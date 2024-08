die 10 besten Logseq-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Wissensmanagement hält die Welt in Schwung. Wenn Sie Ihre eigenen Projekte verwalten, brauchen Sie Tools für Notizen und Gliederungen, um Ihre Gedanken in die richtige Reihenfolge zu bringen. Dies ist vor allem dann ein Schlüssel, wenn Sie mit einem Team arbeiten, denn robuste Funktionen für die Erstellung von Notizen helfen dabei, dass alle Beteiligten innerhalb eines Projekts und projektübergreifend auf derselben Seite stehen.

An dieser Stelle kommt Logseq für viele private und geschäftliche Benutzer ins Spiel. Wenn Logseq nicht zu Ihren Denkprozessen oder Geschäftsabläufen passt, ist es an der Zeit, die besten Logseq-Alternativen in 2024 zu entdecken. Dieser Artikel listet zehn leistungsstarke Logseq-Alternativen auf.

Was ist Logseq?

Logseq ist eine Open-Source-Wissensmanagement-Plattform, die Benutzern hilft, Notizen zu machen und zu speichern, verschiedene Arten von Informationen unterzubringen und diese Informationen zu organisieren.

Die Plattform lässt sich mit verschiedenen Plugins integrieren, so dass sie sich in Ihre Arbeitsprozesse oder den Tech-Stack Ihres Unternehmens einfügen kann, und sie eignet sich sowohl als Tool für das Aufgaben- als auch für das Wissensmanagement.

Die Benutzer lieben Logseq, weil es kostenlos ist und den Datenschutz der Benutzer in den Vordergrund stellt. Allerdings hat Logseq auch seine Grenzen. Es gibt keine mobile App, so dass Benutzer, die unterwegs Notizen machen müssen, Pech haben. Benutzer können in Logseq auch nicht zusammenarbeiten, was die Arbeit mit dem Tool erschwert, wenn Sie Ideen mit einem Team freigeben oder eine unternehmensweite Wissensressource aufbauen möchten.

Während der Open-Source-Ansatz Logseq zu einem beliebten Tool im Space für Wissensmanagement gemacht hat, bieten die heutigen Logseq-Alternativen weitaus mehr Tools für die Zusammenarbeit, mobile Anwendungsfälle und Benutzerfreundlichkeit.

Worauf sollten Sie bei Logseq-Alternativen achten?

Logseq hat zahlreiche Stärken, die Sie nicht missen möchten, also suchen Sie nach Logseq-Alternativen, die die gleichen Möglichkeiten bieten. Gleichzeitig sollten Sie sich mit den zentralen Schwächen der Plattform befassen, z. B. mit den bekannten Leistungsproblemen und den eingeschränkten Funktionen für Zusammenarbeit und mobile Nutzung. Legen Sie bei der Suche nach einer neuen App für Notizen oder Wissensmanagement die Prioritäten auf diese wichtigen Features:

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie vor allem eine App für die Erstellung von Notizen, die einfach zu bedienen ist. Eine einfache Benutzeroberfläche, vielseitige Tools für verschiedene Arten der Ideenfindung und einfache Organisationsstrukturen sind der Schlüssel

Aufgabenmanagement: Professionelle und private Benutzer arbeiten am besten, wenn sie ihre Aufgaben notieren können. Suchen Sie nach Software, mit der Sie Aufzählungspunkte in Aufgaben umwandeln können

Künstliche Intelligenz (KI)-Funktionen: KI verbessert die Erstellung von Notizen, indem sie Ihnen beim Brainstorming hilft, intuitive Strukturen schafft und Verbindungen empfiehlt. Entdecken Sie, wie verschiedene Tools KI nutzen, um das Wissensmanagement zu verbessern

Schreiboptionen: Wenn Sie Ihre Gedanken gerne aufschreiben, sollten Sie sich für Tools entscheiden, die mühelos und präzise handschriftliche Notizen in Text umwandeln können

Kollaborationsmöglichkeiten: Wechseln Sie zu Tools für die Erstellung von Notizen, die Gruppenarbeit, Kommunikation und das Freigeben von Ideen erleichtern. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihr Wissen in einem isolierten Programm gespeichert wird

Die 10 besten Logseq-Alternativen für das Jahr 2024

Die Übertragung Ihrer Notizen und Prozesse von einem Programm auf ein anderes ist ein großes Unterfangen. Wir haben die Stärken und Schwächen einiger der beliebtesten Logseq-Alternativen skizziert, damit Sie sich für Ihren Favoriten entscheiden und den Umzug nur einmal durchführen müssen.

Erstellen Sie Notizen, organisieren Sie sie und ordnen Sie die Notizen verschiedenen Aufgaben über ClickUp zu

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Wissens-, Aufgaben- und Projektmanagement. Sie können Notizen machen mit

notizen machen

vorlagen, reorganisieren Sie Ihre Notizen in zusammenhängende Gliederungen und Pläne und geben Sie Ihre Ideen für andere frei.

Es beginnt mit

ClickUp Dokumente

, wo Sie Dokumente erstellen können und

wikis

mit verschachtelten Seiten. Sie können auch kurze Roadmaps erstellen, tief in Spezialwissen eintauchen und Produkte aus Ihrem gesammelten Wissen herstellen.

Für die Ideenfindung, intuitiv

KI-Tools

beschleunigen den Prozess, Gedanken zu Papier zu bringen. Verfeinern Sie dann die Notizen und fügen Sie sie mit ClickUp's

wissensdatenbank-Software

und

vorlagen

um Ihre Ideen zu organisieren.

ClickUp's

aufgabenverwaltung

tools ermöglichen es Ihnen, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Sie können To-Do-Boards erstellen, diese mit einem einzigen Klick in Gantt-Diagramme umwandeln und sich selbst oder Ihren Teamkollegen Aufgaben zuweisen. Sie können auch den Überblick behalten über

workflow-Verwaltung

mit einfachen Zeitleisten, Kommentaren und Tools für die Zeiterfassung während der Arbeit.

Ob Sie ein

schriftsteller

, Vermarkter oder Manager, intuitiv

wissensmanagement-Software

macht die Kommunikation von Ideen und das Abschließen von Aufgaben einfacher. Anstatt Wissen einfach nur zu speichern, können Sie es mit ClickUp in eine wertvolle Ressource für zukünftige Projekte und Arbeitsabläufe verwandeln.

ClickUp beste Features

Dutzende verschiedener Vorlagen und Ansichten, um Ihre Gedanken zu organisieren, Notizen zu verknüpfen und Ihre Wissensdatenbank oder Wikis mit nur wenigen Klicks aufzubauen

KI-unterstützte Funktionen für die Erstellung von Notizen und die Verwaltung von Aufgaben für mehr Produktivität

Tools für die Zusammenarbeit, um Kommentare freizugeben, Dokumente mit Tags zu versehen und schreibbezogene Aufgaben zuzuweisen

Tausende von Integrationen, um Ihre Wissensdatenbank optimal zu nutzen

ClickUp Limits

Zahlreiche Features und Steuerelemente machen es für neue Benutzer schwierig, sich einzuarbeiten

Einige Ansichten sind in der mobilen App noch nicht zugänglich

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von $5 pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Obsidian

Über

Obsidian

Obsidian ist eine robuste App zum Aufnehmen von Notizen mit vielseitigen Features für Wissensmanagement und Organisation. Die App unterstützt einige Plugins und bietet verschiedene Benutzeroberflächen (UI) zur Auswahl.

Benutzer können ihre Notizen zu einem Netz von Ideen, Fakten und Prozessen verknüpfen, um bidirektionales Denken und einfaches Wissen über Anwendungen hinweg zu ermöglichen. Obsidian ist ein beliebtes Tool, das als App für das zweite Gehirn bekannt ist, mit einer Discord-Community von über 50.000 Mitgliedern, die gerne über verschiedene Strategien und Anwendungen diskutieren.

Obsidian beste Features

Support für Markdown

Externe Synchronisierung für Backup und Kontrolle

Ein großer Bereich offizieller und von der Gemeinschaft erstellter Plugins zur Erstellung von Notizen

Obsidian-Einschränkungen

Die Lernkurve kann steil sein

Die App gibt viele der Limits anderer Apps zum Schreiben von Markdown frei

Preise für Obsidian

Persönlich: Free

Kommerziell: $50/Jahr pro Benutzer-Lizenz

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (21 Bewertungen)

3. Notion

Über

Notion

Notion ist eine beliebte App für das zweite Gehirn, weil sie vielseitig und in freier Form gestaltet werden kann. Das Organisationsschema der App besteht aus Datenbanken oder verschachtelten Feldern und Blöcken mit Informationen. Benutzer können die Ansichten der Datenbanken ändern, sie in verschiedenen Kontexten verwenden und

bi-direktional verknüpfen

mit einem beliebigen Feld oder Detail.

Notion bietet Tausende von Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Denkweisen und kann verschiedene Arten von Medien aufnehmen, darunter Texte, Videos und Aufgaben.

Die besten Features von Notion

Eine einfache, aber leistungsstarke Benutzeroberfläche

Bi-direktionale Rückverlinkung für einfaches Erstellen und Suchen

Notion KI, ein leistungsstarker Schreibassistent

Grenzen von Notion

Der Aufbau ohne Code führt zu einer sehr steilen Lernkurve

Die App kann für Anfänger überwältigend sein

Notion Preise

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer

Business: $15/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4. Standard Notizen

Über

Standard Notizen

Standard Notes ist eine Open-Source-Anwendung zur Erstellung von Notizen. Wie Logseq legt die App großen Wert auf Datenschutz und verwendet eine umfassende Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Benutzer können funktionsreiche Notizen und Markdown-Dateien im Klartext erstellen, offline auf ihre Notizen zugreifen und ihre Daten exportieren. Verschiedene Pläne bieten robustere Formate und Funktionen für die Erstellung von Notizen.

Standard Notizen beste Features

XChaCha20-Poly1305-Verschlüsselung zum Schutz vertraulicher Notizen

Synchronisierung in Echtzeit über mehrere Geräte zur Verwaltung von Projekten

Option zur Sicherung von Notizen in Nur-Text-Dateien

Tagging-, Starring- und Pinning-Features im kostenlosen Plan

Beschränkungen für Standard Notizen

Einige Features zum Erstellen von Notizen sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die Navigation auf der Benutzeroberfläche erfordert viele Klicks

Preise für Standard Notizen

Standard: Free

Produktivität: $90/Jahr

Professionell: $120/Jahr

Standard Notizen Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.9/5 (12 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (11 Bewertungen)

5. Roam

Über

Roam

Roam Research ist eine Anwendung für das zweite Gehirn, die Informationen bidirektional verknüpft, um das Suchen und Organisieren zu erleichtern.

Die App unterstützt Markdown, wie viele Logseq-Alternativen, und Markdown-Notizen verfügen über ähnliche Tools und Funktionen. Roam dient in erster Linie als persönliche Wissensdatenbank und nicht als Tool für Teams oder Organisationen. Benutzer können ihre Themen benutzerdefinieren und Aufgaben zu ihren Notizen hinzufügen, und die Cloud speichert die Informationen.

Roam beste Features

Einfache bidirektionale Links für verknüpfte Gedanken und Ideen

Hierarchie-basierte Organisation von Notizen für einfaches Reorganisieren und Remixen

Eine sehr einfache Schnittstelle

Roam-Beschränkungen

Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind minimal

Die Integrationsmöglichkeiten sind limitiert

Der Support Plan ist teuer und erfordert eine fünfjährige Bindung

Roam-Preise

Pro: $15/Monat oder $165/Jahr

Believer: $500/5 Jahre

Roam Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (17 Bewertungen)

6. Evernote

Über

Evernote

Evernote ist eine beliebte App zur Erstellung von Notizen, mit der Benutzer textbasierte Notizen, Bilder und andere Medien speichern können. Diese Freiform-Anwendung enthält handschriftliche Features, eine Organisation im Stil eines Notizbuchs und Web-Clipping-Tools zum Speichern und Organisieren von Informationen.

Evernote ist seit Jahren eine beliebte App zum Speichern von Notizen, insbesondere für private Benutzer. Sie können Zu erledigen-Listen, Projekte und

ideen-Boards

und sogar Audio-Notizen aufnehmen. Die App ist einfach zu durchsuchen, und ihr Such-Tool kann Wörter in Bildern, Anhängen und Handschriften erkennen, um relevante Informationen leicht zu konsolidieren.

Evernote beste Features

Die Möglichkeit, Informationen in Bildern, Text, Audionotizen, Handschrift und mehr zu speichern und zu finden

Offline-Zugänglichkeit

Einfaches Anfertigen von digitalen Notizen und Organisieren von Notizen

Die Möglichkeit, Evernote als eigenes Text Editor-Tool und To-Do-Anwendung zu erledigen

Evernote Beschränkungen

Das Freigeben von Notizen außerhalb von Evernote ist kompliziert

Die App hat weniger Features als vergleichbare Tools, insbesondere in der kostenlosen Version

Preise von Evernote

Free

Persönlich: $14.99/Monat

Professionell: $17.99/Monat

Evernote Teams: $24.99/Benutzer/Monat

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,100+ Bewertungen)

7. Workflowy

Über

Workflowy

Workflowy ist eine beliebte projektmanagement tool für Teams und Geschäfte, die Ideen freigeben und umsetzen müssen. Sie können Informationen in Gliederungen und baumförmigen Strukturen speichern, und das Tool kann in seinen kostenpflichtigen Plänen unbegrenzt verschachtelte Listen aufnehmen und verfügt über benutzerfreundliche Markierungs-, Filter- und Suchfunktionen. Benutzer können auch Backups nach Dropbox exportieren und über Windows-, Mac- und Linux-Systeme auf Workflowy zugreifen.

Workflowy beste Features

Einfaches Erstellen von Gliederungen und Verschachtelungs-Tools für effiziente Notizen

Die Option, Workflowy als schnörkelloses Tool zur Verwaltung von Aufgaben zu nutzen

Kollaborationstools, die Teil der Software sind

Eine minimalistische Oberfläche für ablenkungsfreies Arbeiten

Workflowy Beschränkungen

Das Verschieben von Notizen an eine neue Position kann schwierig sein

Die Formatierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sind begrenzt

Um das monatliche Limit für Aufzählungszeichen zu umgehen, sind Überweisungen erforderlich

Workflowy Preise

Basic: Free

Workflowy Pro: $4.99/Monat

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (12 Bewertungen)

8. Joplin

Über

Joplin

Joplin ist eine einfache App zur Erstellung von Notizen, die Anfängern den Einstieg erleichtert und erfahrenen digitalen Notizenmachern komplexere Features bietet. Das Open-Source-Programm ist mit Dutzenden von Plugins für das einfache Freigeben von Notizen und die Integration in verschiedene Tools kompatibel, hat eine aktive Community und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für sehr sichere Notizen.

Joplin beste Features

Robuste Sicherheit für Notizen

Einfacher Import von Microsoft OneNote und Evernote in Joplin

Tools zum kollaborativen Freigeben von Notizen

Web-Clipping-Tools für die einfache Erstellung von Notizen

Ablenkungsfreie Schreibumgebung

Einschränkungen von Joplin

Die Größe des kostenlosen Plans ist begrenzt

Die App verfügt über weniger Features als andere Tools zur Erstellung von Notizen

Joplin Preise

Basic: 2,99 €/Monat

Pro: 5,99 €/Monat

Teams: 7,99 €/Monat

Joplin Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernoten

Über

Supernotes

Supernotes ist eine einzigartige Anwendung zur Erstellung von Notizen, die Notizen in Form von einfachen Karteikarten anstelle von Dateien oder Ordnern speichert, um Informationen zu überprüfen und zu organisieren. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich, und es ist einfach, Karten für verschiedene Projekte oder Notizen zur Prüfungsvorbereitung neu zu organisieren und mit Tags zu versehen.

Benutzer können Karten freigeben, andere Benutzer in ihre Notizen einladen und mit ihren Notizen offline arbeiten. Die App enthält Features, die bei anderen Tools nicht verfügbar sind, wie z. B. einen Heatmap-Kalender zur Nachverfolgung von Arbeitsgewohnheiten, eine Gedankensammlung für eilige Notizen unterwegs und visuelle bidirektionale Verknüpfungen. Supernotes eignet sich hervorragend für Benutzer, denen andere beliebte Tools für die Erstellung von Notizen nicht zusagen.

Supernotes beste Features

Mehrere Organisationstools und Formate, wie z. B. übergeordnete Verschachtelungen, Kalender und Ansichten für Notizen

Synchronisierung mit mehreren Geräten und Offline-Zugriff

Einfach zu verwendende Tools für die Aufgabenverwaltung

Supernotes Beschränkungen

Die Entwicklung und die Veröffentlichung von Features sind langsam

Die kostenlose Version erlaubt nur 100 Karten

Supernotes Preise

Starter: Free

Unlimited: £8/Monat

Supernotes Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Capterra: N/A

10. Schaumstoff

Über

Schaumstoff

Foam ist eine kostenlose, quelloffene Anwendung zur persönlichen Wissensverwaltung, die Visual Studio und GitHub nutzt, um Notizen zu veröffentlichen. Benutzer können einen Foam Workspace erstellen und eine Reihe von Markdown-Dokumenten entwickeln, die jeweils ein einzelnes Thema abdecken.

Die Plattform umfasst Graphenvisualisierungen für die Rückverlinkung und Verbindung von Themen. Roam Research hat Foam inspiriert, daher sind einige Ähnlichkeiten zu erwarten. Sie können Inhalte freigeben, auf verschiedenen Geräten darauf zugreifen und sie auf GitHub Pages veröffentlichen.

Foam beste Features

Notizen, die miteinander verbunden sind, um ein Organisationsschema im Stil eines zweiten Gehirns zu erstellen

Die Möglichkeit, Notizen automatisch mit Wikilinks abzuschließen

Tools für die Zusammenarbeit

Schaumstoff-Begrenzungen

Foam erfordert ein GitHub-Konto und Vertrautheit mit der Plattform

Die App ist nicht benutzerfreundlich für private und professionelle Benutzer, die eine einfache Schnittstelle suchen

Preise für Foam

Free und in Entwicklung

Foam Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: N/A

Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr Gehirn - bauen Sie sich ein zweites Gehirn auf, mit Anwendungen für Notizen und Wissensmanagement, die viele Features bieten. Die heutigen Apps für die Erstellung von Notizen sind vielseitig, so dass Sie Notizen schreiben, Informationen speichern und sich an Details erinnern können, und zwar auf jede Art und Weise, die Ihren Gedankengängen entspricht.

Und mit ClickUp können Sie mehr erledigen, als nur einen Stift zu Papier zu bringen. Beginnen Sie mit Vorlagen und KI-Tools mit dem Brainstorming, rekonstruieren Sie Ihre Notizen mit Karten und bidirektionalen Verknüpfungen, und halten Sie das Wissen Ihres Unternehmens in einer lebendigen Datenbank fest, die jeder nutzen kann. Verwandeln Sie Ihre Notizen in Aufgaben, Projektideen und Inhalte mit einem

kostenloses ClickUp Konto heute

