortschritten im Hinblick auf festgelegte Ziele zu erhalten

Automatisieren Sie Workflows und erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung der Daten, die für Ihre täglichen Aktivitäten am wichtigsten sind

Asana Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für Personen, die noch nie mit Projektmanagement-Software gearbeitet haben, anfangs überwältigend sein

Sie können eine Aufgabe nicht mehreren Personen zuweisen; stattdessen müssen Sie die Arbeit in mehrere Karten aufteilen

Asana Preise

Personal: Free Forever

Free Forever Starter: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Erweitert: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Enterprise+: Kontakt für Preisgestaltung

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,200+ Bewertungen)

4. Notion

über

Notion

Notion

verbindet Tools für das Projektmanagement mit einem der besten Designs für Wissens-Hubs im Geschäft. Nutzen Sie dieses Tool, um alle wichtigen Unternehmensinformationen zu speichern, z. B. die Nutzung von Ressourcen und Verträge für Freiberufler. Mit den Features für das Projektmanagement, wie z. B. Gewohnheits-Tracker, Projektkalender und Zeitmanagement, können Sie die Dinge auf die Spitze treiben.

Notion beste Features

Hunderte von Vorlagen, mit denen Sie alles von Timesheets und Leistungsüberprüfungen bis hin zu Umsatztabellen in Sekundenschnelle erstellen können

Unendliche Möglichkeiten der Projektanpassung ermöglichen Ihnen die Erstellung von Einzelzielen und Karten des Fortschritts mit Hilfe von Zeitleisten, Roadmaps und Checklisten

Automatisieren Sie Workflows für alles, von der Umsatzprognose bis zurressourcenmanagement um Zeit zu sparen und Prozesse zu rationalisieren

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit Benachrichtigungen, Prioritätskennzeichen und Abhängigkeiten, die die wichtigsten Arbeiten hervorheben und das gesamte Team auf dem Laufenden halten, wenn etwas zu erledigen ist

Bewegungseinschränkungen

Die Suchfunktion ist nicht immer intuitiv und erschwert die Nachverfolgung von Dokumenten, die Sie nicht häufig verwenden

Einige Benutzer mit größeren Informationsbeständen berichteten über langsame Ladezeiten

Notion Preisgestaltung

Free: Unlimited Blöcke für Einzelpersonen, begrenzte Testversion für Teams

Unlimited Blöcke für Einzelpersonen, begrenzte Testversion für Teams Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise: Demo anfordern

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,900+ Bewertungen)

4.7/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

5. Trello

über

Trello

Trello

ist eine Float-Alternative, die jeden Aspekt des Lebenszyklus eines Projekts abdeckt, einschließlich der Erstellung von Workflows, der Verwaltung von Aufgaben und der Integration von Tools. Verschiedene Ansichten wie Listen, Boards und Karten bieten Flexibilität, um Übersichten über die Ressourcennutzung zu erhalten oder für detaillierte Aufschlüsselungen der Zeiterfassung und Kapazitätsplanung tiefer zu gehen.

Trello Beste Features

Die Trello API bietet eine benutzerdefinierte Integration mit Dutzenden von Tools, darunter Jira, GitHub und Google Kalender

Verwenden Sie die Automatisierung von Butler, um Regeln, Befehle und Auslöser zu erstellen, um Workflows zu beschleunigen

Hunderte von Vorlagen wie Zeiterfassung, Scrum-Boards und Budgetverwaltung helfen Ihnen, die Anforderungen Ihres Geschäfts im Griff zu behalten

Zu den anpassbaren Ansichten gehören Board, Zeitleiste, Dashboard, Tabelle, Kalender, Karte und Workspace, um die Workflows Ihres Teams so darzustellen, wie es für Sie sinnvoll ist

Trello Einschränkungen

Teams mit komplexen Workflows finden das Tool limitierend

Sie können zwar Aufgabenkarten kommentieren, aber es gibt kein eingebautes Tool für die Kommunikation im Team oder für Nachrichten

Trello Preise

Free: Für Teams und Einzelpersonen mit bis zu 10 Boards pro Workspace

Für Teams und Einzelpersonen mit bis zu 10 Boards pro Workspace Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

6. Produktiv

über

Produktiv

Productive ist eine der besten Alternativen zu Float. Das All-in-One-Tool bietet Features für Projektmanagement, Zeiterfassung und Berichterstellung, mit denen Sie den Überblick über alle Ihre Geschäfte behalten. Verwenden Sie die

SaaS tool

zur Verwaltung Ihres gesamten Portfolios von der Ressourcenplanung bis hin zu CRM und Finanzen. 📈

Produktivste Features

Vereinfachen Sie die Rechnungsstellung mit automatisierten Rechnungen auf der Grundlage der integrierten Features zur Zeiterfassung

Zusammenarbeit in Echtzeit gibt Ihnen die neuesten Erkenntnisse darüber, woran gearbeitet wird und was im Rückstand ist - bevor das Projekt entgleist

Verschiedene Ansichten, darunter Gantt-Diagramme, Boards, Kalender und Tabellen, halten Sie über die Zeitleisten und den aktuellen Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden

Verwalten Sie Ressourcen mit HR-Features, die Freizeit planen, den Workload Ihres Teams festlegen und die Auslastung prognostizieren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten

Produktivitätseinschränkungen

Benutzer wünschen sich mehr Verknüpfungen auf der Tastatur, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen

Die Features zur Rechnungsstellung sind im Vergleich zu anderen Tools nicht so robust oder anpassbar

Produktiv Preisgestaltung

Essential: $11/Monat

$11/Monat Professionell: $28/Monat

$28/Monat Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Produktivitätsbewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

7. Monday

über

Monday

Ob Sie nun professionelle Dienstleistungen im Finanzbereich anbieten oder ein Team für Softwareentwicklung leiten,

Monday

ist ein Arbeits-OS, das Ihnen hilft, den Überblick über Fortschritte und Arbeitsabläufe zu behalten. Verwenden Sie es, um

web-Entwicklung zu verwalten

projekte, Nachverfolgung von Marketing-Kampagnen oder Erstellung von Business Intelligence-Berichten.

Montag beste Features

Mit den Features zur Arbeitsverwaltung können Sie Ihr Portfolio an Projekten überwachen, Aufgaben zuweisen und Ressourcen zuordnen

Integrationen mit Tools wie QuickBooks, MailChimp und DocuSign zentralisieren die Abläufe, egal welche Tools Sie verwenden

Nutzen Sie das webbasierte Vertriebs-CRM zur Nachverfolgung von Gewinnen und zur Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Kunden

Entwicklungstools wie Fehlerverfolgung, Feature-Anfragen undrelease Pläne sorgen dafür, dass Sie bei jedem Schritt der Erstellung eines Produkts und der UX auf dem Laufenden bleiben

Montag Limitierungen

Die Preisgestaltung erfolgt pro Benutzer, so dass das tool für größere Teams schnell teuer werden kann

Die Oberfläche kann unübersichtlich wirken

Montag Preise

Free: Bis zu zwei Plätze

Bis zu zwei Plätze Basic: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Standard: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Pro: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Montag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

8. Awork

über

Awork

Awork ist ein

ERP-Software-Tool

das die Verwaltung der Arbeit und die Erstellung von Zeitplänen zur Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert. Nutzen Sie die Features zum Zeitmanagement, um die Produktivität zu steigern, und erstellen Sie Roadmaps, um die Zeit- und Ressourcenzuweisung zu verbessern.

Beste Features von Awork

Mit der Team-Planung können Sie Workloads visualisieren und Aufgaben je nach Kapazität zuweisen

Die integrierte Zeiterfassung beschleunigt die Rechnungsstellung und gibt Aufschluss darüber, welche Arbeiten die meiste Zeit in Anspruch nehmen

Integrationen ermöglichen die Verbindung mit Ihren bevorzugten Tools, von Messaging-Apps bis hin zu Plattformen für die Berichterstellung

Aufgaben bieten anpassbare Felder, sodass Sie wertvolle Daten hinzufügen und organisiert bleiben können

Arbeitseinschränkungen

Einige Benutzer haben Fehler bei der Verbindung oder Arbeit mit Javascript-Anwendungen und Awork festgestellt

Mehr Prioritäts-Tags würden größeren Teams helfen, die Arbeit besser zu trennen

Awork Preisgestaltung

Basic: €12/Monat pro Benutzer, ohne MwSt

€12/Monat pro Benutzer, ohne MwSt Business: 18 €/Monat pro Benutzer, ohne MwSt

18 €/Monat pro Benutzer, ohne MwSt Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Awork

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 30 Bewertungen)

9. Ressourcen-Guru

über

Ressourcen-Guru

Resource Guru ist eine Managementsoftware, mit der Sie Ressourcen zuweisen können, unabhängig davon, ob Sie die Kapazitäten einzelner Mitarbeiter oder externer Tools verwalten. Eine einfache und ansprechende Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass jeder den Überblick behält und erleichtert den Einstieg. ✍️

Ressourcen-Guru Beste Features

Eingebaut ressourcennutzung tools bieten einen Einblick in die Zeitverwendung und zeigen verbesserungswürdige Bereiche auf

Prognose- und Planungstools geben Ihnen eine Ansicht des Workloads Ihres Teams aus der Vogelperspektive, damit Sie Zeit und Effizienz maximieren können

Ein integriertes Buchungssystem für Meeting-Räume ermöglicht es Ihnen, den Space so nahtlos zu verwalten wie Ihr Team

Features zur Geräteverwaltung ermöglichen es Ihnen, die Nutzung von IT-Tools und A/V-Geräten genau zu verfolgen

Ressourcen-Guru Einschränkungen

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die Benutzeroberfläche nicht so intuitiv ist wie die der Mitbewerber und daher eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert

Es gibt keine Option zur Echtzeit-Protokollierung, so dass es eine Verzögerung gibt, wenn man Einblicke erhält

Ressourcen-Guru Preise

Grasshopper Plan: $5/Monat pro Person

$5/Monat pro Person Blackbelt Plan: $8/Monat pro Person

$8/Monat pro Person Master Plan: $12/Monat pro Person

Ressourcen-Guru Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

10. Teamarbeit

über

Teamarbeit

Teamarbeit

ist eine All-in-One-Plattform zur Vereinfachung der Arbeit von Clients und zur Verbesserung des Managements mit Tools für Zeiterfassung, Projektplanung und Ressourcenzuweisung. Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe und maximieren Sie die Effizienz von Teams dank Features wie einem

ressourcen-Kalender

und vereinfachte Tools für die Aufnahme von Clients.

Teamarbeit Beste Features

Vorlagen ersparen lästige Arbeit und erleichtern die Erstellung jeglicher Dokumentation, von Timesheets bis hin zu Formularen für Kunden

Features zur Zeiterfassung umfassen automatische Erinnerungen und In-App Timer, um die Arbeit genau dort nachzuverfolgen, wo sie verbracht wird

Tools zur Ressourcenverwaltung erkennen Engpässe und ermöglichen die sofortige Zuweisung von Aufgaben, um Verzögerungen zu vermeiden

Berichterstellung und Ansichten bieten Einblicke, so dass Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Zufriedenheit Ihrer Kunden verbessern können

Teamarbeit Einschränkungen

Eingebaute Features für die Rechnungsstellung sind auf Berichterstellung beschränkt, nicht auf Material- oder Ressourcenverbrauch

Features wie Kanban Boards sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

Teamwork Preise

Free: Bis zu fünf Benutzer

Bis zu fünf Benutzer Ausliefern: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $25.99/Monat pro Benutzer

$25.99/Monat pro Benutzer Skala: Benutzerdefinierte Preise

Teamarbeit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

Zeiterfassung und Verwaltung Workflows Effizienter mit ClickUp

Mit der Ressourcenmanagement-Software auf dieser Liste finden Sie Möglichkeiten zur Nachverfolgung der Zeit, zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team und zur Zuweisung von Ressourcen. Außerdem bieten viele dieser Mitbewerber zusätzliche Features zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, zur Erstellung von Berichten und zur Erstellung benutzerdefinierter Ansichten, die personalisierte Einblicke bieten.

