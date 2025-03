10 beste Coggle Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2025

Coggle ist ein Software-Tool, das die mindmap ping einfach. Es ist eine schnörkellose Option, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und farbige Karten für eine bessere Organisation zu erstellen.

Aber das war's auch schon. Es gibt nur wenige zusätzliche Features, keine Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung, und es ist nur als Web App verfügbar. Es ist zwar ein effektives Mind-Mapping-Tool, aber die veraltete Benutzeroberfläche lässt viel zu wünschen übrig.

Zum Glück gibt es mehrere Coggle-Alternativen, die einen Blick wert sind. 👀

Hier zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei den besten Alternativen zu Coggle achten sollten, damit Sie das richtige Tool für Ihre Gedankengänge auswählen können. Anschließend stellen wir 10 der besten Coggle-Alternativen vor, mit denen Sie Ihre Ideen organisieren, neue Ideen entwickeln und einen optimierten Brainstorming-Prozess aufbauen können.

Worauf sollten Sie bei Coggle-Alternativen achten?

Mindmapping ist eine der besten Methoden, um Gedanken aufzuschreiben, neue Ideen zu sammeln und Beziehungen zwischen ihnen zu erkennen. Erledigen Sie es allein, um Ihre Ideen zu organisieren, oder arbeiten Sie mit Ihrem Team mit einer Alternative zu Coggle, die erweiterte Features bietet. 💪

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Alternativen zu Coggle achten sollten:

Unlimitierte Größe : Traditionelles Mind Mapping mit Papier und Bleistift ist unbegrenzt - achten Sie darauf, dass das von Ihnen verwendete Software-Tool das auch ist. Auf diese Weise finden Sie Platz für alle Ihre Ideen, egal wie komplex sie werden

: Traditionelles Mind Mapping mit Papier und Bleistift ist unbegrenzt - achten Sie darauf, dass das von Ihnen verwendete Software-Tool das auch ist. Auf diese Weise finden Sie Platz für alle Ihre Ideen, egal wie komplex sie werden Medien-Support : Manchmal sind Ihre Ideen klarer, wenn sie durch Bilder, Dateien oder Dokumente ergänzt werden. Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie unterstützende Dateien an Ihre Mind Maps anhängen können

: Manchmal sind Ihre Ideen klarer, wenn sie durch Bilder, Dateien oder Dokumente ergänzt werden. Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie unterstützende Dateien an Ihre Mind Maps anhängen können Rechte zur Freigabe : Mit den besten Mindmapping-Tools können Sie Ihre Ideen problemlos mit Kollegen, Clients und Kunden teilen

: Mit den besten Mindmapping-Tools können Sie Ihre Ideen problemlos mit Kollegen, Clients und Kunden teilen KI-Tools für Mindmapping : Neuere Tools verfügen über eine eingebaute KI, die auf der Grundlage Ihrer Eingaben neue Ideen entwickelt und Ihren Brainstorming-Prozess interaktiver gestaltet

Die 10 besten Coggle-Alternativen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, eine Coggle-Alternative zu finden, die mehr Flexibilität und erweiterte Features bietet? Hier sind 10 der besten kostenpflichtigen und kostenlosen Coggle-Alternativen. Von vollständig projektmanagement-Software zu mindmapping-Software die sich ausschließlich auf die Erstellung von Mindmaps konzentriert, gibt es etwas für jedes Geschäft. ✨

1. ClickUp

In den Mindmaps von ClickUp ist es einfach, Knoten auf der Grundlage ihrer hierarchischen Struktur neu anzuordnen

ClickUp ist ein leistungsfähiges visuelles Projektmanagement tool das Arbeitsabläufe vereinfacht, Arbeitsprozesse organisiert und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams verbessert. ClickUp Mindmaps ermöglicht es Ihnen, Ihre Gedanken in einer schönen Oberfläche digital zu organisieren.

Wählen Sie zwischen knoten- oder aufgabenbasierten Mindmaps, je nachdem, welchen Prozess Sie bevorzugen. Nutzen Sie das Feature "Drag-and-Drop", um Abhängigkeiten zu erstellen und Karten für Aufgaben zu erstellen. Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, flussdiagramme erstellen und Prioritäten hervorheben. 🤩

Beim traditionellen Mindmapping bietet der knotenbasierte Ansatz ein einfaches Brainstorming für zukünftige Aufgaben, Projekte und kreative Ideen. Verwenden Sie dieses Schlüssel Feature, um einen Knoten mit wenigen Klicks in eine detaillierte Aufgabe zu verwandeln. Die integrierte Farbcodierung sorgt für eine visuell ansprechende Karte, die Schlüsselsegmente hervorhebt.

Gehen Sie beim Brainstorming einen Schritt weiter mit ClickUp Whiteboards . Wie mit Stift und Papier können Sie mit dieser digitalen Lösung Ihre Ideen zeichnen, mit Anmerkungen versehen und mit Post-it-Notizen versehen. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um Ihre Ideen vom Zeichenbrett in aktionselemente in der Hälfte der Zeit.

Tiefer gehen mit ClickUp Dokumente wo Sie die Ideen aus Ihrer Brainstorming-Sitzung ausarbeiten können. Wandeln Sie Text in Aufgaben um und erstellen Sie Workflows direkt aus Ihren Mindmaps, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen.

ClickUp beste Features

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern die Arbeit verteilter Teams, ganz gleich, ob Sie eine Karte für ein Produkt entwerfen oder Ideen für eine neue Marketingkampagne entwickeln

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Aufgaben und Workflows dank Prioritätskennzeichen und Abhängigkeiten von Aufgaben, und erstellen Sie automatisch Aufgaben direkt aus Ihren Mindmaps oder Concept Maps

Die nahtlose Funktion mit verschiedenen Betriebssystemen, einschließlich Android und Apple iOS, ermöglicht es Ihnen, Mind Maps auf dem Mac Desktop, iPad und iPhone zu zeichnen, ohne einen Takt zu verpassen

Eingebaut ClickUp AI bietet Vorschläge, die auf Ihren eigenen Ideen basieren, und macht Ihre Mindmaps intuitiver und kreativer - egal ob für Ihr Privatleben oder für die Erstellung von Webseiten

Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet einen einfachen Mind-Mapping-Ansatz mit Features, um den Prozess so komplex und tiefgründig zu gestalten, wie Sie es wünschen

ClickUp Limits

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Es gibt eine Lernkurve, um alle fortgeschrittenen Features der Plattform nutzen zu können

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Freeplane

über Freies Flugzeug Freeplane ist eine kostenlose Alternative zu Coggle. Es ist in Java geschrieben und läuft auf allen Betriebssystemen mit einer aktuellen Java Version. Verwenden Sie es, um Ideen mit einfachen Karten zu organisieren und neue Karten mit Leichtigkeit zu erstellen.

Freeplane beste Features

Führen Sie das tool lokal oder auf einem tragbaren Gerät wie einem USB-Stick aus

Erweiterte Formatierungsoptionen ermöglichen das Ändern von Schriftarten, Hintergrundfarben und Knotendetails sowie das Hinzufügen von interaktiven Symbolen

Die Befehlssuche erleichtert das Auffinden aller Ihrer Karten und bestimmter Knoten innerhalb eines Blattes

Genau wie ein Microsoft Excel tabellenkalkulation geben Sie Formeln ein, um Werte in verschiedenen Knoten zu verknüpfen, zu verbinden und zu summieren

Freeplane Beschränkungen

Die Oberfläche ist nicht immer intuitiv und kann für neue Benutzer verwirrend sein

Es gibt keine echtzeit-Zusammenarbeit features, so dass Sie nicht mit anderen Mitgliedern des Teams an derselben Karte arbeiten können

Preise für Freeplane

Free

Freeplane Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Xmind

über Xmind Sie vergleichen sich selbst mit einem Schweizer Taschenmesser, Xmind ist ein All-in-One Mind Mapping Tool mit zusätzlichen Features, die das Brainstorming noch kreativer machen. Notieren Sie schnell Ideen, fügen Sie Organisation hinzu, um sie zu verbinden, und wählen Sie Farben, um das Aussehen zu benutzerdefinieren. 🎨

Xmind beste Features

Reichhaltige Textstile verbessern die Lesbarkeit, egal wie komplex Ihre Mind Maps sind

Mit dem eingebauten Feature zur Nummerierung können Sie Phasen auf der Grundlage von Ideen erstellen

Erstellen Sie Aufgabenpläne mithilfe der verschiedenen Schritte der Mind Map, um einen vereinfachten Workflow zu erstellen

Freigeben von Ideen durch Erstellen von Präsentationen im Pitch-Modus

Xmind Beschränkungen

Einige Benutzer wünschten sich mehr Plugins und Integrationen mit anderen Tools

Die benutzerdefinierte Größe und Form von Knoten könnte besser sein

Preise für Xmind

Free : kostenlos

: kostenlos Xmind Pro Jährlich : $59.99/Jahr

: $59.99/Jahr Xmind Pro Monatlich: $5.99/Monat

Xmind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (50+ Bewertungen)

: 4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. MindMeister

über MindMeisterMindMeister ist eines der hübschesten Mind Map tools auf dem Markt. Die Farbcodierung sorgt für Klarheit, und es gibt kein Limit für Unterthemen - oder dafür, wie tief Sie in Ihre Karten eindringen. Anhänge und eingebettete Medien runden die Funktionen des Tools ab und geben Ihnen mehr Kontrolle über das Aussehen und die Tiefe Ihres Brainstormings.

MindMeister beste Features

Mit gemischten Layouts können Sie aus drei verschiedenen Kartenstilen wählen oder die verschiedenen Optionen in derselben Mind Map verwenden

Verwandeln Sie Mindmaps im Handumdrehen in Präsentationen und geben Sie Ihre Ideen im Team oder bei Interessengruppen frei

Erstellen Sie Karten schneller als je zuvor dank mind Map Vorlagen mit verschiedenen Layouts für jeden Anwendungsfall

Fügen Sie Verbindungen hinzu, um Beziehungen zwischen zwei Ideen darzustellen und bessere Workflows zu erstellen

MindMeister Einschränkungen

Der kostenlose Plan enthält nicht alle Features

Einige Benutzer fanden die webbasierte Version im Vergleich zur Desktop-App weniger intuitiv

MindMeister Preise

Basic : Free

: Free Persönlich : $6/Benutzer/Monat

: $6/Benutzer/Monat Pro : $10/Benutzer/Monat

: $10/Benutzer/Monat Business: $15/Benutzer/Monat

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

5. FreeMind

über FreeMindFreemind ist eine kostenlose Coggle-Alternative, die die Planung von Projekten durch die Verbesserung von Mind Mapping und Brainstorming vereinfacht. Die Benutzeroberfläche ist einfach und ähnelt dem traditionellen Mind Mapping mit Papier und Stift. Limitierte Features sorgen dafür, dass der Fokus auf dem Denkprozess liegt, ohne jeglichen Schnickschnack.

FreeMind beste Features

Mit den Verknüpfungen auf der Tastatur können Sie Ideen kartografieren, ohne die Maus berühren zu müssen

Web-Hyperlinks heben Knoten hervor und liefern wertvollen Kontext

Verwenden Sie Faltzweige, um Ideen in Bereiche zu unterteilen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Grafische Verknüpfungen stellen Verbindungen zwischen Knoten her, um zu verdeutlichen, welche Ideen von anderen Themen abhängig sind oder mit ihnen in Verbindung stehen

FreeMind Einschränkungen

Es gibt keine Optionen zum Ändern von Farbschemata oder zur Verwendung von Farbcodes, um Verbindungen hervorzuheben

Die Oberfläche kann für neue Benutzer verwirrend sein

FreeMind Preise

Free

FreeMind Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

6. Mindomo

über Mindomo Mindomo ist ein visuelles Workflow-Tool, das Mindmaps, Gantt-Diagramme und Gliederungen zur Organisation von Ideen bietet. Nutzen Sie das Online-Mindmapping-Tool, um Ideen für Beiträge in sozialen Medien zu erstellen, Notizen zu vereinfachen und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. ✅

Die besten Features von Mindomo

Hunderte von brainstorming-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle sparen Zeit, entfesseln die Kreativität und verbessern die Konzeptualisierung

Outlining-Features schaffen lineare Verbindungen zwischen Ideen und bieten Klarheit für Workflows

Gemeinsame Gantt Diagramme gepaart mit Mindmaps schaffen eine optimierte Zeitleiste für das Projektmanagement

Integrierte Datenschutz- und Sicherheits-Features schützen Ihre Ideen

Mindomo Grenzen

Keine Integration mit Projektmanagement-Software bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, automatisch Aufgaben aus Ihren Mindmaps zu erstellen

Der Preis ist pro Benutzer, was bei einem großen Team sehr teuer werden kann

Mindomo Preise

free : Free

Free Premium : $5.50/Monat

: $5.50/Monat Professionell : $13.50/Monat

: $13.50/Monat Team: $16,50/Monat

Mindomo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (10+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

7. Lucidchart

über LucidchartLucidchart ist ein kollaboratives tool, das Teams das Brainstorming und die Organisation von Ideen erleichtert. Die intelligente Diagrammerstellung ist fortschrittlicher als andere Optionen auf dieser Liste, mit Features wie Diagrammen, kontextbezogenen Daten und App-Integrationen.

Lucidchart beste Features

Funktioniert auf jedem Gerät, Web-Browser und Betriebssystem, einschließlich Windows, Linux und iOS

Features für die Zusammenarbeit im Team, einschließlich Co-Authoring, In-Editor-Chat und kollaborative Cursors, ermöglichen die Arbeit in Echtzeit

Nutzen Sie verknüpfte, einbettbare Diagramme und automatische Visualisierung, um kreativen Ideen einen Kontext zu geben

Integrationen mit Apps wie Jira, Slack und Google Workspace bieten nahtlose Workflows mit Ihren bevorzugten Tools

Lucidchart Einschränkungen

Das Zoom- und Scroll-Interface ist gewöhnungsbedürftig

Die kostenlose Version bietet viele Funktionen, erlaubt es aber nicht, Mind Maps zu drucken

Lucidchart Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Einzelperson : $7,95/Monat

: $7,95/Monat Team : $9/Benutzer/Monat

: $9/Benutzer/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (4.700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (4.700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

8. MindManager

über MindManager Mit MindManager, einem robusten Organisationstool, erreicht das Brainstorming neue Dimensionen. Alles von Mindmaps und Organigrammen bis hin zu konzeptkarten und Kanban Boards ist es ideal für die Visualisierung all Ihrer Arbeitsabläufe und kreativen Prozesse.

MindManager beste Features

Mindmaps bieten farbliche Codes, die Segmente und verwandte Ideen klar kennzeichnen

Prioritätsmarkierungen lenken die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Ideen oder Konzepte

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen das Hinzufügen von Kontext, um Ideen zu konkretisieren und ein klareres Verständnis beim Freigeben für Teammitglieder zu schaffen

Die Funktion zum Ziehen und Ablegen macht lineare Ideen flexibler, so dass Ihre Karte so organisiert wird, wie es für Sie sinnvoll ist

Einschränkungen von MindManager

Einige Benutzer stellten fest, dass das Tool nicht richtig funktionierte, wenn sie versuchten, mehrere große Mind Maps gleichzeitig zu öffnen

Es gibt keine KI-Features, die nach Ansicht einiger Nutzer hilfreich wären, um neue Ideen zu entwickeln und Konzepte zu organisieren

Preise für MindManager

Essentials : $99/Jahr

: $99/Jahr Professional : $179/Jahr, oder einmaliger Kauf von $369

: $179/Jahr, oder einmaliger Kauf von $369 Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

9. Miro

über Miro Miro ist ein visueller Workspace, der digitale Whiteboards für komplexes Mind Mapping bietet. Mehr als 60 Millionen Benutzer genießen diese Coggle-Alternative. Verwenden Sie Miro, um Ideen zu entwickeln, Karten zu planen und Produkte zu entwerfen, die Ihren Kunden dienen. ✍️

Miro beste Features

Miro Assist, ein integriertes KI-Tool, erzeugt sofort Mindmaps auf der Grundlage von Themenvorgaben

Mit dem Feature zum Ziehen und Ablegen können Sie Ihre Gedanken organisieren und Beziehungen zwischen thematischen Ideen herstellen

Benutzerdefiniertes Design mit Farben, Bildern und Stilen, um Ihre Ideen als Spiegelbild der Unternehmensmarke darzustellen

Vergessen Sie PowerPoint und wechseln Sie in den Präsentationsmodus, um Ihre Karten sofort freizugeben, ohne das Tool zu wechseln

Miro Grenzen

Die Anwendung ist zwar recht einfach, aber es gibt eine leichte Lernkurve, um alle Features vollständig zu nutzen

Einige Benutzer wünschen sich eine bessere Integration von Projektmanagement-Software

Preise für Miro

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $8/Mitglied/Monat

: $8/Mitglied/Monat Business : $16/Mitglied/Monat

: $16/Mitglied/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5.100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5.100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

10. Milanote

über MilanoteMilanote ist eine plattform für visuelle Zusammenarbeit die Boards und Karten verwendet, um Ideen zu sammeln und freizugeben. Verwenden Sie Milanote, um ein Mood Board zur Produktinspiration zu erstellen oder eine Mind Map, die Ideen für neue Kampagnen verbindet.

Milanote beste Features

Dutzende von Vorlagen, darunter Projektpläne, UX-Design und vorlagen für Flussdiagramme sparen Sie Zeit und Aufwand, wenn es darum geht, Ihre Gedanken in Karten zu fassen

Verbinden Sie Ihre Ideen mit Linien und verwenden Sie Text, Bilder und Videos, um Ihre Ideen in einem einzigen Space zu beschreiben

Die intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche macht es einfach, Ideen dort zu platzieren, wo sie am besten passen

Notieren Sie persönliche Ideen nur für sich selbst oder passen Sie die Berechtigungen an, um in Echtzeit mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten

Milanote Beschränkungen

Es gibt keinen Offline-Modus, so dass Sie mit dem Internet verbunden sein müssen, um Arbeiten zu erledigen

Einige Pläne haben Karten-Limits für Boards oder Mindmaps, was die Funktion einschränkt

Milanote Preise

Free

pro Person : $9,99/Monat

: $9,99/Monat Team: $49/Monat (bis zu 10 Personen)

Milanote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

Bessere Mindmaps erstellen mit ClickUp

Mit diesen Coggle-Alternativen können Sie einfaches, einfaches Mind Mapping zu neuen Höhen führen. Viele dieser Tools bieten erweiterte Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, Farbcodierung und Drag-and-Drop-Schnittstellen für besseres Mind Mapping. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erstellen Sie organisierte Karten mit mehr Kontext. Außerdem generieren die integrierten KI-Tools Ideen, an die Sie noch nie gedacht haben, und mit den Features zur Aufgabenverwaltung können Sie diese Ideen in umsetzbare Elemente verwandeln. 🙌