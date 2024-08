die 10 besten Box-Alternativen für Enterprise Content Management im Jahr 2024

Box ist ein umfassendes Tool zur Dokumentenverwaltung, das auf die Speicherung und das Freigeben von Dateien ausgerichtet ist. Die Unzuverlässigkeit der Plattform, häufige und zufällige Systemabstürze, die steile Lernkurve und die langsamen Ladezeiten sind jedoch für Unternehmen, die remote arbeiten und bei denen Zeit Geld ist, abschreckend.

Außerdem stellt das Fehlen einer kostenlosen Version oder einer Freemium-Version eine Hürde für den Eintrag in die Datenbank dar, so dass Sie nach Alternativen suchen.

Zum Glück haben wir uns die Mühe gemacht, damit Sie das nicht tun müssen. Hier ist unsere detaillierte Liste mit den zehn besten Box-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Worauf sollten Sie bei Box-Alternativen achten?

Wenn Sie sich für Box-Alternativen interessieren, haben Sie viele Möglichkeiten. Die Auswahl ist verwirrend, da jede Box-Alternative versucht, die anderen in den Schatten zu stellen. Hier ist ein kurzer Überblick über das, was Sie erwarten sollten, während Sie Ihre Optionen in Betracht ziehen.

Cloud-Infrastruktur : Da Box eine Cloud-basierte Lösung ist, sollten die besten Alternativen auch Cloud-nativ sein. Dies ermöglicht eine vereinfachte Zusammenarbeit und einen nahtlosen Zugriff von überall aus

: Da Box eine Cloud-basierte Lösung ist, sollten die besten Alternativen auch Cloud-nativ sein. Dies ermöglicht eine vereinfachte Zusammenarbeit und einen nahtlosen Zugriff von überall aus Kapazität des Speichers für Dokumente : Überlegen Sie, welche Anforderungen Sie derzeit und in Zukunft an den Speicher stellen und ob die Box-Alternative diesen Anforderungen gerecht werden kann. Die Features der Skalierbarkeit und Kontrolle machen die Software zu einer guten Wahl

: Überlegen Sie, welche Anforderungen Sie derzeit und in Zukunft an den Speicher stellen und ob die Box-Alternative diesen Anforderungen gerecht werden kann. Die Features der Skalierbarkeit und Kontrolle machen die Software zu einer guten Wahl Dateiformate : Ein Tool für die Verwaltung und das Freigeben von Dateien muss mit vielen Dateiformaten arbeiten können. Schließlich sollte Inkompatibilität das letzte Hindernis sein, das einer effektiven Verwaltung von Inhalten im Wege steht

: Ein Tool für die Verwaltung und das Freigeben von Dateien muss mit vielen Dateiformaten arbeiten können. Schließlich sollte Inkompatibilität das letzte Hindernis sein, das einer effektiven Verwaltung von Inhalten im Wege steht Limits für die Dateigröße : Limits für die Dateigröße sind ein wichtiger Aspekt, der auf dem Konto berücksichtigt werden muss, insbesondere wenn es sich um umfangreiche und sperrige Dateien handelt

: Limits für die Dateigröße sind ein wichtiger Aspekt, der auf dem Konto berücksichtigt werden muss, insbesondere wenn es sich um umfangreiche und sperrige Dateien handelt Kollaboratives Vorgehen : Suchen Sie nach einer Box-Alternative, die Folgendes bietetkollaborative tools wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentierung und Versionskontrolle. Außerdem sollte es Ihnen möglich sein, freigegebene Ordner für Teams mit einer detaillierten Zugriffskontrolle einzurichten

: Suchen Sie nach einer Box-Alternative, die Folgendes bietetkollaborative tools wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentierung und Versionskontrolle. Außerdem sollte es Ihnen möglich sein, freigegebene Ordner für Teams mit einer detaillierten Zugriffskontrolle einzurichten Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften : Daten sind zwar an sich schon wertvoll, aber in regulierten Branchen sind sie noch viel wichtiger. Geschäfte, die einen solchen Sektor bedienen, sollten eine Box-Alternative suchen, die mit Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien wie HIPAA, GDPR usw. konform ist

: Daten sind zwar an sich schon wertvoll, aber in regulierten Branchen sind sie noch viel wichtiger. Geschäfte, die einen solchen Sektor bedienen, sollten eine Box-Alternative suchen, die mit Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien wie HIPAA, GDPR usw. konform ist Integrationen : Klären Sie die logistische Verbindung zwischen der Box-Alternative und dem bestehenden Technologie-Stack in Ihrem Unternehmen. Sie wollen etwas, das sich nahtlos in die Tools, Plattformen und Dienste einfügt und diese nicht komplett unterbricht!

: Klären Sie die logistische Verbindung zwischen der Box-Alternative und dem bestehenden Technologie-Stack in Ihrem Unternehmen. Sie wollen etwas, das sich nahtlos in die Tools, Plattformen und Dienste einfügt und diese nicht komplett unterbricht! Mobile Zugänglichkeit : Die Zugänglichkeit ist bei der Arbeit mit entfernten oder verteilten Teams von entscheidender Bedeutung - das Hauptziel hinter der Beliebtheit von Tools wie Box. Prüfen Sie, ob die Box-Alternative responsive Websites oder Apps für den Zugriff auf Mobiltelefone und Tablets anbietet

: Die Zugänglichkeit ist bei der Arbeit mit entfernten oder verteilten Teams von entscheidender Bedeutung - das Hauptziel hinter der Beliebtheit von Tools wie Box. Prüfen Sie, ob die Box-Alternative responsive Websites oder Apps für den Zugriff auf Mobiltelefone und Tablets anbietet Backup und Wiederherstellung: Da Daten ein wichtiges Gut sind, benötigen Sie robuste Tools für Katastrophenmanagement, Datensicherung und -wiederherstellung, um sicherzustellen, dass nichts verloren geht.

Zu erledigen Zu beachten ist, dass es sich bei der obigen Liste nur um einen Richtwert handelt, der als Grundlage für eine fundierte Entscheidung dienen soll. Fühlen Sie sich frei, je nach Ihren spezifischen Anforderungen etwas hinzuzufügen oder wegzulassen.

Die 10 besten Box-Alternativen für das Jahr 2024

Hier ist unsere Liste der Top-Box-Alternativen, die einen Blick wert sind.

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um die Projekte und Dokumente Ihres Unternehmens mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Als All-in-Produktivitätssuite geht ClickUp über den Rahmen einer Dokumentenmanagement- oder Dateifreigabeplattform hinaus. Es ist ein modernes Betriebssystem für digitale Workspaces mit Cloud-Funktionen, kollaborativen Aktionen, Workflow-Automatisierung, robuster Sicherheit und vielem mehr.

ClickUp ist mehr als eine Box-Alternative-es ist ein abschließendes System-Upgrade! Mit ClickUp können Sie nicht nur Dokumente erstellen und freigeben, sondern auch ein virtuelles Repository zur Unterstützung von Aufgaben erstellen, die Teammitgliedern zugewiesen werden. Aktualisieren, ändern und modifizieren Sie projektbezogene Dokumente und geben Sie diese für Ihre Teammitglieder frei. Erleichtern Sie den Zugriff auf benötigte Informationen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Zugriffskontrolle einzugehen.

Hier ist eine Vorschau darauf, was ClickUp ausmacht:

ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern ClickUp Docs ist ein Cloud-basiertes Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Kunden eine Vielzahl von Dokumenten, Wikis, Wissensdatenbanken und mehr in Echtzeit gemeinsam erstellen, organisieren und speichern können. Geben Sie die Dokumente auf sichere Weise für autorisierte Personen außerhalb des Teams frei.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln ClickUp Whiteboards sind virtuelle Whiteboards, auf denen Ihre Teams zusammenarbeiten und über ein zentrales Dokument brainstormen. Nutzen Sie die daraus resultierenden umsetzbaren Ideen und wandeln Sie sie in Aufgaben um, verknüpfen Sie zugehörige Dokumente und Dateien und vieles mehr.

ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr ClickUp AI ist ein KI-Assistent, der auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen Rollen und Aufgaben übernimmt. Nutzen Sie ihn, um Zusammenfassungen zu erstellen, zu extrahieren elemente der Aktion zu erstellen, nahtlos zu kommunizieren und perfekt formatierte Inhalte zu erzeugen.

ClickUp beste Features

ClickUp Docs zum Speichern, Erstellen, Verwalten und Freigeben von Dokumenten in Echtzeit über ein zentrales Repository

Integrationen mit mehr als 1.000+ Tools und Plattformen zur Verbesserung der Verwaltung und des Freigebens von Inhalten

Leistungsstarke Suchfunktion, die Ihren gesamten Workspace durchforstet, um Aufgaben, Dokumente, Whiteboards usw. zu finden

Einzigartiges Dashboard zum Verwalten von Dateien, Freigeben von Ressourcen, Nachverfolgen von Fortschritten, Verwalten von Workloads und mehr

Zugewiesene Kommentare, um Elemente für Aktionen zuzuweisen oder jemanden auf bestimmte Teile eines Dokuments aufmerksam zu machen

Genießen Sie die Mobilität unterwegs - ClickUp ist auf allen Windows- und Apple-Geräten als Desktop- und mobile App verfügbar

ClickUp Limits

Die Space/Ordner/Liste/Aufgaben-Hierarchie ist anfangs etwas verwirrend

Es mag viel erscheinen, wenn Sie nur minimale Anforderungen an das Dokumentenmanagement haben

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : $0 mit 100 MB Speicher

: $0 mit 100 MB Speicher Unlimited-Plan : $10 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzten Speicher

: $10 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzten Speicher Business-Plan : $19 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzten Speicher

: $19 pro Benutzer pro Monat für unbegrenzten Speicher Enterprise-Plan : Benutzerdefinierte Preise für unbegrenzten Speicher

: Benutzerdefinierte Preise für unbegrenzten Speicher ClickUp AI (Add-On): $5 pro Benutzer pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.177 Bewertungen)

: 4.7/5 (9.177 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,915 Bewertungen)

2. Google Drive

über Google Drive In der Welt der Dokumentenspeicher und des Freigebens von Dateien ist Google Drive ein Name, der keiner Vorstellung bedarf. Fast jeder hat diese Box-Alternative schon einmal in einer persönlichen Kapazität genutzt. Sie können damit auch Dateien freigeben und zusammenarbeiten in Google Workspace .

Google Drive beste Features

End-to-End-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, regelmäßige SOC-Audits zum Schutz von Dateien und Daten

Proaktives Scannen von Dateien zur Erkennung und Entfernung von Malware, Ransomware, Phishing oder Spam

Native Integrationen mit der gesamten Google Suite - Dokumente, Google Tabellen, Slides, Meets usw.

Kompatibel mit über 100 Dateitypen, einschließlich Bildern, CAD-Dateien, PDFs usw.

Granulare Funktionen für die Suche, unterstützt durch optische Zeichenerkennungstechnologie

Google Drive Limits

Sie können freigegebene Dateien nicht mit einem Passwort schützen

Sie müssen mehrere mobile Apps herunterladen, um Google Drive-Dateien zu bearbeiten oder zu ändern

Die Speichernutzung ist nicht völlig transparent und kann zu einer Überfrachtung der Dateien führen

Google Drive-Preise

Persönlich : $0 für Cloud-Speicher bis zu 15 GB

: $0 für Cloud-Speicher bis zu 15 GB Business Standard: $12 pro Benutzer und Monat für 2 TB Cloud-Speicher

Abonnieren Sie den monatlichen Google One Plan, um die Google Drive-Funktionen zu erweitern, die Drive, Google Mail und Fotos umfassen.

Preise für das Google One Abonnement

Basic : 1,99 $ pro Monat oder 19,99 $ pro Jahr für 100 GB Speicher

: 1,99 $ pro Monat oder 19,99 $ pro Jahr für 100 GB Speicher Standard : $2,99 pro Monat oder $29,99 pro Jahr für 200 GB Speicher

: $2,99 pro Monat oder $29,99 pro Jahr für 200 GB Speicher Premium: $9,99 pro Monat oder $99,99 pro Jahr für 2 TB Speicher

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27.305 Bewertungen)

3. Square 9 Softworks

über Quadrat-9 Es ermöglicht Geschäften, durch Digitalisierung papierlos zu werden. Das Ersetzen von physischen durch virtuelle Dateien erfordert eine zugriffsbasierte Funktion zum Freigeben von Dateien, wie sie im Legacy-Papiersystem verwendet wird. Aus diesem Grund fungiert Square 9 auch als Tool für das Dokumentenmanagement.

Square 9 Softworks beste Features

GlobalCapture ist eine erweiterte Dokumentenerfassungautomatisierung-Software die große Mengen von Dateien erfasst, klassifiziert und validiert

KI-Tools (TransformAI), OCR-Technologie, Barcode-Erkennung, DB-Lookups und tabellarische Datenextraktion identifizieren und konvertieren Informationen in ihre strukturierte Datenform

GlobalSearch Go bietet ein unternehmensweites Such-Feature, um die benötigte Datei zu finden

Sammelt Daten aus anpassbaren Formularen und wandelt sie in Erkenntnisse um, um die Automatisierung voranzutreiben

Square 9 Softworks Einschränkungen

Langsame Server-Verbindungen verringern die Upload- oder Download-Geschwindigkeit

Sie müssen alle Updates manuell installieren

Das Fehlen einer automatischen Bereinigung hat einen inflationären Effekt auf Dateien

Preise von Square 9 Softworks

Square 9 Prozess Automatisierung Essentials : $45 pro Benutzerlizenz pro Monat

: $45 pro Benutzerlizenz pro Monat Square 9 Digital Transformation Essentials : $68 pro Benutzerlizenz pro Monat

: $68 pro Benutzerlizenz pro Monat Square 9 Enterprise Essentials: $75 pro Benutzerlizenz pro Monat

Kostenlose Testversion verfügbar.

Square 9 Softworks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (134 Bewertungen)

: 4.5/5 (134 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (112 Bewertungen)

4. Microsoft OneDrive

über Microsoft OneDrive Wie Google Drive, das Dateihosting-Dienste für Google-Kunden anbietet, bietet OneDrive dasselbe für Microsoft-Clients. Mit OneDrive können Sie Dateien jederzeit und von überall aus speichern, darauf zugreifen und freigeben, um Remote-Arbeiten nahtlos zu ermöglichen.

Microsoft OneDrive beste Features

Datei-Uploads auf OneDrive mit einem Klick und Bandbreiten-Limitierung

Zugriff auf Microsoft OneDrive von jedem Gerät aus - Laptop, Desktop, Smartphone oder Registerkarte

Ermöglicht die Offline-Bearbeitung durch die Verwaltung einer lokalen Kopie auf den Geräten, die bei einer Verbindung mit dem Internet global synchronisiert wird

Verwenden Sie Microsoft Teams, um gemeinsam nutzbare Verknüpfungen zu erstellen und gleichzeitig eine granulare Zugriffskontrolle beizubehalten

Freigeben von Dateien und Zusammenarbeit in Echtzeit mit gängigen Tools wie Word, Excel und PowerPoint

Sichern Sie Ihre Dateien in der Cloud und stellen Sie sie im Falle einer versehentlichen Löschung oder eines Angriffs wieder her

Automatische Klassifizierung von Sensibilitätskennzeichnungen für verbesserten Dateischutz

Microsoft OneDrive Limits

Die Dateinamenskonvention ist veraltet und Sonderzeichen können beim Hochladen ersetzt werden, wodurch die Datei umbenannt wird

Das Freigeben von Dateien ist auf 50.000 Elemente innerhalb eines Ordners oder Unterordners limitiert, und es können nur 2500 Dateien auf einmal kopiert werden

Die maximale Größe für das Hoch- und Herunterladen von Dateien beträgt 250 GB

Preise für Microsoft OneDrive

Startseite

Microsoft 365 : $0 für Cloud-Speicher bis zu 5 GB

: $0 für Cloud-Speicher bis zu 5 GB Microsoft 365 Basic : $1,99 pro Monat oder $19,99 pro Jahr für 100 GB Speicher

: $1,99 pro Monat oder $19,99 pro Jahr für 100 GB Speicher Microsoft 365 Personal : $5,99 pro Monat oder $59,99 pro Jahr für 1 TB Speicher

: $5,99 pro Monat oder $59,99 pro Jahr für 1 TB Speicher Microsoft 365 Family: $7,99 pro Monat oder $79,99 pro Jahr für 6 TB Speicher

Business

OneDrive für Business : 5,00 $ pro Benutzer und Monat für 1 TB Cloud Speicher

: 5,00 $ pro Benutzer und Monat für 1 TB Cloud Speicher Microsoft 365 Business Basic : $6,00 pro Benutzer pro Monat für 1 TB pro Benutzer

: $6,00 pro Benutzer pro Monat für 1 TB pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50 pro Benutzer pro Monat für 1 TB pro Benutzer

Kostenlose einmonatige Testversion für Business-Pläne verfügbar.

Microsoft OneDrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.461 Bewertungen)

: 4.3/5 (9.461 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11.862 Bewertungen)

5. DocStar

über Docstar DocStar ist ein Unternehmen für Content Management (ECM), Dateifreigabe und software für die Automatisierung von Prozessen für Businesses. Sie rationalisiert Geschäftsprozesse, steigert die Produktivität, stärkt die Zusammenarbeit und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

DocStar beste Features

Intuitive, papierlose Speicherung und Verwaltung von Dateien mit OCR-Funktionen

Flexible Bereitstellung in der Cloud oder vor Ort

Automatisierte Erfassung, Klassifizierung, Indizierung und Weiterleitung von Daten zur Erleichterung intelligenter, autonomer Prozesse

Einhaltung von Standardprotokollen zum Datenschutz wie HIPAA, WISP, etc.

DocStar Einschränkungen

Einfache Prozesse haben langwierige, aufwendige Schritte, die unnötig sind

Geringer Wert im Verhältnis zu den Kosten, und es gibt keine Transparenz bei der Preisgestaltung

Setup und Konfiguration dauern ewig

DocStar-Preise

Kontaktieren Sie DocStar für Preisinformationen.

DocStar Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (118 Bewertungen)

: 3.7/5 (118 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (99 Bewertungen)

6. Dropbox

über Dropbox*Dropbox* ist eine weitere beliebte Box-Alternative, die bereits einen guten Ruf als Cloud-basierte Plattform zum Freigeben von Dateien genießt. Verwenden Sie sie geräteübergreifend, um Dateien zu erstellen, darauf zuzugreifen und sie freizugeben - egal ob für den privaten Gebrauch oder für die Arbeit.

Dropbox beste Features

Sicherheits-Features wie Passwortschutz, Anzeigeverlauf, Dateiwiederherstellung und Wasserzeichen

Generieren Sie verfolgbare Links, um große und umfangreiche Dateien in Echtzeit bereitzustellen und den Grad der Dateibindung zu verfolgen

Erfassen Sie Unterstützungen im Angebotskontext, geben oder sammeln Sie Feedback und geben Sie Updates frei

eSignieren Sie Dokumente und nutzen Sie diese Berechtigung zur Automatisierung aufeinander folgender Workflows für einen effektiven verwaltung von Aufgaben* Leistungsstarke Integrationen in Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas und mehr

Dropbox Limits

Die Suchfunktionen sind unzureichend

Das Freigeben von Dateien ist schwierig, wenn der Empfänger kein Dropbox-Konto hat

Erlaubt nur ein Administrator-Konto

Dropbox Business Preise

Essentials : $22 pro Monat oder $216 pro Jahr für 3 TB Cloud-Speicher

: $22 pro Monat oder $216 pro Jahr für 3 TB Cloud-Speicher Business : $24 pro Benutzer pro Monat oder $240 pro Jahr für 9 TB Cloud-Speicher

: $24 pro Benutzer pro Monat oder $240 pro Jahr für 9 TB Cloud-Speicher Business Plus : $32 pro Benutzer pro Monat oder $312 pro Jahr für 15 TB Cloud-Speicher

: $32 pro Benutzer pro Monat oder $312 pro Jahr für 15 TB Cloud-Speicher Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion für kostenpflichtige Pläne.

Dropbox Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (20.776 Bewertungen)

: 4.4/5 (20.776 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21.499 Bewertungen)

7. MediaValet

über Mediavalet MediaValet ist eine Digital Asset Management (DAM) Software für Geschäfte. Sie stellt einen zentralen Speicherort für Assets wie Bilder, Videos und Dokumente bereit und hilft bei deren Organisation, Versionskontrolle und Verwaltung. Die Software basiert auf Microsoft Azure und verfügt über mehr als 140 Rechenzentren in 61 Ländern.

MediaValet beste Features

Erstellen Sie eine elastische, zentralisierte Bibliothek, um alle Marken-Assets zu speichern und Markenrichtlinien festzulegen

Speichern von Design-Dateien, die sich im Fortschritt befinden, direkt in der Cloud mit CreativeSPACEs

Dateifreigabe über E-Mail, Leuchtkästen, Markenportale, Links und Web-Galerien möglich

Verteilung hochwertiger digitaler Assets unter allen Beteiligten bei gleichzeitiger Zugriffskontrolle

Hinzufügen von KI-generierten Metadaten, um die Durchsuchbarkeit der Assets zu erhöhen

MediaValet-Einschränkungen

Suche und Organisation könnten besser sein

Sie können Assets nicht direkt von der mobilen App hochladen

Keine App für iPad Apple-Geräte

MediaValet Preise

Kontaktieren Sie MediaValet für Preisinformationen.

MediaValet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (176 Bewertungen)

: 4.6/5 (176 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (108 Bewertungen)

8. ShareFile

über Sharefile Als nächstes in unserer Liste der Box-Alternativen haben wir ShareFile, eine kollaborative Dokumentenverwaltung und plattform zum Freigeben von Dateien aus dem Citrix-Ökosystem, über ShareFile Next. Da sich ShareFile in erster Linie an Unternehmen richtet, ist es mit allen Dateitypen und -formaten kompatibel. Es ist auch für schnell wachsende Geschäfte geeignet.

ShareFile beste Features

Storage Zone Controller ermöglicht ShareFile Clients das Durchsuchen, Hochladen oder Herunterladen von Dokumenten in einer sicheren Umgebung

RightSignature ermöglicht die elektronische Unterzeichnung von digitalen Dokumenten

Intuitive Desktop-Widgets und geräteübergreifende Apps für den Zugriff und die Verwaltung freigegebener Dateien

Sicherheit bei der Datenübertragung auf der Grundlage von SSL- und TLS-Verschlüsselungsprotokollen

Definieren Sie Ablaufdaten für die Freigabe von Links zu Dateien

ShareFile Beschränkungen

Der Dateiübertragungsprozess ist langsam, fehlerhaft und frustrierend

Fehlende Funktionen zur Bearbeitung von Dateien

Die Dateiorganisation ist unscheinbar und übermäßig kompliziert, mit zu vielen Ordnern und keiner Suchfunktion

ShareFile Preise

Standard : $11 pro Benutzer pro Monat oder $120 pro Benutzer pro Jahr für Speicher für alle Zwecke

: $11 pro Benutzer pro Monat oder $120 pro Benutzer pro Jahr für Speicher für alle Zwecke Erweitert : $17,60 pro Benutzer pro Monat oder $192 pro Benutzer pro Jahr für unbegrenzten Speicher

: $17,60 pro Benutzer pro Monat oder $192 pro Benutzer pro Jahr für unbegrenzten Speicher Premium : $27,50 pro Benutzer pro Monat oder $300 pro Benutzer pro Jahr für unbegrenzten Speicher

: $27,50 pro Benutzer pro Monat oder $300 pro Benutzer pro Jahr für unbegrenzten Speicher Virtueller Datenraum : 75 $ pro Benutzer pro Monat oder 810 $ pro Benutzer pro Jahr für 1 GB/Lizenz

: 75 $ pro Benutzer pro Monat oder 810 $ pro Benutzer pro Jahr für 1 GB/Lizenz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bietet eine kostenlose 30-tägige Testversion der Premium- und Virtual Data Room Plans.

ShareFile Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.390 Bewertungen)

: 4.2/5 (1.390 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (383 Bewertungen)

9. Laserfiche

über Laserfiche Ähnlich wie DocStar ist Laserfiche ein ECM, das Dokumentenmanagement, Dateifreigabe und business-Prozess-Automatisierung lösung. Sie rationalisiert die Erfassung, den Speicher und den Abruf von Dokumenten, um die Effizienz von Geschäften zu steigern. Nahtlos gewährleisten dokumentenzusammenarbeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorschriften durch intelligente Automatisierung des Workflows.

Laserfiche beste Features

Intelligente Datenerfassung hilft bei der Erstellung strukturierter Daten und klassifiziert sie automatisch in logische Kategorien

Einrichten einer intelligenten Automatisierung für inhaltsorientierte Workflows - keine Code-Kenntnisse erforderlich

Zusammenarbeit mit Teams über eine zentralisierte, sichere Plattform mit Kontrolle des Lebenszyklus von Datensätzen

Verwaltung der Zugriffskontrolle, Schutz von Datenschutz und Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften

mehr als 300 Lösungsvorlagen zur Förderung von Zusammenarbeit, Produktivität und Effizienz

Laserfiche Grenzen

Die Benutzeroberfläche ist schwer zu navigieren und nicht kundenorientiert genug

Die Suchfunktion ist schlecht, langsam und unzuverlässig

Schulungen und Tutorials sind mit zusätzlichen Kosten verbunden

Laserfiche Preise

Laserfiche Cloud

Starter : $50 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

: $50 pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) Professional : $69 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $69 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Business: $79 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Selbstgehostet

Starter : $45 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $45 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Professionell : $60 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $60 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Business : $69 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $69 pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Laserfiche Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (699 Bewertungen)

: 4.7/5 (699 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (62 Bewertungen)

10. Revver

über Revver Die meisten Plattformen zum Freigeben von Dateien haben sich über die Dokumentenverwaltung hinaus entwickelt. Das gilt auch für Revver, ehemals Rubex von eFileCabinet.

Revver ist eine Alternative zu Box, die darauf abzielt, die Strategien zur Speicherung und Verwaltung von Dokumenten in Unternehmen digital zu verändern und gleichzeitig die dokumentenabhängige Arbeit zu rationalisieren. Angesichts der umfangreichen Features macht es Sinn, dass Revver mittleren und großen Geschäften hilft, mit den sich ändernden Anforderungen Schritt zu halten.

Revver beste Features

Bietet No-Code-Automatisierung undworkflow tools zur Verbesserung von Business-Prozessen

Benutzerdefinierte Vorlagen für die Einstellung einer Auslöser-basierten Automatisierung

Zonale OCR für eine schärfere Durchsuchbarkeit, auch für Bilder, und eine verbesserte Speicherung und Abfrage von Dokumenten

Nahtlose Integration mit anderenproduktivität tools wie Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, usw.

Revver Beschränkungen

Änderungen an Dokumenten werden nicht zuverlässig über andere Geräte synchronisiert

Es gibt einen Leistungsunterschied zwischen der Cloud Version und der Client-Server Software, wobei die erste Version besser ist

Revver Preise

Kontaktieren Sie Revver für Preisinformationen.

Revver Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (354 Bewertungen)

: 4.3/5 (354 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (893 Bewertungen)

Wenn Sie auf der Suche nach sicheren, zuverlässigen und agilen Alternativen zu Box sind, endet Ihre Suche bei ClickUp. Es geht über das hinaus, was Box in Bezug auf die Handhabung von Dokumenten, das Freigeben von Dateien, intuitive Dashboards, robuste Berichterstellung, mehrere Ansichten, 50+ Vorlagen für die Automatisierung und eine umfangreiche Vorlagenbibliothek bietet.

Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit von ClickUp machen es zu einer ausgezeichneten Wahl, nicht nur für Ihren aktuellen Bedarf, sondern auch für alle zukünftigen Anforderungen. Da die meisten Geschäfte keine eigenständige Dokumentenfreigabe anstreben, ist es sinnvoll, eine abschließende Lösung für die Projektplanung, die Zusammenarbeit, die KI-Unterstützung und die kohärente Arbeit in Teams zu verwenden. ClickUp ist eine einheitliche Plattform mit intelligenten Features, die den Lärm reduzieren und die Produktivität steigern. Anmelden heute kostenlos!