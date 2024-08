Die 10 besten Pipefy-Alternativen zum Automatisieren Ihrer Prozesse

Es gab eine Zeit, in der alle Business-Prozesse manuelle Arbeit erforderten und kaum eine Technologie zur Verfügung stand, um sie zu erleichtern. Dann kam die Ära des Business prozessmanagement (BPM) tools, die zur Rationalisierung und Visualisierung von Arbeitsabläufen innerhalb einer Organisation beitragen.

Heute befinden wir uns im Zeitalter der KI und Automatisierung, in dem neue Workflow automatisierungsplattformen wie Pipefy haben sich entwickelt, um uns dabei zu helfen, viele arbeitsintensive Prozesse auf Autopilot zu schalten. Diese Tools nehmen uns repetitive Arbeit ab, sodass wir uns auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.

Pipefy ist jedoch nicht für jeden geeignet - manche bevorzugen eine benutzerfreundlichere Oberfläche und robuste Integrationsfunktionen, während andere eine kostengünstigere Plattform für die Automatisierung von Workflows suchen.

Wir haben die Ermittlungsarbeit für Sie erledigt und eine praktische Liste der Top 10 Pipefy-Alternativen für die Verwaltung und Automatisierung Ihrer Prozesse zusammengestellt.

Wir schlüsseln die jeweiligen Features der Tools auf, weisen auf einige Limits hin und beleuchten die Preispläne, damit Sie die richtige Lösung für Ihr Geschäft finden.

Was ist Pipefy?

Über: Pipefy Pipefy ist eine KI-gestützte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Workflows zu entwerfen, zu automatisieren und zu verwalten, um eine optimale Effizienz und produktivität von Teams .

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der generativen KI-Funktionen ist die Erstellung benutzerdefinierter Workflows so einfach wie Chatten und erfordert keine Programmierkenntnisse! Sie senden einfach eine Nachricht an den Chatbot und erklären, wie Ihr Workflow aussehen soll, und die KI kümmert sich um den Rest.

Pipefy kann eine Vielzahl von Geschäftsprozessen automatisieren, aber am effektivsten ist es in folgenden Bereichen rationalisierung von HR , IT, und beschaffungsvorgänge .

Worauf sollten Sie bei Pipefy-Alternativen achten?

Pipefy hat Bekanntheit in der Welt der business-Prozess-Automatisierung vor allem wegen seiner einzigartigen Features, die es super einfach zu bedienen machen. Daher sollten Sie bei Ihren Pipefy-Alternativen auch die folgenden Features auf dem Teller haben:

AI-Fähigkeiten: Die Alternative sollte über KI-gestützte, insbesondere generative KI-gestützte Fähigkeiten verfügen, umden Prozess zu rationalisieren der Automatisierung von Workflows Schnittstelle ohne Code: Kodierung ist nicht jedermanns Sache, daher sollte Ihre Pipefy-Alternative es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte automatisierte Workflows ohne Code zu erstellen Datengestützte Prozessoptimierung: Das Tool sollte in der Lage sein, die Arbeitsabläufe auf der Grundlage von Verlaufsdaten zu optimieren, um die Effizienz zu maximieren Sicherheit: Wenn Sie einen Geschäftsprozess automatisieren, müssen Sie sicherstellen, dass niemand sonst daran herumpfuschen kann. Daher sollte auch die Sicherheit für Unternehmen eine Priorität bei der Bewertung Ihrer Pipefy-Alternativen sein Integrationen: Das Tool zur Automatisierung von Prozessen ist nur so effektiv wie die Nummer der externen Tools und Dienste, mit denen es integriert werden kann. Daher sollte auch dies Teil Ihrer Auswahlkriterien sein

Die 10 besten Pipefy-Alternativen für 2024 und darüber hinaus

Wir haben diese Liste von Pipefy-Alternativen erstellt, nachdem wir Dutzende von Angeboten gesichtet haben tools für die Automatisierung von Workflows und Plattformen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir zeigen Ihnen, was sie bieten, was ihnen fehlt, was sie kosten und, was am wichtigsten ist, wie sie Ihre Arbeitsabläufe verbessern können. Fangen wir an! 😎

Schnelle Ansicht und Verwaltung aktiver und inaktiver Automatisierungen in Spaces mit Benutzer-Updates und Beschreibungen

ClickUp ist eine visuelles Projektmanagement plattform mit unglaublich leistungsstarken Funktionen zur Automatisierung von Workflows, die sie zu einer hervorragenden Alternative zu Pipefy machen. Seine Funktionen für die Automatisierung, ClickUp Automatisierungen enthält 100+ vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung, mit denen Sie im Handumdrehen loslegen können. ⏰

Die automatisierten Workflows, die Sie in ClickUp erstellen, können mit Ihren ClickUp Aufgaben und Projekte, um Aufgaben automatisch als erledigt zu markieren, neue Aufgaben zu erstellen, den Status von Projekten zu aktualisieren, Mitarbeiter und Prioritäten zu ändern und vieles mehr.

Sie können zum Beispiel einen benutzerdefinierten automatisierten Workflow erstellen, der ausgelöst wird, wenn eine bestimmte Aufgabe in Ihrem Projekt von Ihnen oder einem Mitglied Ihres Teams als erledigt markiert wird. Einmal in Gang gesetzt, kann der automatisierte Workflow selbständig neue Aufgaben erstellen und zuweisen oder den Status des Projekts aktualisieren. Auf diese Weise müssen Sie den Fortschritt Ihres Projekts nicht mehr manuell nachverfolgen und aktualisieren, wenn verschiedene Aufgaben abgeschlossen sind.

Benutzerdefinierte Automatisierung von Aufgaben mit ClickUp

Sie können weiter rationalisieren workflow-Management durch die Kombination Ihrer Aufgaben und Automatisierungen mit ClickUp AI , die praktische Plattform KI-Tool. Die KI kann auf der Grundlage von Aufgabenbeschreibungen und Kommentaren Ihrer Teamkollegen automatisch und ohne Ihr Zutun einzelne Teilaufgaben erstellen.

ClickUp beste Features

No-Code-Automatisierungen zum Erstellen und Zuweisen von Aufgaben, Einstellen von Fälligkeitsdaten und Prioritäten, Aktualisieren von Aufgaben- und Projektstatus und vieles mehr

mehr als 100 vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung

Generative KI-Funktionen für die automatische Erstellung von Aufgaben

Definieren Sie benutzerdefinierte Bedingungen für alle Ihre Automatisierungen

Integration mit über 100 Tools und Diensten

Äußerst gut gestaltete und intuitive Benutzeroberfläche

ClickUp Limits

Kann für neue Benutzer anfangs ein wenig überwältigend sein

Felder für die Automatisierung könnten dynamischer sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Prozess Straße

Über: Prozess.st Für Geldflüsse gibt es die Wall Street. Für den Workflow gibt es die Process Street! 🛣️

Spaß beiseite: Process Street ist eine weitere Plattform zur Automatisierung von Workflows ohne Code und eine Alternative zu Pipefy mit Features, die Ihnen die Arbeit (und das Leben) erleichtern. Sie verfügt über vorgefertigte Vorlagen für Standard-Geschäftsprozesse, mit denen Sie Ihre Workflows im Handumdrehen automatisieren können.

Process Street verfügt auch über einige beeindruckende KI-Funktionen. Instanz kann der Workflow-Generator auf der Grundlage des Titels und der Beschreibung, die Sie angeben, in Sekundenschnelle einen neuen Workflow für Sie erstellen. Er kann auch Dokumente lesen und die erforderlichen Daten für die Durchführung der Aktionen eines Workflows extrahieren. Falls erforderlich, kann die KI sogar E-Mails als Teil eines automatisierten Workflows erstellen und versenden.

Schließlich bietet Process Street Analysen und Daten über alle Ihre Workflows in einem intuitiven Dashboard. So können Sie datengestützte Entscheidungen in Bezug auf KPIs treffen und die Leistung der verschiedenen Prozesse und Mitglieder Ihres Teams bewerten.

Process Street beste Features

KI-gestützter Workflow-Generator

Intelligente KI-gestützte Dokumentenanalyse

Code-freie Automatisierungen

Daten und Analysen für alle Workflows

Vorgefertigte Vorlagen für gängige Workflows

Grenzen der Prozessstraße

Die Navigation kann ein wenig verwirrend sein

Die Organisation der Features könnte verbessert werden

Process Street Preise

Startup: $100/Monat

$100/Monat Pro: $415/Monat

$415/Monat Unternehmen: $1.660/Monat

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

4.6/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

3. Kissflow

Über: Kissflow Kissflow ist stolz auf seinen 3-Schritt-Prozess zur Erstellung und Automatisierung jeder Art von Workflow. Der Prozess beinhaltet:

Erstellung eines Formulars mit benutzerdefinierten Feldern für Ihren Workflow Definition des Workflows (d.h., was passiert, wenn das Formular abgeschickt wird) Anwendung der erforderlichen Berechtigungen zur Veröffentlichung Ihres Formulars und Ihres Workflows

Entwerfen Sie die Formulare mit Hilfe eines Drag-and-Drop-Formular-Builders und benutzerdefinieren Sie die Workflows durch eine visuelle Darstellung, so dass kein Code mehr erforderlich ist. Das Absenden eines Formulars löst einen spezifischen, mit ihm verbundenen Workflow aus, der zur Ausführung der darin definierten Aktion führt. ✅

Wie Sie sehen können, unterscheidet sich der Automatisierungsmechanismus von Kissflow ein wenig von anderen tools zur Automatisierung von Workflows , bei dem Sie ein Auslöser-Ereignis und die darauf folgende(n) Aktion(en) definieren. Die Funktionen sind in erster Linie auf die Automatisierung von Prozessen ausgerichtet, die eine Übermittlung von Formularen erfordern.

Kissflow beste Features

Konzentriert sich auf die Automatisierung von Prozessen, die die Übermittlung von Formularen erfordern

No-Code, visuelle benutzerdefinierte Workflows

Formularerstellung per Drag-and-Drop

Daten und Analysen zur Bewertung der Leistung aller Workflows

Integration mit allen wichtigen Tools und Diensten von Drittanbietern

Vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung im Projektmanagement

Kissflow-Einschränkungen

Einige Benutzer haben über Probleme mit dem Kundensupport berichtet

Kann im Vergleich zu anderen Pipefy-Alternativen etwas schwierig zu navigieren und zu konfigurieren sein

Kissflow Preise

Basic: Beginnt bei 1.500$/Monat

Beginnt bei 1.500$/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

4. Kintone

Über: Kintone Kintone ist eher eine prozessabbildung und Visualisierungssoftware als eine auf die Automatisierung von Workflows ausgerichtete Plattform. Dennoch ist sie durchaus in der Lage, Erinnerungen, Genehmigungen und die Übergabe von Aufgaben zwischen Mitgliedern des Teams zu automatisieren.

Das Tool verfügt über einen Drag-and-Drop-Workflow-Builder, mit dem Sie Workflows von Grund auf entwerfen und Regeln zur Automatisierung verschiedener Teile des Workflows einrichten können.

Wenn Sie möchten, können Sie auch mehrstufige Genehmigungsprozesse für Ihre Workflows definieren, und dank der Integration von Drittanbietern können Ihre Workflows die Aktionen vieler Geschäftsanwendungen und -dienste automatisieren.

Kintone beste Features

Prozessvisualisierung und -verwaltung

Automatisierte Erinnerungen, Aufgabenübertragungen und Genehmigungen

Integration mit Diensten und Tools von Drittanbietern

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Workflow-Builder

Mehrstufige Genehmigungen für jeden Workflow

Kintone-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr elegant

Es können keine automatisierten E-Mails und Texte versendet werden

Kintone Preise

$24/Monat pro Benutzer (mindestens fünf Benutzer, also effektiv $120/Monat)

Kintone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (3 Bewertungen)

5. ProcessMaker

Über: ProcessMaker ProcessMaker kombiniert generative KI mit KI-gestützter Intelligent Document Processing (IDP)-Funktionalität und einer Entscheidungsfindungs-Engine, um Ihrem Team zu helfen, "Hyper Productivity" zu entfesseln. Wie viele andere Alternativen zu Pipefy enthält es Vorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse schnell einzurichten.

Der Schlüssel zum Erfolg des Tools ist die Fähigkeit, die erforderlichen Inhalte aus Ihren Dokumenten (z. B. Rechnungen, Verträge, E-Mails usw.) zu extrahieren und auf der Grundlage der extrahierten Informationen Entscheidungen zu treffen. Zu erledigen ist die Entscheidungsfindungs-Engine, die das Skripting überflüssig macht.

Mit anderen Worten: ProcessMaker kann automatisch Entscheidungen treffen und diese außerhalb des Workflows ausführen, für die Sie sonst möglicherweise Scripts in verschiedenen Programmiersprachen schreiben müssten. 🧑‍💻

Die generative KI ermöglicht es Ihnen, Ihre Prozesse zu erstellen, indem Sie einfach Ihren gewünschten Workflow beschreiben.

ProcessMaker beste Features

Erstellung von Prozessen ohne Code

KI-unterstützte intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP)

Generative KI für die schnelle Erstellung von Prozessen

KI-gestütztes Entscheidungsfindungssystem

Vorgefertigte Prozessvorlagen für Projektmanagement-Workflows

Daten und Analysen für alle Arten von Geschäftsprozessen

ProcessMaker Beschränkungen

Die Dokumentation kann ein wenig veraltet sein

Die Benutzeroberfläche kann für technisch nicht versierte Benutzer etwas schwierig zu navigieren sein

ProcessMaker Preise

Plattform: $1.475/Monat

$1.475/Monat Pro: Preise auf Anfrage erhältlich

Preise auf Anfrage erhältlich Enterprise+: Preise auf Anfrage

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

4.3/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

6. Creatio

Über: Creatio Eine der am besten gestalteten workflow-Software auf unserer Liste zeichnet sich Creation durch die nahtlose Kombination von CRM- und Workflow-Automatisierungsfunktionen aus, so dass keine zwei separaten Tools erforderlich sind.

Diese No-Code-Plattform ermöglicht die Erstellung automatisierter Workflows über eine intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche. Sie können Regeln definieren, um verschiedene Teile Ihres Workflows zu automatisieren, und Genehmigungen einfügen, um sicherzustellen, dass ein bestimmter Schritt nur ausgeführt wird, wenn Sie oder Ihr Team ihn genehmigt haben.

Creatio bietet außerdem Einblicke, die Ihnen dabei helfen, die Leistung all Ihrer Workflows zu bewerten und sie auf Effizienz zu optimieren.

Creatio beste Features

Kombination aus einemCRM-Plattform und Software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen

Workflow-Design und -Automatisierung ohne Code, per Drag-and-Drop

Genehmigungen für bestimmte Teile des Workflows

Gut durchdachte und intuitive Schnittstelle

Analysen für alle Prozesse

Grenzen von Creatio

Die Funktionen zur Automatisierung sind nicht sehr umfangreich

Die Benutzerlizenzierung ist etwas restriktiv und unflexibel

Creatio-Preise

Growth: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: 55 $/Monat pro Benutzer

55 $/Monat pro Benutzer Unlimited: 85 $/Monat pro Benutzer

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

4.6/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (19 Bewertungen)

7. Monday.com

Über: Monday.com Monday.com nennt sich selbst das "Work OS", weil es Features für fast jeden Aspekt von Business und Projektmanagement bietet. Genauer gesagt bietet das Automations Center einen einfachen Drei-Schritte-Prozess für die Erstellung eines automatisierten Workflows:

Definieren Sie einen Auslöser (Datum, Statusänderung, Erstellung eines Elements, etc.) Auswahl einer Bedingung (die Kriterien, die das auslösende Ereignis erfüllen muss) Wählen Sie die Aktion aus, die nach dem auslösenden Ereignis ausgeführt werden soll

Sie können auch mehrschrittige automatisierte Workflows erstellen, die mehrere Aktionen ausführen oder ausgelöst werden, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind. Wenn Sie einen Großteil des zuvor beschriebenen Prozesses überspringen möchten, wählen Sie vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung, die auf Monday.com als Rezepte bekannt sind.

Monday.com beste Features

Intuitive und Code-freie Oberfläche

Mehrstufige Automatisierung

Vorgefertigte Rezepte für die Automatisierung

Integration von Workflows in Monday.com Projekte und CRM Konten

100+ Integrationen zur Verbindung mit Projektmanagement tools

Monday.com Limits

Im Vergleich zu anderer Projektmanagement-Software kann die Navigation anfangs etwas kompliziert sein

Der Hauptbildschirm ist nicht sehr anpassbar

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $8/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer)

$8/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer) Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: 16$/Monat pro Benutzer

16$/Monat pro Benutzer Enterprise: Preis auf Anfrage

alle Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,600+ Bewertungen)

4.7/5 (8,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

8. Asana

Über: Asana Asana ist eine andere Arbeit und aufgabenmanagement und Produktivität mit umfangreichen Funktionen zur Automatisierung von Workflows, was es zu einer vielversprechenden Alternative zu Pipefy macht. Es gibt Ihnen einen schönen Vorsprung mit 80+ vorgefertigten workflow-Vorlagen und eine Vielzahl von Vorlagen für Aufgaben, mit denen Sie leicht Aufgaben erstellen können, die mit Ihrem Workflow verknüpft sind. 😎

Die Software verfügt über ein einzigartiges "Bundles"-Feature, mit dem Aufgabenvorlagen, Automatisierungsregeln, Formulare und Abschnitte gruppiert werden können, so dass sie auf mehrere Projekte gleichzeitig angewendet werden können (dies ist bei den meisten anderen Programmen nicht der Fall) Asana-Alternativen ).

Und schließlich bieten die Berichts-Dashboards von Asana eine visuell reichhaltige Übersicht über die Leistung Ihrer Workflows.

Asana beste Features

80+ vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung

Code-freie Plattform

Bündel zur Anwendung automatisierter Workflows auf mehrere Projekte

Verknüpft Workflows mit Projekten und Aufgaben

Dashboards zur Berichterstellung mit Analysefunktionen

Asana Einschränkungen

Kann anfangs ein wenig überwältigend sein

Einige Automatisierungen und Integrationen sind an den teuersten Enterprise-Plan gebunden

Asana Preise

Basic: Free Forever für immer

Free Forever für immer Premium: 10,99 $/Monat pro Benutzer

10,99 $/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Enterprise+: Kontakt für Preise

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,200+ Bewertungen)

9. So erledigen wir

Über: So erledigen wir Way We Do ist in erster Linie darauf ausgerichtet, Sie bei der Verwaltung und Visualisierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen.

Es verfügt über einige grundlegende Automatisierungsfunktionen in Bezug auf wiederholende Aufgaben, die Weiterleitung von Aufgaben zwischen Mitgliedern des Teams und automatische Erinnerungen. Wenn Sie jedoch fortgeschrittenere, auf Auslösern basierende Automatisierungen benötigen, müssen Sie Way We Do mit Microsoft Power Automate integrieren, um seine Funktionen zu erweitern.

Way We Do beste Features

Automatische Erinnerungen und Benachrichtigungen

Automatische Weiterleitung von Aufgaben zwischen Mitgliedern des Teams

Möglichkeit zur Einstellung wiederholender Aufgaben

Integriert mit Microsoft Power Automate

Berichterstellung und Analytik für alle Workflows

Zu erledigen Limits

Keine spezielle Plattform für die Automatisierung von Workflows; begrenzte Features für die Automatisierung

Benutzer können nur in Vielfachen von 10 hinzugefügt werden

Way We Do Preise

Eintrag: $99/Monat (ab 10 Benutzern)

$99/Monat (ab 10 Benutzern) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Way We Do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10 Bewertungen)

4.4/5 (10 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (9 Bewertungen)

10. Workato

Über: Workato Workato ist eine vollwertige Plattform zur Automatisierung von Workflows, die die Leistung von KI mit Automatisierung . Es verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit 1.200+ vorgefertigten Konnektoren, um Ihre verschiedenen Apps und Dienste über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle zu integrieren. Anschließend können Sie sie mit Hilfe von KI ganz einfach automatisieren.

Dank generativer KI und Workbot GPT können Sie mit Workato Automatisierungen mit Befehlen in natürlicher Sprache erstellen. Es geht noch einen Schritt weiter, indem es Ihnen erlaubt, Ihre eigenen benutzerdefinierten Chatbots für die Automatisierung von Workflows einzurichten.

Ein weiteres Highlight von Workato ist seine Sammlung von vorgefertigten Rezepten für die Automatisierung. Mit mehr als 500.000 Rezepten für verschiedene Geschäftsanforderungen und -prozesse spielt Workato in einer ganz eigenen Liga! 🏆

Workato beste Features

KI-gestützte Workflow-Automatisierung mit natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen

Benutzerdefinierte Chatbots für die Automatisierung von Workflows

über 1.200 Integrationen und Konnektoren

500.000+ vorgefertigte Rezepte für die Automatisierung

Drag-and-Drop-Schnittstelle zur Erstellung von Workflows

Workato Beschränkungen

Kann für neue Benutzer ein wenig komplex sein

Native Unterstützung für Java und Python fehlt

Workato Preise

Verfügbar auf Anfrage

Workato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (370+ Bewertungen)

4.7/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Maximieren Sie die Produktivität Ihres Teams mit der besten Alternative zu Pipefy

Wenn Sie noch unschlüssig sind, welche Pipefy-Alternative Sie wählen sollen, um Ihre Arbeitsabläufe zu verwalten und zu automatisieren, hier ist unsere beste Wahl: ClickUp!

Mit Hilfe von KI kann ClickUp die Automatisierung und Rationalisierung von Projekt- und Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Terminplanung, Erinnerungen und vielen anderen Teilen Ihrer Abläufe übernehmen. Tatsächlich kann es zu einem einzigen Fenster für die Verwaltung und Automatisierung fast aller Geschäftsprozesse mit nur wenigen Klicks werden.

Und das Beste daran: Sie können es kostenlos nutzen, also anmelden und erreichen Sie eine Produktivität wie nie zuvor! 🤩