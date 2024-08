die 10 besten Zentask AI-Alternativen für Aufgabenmanagement im Jahr 2024

Die Erstellung jeglicher Art von Inhalten erfordert eine gut durchdachte Planung und Ausführung. Ganz gleich, ob es sich um Marketingtexte, Bilder für Ihre Social-Media-Posts, eine Studienarbeit oder eine ganze Geschäftsstrategie handelt - in der Regel sind eine Reihe von Aufgaben zu erledigen, bevor Sie Ihr Ziel erreichen. 🎯

Zum Glück ist die neueste AI-Werkzeuge vereinfachen die Erstellung von Inhalten und aufgabenverwaltung und die Produktivität steigern. Mit Tools wie Zentask.ai oder einer der vielen Alternativen sparen Sie Energie, Zeit und - im weiteren Sinne - Geld.

Zentask.ai nutzt künstliche Intelligenz, um einzigartige SEO-Texte zu erstellen, und generiert visuelle Inhalte mithilfe eines Text-Bild-KI-Modells namens Stable Diffusion. Content-Ersteller profitieren von der benutzerfreundlichen Oberfläche von Zentask, den vorgefertigten Prompts und den anpassbaren Elementen wie Sprache, Ton und Schreibstil. ✍️

Zentask ist jedoch nur eines der vielen verfügbaren KI-gestützten Tools zur Erstellung von Inhalten. Andere Apps nutzen KI, um das Gleiche und manchmal noch viel mehr zu tun, so dass es sich lohnt, Ihre Optionen zu prüfen.

Lassen Sie uns untersuchen, worauf Sie bei einer KI-Alternative zu Zentask achten sollten. Dann stellen wir Ihnen einige KI-Lösungen vor, die Ihnen den Tag versüßen könnten. Schließlich haben Sie die Macht der KI in der Hand. 🪄

Worauf sollten Sie bei einer Zentask AI Alternative achten?

KI-Technologie kann so viel, und wenn Sie auf dem Markt sind für software zur Aufgabenautomatisierung ist es wichtig zu wissen, worauf man achten muss. Je nach Anwendungsfall können diese Merkmale und Funktionen nützlich sein:

KI-Schreibwerkzeuge die eine unbegrenzte Anzahl von Anzeigentexten, Blogbeiträgen und mehr in dem von Ihnen gewünschten Stil erstellen

Tools zur Bilderzeugung, die aus Worten Bilder machen

Kommunikationstools zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Ihrem Team

Eine benutzerfreundliche Oberfläche, damit Sie nicht zu lange brauchen, um das System zu erlernen

Integration mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack

Software zur Aufgabenverwaltung die Ihre Ziele in einzelne Aufgaben mit Fälligkeitsterminen unterteilt

Sicherheitsfunktionen, damit Sie wissen, dass Ihre Daten sicher sind

Die 10 besten Zentask AI-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Mit all dem im Hinterkopf, lassen Sie uns einen Blick auf einige Alternativen zu Zentask.ai werfen. Einige dieser KI-gestützten Tools sind auf Nischenfunktionen ausgerichtet, während andere Unterstützung für viele verschiedene Aufgaben bieten.

Verwenden Sie ClickUp AI, um Blogposts in ClickUp Docs aus einer einfachen Eingabeaufforderung zu generieren, um Details und andere wichtige Aspekte hinzuzufügen

ClickUp ist eine All-in-One Projektmanagement- und produktivitätswerkzeug wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsabläufe auf möglichst viele Arten zu rationalisieren und zu automatisieren. Mit Hilfe seiner neuesten und bisher leistungsfähigsten Funktion, ClickUp AI, ist es auch das ultimative Werkzeug für kreatives Schreiben.

ClickUp's Spitzentechnologie KI-Schreibassistent vereinfacht den Prozess der Inhaltserstellung durch den Einsatz von recherchierten Eingabeaufforderungen und rollenbasierten KI-Tools, damit Sie Ihre idealen Inhalte schneller erreichen. Geben Sie einfach ein paar Richtlinien ein, und die fortschrittliche Technologie der künstlichen Intelligenz kann in Sekundenschnelle Landing Pages, Social-Media-Inhalte, Blogartikel, Werbetexte und vieles mehr erstellen. Es bearbeitet und formatiert Ihre Texte sogar für Sie. 📝

E-Mail-Marketing leicht gemacht mit ClickUp AI

Der KI-Assistent fasst auch längere Dokumente wie Kommentar-Threads und besprechungsnotizen und identifiziert Aktionspunkte im Text. Sie wandelt diese in ClickUp-Aufgaben und verfolgt sie anhand von Meilensteinen und Ihren übergeordneten Zielen.

Diese Zentask AI-Alternative bietet eine riesige Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, sodass Sie nie bei Null anfangen müssen. Zum Beispiel kann die ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage gibt Ihnen einen Überblick über alle Ihre Aufgaben, geordnet nach Status, Priorität oder Abteilung. Wählen Sie aus vielen verschiedenen vorlagen für Tagesberichte um genau zu wissen, was in jedem Bereich Ihres Unternehmens passiert, und um den Überblick zu behalten fortschritte im Vergleich zu Ihren Zielen . 💯

Klickauf die besten Eigenschaften

VerwendenClickUp's Eingabeaufforderung Vorlagen für Marketingkampagnen, HR-Aktivitäten, Projektmanagement und vieles mehr

Speichern Sie alle IhreClickUp-Dokumente auf der zentralen KI-gesteuerten Plattform, mit klaren Links zu Aufgaben

Planen und terminieren Sie jeden Schritt des Prozesses mitprojektmanagement-Tools damit Sie immer wissen, was als Nächstes zu tun ist

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Aufgaben an einem Ort, mit klaren Prioritäten und Fälligkeitsdaten

Passen Sie Ihre Projektansicht an, um den Fortschritt in Echtzeit in einem Format Ihrer Wahl anzuzeigen, z. B. als Liste, Gantt-Diagramm, Zeitleiste oder Board

Integration mit Tausenden von anderen Anwendungen, wie Slack,Outlook, HubSpot, undVergrößern Beschränkungen für ClickUp

Der KI-Assistent von ClickUp ist nur bei kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Da es so viele Funktionen gibt, könnten neue Nutzer eine Lernkurve erleben, während sie die Plattform kennenlernen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Yac

über Yac Yac unterstützt asynchrone Meetings für Remote-Teams. Es ist zwar keine direkte Alternative zu Zentask.ai, aber dieses Tool verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit bei täglichen Aufgaben wie Stand-up-Meetings, Brainstorming-Sitzungen, Problemlösungen und der Erstellung von Inhalten.

Yac macht sich die Tatsache zunutze, dass Sprechen schneller geht als Schreiben und außerdem den Tonfall viel effektiver vermittelt. Die Plattform nutzt hochauflösende Sprachnachrichten, Bildschirmfreigabe und Transkription, um Teammitglieder in die Lage zu versetzen, Ideen und Fortschritte auszutauschen, unabhängig davon, in welcher Zeitzone sie sich befinden. 👪

Die besten Funktionen von Yac

Reduzieren Sie die geplanten Meetings in Ihrem Terminkalender auf ein absolutes Minimum, indem Sie stattdessen Sprachnotizen hinterlassen

Teilen Sie Ihren Bildschirm, während Sie sprechen, und kommentieren Sie ihn dann, um Ihren Standpunkt zu verdeutlichen

Informieren Sie sich über die Nachrichten Ihrer Teamkollegen, wenn Sie online sind

Organisieren Sie alle Ihre Teammitglieder, einschließlich Kunden und Freiberufler, in Diskussionsgruppen, um die gemeinsame Nutzung zu erleichtern

Yac Einschränkungen

Teams brauchen möglicherweise Zeit, um diese neue Methode der Zusammenarbeit vollständig zu übernehmen

Das Transkriptionstool ist nicht immer ganz genau

Yac Preise

Persönliche Nutzung: Kostenlos

Kostenlos Yac für Teams: $5/Monat pro Nutzer

Yac Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10 Bewertungen)

3. ChatGPT

über ChatGPT ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt und ist ein fortschrittliches KI-Sprachmodell, das Deep-Learning-Algorithmen verwendet, um praktisch jede Art von Website-Inhalten zu erstellen. ChatGPT funktioniert sehr gut als Werkzeug zur Erzeugung von KI-Inhalten. Geben Sie einfach eine Frage in den KI-Chat ein und beobachten Sie, wie das Tool in Sekundenschnelle menschenähnliche Antworten generiert. 🤖

Während GPT-3 immer noch weit verbreitet ist, bietet die neueste Version dieser generativen KI, GPT-4, verbesserte KI-Funktionen, einschließlich höherer Genauigkeit und besserer Problemlösung.

ChatGPT Beste Eigenschaften

Legen Sie einfach ein Konto an, um es sofort nutzen zu können

Verwenden Sie ChatGPT alsAI-Textwerkzeugum Code zu generieren oder zu debuggen, oder um etwas über verschiedene Interessensgebiete zu lernen

Sie können sich darauf verlassen, dass die erstellten Inhalte einzigartig und frei von Plagiaten sind

Integration mit anderen Tools über die ChatGPT-API

ChatGPT Einschränkungen

Sie müssen die von ChatGPT erstellten Inhalte selbst überprüfen, um sicherzustellen, dass sie zu 100 Prozent korrekt sind

Die Daten, die ChatGPT verwendet, sind nicht ganz aktuell, daher ist es nicht ideal für aktuelle Themen

ChatGPT Preise

Forschungsvorschau: Kostenlos

Kostenlos ChatGPT Plus: $20/Monat

$20/Monat Erweiterungen: Pay as you go, je nachdem, welche Sprache, Bild oder Audio-Modell Sie verwenden

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4. Storch

über Storch Stork ist ein kollaborativer Arbeitsbereich, der den freien Austausch von Ideen fördert. Er wurde für Remote- und Hybrid-Teams entwickelt und ermöglicht es Ihnen, private Kanäle für vertrauliche Arbeit oder öffentliche Kanäle, die für Ihr gesamtes Team sichtbar sind, zu erstellen.

Diese Alternative zu Zentask AI bietet auch ein Verzeichnis von KI-Tools, die Sie "mieten" können, wenn Sie eine bestimmte Art von Fachwissen benötigen, z. B. für das Schreiben von Inhalten oder Unterstützung in den Bereichen Recht, Marketing oder Cybersicherheit.

Die besten Eigenschaften von Stork

Teilen Sie Ihre Ideen und Fortschritte per Text, Sprache oder Video

Sehen Sie, wann Ihre Teamkollegen sich unterhalten, und steigen Sie bei Bedarf sofort in das Gespräch ein

Zeichnen Sie alle Meetings auf und transkribieren Sie sie, damit auch Teammitglieder, die nicht anwesend waren, auf dem Laufenden bleiben

Verwenden Sie Stork im Web oder unter Windows, MacOS, iOS oder Android

Einschränkungen von Stork

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um zu beurteilen, wie gut Stork funktioniert

Das neue nutzungsbasierte Modell ist noch in der Entwicklung, daher ist die Preisgestaltung unklar

Stork Preise

Nachrichten und Kollaboration: Kostenlos

Kostenlos Nutzungsbasierter KI-Konsum (in Kürze): Pay as you go

Stork Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (3 Bewertungen)

5.0/5 (3 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

5. Jasper

über Jaspis Jasper wird als "KI-Kopilot" bezeichnet und richtet sich speziell an Marketingteams in Unternehmen. Diese KI-Alternative von Zentask nutzt KI zur Erstellung hochwertiger Inhalte für Websites, Blogs, soziale Medien und andere Marketingkanäle.

Jasper schreibt in der Sprache Ihrer Marke und befolgt Ihre Stilrichtlinien. Alle Texte sind SEO-optimiert und frei von Plagiaten. Und es ist einfach, sie neu zu mischen und wiederzuverwenden, wodurch Sie Zeit und Geld sparen.

Beste Eigenschaften von Jasper

Erstellen Sie ansprechende Inhalte und testen Sie dann mehrere Varianten, um zu sehen, welche die besten Ergebnisse erzielt

Verwenden Sie Jasper in mehr als 25 Sprachen 🌎

Integrieren Sie mit WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify und mehr

Sie können beruhigt sein, denn Ihre vertraulichen Unternehmensdaten sind absolut sicher

Jasper Einschränkungen

Jaspers Texte können manchmal eher allgemein als spezifisch sein

Einige Nutzer halten die Preise für zu hoch, insbesondere für einzelne Ersteller

Jasper Preise

Ersteller: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Teams: $125/Monat pro Nutzer

$125/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

6. Ecomtent

über Ökomtent Ecomtent erstellt Texte und Bilder für E-Commerce-Produktlisten, damit Sie Ihre Produkte schnell auf den Markt bringen können.

Die hochwertigen, von KI generierten Inhalte sind für die Suchmaschinenoptimierung optimiert, so dass sie in den Suchmaschinenrankings gut platziert werden, und das Tool zur Bilderzeugung erzeugt Lifestyle-Bilder, die speziell auf Ihr Produkt zugeschnitten sind. 🏖️

Beste Eigenschaften von Ecomtent

Nutzen Sie diese Alternative zu Zentask AI, um in Sekundenschnelle Texte, Infografiken und Lifestyle-Bilder zu erstellen

Aktualisieren Sie Ihre Produktlisten ganz einfach, um sie an neue Schlüsselwörter oder Trends anzupassen

Generieren Sie Texte in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch

Wählen Sie die Selbstbedienungsoption oder bezahlen Sie das Team, das aus ehemaligen Amazon-Mitarbeitern und prompten Ingenieuren besteht, um die Arbeit für Sie zu erledigen

Eingeschränkte Möglichkeiten

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um zu wissen, wie gut dieses Tool funktioniert

Einige Nutzer sind der Meinung, dass Ecomtent für das, was es bietet, überteuert ist

Ecomtent Preise

Selbstbedienung Lifestyle-Bilder: $95/Monat

$95/Monat Self-Service Bilder und Infografiken: $135/Monat

$135/Monat Self-Service Gesamte Auflistung: $165/Monat

$165/Monat Self-Service Unternehmen: $1.650/Monat

$1.650/Monat Voll-Service: Preise basieren auf dem Volumen der monatlichen Inserate

Einkommensbewertungen und Rezensionen

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: Noch keine Bewertungen

7. Kopie.ai

über Kopieren.aiKopieren.ai nutzt generative KI, um überzeugende, SEO-optimierte Inhalte für eine Reihe von Anwendungsfällen zu erstellen. Diese KI-Alternative von Zentask erstellt alles von Überschriften, Blogs und Social-Media-Beiträgen bis hin zu Newslettern, Landing Pages und vielem mehr.

Geben Sie ein paar Richtlinien ein, um mehrere Variationen desselben Textes zu erhalten, und wählen Sie aus, welche am besten funktioniert. Bearbeiten Sie sie bei Bedarf direkt im Textfeld.

Die besten Eigenschaften von Copy.ai

Schneller Einstieg dank der benutzerfreundlichen Oberfläche

Konsistente Erstellung von Inhalten in der Sprache Ihres Unternehmens

Kopieren Sie den von Ihnen erstellten Text in die Zwischenablage, exportieren Sie ihn in eine CSV-Datei oder erstellen Sie einen Link, der geteilt werden kann

Erfahren Sie mehr über die Plattform in den integrierten Anleitungen und Webinaren

Einschränkungen von Copy.ai

Sie müssen die erstellte Kopie auf ihre Richtigkeit überprüfen

Einige Nutzer haben sich darüber beschwert, dass der Kundensupport nicht ohne Weiteres verfügbar ist

Copy.ai Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Pro: $49/Monat für 5 Plätze

$49/Monat für 5 Plätze Team: $249/Monat für 20 Plätze

$249/Monat für 20 Plätze Wachstum: $1.333/Monat für 75 Plätze

$1.333/Monat für 75 Plätze Skala: $4.000/Monat für 200 Plätze

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

4.7/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60 Bewertungen)

8. Sellesta

über Sellesta Diese Alternative zu Zentask AI wurde entwickelt, um den E-Commerce-Umsatz über Ihre Website und andere Online-Marktplätze wie Amazon zu steigern. Sellesta ermittelt Keywords mit hoher Konversionsrate für Ihre Produkte und optimiert Ihr Angebot für diese Keywords. 💰

Sellesta beste Eigenschaften

Überwachen Sie das tägliche Suchranking Ihrer Produkte

Messen Sie die Leistung im Vergleich zu Ihren Konkurrenten

Evaluieren Sie den Markt, um Nischenprodukte zu entdecken, die gut laufen könnten

Analysieren Sie Kundenrezensionen, um rote Fahnen zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern

Sellesta Einschränkungen

Die API-Erweiterung, die Ihre Angebote direkt auf Amazon veröffentlicht, ist nur in den Pro- und Ultimate-Plänen verfügbar

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um zu beurteilen, wie gut Sellesta funktioniert

Sellesta Preise

Basic: $14/Monat

$14/Monat Pro: $39/Monat

$39/Monat Ultimate: $99/Monat

$99/Monat Platin: Kontakt für Preise

Sellesta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4.5/5 (2 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

9. Writesonic

über WritesonicWritesonic ist ein fortschrittlicher KI-Schreiber, der SEO-optimierte Texte erstellt. Diese KI-Alternative von Zentask erstellt lange Inhalte wie Blogs und E-Mails sowie kurze Social-Media-Beiträge, Anzeigen und Produktbeschreibungen - alles in der Sprache Ihrer Marke. 📣

Die besten Eigenschaften von Writesonic

Nutzen Sie das Paraphrasierungstool, um Ihren Text zu optimieren oder neu zu verwenden

Sparen Sie Zeit, indem Sie mit einer AI-Vorlage aus der umfangreichen Vorlagenbibliothek beginnen

Fragen Sie das System nach Inhaltsempfehlungen und Ideen für YouTube-Videos

Schreiben Sie Inhalte in mehr als 25 Sprachen

Einschränkungen von Writesonic

Der kostenlose Plan beschränkt Sie auf 10.000 Wörter pro Monat

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr freundlich, vor allem für neue Benutzer

Writesonic Preise

Kostenlos

Kleines Team $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Freelancer: $20/Monat pro Nutzer

$20/Monat pro Nutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

4.8/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

10. GravityWrite

über GravityWrite GravityWrite ist ein KI-gestützter Inhaltsersteller, der Ihre Konversionen und Verkäufe steigern soll. Diese Alternative zu Zentask AI generiert eine breite Palette von Texten, darunter E-Mails, Blogs, Marketingpläne, Beschriftungen und Beiträge für soziale Medien, YouTube-Videoskripte, Clickbait-Titelgeneratoren und vieles mehr.

GravityWrite beste Eigenschaften

Erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte mit nur wenigen Klicks

Sparen Sie Zeit, indem Sie mit einer der vielen Schreibvorlagen beginnen

Erstellen Sie Schreibwerkzeuge und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an

Verwandeln Sie Wörter in fotorealistische Bilder

GravityWrite Einschränkungen

Die Wortgrenzen für jeden Plan können sich einschränkend anfühlen 🚧

Der Preis könnte für einzelne Nutzer zu hoch sein

GravityWrite Preise

Kostenlos

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: $79/Monat pro Benutzer

GravityWrite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (12 Bewertungen)

4.6/5 (12 Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

Meistern Sie Ihre Inhaltserstellung Aufgaben mit KI-Unterstützung

Großartige Inhalte zu erstellen und alle damit verbundenen Aufgaben zu verfolgen, kostet viel Zeit und Mühe. Ein KI-gestütztes Schreibwerkzeug, wie die oben genannten, kann Ihnen jedoch die meiste Arbeit abnehmen und oft weitaus bessere Inhalte produzieren, als Sie selbst es könnten. 🙌

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

ClickUp geht sogar noch einen Schritt weiter, vom Verfassen und Bearbeiten von Texten bis hin zum Aufgabenmanagement. Generieren Sie Aufgaben aus Texten oder erstellen Sie Aufgaben, um Texte zu generieren - Sie haben die Wahl. Und das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dieser One-Stop-Shop für Sie bereithält. Registrieren Sie sich kostenlos für ClickUp an und beobachten Sie, wie Ihr Geschäft in jeder Hinsicht abhebt. 📈