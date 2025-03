die 9 besten Softwarelösungen für die Hochschulverwaltung im Jahr 2025

Ganz gleich, ob Sie eine K-12-Schule oder eine Hochschuleinrichtung leiten, es ist keine Kleinigkeit, alle Mitarbeiter sicher, produktiv und unterstützt zu halten. Als Schulkoordinator kann es schwierig sein, alle universitätsbezogenen Aktivitäten zu verwalten, vor allem, wenn Sie alles anhand eines Papierplaners, eines Whiteboards oder einer gedanklichen Liste abarbeiten müssen.

Bringen wir etwas Vernunft in den Universitätsverwaltungsprozess, ja?

Software ist der einfachste Weg, Ihre Studenten, den Betrieb Ihrer Einrichtungen, Ihr Personal und vieles mehr zu verwalten. Speichern Sie Ihre Leistungsdaten an einem Ort, automatisieren Sie heikle Arbeiten und erstellen Sie produktivitätsoptimierte Workflows mit der richtigen Software für das Gebäudemanagement an Universitäten. 🛠️

Es gibt jedoch eine Vielzahl von Softwarelösungen für das Hochschulmanagement auf dem Markt, und die Auswahl der richtigen Option ist alles andere als einfach. In diesem Leitfaden geben wir eine schnelle Checkliste frei, die Ihnen hilft, die richtige Software für das Hochschulmanagement zu finden, sowie unsere neun Favoriten für das Jahr 2024.

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Management von Universitätseinrichtungen achten?

Jede Einrichtung hat andere Bedürfnisse, aber diese wesentlichen Features sind für Schulkoordinatoren ein echter Segen:

Add-On-Module: Wir lieben modulare Hochschulverwaltungssoftware, weil Sie die Verwaltungssysteme so anpassen können, dass sie genau das erledigen, was Sie brauchen. Suchen Sie nach Modulen, die alle Aspekte der Schulverwaltung verwalten, einschließlich Einschreibung, Studenteninformationen, Kurs- und Lehrplanverwaltung, Gebührenverwaltung und Anwesenheitsverwaltung

Cloud-basierte Lösungen: Vor-Ort-Lösungen sind teuer und veraltet. Wenn möglich, sollten Sie sich für eine Cloud-basierte Software für die Verwaltung von Hochschuleinrichtungen entscheiden, auf die Sie von überall aus zugreifen können. Alles, was Sie brauchen, ist eine Verbindung zum Internet, um alles zu überwachen, von der Leistung der Studenten bis zur allgemeinen Instandhaltung

Workflow-Optimierung: Sie haben viel zu tun, also lassen Sie das Hochschulmanagementsystem einen Teil der schweren Arbeit für Sie erledigen. Verwenden Sie Tools, die Folgendes bieten automatisierung des Workflows , KI oder andere Formulare für ein praxisnahes Bildungsmanagement

Echtzeit Zugang: Manchmal benötigen Sie Echtzeit-Metriken für Wartungsarbeiten, die Anwesenheit von Studenten oder die Personalplanung. Suchen Sie nach Software für das Hochschulmanagement, die Daten in Echtzeit projiziert, um die aktuellsten Erkenntnisse zu erhalten

Benutzerfreundliche Oberfläche: Sie verwenden dieses System für Verwaltungsvorgänge, aber vielleicht müssen auch Studierende, übergeordnete Personen und Mitarbeiter dieses System nutzen. Benutzerfreundlichkeit ist immer wichtig, aber sie ist besonders wichtig, wenn Sie eine große Population bitten, dasselbe tool zu benutzen. Entscheiden Sie sich für eine Hochschulverwaltungssoftware, die eine sehr niedrige Lernkurve aufweist

Die 9 besten Hochschulverwaltungssoftware für das Jahr 2024

Software für das Hochschulmanagement kann ein bisschen von allem, von der Verwaltung der Space-Räume bis hin zur Erstellung von Stundenplänen für das akademische Jahr. Natürlich ist die Wahl eines seriösen Tools auch von großer Bedeutung. Dies sind die neun besten Softwarelösungen für die Schulverwaltung im Jahr 2024.

1. ClickUp

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten im Team ohne Überschneidungen in ClickUp

ClickUp ist vor allem als die weltweit bevorzugte Lösung für Projektmanagement bekannt, aber wir erledigen noch viel mehr als das. Pädagogen vertrauen auf ClickUp um akademische und administrative Ressourcen an einem Ort zu verwalten und so das ultimative Bildungsmanagementsystem zu schaffen.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente zum Erstellen von Lehrplänen, zum Aufbau von Wissensdatenbanken oder Wikis und zum Speichern von Vorlesungsdetails. Die Studierenden geben ihre Hausaufgaben vielleicht nicht rechtzeitig ab, aber ClickUp Aufgaben machen es Studierenden - und auch Lehrkräften - viel leichter, sich an Fristen zu erinnern. 👀

Anstatt die Kommunikation in E-Mails oder Slack-Nachrichten zu isolieren, sollten Sie alle Ihre Unterhaltungen in ClickUp Chat um mit Einzelpersonen oder Gruppen zu sprechen. Sie können sogar Ihre E-Mail mit ClickUp verbinden und Nachrichten mit einem einzigen Klick in Aufgaben umwandeln.

Mit ClickUp ist es zum Beispiel ein Kinderspiel, die Reihenfolge an Ihre Wartungsteams zu übermitteln und so Ausfälle von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen zu verhindern.

Oh, und Sie müssen nie wieder stundenlang Dashboards, Berichte und andere Dokumente entwerfen und formatieren. ClickUp-Vorlagen ist es ein Kinderspiel, im Handumdrehen übersichtliche, professionelle Dokumente und Dashboards zu erstellen.

Verwenden Sie die ClickUp University Management System Projektvorlage zur Nachverfolgung von allem, von der Immatrikulation über die Leistungsbewertung des Personals bis hin zu den Ausgaben.

ClickUp beste Features

ClickUp bietet akademische Rabatte für Studenten, Administratoren und Pädagogen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare für den Zulassungsprozess, die Übermittlung von Kursarbeiten und vieles mehr

Verwenden Sie ClickUp AI t um Ankündigungen zu schreiben und Notizen zu Meetings zusammenzufassen

ClickUp-Berichte visualisieren mit wenigen Klicks die Kapazität von Klassenzimmern, Leistungsmetriken und die Bestandsverwaltung

ClickUp Limitierungen

ClickUp hat so viele Features, dass neue Benutzer es manchmal ein wenig überwältigend finden - aber wir wissen, dass Sie es drauf haben!

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

free Forever kostenlos

kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Sweedu

über Sweedu Sweedu stellt sich selbst als eine abschließende Enterprise Resource Platform (ERP) Software für das Bildungswesen dar. Das in Indien ansässige Unternehmen unterstützt interne und externe Kommunikation, Anwesenheitsmanagement und sogar Lösungen für die Verwaltung von Universitätseinrichtungen wie die Nachverfolgung von Paketen.

Sweedu beste Features

Sweedu unterstützt Sicherheits-Features wie biometrische Scanner, Gates, ID-Karten, RFID-Scanner und mehr

Einreichen von IT-Arbeitsaufträgen, Wartungsanfragen und anderen Problemen auf einer Plattform

Senden von SMS- oder WhatsApp-Nachrichten an Schüler, Mitarbeiter und übergeordnete Stellen

Akzeptieren Sie Zahlungen für Schulessen, Krankenschwesterngebühren und mehr über das Online-Zahlungsportal von Sweedu

Nutzen Sie die Sweedu App für Android oder iOS

Sweedu Beschränkungen

Sweedu hat seinen Sitz in Indien, wenn Sie also in den USA leben, sind die Reaktionszeiten des Supports möglicherweise nicht so gut

Sweedu hat im Vergleich zu anderen Hochschulmanagementsystemen in dieser Liste nicht viele Bewertungen

Sweedu Preise

Kontakt für Preise

Sweedu Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. HDSchule

über Hyper Drive Hyper Drive ist ein Technologieunternehmen, das Produkte für Salons, Restaurants, Lagerhäuser und natürlich Schulen herstellt. HDSchool hilft Ihnen bei der Verwaltung von Schülerunterlagen und -daten, der Ausleihe von Büchern in der Bibliothek, der Verwaltung der Anwesenheit, der Nachverfolgung von protokollierten Zeiten und vielem mehr. 📚

HDSchool beste Features

Gebührenverwaltung für Schulgeld, Cafeteria-Kosten und Uniformgebühren

Zuweisung von Hausaufgaben und SMS- oder E-Mail-Erinnerungen an die Schüler

Erstellen Sie schulweite Stundenpläne für jede Klasse und verwalten Sie mühelos die Mittagspausen, um die Abdeckung sicherzustellen

Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Lehrkräfte und nicht unterrichtendes Personal

Bibliotheksverwaltungssoftware zur einfachen Nachverfolgung von Medien

HDSchulische Limitierungen

HDSchool hat nicht viele Bewertungen

Das Unternehmen stellt Software für verschiedene Branchen her und kennt sich daher möglicherweise nicht so gut mit den Bedürfnissen von K-12- oder Universitätsverwaltungsprozessen aus

HDSchool Preise

Kontakt für Preise

HDSchool-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

4. Gibbon

über Gibbon Gibbon ist eine kostenlose, quelloffene Schulverwaltungsplattform, die von Pädagogen für Pädagogen entwickelt wurde, auch wenn sie nicht die schickste Lösung auf dem Block ist. Mit Gibbon können Sie Daten über Schülerleistungen sammeln, allen Beteiligten Zugang zu einer einzigen Plattform geben und Inhalte in 22 verschiedene Sprachen übersetzen.

Gibbon beste Features

Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, können Sie diese Hochschulverwaltungssoftware nach Bedarf ändern

Erweitern Sie die Funktionen von Gibbon mit Open-Source-Modulen für Abzeichen, Alumni-Management, Kurseinschreibung, Klinikplanung, Helpdesk, Richtlinien und mehr

Verwenden Sie Smart Blocks, um Lektionen mit Multimedia-Quellen schnell zu planen

Ansicht von Stundenplänen für alle Lehrer und Schüler auf einmal

Fügen Sie Verwaltungsmodule für die Verwaltung von Vermögenswerten, Arbeitsanfragen und das Servicemanagement für alle Ihre Liegenschaften hinzu

Gibbon-Einschränkungen

Die Bewertungen von Gibbon sind gemischt

Benutzer sagen, dass es schwierig ist, zeitnahe Updates oder sinnvollen technischen Support zu erhalten

Gibbon Preise

Free

Gibbon Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.5/5 (2 Kritiken)

5. Unendlicher Campus

über Unendlicher Campus Infinite Campus ist eine Art Softwarelösung für das Management von Universitätseinrichtungen zur Verwaltung von Studentenanalysen, digitalem Lernen und Lieferantenmanagement, prozessverbesserung und Budgetierungsdaten.

Wenn Sie mehr Unterstützung wünschen, bietet Infinite Campus gegen eine zusätzliche Gebühr auch Schulungen, speziellen Support, technische Dienstleistungen und die Implementierung an.

Die besten Features von Infinite Campus

Dieses Schülerinformationssystem (SIS) übernimmt das Online-Lernen, die Essensausgabe, die Zahlungsabwicklung und die Kommunikation mit dem Distrikt

Infinite Campus verwendet spezielle prädiktive Algorithmen, um Schüler zu identifizieren, bei denen das Risiko eines Schulabbruchs besteht

Erstellung von Online-Webinaren mit dem vollständig integrierten Lernmanagementsystem (LMS)

Abschaffung der manuellen Anwesenheitserfassung für mehr Genauigkeit

Einschränkungen von Infinite Campus

Infinite Campus hat nicht die besten Bewertungen

Sie benötigen immer noch eine separate aufgabenverwaltung lösung, um den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben zu behalten

Unendlicher Campus Preise

Kontakt für Preise

Infinite Campus Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (200+ Bewertungen)

3.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (120+ Bewertungen)

6. openSIS

über openSIS openSIS ist eine in der Cloud gehostete Hochschulverwaltungssoftware, die den Onboarding-Prozess vereinfacht und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzt. Diese Plattform deckt alles ab, von Studenteninterventionen über Personaldatenbanken bis hin zur Abrechnung und Disziplinarverwaltung.

Arbeiten Sie an Unterrichtsplänen, nehmen Sie die Anwesenheit auf und verwalten Sie alle schulischen Einrichtungen in einer organisierten Plattform .

openSIS beste Features

openSIS hat kaum Ausfallzeiten, mit einer 99,99%igen Betriebszeitgarantie

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard, das wichtige Benachrichtigungen und Metriken anzeigt

Erstellen Sie einen durchsuchbaren Kurskatalog

Diese Software für das Gebäudemanagement an Universitäten vereinfacht die Datenerfassung von Unterrichtsräumen, abgeschlossen mit Features für die Verwaltung von Kapazitäten und Plänen, workflow-Dokumentation und Wartungsaufgaben

openSIS verfügt über clevere API-Integrationen mit Stripe, HubSpot, Google Workspace und anderen

openSIS-Einschränkungen

openSIS hat nicht die besten Kritiken

Die Software wird nur ein paar Mal im Jahr aktualisiert, was ein Sicherheitsproblem darstellen könnte

openSIS Preise

Core / Startup: Free für fünf Mitarbeiter und 50 Schüler

Free für fünf Mitarbeiter und 50 Schüler Essential Annual: $8/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von fünf Benutzern, jährlich abgerechnet

$8/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von fünf Benutzern, jährlich abgerechnet Erweitertes Jahresabonnement: $12/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von 10 Benutzern, jährliche Abrechnung

openSIS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (3 Bewertungen)

3.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: N/A

7. EduSys

über EduSys EduSys unterstützt fast 1 Million Schüler an 900 Schulen in 11 Ländern. Es ist eine All-in-One-ERP-Lösung, CRM und LMS, das Ressourcenmanagement, Online-Lernen und die Verwaltung von Schülerdaten in einem übersichtlichen Paket zusammenfasst.

Es ist vielleicht nicht die schickste Lösung, aber EduSys vereinfacht alltägliche Aktivitäten wie Bibliotheksausleihe, Gehaltsabrechnung, Alumniverwaltung und intelligente ID-Karten.

EduSys beste Features

Ansicht in Echtzeit anwesenheitsdaten Integrieren Sie biometrische und RFID-Geräte in Ihr physisches Gebäude

Benoten Sie Hausaufgaben und stellen Sie Karten auf der gleichen Plattform aus

Wenn Sie an einer Schule mit mehreren Speicherorten oder Franchise-Niederlassungen arbeiten, können Sie EduSys Multi-Branch Management für eine einfachere Betriebsführung einsetzen

EduSys Limitierungen

EduSys hat nicht viele Bewertungen

Es hat viele Features, aber selbst dann verfolgt es keine administrativen Aufgaben, so dass Sie immer noch ein separates Programm benötigen projekt-Management-Lösung EduSys Preise

Kontakt für Preise

EduSys-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

über Edumarshal Edumarshal ist eine Cloud-basierte ERP- und Hochschulmanagement-Software mit fast 50 Modulen und 24/7-Support. Für Hochschulen und Universitäten übernimmt Edumarshal das Zulassungsmanagement, die akademische Verwaltung und sogar die Verwaltung von Laborprüfungen.

Die K-12-Schulverwaltungslösung verfügt über Features wie einen zentralen Lehrplanmanager, Klassenraumverwaltung, Stundenplanverwaltung, Anwesenheitsverwaltung und vieles mehr. 🙌

Edumarshal beste Features

Erweitern Sie die Features von Edumarshal mit Modulen für Finanzmanagement, Berichterstellung, Kommunikation, Personalwesen und Studentenmanagement

Schnelle Ansicht der Schülerleistungen auf hohem Niveau mit farbcodierten Berichten

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Portal für die Ausbildung von Lehrern und Mitarbeitern

Edumarshal unterstützt Transport- und Flottenmanagement, abgeschlossen mit Nachverfolgung der Fahrzeuge in Echtzeit

Edumarshal-Einschränkungen

Edumarshal verfügt über eine Vielzahl von Features, aber die Plattform bietet Administratoren keine einheitliche Möglichkeit, ihre Workloads zu verwalten

Edumarshal hat nicht viele Bewertungen

Edumarshal Preise

Kontakt für Preise

Edumarshal Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. feKara

über feKara feKara ist eine kostenlose Hochschulverwaltungssoftware, die alles von der Zulassung bis zur Berichterstellung verwaltet. Es wird als Komplettlösung für die Schulverwaltung angepriesen, die akademische Pläne, Finanzplanung und benutzerdefinierte Schüler- und Elternportale verwalten kann.

feKara beste Features

Erweitern Sie die Funktionen von feKara mit Modulen für Anwesenheit, Zulassungen, Stundenplanverwaltung, Transport und Bibliotheksverwaltung

feKara ist über das Web und mobile Android- oder iOS-Geräte verfügbar

FeKara unterstützt mehrere Sprachen und bietet Übersetzungstools für eine heterogene Population

Einfacher Übergang zu virtuellen Klassen mit feKaras Zoom-Integrationen und benutzerdefinierten Benachrichtigungen

feKara Beschränkungen

Mehrere Benutzer berichten über langsamen oder nicht reagierenden Kundenservice

Die kostenlose Version unterstützt nur 50 Schüler

feKara Preise

Free

Monatlich Unlimited: $39,50/Monat für 600 Schüler und unbegrenzt viele Lehrer

$39,50/Monat für 600 Schüler und unbegrenzt viele Lehrer Jährlich Unlimited: $100/Jahr für 600 Schüler und unbegrenzt viele Lehrer, plus $295 Setup-Gebühr

feKara Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4/5 (6 Bewertungen)

Streamline Your Educational Facility: Gehen Sie mit ClickUp

Steigern Sie die Produktivität der Administratoren und Mitarbeiter Ihrer Schule, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Ganz gleich, ob Sie Ihre Betriebskosten in den Griff bekommen oder sich wieder auf den Erfolg Ihrer Schüler konzentrieren wollen - das richtige Tool für die Verwaltung von Schularbeitsplätzen bringt Sie ans Ziel. Die hier aufgelisteten Optionen sind gut und schön, aber wenn Sie eine Lösung brauchen, die alles zu erledigen hat, dann entscheiden Sie sich für ClickUp. ✨

Wir machen es einfach - und es macht sogar Spaß -, die physischen Immobilien Ihrer Schule, das virtuelle Lernen, die täglichen Aufgaben, die Zeitpläne der Mitglieder Ihres Teams, den Lehrplan und vieles mehr auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort: Testen Sie ClickUp selbst, um den Unterschied zu sehen. Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace -keine Kreditkarte erforderlich.