10 beste virtuelle Veranstaltungssoftware für Remote-Teams im Jahr 2024

Persönliche Veranstaltungen und Seminare ist eine Herausforderung - von den logistischen Albträumen der Koordination von Veranstaltungsorten und Teilnehmern bis hin zu verwaltung der Reiserouten von Vorstandsmitgliedern. Es ist kein Wunder, dass die Verlagerung auf virtuelle Veranstaltungen zu einer Notwendigkeit geworden ist.

Und nein, die Wahl eines einfachen Webinar-Tools für Ihre virtuellen Veranstaltungen ist nicht ausreichend. Sicher, Webinar-Tools eignen sich hervorragend für einfache, vortragsähnliche Präsentationen und virtuelle Meetings. Aber wenn Sie die Interaktion von physischen Veranstaltungen nachbilden wollen, brauchen Sie etwas, das etwas mehr Power hat. 💪

Hier kommt die Software für virtuelle Veranstaltungen ins Spiel. Sie baut auf Webinar-Tools auf und bietet fortschrittliche Funktionen wie Veranstaltungsregistrierung, Ticketing, Breakout-Räume, Networking und Gamification, um den Spaß und die Vielfalt von persönlichen Veranstaltungen zu imitieren.

Es gibt so viele virtuelle Veranstaltungssoftware-Plattformen, dass es schwierig ist, herauszufinden, welche davon Ihre Zeit wert sind. Aber keine Sorge, wir haben die Aufgabe übernommen, damit Sie es nicht tun müssen. Wir haben die 10 besten virtuellen Veranstaltungsplattformen zusammengestellt, die sich für jede Art von Veranstaltung eignen.

Worauf sollten Sie bei Virtuellem Event-Software achten?

Wenn es darum geht, eine virtuelle Veranstaltungssoftware für Ihre nächste Veranstaltung auszuwählen, ist Klarheit der Schlüssel. Hier sind die wichtigsten Merkmale, auf die Sie achten sollten, wenn Sie die richtige Software für Ihren Anwendungsfall finden wollen:

Benutzerfreundlich Oberfläche: Die Software sollte einfach einzurichten (für Veranstaltungsplaner) und zu navigieren sein (für Veranstaltungsteilnehmer), um ein nahtloses digitales Veranstaltungserlebnis zu gewährleisten ✨

Die 10 bestenVirtuellen Veranstaltungsprogrammefür das Jahr 2024

Hier sind die 10 besten virtuellen Event-Softwareoptionen, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen und sicherstellen, dass Ihre Veranstaltung, unabhängig von ihrer Größe und ihrem Umfang, reibungslos und erfolgreich abläuft.

Jedes dieser Programme wurde aufgrund seiner einzigartigen Funktionen und Preismodelle ausgewählt. Werfen wir einen genaueren Blick auf das, was sie zu bieten haben.

Ziehen Sie Aufgaben für Ihre virtuelle Veranstaltungsplanung per Drag & Drop in die Kalenderansicht von ClickUp

ClickUp ist Ihr Produktivitätswerkzeug für planung von Veranstaltungen . Es geht auf die kniffligen Punkte ein, wie die Verwaltung von Budgets und die Klärung der Rollen der Teammitglieder. Auf diese Weise können Sie und Ihr Team sich darauf konzentrieren, Ihre virtuelle Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen.

Beginnen Sie die Veranstaltung mit ClickUp's Vorlage für das Veranstaltungsmanagement . Sie ist wie eine Master-Checkliste für alles, was erledigt werden muss. Weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu, setzen Sie Fristen und behalten Sie das Budget im Auge, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Visualisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Ansichten. In der Kanban-Ansicht können Sie den Status von Aufgaben im Handumdrehen anzeigen und aktualisieren, in der Gantt-Ansicht erhalten Sie einen Überblick über die Dauer und die Abhängigkeiten von Aufgaben, und in der Kalenderansicht sind Sie immer über alle anstehenden Ereignisse informiert. 🗓️

Die Zusammenarbeit mit anderen ist mit ClickUp ein Kinderspiel: Sie können Ihr Projekt mit Ihrem Team, anderen Abteilungen oder externen Anbietern und Auftragnehmern teilen. Außerdem können Sie chatten, Kommentare zu Aufgaben hinterlassen und Personen per @mention auf sich aufmerksam machen.

Wer sagt denn, dass Veranstaltungsplanung keinen Spaß machen kann? Verwenden Sie ClickUp als Ihr projektmanagementsoftware für Veranstaltungen und beweisen, dass sie falsch liegen.

KlickUp beste Eigenschaften

Nutzen Sie ClickUp AI, um Ideen zu sammeln und die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen

Verfolgen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams und verteilen Sie die Aufgaben neu, um Burnout zu vermeiden

Berechnen Sie abrechenbare Stunden mit Zeiterfassung ⏰

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit Erinnerungen und Benachrichtigungen

Zugriff auf ClickUp im Web, auf dem Desktop (Windows, MacOS und Linux) und mobil (Android und iOS)

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp AI ist nicht im kostenlosen Tarif enthalten

Neulinge brauchen etwas Zeit, um sich an die Plattform zu gewöhnen

ClickUpPreise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Whova

über Whova Whova ist ein All-in-One veranstaltungsmanagement plattform für persönliche, virtuelle und hybride Veranstaltungen. Sie übernimmt alles von der Veranstaltungsregistrierung und dem Ticketing bis hin zu Management und Marketing.

Für persönliche Veranstaltungen können Sie mit Whova digitale Broschüren und Namensschilder für die Teilnehmer entwerfen. Außerdem vereinfacht es das Einchecken mit Optionen wie QR-Code-Scannen, Teilnehmersuche und Selbstbedienungsstationen mit nur einem Telefon oder Laptop. 💻

Für virtuelle Veranstaltungen können Sie Live-Streams und aufgezeichnete Videos einrichten, indem Sie sich mit über 15 Streaming- und Videoplattformen wie Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo und YouTube Live verbinden. Und während der Veranstaltung können Sie den Chat, Fragen und Antworten sowie Umfragen nutzen, um alle Teilnehmer zu beteiligen.

Die besten Funktionen von Whova

Steigern Sie die Teilnehmerzahl mit E-Mail-Kampagnen

Erlauben Sie Freiwilligen, beim Einchecken zu helfen

Vernetzen Sie sich mit anderen durch Scannen von Visitenkarten, Austausch von elektronischen Visitenkarten und Senden von Nachrichten

Erhalten Sie Echtzeit-Event-Updates über mobile Push-Benachrichtigungen, In-App-Nachrichten und E-Mails

Welche Einschränkungen

Gelegentlich gibt es Verzögerungen bei Live-Streams

Teilnehmer können ihre Benachrichtigungen nicht individuell anpassen

Sie können nicht im Thread-Modus auf Nachrichten antworten

WhovaPreise

Kontakt für Preise

Whova Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,300+ Bewertungen)

4.8/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,900+ Bewertungen)

3. vFairs

über vMessen vFairs ist eine weitere Veranstaltungslösung für persönliche, virtuelle und hybride Veranstaltungen. Es ist vollgepackt mit Tools für die Veranstaltungsregistrierung, den Druck von Namensschildern vor Ort, E-Mail-Marketing, Monetarisierung, Networking und Analysen. 📊

Das Tolle an vFairs ist, dass Sie Webinare (live und aufgezeichnet) von Tools wie Zoom, Microsoft Teams und Webex in anpassbare 3D-Räume integrieren können, so dass Ihre virtuellen Veranstaltungen lebensecht wirken.

Passen Sie diese 3D-Räume - einschließlich Lobbys, Auditorien und Ausstellungshallen - so an, dass sie Ihre Markenidentität widerspiegeln. Und verleihen Sie Ihren Veranstaltungen eine spielerische Note mit animierten Avataren, die die Teilnehmer mit Alter, Hautfarbe und Outfit personalisieren können.

vFairs Beste Eigenschaften

Verwenden Sie die nativeAI-Marketing-Tool um Webinar-Inhalte in Blog-Artikel, Beiträge für soziale Medien und E-Mail-Newsletter umzuwandeln

Fesseln Sie die Teilnehmer mit Quizspielen, Schnitzeljagden, Drehungen am Rad, einem Fotoautomaten und einer Rangliste 🥇

Teilen Sie Visitenkarten mit anderen Teilnehmern und treten Sie mit ihnen per Text, Anruf oder Videochat in Kontakt

Zugang zu einem engagierten Kundenbetreuer, der den Erfolg Ihrer Veranstaltungen sicherstellt

vMessen Einschränkungen

Das Backend der Plattform kann sich für neue Benutzer überwältigend anfühlen

Bestimmte Anpassungen erfordern die Unterstützung durch das vFairs-Supportteam

vFairsPreise

Kontakt für Preise

vMessenBewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4. BigMarker

über BigMarker BigMarker ist eine Webinar-Plattform für das Marketing und die Durchführung von interaktiven Webinar-Sitzungen. Nutzen Sie sie, um Ihr Publikum zu vergrößern und die Nachfrage nach Ihren Produkten zu steigern.

Egal, ob Sie Live-, On-Demand-, Evergreen-, 24/7- oder wiederkehrende Webinare veranstalten möchten, BigMarker hat alles für Sie. Außerdem können Sie Sitzungen direkt auf Social-Media-Seiten wie Facebook, YouTube und LinkedIn streamen. 📱

Die Plattform kann dank Funktionen wie dem Landing Page Builder, Ticketing, E-Mail-Marketing, Networking, Gamification und Event-Analyse für persönliche, virtuelle und hybride Veranstaltungen erweitert werden.

BigMarker beste Eigenschaften

Akzeptieren Sie Zahlungen über die native Zahlungslösung, Stripe oder Authorize.Net

Erlauben Sie Ausstellern, QR-Codes von Teilnehmern zur Lead-Generierung zu scannen

Richten Sie Automatisierungen ein, um ein Video abzuspielen, eine Chat-Nachricht zu senden oder ein Angebot zu bestimmten Zeiten anzuzeigen 🕕

Verbinden Sie BigMarker mit gängigen E-Mail-Marketing-, CRM- und Veranstaltungsplattformen wie HubSpot, Salesforce, Mailchimp und Eventbrite

BigMarker-Einschränkungen

Es gibt keinen Zeiger im Webinar-Anmerkungs-Toolset

White Labeling ist auf den Enterprise-Plan beschränkt

Es dauert eine Weile, bis man sich mit den umfangreichen Funktionen vertraut gemacht hat

BigMarkerPreise

Kontakt für Preise

BigMarker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

5. SpotMe

über SpotMe SpotMe ist eine Online-Veranstaltungsplattform für die Bereitstellung interaktiver Erlebnisse über gebrandete Web- und Mobilanwendungen. Egal, ob Sie eine persönliche, virtuelle oder hybride Veranstaltung durchführen, SpotMe hat alle Tools, die Sie brauchen, von der Registrierung und dem E-Mail-Marketing bis hin zu Networking und Gamification. 🕹️

Das Streaming Ihrer Veranstaltung mit SpotMe ist ein Kinderspiel. Sie können entweder das eigene SpotMe Studio verwenden oder sich in Favoriten wie Zoom, Webex oder OBS integrieren.

SpotMe legt großen Wert auf Barrierefreiheit. Fügen Sie Ihren Streams Untertitel und Untertitelübersetzungen hinzu. Und dank der Interprefy-Integration können die Teilnehmer Live-Übersetzungen in ihrer eigenen Sprache genießen.

Die besten SpotMe-Funktionen

Benachrichtigen Sie die Teilnehmer über wichtige Updates mit Sofort- oder geplanten Nachrichten

Beteiligen Sie sich während Live-Sitzungen mit interaktiven Funktionen wie Fragen und Antworten, Quiz, Applaus und Chat

Visualisieren Sie die Interaktionen der Teilnehmer bei Veranstaltungen mit Verhaltenskarten

Integration mit CRM- und Marketing-Tools wie HubSpot, Salesforce, Marketo und Veeva

SpotMe Einschränkungen

Sie können Veranstaltungen nicht monetarisieren

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine steile Lernkurve durchlaufen

Live-Dolmetschen ist ein Add-on und wird von mobilen Webbrowsern und Apps nicht unterstützt

SpotMePreise

Kontakt für Preise

SpotMe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (140+ Bewertungen)

4.6/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (14 Bewertungen)

6. GoTo Webinar

über GoTo-Webinar GoTo Webinar ist eine Software für die Veranstaltung von Webinaren und Online-Events. Sie können eine Landing Page und E-Mail-Sequenzen einrichten, um die Teilnahme zu fördern und Teilnehmerdaten zu erfassen.

Die Plattform unterstützt bis zu 3.000 Teilnehmer, die von jedem Web- oder Mobilbrowser aus an Live- oder aufgezeichneten Webinaren teilnehmen können. Allerdings müssen Organisatoren und Teilnehmer die Software herunterladen. Dies kann zwar lästig sein, trägt aber zu einer zuverlässigen und stabilen Verbindung bei. 🙌

GoTo Webinar Beste Eigenschaften

Verwenden Sie dieterminplanungs-Tool für Erinnerungs- und Follow-up-E-Mails vor und nach der Veranstaltung

Veröffentlichen Sie Webinare auf GoTo Stage, um ein weltweites Publikum zu erreichen

Buchen Sie einen Event-Producer, der Sie bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung unterstützt

Erstellen Sie Berichte über Registrierung, Teilnehmer, Sitzungen und Engagement, um den Erfolg des Webinars zu messen

GoTo Webinar Einschränkungen

Die Live-Webinar-Benutzeroberfläche wirkt veraltet und klobig

Sie können keine Popups zur Produktwerbung freigeben

Der Landing Page Builder hat begrenzte Anpassungsoptionen

GoToWebinarPreise

Lite: $59/Monat pro Organisator

$59/Monat pro Organisator Standard: $129/Monat pro Veranstalter

$129/Monat pro Veranstalter Pro: $249/Monat pro Veranstalter

$249/Monat pro Veranstalter Enterprise: $499/Monat pro Veranstalter

GoToWebinarBewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (780+ Bewertungen)

4.2/5 (780+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Shindig

über Shindig Shindig's veranstaltungsmanagement-Software ist genau das, was Sie für die Organisation von kleinen virtuellen Konferenzen bis hin zu großen, mehrtägigen Gipfeltreffen und Fachmessen benötigen. Sie ist vollgepackt mit Registrierungs-, Engagement- und Networking-Modulen, die Ihre Veranstaltungen unterhaltsam und ansprechend gestalten. 🤩

Teilnehmer können kostenlos an Ihren Veranstaltungen teilnehmen oder Zugang erhalten, indem sie ein Ticket kaufen, sich über Facebook oder LinkedIn registrieren oder Teil einer begrenzten Gästeliste sind. Sie können Zahlungen mit PayPal oder Stripe akzeptieren.

Mit dem nativen Produktionstool können Sie mit verschiedenen Rednerlayouts spielen. Und wenn Sie Ihr Publikum einbeziehen möchten, öffnen Sie ein Podium, um es nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" auf die Bühne zu holen.

Die besten Funktionen von Shindig

Streamen Sie Veranstaltungen auf Facebook, X/Twitter und YouTube

Veranstalten Sie unbegrenzte 40-minütige Events für bis zu 100 Teilnehmer mit dem kostenlosen Plan

Chatten Sie mit anderen Teilnehmern einzeln oder in kleinen Gruppen über Text oder Video

Verfolgen Sie Engagement-Metriken wie Teilnahme, Fragen und Umfrageantworten

Einschränkungen bei Shindig

LMS- und Zapier-Integrationen sind nur in den höchsten Tarifen verfügbar

Die Benutzeroberfläche ist veraltet und unintuitiv

ShindigPreise

Frei

Starter: $99/Monat (1 Administratorplatz)

$99/Monat (1 Administratorplatz) Einführung: $750/Monat (10 Administratorenplätze)

$750/Monat (10 Administratorenplätze) Erweitert: Preise auf Anfrage (unbegrenzte Admin-Plätze)

Shindig Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (23 Bewertungen)

4.4/5 (23 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9 Bewertungen)

8. HeySummit

über HeySummit HeySummit ist eine virtuelle Veranstaltungssoftware, mit der Sie Live- und aufgezeichnete Veranstaltungen veranstalten können, indem Sie sich mit dem Webinar-Tool Ihrer Wahl verbinden. Wenn Sie daran denken, Ihre Veranstaltungen zu monetarisieren, können Sie HeySummit mit PayPal oder Stripe verbinden, um Zahlungen zu akzeptieren.

Um die Ticketverkäufe wirklich anzukurbeln, können Sie einige coole Angebote wie Gutscheine, Werbegeschenke, Sonderangebote und Rabatte einbauen. Und wenn sich die Teilnehmer den vollen Ticketpreis nicht leisten können, können Sie ihnen die Möglichkeit geben, ihn in Raten aufzuteilen.

Eine weitere coole Funktion ist das Redner-Management. Fügen Sie Redner zu Ihrer Veranstaltung hinzu und geben Sie ihnen Zugriff auf ihr eigenes Redner-Dashboard. Hier können sie ihr Profil erstellen und Details zu den Sitzungen eingeben, so dass es sowohl für Sie als auch für Ihre Redner ein Kinderspiel ist, ihre Teilnahme an der Veranstaltung zu verwalten.

HeySummit beste Eigenschaften

Unbegrenzter Zugriff auf Veranstaltungen, Mitarbeiter und Teilnehmer bei allen kostenpflichtigen Tarifen

Steigern Sie den Ticketverkauf, indem Sie Partnerprogramme für Redner und Teilnehmer einrichten 💸

Übertragen Sie Veranstaltungen auf Facebook, YouTube und LinkedIn

Wiederverwendung Ihrer Veranstaltungen in kurzen Clips, Artikeln und Podcasts

HeySummit Einschränkungen

Die Plattform kann sich für neue Benutzer überwältigend anfühlen

Funktionen wie E-Mail-Übertragungen, erweitertes Ticketing und Sponsorenkabinen sind nur in den höchsten Tarifen enthalten

HeySummitPreise

Starter: $49/Monat

$49/Monat Wachstum: $99/Monat

$99/Monat Erfolg: $349/Monat

$349/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

HeySummit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (19 Bewertungen)

4.8/5 (19 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (32 Bewertungen)

9. Beeinflussend

über Beeinflussend Influitive bietet eine maßgeschneiderte Plattform für virtuelle Veranstaltungen, die Ihnen ein müheloses Erlebnis bieten soll. Sie können Live-Events mit unbegrenzter Teilnehmerzahl über vollständig angepasste Web- und Mobil-Apps veranstalten.

Und wissen Sie was? Sie müssen sich nicht mit der Software auskennen, denn das Influitive-Team arbeitet bei jedem Schritt mit Ihrem Veranstaltungsteam zusammen. Es kümmert sich um das Design, den Aufbau und die Verwaltung Ihrer virtuellen Veranstaltungsplattform. 🛠️

Ihre Apps können so angepasst werden, dass sie sich in Ihre bevorzugten Streaming-Plattformen integrieren lassen, Sitzungswiederholungen speichern und sogar unterhaltsame Gamification-Funktionen enthalten, um Ihr Publikum bei der Stange zu halten.

Influsive beste Funktionen

Einrichten von Diskussionsforen für die Interaktion der Teilnehmer über Text, Fotos, Videos und Dateien

Erfassen Sie Teilnehmerdaten mit Umfragen und Abstimmungen

Synchronisierung der Teilnehmerdaten mit Salesforce und Marketo für personalisierte E-Mail-Kampagnen nach der Veranstaltung

Die Plattform bietet Unterstützung für 9 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch

Einfache Einschränkungen

Es ist kein kostenloser Plan, keine Testversion und keine Demo verfügbar

Die Plattform hat nur wenige native Integrationen

EinflussreichePreise

Kontakt für Preisgestaltung

Einflussreiche Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

4.5/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (240+ Bewertungen)

10. Hopin

über Hoffen Mit Hopin können Sie verschiedene virtuelle Veranstaltungen wie Onboarding, Konferenzen, Karrieremessen und Produkteinführungen verwalten. Hopin lässt sich zwar nicht mit externen Webinar-Tools integrieren, verfügt aber über ein eigenes Live-Streaming-Studio für das Hosting Ihrer Veranstaltungen.

Die Plattform verfügt über eine minimalistische und moderne Oberfläche, die es den Teilnehmern sehr leicht macht, sich zurechtzufinden. Neben der Anzeige der konferenzprogramm und an der Hauptveranstaltung teilnehmen, können sie an den Nebenveranstaltungen teilnehmen, mit anderen Teilnehmern Kontakte knüpfen oder sich im Ausstellungsbereich über die Anbieter der Veranstaltung informieren.

Hopin Beste Eigenschaften

Einrichten von Registrierungsseiten und E-Mail-Sequenzen zur Steigerung der Teilnehmerzahl

Nutzen Sie Interaktionsfunktionen wie Bildschirmfreigabe, Umfragen, Q&As und Chats, um die Erfahrung der Teilnehmer zu verbessern

Verbinden Sie Hopin mit über 40 Marketing-, Übersetzungs- und Spiele-Apps wie Marketo, Interprefy, Kahoot! und Mentimeter

Generieren Sie Berichte über Anwesenheit, Publikumsbindung und Konversion und exportieren Sie diese als CSV-Dateien

Hopin Einschränkungen

Sie können Veranstaltungen nicht per Livestream auf Facebook und YouTube übertragen

Sie können Zahlungen nur über Stripe akzeptieren

Das native Studio verfügt nicht über eine Untertitelfunktion

HopinPreisgestaltung

Beginnt bei $750/Jahr pro Lizenz

HopinBewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (880+ Bewertungen)

4.5/5 (880+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (320+ Bewertungen)

Hosting unvergessliche virtuelle Ereignisse jedes Mal

Die Abwicklung erfolgreicher virtueller Veranstaltungen kann stressig sein, aber das muss nicht so sein. Verwenden Sie die design-Thinking-Prozess um die Vision für Ihre Veranstaltung zu skizzieren. Wählen Sie dann die beste virtuelle Veranstaltungsplattform, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken. 🌈

Zusätzlich zur Software Ihrer Wahl für virtuelle Veranstaltungen sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen für rationalisierung der Veranstaltungsplanung phase. Organisieren Sie damit die anstehenden Aufgaben und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig fertig wird. Registrieren Sie sich für ein ClickUp-Konto -und beginnen Sie mit der Planung Ihrer Veranstaltung!