10 beste Wufoo Alternativen & Konkurrenten in 2024

Fühlen Sie sich bereit, einen Schritt über die Wufoo Box hinaus zu tun? Die digitale Welt ist voll von Konkurrenten, und wir haben die Landschaft durchforstet, um Ihnen eine Liste der besten Wufoo-Alternativen in 2024\ zu präsentieren. Diese Plattformen zeichnen sich durch innovative Features, nahtlose Benutzerfreundlichkeit und stilvolle Designs aus, die die Datenerfassung zu einem Kinderspiel machen. 🌬

Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Neuling im Unternehmertum sind, wir sind sicher, dass Sie auf unserer Liste etwas finden werden, das Sie anspricht. Von intuitivem Design bis hin zu innovativen Features: Verabschieden Sie sich von der lästigen Erstellung von Formularen und begrüßen Sie die perfekte Wufoo-Alternative, die Ihnen das Fürchten lehren wird.

Was ist Wufoo?

Wufoo ist eine Online formular-Ersteller mit dem Sie benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Zwecke erstellen und gestalten können. Ob Sie eine Umfrage für Kundenfeedback oder Marktforschung, ein Anmeldeformular für einen virtuellen Workshop oder eine einfache E-Commerce-Kasse benötigen, Wufoo hat alles, was Sie brauchen.

Über Wufoo Und es ist so einfach wie möglich, denn es kombiniert Drag-and-Drop-Funktionen mit einer Bibliothek nützlicher Vorlagen. Für Online-Formulare und Online-Umfragen müssen Sie kein technischer Experte sein. 🧙‍♂️

Wufoo vereinfacht das Sammeln und Verwalten von Daten im Internet. Wenn Sie also Informationen sammeln möchten, ohne sich mit dem Code oder der Monotonie von Papierformularen herumschlagen zu müssen, könnte Wufoo - oder eine Wufoo-Alternative - der richtige Formularersteller für Sie sein.

Wonach sollten Sie bei einer Wufoo-Alternative suchen?

Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn Sie die Landschaft nach Wufoo-Alternativen absuchen:

Einfache Bedienung : Funktionalität ist entscheidend, suchen Sie also nach einer Software mit einem intuitiven Design, die es Ihrem Team ermöglicht, Online-Formulare ohne umfangreiche Schulungen zu erstellen

: Funktionalität ist entscheidend, suchen Sie also nach einer Software mit einem intuitiven Design, die es Ihrem Team ermöglicht, Online-Formulare ohne umfangreiche Schulungen zu erstellen Anpassung : Suchen Sie nach einer Software mit vielen Vorlagen zur Auswahl - Bonuspunkte, wenn diese Vorlagen an die Bedürfnisse Ihrer Organisation angepasst werden können, um Umfragen zu erstellen oder Marktforschung zu betreiben

: Suchen Sie nach einer Software mit vielen Vorlagen zur Auswahl - Bonuspunkte, wenn diese Vorlagen an die Bedürfnisse Ihrer Organisation angepasst werden können, um Umfragen zu erstellen oder Marktforschung zu betreiben Integration Fähigkeiten : Direkte Integrationen mit Tools, die Ihr Team bereits verwendet, sind ein Pluspunkt. Benötigen Sie Kompatibilität mit CRM-Software wie HubSpot oder Salesforce? Denken Sie daran, während Sie sich umsehen

: Direkte Integrationen mit Tools, die Ihr Team bereits verwendet, sind ein Pluspunkt. Benötigen Sie Kompatibilität mit CRM-Software wie HubSpot oder Salesforce? Denken Sie daran, während Sie sich umsehen Datenberichterstellung : Features zur Datenerfassung zeigen Ihnen die Übermittlungen von Formularen, die Abschlussraten und das Verhalten der Benutzer an, wodurch Sie Einblicke gewinnen und datengestützte Entscheidungen aus Online-Formularen treffen können

: Features zur Datenerfassung zeigen Ihnen die Übermittlungen von Formularen, die Abschlussraten und das Verhalten der Benutzer an, wodurch Sie Einblicke gewinnen und datengestützte Entscheidungen aus Online-Formularen treffen können Features für die Zusammenarbeit : Wenn Sie möchten, dass Ihr Team in Echtzeit an den Formularen arbeitet, suchen Sie nach einer Umfragesoftware mit Features zur Zusammenarbeit, die dies ermöglichen

: Wenn Sie möchten, dass Ihr Team in Echtzeit an den Formularen arbeitet, suchen Sie nach einer Umfragesoftware mit Features zur Zusammenarbeit, die dies ermöglichen Formularlogik : Oft bezeichnet alsbedingte Logikbezeichnet, ändert dieses Feature das Verhalten oder Aussehen eines Formulars in Abhängigkeit von der Auswahl oder den Eingaben des Benutzers

: Oft bezeichnet alsbedingte Logikbezeichnet, ändert dieses Feature das Verhalten oder Aussehen eines Formulars in Abhängigkeit von der Auswahl oder den Eingaben des Benutzers Skalierbarkeit: Denken Sie an Plattformen, die eine große Zahl von Formularübermittlungen ohne Geschwindigkeitseinbußen bewältigen und Upgrades anbieten, um Ihr Unternehmen bei seinem Wachstum zu unterstützen 🌻

10 beste Wufoo-Alternativen für das Jahr 2024

Tauchen Sie ein in unsere kuratierte Liste der besten Alternativen zu Wufoo. Diese Plattformen bieten ein breites Spektrum an Lösungen, die die Benutzerfreundlichkeit neu definieren und die Art und Weise, wie Sie Formulare erstellen und Daten erfassen, verbessern.

Tauchen Sie ein und finden Sie die perfekte Lösung für Ihren digitalen Werkzeugkasten.

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist

ClickUp geht über die typischen aufgabenverwaltung mit seinem innovativen Formular Ansicht feature, das eine dynamische Möglichkeit zur Erfassung und Organisation von Informationen direkt in Ihrem Workflow bietet. Mit leistungsstarken automatisierungen die Sie kontrollieren, verwandeln Formularantworten in verfolgbare Aufgaben zur Verbesserung prozesse oder die Automatisierung von Aufgaben. Und Features wie die bedingte Logik bedeuten, dass sich diese Formulare an die Antworten anpassen, so dass Sie mit mehr wertvollen Daten arbeiten können.

Die Erstellung von Formularen mit benutzerdefinierten Feldern ist einfacher als je zuvor mit Vorlagen für Formulare . Und die Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung sind endlos, mit verschiedenen Feldern, Status und Ansichten. Egal, ob Sie ein Team leiten, Projekte von Clients nachverfolgen oder Feedback einholen, ClickUp verbessert Ihre organisatorischen Fähigkeiten.

ClickUp beste Features

Mit den Features der bedingten Logik können Sie Ihre Formulare an die Eingaben der Benutzer anpassen und die Informationserfassung intelligenter gestalten

ClickUp Formulare lassen sich mit anderen Tools in Ihrem Technologie-Stack integrieren, sodass wichtige Informationen in Ihrem gesamten Unternehmen effektiv genutzt werden können

Sobald die Daten erfasst sind, verwandelt ClickUp diese Informationen automatisch in Aufgaben oder Unteraufgaben, weist sie den richtigen Personen zu und fügt bei Bedarf Fälligkeitsdaten hinzu

Sparen Sie Zeit mit Vorlagen, die die Erstellung von Formularen vereinfachen

Passen Sie die Felder des Formulars an, um genau die Daten zu erfassen, die für Ihr Team am nützlichsten sind

ClickUp Limitierungen

Bei der Fülle an Features ist die Lernkurve für manche Benutzer etwas steil

Einige Features wie ClickUp AI sind nur mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Jotform

über JotformJotform vereinfacht die Erstellung von Webformularen mit zahlreichen benutzerdefinierten Optionen für Anfänger und Experten gleichermaßen. Diese Plattform bietet erweiterte Features wie Zahlungsintegrationen und Autoresponder-Einstellungen.

Bei dieser Alternative zu Wufoo Formularen steht die Sicherheit im Vordergrund, so dass alle erfassten Daten geschützt sind. 🔐

Jotform beste Features

Formulare verwenden Fragetypen mit bedingter Logik, so dass sich Ihr Formular an die Antworten der Befragten anpasst und ändert

Wählen Sie aus tausenden von Formular Vorlagen

Bietet mehr als 150+ Integrationen

Unkomplizierte, leicht verständliche Benutzeroberfläche

Sicherheits-Features entsprechen dem HIPAA-Standard

Jotform Beschränkungen

Einige Benutzer empfinden die begrenzte Anzahl von Formularübermittlungen in der kostenlosen Version als einschränkend, und die Pläne umfassen nur 1 Benutzer

Das Exportieren von Daten ist bei dem Online-Umfrage-Tool nicht immer einfach

Jotform Preise

Starter: Free

Free Bronze: $34/Monat

$34/Monat Silber: $39/Monat

$39/Monat Gold: $99/Monat

$99/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,450+ Bewertungen)

4.7/5 (2,450+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (1,660+ Bewertungen)

3. Formstack

über FormularstapelFormstapel verspricht, unzählige Arbeitsabläufe zu automatisieren und ein reibungsloses digitales Erlebnis zu bieten mit seiner workflow-Automatisierung software. Die Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, Daten zu sammeln, zu speichern und zu analysieren, ohne dass spezielle technische Kenntnisse erforderlich sind, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.

Diese Software zur Erstellung von Online-Formularen und Umfragen eignet sich für kleine Geschäfte ebenso wie für boomende Unternehmen.

Formstack beste Features

Binden Sie Formulare in Ihre Website ein, geben Sie sie einfach in sozialen Medien oder über E-Mail-Marketing frei

Integration mit Stripe, Microsoft, HubSpot, Salesforce und über 260 Softwareanwendungen von Drittanbietern

Berichterstattungen von Benutzern über die Nützlichkeit von Formstack für das Engagement von Mitarbeitern als Tool zur Unterstützung der Organisation

Das Versenden von Erinnerungen an Clients ist ein Kinderspiel

Die Erstellung von Formularen ist fließend, ganz gleich, ob Sie eine Online-Umfrage erstellen, an Formularfeldern herumbasteln oder elektronische Signaturen hinzufügen möchten

Formstack Einschränkungen

Benutzer berichten, dass Benachrichtigungen an Kunden manchmal übertrieben sind und Verwirrung stiften

Der Kundensupport ist im Vergleich zu anderen Umfragesoftwares nicht immer optimal

Formstack-Preise

Formulare: $50/Monat

$50/Monat Suite: $66/Monat

Formstack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4. SurveyMonkey

über UmfrageMonkeySurveyMonkey hebt sich in der Welt der Online-Umfrage-Tools durch seine Features hervor, die auf eine detaillierte Datenerfassung zugeschnitten sind. Das Online-Umfrage-Tool verfügt über ein intuitives Design, das eine schnelle Erstellung von Online-Umfragen ermöglicht, und eine detaillierte Analyse der Antworten, was es zur ersten Wahl für Unternehmen macht, die Daten für ihre Strategie benötigen - und das alles mit minimalem Aufwand.

SurveyMonkey beste Features

Benutzer loben die detaillierten Analysen und die Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung

Geringe bis keine Verzögerungen oder Probleme mit der Verbindung

Die Erstellung von Formularen ist einfach und effizient, wodurch Ihr Unternehmen Zeit und Geld spart

Eine Bibliothek mit Vorlagen und die Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung an das Branding des Unternehmens

Mühelose Datenexportierung bei Bedarf mit dem Online-Umfrage-Tool

SurveyMonkey-Einschränkungen

Die Preisgestaltung kann für kleine Geschäfte oder gemeinnützige Organisationen teuer sein

Benutzer wünschen sich mehr Echtzeit-Synchronisierung mit Google Tabellen, Excel oder Airtable tools

Preise von SurveyMonkey

Team Advantage: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Team Premier: 75 $/Monat pro Benutzer

75 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

SurveyMonkey-Bewertungen und -Beurteilungen

G2: 4.4/5 (18.500+ Bewertungen)

4.4/5 (18.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (9.880+ Bewertungen)

5. Cognito Formulare

über Cognito Formulare Cognito Forms bietet eine Mischung aus Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Diese Wufoo-Alternative ist für Features bekannt, die ein Gleichgewicht zwischen der Robustheit, die Entwickler begeistert, und der Einfachheit, die Anfängern die Nutzung ermöglicht, herstellen. Cognito Forms ist die erste Wahl für Unternehmen, die eine Datenerfassungslösung suchen, die die Interaktion mit Kunden und Mitgliedern des Teams verbessert. 🙌

Cognito Formulare beste Features

Abschließende Bibliothek mit Formularvorlagen zur Auswahl, z. B. Kontakt- und Reihenfolge-Formulare, Anwendungsformulare, Umfragen und Quiz, Kundendienstformulare und mehr

Sichere Zahlungsintegrationen mit Square, Stripe oder PayPal

Die Sicherheit der Daten übertrifft die Industriestandards

Erstellen Sie Formulare, die auf bestimmte Workflows und Prozesse zugeschnitten sind, ohne Code oder komplexe Formeln lernen zu müssen

Reagierender Kundensupport

Cognito Formulare Limits

Benutzer berichten, dass einige Features schwer zu finden und zu verwenden sind und oft ein Video-Tutorial zum Verständnis erforderlich ist

Die Einhaltung des HIPAA ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die für manche Geschäfte, die eine Umfragesoftware suchen, zu hoch sein könnten

Preise für Cognito Formulare

Free (Limit 1 Benutzer)

(Limit 1 Benutzer) Pro: $15/Monat (Limit 2 Benutzer)

$15/Monat (Limit 2 Benutzer) Team: $35/Monat (Limit 5 Benutzer)

$35/Monat (Limit 5 Benutzer) Enterprise: $99/Monat (Limit 20 Benutzer)

Cognito Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (75+ Bewertungen)

4.5/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

6. 123FormBuilder

über 123FormBuilder 123FormBuilder ist ideal für Geschäfte jeder Größe und bietet eine Fülle von leicht anpassbaren Vorlagen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Der Drag-and-Drop-Formularersteller sorgt dafür, dass Sie im Handumdrehen professionell aussehende Formulare erstellen können, auch wenn Sie keine technischen Kenntnisse haben. Diese Wufoo-Alternative gibt Ihnen die Tools an die Hand, die Sie benötigen, um die gesammelten Daten zu sammeln, zu analysieren und zu nutzen, um Ihr Geschäft voranzutreiben und die folgenden Ziele zu erreichen projektziele .

123FormBuilder beste Features

Tausende von anpassbaren Vorlagen, anpassbar an jede Branche

Dutzende von Integrationen mit Tools, die Ihr Team bereits verwendet

Radikale Einfachheit bei der Erstellung von Formularen: Ziehen, ablegen, benennen, erledigt

Unkompliziertes und stressfreies Freigeben von Formularen

Sie können HTML- und CSS-Code für eine noch detailliertere Anpassung von Formularen verwenden

123FormBuilder Einschränkungen

Einige Formulare sind in ihrer benutzerdefinierten Gestaltung limitiert

Benutzer empfinden die Bearbeitung der Features im benutzerdefinierten Plan als wenig intuitiv

123FormBuilder Preise

Free (Limit 1 Benutzer)

(Limit 1 Benutzer) Gold: $32/Monat

$32/Monat Platin: $39/Monat

$39/Monat Diamant: $79/Monat

$79/Monat Enterprise: Beginnt bei 199,99 $/Monat

123FormBuilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

7. Typeform

über TypformularTypenblatt bietet ein Array von Features, darunter ein Plugin, das sich nahtlos in WordPress integriert, um Standard-Kontaktformulare aufzuwerten. Mit der Möglichkeit, Datei-Uploads zu verarbeiten, hebt sich Typeform als solide Alternative zu Google Formularen und Wufoo ab, insbesondere wenn Sie Ihrer Erstellung von Formularen etwas Persönlichkeit verleihen möchten. Mit dem kostenlosen Plan können Benutzer Typeform erst einmal testen, bevor sie sich für eine Stufe mit mehr Features entscheiden. ✨

Typeform beste Features

Verbinden Sie Ihre Formulare mit einer der vielen verfügbaren Integrationen (z. B. Zapier, Slack oder Google Analytics)

Jede Menge Vorlagen, von Bewertungsformularen und Lead-Generierung bis hin zu Zufriedenheitsumfragen, Quiz und Umfragen

Mit benutzerfreundlichen Design-Tools müssen Sie weder auf Form noch auf Funktion verzichten

Formulare können problemlos plattformübergreifend verwendet werden, von mobilen Geräten wie Android und iOS bis hin zum Desktop

Erweiterte Fragetypen wie Multiple-Choice-Fragen, offene Fragen und Bewertungsskalen ermöglichen die Erfassung vielfältiger Rückmeldungen und verleihen Umfragen eine zusätzliche Dimension

Typeform-Einschränkungen

Kein Offline-Modus für die Datenerfassung

Limitierte bedingte Logik kann es schwierig machen, komplexe Verzweigungen in Umfragen zu erreichen

Typeform Preise

Free

Basic: $25/Monat (Limit 1 Benutzer und 100 Beantwortungen/Monat)

$25/Monat (Limit 1 Benutzer und 100 Beantwortungen/Monat) Plus: 50 $/Monat (Limit 3 Benutzer und 1.000 Antworten/Monat)

50 $/Monat (Limit 3 Benutzer und 1.000 Antworten/Monat) Business: 83 $/Monat (Limit 5 Benutzer und 10.000 Antworten/Monat)

83 $/Monat (Limit 5 Benutzer und 10.000 Antworten/Monat) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Typeform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (690+ Bewertungen)

4.5/5 (690+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (790+ Bewertungen)

8. UmfrageSparrow

über SurveySparrow SurveySparrow erhebt das Umfragemanagement zu einer Kunstform mit seinem CSS-Anpassungsfeature, mit dem Sie die perfekte Umfrage erstellen können, die die Ästhetik Ihrer Marke widerspiegelt.

SurveySparrow legt den Schwerpunkt auf die Schaffung eines Dialogs und nicht nur auf die Erfassung von Daten und hilft Ihrem Unternehmen, eine Verbindung zu den Umfrageteilnehmern herzustellen, damit diese sich gehört und wertgeschätzt fühlen. Und mit aufschlussreichen Analysen können Sie Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln.

Beste Features von SurveySparrow

Eine Vielzahl von Fragetypen zur einfachen Datenerfassung

Erhöhen Sie das visuelle Interesse an Ihren Umfragen mit Bildern, Gifs, Videos und Emoticons

Passen Sie jeden Aspekt der Umfragethemen an, einschließlich Hintergrund, Schaltflächen, Farbpalette und Schriftart

Mit dem Executive Dashboard Feature können Sie leicht erkennen, welche Arbeiten in einer Umfrage funktionieren und welche nicht

Verwenden Sie das Tool für Offline-Umfragen, um Daten offline zu erfassen und sie mit Ihrer Datenbank zu synchronisieren, sobald Sie eine Verbindung zum Wi-Fi herstellen

SurveySparrow-Einschränkungen

Trotz der benutzerfreundlichen Oberfläche erfordern einige Features zusätzliche Zeit, um sich mit ihren Möglichkeiten vertraut zu machen

Die Software kann fehlerhaft sein

Preise von SurveySparrow

Basic: $19/Monat (2.500 Beantwortungen/Jahr)

$19/Monat (2.500 Beantwortungen/Jahr) Starter: 39 $/Monat (15.000 Beantwortungen/Jahr)

39 $/Monat (15.000 Beantwortungen/Jahr) Business: 79 Dollar/Monat (50.000 Beantwortungen/Jahr)

79 Dollar/Monat (50.000 Beantwortungen/Jahr) Professionell: $249/Monat (100.000 Beantwortungen/Jahr)

$249/Monat (100.000 Beantwortungen/Jahr) Enterprise: Preise auf Anfrage

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1.890 + Bewertungen)

4.4/5 (1.890 + Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

9. PandaDoc

über PandaDoc Von Angeboten bis hin zu Verträgen - die benutzerfreundliche Software von PandaDoc vereinfacht die Erstellung kostenloser Dokumente. Mit fortschrittlichen Features wie elektronischen Signaturen und integrierten Zahlungssystemen optimiert diese Wufoo-Alternative die Erstellung von Dokumenten workflow und steigert die Produktivität. Verändern Sie die Art und Weise, wie Ihr Team digitale Dokumente erstellt, verwaltet und unterzeichnet. 🖋

PandaDoc beste Features

Erstellen Sie Dokumente, die dem Branding Ihres Unternehmens entsprechen, indem Sie einen Designer einstellen

Bietet eine Plattform für elektronische Signaturen, die so zuverlässig ist, dass einige Benutzer von DocuSign zu PandaDoc API gewechselt haben

Mit über 750 gebrauchsfertigen Vorlagen und einem Drag-and-Drop-Design erstellen Sie Verträge, Angebote und praktisch jedes Formular zur Datenerfassung in Minuten, nicht in Stunden

Integrationen mit Tools, die Ihr Unternehmen bereits verwendet, einschließlich Word, Zoho, Square und Dropbox

Unterschreiben und beglaubigen Sie Dokumente zu 100 % online mit staatlich anerkannter Software

PandaDoc Beschränkungen

Die Lernkurve für neue Benutzer kann steil sein

Einige Features sind nur in höherstufigen Plänen verfügbar

PandaDoc Preise

kostenlose Testversion: 14 Tage

14 Tage Essentials: $19/Monat (Limit 2 Benutzer)

$19/Monat (Limit 2 Benutzer) Geschäft: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

PandaDoc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,250+ Bewertungen)

4.7/5 (2,250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,050+ Bewertungen)

10. Papierform

über Papierform Eine der elegantesten Alternativen zu Wufoo, Paperform ist die ideale Lösung für Ersteller, die Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden möchten. Mit Paperform können Sie mühelos benutzerdefinierte Formulare erstellen, die wie eine natürliche Erweiterung Ihrer Marke aussehen.

Erstellen Sie Fragebögen, Quizze, Umfragen, Formulare für die Reihenfolge und viele andere nützliche Seiten mit präzisem Markenstyling. Und mit der Formular-Logik passen sich die Fragetypen je nach Antwort an.

Paperform beste Features

Direkte Integrationen mit MailChimp, Slack, HubSpot, Active Campaign, ConvertKit und mehr

Erstellen Sie Formulare, die Workflows automatisieren, Zahlungen annehmen und Fragelogik für ein maßgeschneidertes Erlebnis integrieren

Hunderte von Vorlagen für den Einstieg oder als Anregung für die Erstellung benutzerdefinierter Formulare

Integrierte Analysen geben Ihnen wertvolle Einblicke zur Verbesserung der Leistung und zur Analyse von Kunden

Alle Plan-Stufen bieten eine unbegrenzte Anzahl von Formularen

Paperform Beschränkungen

Es gibt Einschränkungen bei der Erstellung von Formularen in den niedrigeren Tarifen

Persönliches Branding ist nur in den höheren Tarifstufen verfügbar

Paperform-Preise

Kostenlose Testversion: 14 Tage

14 Tage Essentials: $20/Monat (Limit 1 Benutzer)

$20/Monat (Limit 1 Benutzer) Pro: 40 $/Monat (Limit 1 Benutzer)

40 $/Monat (Limit 1 Benutzer) Agentur: $135/Monat (Limit 5 Benutzer, $5/Monat pro zusätzlichem Benutzer)

Paperform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

Finden Sie die besten Wufoo-Alternativen für Ihr Team

Wir haben die besten Wufoo-Alternativen für Sie und Ihr Team unter die Lupe genommen, von denen jede einzigartige Vorteile für Ihre Datenerfassung bietet. Eine Top-Wahl, mit seiner Suite von produktivität tools um die Effizienz Ihres Teams in neue Höhen zu treiben, ist ClickUp 🦅

Unsere schiere Anpassungsfähigkeit zeichnet uns aus - wir bieten eine anpassbare Erfahrung, die sich dem einzigartigen Pulse des Workflows und Rhythmus Ihres Teams anpasst. Unser kostenloser Plan ist schon für sich genommen ein Kraftpaket, und unsere erweiterten Features auf den kostenpflichtigen Ebenen werden das Potenzial Ihrer Organisation noch weiter steigern. Worauf warten Sie also noch? Anmeldung für ClickUp