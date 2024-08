die 10 besten Elasticsearch-Alternativen im Jahr 2024

Die Organisation von Daten in Ihrem Unternehmen ist oft geradezu überwältigend. Und die gesuchten Informationen zu finden, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen des Unternehmens. 🤔

Such- und Analyseplattformen wie Elasticsearch machen das Auffinden von Informationen deutlich überschaubarer. Elasticsearch transformiert ihre Unternehmensdatenbank in eine Suchmaschine umzuwandeln, so dass Einzelpersonen Informationen in Sekundenschnelle finden können (anstatt Stunden, Tage oder Wochen mit dem Durchsuchen von Unternehmensdateien zu verbringen).

Wenn einer der ziele Ihres Unternehmens eine bessere Möglichkeit zum Durchsuchen und Analysieren von Daten zu finden, sollten Sie weiter lesen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die zehn besten Elasticsearch-Alternativen vor, mit denen Sie einfach durch Unternehmensdaten navigieren können. 🤩

Was ist Elasticsearch?

Elasticsearch ist eine verteilte, RESTful Open-Source-Suchplattform, mit der Benutzer nach Informationen suchen und diese finden können. Wie eine Suchmaschine - man denke an Google oder Microsoft Bing - ermöglicht Elasticsearch den Nutzern, große Datenmengen in kürzester Zeit zu erfassen, zu speichern, zu durchsuchen und zu analysieren.

Kibana Ecommerce Revenue Dashboard über Elastisch Elasticsearch indiziert scheinbar nicht zusammenhängende Daten von verschiedenen Orten. Dann gibt ein Nutzer eine Suchanfrage ein und Elasticsearch findet relevante Informationen in Echtzeit.

Die Suchplattform für Unternehmen durchforstet praktisch jede Art von Daten, einschließlich Dokumente, E-Mails, Produkte, Zahlen und sogar geografische Standorte.

Worauf sollten Sie bei Elasticsearch-Alternativen achten?

Die richtige Elasticsearch-Alternative sollte Ihnen das Durchsuchen, Analysieren, Einlesen und alle Arten von Daten zu visualisieren . Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform sind, die Elasticsearch ersetzen soll, wählen Sie eine mit den Funktionen aus der folgenden Liste.

Durchsucht mehrere Datentypen: Die richtige Suchmaschine und Suchanalyseplattform sollte es Ihnen ermöglichen, durch mehrere Datentypen zu filtern, einschließlich textueller, numerischer und geografischer Daten

Die richtige Suchmaschine und Suchanalyseplattform sollte es Ihnen ermöglichen, durch mehrere Datentypen zu filtern, einschließlich textueller, numerischer und geografischer Daten Bietet visuelle Dashboards: Die richtige Plattform sollte nicht nur Ergebnisse für eine Suchanfrage anzeigen. Stattdessen sollte sie Datenaggregation undvisuelle Berichte bieten, damit Sie die Daten besser verstehen und interpretieren können

visuelle Die richtige Plattform sollte nicht nur Ergebnisse für eine Suchanfrage anzeigen. Stattdessen sollte sie Datenaggregation undvisuelle Berichte bieten, damit Sie die Daten besser verstehen und interpretieren können Schnelle Suchergebnisse: Die richtige Elasticsearch-Alternative filtert Datenquellen in Echtzeit und liefert präzise Suchergebnisse in Sekundenschnelle

Die richtige Elasticsearch-Alternative filtert Datenquellen in Echtzeit und liefert präzise Suchergebnisse in Sekundenschnelle KI-gestützte Suche: Die leistungsstärksten Suchmaschinen und Analyseplattformen nutzen Algorithmen, die auf maschinellem Lernen basieren

Die leistungsstärksten Suchmaschinen und Analyseplattformen nutzen Algorithmen, die auf maschinellem Lernen basieren Offene API: Elasticsearch wurde 2010 als kostenlose Open-Source-Suchmaschinenplattform bekannt. Viele Unternehmen und Entwickler schätzen die Freiheit, die eine offene API bietet, z. B. die Möglichkeit, eine Lösung an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

Die 10 besten ElasticSearch-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Suchen Sie nach einer Plattform, die ElasticSearch ersetzen kann? Die folgenden Plattformen interpretieren Daten und bieten gleichzeitig ein erstklassiges Sucherlebnis:

1. Algolia

über Algolia Algolia wurde 2012 gegründet und ist eine proprietäre Suchmaschinenplattform. Im Wesentlichen fungiert das Unternehmen als Suchmaschine innerhalb der Website eines Kunden und durchsucht die Website, um schnelle und relevante Ergebnisse für die Suchanfragen der Besucher zu liefern.

Einige der wichtigsten Funktionen sind A/B-Tests, facettierte Suchwerkzeuge und Volltextsuchmaschinen.

Algolia Beste Eigenschaften

Nutzung von Algolia NeuralSearch, das adaptives KI-Lernen verwendet, um relevantere Suchanfragen zu entwickeln und vorzuschlagen

Verknüpfen Sie Käufer mit relevanten Produkten durch B2B- und B2C-E-Commerce-Lösungen

Steigern Sie den Web-Traffic, indem Sie Suchfunktionen über verschiedene Datentypen hinweg aktivieren

Führen Sie A/B-Tests durch, um die besten und leistungsfähigsten Suchstrategien zu ermitteln

Algolia Einschränkungen

Einige Suchergebnisse können über die Suchmaschine irreführend sein

Bei der Lösung handelt es sich um eine Plug-and-Play-Plattform, und Sie müssen sich im Vorfeld mit dem Implementierungsprozess befassen

Algolia Preise

Erstellen: Kostenlos

Kostenlos Erweitern: $0.50/Monat

$0.50/Monat Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Elevate: Kontakt für Preise

Algolia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70 Bewertungen)

2. Typesense

über Typesense Typesense ist eine moderne Open-Source-Suchmaschinenplattform. Diese Elasticsearch-Alternative bietet eine Suche nach Typ, Geo-Suche, semantische Suche und Vektorsuche.

Verwenden Sie einfach Typsense Cloud, um einen Cluster bereitzustellen, eine Sammlung zu erstellen, Dokumente hinzuzufügen und Ihr Suchserver ist einsatzbereit.

Typesense Beste Eigenschaften

Keine Angst vor Tippfehlern in Ihrer Suchanfrage, dank Typo Tolerance

Pin-, Positions- oder warenspezifische Ergebnisse innerhalb der Suchergebnisse

Verwenden Sie die dynamische Sortierung, um Ergebnisse nach benutzerdefinierten Feldern zu filtern

Suche und Sortierung der Ergebnisse innerhalb einer bestimmten Region durch geografische Suche

Typesense Einschränkungen

Die Plattform wurde weder auf G2 noch auf Capterra bewertet, daher ist nicht klar, wie zufrieden die Kunden mit dem Produkt sind

Typesense Preise

Die Preise basieren auf dem Speicherplatz und beginnen bei $0,03/Stunde ($21,60/Monat) und $0,09/GB für 0,5 MB

Typesense Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht bewertet

Nicht bewertet Capterra: Nicht aufgeführt

3. Meilisearch

über Meilensuche Meilisearch ist eine blitzschnelle Open-Source-Plattform, die Suchergebnisse in nur 50 Millisekunden liefert. Als Plug-and-Play-Plattform können Sie mit der Suche in Ihren Daten ohne Konfiguration beginnen.

Außerdem liefert die Volltextsuchmaschine relevante Ergebnisse für jeden Anwendungsfall.

Meilisearch Beste Eigenschaften

Steigern Sie Konversionen und Online-Verkäufe durch Sortieren von E-Commerce-Produkten, Medien und Dokumenten

Erhöhen Sie die Benutzerbindung durch die App-Suche und schaffen Sie ein hervorragendes Sucherlebnis auf SaaS- und mobilen Plattformen

Automatische Erkennung mehrerer Sprachen

Erstellen Sie Ihre eigenen Standard-Ranking-Regeln, um zu bestimmen, welche Ergebnisse zuerst erscheinen

Meilisearch Einschränkungen

Es gibt ein Limit von 10 Wörtern pro Suchanfrage

Die Indizierung großer Mengen von Dokumenten kann einen internen Fehler verursachen

Meilisearch Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: Nicht aufgelistet

4. Solr

über Solr Solr (auch bekannt als Apache Solr) ist eine vielseitige Elasticsearch-Alternative, die auf der Apache Lucene-Plattform aufbaut und Indizierung, Replikation und Abfragen ermöglicht. Solr ist für hohen Datenverkehr optimiert und verfügt über Volltextsuchfunktionen, eine reaktionsschnelle Verwaltungsoberfläche und Indizierung nahezu in Echtzeit.

Solr Beste Eigenschaften

Nutzen Sie die Vorteile einer Open-Source-Plugin-Architektur, um die Plattform der Suchmaschine an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Platzieren Sie Dokumente auf dem Server mit einer Reihe von Programmiersprachen, einschließlich JSON, XML, CSV oder HTTP

Erfahren Sie mehr über Solr und machen Sie sich mit Hilfe einer erweiterten Ressourcenbibliothek an die Arbeit

Solr Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass mehr Dokumentation über die Verwendung der Plattform erforderlich ist

Die Abfragesprache kann anfangs verwirrend sein

Solr Preise

Kostenlos

Solr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (25 Bewertungen)

4.1/5 (25 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (13 Bewertungen)

5. Vespa

über Vespa Vespa ist eine Open-Source-Suchmaschine und Vektordatenbank. Die KI-gestützte Plattform unterstützt Vektorsuche, lexikalische Suche und strukturierte Datensuche in einer einzigen Abfrage.

Im Vergleich zu anderen Suchmaschinen auf dieser Liste gruppiert Vespa Daten dynamisch für E-Commerce-Plattformen und andere Webdienste.

Vespa Beste Eigenschaften

Empfehlung und Personalisierung von Suchergebnissen für jeden Nutzer oder jede Situation

Skalierung auf beliebige Datenmengen und/oder Datenverkehr

Verwenden Sie Vespas Gruppierungssprache, um zu bestimmen, wie Suchtreffer gruppiert oder aggregiert werden sollen

Vespa Einschränkungen

Die Dokumentation für die Inbetriebnahme könnte verbessert werden

Es gibt keine Bewertungen auf G2, Capterra oder Stackshare

Vespa Preise

Die Suche auf Vespa ist kostenlos, aber Vespa Cloud hat die folgenden Preise:

Pro vCPU-Stunde: $.011

Pro GB-Stunde Speicher: $.011

Pro Festplatten-GB-Stunde: $.0004

Pro GPU-Speicher-GB-Stunde: $.075

Vespa Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Nicht aufgeführt

6. Manticore Suche

über Manticore-Suche 2017 startete Manticore Search als Alternative zur ehemals beliebten Suchmaschine Sphinx Search. Angeblich 4X schneller als Elasticsearch manticore ist bekannt für seine Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit Manticore Search können Sie praktisch jede Art von Suchanfrage mit SQL und JSON vorbereiten.

Manticore Search Beste Eigenschaften

In bestimmten Tests hat sich gezeigt, dass Manticore Search bei kleinen Daten bis zu 15x schneller ist als Elasticsearch, bei Big Data bis zu 4x schneller und bei Log-Analysen bis zu 29x schneller

Nutzen Sie die Vorteile der Volltext-Funktionen, die über 20 Volltext-Operatoren und 20 Ranking-Faktoren verfügen

Integrieren Sie Manticore Search einfach in Ihren bestehenden Stack, da es Daten von MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV und TSV lesen kann

Manticore Einschränkungen

Es gab einige Berichte über Abstürze des Index

Manticore Preise

Kostenlos

Manticore Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht bewertet

Nicht bewertet Capterra: Nicht aufgeführt

7. Xapian

über Xapian Xapian ist eine in C++ geschriebene Suchmaschinenbibliothek. Sie verfügt über Bindungen, die die Verwendung von Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node.js und anderen Sprachen ermöglichen. Die hochgradig anpassungsfähige Plattform liefert gerankte Suchergebnisse und schlägt relevante Indexbegriffe oder verwandte Dokumente vor.

Xapian Beste Eigenschaften

Unterstützt die Suche nach Synonymen oder Stemming von Suchbegriffen (z. B. Suche nach "Fußbälle" statt Fußball)

Die Plattform schlägt Rechtschreibkorrekturen für Suchanfragen vor

Sie generiert auch dynamische Snippets, einschließlich passender Wörter, Phrasen oder Wildcard-Suchanfragen

Xapian Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen Suchmaschinen-Plattformen nicht auf Capterra, G2 oder Stackshare bewertet

Es gibt nur wenig Dokumentation, um die Anwendung zum Laufen zu bringen

Xapian Preise

Kostenlos

Xapian Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht aufgelistet

Nicht aufgelistet Capterra: Nicht aufgelistet

8. Sphinx-Suche

über Sphinx-Suche Sphinx Search ist ein Open-Source-Volltextsuchserver. Die Plattform bietet umfangreiche Querverweise und sucht nach verwandten Klassen, Zitaten und ähnlichen Informationen. Zu den Ausgabeformaten gehören HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, Handbuchseiten und einfacher Text.

Sphinx Beste Eigenschaften

Erstellen Sie auf einfache Weise eine hierarchische Struktur für Ihren Dokumentenbaum

Nutzen Sie fortschrittliche Abfragetools wie einen Text-Tokenizer, eine Abfragesprache und verschiedene Ranking-Modelle

Kontrolle über die Reihenfolge der Suchergebnisse durch Position, Gruppierung und Prioritäten

Leichte Integration mit SQL- und XML-Datenquellen

Sphinx Einschränkungen

Es gibt nur sehr wenig Dokumentation darüber, wie man die Plattform in seine Website integriert

Sphinx Preise

Kostenlos

Sphinx Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht aufgelistet

Nicht aufgelistet Capterra: Nicht aufgelistet

9. Bleibende Suche

über Bleibende Suche Bleve Search ist eine einfache Such- und Metrikplattform. Bleve Search indiziert praktisch jedes Objekt innerhalb Ihres Datenmodells.

Und wenn Sie die Art und Weise, wie Suchanfragen zurückgegeben und Ergebnisse angezeigt werden, anpassen möchten, ist es möglich, die Standardzuordnung außer Kraft zu setzen.

Bleve Search Beste Eigenschaften

Einfaches Aggregieren von Daten über Begriffsfacetten, Facetten für numerische Bereiche und Datenbereichsfacetten

Verfassen von Suchanfragen mit Begriffen, Phrasen, Übereinstimmungen, Übereinstimmungsphrasen und Präfixen

Schnelle Inbetriebnahme durch Importieren eines Pakets, Entwickeln eines Index mit drei Zeilen Code und Schreiben von Abfragen mit nur drei weiteren Codezeilen

Bleve Search Einschränkungen

Keine Bewertungen auf G2, Capterra, oder Stackshare

Auf der Website gibt es keine Möglichkeit, einen Fehlerbericht einzureichen - die einzige Option ist, eine Forumsdiskussion auf GitHub zu erstellen

Bleve Search Preise

Kostenlos

Bleve Search Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht aufgelistet

Nicht aufgelistet Capterra: Nicht aufgelistet

10. Entfesseln

über Entfesseln Sie Unleash bietet Google-ähnliche Suchfunktionen, die es Kollegen und Kunden ermöglichen, Informationen auf Ihrer Website zu finden. Die KI-gestützte Plattform bietet detaillierte Algorithmen, damit Ihre Website-Besucher ein personalisiertes Erlebnis genießen.

Darüber hinaus können Benutzer auf die Suchfunktionen zugreifen, indem sie Unleash auf Ihrer Website einbetten, die mobile oder Desktop-App verwenden, eine Browsererweiterung hinzufügen oder einen Slack-Bot verwenden, um Konversationen und Ressourcen zu durchsuchen.

Unleash Beste Funktionen

KI-unterstützte Suche zur Berücksichtigung von Synonymen oder verwandten Konzepten

Nutzen Sie Filter, um die Ergebnisse nach bestimmten Kriterien zu verfeinern

Erstellen Sie ein Wiki, um Ihre gesamte Suche zu organisierenwissensbibliothek des Unternehmens an einem Ort

Werkzeuge zur Kennzeichnung von Merkmalen für die Softwareentwicklung

Unleash Einschränkungen

Unleash bietet zwar eine kostenlose Testversion, erfordert aber im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten einen kostenpflichtigen Plan

Unleash Preise

Kontakt für Preise

Unleash Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: Nicht bewertet

Suchen Sie nach anderen Tools, die Ihnen helfen können, Daten zu finden und zu interpretieren? Im Folgenden stellen wir Ihnen Tools vor, mit denen Sie schnell Dateien in Anwendungen oder auf Ihrer lokalen Festplatte finden können. 🔍

#

ClickUp

Ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projektstatus im anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard aufschlüsseln

ClickUp ist der Alles-in-Einem

plattform zur Prozessautomatisierung

die die Art und Weise, wie Sie Aufgaben planen und verwalten, verändert.

Verwenden Sie ClickUp, um

projektmanagement zu rationalisieren

indem Sie aus einer Bibliothek von Vorlagen schöpfen, Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen, Ideen sammeln, Projekte kommentieren und ansprechende Berichte erstellen. 👏

Die universelle Suche von ClickUp ermöglicht das schnelle Auffinden von Aufgaben, Dokumenten, Dateien, Benutzern, Chats und Dashboards über den gesamten Arbeitsbereich und sogar über andere verbundene Arbeitsanwendungen

Außerdem, mit

ClickUp Universelle Suche

mit der universellen Suche von ClickUp finden Sie jederzeit jede Datei - auch wenn diese nicht in ClickUp gespeichert ist. Integrieren Sie Ihre Dateien einfach in ClickUp, und Dokumente in jeder verbundenen Anwendung oder auf Ihrer Festplatte werden durchsuchbar.

Die besten Funktionen von ClickUp

KI-gestützte Suche, die Sie kennenlernt und mit der Zeit bessere Ergebnisse für Ihre Suchanfragen liefert

Integrationen mit Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot und mehr, damit Sie Dokumente plattformübergreifend finden

Erlauben Sie jedem in Ihrer Organisation, nach Informationen und Dateien zu suchen

Zugriff auf die Universelle Suche über das Command Center, die Globale Aktion oder Ihren Desktop

KlickUp-Einschränkungen

Die Universelle Suche findet Dokumente, aber keine numerischen oder geografischen Daten

Die Plattform kann für neue Benutzer überwältigend sein

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Such- und Analyseplattformen wie Elasticsearch verwandeln jede Website in eine leistungsstarke Suchmaschine, die es Kunden und internen Teammitgliedern ermöglicht, die benötigten Informationen zu finden.

Außerdem sind viele dieser Alternativen kostenlose Open-Source-Plattformen, was bedeutet, dass es einfach ist, die Suchfunktionen anzupassen (obwohl Sie einen Full-Stack-Entwickler benötigen, um Änderungen vorzunehmen).

Wenn Sie nach einer einfachen Suchfunktion suchen, um Dateien und Dokumente zu finden, probieren Sie ClickUp.

Die All-in-One-Plattform vereinfacht das Projektmanagement und wird mit einer Bibliothek von Vorlagen, Dokumenten und Whiteboards geliefert,

workflow-Automatisierungen

und eine Suchfunktion zum einfachen Auffinden von Unternehmensdokumenten.

Um loszulegen,

clickUp heute ausprobieren

. 🙌