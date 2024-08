die 10 besten Hotjar-Alternativen, um die Verbraucher im Jahr 2024 zu verstehen

Vielleicht können Sie Ihre monatlichen Besucherzahlen auswendig aufsagen. Vielleicht denken Sie ständig über Ihre Konversionsrate nach. Vielleicht sehen A/B-Tests bei Ihnen wie eine Kunst aus.

Aber diese Statistiken für die Website und die mobile App sind nur der Anfang. Um das Beste aus Ihren Daten herauszuholen, müssen Sie tief in die Benutzererfahrung eintauchen. Wenn Sie verstehen, wie Website-Besucher mit den einzelnen Seiten Ihrer Website interagieren oder wie mobile Benutzer Ihre App nutzen, können Sie Schmerzpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Es kann Ihnen auch zeigen, was für Ihre Benutzer funktioniert und diese Features in den Vordergrund rücken, um Ihre Plattform zu einem Kraftwerk der Konversion zu machen.

Die Untersuchung des Benutzerverhaltens ist einfach, wenn Sie die richtigen tools haben. Mit Tools zur Nutzeranalyse wie Hotjar können Sie ganz einfach über Statistiken hinausgehen und Informationen über das Verhalten der Benutzer sammeln. Hotjar ist einer der bekanntesten Namen im Bereich der Analyse des Benutzerverhaltens, aber es ist nicht das einzige verfügbare Tool. Hier sind zehn Hotjar-Alternativen, die Sie im Jahr 2024 kennenlernen sollten.

Was sind Alternativen zu Hotjar?

Hotjar ist eines der bekanntesten Tools zur Analyse des Benutzerverhaltens und bietet verschiedene Features, mit denen Sie Daten und Feedback sammeln können, um Ihre UX und Website-Performance zu verbessern.

Sie können die Heatmaps und Sitzungsaufzeichnungen der Plattform nutzen, um das Engagement der Benutzer zu untersuchen und zu analysieren, wie die Benutzer mit den einzelnen Seiten interagieren. Mit dem integrierten Feedback-Tool können Sie Umfragen vor Ort erstellen. Jedes Feature der Plattform kann Ihnen helfen, bessere datengestützte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Ihre Website verbessern und zu einem besseren Erlebnis für Ihre Besucher machen können.

Hotjar ist zwar eines der bekannteren Webanalyse- und Benutzer-Feedback-Tools, aber nicht das einzige - und auch nicht das beste -.

Einige Benutzer von Hotjar notieren, dass das Analysetool die Ladezeiten von Websites verlangsamen kann. Andere warnen, dass das Tool keine wichtigen Informationen wie Trichteranalysen liefert und Sie im Unklaren darüber lässt, wo potenzielle Kunden aus Ihrem Verkaufstrichter aussteigen. Das hat dazu geführt, dass viele Eigentümer von Websites nach Alternativen zu Hotjar suchen, um ihre Website zu verbessern.

Worauf sollten Sie bei Hotjar-Alternativen achten?

Suchen Sie nach Hotjar-Alternativen? Hier sind fünf Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn Sie nach Tools suchen, die Ihnen bei der Analyse des Benutzerverhaltens helfen:

Robustes Set an Features: Hotjar bietet Sitzungsaufzeichnungen und Heatmaps, Umfragen, Feedback Formulare und mehr. Vergewissern Sie sich, dass jede Alternative, die Sie untersuchen, die gewünschten Features bietet und gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse liefert, die Sie zur Verbesserung Ihrer Website nutzen können

Achten Sie bei der Suche nach Hotjar-Alternativen auf kostenlose Testversionen. Eine kostenlose Testversion ist eine gute Möglichkeit, eine Plattform auszuprobieren und zu sehen, ob Ihnen die Benutzeroberfläche und die Features gefallen, bevor Sie sich zu Business- und Enterprise-Plänen verpflichten.

Die 10 besten Hotjar-Alternativen für das Jahr 2024

1. Smartlook

Über Smartlook Smartlook ist ein Web-Analyse- und nachverfolgung von Kunden tool, das Benutzer-Sitzungen auf Websites und mobilen Apps aufzeichnet und analysiert. Es nutzt diese aufgezeichneten Sitzungen zur Erstellung von Heatmaps und zur Nachverfolgung von Ereignissen, um einen Einblick in die Nutzung der Plattform durch die Besucher zu erhalten. Smartlook hilft bei der Identifizierung von Problemen mit der Benutzerfreundlichkeit und bei der datengesteuerten Optimierung von Websites.

Smartlook beste Features

Ständige Aufzeichnung von Sitzungen bedeutet, dass Sie jeden Besucher jedes Mal erfassen und diese Informationen nutzen können, um Probleme zu identifizieren, Abstürze zu untersuchen und das Verhalten der Benutzer zu analysieren

Erstellen Sie Ihre eigene Trichteranalyse innerhalb der Plattform, um zu sehen, wie sich die Benutzer durch Ihren Verkaufstrichter bewegen und wo sie dazu neigen, abzubrechen

Erstellung von Heatmaps in Sekundenschnelle anhand neuer oder bereits vorhandener Daten, damit Sie das Engagement der Benutzer auf einen Blick verstehen und sofort erkennen können, was auf Ihrer Website oder in Ihren mobilen Apps funktioniert und was Sie verbessern müssen

Smartlook Beschränkungen

Kein Support für die Verfolgung der Reise eines Benutzers über mehrere Sitzungen hinweg

Preise für Smartlook

Free-Plan

Pro Plan: $55/Monat

Enterprise-Plan: Kontakt für Preisinformationen

Smartlook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (860+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

2. Glückliche Orange

Über Glückliche Orange Lucky Orange ist ein Tool zur Webanalyse und Optimierung der Konversionsrate, das Eigentümern von Websites hilft, Einblicke in das Verhalten der Benutzer zu gewinnen. Die Plattform bietet viele Features, die Ihnen helfen, Feedback zu sammeln und mehr über die Benutzererfahrung zu erfahren, sowie einige ausgezeichnete Integrationsoptionen, um sie mit Google Analytics, HubSpot und anderen zu verbinden.

Diese Alternative zu Hotjar ist vor allem dafür bekannt, dass sie gut für E-Commerce-Websites geeignet ist, die auf Squarespace oder Shopify laufen.

Lucky Orange beste Features

Support für Live-Chats in Echtzeit, damit Sie mit Benutzern auf der Grundlage ihrer Website-Interaktionen oder ihres Traffic-Segments in Kontakt treten können

Eine exzellente visuelle Schnittstelle macht es einfach, sich auf die Daten zu konzentrieren und die benötigten Informationen schnell zu erhalten

Das Tool zur Analyse von Formularen liefert viele wichtige Metriken darüber, wie Benutzer mit Ihren Formularen arbeiten, einschließlich der Reihenfolge der Felder, der Zeit bis zum Start und der Abbruchraten

Lucky Orange Beschränkungen

Es gibt nur einen begrenzten Speicher, so dass Sie möglicherweise nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgehen können, wenn Sie auf archivierte Daten zugreifen möchten

Preise für Lucky Orange

Free

Erstellen: $39/Monat

Wachsen: $79/Monat

Erweitern: $179/Monat

Skalieren: $749/Monat

Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

Lucky Orange Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

3. FullStory

Über VollständigeGeschichte FullStory bietet Benutzererfahrungsdaten für Websites und mobile Apps. Es bietet viele der gleichen Features wie Hotjar, einschließlich Heatmaps und Aufzeichnungen von Sitzungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Verhalten von Benutzern auf granularer Ebene nachzuverfolgen und zu analysieren.

Im Vergleich zu anderen Hotjar-Alternativen bietet FullStory ein fortschrittlicheres Tool zur Wiederholung von Sitzungen und robustere Analysefunktionen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen, damit Unternehmen ihre digitalen Plattformen verbessern können.

FullStory beste Features

Großartige Tools zum Freigeben von Sitzungen ermöglichen es Ihnen, bestimmte Sitzungen für andere Teams freizugeben, z. B. für Ihre Entwickler- und Technikteams

Einstellungen für den Datenschutz schützen die Daten der Benutzer, so dass Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was Sie freigeben und mit wem

Hervorragender Support mit Onboarding-Spezialisten und Produktzertifizierungskursen für neue Benutzer, damit diese die tiefgreifenden Analysetools schneller nutzen können

FullStory Beschränkungen

FullStory ist auf Enterprise Konten ausgerichtet, so dass es für kleine Unternehmen im Vergleich zu anderen Hotjar-Alternativen zu teuer sein kann

FullStory Preise

Kontakt für Preisinformationen

FullStory Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4. Glaskasten

Über Glaskasten Glassbox ist ein Tool zur Analyse digitaler Erlebnisse, das Ihnen hilft, Benutzerinteraktionen auf Websites und mobilen Apps zu erfassen, zu analysieren und zu visualisieren.

Es zeichnet jede Sitzung eines Benutzers auf und nutzt diese Daten dann, um detaillierte Einblicke durch Sitzungswiederholungen, Heatmaps und Verhaltensanalysen zu gewinnen. Glassbox wird vor allem als Analysetool für mobile Apps hoch bewertet, da es Einblicke in In-App-Erlebnisse bietet, so dass Entwicklerteams die User Journey optimieren können.

Glassbox beste Features

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht ein einfaches Suchen und Finden, einschließlich einzelner Sitzungsaufzeichnungen und Heatmaps

KI-gestützte Analysen geben verwertbare Einblicke in die User Journey und zeigen Ihnen, wo Reibungspunkte liegen könnten

Viele Stimmen vontools für Kundenfeedback die Ihnen helfen, spezifische, umsetzbare Erkenntnisse von echten Benutzern zu gewinnen

Glassbox Grenzen

Ticket-Antwortzeit ist langsam, also seien Sie darauf vorbereitet, eine Lösung selbst zu basteln oder Online-Communities um Hilfe zu bitten

Preise für Glassbox

Kontakt für Preisinformationen

Glassbox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (570+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (40+ Bewertungen)

5. Inhaltsquadrat

Über Inhaltsquadrat Contentsquare ist ein Website-Analysetool, das Unternehmen hilft, das Verhalten der Benutzer auf ihren Websites und mobilen Apps zu verstehen.

Mithilfe fortschrittlicher Analysen aus der Datenerfassung und Visualisierung gibt Contentsquare Einblicke in das Verhalten der Benutzer, Konversionstrichter und Engagement-Raten. Es konzentriert sich darauf, Organisationen zu helfen datengesteuerte Entscheidungen zu treffen wie sie ihre digitale Präsenz optimieren können.

Contentsquare beste Features

Granulare Analysen des Nutzerverhaltens geben Ihnen Feedback zu Details wie Scroll-Reichweite, Mausbewegungen und Klicks, so dass Sie tief in die Interaktion der Benutzer mit Ihren Plattformen eintauchen können

Automatisierte Einblicke nehmen Ihnen das Rätselraten ab, wenn Sie Ihre Daten durchforsten, um Antworten auf die Frage zu finden, warum Benutzer ihre Reise abbrechen oder auf welche Probleme sie möglicherweise stoßen

Eine intuitive Benutzeroberfläche bietet eine hervorragende visuelle Berichterstellung, so dass die Daten leicht zu verstehen und zu implementieren sind

Inhaltequare Einschränkungen

Obwohl die Plattform Integrationsmöglichkeiten bietet, kann die Einstellung schwierig sein und Ihre Möglichkeiten, Dinge wie Trichteranalysen zu erledigen, limitieren

Contentsquare Preise

Kontakt für Preisinformationen

Contentsquare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (440+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (110+ Bewertungen)

6. LogRocket

Über LogRocket LogRocket ist eine Plattform zur Anwendungsüberwachung und Sitzungswiedergabe, die von Entwicklern und produktmanagement Teams um zu sehen, wie Benutzer mit ihren Websites und mobilen Apps interagieren. Es bietet Aufzeichnungen von Benutzersitzungen, Nachverfolgung von Fehlern und Konsolenprotokolle und ist damit ein hervorragendes Tool zur Fehlerbehebung, das zu einer stabileren und benutzerfreundlicheren Erfahrung führen kann.

LogRocket beste Features

Eine der erschwinglichsten Hotjar-Alternativen mit bis zu 10.000 Sitzungsaufzeichnungen pro Monat für nur $69 pro Monat (jährliche Abrechnung), was es zu einer hervorragenden Option für kleinere Geschäfte macht

Netzwerkprotokolle und Javascript-Fehler helfen Entwicklerteams, Probleme zu lokalisieren und genau zu sehen, was ein Benutzer bei der Fehlerbehebung erlebt hat

Tools für maschinelles Lernen helfen Unternehmen, die gesammelten Datenberge zu durchforsten, um Einblicke in Probleme zu erhalten und herauszufinden, was die größten Probleme in ihren digitalen Spaces verursacht

LogRocket Beschränkungen

Die Analysetools benötigen viel Speicherplatz, was Ihre Apps verlangsamen kann

LogRocket Preise

Free für bis zu 1.000 monatliche Sitzungen

14 Tage kostenlose Testversion für alle Plans

Team: $99/Monat

Professionell: $350/Monat

Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

LogRocket Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,100+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (25+ Bewertungen)

7. Mausfluss

Über Mausfluss Neben der üblichen Auswahl an Sitzungsaufzeichnungen, Heatmaps und Trichteranalysen bietet Mouseflow einige großartige, detaillierte Analysen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihren Daten zu machen. Sie können Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit und Engpässe schnell identifizieren und so den Weg für eine Steigerung der Unterhaltung ebnen. Die Plattform ist praktisch für die Steigerung der Kundenzufriedenheit und leistung der Website .

Mausfluss beste Features

der 24/7 Kundensupport unterstützt Sie bei der Bewältigung aller Herausforderungen, die Sie mit der Plattform haben, und stellt sicher, dass Sie das Beste aus jedem Feature herausholen

Friction Scores sind hervorragend geeignet, um das Verhalten hinter der Frustration der Benutzer zu verstehen und wie Sie helfen können, diese zu überwinden

Die intelligente Analyse des Konvertierungstrichters gibt Ihnen Aufschluss darüber, wo Benutzer entweder konvertieren oder abspringen und wie Sie Probleme angehen können

Beschränkungen des Mausflusses

Benutzer berichten über Limitierungen bei der Nachverfolgung von Daten durch Mouseflow, wie z. B. Schwierigkeiten bei der Analyse von Formularen und der Aufzeichnung von Sitzungen auf mobilen Geräten

Preise für Mouseflow

Free

Starter: $29/Monat

Wachstum: $99/Monat

Pro: $399/Monat

Mouseflow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (110+ Bewertungen)

8. Heap

Über Heap Heap ist eine digitale Analyseplattform mit einfachen Tools zur Datenerfassung und -analyse. Im Gegensatz zu anderen Hotjar-Alternativen erfasst Heap alle Benutzerinteraktionen automatisch, sodass Sie das Verhalten rückwirkend analysieren können, ohne die Nachverfolgung von Ereignissen im Voraus einstellen zu müssen. Das macht Heap zu einer einfach zu bedienenden Lösung für die Optimierung der Benutzererfahrung auf Ihren digitalen Plattformen.

Heap beste Features

Automatische Aufzeichnung der Benutzererfahrung bedeutet, dass Sie rückwirkend die Reise der Benutzer mit Sitzungswiederholungen der Momente analysieren können, an denen Sie am meisten interessiert sind

Automatisierte Data-Science-Tools nehmen Ihnen das Rätselraten ab, was als Nächstes zu erledigen ist, und geben Ihnen Einblicke in die Optimierung Ihrer digitalen Plattformen

Einfach zu implementieren und zu nutzen, damit Sie sofort mit Daten und Analysen beginnen können

Heap-Beschränkungen

Die Integration mit gängigen Tools kann limitiert sein

Heap-Preise

Kontakt für Preisinformationen

Heap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

9. Verrücktes Ei

Über Verrücktes Ei Über 300.000 Websites nutzen Crazy Egg als bevorzugte Hotjar-Alternative. Das digitale Analysetool bietet Heatmaps, Scrollmaps und Sitzungsaufzeichnungen, die einen Einblick in das Verhalten und die Interaktionsmuster der Benutzer geben. Es ist praktisch, um interessante Bereiche und potenzielle Probleme auf Ihren digitalen Plattformen zu identifizieren.

Crazy Egg beste Features

Einfach zu benutzen und einzustellen, so dass Sie schnell Daten und detaillierte Website-Analysen erhalten können

Nette A/B-Testing-Optionen helfen Ihnen, die beste Option für Ihre Benutzer zu ermitteln

Hat keinen signifikanten Einfluss auf die Ladezeiten der Seite, was eine gute Nachricht für diejenigen ist, die versuchen, diese Metrik zu optimieren

Crazy Egg Beschränkungen

Es handelt sich um ein sehr einfaches und benutzerfreundliches Tool zur Verhaltensanalyse, das für Benutzer, die eine tiefer gehende Analyse wünschen, zu einfach sein könnte

Preise für Crazy Egg

30 Tage kostenlose Testversion

Basic: $29/Monat mit jährlicher Abrechnung

Standard: $49/Monat mit jährlicher Abrechnung

Plus: $99/Monat, jährliche Abrechnung

Pro: $249/Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

Crazy Egg Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

10. VWO

Über VWO VWO, oder Visual Website Optimizer, ist eine Plattform zur Optimierung der Konversionsrate und für A/B-Tests. Es ist besonders nützlich für A/B-Tests und Split-URL-Tests, bietet aber auch Standard-Tools zur Verhaltensanalyse wie Heatmaps und Sitzungswiederholungen. VWO ist ein hervorragendes Tool, wenn Sie mit den besten Methoden zur Steigerung der Konversionsraten experimentieren möchten.

VWO beste Features

VWO macht es sehr einfach, Split-URL-Tests und A/B-Tests einzurichten und ermöglicht es Ihnen, Kriterien für erfolgreiche Tests einzustellen oder Testzeiten zu planen

24/7 Kundensupport mit einer Lösungsrate von 70 % beim ersten Anruf und einer Reaktionszeit, die weniger als die Hälfte des Branchendurchschnitts beträgt

Großartige Datenschutz-Features machen diese Plattform konform mit GDPR, HIPAA und anderen Datenschutzrichtlinien

VWO-Beschränkungen

Die Lernkurve bei dieser Software ist steil

VWO Preise

Starter: Free bis zu 50.000 Benutzer pro Monat

Wachstum: 386 $/Monat, jährlich abgerechnet für bis zu 50.000 monatlich nachverfolgte Benutzer

Pro: 887 $/Monat pro Jahr für bis zu 50.000 monatlich verfolgte Benutzer

Enterprise: 1.553 $/Monat für bis zu 50.000 monatlich verfolgte Benutzer

VWO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (550+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

Orchestrieren Sie übersichtliche Website-Management-Projekte mit den vielseitigen Projektmanagement-Tools von ClickUp

Die Verwaltung einer Website oder die Entwicklung einer mobilen App erfordert Tools, die Sie bei der Analyse des Benutzerverhaltens unterstützen. Diese Tools können Probleme beheben, Konversionsraten optimieren und das Benutzererlebnis für eine bessere Kundenzufriedenheit verbessern.

Wenn Sie Hotjar oder eine der Hotjar-Alternativen auf dieser Liste verwenden, können Sie die User-Journey-Analyse zur Verbesserung Ihrer digitalen Plattformen einsetzen. Peppen Sie Ihren Prozess mit hilfreichen visualisierungstechniken und Tools für die Produktivität auf dem Weg.

Um das Beste aus der Nachverfolgung und Analyse des digitalen Verhaltens herauszuholen, integrieren Sie Ihre bevorzugte Alternative zu Hotjar mit ClickUp. Oft als projektmanagement tool ist ClickUp weit mehr als das: Es ist auch ein Top-bewertetes plattform für das Projektmanagement von Websites .

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Nutzen Sie die integrierten Tools, um sicherzustellen, dass Ihre Seiten reibungslos laufen, auf Kurs bleiben und die KPIs erfüllen. ClickUp verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke Features, die die Zusammenarbeit im Team zum Kinderspiel machen, damit Sie bei jedem Projekt außergewöhnliche Ergebnisse liefern können.

Sie können ClickUp auch mit Ihrer bevorzugten Analyseplattform verbinden und so einen zentralen Space für die Verarbeitung, Speicherung und Analyse Ihrer Website-Daten schaffen. Auf diese Weise erhalten Sie eine ganzheitlichere Ansicht der Leistung Ihrer Website oder mobilen App und können bessere datengestützte Entscheidungen zur Optimierung treffen.

Noch besser: Nutzen Sie eine Bibliothek voller vorlagen für die strategische Planung . Sie können die kostenlosen Vorlage für einen Analysebericht als Ausgangspunkt für eine sinnvolle Auswertung Ihrer Daten mit leicht verständlichen Visualisierungen und KPI-Nachverfolgung. Oder verwenden Sie die Vorlage für den Datenanalysebericht um Trends schnell zu vergleichen und verbesserungswürdige Bereiche innerhalb Ihrer digitalen Plattformen zu identifizieren.

Erhalten Sie klarere Einblicke in Ihre Kunden mit ClickUp

Durch die Kombination von Projektmanagement- und Analysetools für Ihre Website können Sie mit ClickUp Ihre Projekte effizient verwalten. Mit ClickUp erhalten Sie außerdem Einblicke in Ihre Zielgruppe, die Benutzererfahrung und die Leistung Ihrer digitalen Plattformen.

ClickUp's All-in-One-Lösung ist der König in einer Welt, in der Daten der König sind. Eröffnen Sie noch heute Ihr kostenloses ClickUp Konto und machen Sie sich schlau strategische Entscheidungen zu treffen für Ihre Online-Präsenz.