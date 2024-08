Beherrsche deine Zeit: Die 10 besten Kalender-Apps für Mac im Jahr 2024

Wenn wir älter werden, haben viele von uns das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht . Auch wenn die Wissenschaftler den genauen Grund für dieses Phänomen nicht erklären können, ist eines sicher - wir müssen etwas zu erledigen! ⌛

Wenn Sie Ihre Aktivitäten bewusster organisieren, können Sie die Kontrolle über Ihre Zeit zurückgewinnen. Anstatt die Stunden verstreichen zu lassen, können Sie das Beste aus jedem Tag machen, indem Sie sorgfältiger Planung über Kalender-Apps.

Wenn Sie einen Apple-Computer verwenden, sind Sie bei uns genau richtig - wir haben eine Liste der 10 besten Kalender-Apps für Mac zusammengestellt.

Nachdem Sie sich über die wichtigsten Features, Mängel und Preise informiert haben, können Sie den perfekten Kalender-Begleiter für Ihre privaten oder beruflichen Anforderungen auswählen.

Was sind Kalender Apps für Mac?

Kalender Apps für Mac sind Tools, die den Nutzern von Apple Computern helfen sollen, ihre Zeit effizient zu verwalten. Diese Apps können sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Kontext, von Einzelpersonen oder Teams verwendet werden.

Durch die Visualisierung Ihres Zeitplans mit einem Kalender behalten Sie den Überblick über alle anstehenden Ereignisse, von Geburtstagen bis hin zu Projektfristen. Mit Kalender Apps können Sie auch Meetings und Termine effektiv planen und Überschneidungen vermeiden.

Digitale Kalender bieten viele Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Kalendern auf Papier, darunter benachrichtigungen zur Erinnerung und die Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten. 🔄

Worauf sollten Sie bei Kalender Apps für Mac achten?

Bei der Auswahl einer Kalender App für Ihr Mac-Gerät sollten Sie auf Folgendes achten:

Features: Kalender Apps gibt es in einem breiten Spektrum, das von einfach und minimalistisch bis hin zu hochspezialisiert und mit vielen Features ausgestattet reicht. Wählen Sie eine Kalender App, die Ihren besonderen Anforderungen entspricht Benutzeroberfläche: Da Sie sich täglich darauf verlassen, sollte Ihre Kalender App ein ansprechendes und intuitives Design haben, das Ihnen die Ansicht und Erstellung von Ereignissen erleichtert. Sie sollte übersichtlich aussehen, auch wenn Ihr Terminkalender voll ist Anpassung: In Anknüpfung an den vorherigen Punkt sollten Sie das Erscheinungsbild Ihrer Kalender-Oberfläche ändern und zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansichten wechseln können Integration: Entscheiden Sie sich für eine Kalender App, die sich nahtlos in andere von Ihnen genutzte Tools wie E-Mail Clients integrieren lässt,projektmanagement-Software, oderinhaltsverwaltungssysteme (CMS)5. Freigeben: Die Möglichkeitihren Kalender freizugeben und einzelne Ereignisse mit anderen zu teilen, ist bei der Arbeit im Team von entscheidender Bedeutung

10 beste Kalender Apps für Mac im Jahr 2024

Bei so vielen kalender Apps für Mac zur Verfügung stehen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche davon Ihre Zeit wert sind. Diese Top-10-Liste soll den Prozess vereinfachen, indem sie die besten verfügbaren Optionen vorstellt und Ihnen dabei hilft, das perfekte Tool zu finden, mit dem Sie Ihre Zeitplanung rationalisieren und Ihre Zeitmanagement-Fähigkeiten verbessern können. ☝️

Einfaches Ziehen von Aufgaben in der Ansicht des Kalenders, um Fälligkeitsdaten zu bearbeiten, neue Aufgaben zu erstellen oder sie in ClickUp zu entfernen

Obwohl es alle Funktionen einer Kalender App bietet, ist ClickUp viel mehr als das. Es ist ein umfassendes und kostenloses projektmanagement tool das jede Aufgabe oder jeden Prozess effizienter machen . Die ClickUp App herunterladen für Mac herunter und verwenden Sie die Ansicht Kalender, um beliebige Ereignisse mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion zu planen und umzuplanen. Haben Sie einen bestehenden Terminplan, den Sie verwenden möchten? Sie können ClickUp in Ihren iCloud Kalender integrieren, um dort fortzufahren, wo Sie aufgehört haben.

Die Website ClickUp Kalender-Ansicht ist in hohem Maße anpassbar - mit täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ansichten, farblicher Kennzeichnung von Aufgaben und Filtern können Sie genau das auswählen, was Sie sehen möchten. Zu mit anderen zusammenzuarbeiten , laden Sie sie zur Ansicht und Bearbeitung ein oder fügen Sie Kommentare zu Aufgaben hinzu.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie anfangen sollen ihre Zeit einteilen verwenden Sie die vorgefertigten ClickUp Kalender Planer Vorlage die Ihnen helfen kann, das Beste aus dieser Ansicht zu machen. 🗓️

ClickUp beste Features

Integriert mit dem iCloud Kalender

Tages-, Wochen- und Monatsansichten

Planen und Umplanen per Drag-and-Drop

Filter und erweiterte benutzerdefinierte Einstellungen

Freigabe, Zugriffskontrolle und Aufgabenkommentare für die Zusammenarbeit

Weitere Ansichten fürzeitmanagementwie Gantt, Zeitleiste und Workload

Zeitschätzungen, Nachverfolgung und Berichterstellung

ClickUp Beschränkungen

Einseitige Integration mit dem iCloud-Kalender

Die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Kalender kann in manchen Fällen schwierig sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in den Plänen Unlimited und höher für $5/Workspace verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. iCloud Kalender

Über: iCloud-Kalender Wenn Sie ein begeisterter Benutzer von Apple sind, sind Sie wahrscheinlich schon mit dem iCloud Kalender in Berührung gekommen. Diese Kalender App, die sich nahtlos mit allen Apple-Geräten synchronisieren lässt, hat ein einzigartig minimalistisches Design und ist einfach zu bedienen. Sie können Ereignisse mit wenigen Klicks einstellen und sie mit ein paar weiteren Klicks öffentlich oder privat freigeben.

Die Apple Kalender App kann auch Details zu Ereignissen automatisch ausfüllen, sobald Sie die wichtigsten Informationen eingegeben haben, und zeigt Ihnen den genauen Speicherort auf einer Karte und das voraussichtliche Wetter für diesen Tag an. 🌤️

Neben seiner unvergleichlichen Einfachheit ist der größte Vorteil des iCloud Kalenders die Möglichkeit, Kalender für verschiedene Aspekte Ihres Lebens zu erstellen und Ereignisse zwischen ihnen zu wechseln.

iCloud Kalender beste Features

Unkompliziert und einfach zu bedienen

Möglichkeit, mehrere Kalender gleichzeitig zu verwalten

Einladung zu Ereignissen mit Nachverfolgung der Antworten

Auswahl der Zeitzone

Automatische Population von Ereignisdetails

Tägliche, wöchentliche und monatliche Ansicht

Option für chinesische Mondtermine

iCloud Kalender Limits

Es fehlen einige erweiterte Features

Das Freigeben des Kalenders für Personen, die keine Apple-Geräte verwenden, kann schwierig sein

iCloud Kalender Preise

Free mit iCloud

iCloud Kalender Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (100+ Bewertungen) TrustRadius: 8.4/10 (30+ Bewertungen)

3. BusyCal

Über: BusyCal Wie der Name schon sagt, wurde BusyCal entwickelt, um wertvolle Zeit für Menschen mit einem vollen Terminkalender zu sparen. Die App ermöglicht es Ihnen, Kalender aus mehreren Quellen, wie iCloud und Google, zu importieren und sie alle unter einem Dach zu verwalten, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen.

Eine weitere große Zeitersparnis ist die Fähigkeit von BusyCal, Ereignisse mit natürlichen Sprachaufforderungen zu erstellen. Sie können schnell die Details notieren, und die App erkennt die Uhrzeit, das Datum und den Speicherort.

BusyCal verdient auch für seine Flexibilität ein Lob. Sie können zwischen fünf Ansichten wählen:

Tag Woche Monat Jahr Liste

Passen Sie die Ansichten weiter an, indem Sie die Nummer der angezeigten Tage oder Wochen auswählen, die Schriftart und -größe ändern oder Farben und niedliche kleine Grafiken hinzufügen, um Ihre Ansicht zu gestalten zeitplan für die Arbeit weniger banal! 🌈

BusyCal beste Features

Verwalten von Kalendern aus mehreren Quellen

Integration mit vielen Cloud-Diensten und Wireless-LAN

Integration mitkonferenzplattformen wie Zoom und Webex

Schnelle Erstellung von Ereignissen mit natürlicher Spracheingabe

Tägliche Checklisten in der Seitenleiste auf der rechten Seite der App

Synchronisierung von Aufgaben mit der App "Erinnerungen" für Mac 10.14

Viele benutzerdefinierte Optionen, einschließlich des Layouts und des Aussehens

BusyCal-Einschränkungen

Gelegentliche Bugs in der Kalender App

Häufige Benachrichtigungen über Aktualisierungen können einige Benutzer stören

BusyCal Preise

Lebenslange Lizenz und 18 Monate Updates: $49.99

und 18 Monate Updates: $49.99 Zusätzliche 18 Monate Updates: $29.99

BusyCal Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (4+ Bewertungen)

: 4.6/5 (4+ Bewertungen) Mac App Store: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

4. Cron

Über: Cron Erworben von der planungs App Notion im Jahr 2022 ist Cron eine aufstrebende Kalender App für Privatpersonen und Geschäfte. Die App ist einfach, sieht aber gut aus und bietet die Möglichkeit, zwischen einem hellen und einem dunklen Thema zu wählen. 🌓

Sie bietet grundlegende Kalenderfunktionen, wie die Wiederholung von Ereignissen und Zeitzonen, mit einigen erwähnenswerten Ausnahmen. So können Sie zum Beispiel Tastaturverknüpfungen zur Navigation in der App verwenden. In der Reihenfolge teamarbeit zu erleichtern die App ermöglicht es Ihnen, Ihre Verfügbarkeit freizugeben und die Zeitpläne Ihrer Teammitglieder zu überlagern ressourcenzuweisung .

Denken Sie daran, dass Sie zur Anmeldung ein Google Konto benötigen. Die iCloud-Synchronisierung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch in Arbeit.

Cron beste Features

Verbindung mehrerer Konten mit dem Google Kalender

Tages-, Wochen- und Monatsansichten

Kodierung von hellen und dunklen Themen und Farben für Ereignisse

Tastatur-Verknüpfungen

Überlagern von Kalendern von Teammitgliedern

Einfaches Freigeben der Verfügbarkeit

Cron-Begrenzungen

Funktioniert derzeit nur mit Google Kalender Konten

Cron Preise

Basisstufe : Free

: Free Enterprise-Stufe: Verfügbar auf Anfrage

Cron-Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

5. Kalender 366 II

Über: Kalender 366 II Mit der App Kalender 366 II haben Sie Ihren Terminplan immer zur Hand, egal, woran Sie gerade arbeiten. Es handelt sich um einen anpassbaren Leistenkalender, den Sie für das Hoch- oder Querformat optimieren können. Neben neuen Features bietet die zweite Version von Kalender 366 ein frisches Design mit acht Ansichten und neun Themen zur Auswahl.

Die Kalender App ist mit Tastenkürzeln, Verknüpfungen und der Terminverschiebung per Drag-and-Drop einfach zu bedienen. Wie BusyCal kann auch Kalender 366 II Ereignisse auf der Grundlage Ihrer Eingaben in natürlicher Sprache erstellen.

Diese Kalender App ist in neun verschiedenen Sprachen verfügbar, so dass sie Sie unabhängig von Ihrer Herkunft und Ihren Englischkenntnissen unterstützen kann. 💬

Kalender 366 II beste Features

Kalender mit Menüleiste

Acht Ansichten und neun Themen

Ziehen und Ablegen zum Verschieben von Terminen

Tastenkürzel und Verknüpfungen

Erstellen von Aufgaben auf der Grundlage von Eingaben in natürlicher Sprache

Neun Sprachoptionen

Kalender 366 II Limits

Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Benachrichtigungen in der Kalender App

Kalender 366 II Preise

Einmaliger Kauf: $14.99

Kalender 366 II Bewertungen und Rezensionen

Mac App Store: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

6. Morgen

Über: Morgen Morgen bietet eine umfassende Suite von Tools, mit denen Sie Ihren Terminkalender im Griff haben, egal wie voll er ist. Alles an dieser Plattform ist darauf ausgelegt, Ihnen Zeit zu sparen - von der Erstellung von Ereignissen in natürlicher Sprache bis hin zu personalisierten Buchungslinks für eine einfachere Terminplanung.

Mit Morgen können Sie Kalender aus verschiedenen Quellen, einschließlich Apple, zusammenstellen und sie von einer zentralen Plattform aus verwalten. Es führt sogar doppelte Ereignisse in verschiedenen Kalendern zusammen. Morgen macht zeitblockierung einfach, da Sie Elemente aus dem Task-Manager direkt in Ihrem Kalender ablegen können.

Was Morgen unter den Kalender Apps für Mac am meisten hervorhebt, ist seine Fähigkeit, die Koordination im Team zu erleichtern.

Wenn Sie ein Meeting planen möchten, zeigt Morgen Ihnen nicht nur an, wann Ihre Teamkollegen verfügbar sind, sondern schlägt auch einen Zeitpunkt vor, der die Tagespläne der Teilnehmer nur minimal stört und ihre Konzentration nicht beeinträchtigt. 🧑‍💻

Morgen beste Features

Integrieren Sie mehrere Kalender und führen Sie doppelte Ereignisse zusammen

Personalisierte Buchungsseiten und Terminplanungslinks

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Erinnerungen

Identifiziert optimale Meeting-Zeiten für alle Teilnehmer eines Ereignisses

Natürliche Spracheingaben für die automatische Erstellung von Ereignissen

Integration von Videoanrufplattformen und Aufgabenmanagern

Strenge Standards für die Datensicherheit

Morgen Grenzen

Die Synchronisierung mehrerer Kalender ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Kostenlose Kalender App Option ist limitiert

Morgen Preise

Basis : Free

: Free Pro : $9/Monat (jährliche Abrechnung)

: $9/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Preise auf Anfrage erhältlich

Morgen Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 4.9/5 (80+ Bewertungen)

7. Zu erledigen

Via: Zu erledigen Mit dem Kalender, dem Tagesplaner und den Tools für die Zusammenarbeit hilft Ihnen Any.do, jedes Projekt zu erledigen und den Überblick zu behalten zeitleiste für Projekte . Sie können getrennte Kalender für private und geschäftliche Belange erstellen und so eine ausgewogene Work-Life-Balance erreichen. ⚖️

Die Kalender App lässt sich mit zahlreichen anderen Kalendern, einschließlich der iCloud, integrieren und synchronisiert nahtlos zwischen verschiedenen Geräten, sodass Sie auch unterwegs einen Echtzeit-Überblick über Ihre Termine haben.

Sie können Any.do zusammen mit Ihren Kollegen nutzen, sich gegenseitig Aufgaben zuweisen und über Kommentare und Chat kommunizieren. Fügen Sie Unteraufgaben, Notizen und Dateien hinzu, um den Mitarbeitern alles zu geben, was sie brauchen, um Aufgaben einfach abzuschließen und unnötiges Hin und Her zu minimieren.

Die besten Features von Any.do

Kalender, Zu erledigen-Listen, Aufgabenverwaltung und Erinnerungen

Zusammenarbeit durch Aufgabenzuweisungen, Kommentare und Chats

Arbeits- und Lebenspläne in einem Kalender

Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern

Integration mit gängigen Kalendern und über 5.000 anderen Apps über Zapier

Geräteübergreifende Synchronisierung

Limits von Any.do

Die Kalender App ist möglicherweise nicht in der Lage, größere Teams zu unterstützen

Limitierte Features und benutzerdefinierte Optionen im kostenlosen Plan

Preise für Any.do

Persönlich : Free

: Free Premium : $3/Monat

: $3/Monat Teams: $5/Benutzer/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

8. Proton Kalender

Über: Proton Kalender Proton ist eine bekannte Schweizer e-Mail Client das seine Dienste auf die Terminplanung ausgeweitet hat. Wie auch andere Tools von Proton, legt der Proton Kalender großen Wert auf Datenschutz. Alle Ereignisinformationen innerhalb Ihres Kalenders sind durchgängig verschlüsselt, selbst wenn das Ereignis von einem externen Benutzer und einer externen Quelle freigegeben wird. 🔒

Was die Anpassung anbelangt, so können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen, das Thema bearbeiten und festlegen, wann und wie Sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Wenn Sie bereits Proton Mail verwenden, sollte die Nutzung des Proton Kalenders eine reibungslose Erfahrung sein, da Sie Ereignisse erstellen und Einladungen verwalten können, ohne die E-Mail App zu verlassen.

Proton Kalender beste Features

Erstklassiger Kalender-Datenschutz mit Verschlüsselung

Mehrere Kalender

Synchronisierung mit Ihren iOS-Geräten

Ansicht nach Tag, Woche oder Monat

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen

Kalender-Themen

Freigeben des vollständigen Kalenders oder nur der Verfügbarkeit

Schnelle Erstellung von Ereignissen und Einladungen über Proton Mail

Proton Kalender Limits

Keine Push-Benachrichtigungen für Benutzer des Apple Kalenders (da er nur über den Browser zugänglich ist)

Proton Kalender Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Unlimited: $9.99 (jährliche Abrechnung)

Proton Kalender Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

9. Mini Kalender

Über: Mini Kalender Manchmal braucht man nicht den ganzen Schnickschnack, sondern eine unauffällige Kalender App, auf die man bei Bedarf einen Blick werfen kann. Der Mini Kalender ist genau das - ein leichtes tool, das Sie nicht von der wichtigen Arbeit ablenkt, die Sie zu erledigen haben. 🪶

Sie können auf Ihren Mini Kalender an folgenden Stellen zugreifen:

Widget der Benachrichtigungszentrale Dock-Symbol Symbol für die Leiste Anpassbare Verknüpfung auf der Tastatur Desktop-Widget

Wenn Sie den Mini Kalender auf Ihrem Desktop platzieren, können Sie seine Farbe und Deckkraft ändern. Sie können auch festlegen, dass der Kalender über anderen Fenstern angezeigt wird, wenn Sie ihn jederzeit in Reichweite haben möchten.

Mini Kalender beste Features

Einfache Kalender App

Zugriff an fünf Stellen möglich

Anpassbares Always-on-Desktop Widget

Desktop-Widget über dem Hintergrundbild oder den Fenstern

Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Konfigurierbare Verknüpfung mit der Tastatur und Anzeige in der Leiste

Mini Kalender Limits

Keine Möglichkeit, Ereignisse zu planen, einzuladen oder freizugeben

Mini Kalender Preise

Free

Mini Kalender Bewertungen und Rezensionen

Mac App Store: 4.8/5 (1.000+ Bewertungen)

10. Fantastisch

Über: Fantastisch Mit sechs Ansichten, sechs Sprachoptionen und vielen anderen Annehmlichkeiten macht Fantastical seinem Namen alle Ehre. Sie können bestehende Konten in Fantastical hochladen und benutzerdefinierte Kalendersets erstellen. Mit Hilfe von Fokusfiltern können Sie Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Termine mit ein paar Klicks voneinander trennen. 🖱️

Da Fantastical über alle Standard Features verfügt, wollen wir uns auf die Besonderheiten konzentrieren. Zum Beispiel können Sie nicht nur Eröffnungen freigeben, sondern auch mehrere Zeit- und Datumsoptionen vorschlagen, wenn planung von Ereignissen andere einbeziehen. Helfen Sie den Teilnehmern bei der Vorbereitung, indem Sie Dateien und Bilder direkt in Ihre iCloud oder einen anderen Anbieter hochladen und über alle Geräte synchronisieren.

Möchten Sie sich über wichtige anstehende Termine und öffentliche Ereignisse informieren? Suchen, stöbern und lesen Sie relevante Inhalte in Fantastical und fügen Sie dann das Ereignis zu Ihrem Kalender hinzu, damit Sie es nicht verpassen.

Fantastical beste Features

DayTicker, Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresansichten

Fokussierungsfilter zur Trennung von persönlichen und Arbeits-Terminen

Eröffnungen freigeben und den Eingeladenen mehrere Optionen vorschlagen

Integration mit Konferenzplattformen und schnelle Erstellung von Anrufen

Wetterdaten und Daten zu öffentlichen Ereignissen

Sechs Sprachoptionen

Hinzufügen von Dateien und Bildern

Fantastische Limits

Einige Benutzer finden den Preis zu hoch und es gibt keine kostenlose Version für die Kalender App

Könnte die Option zur Bestätigung von Änderungen gebrauchen, da Benutzer möglicherweise versehentlich Ereignisse ändern und die Aktualisierung mit anderen freigeben

Fantastical Preise

Für Einzelpersonen : 4,75 $/Monat

: 4,75 $/Monat Für Familien bis zu 5 : $7,50/Monat

: $7,50/Monat Für Teams : $4,75/Benutzer/Monat

: $4,75/Benutzer/Monat Flexible Teams: Auf Anfrage erhältlich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Fantastische Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (10+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Vereinfachen Sie Ihr Zeitmanagement mit den besten Kalender Apps für Mac

Diese 10 Kalender Apps für Mac revolutionieren die Ansicht und Organisation Ihrer Zeit. Im Privatleben sorgen sie dafür, dass Sie nie wieder den Geburtstag eines Freundes verpassen. Im Business-Kontext ermöglichen diese Kalender Apps Ihnen und Ihrem Team effizienter zu arbeiten und bleiben Sie im Einklang mit Ihrem karte verarbeiten unabhängig von den Umständen.

Wenn Sie zusätzliche Features benötigen, um Ihre Produktivität zu steigern, verwenden Sie ClickUp . Dieses Projektmanagement tool hat alles, was Sie brauchen, um erstaunliche Dinge zu schaffen, und zwar in Rekordzeit. ⏱️