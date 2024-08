10 beste Hemingway App Alternativen in 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Kämpfen Sie mit einer Schreibblockade? Müssen Sie Ihr Content Marketing oder Ihre Prosa verbessern? Sind Sie unsicher bei der Zeichensetzung?

Das passiert auch den Besten von uns. 🤷

Zum Glück müssen Sie nicht der schärfste Schriftsteller sein, um überzeugende Texte zu verfassen. KI-Tools zum Schreiben wie die Hemingway App - oder eine der vielen Alternativen zur Hemingway App - können Ihnen helfen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz exzellente, fehlerfreie Texte zu verfassen.

Obwohl das Hemingway-Tool für Blogger, freiberufliche Autoren, Marketingexperten und zahllose andere Ersteller von Inhalten sehr beliebt ist, hat es einige Limits - und es ist nicht das einzige Schreib-Tool in der Stadt. ✍️

Sehen wir uns an, worauf es bei einem KI-Text-Editor ankommt, und schauen wir uns einige der besten Hemingway Editor-Alternativen an, mit denen Sie Ihr Schreiben auf die nächste Stufe heben können.

Worauf sollten Sie bei einer Hemingway App Alternative achten?

Um Alternativen zur Hemingway App zu finden, muss man schon ein wenig suchen. Schließlich ist sie aus gutem Grund so beliebt.

Der Hemingway Editor ist sehr nützlich als KI Korrekturlese-Tool das Ihre Texte analysiert und eine Lesbarkeitsbewertung erstellt, die angibt, wie leicht oder schwer Ihr Text zu lesen ist. Es bietet auch Vorschläge für die Wortwahl zur Vereinfachung komplexer Satzstrukturen mit seinem Style Editor und einer erweiterten Grammatikprüfung. ⚒️

Die Funktionen sind jedoch recht einfach und passen vielleicht nicht zu Ihrem Schreibstil. (Nicht jeder will so schreiben wie der gleichnamige Verfasser der App!)

Glücklicherweise gibt es einige großartige Alternativen zum Hemingway Editor mit unterschiedlichen Funktionen für Ihren Schreibprozess.

Suchen Sie nach Tools zum Schreiben und zur Grammatikprüfung, die das können:

Kopie generieren für Sie auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Schlüsselwörter und Richtlinien

Überprüfung auf grundlegende Rechtschreib- und Grammatikfehler

Vorschläge, wie Sie komplizierte Satzstrukturen klarer und prägnanter gestalten können

Hervorhebung schlechter Wortwahl und Vorschlag von Synonymen, die besser funktionieren könnten

Passiv aufgreifen und aktivere Alternativen vorschlagen

Schreiben Sie den Text in dem von Ihnen gewählten Schreibstil ✍️

Einige KI-Tools zum Schreiben bieten sogar produktivität Hacks die Ihren Workflow optimieren und Ihnen viel Zeit - und Ärger - ersparen. ⏳

Die 10 besten Hemingway App Alternativen für 2024

Wenn Sie nach Alternativen für den Hemingway Editor suchen, sollten Sie sich überlegen, welche Funktionen Sie für Ihre Arbeit benötigen, um herauszufinden, welche App Ihren Anforderungen am besten entspricht. Zu erledigen Zu Beginn Ihrer Suche nach der besten KI-Schreib-App und dem besten Editor sehen wir uns an, was jede dieser Hemingway App-Alternativen kann.

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihnen hilft, bessere Texte zu schreiben - und noch viel mehr. ClickUp ist praktisch workflow-Verwaltung tools vereinfachen die Terminplanung, prozesse rationalisieren und die Kommunikation und sorgen dafür, dass alles rechtzeitig erledigt wird.

Beginnen Sie mit der Verwendung eines vorlage für den Inhalt des Kalenders um Ihre Erstellung von Inhalten zu planen. Sobald Sie eine Übersicht und einen Zeitplan erstellt haben, ist es an der Zeit, mit dem Schreiben zu beginnen.

Verwenden Sie die ClickUp AI schreibassistent zum Brainstorming von Ideen auf der Grundlage von Eingabeaufforderungen, eine Gliederung zu erstellen , oder e-Mails schreiben blogs, Beiträge für soziale Medien oder Seiten im Internet. Der ClickUp KI-gestützte Schreibassistent kann bei allen Arten von Texten helfen, von technisches Schreiben zu Marketing-Taglines.

Ihr gesamter Inhalt wird gespeichert in ClickUp Dokumente , die mit Ihren Workflows verbunden sind. Das bedeutet, dass alles an einem leicht zu findenden Ort zu finden ist. 🙌

Als Bonus ist ClickUp so gut, dass Sie keine weitere Software benötigen Grammarly für Grammatikprüfungen. Das Korrekturlese-Tool von ClickUp AI erkennt Tippfehler, Rechtschreibfehler, grammatikalische Fehler und die übermäßige Verwendung von Adverbien.

Anschließend bearbeitet es Ihren Text, um sicherzustellen, dass er prägnant und ansprechend ist, und erledigt sogar die Formatierung für Sie, damit Ihr fertiggestelltes Dokument absolut professionell aussieht. Ihre Schreibfähigkeiten wurden soeben um einiges verbessert!

ClickUp beste Features

Verwenden Sie einenClickUp Mindmaps oderClickUp Whiteboards zum Brainstorming Ihrer Inhalte und zur direkten Umwandlung der Texte in umsetzbare und nachvollziehbare Aufgaben

Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Plans zur Erstellung von Inhalten in Ihrem anpassbaren PlanClickUp Dashboard Beherrschen Sie SEO für Ihre Inhalte schon im Vorfeld mit demClickUp SEO Recherche & Management Vorlage Integration mit anderen tools wie Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn und WordPress

Verwenden Sie die ClickUp App auf Windows, Mac oder Linux sowie auf Ihrem mobilen Gerät

ClickUp Beschränkungen

Die mobile App funktioniert noch nicht auf demselben hohen Niveau wie die Desktop-App

ClickUp AI ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Grammarly

über Grammarly Grammarly ist eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung auf Steroiden. Es nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und KI, um unter anderem auf Fehler, mangelnde Klarheit und Wortkargheit zu prüfen. Das Tool macht Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Texte, damit Sie ein ausgefeiltes, ansprechendes und fehlerfreies Dokument erstellen können. 📝

Dies ist eine der beliebtesten Hemingway Editor Alternativen für alle Berufsgruppen. Verwenden Sie es, um bessere E-Mails, Geschäftsdokumente, technische Inhalte und Beiträge für soziale Medien zu erstellen.

Grammarly beste Features

Sparen Sie Zeit, indem Sie den Text mit einer der KI-Eingabeaufforderungen von Grammarly erstellen

Überprüfen Sie Ihren Tonfall, um sicherzustellen, dass Sie im jeweiligen Kontext richtig rüberkommen

Verwenden Sie die Plagiatsprüfung, um Texte zu erkennen, die anderen veröffentlichten Texten zu ähnlich sind

Verwenden Sie Grammarly auf Ihrem Desktop, Handy oder Browser sowie in einem breiten Bereich anderer Tools, einschließlich Textverarbeitungs-Apps wie Microsoft Word und Kommunikations-Apps wie Gmail oder Slack

Die kostenpflichtigen Pläne von Grammarly Business eignen sich hervorragend für Marketing-Teams, um fehlerfreie Texte zu erstellen

Grammarly Einschränkungen

Online Editor markiert manchmal fälschlicherweise korrekte Text- und Zeichensetzungsfehler

Sie benötigen eine der kostenpflichtigen Versionen für erweiterte Features wie die Anpassung des Tons und die Überprüfung auf Plagiate

Grammarly Preise

Free

Premium: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Geschäft: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,700+ Bewertungen) für Grammarly Business

4.7/5 (5,700+ Bewertungen) für Grammarly Business Capterra: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen) für Business

*Vergleichen Grammarly Vs Wordtune !

3. PaperRater

über PaperRater PaperRater liest Ihr Manuskript Korrektur und überprüft es auf Rechtschreib-, Grammatik- und Interpunktionsfehler. Wählen Sie einfach die Art des Dokuments, das Sie schreiben, und Ihr Bildungsniveau aus, und fügen Sie Ihren Text in den Browser ein oder laden Sie eine Datei hoch. Das KI-Tool gibt sofort eine Rückmeldung - einschließlich der zu erwartenden Note - und macht Vorschläge zur Verbesserung Ihres Textes. 💯

Dieses Tool schafft es auf unsere Liste der besten Alternativen zum Hemingway Editor, da es einige praktische Schreibressourcen bietet. So finden Sie zum Beispiel Listen mit häufig verwechselten Wörtern, einen Vokabeltrainer und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Rechtschreibung und Grammatik.

PaperRater beste Features

PaperRater online nutzen, kein Herunterladen erforderlich

Erhalten Sie Ihre Ergebnisse innerhalb von Sekunden aus dem Cloud-basierten System

Erkennen Sie ungewollte Plagiate mit dem integrierten Tool zur Plagiatserkennung

Lesen Sie die detaillierten Statistiken, die PaperRater bereitstellt, um Ihre Fehler aufzudecken, damit Sie es beim nächsten Mal besser erledigen können

PaperRater Einschränkungen

Es gibt keine mobile App, so dass es am besten auf Ihrem Desktop oder Laptop verwendet wird

Es lässt sich nicht mit anderen Tools integrieren - Sie müssen Ihre endgültige Version an anderer Stelle kopieren und einfügen, um sie für die Übermittlung zu formatieren

PaperRater Preise

Basic: Free

Free Premium: $14.95/Monat

PaperRater Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (11 Bewertungen)

4. ProWritingAid

über ProWritingAid Diese Alternative zum Hemingway Editor ist bei Textern, Redakteuren, Studenten und professionellen Geschäftsleuten sehr beliebt. Er prüft Ihr Dokument in Echtzeit und schlägt schnelle Lösungen für Probleme mit Grammatik, Rechtschreibung oder Schreibstil vor, damit Sie während des Schreibens lernen können. 💡

ProWritingAid bietet fortschrittliche KI-Features wie eine Plagiatsprüfung und Tools wie Rephrase. Letzteres wandelt Ihre Worte entsprechend Ihren Anweisungen um - Sie können sie länger oder kürzer, mehr oder weniger formell gestalten oder beschreibende Details hinzufügen, um sie ansprechender zu machen. Sie können Ihren Text auch neu schreiben, ihn zusammenfassen oder die KI bitten, ihn automatisch für Sie fortzusetzen.

ProWritingAid Beste Features

Sichern Sie die Konsistenz in Ihrem Team mit einem internen Wörterbuch und Markenstilregeln

Wählen Sie aus über 25 verschiedenen Arten von Berichterstellungen, um Feedback zu Ihren Texten zu erhalten

Verwenden Sie Plugins, um ProWritingAid in andere Apps wie Microsoft Office, Outlook, WordPress und Google Docs zu integrieren

Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Daten zu 100 % privat und sicher sind

ProWritingAid Einschränkungen

Die kostenlose Version hat ein Limit an Funktionen und erlaubt Ihnen nur die Bearbeitung von 500 Wörtern auf einmal

ProWritingAid verfügt noch nicht über eigene Apps für iOS- oder Android-Mobilgeräte

ProWritingAid Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Premium: $30/Monat

$30/Monat Premium Pro: $36/Monat

ProWritingAid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

5. Slick Write

über Geschicktes Schreiben Slick Write ist ein kostenloses und schnelles online Bearbeitungstool. Es prüft Ihre Rechtschreibung, Grammatik und Ihren Schreibstil und ermöglicht es Ihnen, diese in Echtzeit zu korrigieren. Der Index für die Lesbarkeit zeigt Ihnen, auf welchem Niveau Ihr Text angesiedelt ist, damit Sie sicherstellen können, dass er für Ihr Publikum geeignet ist.

Nutzen Sie das hilfreiche Feedback dieses alternativen Hemingway Editors, um Ihren Wortschatz, Ihre Sätze und Ihre Struktur zu verbessern. Und wenn Sie dankbar sind, können Sie ihnen kostenlos einen Tipp geben. 💸

Slick Write beste Features

Lernen Sie aus Statistiken wie dem Index des Passivs, der Wortschatzvielfalt und der Verwendung von Adverbien und Pronomen

Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie die Liste der Stiltipps zu Rate ziehen

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Optionen, um die Schriftart zu vergrößern, damit Sie besser lesen können

Nutzen Sie das integrierte Wortassoziationsspiel, um Ihre Schreibblockade zu überwinden und neue Ideen zu entwickeln

Slick Write Einschränkungen

Die Funktionen von Slick Write sind ziemlich limitiert

Es gibt keine Desktop- oder mobile App, so dass Sie online sein müssen, um es zu benutzen

Slick Write Preise

Free

Slick Write Bewertungen und Rezensionen

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: 4.4/5 (5 Bewertungen)

6. Ingwer

über Ingwer Ginger wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, besser und schneller zu schreiben und so Ihre Produktivität zu steigern. Diese Alternative zum Hemingway Editor ist ein KI-gesteuertes, webbasiertes Tool, das Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung überprüft und Korrekturen während der Eingabe anbietet. Außerdem sagt es Wörter voraus und paraphrasiert Texte für Sie.

Die Basisversion dieses KI-Tools ist kostenlos, aber es gibt eine kostenpflichtige Version, wenn Sie es in Tools wie Facebook, WordPress, Gmail und X integrieren möchten.

Ginger Beste Features

Verwenden Sie die Schaltfläche "Korrigieren", um grammatikalische Probleme zu finden, und die Schaltfläche "Umformulieren", um Ihren Inhalt anders zu schreiben

Doppelklicken Sie auf ein beliebiges Wort, um eine hilfreiche Liste von Synonymen anzuzeigen

Übersetzen Sie Ihren englischen Text in über 40 Sprachen 🌎

App für Windows- oder Mac-Desktop oder iOS- oder Android-Mobilgerät herunterladen

Ingwer Einschränkungen

Die Plattform verfügt nicht über einen Plagiats-Checker

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Vorschläge von Ginger nicht immer korrekt sind

Ginger Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Ginger Premium: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Ginger Business: $29.97/Monat für 3 Benutzer

Ginger Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (80+ Bewertungen)

7. PerfectIt

über PerfectIt Diese Alternative zum Hemingway Editor ist ein Tool zum Korrekturlesen und Bearbeiten von Texten, das sich an Profis richtet. Es ist besonders nützlich für technische Texte wie Berichterstellungen, Verträge, Angebote, Artikel und Bücher. 📚

PerfectIt konzentriert sich darauf, die Konsistenz des Wortgebrauchs in Ihrem Dokument sicherzustellen. Es hebt auch undefinierte Abkürzungen hervor und sorgt dafür, dass Ihre Stilrichtlinien durchgängig angewendet werden.

PerfectIt beste Features

Prüfen Sie auf einheitliche Rechtschreibung, Großschreibung und Zeichensetzung

Wenden Sie Ihre Haus- oder Client-Stilrichtlinien oder das integrierte Chicago Manual of Style an

Einfaches Freigeben von Stilvorlagen für Kollegen

Arbeiten Sie wahlweise in UK, US, kanadischem oder australischem Englisch

PerfectIt-Einschränkungen

PerfectIt erledigt keine Grammatikprüfungen

Der Preis könnte für den durchschnittlichen Benutzer etwas zu hoch sein

PerfectIt Preise

Professional: $90/Jahr pro Benutzer

$90/Jahr pro Benutzer Elite: $119/Jahr pro Benutzer

$119/Jahr pro Benutzer Team: $129/Jahr pro Benutzer

$129/Jahr pro Benutzer Enterprise: $149/Jahr pro Benutzer

PerfectIt Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (370+ Bewertungen)

8. Linguix

über Linguix Linguix ist eine KI-basierte App, die Ihre Grammatik überprüft und sicherstellt, dass Ihre Texte klar und effektiv sind. Der Content Quality Score misst Lesbarkeit, Engagement und die Einhaltung von Stilrichtlinien. 🎯

Verwenden Sie diese Hemingway-App-Alternative auf der Linguix-Website oder in einer Vielzahl von Apps, darunter WordPress, Google Docs und Mailchimp.

Linguix Beste Features

Schützen Sie den Ruf Ihrer Marke, indem Sie Ihren Styleguide auf die gesamte Kommunikation anwenden

Nutzen Sie die Erweiterung des Browsers, um Sätze umzuschreiben, zu erweitern oder zu verkürzen

Messen Sie die Schreibleistung Ihres Teams, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Prüfen Sie Dokumente in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch oder Polnisch

Linguix Einschränkungen

Die Empfehlungen zur Rechtschreibung und Grammatik sind nicht immer korrekt

Linguix bietet keinen Plagiats-Checker

Linguix Preise

Personal Free: Free

Free Personal Pro: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Business: $100/Monat für 2 Benutzer

Linguix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (120+ Bewertungen) Für Business

4.5/5 (120+ Bewertungen) Für Business Capterra: 4.5/5 (90 Bewertungen)

9. TINTE

über INK INK ist ein KI-Assistent für das Content-Marketing. Er konzentriert sich auf die Erstellung relevanter, hochwertiger Inhalte, die für Ihr Publikum optimiert sind.

Verwenden Sie diese Alternative zum Hemingway Editor, um eine Keyword-Recherche zu erledigen und Keyword-Cluster zu erstellen. Weisen Sie dann einfach die KI an, SEO-optimierte Überschriften und Texte unter Verwendung dieser Schlüsselwörter zu verfassen.

INK beste Features

Schnelles und einfaches Erstellen von SEO-optimierten Texten und Bildmaterial 🛣️

Erhöhen Sie Ihr Ranking und Ihre Klickrate mit der semantischen KI-Inhaltsbewertung von INK

Schützen Sie Ihre digitale Marke durch alle Ihre Inhalte

Nutzen Sie die kostenlosen Content Marketing Videos und den Support der Community

INK-Einschränkungen

Die erstellten Inhalte sind nicht immer beim ersten Mal vollständig relevant

INK ist für kleine Geschäfte nicht ohne weiteres erschwinglich

INK Preisgestaltung

Professional: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat für 3 Benutzer

INK-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (160+ Bewertungen)

4.9/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4 Bewertungen)

10. WhiteSmoke

über WhiteSmoke WhiteSmoke ist ein Online-Korrektur-Tool, das mit Hilfe der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) bisher unentdeckte Grammatikfehler aufspürt und Bearbeitungen vorschlägt, um Ihren Text zu verbessern.

WhiteSmoke beste Features

Akzeptieren Sie vorgeschlagene Korrekturen mit nur einem Klick 🖱️

Verwenden Sie das Plagiatstool, um sicherzustellen, dass Ihr Text einzigartig ist

Übersetzen Sie Texte in mehr als 50 Sprachen

Wenden Sie diese App-Alternative von Hemingway auf Windows oder MacOS an, sowie auf Browsern wie Firefox, Safari, Opera und Microsoft Edge

WhiteSmoke Einschränkungen

Manchmal sind die Übersetzungen nicht ganz korrekt

Es gibt keinen kostenlosen Plan, um es auszuprobieren

WhiteSmoke Preise

Web: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Premium: $13.33/Monat pro Benutzer

$13.33/Monat pro Benutzer Business: $22.99/Monat für 3 Benutzer

WhiteSmoke Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10 Bewertungen)

4.6/5 (10 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (20+ Bewertungen)

Egal, ob Sie technische Dokumente oder Marketingtexte für Inhalte erstellen, mit den Bearbeitungstools sparen Sie Zeit und verbessern die Qualität Ihres Textes.

Die meisten Tools überprüfen zumindest Rechtschreibung und Grammatik, aber viele erledigen noch viel mehr. Sie können zum Beispiel die Konsistenz Ihres Dokuments sicherstellen oder mit einem Plagiatsprüfprogramm zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass Ihr Text ein Original ist. ✅

Auch wenn die App Hemingway ein Favorit ist, gibt es viele andere Möglichkeiten. Eine der besten Alternativen zum Hemingway Editor ist ClickUp. Diese Cloud-basierte App verbessert nicht nur Ihre Texte, sondern rationalisiert auch Ihren Workflow, steigert Ihre Produktivität und verbessert die Kommunikation im Team - und das alles an einem bequemen, einfach zu bedienenden Ort. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an damit Ihre Texte in jeder Hinsicht besser für Sie arbeiten können.✨