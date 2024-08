10 Operations-Zertifizierungen für Ihre Karriere im Jahr 2024

Möchten Sie Ihre Karriere im Betriebsmanagement vorantreiben?

Auf dem Weg ins Jahr 2024 suchen Arbeitgeber nach qualifizierten Fachkräften, die den Anforderungen des Betriebsmanagements gerecht werden.

Business Operations ist das Rückgrat eines jeden Unternehmens. Egal, ob es darum geht, eine Strategie auf höchster Ebene zu entwickeln oder die Ursache für ein Problem zu finden, das sich auf Ihr Unternehmen auswirkt - Operations-Teams sind für alles zuständig.

Wie kann man angesichts des breiten Spektrums an operativen Aufgaben Fachwissen und Glaubwürdigkeit in diesem Bereich aufbauen?

Operations-Zertifizierungen wirken wie ein Gütesiegel, das beweist, dass Sie über die Fähigkeiten und das Fachwissen verfügen, um mehrere Projekte zu managen, Dinge reibungslos ablaufen zu lassen und Risiken effektiv zu bewältigen.

Unternehmen fällt es leichter, Sie einzustellen oder zu befördern, wenn sie sehen, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen und mit den neuesten Branchenpraktiken vertraut sind.

Für Sie ist es nicht nur ein Gütesiegel. Es ist eine Chance, Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Prozessoptimierung, Lieferkettenmanagement, Projektmanagement, Qualitätskontrolle und mehr zu verfeinern. Diese Zertifizierungen steigern Ihre Glaubwürdigkeit, heben Sie von anderen ab und bringen Sie mit Fachleuten der Branche in Kontakt.

Diese Zertifizierungen erweitern nicht nur Ihre Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern fördern auch Ihre karrierewachstum . Wenn Sie diesen Aufstieg anstreben, haben wir eine Liste von zehn Betriebszertifizierungen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, die perfekte Lösung für Ihre Ziele zu finden.

Was sind Operations Manager Zertifizierungen?

Operations Manager-Zertifizierungen bestätigen Ihre Fähigkeiten bei der Überwachung und Verbesserung von Prozessen zur Steigerung der organisatorischen Effizienz und Effektivität. Diese Zertifizierungen werden von Berufsverbänden angeboten und belegen Ihre Kompetenz bei der Entwicklung und Umsetzung von betriebsstrategien .

Diese Betriebszertifizierungen umfassen Themen wie Lieferkettenmanagement, Projektmanagement, Lean und Six Sigma, software für das Betriebsmanagement und IT-Betriebsmanagement .

Sie ermöglichen es Ihnen, Ihr Fachwissen hervorzuheben, und sind bei Arbeitgebern für Positionen wie Betriebsleiter, Lieferkettenmanager, Projektmanager und Qualitätssicherungsmanager sehr gefragt.

Vorteile einer Operations-Zertifizierung

Eine Betriebszertifizierung bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn Sie im Management und in verwandten Bereichen vorankommen wollen. Einige sind:

Validierung von Fähigkeiten: Zertifizierungen für Betriebsleiter erkennen formell die Fähigkeiten und das Fachwissen im Bereich Betriebsmanagement an. Sie beweisen Arbeitgebern und Kollegen, dass Sie über die notwendigen geschäfts- und Teammanagement wissen und Kompetenzen

Karriereförderung: Viele Arbeitgeber bevorzugen bei Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen zertifizierte Fachleute. Eine Betriebszertifizierung kann Ihren Lebenslauf aufwerten und Sie zu einem wettbewerbsfähigeren Kandidaten für Führungspositionen machen

Erhöhte Berufschancen: Betriebszertifizierungen erweitern das Spektrum der Berufschancen. Sie öffnen Türen zu Positionen, die speziell Kandidaten mit anerkannten Qualifikationen im Betriebsmanagement erfordern oder bevorzugen

Branchenanerkennung: Betriebszertifizierungen sind in bestimmten Branchen oft sehr angesehen. Der Erwerb einer Zertifizierung zeigt Ihr Engagement, mit den besten Praktiken und Standards der Branche auf dem Laufenden zu bleiben

Berufliche Entwicklung: Eine Zertifizierung beinhaltet den Erwerb neuer Kenntnisse und Fähigkeiten. Dieses kontinuierliche Lernen trägt zu Ihrer beruflichen Entwicklung bei und hält Sie über die neuesten Trends und Fortschritte im Betriebsmanagement auf dem Laufenden

Erweiterung des Netzwerks: Zertifizierungsprogramme bieten oft die Möglichkeit, Kontakte zu anderen Fachleuten in diesem Bereich zu knüpfen. Die Vernetzung mit zertifizierten Personen und Branchenexperten kann zu wertvollen Kooperationen, Mentorenschaften und Karriereeinblicken führen

10 empfehlenswerte Zertifizierungen im Bereich Operations

Da wir nun wissen, welche Vorteile eine Betriebszertifizierung mit sich bringt, stellen wir Ihnen hier die besten Empfehlungen von Experten vor:

1. Zertifiziert in Produktions- und Bestandsmanagement (CPIM)

über Apics Erwerben Sie Ihre Zertifizierung in Produktions- und Bestandsmanagement (CPIM) durch APICS (American Production and Inventory Control Society). Diese angesehene Institution gibt es bereits seit 1973. Diese Zertifizierung hilft Ihnen, die Grundlagen des Umgangs mit Produktions- und Bestandsaufgaben zu verstehen.

Fünf Kurse decken wesentliche Bereiche wie Bedarfsplanung, Qualitätsmanagement, Bestandsmanagement, Produktionsplanung usw. ab. Sobald Sie alle fünf Online-Kurse abgeschlossen haben, erhalten Sie das Zertifikat.

Die CPIM-Zertifizierung verbessert Ihre Karrieremöglichkeiten und erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen, da Sie Ihre Kenntnisse über Lieferkettenkonzepte verbessern. Diese Zertifizierung verschafft Ihnen einen Vorteil in einer Welt des wachsenden globalen Wettbewerbs.

Sie schult Sie auch in der Erstellung und Aufrechterhaltung von Standardarbeitsanweisungen, die mit einem sOP-Vorlage für das Betriebsmanagement .

Diese Zertifizierung kommt Betriebsleitern, Produktionsplanern, Spezialisten für Bestandskontrolle, Supply-Chain-Spezialisten und Beschaffungsexperten zugute. Außerdem können Sie diesen Kurs für Betriebsmanagement in Ihrem eigenen Tempo absolvieren. Die Dauer beträgt zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, so dass Sie die nötige Flexibilität haben.

Angeboten von: APICS (American Production and Inventory Control Society)

APICS (American Production and Inventory Control Society) Schlüsselthemen: Überblick über die Lieferkette, Nachfragemanagement, Angebotsplanung und Bestandsmanagement

Überblick über die Lieferkette, Nachfragemanagement, Angebotsplanung und Bestandsmanagement Preis: $1000-$3000, je nachdem, ob Sie selbständig studieren oder Kurse bei einem ASCM-zugelassenen Partner belegen

2. Zertifizierter Betriebsleiter (COM)

über AIBMC Certified Operations Manager oder COM wird vom American Institute for Business Management and Communication (AIBMC) verwaltet. Es handelt sich um einen Zertifizierungskurs auf professioneller Ebene, der für alle geeignet ist, die ihre Karriere im Betriebsmanagement vorantreiben wollen.

Steigern Sie Ihre Chancen auf ein höheres Gehalt mit einer branchenweit anerkannten Zertifizierung wie dem COM deutlich.

Die 3-stündige Prüfung hat ein Heftformat mit 100 MCQs (Multiple Choice Questions). Um sich für den Zertifizierungskurs anzumelden, müssen Sie einen Bachelor-Abschluss und mindestens zwei oder mehr Jahre Erfahrung im Betriebsmanagement vorweisen können.

Angeboten von: Das Amerikanische Institut für Unternehmensführung und Kommunikation (AIBMC)

Schlüsselthemen: Betriebsstrategien und -planung, Produktnachfragemanagement und -prognose, Prozessverbesserung, programm-Management und internationale Fragen

Preis: Nicht online verfügbar

3. Certified Supply Chain Professional (CSCP)

über APICS Diese Zertifizierung stattet Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten und Kenntnissen für das Management komplexer Lieferketten aus. Ob Sie als Logistikmanager, Beschaffungsmanager, Bestandsplaner, Logistikkoordinator oder Supply Chain Manager arbeiten, dieser Kurs fördert Ihre Karriere in Ihrer jeweiligen Rolle.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, sich auf die 150 Fragen umfassende Prüfung vorzubereiten, die 3,5 Stunden dauert. Wählen Sie zwischen einem Lernsystem, Selbststudium oder einer von einem Ausbilder geleiteten und unterstützten Option.

Die günstigste Variante ist das Selbststudium, das zwischen 1000 und 1500 Dollar kostet. Diese Option bietet Zugang zu digitalen und gedruckten Lernmaterialien, einschließlich Leitfäden, Übungsfragen und Karteikarten.

Angeboten von: APICS (Amerikanische Gesellschaft für Produktions- und Bestandskontrolle)

Schlüsselthemen: Lieferketten, Nachfragesteuerung, Prognosen, globale Lieferkettennetzwerke, Lieferkettenrisiko und interne Abläufe und Bestände

Preis: $1000-$1500

4. Project Management Professional (PMP) Zertifizierung

über PMI Die Zertifizierung zum Project Management Professional (PMP), die vom weltweit anerkannten Project Management Institute (PMI) angeboten wird, vermittelt Ihnen die Kenntnisse und Fähigkeiten, um Projekte in verschiedenen Branchen zu leiten und zu führen. Diese Zertifizierung ist ideal, wenn Sie mindestens 36 Monate Erfahrung in der Leitung und Verwaltung von Projekten haben.

Die Zertifizierung deckt fünf Schlüsselbereiche ab: Initiieren, Planen, Ausführen, Überwachen, Steuern und Abschließen. Die Beherrschung all dieser Aspekte des Projektmanagements führt zu verbesserung der Geschäftsprozesse . Diese Zertifizierung ist notwendig, wenn Sie höhere Positionen und Führungsaufgaben anstreben!

Die Prüfung dauert vier Stunden und umfasst 200 MCQs. Wenn Sie die Prüfung erfolgreich bestanden haben und zertifiziert werden, müssen Sie die Zertifizierung alle drei Jahre erneuern.

Angeboten von: Project Management Institute (PMI)

Schlüsselthemen: Initiieren (13 %), Planen (24 %), Ausführen (42 %), Überwachen und Steuern (16 %) und Abschließen (5 %). Einige weitere wichtige Themen sind Stakeholder-Management, Teamführung, agile

projektleitung

und Hybrid-Projektmanagement

Preis: PMI-Mitglieder $405, Nicht-PMI-Mitglieder $555

5. Zertifizierte Führungskraft für Verbände (CAE)

über ASAE Das Programm wird von der American Society of Association Executives (ASAE) angeboten und ist für erfahrene Betriebsleiter geeignet. Um das Programm zu absolvieren, müssen Sie einen Bachelor-Abschluss oder acht Jahre einschlägige Erfahrung haben und den ASAE-Verhaltenskodex erfüllen.

Zu den Berufsgruppen, die in der Regel die Zertifizierungen ablegen, gehören CEOs, Präsidenten, Geschäftsführer und Personen, die ihre Karriere im Verbandsmanagement vorantreiben möchten. Für die CAE-Prüfung kann man sich zweimal jährlich anmelden, im Mai und im Dezember. Die Prüfung dauert vier Stunden und besteht aus 200 Multiple-Choice-Fragen.

Außerdem müssen Sie die Zertifizierung alle drei Jahre erneuern.

Angeboten von: American Society of Association Executives (ASAE)

Schlüsselthemen: Governance und Führung, Marketing, öffentliche Ordnung, Betriebsführung und berufliche Entwicklung

Preis: $500 für Mitglieder, $750 für Nicht-Mitglieder

6. Zertifizierter Facility Manager (CFM)

über IFMA Der von der IFMA (International Facility Management Association) seit 25 Jahren angebotene CFM-Kurs deckt über 11 Kernbereiche des Facility Managements ab. Er bereitet Sie darauf vor, ob Sie Kommunikation, Führung, Finanzen, Risikomanagement oder prozessoptimierung .

Dieses Zertifikatsprogramm eignet sich für bereits praktizierende Facility-Profis, die sich als Experten in der Branche positionieren möchten. Die Mindestvoraussetzungen sind 3 bis 5 Jahre Erfahrung und ein Bachelor- oder Master-Abschluss in Facility Management.

Auch hier variiert der Preis für Mitglieder ($595) und Nichtmitglieder ($880), und die IFMA stellt viele verschiedene Ressourcen zur Verfügung, um Sie bei der Vorbereitung zu unterstützen. Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn Sie eine Firmen- oder Gruppenschulung wünschen. Es gibt keine feste Dauer, und Sie können die Prüfung ablegen, wenn Sie vollständig vorbereitet sind.

Angeboten von: IFMA (Internationaler Verband für Facility Management)

Themenschwerpunkte: Gebäudeplanung, Qualitätsmanagement, Führungsstrategie, Finanzen, Projektmanagement, Nachhaltigkeit und Risikomanagement

Preis: $595 für Mitglieder und $880 für Nicht-Mitglieder

7. Zertifizierter Einkaufsprofi (CPP)

über Amerikanische Einkaufsgesellschaft Wenn Sie sich in der Materialwirtschaft auszeichnen möchten, dann ist dieser Zertifizierungskurs genau das Richtige für Sie. Er führt Sie in die Grundlagen des Einkaufs, des Lieferkettenmanagements, des Geschäftssinns und der globalen Beschaffung ein.

Er wird von der American Purchasing Society (APS) durchgeführt und ist eine hervorragende Möglichkeit, sich beruflich zu profilieren. Für die Teilnahme an diesem Zertifikatsprogramm sind mindestens zwei Jahre Einkaufserfahrung und Lieferantenreferenzen erforderlich.

Das Prüfungsformat ist eine 150-minütige Online-Prüfung mit 150 MCQs. Bringen Sie Ihr Wissen über Fallstudien zum Thema auf den neuesten Stand!

Angeboten von: American Purchasing Society (APS)

Schlüsselthemen: Grundlagen des Einkaufs, Vertragsverwaltung, Prozessanalyse, Lieferkettenmanagement, Kostenanalyse, Verhandlungsführung und Lieferantenmanagement

Preis: Nicht online verfügbar

8. Six Sigma Green Belt

über Amerikanische Gesellschaft für Qualität Die Six Sigma Green Belt-Zertifizierung ist eine wertvolle Qualifikation für Personen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Betriebsleitern bei der Beseitigung von Ineffizienzen in Prozessen.

Diese Zertifizierung wird von der American Society for Quality (ASQ) angeboten und bietet zahlreiche Materialien und Ressourcen wie Studienführer, Fragenkataloge und Handbücher zur Unterstützung Ihrer Vorbereitung.

Eine Besonderheit der Sigma-Methodenprüfung ist ihr offenes Prüfungsformat, das es Ihnen erlaubt, Referenzmaterialien mitzubringen. Die Prüfung dauert über vier Stunden und besteht aus 100 Multiple-Choice-Fragen.

Angeboten von: Amerikanische Gesellschaft für Qualität (ASQ)

Hauptthemen: Einführung in die Sigma-Prinzipien und -Methoden, Identifizierung von Ursachen und Fehlern, Entwicklung und Umsetzung von Lösungen und Kontrollmaßnahmen

Preis: 438 $ für Nicht-Mitglieder und 338 $ für Mitglieder (ASQ-Zertifizierung)

9. PMI Risikomanagement-Fachmann

über PMI Das Verstehen und Managen von Risiken in einem Projekt ist von entscheidender Bedeutung. Die PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)-Zertifizierung hilft Ihnen dabei, diese wichtige Fähigkeit zu entwickeln. Sie wird vom Project Management Institute (PMI) angeboten.

Mit dieser Zertifizierung für Betriebsleiter lernen Sie, Risiken zu erkennen und zu planen, sie zu bewerten und effektiv darauf zu reagieren. Im Wesentlichen werden Sie der Risikospezialist, auf den sich Ihr Unternehmen bei der Bewältigung unerwarteter Probleme verlassen kann.

Nach Abschluss der Zertifizierung sind Sie dank der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Lage, Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten, und ihre Auswirkungen zu verringern. Diese Zertifizierung eignet sich für Projektmanager, Risikomanager, funktionale Manager und Führungskräfte der obersten Führungsebene.

Um die Prüfung ablegen zu können, benötigen Sie einen Hochschulabschluss, 36 Monate Erfahrung im Projektmanagement und 40 Stunden Weiterbildung im Projektmanagement.

Angeboten von: Project Management Institute (PMI)

Wichtige Themen: Risikostrategie und Projektplanung, Einbeziehung von Interessengruppen, qualitative und quantitative Risikoanalyse und Planung von Risikoreaktionen

Preis: $358 für Mitglieder und $659 für Nicht-Mitglieder

10 Zertifiziert in Logistik, Transport und Vertrieb (CLTD)

über APICS Diese von der APICS (American Production and Inventory Control Society) angebotene Betriebszertifizierung ist ideal, um effektive Logistik-, Transport- und Vertriebsstrategien zur Steigerung der Effizienz zu erlernen. Sie deckt globale Standards und grundlegende Fähigkeiten ab und führt Sie durch alle Bereiche, von der Verwaltung eingehender Materialien über die Verteilung von Produkten bis hin zum Umgang mit Retouren.

Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen Sie eine Prüfung mit 150 Fragen ablegen, die 3,5 Stunden dauert. Sie müssen mindestens 300 Punkte erreichen, um zu bestehen und zu zeigen, dass Sie den Stoff verstanden haben.

Wenn Sie sich für das ASCM-Paket zum Preis von 1865 US-Dollar entscheiden, erhalten Sie sowohl die Studienunterlagen als auch die Einschreibung. Für diejenigen, die sich nur für das Selbststudienportal entscheiden, betragen die Kosten 1035 $.

Egal, ob Sie sich für das umfassende Paket oder die kostengünstigere Option des Selbststudiums entscheiden, dieser Kurs öffnet Ihnen die Türen zu weltweiter Anerkennung und Fachwissen im Bereich Logistik und Lieferkettenmanagement.

Angeboten von: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Schlüsselthemen: Überblick über Logistik und Strategie, Auftragsmanagement, Bestandsmanagement, Rückwärtslogistik, Lagerverwaltung, globale Logistik und Transport

Preis: $1000-$2000, je nach Ihren Wünschen

