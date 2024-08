10 Projektmanagement-Podcasts, die man 2024 unbedingt hören muss

Wollen Sie sich auch unterwegs ein wenig Wissen aneignen? Podcasts sind eine tolle Möglichkeit, sich unterwegs über praktisch alles zu informieren, von Hobbys über Nachrichten bis hin zur Popkultur.

Wenn Sie jedoch mehr als nur den neuesten Klatsch und Tratsch hören möchten, sollten Sie Ihre Fähigkeiten verbessern, indem Sie einen Projektmanagement-Podcast abonnieren. 🎙️

Sowohl Führungskräfte als auch Teammitglieder werden von dieser kuratierten Liste der 10 besten Projektpodcasts profitieren management-Podcasts von 2024. Von den kleinsten Details der PM-Zertifizierung prozess bis hin zu Projektmanagement-Tipps - die Podcasts in unserer Top-10-Liste decken alles ab.

Wir geben sogar Tipps für die Umsetzung dieser Hacks, damit Projektmanager den größtmöglichen Nutzen aus diesen Podcasts ziehen können.

10 beste Projektmanagement-Podcasts im Jahr 2024

Egal, ob Sie pendeln, Wäsche falten oder einfach nur Hintergrundgeräusche bei der Arbeit brauchen - diese Projektmanagement-Podcasts sollten Sie unbedingt hören. Stöpseln Sie Ihre Ohrhörer ein, setzen Sie Ihre Denkmütze auf und hören Sie sich diese Podcasts an, um Ihr Spiel zu verbessern.

1. Projektmanagement-Institut Projectified Podcast

über Institut für Projektmanagement Das Project Management Institute (PMI) ist eine der renommiertesten Zertifizierungsstellen für Projektmanagement. Es bietet die Zertifizierungen Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® und Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ an, mit denen Sie beweisen können, dass Sie wirklich etwas drauf haben.

Ganz gleich, ob Sie sich auf diese Zertifizierungen vorbereiten oder einfach nur ein paar "Out-of-the-Box projektmanagement-Strategien hören Sie sich den Projectified-Podcast von PMI an. Dieser Podcast interviewt Führungskräfte von Fortune-500-Unternehmen und kleinen Start-ups, so dass Sie von allem ein bisschen mitbekommen.

PMI veranstaltet auch den PM Point of View Podcast-Reihe von Kendall Lott, die detailliertere Tipps für Projektmanager enthält.

Übrigens, wenn Sie sich diesen Podcast anhören, erhalten Sie Professional Development Units (PDUs), also eine Win-Win-Situation.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar über: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Durchschnittliche Länge: 25 Minuten

25 Minuten PDUs: Ja

2. Projektmanagement Happy Hour

über Projektmanagement Happy Hour Kate Anderson und Kim Essendrup sind die Gastgeber des Podcasts Project Management Happy Hour. Sie verwenden einen Fallstudienansatz und konzentrieren sich in jeder Folge auf eine häufige Projektmanagement-Herausforderung.

Die letzten Episoden behandeln folgende Themen:

Umstrukturierung

Lernen aus gescheiterten Projekten

Veränderungsmanagement

Imposter-Syndrom

Prozessverbesserung

Sie können durch das Anhören dieses Podcasts auch PDUs erwerben. Wenn Sie Kate und Kim mögen, bietet das Duo persönliche Networking-Veranstaltungen und Kurse an, um Ihr PM-Wissen zu erweitern.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Website, Apple Podcasts

Website, Apple Podcasts Durchschnittliche Länge: 45 Minuten

45 Minuten PDUs: Ja

3. Verwalten Sie dies

über Verwalten Sie dies Andy Crowe und Bill Yates sind die Gastgeber des Manage This-Podcasts, der jeden ersten und dritten Dienstag im Monat neue Episoden veröffentlicht. Sie haben auch einen beeindruckenden Bestand an Episoden, so dass dies der beste Projektmanagement-Podcast zum Bingeing ist.

Die meisten Episoden befassen sich mit allgemeinen Herausforderungen des Projektmanagements. Die jüngsten Episoden behandeln folgende Themen:

Verträge

Dokumentation

Führungsstile

Fallstudien aus der Praxis

Haben Sie eine Frage, die sie noch nicht beantwortet haben? Schicken Sie Andy und Bill eine E-Mail mit Ihrer Frage; vielleicht beantworten sie sie in einer der nächsten Folgen.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Website, Podurama, Apple Podcasts

Website, Podurama, Apple Podcasts Durchschnittliche Länge: 40 Minuten

40 Minuten PDUs: Ja

4. Menschen und Projekte

über Menschen und Projekte Wir können uns den ganzen Tag über KPIs und Technologie auslassen, aber im Grunde genommen geht es beim Projektmanagement um die Führung von Menschen. Andy Kaufman ist Gastgeber des Podcasts "Menschen und Projekte", in dem es darum geht, wie man sich selbst und die Menschen in seinem Team managt. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Hier gibt es großartige Einblicke für Führungskräfte und die letzten Folgen behandeln Themen wie:

Umgang mit niedriger Energie

Emotionale Intelligenz

Führungsqualitäten

Einstellung von Mitarbeitern

Zeitmanagement

Wenn Sie sich People and Projects anhören, erhalten Sie außerdem PDUs in Business Acumen, Power Skills und Ways of Working für das PMI Talent Triangle®. Dies ist sicherlich einer der Podcasts in dieser Liste, die man sich unbedingt anhören sollte.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Durchschnittliche Länge: 30 Minuten

30 Minuten PDUs : Ja

5. Projektmanagement-Podcast

über Projektmanagement-Podcast Cornelius Fichtner, PMP, CSM, ist Gastgeber des einfach benannten Projektmanagement-Podcasts. In dieser Sendung werden erfolgreiche Projektmanager interviewt und ihre Tipps für den Erfolg weitergegeben. Zum Beispiel der berühmte "faule" Projektmanager Peter Taylor gibt augenöffnende Tipps zum Delegieren von Aufgaben.

Uns gefällt der praktische "Start Here"-Leitfaden des Podcasts, der Ihnen hilft, den Podcast zu installieren und schnell in Gang zu kommen. Aktuelle Episoden behandeln Themen wie:

PM-Ausbildung

PMP-Prüfung und Projektmanagement-Zertifizierung

KI für das Projektmanagement

Datenkompetenz

Wie bei den anderen Projektmanagement-Podcasts auf dieser Liste können Sie 60 PDUs erwerben, wenn Sie 15 Episoden des Projektmanagement-Podcasts anhören.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Durchschnittliche Länge: 40 Minuten

40 Minuten PDUs : Ja

6. 5-Minuten-Podcast

über 5-Minuten-Podcast Sie haben keine Stunde Zeit, um sich einen Podcast anzuhören? Das geht uns genauso wie dem Podcast-Moderator Ricardo Vargas, der den wahrscheinlich kürzesten Projektmanagement-Podcast der Welt erstellt hat. Im 5-Minuten-Podcast gibt er schnelle, praktische Tipps für:

Projektleitung

Geschäftliche Agilität

Risikomanagement

Mit über 645 Podcasts, die seit 2007 veröffentlicht wurden, gibt es viele fünfminütige Episoden, in die man sich vertiefen kann. Ricardo gibt allgemeine Tipps zu Themen wie Change Management und Risikomanagement sowie kurze Fallstudien zu erfolgreichen und gescheiterten Projekten.

Die Episoden sind zwar kurz, aber wenn Sie sich genug davon anhören, können Sie sich PDUs anrechnen lassen. Verwenden Sie Ricardos PDU-Berichtstool um schnell einen Bericht für die einfache Einreichung zu erstellen.

Podcast im Überblick

Verfügbar auf: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Durchschnittliche Länge: 5 Minuten

5 Minuten PDUs : Ja

7. Projektmanagement-Paradies

über Projektmanagement-Paradies Projektmanagement hört sich vielleicht nicht nach dem Paradies an - es ist ja nicht so, dass man an einem tropischen Strand ein kühles Getränk schlürft. Aber der Podcast Project Management Paradise will den Job eines Projektmanagers dem Paradies so nahe wie möglich bringen. 🏖️

In diesem Projektmanagement-Podcast werden Experten aus der ganzen Welt interviewt. Er erscheint nur ein paar Mal im Monat, aber die letzten Episoden behandeln folgende Themen:

KI

Branchenspezifische Trends für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Biopharma

Mentale Widerstandsfähigkeit

Diversität

Digitale Transformation

Übrigens, wenn Sie ein erfahrener Projektmanagement-Experte sind, der etwas zu erzählen hat, können Sie sich als Gast in der Sendung bewerben. Gesucht werden Experten für:

Projektleitung

Änderungsmanagement

PM-Software

Zeitmanagement

Innovation

Führungsqualitäten

Unternehmenskultur

Es kann ein paar Monate dauern, bis man auf dem Plan steht, aber dies ist eine großartige Gelegenheit für jeden, der sich in der Welt des Projektmanagements einen Namen machen möchte.

Podcast-Statistiken

Verfügbar auf: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher A Durchschnittliche Länge: 30 Minuten

30 Minuten PDUs: Ja

8. Der Digital Project Manager Podcast

über Der Digital Project Manager Podcast The Digital Project Manager ist eine Ressourcenseite für alles, was mit Projektmanagement zu tun hat. Sie ist ideal für Anfänger, die Tipps für den Lebenslauf, eine Community und FAQ benötigen.

Auch ihr Podcast ist nicht zu verachten. Der Digital Project Manager Podcast taucht in eine Kombination aus PM-Theorie und -Praxis ein und gibt Ihnen umsetzbare Tipps, um Ihren Arbeitsalltag zu optimieren und Ihre Karriere erfolgreich zu gestalten.

Einige der neuesten Projektmanagement-Podcast-Episoden handeln von:

Peer-Mentoring

Agile Arbeitsmodelle

Karriereplanung

Auswahl von Projektmanagement-Software

Wenn Sie als Projektmanager einen Schritt weiter gehen möchten, bietet der Digital Project Manager auch Minikurse, Zertifikatsprogramme, eine Jobbörse und Mitgliedschaftsoptionen.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Durchschnittliche Länge: 30 Minuten

30 Minuten PDUs: Unklar

9. Die PMO-Truppe

über Der PMO-Kader The PMO Squad ist ein Projektmanagement-Beratungsunternehmen, das auch einen der besten Projektmanagement-Podcasts anbietet. Der Podcast "Project Management Office Hours" sendet zweimal im Monat neue Episoden zu folgenden Themen:

Neurowissenschaften

Veränderungsmanagement

Öffentliches Reden

Führung

Aber dies ist nicht der Podcast Ihrer Großmutter. The PMO Squad diskutiert regelmäßig PM-nahe Themen wie Feuertanz und Stand-up-Comedy.

Und das Beste daran: Sie erhalten PDUs nur fürs Zuhören. Sechzig Minuten Inhalt entsprechen einer PDU. Wenn Sie also mehr als 100 Episoden von Office Hours hören, haben Sie die erforderliche Mindestanzahl in kürzester Zeit erreicht.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Durchschnittliche Länge: 1 Stunde

1 Stunde PDUs : Ja

10. Agiles Aufbegehren

über Agiler Aufstand Agiles Projektmanagement hat seine ganz eigene Note. Der Projektmanagement-Podcast "Agile Uprising" ist ein Muss, wenn Sie ein agiles Team leiten.

Dieser Podcast beschäftigt sich eingehend mit allen Themen rund um Agile, Lean, UX/Design, Führung und Softwareentwicklung. In den meisten Episoden werden Interviews mit erfahrenen Führungskräften, CEOs und anderen Projektexperten geführt. Der Podcast hat wechselnde Moderatoren, so dass Sie den Vorteil haben, von einer Vielzahl von Fachleuten zu hören.

Aktuelle Episoden behandeln Themen wie:

Produktivität

Agile Tipps

Branchentrends

Organisatorischer Wandel

Wenn Sie sich mit den Moderatoren und der Community austauschen möchten, bietet Agile Uprising auch einen kostenlosen Discord-Kanal.

Podcast auf einen Blick

Verfügbar auf: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Durchschnittliche Länge: 50 Minuten

50 Minuten PDUs: Unklar

Beginnen Sie mit der Implementierung von Projektmanagement in Ihren Arbeitsablauf

Projektmanagement ist ständig im Wandel. Wenn Sie sich die besten Projektmanagement-Podcasts anhören, können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und sind immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Aber vergessen Sie nicht, das Gelernte auch anzuwenden! Implementieren Sie projektmanagement in Ihren Arbeitsablauf um Effizienz, Produktivität und Arbeitsqualität zu verbessern.

Der beste Weg, Projektmanagement in Ihren täglichen Arbeitsablauf zu integrieren, ist ein PM-Tool wie ClickUp. Projektmanagement-Teams verwenden ClickUp um zusammenzuarbeiten, Metriken zu überwachen und Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Mit ClickUp können Sie Ihre Projekte auf einer zu 100 % anpassbaren Plattform verwalten, die auf die Arbeitsweise Ihres Teams zugeschnitten ist. 🤩

Ziele verfolgen

Warum trennen Sie Ihre projektziele von Ihrer täglichen Arbeit? ClickUp bringt Ihre Ziele und Aufgaben zusammen in einer Plattform für eine einfachere Verfolgung.

Entwickeln Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für jedes Projekt, jedes Teammitglied, jede Aufgabe - ganz wie Sie wollen. Verfolgen Sie numerische Metriken, Zielvorgaben, wahr/falsch und andere Ziele. Sie können Ihre Ziele privat halten oder sie für Ihr Team freigeben, damit alle ihre Fortschritte in Echtzeit an einem Ort sehen.

Arbeiten Sie blitzschnell mit ClickUp AI

Projektmanagement ist wie das Hüten von Katzen. Sie brauchen jede Hilfe, die Sie bekommen können, also nutzen Sie ClickUp AI um sich wiederholende, langweilige Aufgaben zu delegieren und Ihre Zeit für das Wesentliche zu nutzen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verfeinern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

ClickUp AI ist ein einzigartiges KI-Tool, das speziell auf Ihre Arbeit als Projektmanager zugeschnitten ist. Bitten Sie es, einen Projektzeitplan zu erstellen, Briefings zu generieren oder Texte zu schreiben. Es generiert aktionspunkte aus Besprechungsnotizen, fasst den Text zusammen und bearbeitet die Texte im Handumdrehen.

ClickUp AI ist besser als ein menschlicher Assistent, weil es sich automatisch in unsere Aufgaben, Projekte und Ziele integriert und so für wahnsinnig einfache Workflows sorgt.

Wählen Sie aus 10 anpassbaren Ansichten

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten

Einige Projektmanagement-Softwarelösungen zwingen Sie dazu, Aufgaben auf ihre Weise zu betrachten. Wir wissen, dass jeder PM anders ist, und deshalb kommt ClickUp mit über 15 anpassbare Ansichten .

Mit nur einem Klick zeigen Sie Ihre Aufgaben an:

Gantt-Diagramm

Tafel (Kanban)

Zeitleiste

Arbeitsbelastung

Kasten

Aktivität

Mind Map

Karte

Man kann nicht überall gleichzeitig sein, aber dieses Visualisierungstool macht es einfach, alle Projekte, Aufgaben, Fälligkeiten und die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter auf einen Blick zu sehen. 👀

Zusammenarbeit in Echtzeit

Asynchrones Arbeiten ist nicht immer praktisch. Wenn es auf Sekunden ankommt, verwenden Sie ClickUp-Whiteboards um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Auf diesem virtuellen Whiteboard können Sie all Ihre großen Ideen festhalten und so lange an ihnen feilen, bis sie perfekt sind.

Wenn es an der Zeit ist, alles auszuführen, brauchen Sie Ihre Arbeit nicht erneut zu kopieren: ClickUp wandelt Whiteboards mit nur einem Klick in Projekte oder Aufgaben um.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und speichern Sie Ihre Daten sicher an einem einzigen Ort mit ClickUp Docs ClickUp Docs unterstützt auch zusammenarbeit in Echtzeit in der Cloud. Dokumente sind mit Ihren Arbeitsabläufen verbunden, sodass Sie Ihre Arbeit mit Ihren Aufgaben verknüpfen können.

Sie können sogar Widgets in Docs hinzufügen, um Workflows, Status und mehr zu aktualisieren, ohne den Doc-Editor zu verlassen.

Sparen Sie Zeit mit ClickUp-Vorlagen

Die Formatierung von Dokumenten nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Lassen Sie die sich wiederholende Arbeit sein und erstellen Sie eine ClickUp-Vorlage für Ihr Projekt. Es gibt eine Vorlage für so ziemlich alles, einschließlich Projektmanagementbüros (PMOs) .

Ziehen Sie Vorlagen für Aktionspläne, Tagesordnungen, KPI-Tracking, Kick-off-Meetings und vieles mehr.

Unterstützen Sie Ihr Projektteam mit der richtigen Software

Regelmäßiges Hören von Podcasts schärft Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten. Wenn Sie auf der Suche nach neuen Sendungen für Ihr morgendliches Pendeln sind, sind die Projektmanagement-Podcasts in diesem Leitfaden genau das Richtige für Sie.

Wenn Sie die großen Ideen, die Sie gelernt haben, tatsächlich umsetzen müssen, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden: Wir geben Projekten eine dringend benötigte Dosis an Vernunft, indem wir all Ihre Arbeit - und wir meinen alles - an einem Ort zusammenfassen.

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied: Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren ClickUp-Arbeitsbereich.