Airtable vs. Notion-Welche Software ist 2024 die beste?

Die Zusammenarbeit im Team ist für den Projekterfolg unabdingbar, aber die Verwaltung eines Teams ist kein Zuckerschlecken. Zum Glück gibt es die richtige projektmanagement-Tools können den Unterschied zwischen Projektmisserfolg und Projekterfolg ausmachen - vorausgesetzt, Sie wählen das richtige Werkzeug.

Airtable und Notion sind beliebte Optionen für vielbeschäftigte Teams, die Aufgaben verfolgen, Teams verwalten und Daten speichern müssen. Auch wenn diese Projektmanagementlösungen einige Funktionen gemeinsam haben, sind sie nicht ganz gleich.

In diesem Leitfaden wägen wir die Unterschiede zwischen Airtable und Notion ab, um Ihnen zu helfen, die beste Option für Ihr Unternehmen zu finden. Wir stellen Ihnen sogar einen weiteren Kandidaten vor, der Airtable und Notion mit seinen Projektmanagement-Funktionen in den Schatten stellt. 🤩

Was ist Airtable?

Über AirtableAirtable kombiniert die Einfachheit von tabellenkalkulationen wie Excel und Google Sheets mit den erweiterten Funktionen einer relationalen Datenbank. Diese No-Code-Plattform macht die Datenbankverwaltung auch für Anfänger zugänglich und ist damit das perfekte Werkzeug für alles, von der Aufgabenverwaltung bis hin zur Entwicklung eigener Apps.

Airtable-Funktionen

Airtable macht es möglich, die Daten Ihres Unternehmens in umsetzbare Pläne, Aufgaben, Erfahrungen und vieles mehr zu verwandeln. Das Beste daran ist, dass das Projektmanagement-Tool ohne Code auskommt, sodass Sie keine technischen Kenntnisse benötigen, um diese Plattform zu nutzen.

Damit eignet sich Airtable auch für nicht-technische Mitarbeiter in den Bereichen Marketing, Produkt, Betrieb und mehr.

1. KI und Workflow-Automatisierung

Über Airtable

Künstliche Intelligenz ist im Moment der letzte Schrei. Es ist noch in der Beta-Phase, aber Airtable testet ein neues KI-Tool für:

Erstellung von Marketing-Briefen

Automatisches Planen von Inhaltskalendern

Kategorisierung von Kundenfeedback

Generierung von Produktspezifikationen

Erstellen von Stellenbeschreibungen

Die künstliche Intelligenz von Airtable ist so konzipiert, dass sie ohne Code oder technisches Kauderwelsch auskommt und somit einen einfachen Einstieg in die künstliche Intelligenz bietet.

Wenn KI nicht Ihr Ding ist, bietet Airtable traditionellere Drag-and-Drop-auslöserbasierte Automatisierungen. Dieser visuelle Builder ermöglicht es Ihnen, einfache oder komplexere Multi-Sequenz-Workflows um manuellen Aufwand bei der Verwaltung von Projekten zu vermeiden.

Das Beste daran ist, dass die Automatisierungen in Google Workspace, Slack und Facebook integriert sind, sodass Sie ihren Arbeitsablauf zu automatisieren auf einen Schlag.

2. Interface Designer und mehrere Ansichten

Über Airtable

Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Aussehen und Gefühl? Airtable ermöglicht es Ihnen, mit dem No-Code Interface Designer eine benutzerdefinierte Oberfläche für Ihr Team zu erstellen. Betrachten Sie es als eine datenbankvorlage die Ihnen die Freiheit gibt, Airtable so anzupassen, wie Sie es für richtig halten.

Das Beste daran ist, dass Sie Airtable für jeden Benutzer individuell anpassen können. Das vielseitige Tool verfügt über ein robustes Berechtigungsmanagement, das den Zugriff auf Datentabellen ermöglicht und sensible Informationen unter Verschluss hält.

Airtable bietet außerdem mehrere Ansichten, darunter:

Liste

Zeitleiste

Kanban

Gantt-Diagramm

Kalender

Raster

Galerie

Formular

3. Merkmal

Die Apps-Funktion ist nur in den Enterprise-Plänen verfügbar, spart aber viel Zeit. Apps sind vorkonfigurierte Benutzeroberflächen und Workflows, die von Airtable zur Verwaltung von Projekten erstellt wurden.

Teilen Sie Airtable einfach Ihren Anwendungsfall mit, und Airtable erstellt eine App für Sie. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass Sie ein Marketer sind, der eine Produkteinführung plant, wird Airtable eine App für die Planung von Marketingkampagnen, die Verwaltung von Budgets und die Planung von Einführungsevents erstellen.

4. Berichterstattung

Airtable erstellt interaktive Berichte in Echtzeit aus Ihren relationalen Datenbank . Es enthält sogar Erweiterungen zur Erstellung von Diagrammen, Grafiken und mehr in einem zu 100 % anpassbaren Dashboard.

Übrigens, Airtable bietet Zugang zu APIs für die Entwicklung. Dies ist eine großartige Option, wenn Sie wissen, wie man programmiert und mehr angepasste Airtable-Berichte benötigen.

Airtable-Preise

Kostenlos

Team: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $45/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$45/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen Skala: Preise auf Anfrage

Was ist Notion?

Notizen in Notion Notion stellt sich selbst als ein All-in-One-Produktivitätswerkzeug dar. Angefangen hat es als bescheidene App für Notizen, aber heute kann Notion auch Wissensmanagement-Wikis, Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und vieles mehr verwalten.

Es ist eine robuste Lösung, die internes Wissen, kollaborative Dokumente und Projektverfolgung an einem Ort vereint.

Notion-Funktionen

Notion begann als einfache App für Notizen, ist aber eine überraschend robuste Lösung für die Verwaltung von institutionellem Wissen bis hin zu Ihrer täglichen Aufgabenliste.

1. Wikis

Über Notion

Jedes Unternehmen hat seine eigene Art, Dinge zu tun. Mit Airtable und Notion müssen Sie Ihre Prozesse und Ideen nicht in den E-Mail-Konten der Mitarbeiter speichern, sondern können alles in einem Notion-Wiki zusammenfassen. Dies ist ein Intranet-ähnlicher Raum, in dem das gesamte interne Wissen, wie SOPs und Schulungshandbücher, untergebracht wird. 🧠

Notion-Wikis sind auch ohne Code, so dass nicht-technische Teams dieses Projektmanagement-Tool lieben werden. Wikis lässt sich nahtlos in Slack, Figma und Jira integrieren, um all Ihre anderen Tools an einem Ort zu verbinden.

Auch die Suche nach der neuesten Version eines Dokuments entfällt hier. Notion enthält Prüfdaten für alle Wikis, so dass Sie immer wissen, welche Version die richtige ist.

2. Projektverwaltung

Über Notion

Verwalten Sie ein Team? Verfolgen Sie Projekte, Mitarbeiter, Aufgaben, Budgets und mehr mit Notion Project. Betrachten Sie Ihre Projekte in der Zeitleisten-, Tabellen-, Kalender-, Datenbank- oder Vorstandsansicht, um Ihre Arbeitsabläufe schnell zu visualisieren.

Notion verfügt über Prioritätskennzeichnungen, Statusmarkierungen und erweiterte Filter, so dass Sie nur die Aufgaben sehen, die für Sie am wichtigsten sind. Erstellen Sie Unteraufgaben und Abhängigkeiten, um die nächsten Schritte Ihres Teams zu verdeutlichen, oder visualisieren Sie deren Fortschritt mit den Echtzeit-Fortschrittsbalken von Notion.

3. Docs

Notizen und Dokumente sind das A und O von Notion. Aber hier geht es um mehr als nur um Text. Notion bettet Multimedia-Inhalte wie Bilder und Videos in Ihre Docs ein, um den Kontext zu verdeutlichen, ohne auf eine externe Website zu verlinken.

Sie können sogar intelligente Formatierungen wie Inhaltsverzeichnisse, ausklappbare Abschnitte oder Codeschnipsel hinzufügen, um die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf die richtigen Stellen zu lenken.

Sie können innerhalb eines Dokuments in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Mit Notion ist es auch ein Kinderspiel, Ihre Dokumente zu organisieren und sie mit der erweiterten Suchfunktion leicht wiederzufinden.

Wenn Sie weniger Zeit mit der Projekteinrichtung verbringen und sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren möchten, verwenden Sie die Vorlagen von Notion. Es enthält über 800 Docs-Vorlagen und 900 Projektvorlagen, die Sie mit nur wenigen Klicks kopieren und anpassen können.

4. Notion AI

Über Notion

Sie müssen Ihr Notion-Konto nicht verlassen, um ChatGPT zu nutzen: Ein KI-Assistent ist bereits in Ihr Konto integriert. Notion KI kann:

Besprechungsnotizen zusammenfassen

Aktionspunkte oder Dokumentenzusammenfassungen generieren

Schreiben verbessern

Texte übersetzen

Strategien für Marketingkampagnen erstellen

Der einzige Knackpunkt ist, dass Notion AI ein $8 Add-on für bezahlte Pläne und ein $10 Add-on für kostenlose Pläne ist. Das ist immer noch billiger als, sagen wir, ChatGPT Premium ($20), aber es ist etwas, das man in Betracht ziehen sollte, wenn man die Zahlen durchrechnet. 💲

Übrigens bietet Notion auch eine Drag-and-Drop-Automatisierungsfunktion, falls Sie das lieber mögen. Mit dieser Funktion können Sie ohne manuellen Aufwand Statusänderungen vornehmen, Aufgaben zuweisen und vieles mehr.

Notion Preise

Kostenlos

Plus: $8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$15/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise : Preise auf Anfrage

Airtable vs. Notion: Funktionen im Vergleich

Wie Sie sehen können, sind Airtable und Notion funktionsreiche Plattformen, die eine Menge zu bieten haben. Lassen Sie uns vergleichen, wie die Funktionen dieser Plattformen im Vergleich zueinander stehen.

KI und Automatisierung

Sowohl Notion als auch Airtable integrieren KI in ihre Plattformen. Der Nachteil ist, dass Airtable AI nur für bestehende Nutzer als Beta-Version verfügbar ist.

Notion AI ist für jeden zugänglich - vorausgesetzt natürlich, Sie zahlen die Zusatzgebühr. Die Qualität der KI-Assistenten ist ziemlich ähnlich, aber die Zugänglichkeit ist eher ein Problem, wenn Sie ein neuer Airtable-Nutzer sind.

Wenn Sie kein Fan davon sind, Roboter für Ihre Aufgaben einzusetzen, bieten sowohl Airtable als auch Notion Automatisierungstools per Drag-and-Drop. Allerdings sind die Sequenzen von Notion nicht so benutzerfreundlich. Wenn Sie also wirklich auf Automatisierungen aus sind, sollten Sie sich für die einfachere Benutzeroberfläche von Airtable entscheiden.

Gewinner: Notion für KI; Airtable für Automatisierung

Sie können sowohl in Notion als auch in Airtable Datenbanken erstellen, aber Airtable ist mehr auf Datentabellen ausgerichtet. immerhin steckt "Table" im Namen.

Die Datenbanken von Airtable sind ausgefeilter und einfacher zu handhaben. Diese Plattform wurde von Grund auf als Datenbanklösung entwickelt und eignet sich daher für jedes Team, das sich stark auf tabellenkalkulationen .

Notion ist jedoch eher eine Projektmanagement-Software als Airtable. Wenn Sie mehr Projektmanagement- oder Wissensmanagement-Funktionen in Verbindung mit einem Datenbank-Tool benötigen, könnte Notion die vielseitigere Wahl sein.

Gewinner: Airtable

Integrationen

Unabhängig davon, für welche Plattform Sie sich entscheiden, stehen Ihnen Dutzende von nativen Integrationen mit Tools zur Verfügung, die Sie wahrscheinlich bereits verwenden. Notion lässt sich jedoch mit mehr Tools integrieren, darunter Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT und Zoom. Airtable hat definitiv einige großartige Integrationen, aber sie sind nicht so zahlreich oder spezialisiert wie die von Notion.

Außerdem kann die Lernkurve ein wenig lang sein.

Gewinner: Notion

Preispläne

Nun, Airtable ist definitiv die teurere Option. Die Team-Mitgliedschaft kostet $20/Monat pro Benutzer und wird jährlich abgerechnet, während Notion Plus $8/Monat pro Benutzer kostet und jährlich abgerechnet wird.

Wenn Sie jedoch die $8 bis $10 extra für Notion AI bezahlen, liegen die beiden Plattformen preislich näher beieinander, wenn es um die ersten bezahlten Stufen geht. Notion ist immer noch die billigere Option, wenn Sie die aufgerüsteten Business-Stufen vergleichen.

Gewinner: Notion

Notion vs. Airtable auf Reddit

Im Tauziehen zwischen Notion und Airtable gibt es keinen klaren Sieger. Es kommt wirklich auf Ihr Unternehmen, Ihr Team und Ihre Bedürfnisse an. Wir haben uns mit den guten Leuten von Reddit um mehr Klarheit darüber zu erhalten, wer am meisten von jeder Plattform profitieren würde.

Ein Nutzer brachte es auf den Punkt: "Airtable ist eine relationale Datenbank ohne Code. Notion ist für Notizen und Dokumentation"

Ein anderer fügte hinzu, dass er sowohl Notion als auch Airtable verwendet, allerdings für unterschiedliche Aufgaben: "Es ist einfacher, Daten in Airtable zu verwalten, und es ist einfacher, Komponenten von Drittanbietern mit Notion hinzuzufügen. Manchmal brauche ich einen Datensatz und muss erklären, was er ist und warum er wichtig ist.

Ich kann in Notion ein Wiki mit allen relevanten Informationen erstellen und einfach visualisieren, was ich zu tun versuche. Dann können die Teammitglieder beides in Echtzeit bearbeiten, während jede Komponente automatisch synchronisiert wird."

Meet ClickUp - die beste Alternative zu Airtable vs. Notion

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in einer ClickUp-Tabellenansicht zur einfachen Organisation

Notion und Airtable sind überzeugende Projektmanagement-Tools - das muss man ihnen lassen. Aber selbst dann können diese Plattformen nicht alles gut.

Sie erfordern immer noch, dass man zwischen verschiedenen Plattformen und anderen Tools hin- und herwechselt, um seine Arbeit zu erledigen, und wo bleibt da der Spaß? 👀

ClickUp hingegen ist eine echte All-in-One-Arbeitsplattform, die Ihre Dokumente (einschließlich Wikis), relationalen Datenbanken und KI-Tools in einem einzigen, zusammenhängenden Erlebnis vereint.

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs

ClickUp Docs ermöglicht es, mit Rich Formatting und Slash-Befehlen effizienter zu arbeiten ClickUp Docs ermöglicht es Ihrem Team, an großen Ideen in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Fordern Sie Bearbeitungen an, hinterlassen Sie Kommentare und markieren Sie andere Benutzer, um Ihre Ideen in Rekordzeit zu perfektionieren. Docs verfügt sogar über einbettbare Tabellen, Multimedia und Lesezeichen, damit Ihr Team ein paar Klicks sparen kann.

Schön, nicht wahr?

Und keine Sorge - wir organisieren alles für Sie und bieten ein robustes Suchfeld, damit Sie genau das finden, wonach Sie suchen.

Wenn Sie es wirklich eilig haben (oder wenn Sie einfach möchten, dass die Profis die Arbeit für Sie erledigen), ziehen Sie eine ClickUp-Vorlage um Ihren Arbeitstag zu retten.

Überlassen Sie ClickUp AI die schwere Arbeit

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern ClickUp AI ist der erste berufsspezifische KI-Assistent der Welt. Wir haben die KI so entwickelt, dass sie Hunderte von handgefertigten Tools anbietet, die auf Ihre Rolle und Ihren Anwendungsfall abgestimmt sind.

Wenn Sie zum Beispiel im Marketing tätig sind, die KI auffordern e-Mails zu verfassen, Content Briefs zu erstellen oder Kampagnenstrategien zu entwerfen.

ClickUp AI lebt innerhalb des ClickUp-Universums, so dass Sie nicht zwischen Ihrer Arbeit und Ihrem AI-Tool hin- und herwechseln müssen. Alles ist wirklich an einem Ort, damit Sie sich besser konzentrieren können und einen besseren Arbeitstag haben.

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0-Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Sicher, sowohl Airtable als auch Notion haben Datenbankfunktionen, aber sie können den folgenden Funktionen nicht das Wasser reichen ClickUp Tabellenansicht . Wechseln Sie zu dieser Ansicht, um schnell Tabellenblätter und Datenbanken für die Verwaltung aller Arten von Daten zu erstellen, einschließlich:

Kundenkontakte (CRM)

Budgets ()

Projekt-Status

Unsere programmierfreie Datenbank ersetzt problemlos Airtable, Google Sheets und Excel. Sie ermöglicht es Ihnen sogar, Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten mit Ihren Daten zu verknüpfen, um eine kontextreiche Datenbank zu erhalten, die die Qualität Ihrer Arbeit unterstützt.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

Im Wettbewerb zwischen Airtable und Notion haben beide Plattformen ihre Stärken und Schwächen. Drücken Sie den einfachen Knopf und vermeiden Sie das lästige Hin- und Herwechseln der Plattform alle fünf Minuten - entscheiden Sie sich für ClickUp. 🙌

Unsere vielseitige Arbeitsplattform integriert Dokumente, Datenbanken und KI-Tools zu einem nahtlosen Erlebnis, das Ihren Workflow vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team fördert. Was gibt es da nicht zu lieben?

Probieren Sie es selbst aus: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich.