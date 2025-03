10 beste CRM für Coaches im Jahr 2025 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Das Letzte, was Sie als Coach erledigen wollen, ist, sich zwischen mehreren Apps zur Verwaltung Ihres Geschäfts abzumühen.

Sagen wir, Google Docs, um Notizen zu machen. Zoom oder Google Kalender, um Meetings zu planen. Ein separates Projektmanagement-Tool zur Nachverfolgung des Fortschritts des Clients und zur Kundenverwaltung. Und mit Stripe oder PayPal für Zahlungen.

Dieser Ansatz ist zwar sinnvoll, wenn Sie nur eine Handvoll Clients haben, aber was passiert, wenn sich Ihr Geschäft vergrößert?

Wie erledigen Sie die Nachverfolgung aller Sitzungen, die Verwaltung der Beziehungen zu den Kunden und die Organisation der Informationen für jeden einzelnen Kunden? Bei unzusammenhängenden Systemen fließen die Daten nicht zwischen verschiedenen Apps, und Sie müssen die Details auf jeder Plattform manuell aktualisieren.

Hier ist Customer Relationship Management Software (CRM) für Coaches Ihr Retter.

CRM für Coaches zentralisiert alle Informationen in Bezug auf Ihr Geschäft. Betrachten Sie es als integrierte Plattform für die Kundenverwaltung, von der Speicherung potenzieller Kundeninformationen bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts des Kunden, der Planung von Sitzungen und der Organisation der Reise eines jeden Kunden.

Wenn Sie in ein CRM-Tool investieren möchten, um aufgaben zu automatisieren für Ihre Coaching-Praxis, lassen Sie uns Ihnen helfen. Hier sind die besten CRM für Coaches und die wichtigsten Features, Nachteile und Preise, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen zu helfen.

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Coaches achten?

Native Integrationen: CRM-Software vereinfacht die gesamten Geschäftsprozesse von Coaches. Suchen Sie nach einem System, das sich in Ihre Verkaufstools, Marketing-Tools, Zahlungs-Gateways und Tools zur Mitarbeiterverwaltung integrieren lässt

CRM-Software vereinfacht die gesamten Geschäftsprozesse von Coaches. Suchen Sie nach einem System, das sich in Ihre Verkaufstools, Marketing-Tools, Zahlungs-Gateways und Tools zur Mitarbeiterverwaltung integrieren lässt Automatisierte Workflows: Ihre Client-Management-Software sollte Aufgaben wie die Nachverfolgung des Fortschritts des Clients, die Speicherung von Client-Informationen und die Planung von Meetings automatisieren

Ihre Client-Management-Software sollte Aufgaben wie die Nachverfolgung des Fortschritts des Clients, die Speicherung von Client-Informationen und die Planung von Meetings automatisieren E-Mail-Verwaltung: Die beste CRM-Software lässt sich mit Ihren E-Mails integrieren, um Kunden über einen zentralen E-Mail-Hub zu betreuen

Die beste CRM-Software lässt sich mit Ihren E-Mails integrieren, um Kunden über einen zentralen E-Mail-Hub zu betreuen 24/7-Support: Wenn Sie kein technisches Team für die Verwaltung Ihrer Coaching-Dienste haben, benötigen Sie ein CRM, das Chat-, Telefon- und E-Mail-Support bietet

Wenn Sie kein technisches Team für die Verwaltung Ihrer Coaching-Dienste haben, benötigen Sie ein CRM, das Chat-, Telefon- und E-Mail-Support bietet Automatisierte Zahlungen: Mit vollautomatischen Zahlungen auf der Coaching-Plattform müssen Sie die Kunden nicht mehr zur Zahlung auffordern, da ihre Karten in jedem Abrechnungszyklus belastet werden

Mit vollautomatischen Zahlungen auf der Coaching-Plattform müssen Sie die Kunden nicht mehr zur Zahlung auffordern, da ihre Karten in jedem Abrechnungszyklus belastet werden Kundenportal: Verwalten Sie die Konten Ihrer Kunden sicher über das Kundenportal des CRM. Suchen Sie nach einer Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Sitzungen über das Client-Portal zu planen und gleichzeitig Ziele, Formulare, Notizen und Ressourcen in beide Richtungen freizugeben

Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für Coaches im Jahr 2024

1. ClickUp

Verwalten Sie Ihr CRM bei jedem Schritt mit Vorlagen, Features für die Zusammenarbeit und über 15 Ansichten mit ClickUp

CRM für Coaches ist ein grundlegendes und unverzichtbares tool in Ihrem Geschäft und das ist etwas, das Sie später nicht mehr ändern möchten.

Was ClickUp zum besten CRM für Coaches macht, ist, dass es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Business-Coaches und Coaching-Geschäfte geeignet ist. Mit anderen Worten: Es wächst mit Ihnen als Ihr zweites Gehirn.

Lassen Sie uns ein Szenario annehmen. Als Ein-Personen-Armee mit vielen Einzel-Coaching-Clienten nehmen selbst die einfachsten manuellen Aufgaben, wie die Planung von Meetings, viel Zeit in Anspruch. Sie müssen sich merken, wo jeder Client auf seiner Coaching-Reise mit Ihnen steht.

Wenn Sie mit zu vielen Bällen jonglieren und versuchen, zu viele Informationen gleichzeitig zu behalten, sind Sie zum Scheitern verurteilt oder müssen mit ansehen, wie Ihre Klienten durch die Maschen fallen.

Das ist der Punkt, an dem ClickUp, als das beste CRM für Trainer ist ein Geschenk des Himmels. Dieses Projektmanagement tool wird zu einem integralen Bestandteil Ihres Geschäftslebens und Ihrer Routine. Sehen Sie sich die Liste der fälligen Aufgaben des Tages an, damit Sie wissen, was ansteht und worauf Sie sich konzentrieren müssen. Nutzen Sie die über 100 Integrationen von ClickUp, um Meetings zu planen und Mitteilungen an Ihre Clients und Leads zu senden.

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Wann immer Sie eine tolle Idee haben, öffnen Sie Ihr Handy und legen Sie eine neue Aufgabe in den Spaces von ClickUp an.

Schauen wir uns die Features von ClickUp an, die es zum besten CRM für Coaches machen.

ClickUp beste Features

Mit Dokumente in ClickUp können Sie alle Ihre Dokumente in der App unterbringen. Rufen Sie Ihr SOP-Dokument auf und aktualisieren Sie es bei Bedarf. Vom Erstellen von Aktionsplänen für neue Clients über das Hinzufügen von Tabellen und das Einbetten von Lesezeichen bis hin zum Schreiben von Notizen und Journalen für Ihre bestehenden Clients - Docs erledigt alles

Freigeben Sie Ihre designvorgaben öffentlich oder privat über einen einfachen Link in ClickUp Docs

Spaces organisieren Sie Ihre Arbeit in ClickUp und personalisieren Sie jeden Space - sei es für Ihren persönlichen oder beruflichen Gebrauch. Zum Beispiel können Sie Spaces für das Onboarding von Clients, Ihre Angebote, Verträge usw. einrichten

Mit den anpassungsfähigen Spaces von ClickUp ist es einfach, umfassende und organisierte Speicherorte zu erstellen, die für Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihre Projekte anpassbar sind

Erhalten Sie eine sofortige Ansicht, wie Ihr Tag und Ihr Monat aussehen mit ClickUp Dashboards . Verfolgen Sie individuell die Fortschritte jedes einzelnen Clients, sehen Sie Ihre monatlichen Einnahmen und verschaffen Sie sich mit den anpassbaren ClickUp Dashboards einen umfassenden Überblick über Ihre Coaching-Praxis

Verwenden Sie die vorgefertigten ClickUp Vorlage für den Kommunikationsplan um die Kommunikation mit dem Client zu rationalisieren. Notieren Sie für jeden Client die Ziele, Meilensteine und Analysen und verfolgen Sie den Fortschritt

Durch Kombination von CRM und Projektmanagement hilft ClickUp Ihnen, Ihre Projekte und Kundendaten über eine zentrale Plattform zu verwalten, so dass Sie keine Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps verschwenden müssen

Automatisierung von CRM-Workflows hilft Life Coaches automatisierung des Verkaufs prozesse, von der Lead-Generierung bis zur Erstellung von Kundenprofilen und der Notiz ihrer Fortschritte und Bedürfnisse für mehr Kundenzufriedenheit

Benutzerdefinierte Automatisierung von Aufgaben mit ClickUp

ClickUp lässt sich mit Tools von Drittanbietern integrieren, wie z. B projektmanagement-Software , customer journey mapping tools , Tools zur Automatisierung von E-Mails und Marketing-Tools für den Datenfluss zwischen verschiedenen Geschäftssystemen

ClickUp Limitierungen

Spaces haben je nach Plan ein Limit

Die benutzerdefinierten Funktionen können für neue Benutzer überfordernd sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3800+ Bewertungen)

2. CoachVantage

über CoachVantage Die Life-Coaching-Software CoachVantage bietet verschiedene Funktionen, darunter das Onboarding von Clients, die Selbstbuchung von Clients, Erinnerungen, die Synchronisierung von Kalendern in beide Richtungen und die Kontaktverwaltung.

Sie möchten Ihr Geschäft ausbauen, ohne mehr Zeit mit der Logistik zu verbringen. CoachVantage übernimmt die frustrierendsten und sich wiederholenden Aufgaben, so dass Sie sich darauf konzentrieren können, ein wirkungsvolles Coaching-Erlebnis zu bieten.

Zu erledigen ist nicht nur die Nachverfolgung jedes einzelnen Clients, sondern auch die Verwaltung Ihrer Zeit. Verwalten Sie zum Beispiel alle Informationen zu Ihren Clients an einem Ort. Alles, was Sie brauchen - Rechnungen, Coaching-Aufträge und Fortschritte der Clients -, haben Sie immer zur Hand.

CoachVantage beste Features

Passen Sie das Aussehen Ihrer Benutzeroberfläche mit Ihrem Business-Namen, Logo und Farben an

Die Ressourcenbibliothek ermöglicht es Coaches und Clients, Dateien und Dokumente hochzuladen, standardisierte Vorlagen für Notizen zu erstellen und Dateien aus Dropbox, Google Drive oder Evernote zu importieren

Lassen Sie Ihre Verträge elektronisch unterschreiben, indem Sie sie in Ihre Seite für die Anmeldung zum Programm einbetten, um eine nahtlose Aufnahme von Clients zu ermöglichen

CoachVantage Beschränkungen

E-Mails aus dem Kundenportal landen in den Spam-Boxen der Kunden

Coaches können keine Gruppensitzungen planen

Preise für CoachVantage

Clarity Plan: $26/Monat

$26/Monat Aha Plan: $44/Monat

CoachVantage Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Zoho CRM

über Zoho CRM Der bestehende und potenzielle Kundenstamm ist das größte Kapital eines Geschäfts. Wenn Sie die Daten nicht irgendwo dokumentieren, bleibt dieser enorme Wert in der Coaching-Branche unberücksichtigt. Die manuelle Nachverfolgung von Kunden oder der Interessentenliste und ihrer grundlegenden Interaktionshistorie ist ohne CRM-Tools eine Herausforderung.

Führende Coaching-Geschäfte verwenden Zoho CRM zur Nachverfolgung und Verwaltung der Client-Kommunikation. Tabellenkalkulationen für Kundeninteraktionen sind fehleranfällig und zeitaufwändig, daher setzen sie die CRM-Software von Zoho ein, um die Fortschritte ihrer Kunden zu verfolgen, Engpässe zu visualisieren und Trends zu erkennen, die sich auf ihre Einnahmen auswirken.

Sie wählen Zoho CRM für die Kontaktverwaltung, die Planung von Meetings und die Automatisierung des Marketings während des gesamten Coaching-Prozesses. Zu erledigen ist das alles mit Zoho, ohne dass Sie mit verschiedenen Tools jonglieren müssen. Zu Beginn Ihrer Tätigkeit als Business-Coach benötigen Sie jedoch möglicherweise nicht alle diese Funktionen. Zoho ist eher für größere Geschäfte als für Solopreneure geeignet.

Beste Features von Zoho CRM

Bleiben Sie mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen über neue, anstehende und abgesagte Termine auf dem Laufenden und informieren Sie Ihre Kunden, wenn Sie nicht verfügbar sind

Erhalten Sie eine anpassbare Buchungsseite, die sich mit Ihrem Website-Builder synchronisieren lässt, um sie auf Ihrer Website einzubetten, auf der Ihre Kunden bezahlen, wenn sie Ihre Dienstleistungen buchen

Mit Zoho Buchungen können Sie Kurse und Gruppen-Coaching planen, und sie werden mit Ihrem Google Kalender synchronisiert, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Beschränkungen von Zoho CRM

Lernkurve für erstmalige Benutzer

Nicht alle Zoho-Anwendungen sind so konfiguriert, dass sie gut miteinander arbeiten

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: $14/Benutzer/Monat

$14/Benutzer/Monat Professional: $23/Benutzer/Monat

$23/Benutzer/Monat Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2505 Bewertungen)

4/5 (2505 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6585 Bewertungen)

4. HubSpot

über HubSpot CRM Nehmen wir an, Sie sind Projektmanager in einem Ernährungscoaching-Institut und verfügen über mehrere unzusammenhängende Tools für alle Phasen des Kundenbeziehungsmanagements.

Sie verbringen jeden Tag Zeit damit, Umsätze, Berichterstellung und Analysen aus verschiedenen Softwareprogrammen zu addieren, um den Top-Line-Umsatz zu ermitteln, da nicht alle Daten an einem zentralen Speicherort gespeichert sind.

Das CRM von HubSpot für Coaching-Geschäfte ist ein verbundenes System für das Client-Management. Angebotstools automatisieren den Verkauf von Clients, ziehen Zahlungen ein und verwalten die Einnahmen innerhalb des CRM. Mit den Tools zur Automatisierung des Marketings können Sie personalisierte Kommunikation für das Kundenmanagement versenden. Segmentieren Sie Kunden auf der Grundlage von termingerechten Coaching-Sitzungen und Jahresabonnements.

Wenn Sie das CRM von HubSpot für den Aufbau von Beziehungen nutzen, haben Sie mehr Zeit, sich auf wichtige Aufgaben wie Projektmanagement, die Unterstützung von Führungskräften und die Berichterstellung über genaue Ergebnisse an die Geschäftsführung zu konzentrieren.

HubSpot beste Features

Erstellen Sie mit dem Marketing Hub von HubSpot Marketingstrategien, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abgestimmt sind

Projektzuweisungsfunktionen zur Nachverfolgung des Fortschritts für größere Coaching-Geschäfte mit mehreren Beteiligten

Automatisierte Kommunikations-Features wie automatisiertes Lead Nurturing und Scoring, E-Mail-Drip-Kampagnen und Formular-Automatisierung für benutzerdefinierte und detaillierte Fragebögen

HubSpot Limitierungen

Coaching-CRM ist für erstmalige Benutzer einschüchternd

Die CRM-Software wurde speziell für größere Coaching-Geschäfte und nicht für einzelne Coaches entwickelt

HubSpot Preise

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: 800 $/Monat

800 $/Monat Marketing Hub Enterprise: $3.600/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10,620 Bewertungen)

4.8/5 (10,620 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3955 Bewertungen)

5. Besser üben

über Besser üben Practice Better ist eine All-in-One-Praxisverwaltungssoftware für Gesundheitstrainer, die ihnen hilft, ihre Wellness-Praxis zu vergrößern und die Interaktion mit ihren Kunden zu verbessern.

Erstellen, starten und überwachen Sie Ihre Online-Kurse über die Plattform zur Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Kunden. Das virtuelle Trainer-Büro von Practice Better automatisiert die Verwaltung Ihrer Wellness-Praxis und organisiert die Informationen Ihrer Kunden an einem Ort.

Nehmen wir ein Beispiel dafür, wie die lizenzierte Beraterin für psychische Gesundheit, Erica Dias, die CRM-Lösung von Practice Better nutzt, um ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen, in dem Patienten zwischen den Sitzungen mit ihrem Therapeuten in Kontakt bleiben und so die Effektivität des Coachings verbessern.

Die Schlüssel-Features dieser Coaching-Plattform in der Phase des Marketings sind Formulare zur Erfassung von Leads und eine Terminplanungssoftware. Potenzielle Kunden füllen das auf ihrer Website eingebettete Formular aus und vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin - alles in einem Schritt.

Erweiterte Features wie Nachrichtenübermittlung, Aufgaben und Dokumentation sind von größter Bedeutung, wenn der Client sich für das Coaching-Programm anmeldet.

Praxis Besser beste Features

Die Coaches-Konsole ermöglicht den Kunden die Nachverfolgung ihrer Ernährungs- und Lebensstilentscheidungen und sorgt für Sicherheit bei der Interaktion mit den Kunden

Robuste Berichterstellung bietet Einblicke in das Geschäft und die Metriken sowie eine breitere Ansicht der Praxisleistung

Vereinbaren Sie Workshops für Coaching-Gruppen und automatisieren Sie alles von der Abrechnung bis zur Buchung und Kommunikation

Praxis Bessere Limits

Keine integrierten Verträge oder elektronischen Signaturen für neue Clients

Die Preisgestaltung ist für kleine Geschäfte oder einzelne Gesundheitscoaches nicht geeignet

Bessere Praxis Preise

Starter: $25/Monat

$25/Monat Professionell: $59/Monat

$59/Monat Plus: $89/Monat

$89/Monat Team: $145/Monat

Praxis Besser Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (94 Bewertungen)

4.5/5 (94 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (31 Bewertungen)

6. HoneyBook

über HoneyBook Erfolgreiche Coaching-Geschäfte haben zwei gemeinsame Merkmale: Sie erfüllen die Kundennachfrage schnell und setzen auf langfristige Beziehungen zu ihren Kunden, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Wenn Sie jedoch Ihr Geschäft ausbauen, ist es eine Herausforderung, die gleiche Servicequalität ohne das richtige CRM für die Kundenverwaltung zu bieten.

Wie erledigen Sie die Anforderungen eines wachsenden kleinen Geschäfts oder einer Einzelpraxis und stellen sicher, dass potenzielle Clients und bestehende Kunden eine einheitliche Erfahrung erhalten?

Hier kommt HoneyBooks CRM für unabhängige Business-Coaches ins Spiel. Unabhängig von der Art des Coachings rationalisiert HoneyBook alle Kundeninteraktionen und automatisiert administrative Aufgaben, damit Sie sich auf die Zufriedenheit Ihrer Kunden konzentrieren können.

Ein Beispiel: Als Life-Coach würden Sie ohne CRM auf eine Tabelle zurückgreifen, um die Fortschritte Ihrer Kunden zu verfolgen, sie an die nächste Sitzung zu erinnern und sie zur Zahlung aufzufordern. HoneyBook automatisiert die laufende Kommunikation, verwaltet Verträge, Rechnungen und Zahlungen und speichert Einführungsdokumente.

HoneyBook beste Features

Schützen Sie Ihre Coaching-Programme mit professionellen Online-Verträgen, durchsuchen Sie rechtlich geprüfte Vorlagen und lassen Sie Ihre Kunden diese von überall aus eSignieren

Benutzen Sie die benutzerdefinierten Vorlagen für Angebote und kombinieren Sie diese mit Rechnungen und Verträgen für neue Kunden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen für die Nachverfolgung von Clients, erhalten Sie Erinnerungen, wenn sich eine Aufgabe dem Fälligkeitsdatum nähert, antworten Sie automatisch auf Abfragen und führen Sie Folgemaßnahmen mit Fragebögen durch

HoneyBook Beschränkungen

Das Setup ist für Benutzer, die es zum ersten Mal benutzen, schwierig

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für die Personalisierung der Kommunikation und des Fortschritts der Kunden

Preise für HoneyBook

Starter: $8/Monat

$8/Monat Essentials: $16/Monat

$16/Monat Premium: $33/Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (596 Bewertungen)

4.8/5 (596 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (156 Bewertungen)

7. Agiles CRM

über Agiles CRM Größere Coaching-Geschäfte mit mehreren Abteilungen benötigen erweiterte Features in einem CRM für jede Phase des Kundenlebenszyklus, von Vertrieb und Marketing bis hin zum Kundendienst. Anstatt unzusammenhängende Systeme für all diese Funktionen zu verwenden, ist das CRM eine einzige Quelle der Wahrheit, um Vertrieb, Marketing und Kundenservice zu automatisieren.

Agile CRM für Coaching-Geschäfte ist ein vielseitiges Tool für den Aufbau und die Pflege von Client Beziehungen. Das Vertriebsteam nutzt das Sales automatisierung Software für Lead Scoring, Ansichten von Kontakten und Customer Journey-Analysen.

Marketing-Teams nutzen das Coaching-CRM, um Kundenbeziehungen zu optimieren, Leads zu segmentieren, Kundeninteraktionen zu personalisieren und mehr Geschäfte abzuschließen.

Agile CRM verfügt über Features zur Automatisierung des Helpdesks, um Ihre Kunden besser zu verstehen und ihnen zu helfen, wenn sie am meisten Hilfe brauchen.

Agile CRM beste Features

Erstellen Sie eine 360-Grad-Kontaktansicht für jeden Kunden und geben Sie die Informationen für alle Teams frei, einschließlich der historischen Interaktionen des Kunden mit Ihrer Coaching-Praxis

Der Drag-and-Drop-Designer ermöglicht es Ihnen, mehrstufige Phasen zu erstellen marketing-Kampagnen innerhalb weniger Minuten

Durch die Integration sozialer Medien können Sie Ihre Marke überwachen, Leads auf sozialen Websites identifizieren und erfassen sowie an relevanten Unterhaltungen teilnehmen, um die Teilnahme an Ihren Coaching-Programmen zu erhöhen

Die Grenzen von Agile CRM

Probleme beim Bulk-Upload von Daten

Erlaubt keinen Massenimport von Kontakten

Preise für Agile CRM

Free

Starter: $8.99

$8.99 Standard: $29.99

$29.99 Enterprise: $47.99

Agile CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5, (344 Bewertungen)

4/5, (344 Bewertungen) Capterra: 4.1/5, (512 Bewertungen)

8. My Coach Office (MCO)

über Mein Trainer Büro MCO hilft karriere-Coaches ein fantastisches Kundenerlebnis zu bieten und das Geschäft von einer Plattform aus zu verwalten, ohne an administrative Aufgaben gebunden zu sein.

Die Coaching-CRM-Software bietet ein schnelles Setup und minimiert Ihren Zeitaufwand für die Planung von Terminen, die Erstellung von Rechnungen und die Sicherung Ihrer Arbeit.

My Coach Office beste Features

Das Online-Administrationszentrum bietet Ihnen Sichtbarkeit für eingehende Clients, Kalender, Meetings und Gruppensitzungen

Ein sicheres Zugangsportal für Coaches und Clients speichert Online-Klientendateien, Notizen zu Sitzungen, Hausaufgaben und Journale

Anpassbare Journale, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind

My Coach Office Einschränkungen

Keine Synchronisierung mit dem Google Kalender in beide Richtungen

Termine können nur von Coaches und nicht von Clients vereinbart werden

Preise für My Coach Office

Kickstarter: $19/Monat

$19/Monat Premium: $39/Monat

$39/Monat Unternehmen: $79/Monat

My Coach Office Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Keap

über Keap Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind ein Marketing-Coach. Bei Ihrem vierten Kunden machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie die Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Kundenstamms bewältigen können. Vielleicht verwenden Sie immer noch Tabellenkalkulationen, um den Überblick zu behalten, aber Sie schaffen es nicht, Ihre Kunden zu betreuen. Selbst einfache Aufgaben werden zum Problem, wie z. B. das Auffrischen Ihres Gedächtnisses, wo sich jeder befindet, um die nächsten Schritte zu planen.

Dieser Prozess verlängert Ihren Tag ungewollt um Stunden und sorgt für Frustration und Verwirrung.

Mit Keap CRM für Coaches können Sie Leads, die bereit sind, ihre Reise fortzusetzen, priorisieren, die richtigen Produkte auf der Grundlage der Nachverfolgung von Aktivitäten anbieten und ein praktisches Erlebnis schaffen, das Ihre Beteiligung nicht übermäßig erfordert. Mit Keap CRM gewinnen Sie mehr Zeit, Umsatz und Ruhe und müssen sich nicht mit dem Projektmanagement für Ihr Geschäft herumschlagen.

Außerdem können Sie die Buchungssitzungen auf neue Leads limitieren, die bereit sind, den nächsten Schritt zu tun und sich für Ihre Coaching-Pakete anzumelden. Bieten Sie darüber hinaus den qualifiziertesten Käufern Termine an und bleiben Sie mit informativen Inhalten mit interessierten, aber weniger qualifizierten Interessenten in Kontakt.

Keap beste Features

Einfache Automatisierung ermöglicht es Ihren Clients, Beratungstermine oder Gruppen-Coachings zu vereinbaren, ohne dass ein Hin und Her entsteht

Automatisieren Sie Nachrichten an einen oder mehrere Clients, einschließlich Inhalten, Angeboten und Aktualisierungen zu neuen Dienstleistungen

Leiten Sie Ihre besten Leads in ein kostenloses Beratungsgespräch mit Keap's Vertriebs- und Marketing Automatisierung für Life Coaches

Keap Limitierungen

Die mobile App ist nicht so effizient wie die Desktop-Version

Neue Benutzer sind mit den Features überfordert

Preise für Keap

Pro: $159/Monat

$159/Monat Max: $229/Monat

$229/Monat Ultimativ: $229/Monat

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1462 Bewertungen)

4.2/5 (1462 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1259 Bewertungen)

10. Weniger lästiges CRM (LACRM)

über Weniger lästiges CRM In der Coaching-Branche ist nicht jeder technisch versiert. Kleinere Geschäfte und einzelne Coaches haben möglicherweise nicht das Budget, um Softwareentwickler für die Implementierung eines CRM für Coaching-Dienste zu beauftragen.

An dieser Stelle kommt Less Annoying CRM (LACRM) zu Ihrer Rettung. Mit einem schnellen Setup und dem gleichen Satz an Funktionen und Features ist es einfacher zu bedienen als die meisten anderen Optionen auf der Liste. Verfolgen Sie die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Clients, pflegen Sie ein umfangreiches Netzwerk interessierter Leads und bleiben Sie in jedem Aspekt Ihres Coaching-Geschäfts organisiert. LACRM ist eine der einfachsten Coaching-Plattformen, um Beziehungen zu verfolgen und Ihr Geschäft auszubauen.

Less Annoying CRM beste Features

Der Lead-Bericht bietet eine aktualisierte Liste aller Leads in Ihrer Pipeline, einschließlich ihres Status und ihrer Priorität

Zugriff von jedem Gerät ohne Synchronisierung oder Installation, da LACRM webbasiert ist

Protokollierung von E-Mail Unterhaltungen in das CRM von jedem Anbieter

Weniger lästige CRM-Einschränkungen

Keine App für Android oder iOS

Konzipiert für kleine Teams, wenn Sie planen, Ihre Coaching-Praxis zu erweitern, müssen Sie auf ein anderes Tool umsteigen

Preise für Less Annoying CRM

$15/Benutzer/Monat

Less Annoying CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (592 Bewertungen)

4.9/5 (592 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (532 Bewertungen)

Supercharge Your Business mit einem CRM für Coaches

Wenn Sie eine CRM-Software für Coaches einführen, werden Sie überrascht sein, wie schnell sich die Dinge in Ihrem Business ändern. Zuvor waren Sie mit all den kleinen Dingen, die sich auftürmten, überfordert. Den Überblick über die Vorgänge bei mehreren Clients zu behalten, kostet Zeit und Aufwand.

Mit ClickUp's CRM für Coaches sind Sie die produktivste Version von sich selbst. Schließen Sie mehr Geschäfte ab, verkaufen Sie Coaching-Programme an neue Klienten, konzentrieren Sie sich darauf, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, und sehen Sie, wie Ihr Geschäft mit einem CRM-System an Fahrt gewinnt CRM-Strategie .

Nutzen Sie ClickUp CRM für Coaches, um Status-Updates, Übergaben und vieles mehr innerhalb Ihrer Coaching-Praxis zu rationalisieren. Stellen Sie einen nahtlosen Betrieb sicher, egal was sich in Ihrem Team ändert, indem Sie relevante Dokumente und Aufgaben verknüpfen, um eine einfache Nachverfolgung der Arbeit zu ermöglichen.

Bieten Sie Ihren Kunden einen erstklassigen Service mit Aktualisierungen, Mitteilungen über Verlängerungen, Berichterstellungen und vielem mehr.

Mit den leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen, den erweiterten Optionen zur Einstellung von Zielen und der Zeiterfassung ist die Verwaltung mehrerer Clients ein Kinderspiel. Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen, egal ob Sie ein Einzelcoach oder Teil einer größeren Praxis sind. Robuste Kommunikationstools vereinfachen die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Erzielen Sie die besten Ergebnisse für Ihre Clients, unabhängig von der Größe Ihres Geschäfts.

ClickUp's vorlagen für die strategische Planung verschaffen Ihnen einen Vorsprung mit einem Business-Fahrplan.

Egal, ob Sie ein Solo-Coach sind, der sein Geschäft vereinfachen möchte, oder ein Coaching-Unternehmen, das in großem Umfang tätig ist, ClickUp ist das beste CRM für Sie.

Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .