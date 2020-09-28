DevOps vs. Agile: Ultimativer Leitfaden (2025)

neugierig auf die Unterschiede zwischen DevOps und Agile?

Agile und DevOps sind Superhelden in der Welt der Softwareentwicklung.

allerdings haben sie, genau wie die X-Men und die Avengers, ihre eigenen unterschiedlichen Welten

Agile kümmert sich um die Welt der Entwickler-Stakeholder, DevOps konzentriert sich auf die Welt der Entwicklerarbeit.

In diesem Artikel werden wir uns jede dieser Methoden im Detail ansehen und aufzeigen, wie sie sich in Bezug auf Ansatz, Mitarbeiter, Vorteile und mehr unterscheiden. Wir werden auch eine projektmanagement tool das mit beiden Methoden umgehen kann.

Fangen wir an!

Was ist DevOps?

**DevOps ist eine Softwareentwicklungsmethode, die sich darauf konzentriert, die Kluft zwischen dem Softwareentwicklungsteam und dem Betriebsteam zu überbrücken.

Die DevOps-Methode überbrückt die Kluft zwischen beiden Teams mit..

Zusammenarbeit : Entwicklungs- und Betriebsteams arbeiten miteinander zusammen

: Entwicklungs- und Betriebsteams arbeiten miteinander zusammen Prozess Automatisierung : so viele Prozesse wie möglich automatisieren

: so viele Prozesse wie möglich automatisieren Kontinuierliche Tests : beide Teams testen kontinuierlich jedes kleine Inkrement

: beide Teams testen kontinuierlich jedes kleine Inkrement Kontinuierliche Integration : Software wird in kleineren Teilen entwickelt, um die Integration zu beschleunigen

: Software wird in kleineren Teilen entwickelt, um die Integration zu beschleunigen Kontinuierliche Bereitstellung : Codes, die die Testphase bestehen, werden automatisch bereitgestellt

: Codes, die die Testphase bestehen, werden automatisch bereitgestellt Kontinuierliche Überwachung : Das Operation Team überwacht jedes Inkrement, während es eingesetzt wird

: Das Operation Team überwacht jedes Inkrement, während es eingesetzt wird Kontinuierliche Softwarebereitstellung: Code-Änderungen werden kontinuierlich erstellt und getestet, um jederzeit freigegeben werden zu können

aber Sie wollen nicht nur wissen, wie cool die Avengers sind, richtig?

Sie wollen sie in Action_ sehen!

sehen wir uns also an, wie DevOps arbeitet..

Traditionell arbeitet Ihr Software-Entwicklungsteam wochen- oder monatelang am Entwicklungsprozess, und wenn dieser erledigt ist, wird das Produkt an das Betriebsteam übergeben.

Das Betriebsteam hat nun eine lange Aufgabe: die Verwaltung, Überwachung und Bereitstellung dieser riesigen Brocken von Code.

Das kann das Team nicht nur überfordern, auch die Bereitstellung der Software kann sehr lange dauern. Ihre Benutzer werden nicht gerne warten, und Sie wollen sie nicht verärgern: besonders wenn es sich um jemanden wie Bruce Banner handelt!

Stattdessen konzentriert sich die DevOps-Kultur auf kontinuierliche Integration.

Das Entwicklungsteam schreibt neue Codes in kleineren Stücken, testet sie und übergibt sie an das Betriebsteam. Das Operation Team testet, integriert und implementiert die Codes dann weiter.

Dies erfordert jedoch eine starke Zusammenarbeit zwischen Ihren Entwicklungs- und Betriebsteams.

Um all diese Aufgaben zu bewältigen, verwendet DevOps spezielle Tools und Infrastrukturen, die eine nahtlose Zusammenarbeit und Automatisierung ermöglichen.

beeindruckend, oder?

schauen wir uns nun an, was Agile ist!

Was ist Agile?

Agile ist eine Softwareentwicklungsmethode, bei der ein ganzes Projekt in kürzere Zyklen (sogenannte Sprints) unterteilt wird, die 2-4 Wochen dauern.

was ist der Vorteil?

Die agile Methode ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den traditionellen Methoden des Projektmanagements, wie z. B. der Wasserfall-Modell .

Bei der Wasserfallmethodik werden die Kunden erst nach Monaten der Produktentwicklung einbezogen. Und wenn sie mit dem Produkt nicht einverstanden sind, müssen Sie den Entwicklungsprozess von vorne beginnen!

Agile konzentriert sich auf die kontinuierliche Verbesserung.

Bei Agile legen Sie Ihrem Kunden nach jedem Sprint eine Version der funktionierenden Software vor. Jetzt, wo Sie das Feedback des Kunden haben, können Sie es in den nächsten Zyklus einfließen lassen.

Hier ist ein Beispiel, um den agilen Prozess besser zu verstehen:

Nehmen wir an, Ihr Software-Engineering-Team entwickelt eine iOS-App.

Wenn Sie den traditionellen Wasserfall-Ansatz verwenden, wird Ihr Büro oder remote Team könnte ein Jahr für die Entwicklung und Prüfung der App benötigen.

Nach der Markteinführung gefällt den Kunden jedoch möglicherweise ein Feature nicht, das Ihr Team vier Monate lang perfektioniert hat.

aber mit der _Agilen Methodik _ wäre das anders

Am Ende jedes Sprints (der nur 2-4 Wochen dauert) erhalten Sie Feedback von Ihrem Kunden zu Ihrem letzten Inkrement. Auf diese Weise können Sie eine schlechte Idee verwerfen, ohne Zeit und Geld für ihre Entwicklung zu verschwenden.

Aber das Beste daran ist, dass Sie eine Software entwickeln können, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden perfekt entspricht!

klingt, als wäre Agile eine ziemlich leistungsfähige Methodik, oder?

aber was ist das im Vergleich zur DevOps-Methode?_

DevOps vs. Agile: Wie unterscheiden sie sich?

die X-men und die Avengers haben ein gemeinsames Ziel: die Welt zu retten

sie haben jedoch ihre eigene _einzigartige Art und Weise, dies zu erledigen

In ähnlicher Weise haben DevOps und Agile das gleiche Ziel: Die Effizienz des Business zu steigern.

doch genau wie die X-Men und die Avengers sind ihre Welten ein wenig unterschiedlich

Lassen Sie uns in diese Unterschiede eintauchen:

1. Unterschiede in der Herangehensweise

Agile und DevOps verwenden unterschiedliche Softwareentwicklungsansätze:

A. Agiler Ansatz

Der agile Ansatz konzentriert sich auf die Überbrückung der Kluft zwischen den Kunden und dem agilen Entwicklungsteam durch einen iterativen Feedback-Prozess. Kurz gesagt, der agile Prozess verfolgt einen Ansatz der Konstanten Veränderung, um die Kunden zufrieden zu stellen.

B. DevOps-Ansatz

Der DevOps-Ansatz überbrückt die Kluft zwischen dem Softwareentwicklungsteam und dem Betriebsteam, indem er den Prozess automatisiert und kontinuierlich gestaltet. Er umfasst zum Beispiel mehrere Methoden wie Testautomatisierung, kontinuierliche Bereitstellung, kontinuierliche Integration und kontinuierliche Tests.

Bonus: Sehen Sie sich die Top an 10 Continuous-Deployment-Tools für Software Teams im Jahr 2023 Hinweis: Im Gegensatz zur DevOps-Methodik gibt es bei Agile ein Leitdokument, das sogenannte _ Agiles Manifest . Es umreißt die Werte und Prinzipien der agilen Softwareentwicklungsmethode .

2. Unterschiede im Team

sowohl die X-men als auch die Avengers haben Teams, die aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Fähigkeiten bestehen

Auch bei DevOps und Agile gibt es Mitglieder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Größen im Team.

A. Agiles Team

Bei der agilen Methodik sind die Teams immer klein und funktionsübergreifend. Als solche, Agile Teams bevorzugen im Allgemeinen Full-Stack-Entwickler, die jeden Teil des Lebenszyklus der Softwareentwicklung verstehen.

Und während Sie einen Projektmanager, einen Eigentümer des Produkts oder einen Scrum-Master um das Team zu leiten, wird von jedem Mitglied des Teams erwartet, dass es selbständig arbeitet.

B. DevOps Team

Im DevOps-Prozess arbeiten oft viele Entwicklungs- und Betriebsteams zusammen, die hervorragend zusammenarbeiten. Das Ergebnis ist, dass diese Teams viel größer sind und Mitglieder mit unterschiedlichem Erfahrungsstand umfassen.

In der DevOps-Kultur sind die Rollen klar definiert, anstatt sich auf eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu konzentrieren.

3. Unterschiede in der Dokumentation

Wenn es um die Dokumentation geht, ist Agile eher wie Wolverine, und DevOps ist eher wie Nick Fury.

A. Agile Dokumentation

Agile ist mehr auf den Arbeitsprozess als auf die Dokumentation ausgerichtet.

so wie Wolverine direkt ins Geschehen springen will!

Das bedeutet jedoch nicht, dass Agile die Dokumentation völlig ignoriert; sie tritt nur in den Hintergrund.

B. DevOps-Dokumentation

In der DevOps-Methodik ist die Dokumentation so ernst wie das Verhalten von Nick Fury.

Da das operative Team das Inkrement nicht erstellt, benötigt es eine angemessene Dokumentation, um das Inkrement klar zu verstehen.

4. Unterschiede im Zeitrahmen

Wolverine oder Hulk mögen sich nicht um Zeit kümmern, aber Zeitrahmen sind für Ihr Softwareunternehmen entscheidend.

A. Agiler Zeitrahmen

Agile arbeitet in kurzen, vorher festgelegten Zeiträumen, die Sprints genannt werden. Diese Sprints dauern in der Regel 2-4 Wochen.

B. Zeitrahmen für DevOps

Der DevOps-Prozess hat keinen solchen spezifischen Zeitrahmen, aber er konzentriert sich auf einen langfristigen Zeitplan für bessere Zuverlässigkeit.

thor's Hammer wird nicht gut funktionieren, wenn Wolverine versucht, ihn zu benutzen, richtig?

er ist schon mit seinen Adamantium-Klauen fantastisch

In ähnlicher Weise haben sowohl Agile als auch DevOps ihre eigenen Tools, die für sie funktionieren.

A. Agiles tool

Ein Agiles tool konzentriert sich auf die Zusammenarbeit im Team und die Nachverfolgung von Projekten.

Die meisten agilen Teams verwenden Projektmanagement-Software, die sie beim Planen, Verwalten und Nachverfolgen von Projekten sowie bei der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit unterstützt.

wie eine All-in-One-Software, wie JARVIS!

B. DevOps tool

DevOps benötigt Automatisierungssoftware und eine gute technische Infrastruktur. Zum Beispiel kann eine Cloud-Computing-Technologie wie AWS die erforderliche Infrastruktur für die Implementierung von DevOps bereitstellen.

Neben der Zusammenarbeit im Team bietet ein DevOps-Tool auch eine Fülle von Automatisierungen, die ihnen bei der Bereitstellung von Pipelines helfen.

6. Unterschiede zwischen den Vor- und Nachteilen

keiner ist perfekt, richtig? Selbst ein Gott wie Thor macht seinen Anteil an Fehlern.

Genauso haben sowohl Agile als auch DevOps ihre Stärken und Schwächen.

A. Vor- und Nachteile von Agile

Hier ein kurzer Blick auf einige Vorteile des agilen Entwicklungsansatzes:

Fördert die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und den Stakeholdern

Bietet eine schnellere Bereitstellung von Software

Mitglieder verbringen weniger Zeit mit der Dokumentation

Kommen wir nun zu den Schattenseiten des agilen Entwicklungsprozesses:

Limitierte Dokumentation
Ausufernder Umfang

Hulk verfügt bereits über eine eingebaute Automatisierung des Workflows.

Wenn Bösewichte in der Nähe sind und Hulk wütend wird, zerschlägt er sie automatisch.

Auf ähnliche Weise können Sie auch einen benutzerdefinierten automatisierten Prozess für Ihre Projekt-Workflows erstellen.

(Das "Zerschmettern" entfällt natürlich)

ClickUp bietet jedoch 50+ vorgefertigte Automatisierungen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Einige davon sind:

Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, wird automatisch auch der Mitarbeiter geändert

Anwendung einer Vorlage bei der Erstellung einer Aufgabe

Aktualisieren der Priorität einer Aufgabe, wenn ihre Checkliste gelöscht wird

Ändern der Tags, wenn die Frist einer Aufgabe erreicht ist

Archivierung einer Aufgabe, wenn sich ihre Priorität ändert

(Klicken hier um weitere voreingestellte Automatisierungen zu sehen.)_

das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern sie wird auch sehr genervt sein

Sie wollen Ihre Mitglieder im Team auch nicht rund um die Uhr anrufen, um Neuigkeiten zu erfahren!

Zum Glück ist das mit ClickUp nicht nötig.

Mit den Benutzerdefinierten Status von ClickUp können Sie den Status jeder Aufgabe zu jeder Zeit schnell einsehen.

Aber das Beste daran ist, dass Sie diese nach Ihren Projektbedürfnissen benutzerdefiniert anpassen können.

Zum Beispiel können Sie in Ihrem DevOps-Softwareentwicklungsprojekt eine Phase "Beta-Testing" oder "Bug-Testing" anstelle eines generischen Begriffs wie "In Bearbeitung" erstellen.

Eine gute Kommunikation ist für jedes Team unerlässlich.

stellen Sie sich vor, Sie würden mit dem Hulk falsch kommunizieren!

Ob DevOps oder Agile, Manager müssen oft komplexe technische Details mit ihren Mitgliedern im Team besprechen.

Für Mitglieder des Teams ist es jedoch schwierig, den richtigen Kontext zu finden, wenn sie nur lange E-Mails erhalten.

Zum Glück hat ClickUp eine einfache Lösung dafür: Kommentare.

Jede Aufgabe in ClickUp verfügt über einen eingebauten Kommentarbereich, in dem jedes Mitglied des Teams aufgabenspezifische Diskussionen führen kann.

Hier sehen Sie, wie das Feature Kommentar Ihnen helfen kann:

Mitglieder taggen, um wichtige Kommentare hervorzuheben

Klären Sie, was genau in einer Aufgabe erledigt werden muss

Behandeln Sie jedes Problem mit dem richtigen Kontext

Kommentare zuordnen einem beliebigen Mitglied des Teams zu, um sicherzustellen, dass es nicht unbemerkt bleibt

Freigeben von relevanten Dateien in jedem Abschnitt einer Aufgabe

Für zusätzliche Zusammenarbeit können Sie auch die Ansicht des Chats um Diskussionen zu führen, die nichts mit den Aufgaben zu tun haben. Eine großartige alternative zu Slack-Kanälen !

E. Dashboards Ob Agile oder DevOps, Sie müssen den Überblick über Ihre laufenden Projekte behalten, oder?

im Gegensatz zu Tony Stark müssen Sie nicht Millionen von Dollar für ausgefeilte Technologie ausgeben, um den Fortschritt Ihres Teams effektiv zu verfolgen

Sie können einfach das Dashboard von ClickUp kostenlos nutzen!

mit *Dashboards erhalten Sie schnelle Übersichten über jedes Projekt. Sie können es so benutzerdefinieren, dass es genau das anzeigt, was Sie brauchen, so ähnlich wie Ihre eigene Projekt-Mission-Control.

Hier sind einige Diagramme, die Sie in Ihrem Dashboard verwenden können:

Geschwindigkeits-Diagramme : zeigt Ihnen die Fertigstellungsrate Ihrer Aufgaben

Burndown Diagramme : zeigen die verbleibende Arbeit, um das Projekt abzuschließen

Abbranddiagramme : zeigt den Umfang der bereits fertiggestellten Arbeit in einem Projekt an

Kumulative Flow Diagramme : geben Ihnen eine Ansicht des Fortschritts einer Aufgabe im Laufe der Zeit und helfen Ihnen, eventuelle Hindernisse zu erkennen

F. Integrationen was macht gute Teams wie die Avengers oder X-men so stark?

_Sie arbeiten gut miteinander

In ähnlicher Weise müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre gesamte Software stets gut zusammenarbeitet.

ClickUp verfügt über systemeigene Integrationen mit verschiedenen gängigen Arbeitsplatzprogrammen, um den Datenfluss zwischen Ihren Tools zu optimieren. Dies erleichtert Ihnen nicht nur die Verwaltung von Projekten, sondern steigert auch die Effizienz Ihres Teams.

ClickUp lässt sich unter anderem nahtlos mit folgenden Programmen integrieren:

GitHub gitHub: zeigt automatisch Pushes, Commits und Pull Requests direkt in ClickUp an

Gitlab : erstellt automatisierte Workflows auf der Grundlage Ihrer GitHub-Aktionen

Time Doctor : Nachverfolgung der Projektzeit und Überwachung der Produktivität Ihrer Mitarbeiter

Zoom : Führen Sie hochwertige Video-Konferenzen mit Ihren virtuellen Team mitgliedern

Aber warte...

Das ist noch nicht alles, was ClickUp für Sie erledigen kann!

Hier sind einige weitere erstaunliche Features, die es bietet:

Automatisierung des Projektmanagements : Automatisieren Sie 50+ sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen

Abhängigkeiten : Erledigen Sie Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge

Pulse pulse: Ansicht der Aufgaben, die Ihr Team im Laufe eines Tages am meisten bearbeitet

Prioritäten prioritäten: Ordnen Sie Ihre Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit

Dokumente : Erstellen Sie detaillierte Projektdokumente und geben Sie sie bequem für Ihr Team frei

Berichterstellung : Zugriff auf verschiedene Berichterstellungen über die Leistung Ihres Teams

Leistungsstarke Mobile Apps nachverfolgung Ihrer Arbeit von unterwegs mit den leistungsstarken Android- und iOS-Apps von ClickUp

Fazit

was ist also das Ergebnis zwischen DevOps vs. Agile?

DevOps und Agile gehen beide unterschiedliche Aspekte Ihrer Softwareentwicklungsprojekte an.

Und beide zu verwenden ist so, als hätte man sowohl die Avengers als auch die X-Men an seiner Seite.

aber mit großer Macht kommen große... Management-Herausforderungen

Zum Glück brauchen Sie nur ein Projektmanagement tool wie ClickUp!

Wenn Sie Hilfe bei der Einführung von Agile oder DevOps benötigen, kann ClickUp Sie bei jedem Schritt mit Features wie Zielen, Automatisierungen und Dashboards unterstützen.

Wie Captain Amerikas Schild oder Thors Hammer ist ClickUp die perfekte Waffe, um jedes Hindernis in einem Projekt zu überwinden. Registrieren Sie sich noch heute und erleben Sie diese Superkraft!