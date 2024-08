Die Top-CIOs des Jahres 2024: Strategische Einblicke von den Besten der Branche

Konzentration und Effizienz sind das Gebot der Stunde.

Mit 54% der Wirtschaftsführer prognostizieren den schlimmsten Wirtschaftsabschwung seit 20 Jahren, und es ist klar, dass dies ein entscheidender Moment ist, um auf die Branchenführer zu schauen und von ihnen zu lernen.

Was tun sie, um sich von anderen abzuheben? Welche Vorkehrungen treffen sie für die kommenden Jahre? Und was können wir uns von ihren erfolgreichen Strategien abschauen?

Auf der Grundlage einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter 300 Führungskräften lassen sich diese Erfolgsstrategien in vier Hauptkategorien einteilen:

Offensiv spielen mit Effizienz In Technologie investieren, um Ressourcen zu konsolidieren, zu automatisieren und zu sparen Engagement der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen Planung für langfristige Kundenbindung

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse haben wir uns bei CIOs umgehört, die in diesem Bereich führend sind. Sie haben uns Einblicke in diese Strategien gewährt, von denen wir lernen können und von denen wir denken, dass jeder sie beachten sollte.

Im Folgenden finden Sie sieben dieser führenden CIOs - und einige wichtige Gedanken von ihnen zu diesen wichtigen strategischen Prioritäten:

Was steckt in einem Titel?

Ähnlich wie bei Forbes und ihrer Top-CIO-Liste haben wir uns bei der Bezeichnung der CIOs einige Freiheiten herausgenommen. Anstelle von Titeln geht es uns mehr um die Rollen und Verantwortlichkeiten. Aus diesem Grund haben einige der Personen auf der folgenden Liste mehrere Titel oder tragen den Titel CIO gar nicht.

Außerdem wollen wir sie hervorheben und nicht einordnen. Dies sind Personen, die herausragende Arbeit leisten, aber das bedeutet nicht, dass sie die einzigen Personen sind, die herausragende Arbeit leisten.

Mit Effizienz in die Offensive gehen

Effizienz ist für CIOs und ähnliche Funktionen entscheidend, da sie komplexe Technologieumgebungen und große Budgets verwalten. Doch wie stellen die Verantwortlichen sicher, dass IT-Abläufe und -Projekte effizient sind? Und wie optimieren sie die Kosten und Ressourcen?

Werfen wir einen Blick auf einige in unserer Liste, die Antworten auf diese schwierigen Fragen geben:

John Kish

Firma: Equity Trust Gesellschaft Titel: CIO

Equity Trust, ein führendes Unternehmen in der Branche der selbstverwalteten Konten, hat in diesem Frühjahr John Kish als ihren Chief Information Officer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Branchen wie der Automobilindustrie und der Medizintechnik - und der strategischen Denkweise, die mit diesem Erfahrungsschatz einhergeht - haben wir ein Auge auf Johns Engagement für Innovationen sowohl auf der geschäftlichen als auch auf der technischen Seite geworfen.

Unter einem aktuellen Interview sprach er über einen Punkt, der unserer Meinung nach für diejenigen, die sich auf Effizienz konzentrieren, von zentraler Bedeutung ist. John erläuterte seinen spezifischen Ausblick auf seine Effizienzstrategie mit den Worten:

[Stellen Sie sicher, dass] Sie eine solide Problemdefinition haben... Viele Leute nehmen sich nicht die Zeit, die sie für die Definition des Problems aufwenden müssen. Vielleicht wird es zu klein definiert, vielleicht fängt man mit der Lösung an, bevor man das Problem wirklich verstanden hat... Überlegen Sie: Wie kann meine Lösung drei oder vier wichtige strategische Ziele erreichen, nicht nur ein oder zwei taktische Ziele."

John Kish, CIO bei der Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

Firma: Aprio Titel: CIO

Mit einer mehr als 20-jährigen Karriere in der Branche, Azunna Anyanwu hat sich auf die Bereitstellung von Lösungen und die Beratung von Führungskräften und Unternehmensvorständen im Bereich Technologie konzentriert. Jetzt ist er der strategische Leiter für IT-Betrieb, Cybersicherheit und Infrastruktur bei Aprio, einem Unternehmensberatungs- und Buchhaltungsunternehmen mit 20 Standorten, fast 2.000 Teammitgliedern und mehr als 50 Ländern.

Im Jahr 2022 war er der AOTMP IT-Management-Fachmann des Jahres.

Was die Effizienz und die Technologie angeht, so könnte Azunnas Einschätzung dessen, womit CIOs arbeiten, besonders zutreffend sein. Wie er in einem kürzlich erschienenen LinkedIn-Artikel :

"Wenn ich eine neue Rolle oder ein neues Kundenprojekt beginne, stelle ich häufig fest, dass das Team über ein gemeinsames Postfach oder ein kostenloses/einfaches Incident Management System verfügt, um Supportanfragen per E-Mail zu verwalten...Ich stelle auch fest, dass die Informationen, die zur Bewertung des Zustands der Umgebung benötigt werden, über verschiedene Tools und Systeme verstreut sind (z. B. über gemeinsam genutzte Netzwerklaufwerke, Intranet, Tools für Notizen, isolierte Anwendungen usw.) oder, schlimmer noch, gar nicht existieren. Dies macht es besonders schwierig, wiederkehrende Probleme, Risiken und Schwachstellen zu erkennen oder einen Plan zur Verbesserung der Effizienz der IT-Organisation und -Umgebung zu entwickeln."

Azunna Anyanwu, CIO bei Aprio

Mit anderen Worten: Wie in unserem jüngsten Bericht festgestellt, ist die Konsolidierung, automatisierung und die Einsparung von Ressourcen durch die richtige Technologie sind die wichtigsten Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, wenn man ein neues Projekt in Angriff nimmt oder eine neue CIO-Rolle übernimmt.

Investitionen in Technologie

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen führende Unternehmen im Technologiebereich kontinuierlich in Technologie investieren, um den Geschäftswert zu steigern. Ganz gleich, ob es darum geht, das Wachstum voranzutreiben, die Zukunft abzusichern, Risiken zu mindern oder die Effizienz zu verbessern, die Priorisierung von Technologie ist für diese Führungskräfte von größter Bedeutung.

Nancy Avila

Unternehmen: McKesson Corporation Titel: Geschäftsführender Vizepräsident, CIO und CTO Nancy Avila ist ein weiteres Kraftpaket, das auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückgreifen kann. Sie leitet ein Team, das für die Technologie verantwortlich ist, die den reibungslosen Betrieb der lebenswichtigen Gesundheitsdienste von McKesson sicherstellt. Auf dem Höhepunkt der COVID-Krise war es die E-Commerce-Plattform von McKesson, die von den US-Behörden für die Verteilung von Impfstoffen an Apotheken in allen Bundesstaaten ausgewählt wurde.

Und es war Nancys Team, das den Vertrieb in nur 90 Tagen um 1500% steigerte .

Uns gefällt, was sie darüber zu sagen hat, wie sich Investitionen in Technologie auf sehr reale Ergebnisse für sehr reale Menschen auswirken, die unsere Dienstleistungen und Produkte in Anspruch nehmen. Von einer aktuellen Interview :

"Der andere Teil [der Rolle des CIO] ist, wie wir unsere internen Abläufe und Plattformen in Bezug auf...Automatisierung und Funktionen optimieren. \Und ich denke, der strategischste Teil ist, wie wir unternehmensweit arbeiten und die richtige Technologie entwickeln, um unsere Schlüsselstrategien zu ermöglichen. Unsere Infrastruktur berührt unsere Patienten... [das ist] so ein Aha-Moment. Wenn unser Netzwerk ausfällt, können Krebspatienten keine Infusion bekommen. Wir müssen immer erreichbar sein... Wir wickeln zwischen fünf und neun Uhr mehr Bestellungen im Pharmabereich ab als Amazon. Wenn man also über die Auswirkungen nachdenkt... wenn die Infrastruktur ausfällt, hat das Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen.

Nancy Avila, leitende Vizepräsidentin, CIO und CTO bei McKesson Corporation

Engagement der Mitarbeiter priorisieren

Das Engagement der Mitarbeiter steht vielleicht nicht immer an erster Stelle bei unternehmenstechnologie aber sie kann einer der wichtigsten Aspekte eines florierenden Unternehmens sein. Viele Technologie-Führungskräfte schauen auf tools für die Zusammenarbeit geräte, und ausbildungssoftware um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und ihnen die richtige Technik für ihre Arbeit an die Hand zu geben.

Hier sind einige führende Unternehmen, die in das Engagement ihrer Mitarbeiter durch Technologie investieren:

Erika Carrara

Firma: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Titel: Vizepräsident und Chief Information Security Officer (CISO)

CISO des Jahres des Pittsburgh Tech Council Erika Carrara ist Expertin für Cybersicherheit, Compliance, Datenschutz und digitale Systemrisiken und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Derzeit ist sie CISO und VP bei Wabtec, einem Fortune-500-Unternehmen, das in 53 Ländern vertreten ist.

Erika ist außerdem eine amerikanische Ureinwohnerin, Veteranin, Executive Sponsor von Women of Wabtec und eine starke Verfechterin der Geschlechtervielfalt und anderer DEI-Bemühungen.

Sie ist auch ein großartiges Beispiel für das Verständnis der Rolle, die Mitarbeiterengagement und Bildung für die Sicherheit von Unternehmen und Systemen spielen. Wie sie kürzlich in einem Interview sagte Interview mit Digital Directors Network :

Die Kultur wird die Strategie zum Frühstück verspeisen. Das ist das Sprichwort, und ich habe noch nie etwas gesehen, das wahrer und relevanter ist... Menschen sind an etwa 85 % der technologischen Transaktionen beteiligt, die täglich weltweit stattfinden. Die Sicherung des menschlichen Elements ist absolut unerlässlich... Man kann viel Geld in Technologie stecken und sie gut einsetzen, aber wir haben Jane und Bob da drüben... die auf einen Link klicken und die bösen Jungs reinlassen. Bevor ich diese Aufgabe übernahm, lag die Abschlussquote bei Wabtec im Vergleich zum Vorjahr bei unter 20 %... jetzt liegt sie bei über 89 %.

Erika Carrara, Vizepräsidentin und CISO bei Wabtec

Lori Beer

Firma: JPMorgan Chase

Titel: Globaler CIO

Dieser leistungsstarke CIO ist Leiter von JPMorgan Chase & Co., einem führenden globalen Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Vermögen von 2,6 Billionen US-Dollar. Lori Beer steht auf vielen Branchenlisten, darunter Most Influential Women in U.S. Finance und Most Powerful Women in Banking.

Lori Beer steht aus vielen verschiedenen Gründen auf diesen Listen - insbesondere wegen ihrer Bekanntheit in der Branche, ihrer Verwaltung eines 15-Milliarden-Dollar-Budgets und ihres Engagements für die Förderung anderer Frauen in der MINT-Branche. Mit 57.000 Mitarbeitern in ihrem Tech-Team und einer herausragenden Erfolgsbilanz ist sie auch eine großartige Inspirationsquelle für alle, die das Engagement ihrer Mitarbeiter verbessern wollen.

Besonders beeindruckt sind wir von ihrem Fokus auf eine klare, strategische Mitarbeiterkommunikation, die die Unternehmensstrategie in den Mittelpunkt stellt. Wie sie in kürzlich in einem Interview :

Stellen Sie sicher, dass Sie eine klar ausgerichtete Vision und Mission haben. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter in erster Linie unsere Geschäftsstrategie und die vier Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind, verstehen und wissen, wie Technologie diese Geschäftsbereiche ermöglicht, unterstützt und schützt..

Lori Beer, Global CIO bei JPMorgan Chase

Dieser Fokus auf engagierte, informierte Mitarbeiter trägt auch zum Erfolg bei der Kundenbindung und den technologischen Teilen unseres strategischen Puzzles bei.

"Das bedeutet... wie wir ansprechende Kundenerlebnisse bieten und wie wir sicherstellen, dass wir unsere Anwendungen, Infrastruktur und Daten modernisieren", so Beer weiter.

Planung für langfristige Kundenbindung

Investitionen in kundenorientierte Technologien wie Mobilität, Personalisierung und Omnichannel verbessern die Zufriedenheit und Treue der Kunden. Aus diesem Grund sprechen CIOs über die Möglichkeiten der Technologie, um ihre Kunden länger zu binden.

Dr. Chandragupta Gudena

Firma: PBMares LLP

Titel: CIO

Verfügt über einen umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Consulting, Beratung und Betrieb, Dr. Chandragupta Gudena trat 2021 in seine derzeitige Position ein und entwickelt und implementiert seither FinTech-Strategien und technologische Transformationen.

In einem kürzlichen Gespräch mit ClickUp erklärte Dr. Gudena, wie die digitale Transformation für viele CIOs zu einem wichtigen Thema geworden ist. Er fügte hinzu, dass es einen wachsenden Bedarf gibt, die technologie-Schulden die Fülle der erstellten Daten zu bewältigen und Störungen der üblichen Geschäftspraktiken in der gesamten Organisation zu vermeiden.

Wenn wir eine Transformation durchlaufen, gibt es einen Wendepunkt für die digitale Kompetenz, der einen plötzlichen Bedarf an Ressourcen schafft, was eine unheimliche Analyse der Projekte und Ressourcenverpflichtungen erfordert, in die wir investieren. Das ist der Punkt, an dem kritisch Planungstools und Plattformen spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung und Beschleunigung der digitalen Transformation Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Sie wirken sich buchstäblich darauf aus, wie Kunden diese Produkte und Dienstleistungen konsumieren und erleben.

Dr. Chandragupta Gudena, CIO bei PBMares

Arthur Hu

Firma: Lenovo

Titel: SVP, Global CIO, und Services and Solutions Group CTO

Über 14 Jahre bei Lenovo, Arthur Hu hat eine steile Karriere als Leiter globaler IT-Teams über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg hingelegt und dabei große Erfolge für das Unternehmen erzielt. Vor seiner Zeit bei Lenovo war der Branchenexperte acht Jahre lang bei McKinsey tätig, nachdem er in Stanford einen Bachelor- und anschließend einen Master-Abschluss in Informatik erworben hatte.

Aber es sind nicht nur die unglaublichen Unternehmen und Universitäten in seinem Lebenslauf, die uns veranlasst haben, ihn in die diesjährige Liste aufzunehmen. Es sind die Erkenntnisse, die er weitergibt und die dazu beitragen, wie CIOs über den Endkunden denken sollten.

Arthur hat diesen Gedanken in einem kürzlich erschienenen interview für das CIO Magazine .

[IT-Führungskräfte müssen] eine Methodik einführen, die das Kundenerlebnis zu einer Metrik der obersten Ebene erhebt, auf Augenhöhe mit den technischen und funktionalen Anforderungen, für die die Technologie-Teams traditionell verantwortlich waren... Dies wird eine Reihe von Veränderungen in Gang setzen, die die technische Arbeit neu auf das Erlebnis, die Zufriedenheit und die Akzeptanz ausrichten werden..

Arthur Hu, SVP und globaler CIO bei Lenovo

Im selben Interview fügt Arthur Hu hinzu, dass sich Unternehmensorganisationen von einem "Liefer"-Prozess wegbewegen und sich der "Ausrichtung auf Ergebnisse" annähern, weshalb das Kundenerlebnis in der Welt der Technologie ein so wichtiger Faktor ist.

"Es reicht nicht mehr aus, ein Stück Hardware herzustellen und auszuliefern", so Hu weiter. "Man muss einen Mehrwert bieten, indem man sich an den ultimativen Geschäftszielen der Kunden orientiert. **Sie können jedoch nur dann zu einer Kunden-Ergebnis-Mentalität übergehen, wenn Sie die Kundenbedürfnisse und den Kontext, in dem Ihre Technologie verwendet wird, genau kennen

Go Forth and Learn From the Best

Wenn Sie versuchen, den oben genannten Kennzahlen Priorität einzuräumen (und wir können uns vorstellen, dass Sie das tun, wenn 300 Führungskräfte sagen, dass sie der Schlüssel zum Erfolg im kommenden Jahr sind), dann ist es an der Zeit, den Erkenntnissen der oben genannten CIOs zu folgen und sie zu vertiefen.

Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu überprüfen, wie (oder ob) Ihre Strategie die Werte des Spiels zwischen Offensive und Effizienz, Investitionen in Technologien zur Konsolidierung, Automatisierung und Einsparung von Ressourcen, die Priorisierung des Mitarbeiterengagements und die Planung einer langfristigen Kundenbindung einbezieht.

Und wenn Sie sich noch nicht mit unserer Umfrage unter 300 Personen beschäftigt haben, finden Sie hier eine tieferen Einblick hier .