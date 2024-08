10 beste Benutzerhandbuch-Software in 2024 (Bewertungen & Preise)

Benutzerhandbücher sind sowohl für Ihr Team als auch für Ihre Kunden ein echter Seelenretter. Zu erledigen Zu gute Benutzerhandbücher steigern nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern verringern auch die Zahl der Support-Tickets, die Ihr Kundensupport-Team zu einem Produkt oder einer Dienstleistung erhält.

Es gibt nur ein kleines Problem: Die Erstellung von Benutzerhandbüchern ist nicht immer einfach. Technische Dokumentation rechtliche Anforderungen und komplizierte Formate erschweren die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, denen Ihre Kunden und Ihr Team tatsächlich folgen werden.

Glücklicherweise müssen Sie kein technischer Autor sein, um ein hervorragendes Benutzerhandbuch zu verfassen. Sie brauchen nur eine gute Software für Benutzerhandbücher. Benutzerhandbuchsoftware rationalisiert Ihre Arbeitsabläufe, unterstützt Ihr Support-Team und verbessert die allgemeine Kundenzufriedenheit.

Die Qualität Ihres Benutzerhandbuch-Tools ist jedoch entscheidend. Dieser abschließende Leitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Benutzerhandbuchsoftware für Ihr Unternehmen. Außerdem finden Sie hier unsere 10 Favoriten für 2024. 🙌

Worauf sollten Sie bei Benutzerhandbuch-Software achten?

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Benutzerhandbuch-Tools sollten Ihnen das Leben leichter machen. Jede Lösung ist ein wenig anders, aber dies sind die wertvollsten Features, auf die Sie bei einem Dokumentationstool achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Bedienungsanleitungen können etwas unhandlich werden, daher sollten Sie sich für eine benutzerfreundliche Plattform mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer niedrigen Einstiegshürde entscheiden. Drag-and-Drop-Tools für die Erstellung sind ein Muss, vor allem, wenn sowohl technische als auch nicht-technische Mitglieder des Teams dieselbe Software verwenden werden

Bedienungsanleitungen können etwas unhandlich werden, daher sollten Sie sich für eine benutzerfreundliche Plattform mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer niedrigen Einstiegshürde entscheiden. Drag-and-Drop-Tools für die Erstellung sind ein Muss, vor allem, wenn sowohl technische als auch nicht-technische Mitglieder des Teams dieselbe Software verwenden werden Vorlagen und benutzerdefinierte Anpassung: Wer hat schon Zeit, sich stundenlang mit dem Formatieren zu beschäftigen? Suchen Sie nach einer Plattform mit anpassbaren Vorlagen für Benutzerhandbücher, die dem Stil Ihrer Marke entsprechen. Drag-and-Drop-Editoren und benutzerdefinierte CSS- oder HTML-Anpassungen eignen sich ebenfalls hervorragend für die Erstellung professionell aussehender Handbücher

Wer hat schon Zeit, sich stundenlang mit dem Formatieren zu beschäftigen? Suchen Sie nach einer Plattform mit anpassbaren Vorlagen für Benutzerhandbücher, die dem Stil Ihrer Marke entsprechen. Drag-and-Drop-Editoren und benutzerdefinierte CSS- oder HTML-Anpassungen eignen sich ebenfalls hervorragend für die Erstellung professionell aussehender Handbücher Interaktive Elemente: Einige Benutzerhandbücher werden immer noch auf Papier gedruckt, aber sie werden zunehmend digitalisiert. Wenn Sie Online-Benutzerhandbücher anbieten, suchen Sie nach einer Software für Benutzerhandbücher, die interaktive Elemente unterstützt. Sie sollte es Ihnen ermöglichen, eingebettete Videos, anklickbare Bilder und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für interaktivere Anleitungen hinzuzufügen

Einige Benutzerhandbücher werden immer noch auf Papier gedruckt, aber sie werden zunehmend digitalisiert. Wenn Sie Online-Benutzerhandbücher anbieten, suchen Sie nach einer Software für Benutzerhandbücher, die interaktive Elemente unterstützt. Sie sollte es Ihnen ermöglichen, eingebettete Videos, anklickbare Bilder und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für interaktivere Anleitungen hinzuzufügen Workflow-Management: Die Erstellung von Benutzerhandbüchern ist ein Aufwand für das Team, daher sollten Sie sich für eine Plattform entscheiden, die ein nahtloses Workflow-Management bietet. Sie sollte Echtzeit-Bearbeitung, Versionskontrolle und anpassbare Berechtigungen ermöglichen

Ob Sie ein neues Benutzerhandbuch von Grund auf schreiben oder ein bestehendes Handbuch auffrischen, das richtige Tool macht den Unterschied. Sparen Sie Zeit und erstellen Sie eine professionelle Dokumentation mit den 10 besten Benutzerhandbüchern von 2024.

1.

ClickUp

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

Das ist richtig: Die vielseitigste Projektmanagement-Plattform der Welt ist auch ein zuverlässiges Benutzerhandbuch-Tool. Erstellen Sie Benutzerhandbücher in ClickUp Dokumente in Echtzeit mit Stakeholdern aus IT, Kundenservice, Marketing, HR und mehr. Erstellen Sie Dokumente in ClickUp und verbinden Sie sie schnell mit Ihren Workflows, Aufgaben und Projekten, um Handbücher mit einem Klick zu erstellen. 🤩

Oh, und haben wir unsere Vorlagen für Bedienungsanleitungen schon erwähnt? Es ist nicht nötig, ein Dokument zu formatieren - ziehen Sie einfach eine ClickUp Vorlage und schon können Sie loslegen. Dürfen wir Ihnen die ClickUp Wiki-Vorlage für den Aufbau einer DIY-Wissensdatenbank? Diese kostenlose Vorlage enthält hilfreiche Unterabschnitte, Überschriften und ein Inhaltsverzeichnis, um den Schreibprozess zu rationalisieren.

Wenn Ihnen die richtigen Worte nicht einfallen, versuchen Sie ClickUp AI . Sagen Sie einfach dem KI-Schreibassistent ihre Rolle und das, was Sie erstellen möchten. Er fasst Meeting-Notizen zusammen, erstellt Tagesordnungen und verfasst und bearbeitet sogar Benutzerhandbücher für Sie.

E-Mail Marketing leicht gemacht mit ClickUp AI

ClickUp beste Features

ClickUp hathunderte von Vorlagen für alles, von Wikis bis zu Berichterstellungen

ClickUp Docs enthält interaktive Features wie Tabellen, Code-Blöcke, Lesezeichen, verschachtelte Seiten und andere Styling-Optionen

ClickUp AI verarbeitet Notizen zu Spezifikationen, Zusammenfassungen von Meetings, Benutzeranforderungen und vieles mehr mit wenig Aufwand

Verbinden Sie Ihre ClickUp Docs mit Ihrem ClickUp-Workspace, um alle Aufgaben, Metriken und Chats für dieses Projekt an einem Ort zu sehen

ClickUp Beschränkungen

Die Plattform verfügt über eine Vielzahl von Features, so dass es sich anfangs wie viel anfühlen kann

ClickUp AI ist nur in bezahlten Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Paligo

über

Paligo

Paligo ist eine andere Art von Software zur Erstellung von Benutzerhandbüchern. Dieses Komponenten-Content-Management-System (CCMS) ist für umfassende Benutzerhandbücher in digitaler Form konzipiert. Das Setup von Paligo ermöglicht es Ihnen, Informationen, Fakten, Schritte oder technische Spezifikationen mit nur wenigen Klicks auszutauschen. Teams nutzen es, um eine einzige Quelle der Wahrheit für alles zu schaffen, von Software-Handbüchern bis hin zum Wissensmanagement.

Paligo Beste Features

Müssen Sie eine Nummer, einen Satz oder ein Datum ändern? Passen Sie es schnell für alle Handbücher im CCMS von Paligo an

Paligo bietet Integrationen für GitHub, Microsoft Teams, Gitlab, Zendesk und andere

Verwalten Sie Bilder in verschiedenen Formaten, einschließlich HTML und Druck

Einfache Verwaltung übersetzter Dateien ohne Duplizierungsprobleme

Paligo Einschränkungen

Sie müssen Paligo mit einem Tool eines Drittanbieters für das Projektmanagement integrieren

Mehrere Benutzer sagen, sie wünschten, Paligo hätte mehr anpassbare Einstellungen für die Berechtigungen

Paligo Preisgestaltung

Kontakt für Preise

Paligo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 3/5 (1 Bewertung)

3. HelpDocs

über

HilfeDokumente

HelpDocs ist eine Selbstbedienungs-Software für Benutzerhandbücher, die es Ihnen ermöglicht, anpassbare wissensdatenbanken . Es enthält HTML-Vorlagen, erlaubt aber auch benutzerdefiniertes CSS oder JavaScript, wenn Sie etwas Individuelleres erstellen möchten. Benutzer lieben die robusten Analysen von HelpDocs, die die leistungsstärksten Inhalte, Ticket-Übermittlungen, Top-Kategorien und mehr aufschlüsseln.

HelpDocs Beste Features

Erweitern Sie HelpDocs mit Integrationen für BotPenguin, Pendo, Heap und mehr

Definieren Sie, welche Benutzer bestimmte Hilfedokumente sehen können, oder blockieren Sie Kunden von der Ansicht interner Inhalte

Ansicht von Kundensupport-Tickets in der HelpDocs Chrome Browser-Erweiterung

Erstellen Sie ein Self-Service Widget auf Ihrer Website mit HelpDocs Lighthouse

HelpDocs Einschränkungen

Mehrere Benutzer sagen, dass Formatierung und Tabellen eine Herausforderung sind

Es verfügt nicht über CCMS-Features, so dass Sie globale Variablen manuell anpassen müssen

HelpDocs Preisgestaltung

Start: $55/Monat für fünf Konten, jährliche Abrechnung

$55/Monat für fünf Konten, jährliche Abrechnung Aufbauen: 109 $/Monat für 15 Konten, jährliche Abrechnung

109 $/Monat für 15 Konten, jährliche Abrechnung Erweitern: $210/Monat für 50 Konten, jährliche Abrechnung

HelpDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

4.2/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (8 Bewertungen)

4. Schreiber

über

Schreiber

Scribe preist sich selbst als All-in-One-Schreibplattform für alles an, von der Schulungsdokumentation bis zur interne SOPs . Das Tolle an Scribe ist, dass es automatisch Schritt-für-Schritt-Prozesse dokumentiert, indem es Ihren Bildschirm in Echtzeit aufzeichnet. Wenn Sie die Dokumentation bisher aufgeschoben haben, weil sie Ihnen zu entmutigend erschien, könnte die automatische Erstellung von Inhalten durch Scribe eine entscheidende Neuerung sein. ✨

Scribe beste Features

Installieren Sie die Scribe-Browser-Erweiterung, um automatisch Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erstellen

Passen Sie die automatisch erstellten Anleitungen von Scribe mit Text und zusätzlichen Screenshots an

Scribe SOPs einfach in Ihre Wissensdatenbank einbetten oder als PDF exportieren

Scribe macht es einfach, sensible Mitarbeiter- oder Kundendaten zu schwärzen

Scribe-Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass das Feature zur automatischen Generierung nicht wirklich automatisch ist

Scribe bietet kein Projektmanagement, so dass Sie weiterhin zwischen Ihrer Benutzerhandbuch-Software und Ihrer Zu erledigen-Liste hin und her wechseln müssen

Scribe Preise

Basic: Free

Free Pro Team: $12/Monat pro Platz mit einem Minimum von fünf Plätzen, jährlich abgerechnet

$12/Monat pro Platz mit einem Minimum von fünf Plätzen, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen schreiben

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (10 Bewertungen)

5. Sprich

über

Sprechen Sie

Speach ist eine Software für Benutzerhandbücher, die sich auf interne SOPs und Schulungsvideos spezialisiert hat. Wenn Ihr Team beim Onboarding nicht gut auf große Textmengen reagiert, sind die Multimedia-Handbücher von Speach ein Muss. Für Benutzerhandbücher, die an Kunden gerichtet sind, ist Speach nicht geeignet, aber wenn Sie viele interne Schulungen durchführen und etwas brauchen, das Ihr Lernmanagementsystem (LMS) ergänzt, ist Speach eine gute Wahl.

Speach beste Features

Erstellen Sie Bildschirmaufnahmen, Folien, Quizfragen und mehr

Filmen und bearbeiten Sie Ihre Videos, ohne die Plattform zu verlassen

Speach bietet Untertitel und Übersetzungen per Mausklick

Fügen Sie zu jedem Video Anmerkungen, Links, Text und Aufgaben hinzu

Speach Einschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

Speach ist keine echte Wissensmanagement-Plattform. Es handelt sich eher um ein Tool zur Erstellung von Inhalten für interne Zwecke

Speach Preise

Kontakt für Preise

Speach Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

6. Dokument360

über

Dokument360

Document360 versteht sich als KI-gestützte Software für Benutzerhandbücher für den internen und externen Gebrauch. Verwenden Sie es zur Verwaltung Ihrer SOPs, Wikis, dokumentation zur Produkteinführung und vieles mehr. Sie enthält sogar eine SEO-freundliche Wissensdatenbank. 🧠

Document360 Beste Features

Document360 lässt sich mit Drift, Slack, Freshdesk, Intercom und anderen integrieren

Nutzen Sie das Knowledge Base Widget, um 24/7 automatisierten Support für SaaS-Produkte anzubieten

Verwenden Sie Document360 Workflow, um Auslöser-basierte Automatisierungen von Workflows zu erstellen

Entwickler verwenden Document360 sowohl für interne und externe API-Dokumentation als auch fürsoftware-Dokumentation Document360 Limits

Einige Benutzer sagen, dass es teuer werden kann

Andere sagen, dass die Formatierung von Artikeln ein wenig kompliziert ist

Document360 Preise

Free

Standard: $124/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung

$124/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung Professionell: $248/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung

$248/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung Business: $331/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung

$331/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung Enterprise: $497/Monat pro Projekt, jährliche Abrechnung

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

4.7/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

7. Nuclino

über

Nuclino

Nuclino ist ein "kollektives Gehirn", das Projektmanagement, Dokumentation und Wissen in einer Plattform vereint. Diese Software für Benutzerhandbücher organisiert alle Dokumente und das Wissen mit erweiterten Filtern. Sie enthält sogar Vorlagen für Benutzerhandbücher zur Nachverfolgung von Projekten, Meeting-Protokolle, abteilungsspezifische Wikis und vieles mehr.

Nuclino beste Features

Beschleunigen Sie die Arbeit mit den Tastenkürzeln und Slash-Befehlen von Nuclino

Vertrauen Sie Nuclino Sidekick für KI-gestütztes Brainstorming, Zusammenfassungen und mehr

Nutzen Sie eine Nuclino-Vorlage für Ihren Anwendungsfall, um Ihre Dokumentation in Rekordzeit zu erstellen

Nuclino verwendet branchenführende Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand, Single Sign-On und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Nuclino Einschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

Einige Benutzer sagen, dass Nuclino Schwierigkeiten hat, große Datenmengen zu verarbeiten

Nuclino Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

8. GitBook

über

GitBook

GitBook ist ein spezielles Benutzerhandbuch-Tool, das für technische Teams entwickelt wurde. Statt der Speicherung kritischer technische Dokumentation über verschiedene Plattformen hinweg, GitBook bringt alles an einen Ort für technische Teams. Stellen Sie Anleitungen zur Fehlerbehebung, Installationsanweisungen und Betriebshandbücher an einem Ort zusammen, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Dank des KI-basierten Setups ist es ein Kinderspiel, Wissen aus Slack-Nachrichten, vorhandener Dokumentation und mehr zu extrahieren. 🤖

GitBook beste Features

Verlassen Sie sich darauf, dass GitBook KI nützliches Wissen identifiziert und zu Ihrer Wissensdatenbank hinzufügt

Bitten Sie die KI von GitBook, unstrukturierte Daten wie Slack-Chats in verwertbare Dokumentation umzuwandeln

GitBook lässt sich nahtlos in Gitlab integrieren, um die Nachverfolgung zu ermöglichennotizen zur Veröffentlichung, Protokolle und mehr

Gitbook KI sucht automatisch nach widersprüchlichen oder doppelten Informationen

GitBook-Einschränkungen

Nicht-technische Benutzer sind nicht in der Lage, GitBook zu verwenden

Einige Benutzer berichten von Problemen beim Zusammenführen verschiedener Versionen eines Dokuments

GitBook Preise

Personal: Free

Free Plus: $6,70/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6,70/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Pro: 12,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung, plus 82,50 $ monatliche Plattformgebühr

12,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung, plus 82,50 $ monatliche Plattformgebühr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

GitBook-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

4.7/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (15+ Rezensionen)

9. Dozuki

über

Dozuki

Arbeiten Sie in einem Team in der Fertigung? Rationalisieren Sie alles mit der Software für Benutzerhandbücher von Dozuki. Zu erledigen ist lediglich das Dokumentieren von Prozessen mit Fotos und Videos, und die Plattform digitalisiert, organisiert und gibt diese Informationen mit nur wenigen Klicks für Ihr Team frei. Verlassen Sie sich auf die Plattform, um SOPs und Schulungshandbücher zu speichern und zu organisieren, produktanforderungsdokumente und vieles mehr an einem Ort.

Dozuki Beste Features

Dozuki unterstützt über 100 Sprachen

Schnelle Umwandlung von genehmigter Dokumentation in Mitarbeiterschulungsprogramme

Verbinden Sie Dozuki mit Ihrem LMS, ERP und anderen Systemen für eine ganzheitliche Ansicht

Dozuki unterstützt standardisierte Prozesse und Dokumentationen für Audits

Dozuki Einschränkungen

Dozuki ist nur für produzierende Geschäfte geeignet

Einige Benutzer sagen, dass Dozuki die Nummer von Bildern und Videos limitiert, die man der Dokumentation hinzufügen kann

Dozuki Preise

Kontakt für Preise

Dozuki Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

4.4/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

10. ClickHelp

über

ClickHelp

Erledigen Sie A+ Software für Ihre Clients? ClickHelp ist ein Tool für Software-Benutzerhandbücher, das für technische Redakteure und SaaS-Entwickler entwickelt wurde. Erstellen Sie Videos, Umfragen, Quiz, Formulare und mehr, um Informationen zu sammeln, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihr kollektives Wissen in diesem blitzschnellen, Cloud-basierten Tool zu hosten.

ClickHelp Beste Features

ClickHelp lässt sich mit mehr als 20 Apps von Drittanbietern integrieren

Unterstützt unbegrenzten Versionsverlauf und Auditing

Wiederverwendung von Inhaltsausschnitten auf mehreren Plattformen

Nachverfolgung von über 30 Metriken zum Inhalt, um zu sehen, wie effektiv Ihre Benutzerhandbücher wirklich sind

ClickHelp Einschränkungen

Es beinhaltet kein Projektmanagement

ClickHelp ist teuer

ClickHelp Preise

Starter: $175/Monat für zwei Benutzer

$175/Monat für zwei Benutzer Wachstum: $285/Monat für fünf Benutzer

$285/Monat für fünf Benutzer Professional: 580 $/Monat für 10 Benutzer

ClickHelp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

Besser schreiben Benutzerdokumentation Mit ClickUp

Hochwertige tools für Benutzerhandbücher verbessern das Kundenerlebnis und sparen Ihrem Geschäft viel Zeit. Anstatt zu versuchen, Ihr eigenes System für die Erstellung von Benutzerhandbüchern zu basteln, sollten Sie sich für eine seriöse Software entscheiden, die den gesamten Prozess rationalisiert.

Es gibt zwar einige solide Optionen auf dieser Top-10-Liste, aber ClickUp ist die zeitsparendste Option für vielbeschäftigte Teams. Anstatt sich durch mehrere Plattformen zu wühlen, haben Sie Ihre Handbücher, Kommunikation, Metriken, Projektmanagement, Vorlagen für Schulungshandbücher, KI-Tools und vieles mehr an einem Ort. 📚

Nutzen Sie ClickUp, um Ihr nächstes Benutzerhandbuch zu schreiben. Erstellen Sie jetzt Ihren ClickUp-Workspace -keine Kreditkarte erforderlich.