die 10 besten Canny-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, Kundenfeedback ist unerlässlich, um Erkenntnisse über Ihr Produkt zu gewinnen und den Grad der Zufriedenheit zu ermitteln. Ein Tool, das dabei hilft, ist Canny.

Mit integrierten Analysetools hilft Canny Ihnen, Feedback zu sammeln, die Ergebnisse zu analysieren und eine Produkt-Roadmap zu erstellen, um Ihre neuesten Features für die Kunden freizugeben. ✨

Canny ist zwar ein nützliches tool, aber der Preis kann für kleine Geschäfte unerschwinglich sein. Außerdem kann man in Canny nur über Produkt-Roadmaps und Upvoting Feedback erhalten (leider gibt es keine Formulare für Kundenfeedback, Widgets oder NPS-Banner, um Erkenntnisse zu gewinnen).

Glücklicherweise ist Canny nicht die einzige Option für Kundenfeedback-Tools.

Hier zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei Canny-Alternativen achten sollten. Außerdem geben wir die 10 besten Alternativen zu Canny frei, damit du Einblicke gewinnen, Produkte verbessern und erfolgreiche Beziehungen zu deinen Kunden aufbauen kannst. 🥇

Worauf sollten Sie bei Canny-Alternativen achten?

Während Canny ein gutes Tool ist, wenn Sie nur einen allgemeinen Überblick darüber haben wollen, wie die Kunden über Ihr Produkt denken, bieten einige Tools tiefere Einblicke für eine bessere Entscheidungsfindung. 🔎

Hier ist, worauf Sie bei einem alternativen Feedback-Management-System zu Canny achten sollten:

Quantitatives Feedback : Mit Bewertungen der Kundenzufriedenheit lassen sich Fehler besser erkennen und Trends besser überwachen als mit einfachen Metriken zur Abstimmung von Features

: Mit Bewertungen der Kundenzufriedenheit lassen sich Fehler besser erkennen und Trends besser überwachen als mit einfachen Metriken zur Abstimmung von Features Kundenkommunikationskanäle : Erreichen Sie kommunikationsziele und bauen Sie bessere Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern auf, indem Sie z. B. Chats, Formulare und E-Mails nutzen, um mit realen Kunden in Verbindung zu treten und die Feedbackschleife zu schließen

: Erreichen Sie kommunikationsziele und bauen Sie bessere Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern auf, indem Sie z. B. Chats, Formulare und E-Mails nutzen, um mit realen Kunden in Verbindung zu treten und die Feedbackschleife zu schließen Benutzersegmentierung : Nicht alle Benutzer sind gleich. Erhalten Sie Einblicke und liefern Sie das, was Ihre Kunden brauchen, und verfolgen Sie das Feedback mit segmentierten Personas, die die Arbeit vereinfachen stakeholder-Analyse

: Nicht alle Benutzer sind gleich. Erhalten Sie Einblicke und liefern Sie das, was Ihre Kunden brauchen, und verfolgen Sie das Feedback mit segmentierten Personas, die die Arbeit vereinfachen stakeholder-Analyse Mehrere Metriken : Marketing-Metriken wie NPS und CSAT bieten tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, so dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden aus allen Blickwinkeln betrachten können, während Sie deren Feedback erfassen

: Marketing-Metriken wie NPS und CSAT bieten tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, so dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden aus allen Blickwinkeln betrachten können, während Sie deren Feedback erfassen Integrationen: Sie verfügen über ein umfangreiches technisches Paket? Entscheiden Sie sich für eine Canny-Alternative mit wichtigen Features und Integrationen, die mit Ihrem bevorzugten Feedback-Management-System zusammenarbeiten, um den Prozess zu optimieren

Mit diesen Schlüsselfunktionen können Sie bessere Informationen generieren und Ihre Kunden auf einer aussagekräftigeren Ebene verstehen. Mit diesem Wissen in der Hand kann Ihr Team bessere Produkte entwickeln, die die Bedürfnisse Ihrer Fans erfüllen.

Die 10 besten Canny-Alternativen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, die besten Kundenfeedback-Alternativen zu Canny zu finden? Wir stellen Ihnen die 10 besten Optionen vor, die Sie heute ausprobieren können. Von Full-Service

projektmanagement-Software

bis hin zu Tools für das Management von Kundenfeedback - hier finden Sie die beste Option für Ihr Geschäft. 🤩

1.

ClickUp

Ziehen Sie benutzerdefinierte Felder per Drag & Drop in die Ansicht "Formular", um umfassende Umfragen zu erstellen oder Feedback in ClickUp 3.0 zu sammeln

Wenn Sie auf der Suche nach einem alternativen Feedback-Management-Tool sind, das Canny ersetzen soll, ist ClickUp kaum zu schlagen

software zur Verwaltung von Aufgaben

unterstützt Sie bei der Verwaltung von allem, vom Workload Ihres Teams bis zum Feedback der Benutzer. Nutzen Sie die Software für das Produktmanagement, um Benutzer-Feedback zu sammeln, Team-Diskussionen über Feature-Anfragen zu führen und Roadmaps für Produktinitiativen zu erstellen.

Anpassbar

ClickUp Formulare

ermöglichen es Ihnen, das nötige Feedback von Ihren Kunden zu erhalten. Versammeln Sie Ihr Produktteam, um Frameworks mit bedingter Logik für Ihre Formulare zu erstellen, und nutzen Sie diese, um Feedback zu sammeln, Einblicke in Feature-Anfragen zu erhalten, Kundenfeedback in einer Listenansicht anzuzeigen und Feedback für zukünftige Produkteinführungen oder Brainstorming-Sitzungen nachzuverfolgen.

Generieren Sie sofort Aufgaben aus Ihren Formularen und weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern Ihres Teams zu. Wählen Sie aus vier

prioritäten für die Aufgaben

um sie je nach Dringlichkeitsstufe zu kennzeichnen. Kommentare und Benachrichtigungen aktualisieren sofort die Beobachter und Mitarbeiter der Aufgabe und lösen die nächsten Schritte in der Produkt-Roadmap aus.

Verbessern Sie Ihre Aufgabenorganisation, indem Sie benutzerdefinierte Tags hinzufügen und die Filteroptionen in der Listen- und Board-Ansicht nutzen, um Ihre Aufgaben mit der höchsten Priorität genau zu identifizieren

ClickUp's Tabelle Ansicht

können Sie eine Kundendatenbank mit produktrelevanten Informationen erstellen. Sie können damit Tabellenkalkulationen erstellen, Client-Informationen speichern und Daten visualisieren. 📈

ClickUp verfügt über mehr als 1.000 Vorlagen, darunter Änderungsprotokolle, Produkt

feedback Formulare

und Umfragen zur Kundenzufriedenheit, um Kundeneinblicke zu sammeln und zu analysieren. Jede dieser Funktionen ist benutzerdefiniert, ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft mit einer kleinen Gruppe engagierter Kunden oder ein großes Unternehmen mit Hunderttausenden von Benutzern sind.

ClickUp beste Features

Eingebaut tools für Kundenfeedback ermöglichen das Sammeln, Analysieren und Berichterstellen an einem Ort

Tausende von Vorlagen, darunter vorlagen für die Prioritätensetzung sparen Zeit bei der Erstellung der Dokumentation von Benutzer-Feedback

Verschiedene Ansichten, einschließlich Kanban-Boards, ermöglichen die Verwaltung von Feedback-Boards und die Nachverfolgung des Fortschritts bei Produktinitiativen

Erstellen und verwalten Sie Ihre Kunden wissensdatenbank in einem praktischen Space dank Formularen und Dokumente

Benachrichtigungen und echtzeit-Zusammenarbeit verbessern die Teamarbeit und halten alle Beteiligten über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden

Integrationen mit Tools wie Zendesk, Zapier und Slack rationalisieren Workflows und verbessern die Kommunikation in Ihrem gesamten Tech-Stack

ClickUp Limits

Einige Features wie ClickUp AI sind auf dem kostenlosen Plan nicht verfügbar

Die Benutzeroberfläche ist zwar leicht zu erlernen, aber aufgrund der großen Zahl von Features und Funktionen gibt es eine Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. UserVoice

über

UserVoice

UserVoice ist eine Alternative zu Canny.io, die tiefer in das Kundenfeedback eintaucht. Während Canny Feedback auf Basis von Upvotings anbietet, geht UserVoice noch weiter und sammelt Feedback auf verschiedenen Wegen, darunter E-Mail, Fragebögen, Chats und

formulare für automatisiertes Feedback

. Mit diesem tool können Sie

das Feedback der Benutzer zu nutzen

und innovativere Produkte zu entwickeln. ⚒️

UserVoice beste Features

Intelligente Integrationen mit Tools wie Salesforce sorgen für einen besseren Workflow und eine höhere Produktivität

Das gebrandete Feedback-Portal bietet Benutzern einen konstruktiven Ort, um neue Features anzufordern, Fehler zu melden und bessere Feedbackschleifen zu generieren

Mit dem In-App-Feedback-Widget können Kunden direkt auf Ihrer Website oder in Ihrer App Einblicke geben - ohne sich anmelden oder eine andere Seite aufrufen zu müssen

Über eine Seitenleiste für Mitwirkende können Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter des Kundensupports das Feedback von Benutzern aus jeder beliebigen Webanwendung freigeben

UserVoice Beschränkungen

Preispläne können für dieses spezielle Feedback-Management-Tool teuer sein

Die Kennzeichnung von Spam, der mit echtem Kundenfeedback eingeht, ist verbesserungswürdig

UserVoice Preise

Essentials : 699 $/Monat, jährliche Abrechnung

: 699 $/Monat, jährliche Abrechnung Pro : $899/Monat, jährliche Abrechnung

: $899/Monat, jährliche Abrechnung Premium : $1.349/Monat, jährliche Abrechnung

: $1.349/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UserVoice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (200+ Bewertungen)

: 4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (60+ Bewertungen)

3. Jira Software von Atlassian

über

Jira Software

Jira

ist ein Tool zur Nachverfolgung von Problemen, das Fehler markiert und nachverfolgt, Produktpläne erstellt und Erkenntnisse von Benutzern sammelt. Das bei SaaS-Firmen und Start-ups beliebte Tool eignet sich hervorragend zum Sammeln und Analysieren der Meinungen Ihrer Kunden über Ihre Produkte. Außerdem werden Bereiche mit Verbesserungsbedarf hervorgehoben, um dringende Probleme sofort anzugehen. ✍️

Jira Software beste Features

Mit über 2.500 API-Integrationen arbeitet diese Plattform mit nahezu jedem Tool in Ihrer Favoriten-Liste zusammen

Anpassbare Vorlagen und Workflow-Automatisierungen sparen Zeit und ermöglichen Ihnen die Erstellung von Feedback-Formularen, die speziell auf Ihre Produkte zugeschnitten sind

Verwenden Sie integrierte Berichterstellungen, um Aktualisierungen im Team freizugeben und Diskussionen über Produktverbesserungen und erweiterte Features anzuregen

Über anpassbare Dashboards können Sie die Arbeit des Produktteams isolieren oder mit anderen Abteilungen verbinden, um effiziente Feedback-Workflows zu ermöglichen

Jira Software Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche vereinfacht werden könnte, um die Suche nach den richtigen Projekten und Feedbacks zu erleichtern

Die erweiterte Karte ist auf die kostenpflichtigen Pläne limitiert

Preise für Jira Software

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $7.75/Benutzer/Monat

: $7.75/Benutzer/Monat Premium : $15,25/Benutzer/Monat

: $15,25/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Software-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13.300+ Bewertungen)

4. Pendo

über

Pendo

Pendo ist eine Kundenerfahrungslösung, die das Sammeln von Benutzer-Feedback vereinfacht. Direkt in Ihre App oder Website integriert, können Benutzer wichtige Features anfordern, Probleme mit dem Produkt melden und den nötigen Support erhalten. 🙌

Pendo beste Features

Session Replay bietet Videoaufnahmen davon, wie Kunden Ihre App oder Website nutzen, um vor Ort Einblicke in verbesserungswürdige Bereiche zu erhalten

In-App-Analysen bieten quantitative Messungen der Kundenzufriedenheit, kundenerfolg und Engagement

Sammeln Sie Kundenfeedback zu Ihrer Website oder App und fügen Sie Anfragen sofort zu Ihrer Produkt-Roadmap hinzu

Benutzerdefinierte Anleitungen helfen Ihnen, häufige Probleme von Benutzern zu lösen, die für Ihre spezifischen Produkte relevant sind, und sparen so Zeit für Ihr Kundenservice-Team

Pendo Beschränkungen

Die Preise für die Pläne sind etwas höher

Die benutzerdefinierten Berichterstellungen sind in der mobilen App limitiert

Pendo Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : Ab 7.000 $ pro Jahr, abhängig von der Nummer der aktiven Benutzer

: Ab 7.000 $ pro Jahr, abhängig von der Nummer der aktiven Benutzer Wachstum : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Portfolio: Kontakt für Preisgestaltung

Pendo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

5. UserTesting

über

UserTesting

Der beste Weg, Ihre Benutzer zu verstehen, ist, sich in ihre Lage zu versetzen. Mit UserTesting können Sie sehen, was Ihre Kunden sehen, wenn sie Ihre Produkte verwenden, und das Feedback der Benutzer nutzen, um Produkte zu entwickeln, die sie täglich verwenden. 🎯

UserTesting beste Features

Mit eigens entwickelten Netzwerken und Partnernetzwerken können Sie Einzelziele in verschiedenen Märkten und Segmenten ansteuern, um deren Bedürfnisse zu verstehen

Usability-Tests, Klick-Tests und Umfragen liefern dynamische Erkenntnisse, die aussagekräftiger sind als einfache Abstimmungstests

Messen Sie die Leistung mit Loyalitäts-, Vertrauens- und Nutzungsbewertungen, die von Kunden gesteuert werden

Dashboards mit maschinellem Lernen bieten Vorschläge für Änderungen, um sich von der Konkurrenz abzuheben

UserTesting-Einschränkungen

Für Kundenfeedback müssen Benutzer eine neue Registerkarte öffnen, so dass es sich nicht um ein In-App-Tool handelt

Einige Benutzer wünschen sich eine bessere Validierung und Überprüfung der Benutzer

Preise für UserTesting

Essentials : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Erweitert : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ultimativ: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UserTesting Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (600+ Bewertungen)

: 4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. Rüsche

über

Rüsche

Frill ist ein Tool zur Verwaltung von Kundenfeedback, das Sie als Web App oder Widget nutzen können. Nutzen Sie die benutzerdefinierten Features, um einzigartige Boards zu erstellen, in denen Sie Ideen brainstormen und Kundenwünsche erfüllen können. 🧠

Frill beste Features

Mit anpassbaren Boards können Sie Ideen festhalten, Initiativen erstellen und auf die Anliegen der Benutzer eingehen

Unbegrenztes Feedback über Widgets, unabhängig vom Tarifplan

Erstellen Sie eine öffentliche Roadmap, die auf dem Feedback der Benutzer basiert, um die geplanten Änderungen freizugeben

Ankündigungen (Frills Version eines Changelog-Tools) aktualisieren Benutzer sofort, wenn Sie ein neues Feature oder Produkt einführen

Frill-Einschränkungen

Alle Kommentare werden sofort gepostet, was für Unternehmen, die Kommentare vor der Veröffentlichung genehmigen möchten, abschreckend sein kann

Der Kundensupport wird hauptsächlich per E-Mail erledigt, was Feedback-Projekte verzögern kann

Preise für Frill

Startup : $25/Monat

: $25/Monat Business : $49/Monat

: $49/Monat Wachstum : $149/Monat

: $149/Monat Unternehmen: Beginnend bei $349

Frill Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (20+ Bewertungen)

: 4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

7. Nolt

über

Nolt

Kundenfeedback muss nicht langweilig sein. Zumindest sind die Macher von Nolt dieser Meinung. Als eine der besten Alternativen zu Canny bietet diese App ein atemberaubendes, visuelles Feedback Board, das die Benutzer beim Sammeln von Feedback gerne verwenden werden.

Sie bietet nicht nur ein besseres Kundenerlebnis, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Benutzer mit Ihren Produkten beschäftigen und ihre Erkenntnisse freigeben. 💡

Nolt beste Features

Mit benutzerdefinierten Status und Feldern können Sie personalisierte Workflows erstellen, die für Ihr Team sinnvoll sind

Nutzen Sie öffentliche oder private Einstellungen für Ihre Kundenfeedback-Boards, je nach Ihren Geschäftsanforderungen

Mit benutzerdefinierten Features können Sie Feedback-Formularen und Boards Ihre eigene Note und Persönlichkeit verleihen

Vollständige Kontrolle über Benutzer, Erwähnungen und Abstimmungen erleichtert den Aufbau einer Feedbackschleife, die informativ und frei von Obszönitäten oder anderen verbotenen Informationen ist

Nolt Beschränkungen

Die einfache Benutzeroberfläche und das Design sind einfach zu benutzen, aber limitierend für große Mengen an Feedback

Einige Benutzer wünschen sich mehr Integrationen

Nolt Preise

Essential : $39/Monat

: $39/Monat Pro : $89/Monat

: $89/Monat Enterprise: Verfügbar auf Anfrage

Nolt Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (15+ Bewertungen)

: 5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

8. AlphaOS MerkmalOS

über

AlphaOS

FeatureOS, ein Rebranding von HelloNext, ist ein Tool, mit dem Sie Kundenfeedback in großem Umfang sammeln und analysieren können. Anstatt nur Erkenntnisse aus Feature-Abstimmungen zu gewinnen, können Sie mit diesem Tool das Kundenengagement mit verschiedenen Ansätzen analysieren. 📊

FeatureOS beste Features

Mit dem Roadmap tool können Sie Produktpfade auf der Grundlage von Benutzerfeedback oder von Grund auf neu erstellen und sofort mit Ihren Lesern teilen

Sammeln Sie Feedback mit verschiedenen Methoden wie Widgets, einem Voting Feedback Board, Umfragen, Einbettungen und Formularen

Das Änderungsprotokoll aktualisiert Benutzer mit visuellen Darstellungen, Popup-Widgets und Benachrichtigungen, damit sie kein neues Produkt oder Feature verpassen

Integrationen mit Tools wie Slack, Intercom, Linear und ClickUp vereinfachen Workflows mit all Ihren Tools

FeatureOS-Einschränkungen

Es hat weniger Features als andere Tools auf dieser Liste, aber der Preis spiegelt dies wider

Die Navigation durch die Produktfeatures ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig

Preise für FeatureOS

Runway : $29/Monat

: $29/Monat Take Flight*: $79/Monat

Fly High: $149/Monat

FeatureOS Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. FeedBear

über

FeedBear

Vorbei sind die Zeiten, in denen Feedback in E-Mails, Support-Anfragen und Verkaufsanfragen unterteilt war. Mit FeedBear wird Ihr gesamtes Kundenfeedback bequem in einem einzigen Space gespeichert.

Das Benutzer-Feedback-Tool bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion, bevor Sie sich festlegen. Verbessern Sie die Produktentwicklung, indem Sie mehrere Ideen-Boards verwenden, Benutzer über ihre bevorzugten Optionen abstimmen lassen und eine Produkt-Roadmap für den Erfolg erstellen. 🛣️

FeedBear beste Features

Automatische Benachrichtigungen lassen Benutzer wissen, wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die sie angefordert haben

Boards und Aufgaben zeigen dem Team, woran Sie arbeiten und erleichtern die Zuweisung der nächsten Schritte

Die einfache Schnittstelle hilft Ihnen, Feedback Formulare in weniger als einer Minute zu erstellen

Fügen Sie Ihr Logo, Ihr Branding und Ihre Persönlichkeit in das vollständig anpassbare Design ein

FeedBear Beschränkungen

Benutzer wünschen sich mehr benutzerdefinierte Felder für die Feedback-Management-Software

FeedBear ist nicht in allen Sprachen verfügbar, was die Nutzung für ausländische Geschäfte und Kunden limitiert

FeedBear Preise

Startup : $49/Monat

: $49/Monat Geschäft : $99/Monat

: $99/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise ab $499/Monat

FeedBear Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

10. Savio

über

Savio

Entwickelt für

B2B SaaS

teams macht Savio die Erstellung einer datengesteuerten Roadmap einfacher denn je. Überspringen Sie die unübersichtlichen Rückmeldungen in Tabellenkalkulationen und verwenden Sie dieses Tool, um die Berichterstellung von verschiedenen Teams, einschließlich Vertrieb, Produkt und Marketing, zu organisieren. 🧑‍💼

Savio beste Features

Das Feedback wird sofort in ähnliche Kategorien eingeteilt, so dass Feature-Wünsche und Bereiche, in denen Benutzer Produktverbesserungen wünschen, leicht identifiziert werden können

Schließen Sie den Feedback-Kreislauf und senden Sie umgehend personalisierte Benachrichtigungen, damit die Benutzer wissen, dass Sie ihre Anliegen hören

Mit den integrierten Metriken können Sie das Feedback analysieren und die wichtigsten Arbeiten priorisieren

Integrationen wie Help Scout, Chrome-Erweiterungen und Salesforce

Savio Beschränkungen

Einige Features wie Kanban Boards und Voting Boards fehlen

Die Suchfunktion für Tickets könnte für das Feedback-Management-Tool intuitiver sein

Savio Preise

Essential : 49 $/erster Benutzer/Monat, weitere Benutzer jeweils 29 $/Monat

: 49 $/erster Benutzer/Monat, weitere Benutzer jeweils 29 $/Monat Professionell : $99/Erster Benutzer/Monat, weitere Benutzer je $49/Monat

: $99/Erster Benutzer/Monat, weitere Benutzer je $49/Monat Business: 299 $/erster Benutzer/Monat, weitere Benutzer je 59 $/Monat

Savio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1+ Bewertungen)

Erhalten Sie jetzt bessere Kundeneinblicke mit ClickUp

Mit diesen Canny-Alternativen können Sie besseres Kundenfeedback generieren und Ihren Prozess und Ihr Produkt weiter verfeinern.

Von Tools, die das Abstimmen von Features zum Kinderspiel machen, bis hin zu integrierten Analyse- und Aufgabenverwaltungsfunktionen - es ist einfacher denn je, die Erfahrung für Ihr Team und Ihre Kunden zu verbessern.🌻

In diesem Sinne,

melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Benutzern her, um ihnen Produkte zu liefern, die sie lieben.

Mit der Automatisierung von Aufgaben, benutzerdefinierten Formularen, Ansichten und Prioritäten (ganz zu schweigen von Tausenden von Integrationen) können Sie sich jederzeit und überall mit Ihrem Team synchronisieren, um eine höhere Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. 🏆