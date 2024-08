10 führende Time Doctor Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Wenn Sie nicht aufpassen, kann die Arbeit leicht Ihr Leben beherrschen, vor allem, wenn Sie im Homeoffice arbeiten. Eine satte 56 % der Telearbeiter finden es schwierig, abzuschalten am Ende ihres Arbeitstages abzuschalten! Noch schlimmer ist, dass es selbst für Geschäfte schwierig ist, die Produktivität der Mitarbeiter nachzuverfolgen.

Das ist der Grund apps zur Zeiterfassung wie Time Doctor, die sowohl der Verwaltung von Aufgaben im Geschäft als auch dem persönlichen Wohlbefinden zugute kommen. Mit einer präzisen Zeiterfassung können Sie Rechnungen und clients transparenter verwalten .

Es hilft auch dabei, den Zeitaufwand für künftige Aufgaben vorherzusagen, was besonders für Freiberufler und Geschäfte mit stundenweiser Abrechnung wichtig ist. Mit einer guten App wie Time Doctor können Sie und Ihr Team zeit besser zu organisieren und produktiver zu sein, ist das tool vielleicht nicht Ihr Ding.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste der 10 besten Time Doctor Alternativen zusammengestellt, die Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben helfen, produktivität zu steigern und schaffen Sie die Work-Life-Balance wie ein Profi! 🎉

Was ist Time Doctor?

Über: Time Doctor Ein Sprichwort besagt, dass glückliche Mitarbeiter produktive Mitarbeiter sind. Time Doctor zielt darauf ab, Glück und Work-Life-Balance zu fördern, indem es ein " arbeit zu jeder Zeit und überall "Kultur, Erleichterung volle Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Durch die automatische Überwachung des Zeitaufwands hilft Ihnen die App, Leistungsträger zu identifizieren und zu wissen, wann Sie eingreifen müssen, um Unterstützung zu bieten, selbst für Teams an entfernten Standorten.

Die Software zur Zeiterfassung ist besonders stark, wenn es um Features geht, die die Abrechnung und Gehaltsabrechnung für Teams, die nach Stunden bezahlt werden, vereinfachen. Sie verfolgt nicht nur die für Aufgaben aufgewendete Zeit, sondern überwacht auch die Nutzung von Websites und Apps und hilft dabei ablenkungen zu minimieren .

Für Teams vor Ort, wie z. B. Bautrupps, bietet Time Doctor GPS-Nachverfolgung und Erinnerungen, wenn ein Mitglied des Teams den ihm zugewiesenen Bereich verlässt.

Time Doctor ist darauf ausgerichtet, eine effiziente und disziplinierte Arbeitsumgebung zu schaffen, können einige Benutzer Schwierigkeiten haben, sich auf der Benutzeroberfläche oder in den Features zurechtzufinden .

Wie wählt man die beste Time Doctor Alternative aus?

Ob Sie ein freiberufler sind und Unterstützung bei der Rechnungsstellung suchen oder ein Manager, der die Leistung eines Remote Teams zu optimieren können Sie diese Faktoren bei der Suche nach Ihrem nächsten Produktivität App :

Genauigkeit der Zeiterfassung: Wählen Sie eine Plattform mit präziser Zeiterfassung, vorzugsweise für gleichzeitige Aufgaben, um eine faire Abrechnung und Zeitschätzung des Projekts zu gewährleisten ⏳ Produktivitätsanalyse: Achten Sie auf detaillierte Analysefunktionen, die helfen, Produktivitätsengpässe zu erkennen und fundierte Entscheidungen im gesamten Projektmanagementprozess zu treffen Automatisierungs-Features: Eine ideale Alternative sollte robusteautomatisierung Features für die Zuweisung von Aufgaben, Erinnerungen und Berichterstellung bieten, um den täglichen manuellen Aufwand zu reduzieren Integrationen mit Drittanbietern: Vergewissern Sie sich, dass sich die Plattform gut in die von Ihnen bereits verwendeten Tools integrieren lässt, wie z. Bprojektmanagement-Software,CRM-Systeme, und Buchhaltungssoftware Anpassungsfähigkeit: Die Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Berichte, der Einstellung von Warnmeldungen oder der Erstellung individueller Setups für die Rechnungsstellung und Gehaltsabrechnung kann Ihre Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten Skalierbarkeit: Wählen Sie eine Plattform, die mit Ihrem wachsenden Geschäft mitwachsen kann, sei es durch zusätzliche Features, Benutzer-Plätze oder Datenspeicher

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement: Die 10 besten Time Doctor-Alternativen

Das Wichtigste zuerst: Ihre Bedürfnisse bestimmen, was Sie suchen. Vielleicht müssen Sie nur wissen, wann ein Mitarbeiter ein- und aussteigt. Oder, wenn sie in einem mobilen Team arbeiten, möchten Sie vielleicht Registerkarten für die Speicherorte, die sie besuchen.

Was auch immer Sie vorhaben, schauen Sie sich unsere Auswahl an Time Doctor Alternativen an, und Sie werden eine finden, die genau die Features bietet, nach denen Sie suchen! 🔍

Genaue Erfassung der Zeit, die für mehrere Aufgaben und Projekte gleichzeitig in ClickUp aufgewendet wird

Wenn Sie einen vielseitigen Ansatz für nachverfolgung von Projekten zur Zeiterfassung mit der plattformeigenen Zeiterfassung können Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt von Ihrem Desktop, Ihrem Handy oder Ihrem Browser aus erfassen und außerdem zeitschätzungen einstellen und berichte erstellen um die Produktivität zu analysieren. 📈

Darüber hinaus ist die Integration mit anderen Tools zur Zeiterfassung wie Toggl , Harvest , und Everhour ermöglicht die Nachverfolgung von Zeiterfassungen außerhalb von ClickUp und die Pflege umfassender Aufzeichnungen. Dies rationalisiert verstreute Prozesse und ermöglicht eine präzise Planung und Prognose, ein wesentlicher Faktor für die Erreichung meilensteine des Projekts und verwaltung von Workloads .

Bei ClickUp geht es aber nicht nur um die Nachverfolgung der Zeit, sondern auch um Zeitersparnis durch automatisierung von Routinetätigkeiten !

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die aufgrund von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

Sie können benutzerdefinierte ClickUp Automatisierungen können Sie an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen und bestimmte Aktionen auf der Grundlage von Statusänderungen, Fälligkeitsdaten oder benutzerdefinierten Feldern auslösen. Zum Beispiel können Sie Teammitgliedern automatisch zuweisen aufgaben basierend auf dem Status der Priorität .

ClickUp ist die suite zur Verwaltung von Aufgaben für Freiberufler und Eigentümer von kleinen Geschäften. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu erstellen und zu kategorisieren, indem Sie benutzerdefinierte Tags und verschiedene Farben für die Codierung verwenden prioritätsstufen . Die Aufgaben im Detail definieren und visualisieren Sie sie auf vielfältige Weise wie zum Beispiel in einer Liste, Kanban Board , und Gantt-Diagramm für eine ganzheitliche Überwachung des Teams!

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Für vielbeschäftigte Bienen empfehlen wir die Nutzung der ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage -ein leistungsstarkes tool zur ihren Tag zu organisieren und halten Sie sich den Stress vom Leib. Diese anfängerfreundliche Vorlage führt Sie durch den Prozess der einstellung realistischer Ziele und Budgets, verwaltung der täglichen Aktivitäten und des Workloads der Teams und die Zeitpläne aller Beteiligten für den gemeinsamen Erfolg aufeinander abzustimmen.

ClickUp beste Features

ClickUp Beschränkungen

Einige Automatisierungen können schwierig zu implementieren sein (aber ClickUp hat Tutorials, um den Prozess zu vereinfachen)

Das Anpassen der App nach Ihren Wünschen kann aufgrund der Fülle an Features einige Zeit in Anspruch nehmen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Harvest

Über: Harvest Harvest konzentriert sich auf drei Hauptbereiche:

Zeiterfassung Berichterstellung und Analytik Fakturierung und Zahlungen

Die Software wurde mit Blick auf die Bequemlichkeit der Benutzer entwickelt und ermöglicht eine einfache Zeiterfassung auf dem Desktop, mobil und über einen Browser. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, indem es Zeit und Ausgaben in Rechnungen umwandelt, den Zahlungsprozess vereinfacht und die Aufgaben der Buchhaltung rationalisiert. 💲

Dynamisch visuelle Berichterstellung ist der Bereich, in dem Harvest wirklich glänzt. Sie können den Zustand des Projekts überwachen , halten Sie die Budgets unter Kontrolle und visualisieren Sie, wie sich der Workload auf das Team verteilt. Harvest hilft Ihnen, die internen Kosten zu verstehen und bietet Einblicke in zeitaufwändige Aufgaben. So können Sie Ihre Produktivität steigern!

Harvest beste Features

Automatisierte Erinnerungen für eine konsistente Zeiterfassung

Vereinfachte Rechnungsstellung

Online-Zahlungsoptionen über PayPal und Stripe

Budgetüberwachung in Echtzeit

Berichterstellung über Kapazitäten füreinfachere Verwaltung des Workloads* 50+ Integrationen

Kostenlose Time Doctor Alternative

Harvest Limitierungen

Die Nachverfolgung und Verwaltung größerer Zeiträume kann schwierig sein

Einige Benutzer finden das Feature der Berichterstellung schwierig zu bedienen

Harvest Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro: $10.80/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

3. Hubstaff

Über: Hubstaff Hubstaff will ein One-Stop-Shop für Zeitmanagement sein, mitarbeiterüberwachung und Lohnabrechnung. Es bietet detaillierte Timesheets, automatisierte Funktionen für die Gehaltsabrechnung und die Online-Rechnungsstellung und erleichtert so die Verwaltung sowohl im Büro als auch virtuelle Teams .

Sie leiten ein Team vor Ort? Mit der Speicherort-basierten Zeiterfassung, benutzerdefinierten Geofences und mobilen GPS-Features von Hubstaff können Sie den Offline-Aufenthalt Ihrer Mitarbeiter überwachen. 🗺️

Für die Überwachung von Online-Aktivitäten bieten anpassbare Screenshots und die Nachverfolgung von Apps und URLs detaillierte Einblicke in die Zeit, die während der Arbeit verbracht wird. Virtuelle Leistungsabzeichen können für hohe Produktivität (basierend auf Maus- und Tastaturnutzung) freigeschaltet werden - nutzen Sie sie, um die Moral Ihrer Teamkollegen zu steigern!

Hubstaff beste Features

Online- und Speicherort-basierte Überwachung der Arbeit

Umfassende Timesheets

Automatisierte Lohnabrechnungs-Features

Schichtplanung und Verwaltung von Urlaubstagen

mehr als 30 Integrationen

Hubstaff Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte im Vergleich zu anderen Time Doctor Alternativen benutzerfreundlicher sein

Bei Benutzern von Android-Telefonen kann es zu Lags oder Verzögerungen kommen

Hubstaff Preise*

Starter : $4,99/Monat pro Benutzer

: $4,99/Monat pro Benutzer Erwachsen : $7,50/Monat pro Benutzer

: $7,50/Monat pro Benutzer Team : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise bei Hubstaff erfragen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

4. Produktiv

Über: Produktiv Entwickelt mit Agenturen im Hinterkopf productive bietet detaillierte Datenanalysen zur Optimierung der Rechnungsstellung und des Ressourcenmanagements. Das Ziel ist es, Ihren Betrieb profitabler zu machen.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, manuell einen Timer auf Ihrem Desktop zu starten, wenn Sie eine Aufgabe beginnen. Alternativ können Sie die automatische Nachverfolgung nutzen, die auf Ihren im Voraus geplanten Zeitbuchungen aus dem Kalender basiert. 📆

Kennzeichnen Sie die verfolgten Stunden entweder als "abrechenbar" (dem Client in Rechnung zu stellen) oder als "nicht abrechenbar" (nicht abrechenbar). Productive rationalisiert den Rechnungsstellungsprozess, indem es automatisch die gesamte nicht in Rechnung gestellte Zeit erfasst und für stundenbasierte Projekte auf der Grundlage Ihrer Parameter in Rechnung stellt, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Produktiv beste Features

Manuelle und automatische Zeiterfassung

Unterscheidung zwischen fakturierbaren und nicht fakturierbaren Stunden

Automatisierte Rechnungsstellung

Eingebautes Time-Off-Management

Produktivität begrenzen

Noch keine E-Mail-Integration

Limitierte Flexibilität bei der benutzerdefinierten Anpassung und Datenmanipulation

Produktive Preisgestaltung*

Essential :$9/Monat pro Benutzer

:$9/Monat pro Benutzer Professionell : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Ultimate : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Produktive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

5. Clockify

Über: Clockify Im Gegensatz zu einige seiner Konkurrenten kann Clockify die Nachverfolgung der Zeit fortsetzen, auch wenn Sie Ihre Wi-Fi- oder Datenverbindung verlieren. Sobald Sie wieder online sind, synchronisiert es den offline Zeiteintrag mit dem Hauptdatensatz.

Neben der grundlegenden Zeiterfassung bietet diese Plattform auch eine Pomodoro Timer um Ihnen zu helfen, in vordefinierten Intervallen mit Pausen zu arbeiten, was ein zusätzlicher Vorteil ist tool für Konzentration und Produktivität . 🍅

Clockify erkennt, wenn Sie sich nicht an Ihrem Computer aufhalten, und lässt Sie entscheiden, ob diese "Leerlaufzeit " in Ihre gesamte Zeiterfassung einbezogen werden soll. Alle diese Features sind auf dem kostenlosen Plan verfügbar, was Clockify zu einer guten Wahl macht für kleine Geschäfte .

Clockify beste Features

Offline Zeiterfassung

Kostenloser Pomodoro Timer

Erkennung von Leerlaufzeiten mit Ermessensspielraum des Benutzers

Automatisch befüllte Timesheets mit manuellen Bearbeitungsoptionen

80+ Integrationen

Clockify Beschränkungen

Limitierte Features im Projektmanagement

Ungenauigkeiten bei der Nachverfolgung der Zeiterfassung können nach Integrationen auftreten

Clockify Preise*

free : Gratis

Gratis Basic : $3.99/Monat pro Benutzer

: $3.99/Monat pro Benutzer Standard : $5.49/Monat pro Benutzer

: $5.49/Monat pro Benutzer Pro : $7,99/Monat pro Benutzer

: $7,99/Monat pro Benutzer Enterprise:$11,99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (150+ Bewertungen)

: 4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

6. RescueTime

Über: RescueTime RescueTime zeichnet sich dadurch aus, dass es den Benutzern hilft den Fokus zu verbessern . Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Websites während der Arbeit blockieren, was hilfreich ist, wenn die Absicht stark, der Wille aber schwach ist. 😅

Diese Plattform war eine der ersten, die KI für die Erstellung von Timesheets eingesetzt hat. Das ist besonders nützlich, wenn man an einem Arbeitstag zwischen verschiedenen Projekten oder Clients wechseln muss. RescueTime teilt Zeiteinträge automatisch zwischen diesen Kategorien auf und erspart Ihnen so stundenlange administrative Arbeit.

Ein weiteres einzigartiges Feature sind die Echtzeit-Warnungen, die Sie darauf hinweisen, wenn Sie abgelenkt sind, und Sie so wieder zur aktuellen Aufgabe zurückführen. Außerdem überwacht RescueTime Ihren Zeitplan und sendet rechtzeitig Erinnerungen, damit Sie keine Meetings und Termine verpassen!

RescueTime beste Features

Blockieren von Websites zur Steigerung der Produktivität

Intelligente Warnmeldungen für die Umleitung von Aufgaben

KI-gestützte Funktionen

Nachverfolgung von Zielen für ein besseres Zeitmanagement

RescueTime Beschränkungen

Einige Benutzer mögen die neueren Produktaktualisierungen der Software zur Zeiterfassung nicht

Die Features zur Analyse und Berichterstellung könnten im Vergleich zu anderen Time Doctor Alternativen verbessert werden

RescueTime Preise

Beginnt bei $6,50/Monat, jährliche Abrechnung

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (80+ Bewertungen)

: 4.1/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

7. Wrike

Über: Wrike Wrike ist eine robuste Projektmanagement-Plattform mit Funktionen zur Zeiterfassung, die Ihnen volle Sichtbarkeit über die Arbeitsabläufe im Team bietet. Nahtlose Nachverfolgung und Berichterstellung über abrechenbare Stunden, die nützlich für Berater die faire, datengestützte Rechnungen erstellen müssen.

Interessanterweise läuft der Timer von Wrike weiter, auch wenn Sie Ihr Browser-Fenster schließen, um sicherzustellen, dass jede Minute berücksichtigt wird - bis Sie den Timer manuell anhalten oder die Aufgabe wechseln. Das Ergebnis? Sie erfassen jeweils nur die Zeit für eine Aufgabe, wodurch Fehler und Diskrepanzen minimiert werden.

Für Teams bietet Wrike eine umfassende Ansicht über die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit. Dies hilft Ihnen, die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit den voreingestellten Schätzungen zu vergleichen, was zu einem besseren Ergebnis führt ressourcenmanagement und Vergütungspläne.

Wrike beste Features

Manuelle und automatische Optionen zur Protokollierung der Zeit

Kontinuierlicher Timer läuft, auch wenn der Browser geschlossen ist

Möglichkeit, Timer in der Zeiterfassung zu pausieren oder fortzusetzen

400+ Integrationen

Wrike Beschränkungen

Die Fähigkeiten zur Automatisierung des Projekt- und Aufgabenmanagements könnten stärker sein

Mobile Apps sind nicht mit allen Features ausgestattet

Wrike Preise*

Free

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Enterprise :Kontaktieren Sie Wrike für die Preisgestaltung

:Kontaktieren Sie Wrike für die Preisgestaltung Pinnacle:Kontaktieren Sie Wrike für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

8. VeriClock

Über: VeriClock VeriClock ist ein Cloud-basiertes Tool, das Ihnen die Nachverfolgung von Mitarbeitern ermöglicht, die in entfernten oder dezentralen Setups arbeiten. Die Plattform ermöglicht es Ihrem Team, sich per Telefon oder Internet an- und abzumelden und hilft Ihnen, die Arbeitskosten in Echtzeit zu überwachen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob die Mitarbeiter dort stempeln, wo sie eigentlich sein sollten, z. B. durch Überprüfung der Anrufer-ID oder IP-Adresse und GPS-Nachverfolgung. Das macht es ihnen schwer, die Schule zu schwänzen. 😴

VeriClock kann auch für andere Funktionen wie die Nachverfolgung von Fortschritten, die Berechnung von Überstunden, die Erstellung von Notizen auf dem Feld und das Versenden von Nachrichten an Mitarbeiter verwendet werden.

VeriClock beste Features

Mehrere Methoden zur Überprüfung von Einträgen in der Zeiterfassung

GPS-Nachverfolgung zur Überwachung des Aufenthaltsortes der Mitarbeiter

E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Mitarbeiteraktionen

Integration mit Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungssoftware

VeriClock Beschränkungen

Einige Benutzer sind mit dem Verhältnis zwischen Kosten und Features nicht zufrieden

Die Time Doctor Alternative hat eine mobile App, die den Akku des Telefons belastet

VeriClock Preise

$10/Monat Kontogebühr + $5/Benutzer

VeriClock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (Unter 5 Bewertungen)

: 4.8/5 (Unter 5 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

9. TimeCamp

Über: TimeCamp Vielleicht möchten Sie nicht nur wissen, wann Ihre Mitarbeiter arbeiten, sondern auch, woran sie tatsächlich arbeiten. TimeCamp hilft Ihnen zu verstehen, wie sie ihre Zeit verbringen, indem es die URLs und Anwendungen nachverfolgt, die Ihr Team im Laufe des Tages besucht.

Wenn Sie sich für eine der beiden oberen Preisstufen von TimeCamp entscheiden, bietet die Software darüber hinaus eine noch detailliertere Überwachung durch die Aufnahme von Screenshots der besuchten Seiten sowie robuste Rechnungsstellungsfunktionen.

TimeCamp ist sehr vielseitig, wenn es darum geht, die Selbstdisziplin zu fördern. Teammitglieder, die ihr Zeitmanagement verbessern möchten, können die individuelle Zielsetzung ausprobieren und zwischen Arbeit, Pause und Privatem trennen.

TimeCamp beste Features

Detaillierte Einblicke in die Nutzung von Websites und Anwendungen

Screenshots von Geräten zur Überwachung der Mitarbeiter

Support für die Selbstüberwachung undeinstellung von Zielen* 100+ Integrationen mit den Features der Zeiterfassung

TimeCamp Beschränkungen

Könnte mehr benutzerdefinierte Anpassungen vertragen

Die Berichterstellung könnte besser sein als bei einigen Time Doctor Alternativen

TimeCamp Preise*

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $2.99/Monat pro Benutzer

: $2.99/Monat pro Benutzer Basic : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Pro : $7,99/Monat pro Benutzer

: $7,99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie TimeCamp für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (190+ Bewertungen)

: 4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

10. QuickBooks Zeit

Über: QuickBooks QuickBooks Time konzentriert sich mehr auf die Nachverfolgung von Mitarbeitern, die unterwegs sind, z. B. Außendiensttechniker, Vertriebsmitarbeiter oder Bauarbeiter. Eines der herausragenden Features ist die mobile Zeiterfassung über die QuickBooks Workforce App, mit der Benutzer zeitbezogene Workflows von praktisch überall aus bearbeiten können.

Die Software verfügt über eine GPS-Nachverfolgung, so dass Sie nicht nur die von Ihren Teammitgliedern geleisteten Stunden, sondern auch deren Speicherorte überwachen können.

Darüber hinaus bietet QuickBooks Time wertvolle analytische tools. Es bietet anpassbare Berichterstellungen, die für eine Reihe von Geschäftsentscheidungen verwendet werden können, wie z. B. die Vorhersage von Auftragskosten und die Planung der Gehaltsabrechnung. 📊

QuickBooks Time beste Features

Mobile Zeiterfassung

GPS-Nachverfolgung für mobile Teams

Echtzeit-Einblicke in die Aktivitäten des Teams

Berichte zur Kostenvorhersage und Gehaltsabrechnungsplanung

Integration mit Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungsanwendungen

QuickBooks Zeitbeschränkungen

Gelegentliche Störungen können zum Verlust von Daten führen

Limitierter Kundensupport im Vergleich zu anderen Time Doctor Alternativen in dieser Liste

QuickBooks Time Preise

Premium : $20/Monat + $8/Monat pro zusätzlichem Benutzer

: $20/Monat + $8/Monat pro zusätzlichem Benutzer Elite:$40/Monat + $10/Monat pro zusätzlichem Benutzer

QuickBooks Time Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.400+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,500+ Bewertungen)

Entdecken Sie den ClickUp-Vorteil und nutzen Sie jede Sekunde!

Während es zahlreiche Time Doctor Alternativen und Optionen für die Nachverfolgung der Zeit und Produktivität Ihres Teams gibt, zeichnet sich ClickUp durch seine Vielseitigkeit und seine umfassenden Features für die Zeit- und Aufgabenverwaltung aus.

Ganz gleich, ob Sie als Eigentümer eines kleinen Geschäfts detaillierte Zeiterfassungen benötigen oder als Freiberufler Ihre Produktivität steigern und die abrechenbaren Stunden optimieren wollen - ClickUp hilft Ihnen nicht nur bei der Nachverfolgung der Zeit, sondern lässt die Zeit auch für Sie arbeiten!

Die Registrierung ist kostenlos, und die Vorteile für Ihren Workflow könnten von unschätzbarem Wert sein. Registrieren Sie sich und erleben Sie den ClickUp-Effekt noch heute! 🧚