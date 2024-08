Wie man ein PDF kommentiert: leitfaden 2024

sie fragen sich, wie Sie eine PDF-Datei kommentieren können?

Sie sind nicht allein.

Die Überprüfung von Dokumenten ist immer schwierig. Glauben Sie uns, wir haben das schon erlebt.

Aber es hat sich herausgestellt, dass PDF-Kommentare noch schwieriger sind.

haben Sie schon einmal gesehen, wie viele winzige Symbole auf der Registerkarte "Überprüfung" von Adobe Acrobat zu sehen sind?

Das Zeug sieht aus, als gehöre es auf ein Raumschiff aus einem Science-Fiction-Film!

Wir von ClickUp sind vielleicht keine superschlauen Weltraumforscher, aber wir werden Ihnen helfen, Ihre PDF-Probleme zu lösen.

In diesem Artikel erfahren Sie wie man eine PDF-Datei kommentiert dokumente in Adobe Acrobat DC und werden sogar die Vor- und Nachteile der Überprüfung eines PDF-Dokuments verstehen. Wenn Sie jedoch wirklich mit Leichtigkeit und Effizienz moonwalk wollen, schlagen wir Ihnen auch eine alternative Methode zur Überprüfung von Dokumenten vor.

Bereit zum Start? Start. Fertig. Los!

Bevor es Computer gab, war das Bearbeiten und Überprüfen von Dokumenten eine chaotische Angelegenheit.

Stellen Sie sich einen Schreibtisch vor, der mit Dutzenden von Papieren bedeckt und mit Bleistiften, Markern, Radiergummis und gelegentlichen Kaffeeflecken übersät ist. Das Feedback war in der Regel schwer zu lesen und noch schwieriger umzusetzen. Und was noch schlimmer war: Die Leute verloren ständig ihre Stifte!

Also als Adobe das Format für portable Dokumente entwickelte oder PDF schuf, atmeten alle erleichtert auf.

Ein PDF kann Text, Bilder, Hyperlinks und so ziemlich alles verarbeiten, was man ihm zumuten kann.

Auf diese Weise bleiben die Stifte (und die Grundsätze) intakt.

Und da Adobe der Standardträger in der Welt der PDF-Reader ist, werden Sie lernen, wie Sie in der neuesten Version seines Flaggschiffs Kommentare hinzufügen können: Adobe Acrobat DC.

Wie kommentiert man in Adobe Reader?

Sie können verschiedene Arten von Kommentaren zu einem Adobe Reader hinzufügen, z. B: als Adobe das Format für portable Dokumente entwickelte* Was sind virtuelle Teams und wie man sie managt (Leitfaden 2021) Wie für Ihr inhaltliche Strategie und Genehmigungsverfahren, haben wir eine laserscharfe Lösung im Kopf.

Der einfachere (und kostenlose) Weg, ein PDF zu kommentieren: ClickUp

Warum für PDF-Kommentar-, Anmerkungs- und Kollaborationsfunktionen bezahlen, wenn Sie das alles kostenlos bekommen können - mit ClickUp?

Und das ist noch nicht alles!

haben Sie es satt, **_jede Datei in PDF zu konvertieren, damit Ihre Kollegen sie anerkennen können?

Mit der Proofing-Funktion von ClickUp müssen Sie das nicht mehr.

ClickUp unterstützt mehrere gängige Dateiformate wie PNG, GIF, JPEG, WEBP, und PDF.

Laden Sie Ihr Dokument einfach in die entsprechende Aufgabe in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich hoch und laden Sie Ihre Kollegen ein, es zu kommentieren.

aber warten Sie einen Moment!

Was ist ClickUp? ClickUp ist die weltweit größte

am höchsten bewertete Werkzeug für das Projektmanagement.

Seine leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen bieten eine Vielzahl von Funktionen zur Inhaltserstellung, mit denen Sie Entwürfe erstellen, überprüfen und auf Feedback reagieren können.

Sie können sogar eine interne Datenbank mit Ihren Inhalten vollständig in ClickUp erstellen.

wie cool ist das denn?!

Kein Suchen mehr nach lästigen Dateien, die verloren gehen, wenn Sie sie am meisten brauchen!

So macht ClickUp die Erstellung und Verwaltung von Inhalten zu einem Kinderspiel:

Mit diesen vier Schritten können sie direkt vor Ort Anmerkungen machen:

Öffnen Sie den Anhang in einer Aufgabe

Klicken Sie auf "Kommentare hinzufügen" in der oberen rechten Ecke des Vorschaufensters

Klicken Sie auf die Vorschau des Anhangs an der Stelle, an der Sie einen Kommentar hinzufügen möchten

Fügen Sie Kommentare undzuweisen einer Person zu, damit sie darauf reagieren kann

Und es geht nicht nur ums Proofing.

Die gleiche Benutzerfreundlichkeit finden Sie bei ClickUp im gesamten Prozess der Inhaltserstellung.

Beginnen Sie Ihren Prozess mit der Widmung von Leerzeichen innerhalb Ihres Arbeitsbereichs für verschiedene Geschäftsfunktionen oder Projekte. Erstellen Sie innerhalb Ihres jeweiligen Spaces Ordner die ordentlich alle Dateien unterbringen können Listen und Aufgaben die für Ihren Job relevant sind.

B. Zeigen, nicht erzählen, mit Clip

Lesen Sie über die beste Software für Bildschirmaufnahmen_ um mehr zu erfahren Clip !

Das spart jedem eine Menge Zeit und ist viel besser als lange Absätze.

In ClickUp finden Sie eine Schaltfläche "Aufnehmen" in der Abschnitt Kommentare eines jeden Tasks. Starten Sie die Aufnahme und teilen Sie sie sofort als Kommentar, wenn sie fertig ist.

C. Andere hilfreiche Funktionen zur Erstellung von Inhalten

Die liste der fantastischen ClickUp-Funktionen ist endlos.

Aber wir haben die herausgesucht, die Ihre Inhalte wirklich auf die nächste Stufe heben:

1. Mühelos schreiben mit Dokumentationen Arbeiten Sie mit anderen Autoren zusammen oder entwerfen Sie alleine in ClickUp Docs.

Von der Speicherung neben Ihren Projekten für einfachen Zugriff bis hin zu zusammenarbeit in Echtzeit funktionen bietet Docs E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, das Sie für Ihr Meisterwerk benötigen.

Sie können:

URLs einbetten und ihr Aussehen anpassen

Seiten innerhalb von Dokumenten verschachteln, um sie besser zu kategorisieren

Anpassbare Zugriffsrechte für die Zusammenarbeit gewähren

Rich-Text-Formatierung verwenden

Sie können diese Dokumente sogar von Google indizieren lassen, damit sie in den Suchergebnissen auftauchen!

Allein diese Funktion stellt jeden PDF-Reader in den Schatten.

2. Erstellen Sie Ihre Mind Maps Manchmal reichen Worte nicht aus, um die ganze Kreativität in Ihrem Kopf auszudrücken.

Deshalb können Sie mit ClickUp Ihre eigenen Mind Maps erstellen, um Ihre Ideen zu konkretisieren. Nutzen Sie eine der vielen Ordner-Vorlagen von ClickUp zur Inspiration oder ätzen Sie eigene Muster auf ein leeres Blatt.

Diese Mind Maps sind Ihre Auster!

3. Schnelle Notizen machen mit Notizblock sind Sie ein_

zwanghafter Notizzettelschreiber ?

Wenn Sie das nächste Mal den Drang verspüren, klicken Sie einfach auf das '+'-Zeichen in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich und wählen Sie Notepad.

möchten Sie einen schnelleren Weg zum Öffnen des Notepads?

Drücken Sie die 'p'-Taste auf Ihrer Tastatur!

Aber das ist kein gewöhnlicher, einfacher Notizblock.

Ein ClickUp-Notizblock bietet Ihnen die Möglichkeit der Rich-Text-Formatierung, /Slash Befehle , Bearbeitungshistorie, und vieles mehr!

Chat-Ansicht Sicher, Ihre Arbeit sollte für sich selbst sprechen. Aber wenn Sie noch etwas sagen möchten, gehen Sie zu ClickUp's Kommentarbereich und Chat-Ansicht.

Schicken Sie eine Datei oder geben Sie Ihr Feedback in den Kommentarbereich einer Aufgabe ein. Wenn Sie Zuweisen einen Kommentar zu, so wird die Aufgabe automatisch in eine Aktion für die betreffende Person umgewandelt.

Für alle anderen Unterhaltungen, die nicht in ein Projekt oder eine Aufgabe passen, wechseln Sie zur Chat-Ansicht.

Hier können Sie Gespräche führen, die nichts mit dem Projekt zu tun haben, Ideen sammeln oder einfach nur lustige Memes austauschen!

Fazit

PDFs und PDF-Reader sind auf dem Vormarsch.

Fast 30 Jahre nach ihrer Erfindung sind sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.

und warum auch nicht?

Alles kann in ein PDF-Format umgewandelt werden. Sie sind zuverlässig und leicht zugänglich.

aber den gesamten Prozess der Inhaltserstellung mit PDFs zu rationalisieren?

Das ist ein Rezept zum Scheitern!

pDFs sind einfach nicht so agil und anpassungsfähig wie andere Optionen

Ihre beste Chance, den Prozess der Inhaltserstellung zu entflechten, besteht darin, alles auf einer einzigen Plattform zu verwalten, von Anfang bis Ende.

Und wenn es die beste Plattform ist, nach der Sie suchen, warum sich nicht für ClickUp anmelden ?

Von PDF-Anmerkungen bis hin zu Aufgabenkommentaren und Mind Maps haben Sie alles, was Sie brauchen.

Entwerfen Sie wie ein Champion. Überprüfen Sie wie ein Profi. Treten Sie ein in die Zukunft der Inhaltsverwaltung mit ClickUp!