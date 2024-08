10 beste CRM für das Bankwesen im Jahr 2024

Der Bankensektor ist immer wettbewerbsintensiver geworden, und die Erwartungen der Kunden sind hoch. Sie brauchen eine Lösung, die kundenbezogene Interaktionen verfolgt und den Teams mit Kundenkontakt hilft, bessere Dienstleistungen zu erbringen.

Die Lösung liegt im richtigen CRM für Banken. Eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung für den Bankensektor verwaltet und verfolgt kundenkommunikation um einen besseren, personalisierten Kundenservice zu bieten.

Ausgestattet mit diesen Erkenntnissen können Marketing-, Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement-Teams Elemente direkt in den CRM-Workflow übernehmen. Diese Teams wissen, wo sie Ressourcen finden und die nächsten Schritte unternehmen können.

Die CRM-Software für Banken antizipiert die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden, um ihnen die richtigen Produkte anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Ergebnis sind langfristige Beziehungen und wiederkehrende Umsätze mit Kunden.

Wir haben eine Liste von CRM-Lösungen für Banken auf der Grundlage von Funktionen, Einschränkungen und Preisen zusammengestellt, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Worauf sollten Sie bei CRM-Software für Banken achten?

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten, um das richtige CRM für Bankenlösungen zu finden, mit denen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen können.

Datenmanagement: Wählen Sie eine Customer-Relationship-Management-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Kontakte, Kunden und Geschäfte zu speichern und zu analysieren, damit Sie deren Fortschritte in der Vertriebskette verfolgen können

Die 10 besten CRM-Software für Banken im Jahr 2024

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten CRM-Software für Banken, die es auf die Liste geschafft haben.

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Banking-Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

ClickUp ermöglicht es den Vertriebsteams in Banken und Finanzinstituten, Kundenbeziehungen an einem Ort zu verwalten. Das All-in-One-CRM für Banken hilft Vertriebsmitarbeitern, Kundenbeziehungen auf einen Schlag zu verstehen, indem sie Konten in Form einer Listenansicht, eines Kanban-Boards und einer Tabellenansicht verfolgen.

ClickUp's CRM-Systeme rationalisieren die Kundendienstprozesse im Bankwesen, indem sie abteilungsübergreifende Silos beseitigen. Durch die vollständige Transparenz der Customer Journey arbeiten die Teams zusammen und planen kanalübergreifend marketing-Kampagnen um die Kundenbindung und -interaktion zu verbessern.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Volle Freiheit bei der Anpassung Ihrer CRM-Strategie entsprechend der Leistung Ihrer Marketingkampagne. Kombinieren Sie außerdem CRM und Projektmanagement an einem Ort zu vereinen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

ClickUp beste Eigenschaften

Verwenden Sie die CRM-Vorlage um Kundenkontakte und zugehörige Daten in einem strukturierten Format zu sammeln und verwertbare Erkenntnisse für künftige Marketingmaßnahmen zu gewinnen

Zentralisieren Sie die Kundenansprache über den E-Mail-Hub. Zusammenarbeit bei Geschäften, Senden von Kontoaktualisierungen an Kunden oder Starten einer Marketingkampagne an einem Ort

Fügen Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten hinzu, um alle damit verbundenen Arbeiten im Vertriebsprozess zu verfolgen

Legen Sie einfach und schnell Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe fest oder verwenden Sie bedingte Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen

Richten Sie Erinnerungen und Wiedervorlagen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden eines Umfrageformulars, nachdem der Kunde mit dem Supportmitarbeiter in Kontakt getreten ist

Optimieren Sie Kunden-Workflows mit Automatisierung, lösen Sie Statusaktualisierungen auf der Grundlage von Aktivitäten aus und weisen Sie Aufgaben auf der Grundlage der einzelnen Stadien der Pipeline zu

Rationalisieren Sie den Kundenaufnahmeprozess in Vertriebsorganisationen mit vorgefertigten Formularen, die durch bedingte Logik unterstützt werden

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente zur Erstellung von Vorschlägen und Wikis,vorlagen für Budgetvorschläge, Konferenz-E-Mails und Umfrageformulare schnell zu erstellen

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

Erstellen von benutzerdefinierten Berichten mit High-Level-Ansichten kritischer Metriken aus dem Bankensektor, wie z. B. Customer Lifetime Value, durchschnittlicher Geschäftsumfang und wiederkehrende Umsätze, und Visualisierung all dieser Daten über visuell ansprechende Dashboards

100+ integrationen mit Marketing-Automatisierungstools, Plattformen für Verkaufsprognosen, Kundensupport,software zur Kundenverfolgungbuchhaltungssoftware und juristischen Softwarelösungen

ClickUp Einschränkungen

Berichtswesen und Analysefunktionen könnten besser sein

Es gibt eine Lernkurve für Erstbenutzer

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos Plan

Unbegrenzt Plan : $7 pro Monat und Mitglied

: $7 pro Monat und Mitglied Business Plan : $12 pro Monat pro Mitglied

: $12 pro Monat pro Mitglied Business Plus Plan : $19 pro Monat und Mitglied

: $19 pro Monat und Mitglied Unternehmen Plan: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Salesforce - Finanzdienstleistungs-Cloud

über Vertriebsorganisation Die Salesforce Financial Service Cloud ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement im Bankensektor, die eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden bietet, indem sie Kundendaten aus verschiedenen Berührungspunkten zusammenführt. Diese Informationen sind im Bankensektor von entscheidender Bedeutung, um Produkte, die der Kunde wahrscheinlich benötigt, seine Präferenzen und frühere Interaktionen mit verschiedenen Teams zu erkennen und so die Kundenbindung zu verbessern.

In einer kundenorientierten Branche wie dem Bankensektor nutzen verschiedene Teams, einschließlich Kreditvergabe, Versicherung, Vermögensverwaltung und Kundendienst, Salesforce CRM-Systeme, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Funktionen der Financial Service Cloud

Proaktive Einbindung von Versicherungsnehmern bei wichtigen Ereignissen wie dem Kauf eines Hauses

Vereinheitlichung der Kundenerfahrung über verschiedene Kanäle und Regionen hinweg für Geschäfts- und Privatkundenunternehmen

Integrieren Sie Daten aus Banksystemen, Finanzplanung, Portfoliomanagement und anderen Plattformen, die Ihr Front-to-Back-Office unterstützen

Einschränkungen der Financial Service Cloud

Relativ teuer für kleine und mittlere Banken

Es gibt eine Lernkurve für Erstnutzer

Die Implementierung erfordert die Unterstützung durch das technische Team

Preise der Finanzdienstleistungs-Cloud

Individuelle Preisgestaltung

Financial Service Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (89 Bewertungen)

4.2/5 (89 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Montag.com

über Monday Monday ist eine CRM-Lösung, die als eine einzige Plattform für projektleitung und die Verwaltung von Leads und Kontakten.

Geben Sie Ihrem Team die Superpower, um projektbudgets zu überprüfen und priorisieren Sie gleichzeitig Leads mithilfe der Lead-Scoring-Funktion. Richten Sie automatische Erinnerungen ein, um Follow-up-E-Mails zu versenden, und passen Sie Kanban-Tafeln an, indem Sie Spalten hinzufügen, um Kunden, Produkte und Kosten auf einen Schlag zu überwachen.

Monday.com beste Eigenschaften

Gewinnen Sie Einblicke in kundenbezogene Metriken über das Dashboard

Sammeln Sie Feedback, um Kundenbedürfnisse mit Hilfe von Formularen und Umfragen zu antizipieren

Verwalten Sie Leads als Teil Ihrer Pre-Sales-Aktivitäten und behalten Sie den Überblick über Ihre Kundenbestände in der Post-Sale-Phase - alles an einem Ort

Integration mit mehr als 200 Tools in Ihrem Technologie-Stack und Vereinfachung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit

Monday.com Einschränkungen

Manchmal braucht das Board mehr Zeit als nötig, um auf dem Bildschirm zu laden

Einige Kunden haben Probleme mit der Automatisierung

Monday.com Preise

Basic CRM: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Standard CRM: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Pro CRM: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise CRM: Kontakt für Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (709 Bewertungen)

4.6/5 (709 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (380 Bewertungen)

4. Microsoft Dynamics

über Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics ist eine der CRM-Lösungen, die ihren KI-Microsoft Sales CoPilot einsetzt, um die Zeit des Vertriebsteams für sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und sich mehr auf den Geschäftsabschluss zu konzentrieren.

Eine spannende Funktion dieser Beispiel einer CRM-Software ist, dass es Daten aus der CRM-Software für Banken nutzt, um kontextbezogene E-Mails für Kunden zu schreiben und Meetings zusammenzufassen. Funktionen wie KI-Bewertungsmodelle, automatische Lead-Zusammenfassungen und Datenvisualisierungen helfen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.

Microsoft Dynamics beste Funktionen

Automatische Datensynchronisierung zwischen Microsoft Dynamics Sales und anderen Microsoft-Anwendungen

Automatische Benachrichtigungen über Kundenengagement und anstehende Termine

Erstellen Sie Handlungsabläufe für Ihr Team und führen Sie es zum Erfolg

Erhalten Sie Tipps, Informationen und vorgeschlagene Antworten auf Kundenbedürfnisse und -fragen während der Gespräche

Einschränkungen von Microsoft Dynamics

Benutzeroberfläche und Berichtsfunktionen müssen verbessert werden

Herausforderungen bei der Implementierung mit vollständig computergeneriertem Support

Preisgestaltung von Microsoft Dynamics

Professional: $65/Benutzer/Monat

$65/Benutzer/Monat Enterprise: $95/Benutzer/Monat

$95/Benutzer/Monat Premium: $135/Benutzer/Monat

Microsoft Sales CoPilot ist Teil des Enterprise- und Premium-Plans. Benutzer des Professional-Plans können ihn für zusätzliche $40/Benutzer/Monat in Anspruch nehmen

Microsoft Dynamics Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (1,577 Bewertungen)

3.8/5 (1,577 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Oracle Vertrieb

über Oracle Verkäufe Oracle Sales ist eine Suite von CRM-Lösungen für Banken zur Erfassung vollständiger Kundendaten und zur Weitergabe intelligenter Empfehlungen für personalisierte Marketingkampagnen bei gleichzeitiger Verfolgung und verwaltung von Projektbudgets .

Dank der Vertriebsautomatisierung können die Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für die Pflege der Kundenbeziehungen aufwenden als für die Aktualisierung der Daten im CRM-System. Das Beste daran ist, dass das CRM-System Kundenadressen und Telefonnummern automatisch überprüft und die Datenduplizierung im Namen der Vertriebsteams aktiv überwacht.

Richten Sie Wettbewerbe, Ziele und Team-Dashboards für das Management der Vertriebsleistung ein, um die Leistung des Teams und verbesserungswürdige Bereiche zu analysieren.

Die besten Funktionen von Oracle Sales

Personalisieren Sie Marketingstrategien, verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien durch, um Kundenerwartungen zu erfüllen

Generieren Sie genaue Prognosen und statistische Vorhersagen auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten

Sammeln Sie relevante Informationen über Kunden anhand früherer Geschäftsabschlüsse und präsentieren Sie diese Daten Ihrem Vertriebsteam in Form von Newsfeed-Inhalten

Einschränkungen von Oracle Sales

Verwirrend und schwerfällig für einige Benutzer

Softwarekonfiguration erfordert technisches Fachwissen

Preise für Oracle Sales

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Oracle Sales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (120 Bewertungen)

4/5 (120 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (62 Bewertungen)

6. Engagebay

über EngageBay Engagebay ist eine Mischung aus CRM, Vertriebsautomatisierung, Helpdesk-Software und Chat-Support. Das CRM und der Automatisierungsteil speichern unbegrenzt viele Kontakte und richten Prozesse im Automodus ein. Helpdesk und Chat lösen Kundenservice-Tickets, da die Kundenzufriedenheit entscheidend für die Erfüllung der Kundenerwartungen im Bankensektor ist.

Moderne CRM-Systeme helfen Ihnen dabei, Kundeninteraktionen umfassend zu betrachten, Kundenaktualisierungen automatisch zu verfolgen und tiefe Einblicke in Cross-Sell- und Up-Sell-Möglichkeiten zu geben. Kundendienst- und Vertriebsteams können direkt vom System aus telefonieren und die Gesprächsaufzeichnung für spätere Referenzen speichern.

Die besten Funktionen von Engagebay

Erstellen Sie Verkaufspipelines für verschiedene Produktkategorien, Geografien und benutzerdefinierte Parameter

ABM-Kampagnen für eine Gruppe von Kundenkonten durchführen

Die Listenansicht verwendet eine grafische Darstellung, um zukünftige Opportunities anzuzeigen, und die Meilensteinansicht ermöglicht es Ihnen, CRM-Geschäfte zwischen Meilensteinen zu verschieben

Einschränkungen von Enagagebay

Kunden haben Probleme mit der Integration

Begrenzte vordefinierte Vorlagen für E-Mails

Enagagebay-Preise

Kostenlos

Basic : $11.04/Benutzer/Monat

: $11.04/Benutzer/Monat Erweiterung: $42.49/Benutzer/Monat

$42.49/Benutzer/Monat Pro: $67.99/Benutzer/Monat

Engagebay Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (212 Bewertungen)

4.6/5 (212 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (587 Bewertungen)

7. CRMNEXT

über CRMNEXT CRMNEXT ist ein speziell für Banken und Finanzinstitute entwickeltes Kundenbeziehungsmanagement CRM.

Da mehrere Teams an den Geschäftsprozessen beteiligt sind, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Beziehungsmanagement, tragen Datensilos nur zur Ineffizienz bei. CRM-Lösungen bieten einen Überblick über die Vorgänge während der gesamten Customer Journey, von den Mitarbeitern in einer Bankfiliale bis hin zur Geschäftsleitung.

Wenn zum Beispiel ein neuer Kreditantrag gestellt wird, werden die Kundeninformationen fast sofort an den Kreditsachbearbeiter weitergeleitet. Der Kundenbetreuer empfiehlt gleich zu Beginn personalisierte Produkte und Up-Sell-Möglichkeiten. Die Geschäftsleitung verfolgt, ob die Empfehlung zu höheren Umsätzen mit neuen Kunden führt.

CRMNEXT beste Eigenschaften

Geführte Journeys beschleunigen die Kontoeröffnung

Integration des Banken-CRM mit externen Datenbanken wie SQL und Oracle oder mit REST API

Integrierte Schutzmechanismen verbessern die Datenverwaltung und vermindern das Risiko einer falschen Dateneingabe

CRMNEXT Einschränkungen

Mehrere Bugs im System

Kunden sehen sich mit einer Verlangsamung des Systems bei steigender Bandbreite konfrontiert

CRMNEXT Preise

Individuelle Preisgestaltung

CRMNEXT Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Creatio

über Creatio Creatio ist eine No-Code-CRM-Lösung für Banken, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice miteinander verbindet. Alle Teams erhalten Einblick in die Kundenprofile während der gesamten Customer Journey. Marketingteams führen Marketingkampagnen mit Echtzeitdaten aus dem CRM für Banken durch. Das umfassende automatisierte Treuebonusprogramm verbessert die Kundenbindung.

Automatisieren Sie Ihren Lead-Zyklus, um Leads zu erfassen, zu qualifizieren, zu verteilen, zu bearbeiten und weiterzugeben. Vertriebsteams nutzen diese CRM-Software für Banken, um persönliche Produktivitäts-Dashboards zu erstellen.

Creatio beste Eigenschaften

Abgestimmtaufgabenverwaltung mit E-Mail- und Kalenderintegration

Intelligente Next Best Action (NBA)-Empfehlungen, Sales Playbooks und Entscheidungspfade für mehr Vertriebseffizienz

Außendienst-Tool zur Priorisierung, Wartung und Durchführung von Außendienstbesuchen

Einschränkungen von Creatio

Begrenzte Auswahl an Apps auf dem Creatio-Marktplatz

Veraltete Benutzeroberfläche

Creatio-Preise

Wachstum : $25/Benutzer/Monat

: $25/Benutzer/Monat Unternehmen : $55/Benutzer/Monat

: $55/Benutzer/Monat Unbegrenzt: $85/Benutzer/Monat

Diese Preise gelten nur für die Plattform. Für jedes Produkt gibt es zusätzliche Preise. Zum Beispiel kostet die Verkaufsfunktion $15/Benutzer/Monat

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (240 Bewertungen)

: 4.6/5 (240 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (109 Bewertungen)

9. Maximizer

über Maximizer Die CRM-Lösung Maximizer wurde für Vertriebsleiter im Bankensektor entwickelt, um auf relevante und saubere Daten zuzugreifen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die Kombination von Stammeswissen und datengesteuerten Erkenntnissen ist eine großartige Möglichkeit, die Kundenerfahrung zu verbessern.

Vertriebsleiter nutzen das Banken-CRM von Maximizer auf zwei Arten - erstens, um die Leistung von Vertriebsmitarbeitern einzusehen, und zweitens, um Echtzeitwarnungen über neue Interessenten, Leads und Geschäfte zu erhalten.

Ein automatisiertes System identifiziert Erneuerungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Kundenverhaltens und rationalisiert den Prozess durch Konsolidierung der Kundenlebenszyklusinformationen.

Maximizer beste Eigenschaften

Speichern von Kundendaten und Aufzeichnen von Kundennotizen auf derselben Oberfläche für schnellen Zugriff

Vorgefertigte professionelle E-Mail-Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter zur klaren Kommunikation

KI-Empfehlungen in Echtzeit und ein individuelles Playbook mit Verkaufsstrategien, die auf Ihre Bankkunden zugeschnitten sind

Maximizer Einschränkungen

Zahlreiche Funktionen sind für neue Benutzer einschüchternd

Die Schnittstelle ist nicht mobilfreundlich

Maximizer Preise

Basisversion : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Verkaufsleiter-Edition: Individuelle Preisgestaltung

Maximizer Bewertungen und Rezensionen

G2: 39/5 (461 Bewertungen)

39/5 (461 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (349 Bewertungen)

10. Zoho CRM

über Zoho CRM Die benutzerfreundliche Banken-CRM-Software Zoho ist eine einzige Quelle der Wahrheit für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Konten.

Banken und Finanzinstitute automatisieren die Lead-Generierung über verschiedene Plattformen wie Websites, Chats, soziale Medien und Messen. Das Scoring von Leads im Vertriebsprozess geht noch einen Schritt weiter und stellt sicher, dass der Lead dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.

Sie erhalten einen vollständigen Überblick über die Geschäftspipeline, und eine robuste Analyse-Engine analysiert die Geschäfte, um Erkenntnisse zu gewinnen. Richten Sie Workflows ein, die auf der Grundlage vorher festgelegter Ereignisse ausgelöst werden, um die Produktivität des Teams zu verbessern.

Die besten Funktionen von Zoho CRM

Anzeigen von Leads und Opportunities und Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam über Mobiltelefone

Unbegrenzte Anzahl von E-Mail-Vorlagen zur Synchronisierung von Vertrieb und E-Mail-Automatisierung

Zusammenarbeit mit Partnern und Austausch von Informationen über das Partnerportal

Einschränkungen von Zoho CRM

Die Berichtsfunktion muss überarbeitet werden

Benutzer beklagen sich über Probleme beim Kundensupport

Preise für Zoho CRM

Standard: $14/Benutzer/Monat

$14/Benutzer/Monat Professional: $23/Benutzer/Monat

$23/Benutzer/Monat Enterprise: $40/Benutzer/Monat

$40/Benutzer/Monat Ultimate: 52 $/Benutzer/Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (2.502 Bewertungen)

: 4/5 (2.502 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,533 Bewertungen)

Die beste Banking CRM Software richtet Teams aus, verbessert die Kundenbindung und bringt wiederkehrende Einnahmen

Ein robustes CRM im Bankwesen hat weitreichende Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Kundenbindung und -erfahrung, produktivere Teams und vorhersehbare Einnahmen.

CRM im Bankwesen dient mehreren Zwecken im gesamten Unternehmen. Erstellen Sie eine Marketingstrategie für Produkte, die die Kunden benötigen und vorlagen für Kommunikationspläne zur Optimierung Ihrer Kommunikationsstrategie für Unternehmen.

Die Teams haben Zugang zu relevanten Kundeninformationen. Alle sind auf das Kundenbeziehungsmanagement im Vertriebsprozess ausgerichtet.

Wenn Sie gerade erst anfangen, suchen Sie nach einem einsteigerfreundlichen CRM, das Kundeninformationen für alle Teams zentralisiert, die mit Lead-Management und Kundenzufriedenheit zu tun haben.

Hier ist die beste Empfehlung für Sie.

ClickUp ist eine einfach zu bedienende, flexible CRM-Software, die jedem einen vollständigen Überblick über die Kundenbeziehungen gibt. Der Arbeitsbereich steigert funktionsübergreifende Zusammenarbeit indem sie Teams den Zugriff auf relevante Informationen für den Abschluss von Geschäften oder den Versand von Marketingmitteilungen ermöglichen.

Erweiterte Funktionen wie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, automatische Erinnerungen, der KI-gestützte Assistent und mehr als 1000 Integrationen machen ClickUp zur besten CRM-Software für Banken.

Registrieren Sie sich für eine kostenlose ClickUp-Testversion .