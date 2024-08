10 beste Mind Map Software für Mac-Benutzer im Jahr 2024

Wenn Sie mit Ideen, Aufgaben oder anderen zufälligen Gedanken überhäuft werden, ist ein mind Map kann der Lebensretter sein, von dem Sie nie wussten, dass Sie ihn brauchen. Und heute stellen wir Ihnen die absolut beste Mac-freundliche Mind Map App vor, die es auf dem Markt gibt.

Mindmapping-Tools, die sich nahtlos in das Mac-Ökosystem einfügen, erfüllen so gut wie jeden Bedarf. Es ist wie ein virtuelles Whiteboard, um Ideen freizugeben, Punkte zu verbinden und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Ganz gleich, ob Sie ein Brainstorming für Ihr nächstes großes Projekt durchführen oder versuchen, Ihre täglichen Listen zu überblicken - Mindmapping-Apps helfen Ihnen, das mentale Chaos in einen umsetzbaren Plan zu verwandeln.

Hier finden Sie die beste Mind Mapping-Software für Mac-Benutzer, die Sie in 2023\ verwenden können. Vergleichen Sie Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen, um das Tool mit all den Features zu finden, die Sie benötigen, um komplexe Projekte aufzuschlüsseln, Ihre zentrale Idee zu entwickeln und vieles mehr.

Was ist Mind Mapping Software?

Eine Mind Map visualisiert Informationen mit einer zentralen Idee, die von Bereichen verwandter Themen umgeben ist. Die Struktur einer Mind Map organisiert Gedanken, Ideen und Informationen auf eine Weise, die leicht zu verstehen ist und noch mehr neue Ideen hervorbringt. 💡

In ClickUp können Sie Mindmaps, Flussdiagramme oder UML-Diagramme mit Leichtigkeit und Sicherheit erstellen

Mindmapping-Software ist genau das, wonach es klingt: ein digitales Tool, mit dem Sie visuelle Diagramme erstellen, um Ihre Gedanken, Ideen und Informationen darzustellen. Mindmaps sind ideal für Brainstorming, Problemlösung, Entscheidungsfindung, Notizen oder die Organisation von Informationen.

Mindmapping-Software eignet sich gut für den Einsatz in einem Geschäft. Erstellen Sie eine Karte für die strategische Planung, um Ziele einzustellen oder eine SWOT-Analyse durchzuführen. Oder verwenden Sie sie im Projektmanagement, um eine Aufgabe in mundgerechte Stücke zu zerlegen.

Kurz gesagt, eine Mind Mapping App ist ein vielseitiges Tool für jedes Unternehmen. Von der Zusammenarbeit im Team bis hin zum Wissensmanagement und zur Entscheidungsfindung - mit Mindmapping-Software lassen sich verschiedene Aspekte eines Geschäfts mühelos visuell strukturieren. Sie verwandelt komplexe Ideen in leicht verständliche visuelle Karten.

Worauf sollten Sie bei einer Mindmapping-Software achten?

Bei der Auswahl einer mindmapping-Tool nach welchen Kriterien Sie suchen sollten, hängt von Ihren Bedürfnissen und Vorlieben ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, sollten Sie auf einige Dinge achten:

Einfache Handhabung : Das Hinzufügen, Entfernen und Neuanordnen von Knoten auf einer Karte sollte intuitiv und unkompliziert sein

: Das Hinzufügen, Entfernen und Neuanordnen von Knoten auf einer Karte sollte intuitiv und unkompliziert sein Anpassung : Optionen zum Ändern von Schriftarten, Farben und Layout bedeuten, dass Sie eine Mind Map an den Markenstil Ihrer Organisation anpassen können

: Optionen zum Ändern von Schriftarten, Farben und Layout bedeuten, dass Sie eine Mind Map an den Markenstil Ihrer Organisation anpassen können Vorlagen : Vorgefertigtemind Map Vorlagen sparen Zeit, besonders wenn Sie ein Mindmapping-Tool für Brainstorming, Projektplanung oder SWOT-Analyse verwenden

: Vorgefertigtemind Map Vorlagen sparen Zeit, besonders wenn Sie ein Mindmapping-Tool für Brainstorming, Projektplanung oder SWOT-Analyse verwenden Zusammenarbeit : Echtzeit-Zusammenarbeit und Kommentierung mit Ihrem Team sorgen für eine harmonische Arbeit aller Beteiligten

: Echtzeit-Zusammenarbeit und Kommentierung mit Ihrem Team sorgen für eine harmonische Arbeit aller Beteiligten Import-/Exportoptionen : Wenn Sie planen, Ihre Mindmaps mit anderen zu teilen, ist ein einfaches Freigeben unerlässlich

: Wenn Sie planen, Ihre Mindmaps mit anderen zu teilen, ist ein einfaches Freigeben unerlässlich Integrationen mit Drittanbietern : Verwendet Ihr Unternehmen Tools für die Erstellung von Notizen, Projektmanagement oder Datenanalyse? Die Integration mit anderen Tools sorgt für Ordnung und Funktion

: Verwendet Ihr Unternehmen Tools für die Erstellung von Notizen, Projektmanagement oder Datenanalyse? Die Integration mit anderen Tools sorgt für Ordnung und Funktion Leistung: Eine reaktionsschnelle Software, die keine Verzögerungen aufweist, ist ein Muss, insbesondere wenn Sie große oder komplexe Karten erstellen

Schaffen Sie einen zweiseitigen Zugangspunkt zwischen Ihrem inhaltsdatenbank und Clustern, indem Sie Ihre Mind Map mit ClickUp Whiteboards direkt mit Aufgaben verbinden

Bei der Auswahl einer Mind Mapping App für Ihren Mac sollten Sie überlegen, welche Features Sie benötigen. Benutzerfreundlichkeit, benutzerdefinierte Optionen, Verfügbarkeit von Vorlagen und reaktionsschnelle Leistung sparen Zeit. Wenn Sie das richtige Mindmapping-Tool mit den richtigen Features für Ihre Bedürfnisse finden, wird die Arbeit für alle Beteiligten effizienter und müheloser. 🙌

10 beste Mind Mapping Software für Mac Benutzer

Mind Mapping hat das Brainstorming, das Planen von Projekten und das Lösen komplexer Probleme revolutioniert. Es ist schnell zu einem der wertvollsten Tools für die Produktivität geworden. Für Mac-Benutzer, die ihre kreativen Prozesse beschleunigen oder sich intuitiv organisieren möchten, gibt es mehr als ein paar Mind Map tools zur Auswahl.

Hier ist unsere Liste der 10 besten Mind-Mapping-Software für Mac-Benutzer im Jahr 2023. Ganz gleich, ob Sie nach einer besseren Aufgabenverwaltung, einem neuen Brainstorming-Verfahren oder einer Alternative zu Concept Maps suchen, diese Optionen könnten genau das sein, wonach Sie suchen.

Fügen Sie Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map mühelos Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform zum Planen, Zusammenarbeiten und Ausführen praktisch aller Arten von Projekten. Es ist die einzige Lösung für das Arbeitsmanagement, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einem einzigen und sicheren Hub zu verbinden, und es ist vollgepackt mit Hunderten von hochgradig visuellen Features, die komplexe Konzepte aufschlüsseln. Zu diesen integrierten visuellen Tools gehören: ClickUp Mindmaps.

Betrachten Sie ClickUp Mindmaps als Ihr Schweizer Armeemesser für Brainstorming und projektplanung . Stellen Sie alles mit aufgaben- oder knotenbasierten Mindmaps dar. Das Umordnen von Bereichen ist einfach. Sie können alles von Ihrer Mind Map aus verwalten, ohne die Ansicht zu wechseln und Ihren Workflow zu unterbrechen.

Sie können Aufgaben erstellen, bearbeiten oder löschen, während Sie Ideen sammeln. Geben Sie Ihre neu erstellte Mind Map ganz einfach frei, indem Sie sie mit Ihren Aufgaben, Dokumenten oder Kommentaren verknüpfen.

Mit den Vorlagen für Mindmaps können Sie sofort loslegen, Zeit sparen und Ihre Produktivität steigern. 🎩

ClickUp beste Features

Echtzeit-Zusammenarbeit gibt Teams die Möglichkeit, direkt in einer Karte Kommentare abzugeben, Änderungen vorzunehmen und Dateien anzuhängen

Zahlreiche benutzerdefinierte Optionen sorgen dafür, dass Sie eine auf Sie und Ihre Organisation zugeschnittene Mindmap erstellen können

ClickUp AI fasst Kommentare zusammen, entwirft Inhalte und generiert Aktions-Elemente

Über 1.000 Integrationen mit anderen Apps, um Ihre Diagramme und Karten noch wertvoller zu machen

ClickUp Limits

Aufgrund der umfangreichen Bibliothek von Features können einige Benutzer eine Lernkurve durchlaufen

Einige Features, wie ClickUp AI, sind nur mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. MindNode

über MindNode Visuelles Brainstorming auf eine neue Art und Weise mit MindNode. Organisieren Sie Ihre Gedanken mit Themen und Aufklebern, oder fügen Sie visuelle Tags hinzu, um Ihren Ideen mehr Kontext zu verleihen. Mit Features wie dem Fokusmodus können Sie sich jeweils auf einen Bereich Ihrer Mind Map konzentrieren.

Mit einer organisierten und strukturierten Methode für Notizen werden Sie erkennen, wie Ideen auf neue Weise miteinander verbunden sind.

MindNode beste Features

Intuitive Benutzeroberfläche mit unkomplizierten Exportoptionen macht das Freigeben von Mind Maps zum Kinderspiel 🌬

Geräteübergreifende Synchronisierung, so dass Sie eine Mind Map auf Ihrem iPhone erstellen, auf Ihrem iPad weitere Details hinzufügen und sie mit MacOS fertigstellen können

Benutzer loben die Verknüpfungen auf der Tastatur, um bei Brainstorming-Sitzungen Zeit zu sparen

MindNode Beschränkungen

Das Fehlen von Features zur Live-Zusammenarbeit limitiert die Kommunikation mit anderen Mitgliedern des Teams

Begrenzte Vorlagen und Funktionen limitieren die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung an persönliche Vorlieben oder das Branding des Unternehmens

MindNode Preise

free : kostenlos

kostenlos MindNode Plus: $2.99/Monat

MindNode Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (30+ Bewertungen)

: 4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

3. Zenkit

über Zenkit Zenkit ist eine Multi-Tool-Web-App, die im Apple App Store erhältlich ist. Zenkit ist eine der besten Mind Mapping Apps und funktioniert als Kanban Board, To-Do Liste, Mind Map, Kalender und Projektmanagement-System. Und mit über 1.000 Integrationen steigern Sie Ihre Produktivität im Handumdrehen.

Behalten Sie über Ihr iOS-Gerät die Registerkarten für alles und verfolgen Sie Ihre Arbeit sogar offline.

Zenkit beste Features

Video-Tutorials und lehrreiche Blog-Beiträge machen Anfängern den Einstieg leicht

Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten wie Listen/Aufgaben, Kanban-Board, Gantt-Diagrammen und Mindmaps

Erstellen von Zeitleisten für Projekte, Nachverfolgung von Geschäftsausgaben undideen visualisieren mit einem Tool 🛠

Zenkit Grenzen

Geringer Speicher kann die Erstellung von Mind Maps limitieren

Synchronisierung kann sich über verschiedene Geräte hinweg verzögern

Zenkit-Preise

Free

Plus : $9/Monat

: $9/Monat Business : $25/Monat

: $25/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Zenkit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (80+ Bewertungen)

: 4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4. SimpleMind

über SimpleMind Fügen Sie Themen hinzu, reorganisieren und strukturieren Sie Ihre Ideen mit einem Mind Map tool wie SimpleMind. Fügen Sie Bilder, Symbole, Beschreibungen und Kontrollkästchen hinzu, um Ihre Mind Map zu benutzerdefinieren. Mit automatischen Layouts und Vorlagen können Sie jederzeit in den Ideenfindungsmodus wechseln, wenn Ihnen danach ist.

Das Speichern und Freigeben von Karten ist dank der nahtlosen Synchronisierung mit Dropbox, iCloud Drive und Google Drive ganz einfach.

SimpleMind beste Features

Freie Erstellung von Mind Maps oder aus einer Bibliothek von Vorlagen wählen

Speichern Sie Mind Maps von Ihrem Computer in Dropbox

Durch die nahtlose Synchronisierung mit iCloud ist Ihre Arbeit immer dann bereit, wenn Sie es sind

SimpleMind Beschränkungen

Kein plattformübergreifendes Upgrade, d. h. Sie müssen die Software einzeln für MacOS, Microsoft Windows, Android oder im Apple App Store kaufen

Nicht die beste Wahl für Echtzeit-Zusammenarbeit oder Projektmanagement

Preise für SimpleMind

Free : kostenlos

: kostenlos Pro: Beginnt bei $29,15 pro Monat

SimpleMind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (4 Bewertungen)

5. Xmind

über XmindXmind ist eine plattformübergreifende App für Mind Mapping und Brainstorming. Mit integrierten Mindmap-Vorlagen und verschiedenen Strukturen wie Fishbone-Diagrammen oder Tabellen können Sie Ihre Gedanken und Ideen direkt aufzeichnen. Fügen Sie Audio-Notizen, Bilder und Hyperlinks ein, um bei Bedarf mehr Kontext hinzuzufügen.

Exportieren Sie in verschiedene Formate und geben Sie Ihre Arbeit in den sozialen Medien frei.

Xmind beste Features

Exportieren Sie Karten in verschiedene Formate

Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben und Ideen ✨

Schnell und intuitiv zu erlernen

Xmind Einschränkungen

Die Lernkurve kann für einige Benutzer schwierig sein, um sofort mit der Erstellung von Mind Maps zu beginnen

Limitierte Vorlagen-Bibliothek

Preise für Xmind

free : Gratis

Gratis Bezahlt: $5.99/Monat

Xmind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. Coggle

über Coggle Mit Coggle erhalten Sie eine Mac-freundliche Karte, mit der Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten können. Entdecken Sie unbegrenzte Bild-Uploads mit einem Drag-and-Drop Feature. Features wie fließender Text und Bilder verleihen Ihrer Mind Map zusätzliche Nuancen, ohne dass sie an bestimmte Teile Ihrer Karte angehängt werden müssen.

Egal, ob Sie an Mind Maps festhalten oder neugierig sind auf erstellung von Concept Maps , Flussdiagrammen oder Prozesskarten, Coggle hilft Ihnen dabei.

Coggle beste Features

Nahezu verzögerungsfrei und mit Hilfe von Tastaturverknüpfungen lässt sich eine Karte schnell und effizient erstellen

Markdown-Formatierung - eine einfache Methode zur Formatierung von Nur-Text - sorgt für eine rationelle Arbeitsweise

Mehrere Mitglieder eines Teams können an demselben Dokument arbeiten, was eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht

Coggle Beschränkungen

Keine Funktion zum automatischen Anordnen von Bereichen

Mobile Bearbeitungen einer Mind Map können Probleme verursachen

Coggle Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Großartig : $5/Monat

: $5/Monat Organisation: $8 pro Benutzer pro Monat

Coggle Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (40+ Bewertungen)

7. MindManager

über MindManager Wenn Sie viele Ideen kartografieren, müssen Sie den Überblick behalten, was wichtig ist. MindManager bietet Ihnen Features wie Prioritätsmarkierungen, mit denen Sie auf einen Blick sehen können, worauf Sie achten müssen. Info-Karten zum Thema zeigen Ihnen zusätzliche Details, ohne Ihre Mind Map zu überladen.

Sehen Sie selbst, wie einfach es ist, mentales Chaos in eine übersichtliche und organisierte Darstellung zu verwandeln.

MindManager beste Features

Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen

Cloud-basiert, so dass Sie von überall aus auf Ihre Karten zugreifen können

Leistungsstarke Tools erstellen mühelos wunderschöne Mind Maps, Diagramme und andere visuelle Hilfsmittel

MindManager Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich bessere Möglichkeiten bei Flussdiagrammen

Teurer als andere verfügbare tools

MindManager Preise

Essentials : $99/Jahr

: $99/Jahr Professionell : $179/Jahr

: $179/Jahr Enterprise: Kontakt für Preise

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (180+ Bewertungen)

: 4.5/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

8. Mindomo

über Mindomo Behalten Sie Ihr workflow-Management mit Mindmapping und einem Tool wie Mindomo in Schach halten. Dieses Mind Map tool für Apple Benutzer bietet Bearbeitung in Echtzeit (und offline). Es wird geräteübergreifend synchronisiert, bietet eine Volltextsuche und verfügt über Hunderte von einfach zu verwendenden Vorlagen.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihre Kreativität anregt und Informationen auf eine neue Art und Weise zusammenfasst, ist Mindomo einen Blick wert.

Beste Features von Mindomo

Schlankes und minimalistisches Design ohne Ablenkung

Hunderte von Vorlagen von der Business-Analyse bis zur Einstellung von Zielen und darüber hinaus

Plattformübergreifende Integrationen halten Sie auf dem Laufenden, egal wo Sie arbeiten

Mindomo Grenzen

Dashboard und visuelle Darstellungen können Benutzer beim ersten Mal überfordern

Webbasiert, also stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Verbindung zum Internet haben, um das Programm optimal nutzen zu können

Preise für Mindomo

free : kostenlos

kostenlos Premium : $5.50/Monat

: $5.50/Monat Professionell : $13.50/Monat

: $13.50/Monat Team: $16,50 pro Benutzer pro Monat

Mindomo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (10+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

9. MindMeister

über MindMeister Wenn Sie nach einem schön gestalteten und kollaborativen Mind Mapping Tool suchen, MindMeister hilft Ihnen, Ihre großen Ideen zum Leben zu erwecken. Benutzerdefinierte Stile, gemischte Layouts (z. B. Organigramme, Mind Maps und Listen) und eingebettete Medien sorgen für eine dynamische und maßgeschneiderte Mind Map.

Und mit Kommentaren und Benachrichtigungen bleiben Sie und Ihr Team immer auf dem Laufenden.

MindMeister beste Features

Automatische Synchronisierung mit Google Drive

Zahlreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Themen und Zeilengestaltung sowie Bilder und Emojis sorgen für eine persönliche Note

Features für die Zusammenarbeit wie Kommentare und Brainstorming-Modus lassen die Kreativität in Echtzeit fließen 📚

MindMeister Grenzen

Bei umfangreichen oder detaillierten Mind Maps kann es bei den Benutzern zu Verzögerungen kommen

Kostenlose Version limitiert auf drei Karten

MindMeister Preise

Grundversion : Free

: Free Personal : Beginnt bei $6/Monat

: Beginnt bei $6/Monat Pro : Beginnt bei $10/Monat

: Beginnt bei $10/Monat Business: Beginnt bei $15/Monat

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

10. GitMind

über GitMind Wenn Sie eine Mind Map-Software für Mac-Benutzer in Betracht ziehen, sollten Sie sich für eine Alternative entscheiden, die eine ideale Umgebung für eine hohe Produktivität schafft. GitMind ist auf einen kostenlosen Flow von Informationen ausgerichtet und hilft Ihnen mit Mind Maps, Flowcharts, UML-Diagrammen und mehr, über den Tellerrand hinauszuschauen.

GitMind stimuliert die Kreativität, indem es Ihre Gedanken auf einer digitalen Leinwand zum Leben erweckt.

GitMind beste Features

Das benutzerfreundliche Design macht es Anfängern leicht, Mind Maps zu erstellen

Zu den Features für die Zusammenarbeit gehört das Erstellen von Hyperlinks zum Freigeben auf Telegram, Twitter und Facebook

Dank der Drag-and-Drop-Funktion lassen sich Daten nahtlos von Ihrem Computer in Ihre Mind Maps übertragen

GitMind Beschränkungen

Limitierte Features in der kostenlosen Version

Einige Benutzer berichten über begrenzte KI-Fähigkeiten

GitMind Preise

free : kostenlos

kostenlos Bezahlt: $9 pro Monat

GitMind Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (3 Bewertungen)

: 4.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

Finden Sie die beste Mind Mapping Software für Ihr Team

Wenn Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen verbessern und die Verwaltung von Aufgaben rationalisieren möchten, haben Sie die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Mindmapping-Tools. Jedes Programm bietet eine Reihe einzigartiger Features und Fähigkeiten, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen.

ClickUp ist eine herausragende Wahl. Die Mischung aus intuitivem Design und fortschrittlichen Features macht es zu einem One-Stop-Shop für alle Ihre Mind Mapping- und Produktivitätsanforderungen. Ganz gleich, ob Sie einen robusten kostenlosen Plan oder alle Tools benötigen, die Sie sich vorstellen können, um die perfekte Mind Map und mehr zu erstellen, melden Sie sich für ClickUp an und probieren Sie es aus - es ist Free Forever!