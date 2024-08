Die Top PMOs des Jahres 2024: Strategische Einblicke von den Besten der Branche

Betriebliche Effizienz, Kundenbindung und Cashflow sind im Jahr 2024\ das A und O. Das besagt eine Umfrage unter rund 300 Unternehmensleitern. Und das sagen auch viele der PMOs, die in dieser Zeit großer wirtschaftlicher Unsicherheit branchenübergreifend Wellen schlagen.

Wenn dies auch Ihre Ziele sind, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Und Sie haben auch Glück. Denn wir haben fünf branchenführende PMOs identifiziert, die diese Ziele mit Bravour meistern.

Hier erfahren Sie, wer sie sind, warum wir sie im Auge behalten und was sie zu den Top-Zielen unserer jüngsten Studie zu sagen haben PunchUp-Bericht .

brauchen Sie etwas CIO-Inspiration? Auch das haben wir. Sehen Sie sich unsere_ top CIO list und finden Sie heraus, wie sie ihre Metriken über den Haufen werfen

Mit Effizienz in die Offensive gehen

Katitja Molele

Firma: Die Coca-Cola Gesellschaft Titel: Innovation PMO Senior Manager Katitja Molele ist ein erfahrener Senior Manager mit einem Werdegang, der sich über verschiedene Branchen erstreckt - vom Ingenieurwesen über die Beratung und das Bankwesen bis hin zu schnelllebigen Konsumgütern. Seit fast drei Jahren leitet und verwaltet er das Innovationsportfolio von Coca-Cola Africa Operating mit Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Wenn es darum geht, proaktiv und flexibel zu sein, um die Effizienz zu steigern, erklärt er wie wichtig es ist, dass Teams gemeinsam an denselben Problemen arbeiten.

Wir sind ein sehr vernetztes und integriertes Team -wir sehen Herausforderungen auf der ganzen Linie und gehen sie viel früher an. Als COVID-19 auftrat, wussten wir, wir mussten aufhören, Komplexität einzuführen. Wir haben unsere Innovationsagentur auf Eis gelegt. wir haben eine Pause eingelegt und uns die Dinge angeschaut, die funktionieren Es ging darum, die Prioritäten neu zu setzen, ein Gleichgewicht herzustellen und sicherzustellen, dass die Ressourcen, die wir hatten, an den richtigen Stellen eingesetzt wurden.

Katitja Molele, Leiterin des Innovations-PMO bei The Coca-Cola Company

In Technologie investieren

Mercedes Martinez Sanz

Firma: Indra Titel: PMO-Manager Mercedes Martinez Sanz ist eine in Madrid ansässige PMO-Managerin mit umfassender Erfahrung im Projektmanagement und einem Hintergrund, der folgende Bereiche umfasst

software-Entwicklung

projekte und Beratung. Als leidenschaftlicher Verfechter von Methoden und Standards war Mercedes Mitglied des Kernausschusses für die

5. Ausgabe des PMBOK Guide

und hat als Fachexperte an anderen einschlägigen Projekten mitgewirkt.

Sie war auch an der ISO 21500-Norm für Projektmanagement und der ISO 21502 für Projekt- und Programmportfoliomanagement beteiligt. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats des PMI Madrid Spain Chapter.

Wir sind beeindruckt von ihrem leistungsstarken Hintergrund und ihrem Engagement für den Einsatz neuer Technologien, um Effizienz und Fokus für ihre Teams zu schaffen zuvor beim Project Management Institute erklärt hat .

Künstliche Intelligenz wird eine Rolle bei der Analyse spielen und sollte in PMOs integriert werden. Lassen Sie die Maschinen die Arbeit rund um die Daten erledigen, und die Projektmanager sollten sich mehr auf den menschlichen Teil konzentrieren.

Mercedes Martinez Sanz, PMO-Leiterin bei Indra

Mitarbeiterengagement priorisieren

Cathy Hoenig

Firma: Rivian Titel: Senior Manager, Personal PMO

Ein erfahrener Projekt-/Programmmanager und Doktorand, Cathy Hoenig's erfahrung mit großen, komplexen,

funktionsübergreifenden Initiativen

in den Bereichen Technik und Produktion hat sie von der University of Phoenix zu Boeing zu Exemplis und schließlich zu Rivian geführt, wo sie als Senior Manager und People PMO tätig ist.

Wenn es darum geht, dem Engagement der Mitarbeiter Priorität einzuräumen, hat Cathy einige solide Erkenntnisse, von denen wir alle etwas lernen können. In einem kürzlich erschienenen Artikel über

Wie PMOs eine veränderungsbereite Kultur aufbauen können

erläuterte sie, wie die Unternehmenskultur und ihr PMO miteinander verbunden sind.

Das PMO-Team hat einen großen Einfluss auf die Steuerung der Kultur. Wir müssen innovative Wege finden, um die Mitarbeiter einzubinden. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie sicher, produktiv und glücklich sind.

Cathy Hoenig, Senior Manager, People PMO bei Rivian

Es mag simpel klingen, aber diese übermäßige Konzentration auf die Steuerung der Unternehmenskultur ist genau die Art von einfacher, eleganter Lösung, die eine echte Wirkung erzielt. Seit der Einstellung von Cathy im Jahr 2021 hat Rivian seine Mitarbeiterzahl fast vervierfacht.

Um mit dieser Art von Wachstum Schritt halten zu können, sind einfache, elegante Lösungen erforderlich.

Planung für langfristige Kundenbindung

Maggie Davis

Firma: Convene Titel: Vizepräsident, PMO

Mit einem Hintergrund, der den Einzelhandel umfasst,

B2B-Software

, Gastgewerbe und Gewerbeimmobilien, Maggie Davis wurde 2022 zum PMO ernannt und hat seither bei Convene für mehr Effizienz und starke Teams gesorgt.

Als sie

vor ein paar Jahren erklärte

wenn es um die Kundenbindung geht, ist das Design mit dem Endverbraucher im Hinterkopf Teil ihrer Geheimsauce.

Ich denke, wir nehmen traditionell alltägliche Erfahrungen, z. B. sich in ein Büro einzuloggen, über Veranstaltungen benachrichtigt zu werden, einen Besprechungsraum zu finden, und versuchen, etwas Farbe in die Interaktion von Mitarbeitern mit physischen Räumen zu bringen. Während die Vermieter die Unternehmen sind, die in die Technologie investieren, ist der eigentliche Endnutzer der Büroangestellte, und wir entwerfen mit ihm im Hinterkopf, was ziemlich cool ist.

Maggie Davis, Vizepräsidentin, PMO bei Convene

Allison Vendt

Firma: Dropbox Titel: Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First bei Dropbox Allison Vendt ist eine erfahrene Führungskraft, ein strategischer Denker und

veränderungsmanagement

-fokussierte Fachkraft, die Dropbox' Umstellung auf Virtual First mit einem Kernteam von acht Personen leitete. Ihrem Aufstieg bei Dropbox ging eine Zeit bei The Forem und Stanford sowie eine unabhängige Beratungstätigkeit voraus.

Wir haben sie auf unserem Radar, weil wir von Dropbox' Umstellung beeindruckt sind und weil ihre Erkenntnisse über Kundenbindung, die sie kürzlich

in ihrem Unternehmen geäußert hat

.

Bei der virtuellen Arbeit geht es darum, neue Wege zu finden, um Dinge besser zu machen... Wir haben den Wechsel von der Betriebsamkeit zur Wirkung vollzogen... Es geht nicht um die Aufgaben, die Sie erledigen, sondern um das Ergebnis dieser Arbeit... Zuerst müssen wir das Problem formulieren. Schreiben Sie dann eine Problemstellung. Ermitteln Sie die Bedürfnisse der Endbenutzer. Und dann setzen Sie sich gute Ziele... Es geht darum, sicherzustellen, dass der Kunde mit den Ergebnissen zufrieden ist.

Allison Vendt, Global Head of People PMO bei Dropbox

Mit anderen Worten: Jede Prozessänderung, Aufgabe, Problemstellung und jedes Ziel sollte mit dem Wissen angegangen werden, dass die Zufriedenheit und Bindung des Endkunden das Ziel ist.

Was sind Ihre Prioritäten?

Das vierte Quartal und die typische Jahresplanung, die mit dem Wechsel zu einem neuen Kalenderjahr einhergeht, sind ein guter Zeitpunkt, um zu erfahren, was Branchenführer über strategische Prioritäten wie die oben genannten zu sagen haben, und zu beurteilen, ob und wie diese Prioritäten in Ihre strategische Landschaft für 2024 passen.

Nach Angaben von über 300 Branchenführern sind die vier wichtigsten Prioritäten folgende:

Mit Effizienz in die Offensive gehen

Investitionen in Technologie zur Konsolidierung, Automatisierung und Einsparung von Ressourcen

Engagement der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen

Planung für langfristige Kundenbindung

Wie werden Sie diese Ziele in Ihre Strategie einbinden? Wie lassen sie sich mit der einzigartigen Vision Ihres Unternehmens verbinden? Und was können Sie von den Erkenntnissen der PMOs lernen, die in der Branche Furore machen?

Die Antworten könnten damit beginnen, dass Sie den oben genannten Personen folgen und sich mit ihren Erkenntnissen auseinandersetzen. Und wenn Sie die Ergebnisse der Umfrage unter mehr als 300 Führungskräften noch nicht gelesen haben, werden Sie finden Sie diese hier -und bereit, sich inspirieren zu lassen.