10 beste Innenarchitektur Projekt Manager Software in 2025

Innenarchitekturunternehmen haben spezielle Bedürfnisse, die über das allgemeine Projektmanagement hinausgehen. Um die Fristen Ihres Projekts erfolgreich einzuhalten und Ihre Kunden zu beeindrucken, ist es wichtig, während des gesamten Prozesses organisiert zu bleiben.

Dazu gehören Aufgaben wie die Einholung von Kundengenehmigungen für Ihr Designangebot für Ihr Zuhause oder Ihr Büro und die effektive Verwaltung von Rechnungen und Lieferungen von mehreren Lieferanten.

Eine Software für die Verwaltung von Projekten im Bereich Innenarchitektur kann Ihnen dabei helfen, all diese Aufgaben zu bewältigen. Worauf Sie beim Vergleich von Software für die Innenarchitektur achten sollten projektmanagement tool und die 10 besten Optionen für Innenarchitekten und Teams für Innenarchitektur im Jahr 2024.

Was ist Interior Design Project Manager Software?

Die Interior Design Project Manager Software ist ein Projektmanagement tool für Innenarchitekten. Sie umfasst grundlegende projektmanagement-Software funktionen und Tools, die speziell für die Verwaltung von Inneneinrichtungen geeignet sind.

Die Software hilft Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Projekte, so dass alle Teams in Ihrer Agentur oder Ihrem Unternehmen auf derselben Seite stehen. Die besten Projektmanagement-Plattformen für die Innenarchitektur bieten Ihnen eine Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive und ermöglichen es Ihnen, sich auf die wichtigsten Schlüssel zu konzentrieren leistungen um sicherzustellen, dass die Dinge rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge erledigt werden.

Zu den am besten bewerteten Tools im Jahr 2024 gehören auch gebrauchsfertige Vorlagen und Ansichten für Projekte, die sich an schlüssel-Meilensteine und Anforderungen in der Innenarchitektur, einschließlich Design moodboards , die Erstellung von Angeboten und die Arbeit mit externen Anbietern. Wenn Sie die beste Projektmanagement-Software wollen, suchen Sie nach einem One-Stop-Shop für komplexe Innenarchitekturprojekte.

Worauf sollten Sie bei einer Projektmanagementsoftware für die Innenarchitektur achten?

Die Wahl der richtigen Projektmanagement-Software für die Innenarchitektur wird das Ergebnis Ihres Projekts verbessern. Neben der Verwaltung grundlegender Aufgaben sollten diese Tools in Ihr gesamtes Geschäft integriert werden und nicht nur die Designaspekte für den Kunden, sondern auch die interne Zusammenarbeit im Team, die Nachverfolgung und die Einhaltung von Fristen unterstützen:

Eine benutzerfreundliche Oberfläche: Suchen Sie nach einer Plattform, mit der sich Ihr Team leicht zurechtfindet, damit es sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, anstatt sich mit einem neuen Softwaresystem herumzuschlagen

Suchen Sie nach einer Plattform, mit der sich Ihr Team leicht zurechtfindet, damit es sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, anstatt sich mit einem neuen Softwaresystem herumzuschlagen Eine Cloud-basierte Plattform: Mit Daten in der Cloud können Sie auf Ihre Entwurfsergebnisse, Projektpläne und mehr zugreifen, selbst bei Besuchen vor Ort beim Kunden zu Hause oder im Büro

Mit Daten in der Cloud können Sie auf Ihre Entwurfsergebnisse, Projektpläne und mehr zugreifen, selbst bei Besuchen vor Ort beim Kunden zu Hause oder im Büro Integration mit Buchhaltungssoftware: Nahtlose Buchhaltungsintegrationen ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von Kosten, ohne dass Sie mehrere Tools verwenden müssen, und Sie haben alle Ihre Kunden- und Lieferantenrechnungen und Verträge an einem Ort

Nahtlose Buchhaltungsintegrationen ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung von Kosten, ohne dass Sie mehrere Tools verwenden müssen, und Sie haben alle Ihre Kunden- und Lieferantenrechnungen und Verträge an einem Ort Support für externe Benutzer: Die Möglichkeit, externe Benutzer einzuladen, z. B. Ihren Design Client und externe Lieferanten, stellt sicher, dass alle synchronisiert bleiben

Die Möglichkeit, externe Benutzer einzuladen, z. B. Ihren Design Client und externe Lieferanten, stellt sicher, dass alle synchronisiert bleiben Flexible Preisgestaltung: Verschiedene Preispläne, einschließlich benutzerdefinierter Preise und eines kostenlosen Plans, bieten Flexibilität für wachsende Innenarchitekturbüros und Agenturen

Verschiedene Preispläne, einschließlich benutzerdefinierter Preise und eines kostenlosen Plans, bieten Flexibilität für wachsende Innenarchitekturbüros und Agenturen Projektvorlagen: Diese Vorlagen, wie z. B. Vorlagen für das Onboarding neuer Kunden und Rechnungsvorlagen, beschleunigen die Initiierung neuer Projekte und gewährleisten die Konsistenz über mehrere Projekte hinweg

Diese Vorlagen, wie z. B. Vorlagen für das Onboarding neuer Kunden und Rechnungsvorlagen, beschleunigen die Initiierung neuer Projekte und gewährleisten die Konsistenz über mehrere Projekte hinweg Design Mood Boards und Angebotserstellung: Diese Tools helfen bei der Visualisierung und Präsentation von Ideen für Clients

Die 10 besten Softwarelösungen für Innenarchitektur im Jahr 2024

Um Ihnen dabei zu helfen, das richtige Projektmanagement-Tool für Ihr Geschäft zu finden, haben wir diese Liste mit den besten Software-Tools für Innenarchitekten im Jahr 2024 zusammengestellt.

1. ClickUp

Innenarchitekten behalten mit den 15+ Ansichten von ClickUp den Überblick über Kontakte, Projekte und Ideen

ClickUp ist ein All-in-One produktivität tool das die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen an einem Ort zusammenfasst. ClickUp Projektmanagement lösungen helfen Teams beim Planen, Nachverfolgen und Zusammenarbeiten an jedem Projekt. Mit Features wie Aufgabenvorlagen, Mindmaps und Dashboards bietet ClickUp eine ganzheitliche Ansicht des Status Ihres Projekts und lässt sich mit über 200 Tools integrieren interior Design Teams die digitalen Ressourcen, die sie benötigen.

Die Software kann sowohl einzelnen Designern als auch etablierten Designfirmen zugute kommen, und die ClickUp Vorlage für Innenarchitektur bringt Ihre Teams schnell zum Laufen.

ClickUp beste Features

Erstellen Sie Gliederungen, Dokumententwürfe, Zusammenfassungen von Notizen zu Meetings und vieles mehr mit künstlicher Intelligenz von Experten (KI) tools Verwalten Sie Ihre Arbeit in einer Liste, einem Gantt, einem Board und mehr mit einer der über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Arbeiten Sie zusammen und stimmen Sie Ihr Projekt mit den umfassenden software zur Zusammenarbeit Alles auf einen Blick und einfache Nachverfolgung des Fortschritts mit anpassbaren Dashboards

ClickUp lässt sich nativ in über 1.000 Tools integrieren, darunter Slack, Figma und Cloud-Speicher-Apps

ClickUp Limitierungen

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund des umfangreichen Featuresets überwältigend sein

Einige Benutzer sagen, dass der mobilen App einige Funktionen der Desktop-Version fehlen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp AI kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von $5 pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Monday.com

Über monday.com Monday.com ist eine vielseitige Projektmanagement-Software mit geeigneten Features für Innenarchitekten. Ob einfache oder komplexe Projekte, mit Monday.com können Sie diese effizient planen, ausführen und nachverfolgen.

Innenarchitekten können auf einfache Weise Aufgaben zuweisen, Zeitleisten für Projekte festlegen und den Fortschritt ihres Teams überwachen. Die Plattform legt großen Wert auf die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Mitglieder des Innenarchitektur-Teams gut zusammenarbeiten. Kommunikationshilfen wie E-Mail-Erinnerungen und Genehmigungsanfragen für Projekte sparen Ihrem Team wertvolle Zeit.

Monday.com beste Features

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihres Teams, legen Sie Zeitleisten für Projekte fest und verwalten Sie die Arbeit Ihres Teams an einem Ort

Arbeiten Sie nahtlos mit anderen Teams und Abteilungen zusammen, um die Sichtbarkeit des Fortschritts Ihrer Projekte zu gewährleisten

Nutzen Sie benutzerdefinierte und flexible Optionen für jedes Projekt, jeden Prozess, jede Abteilung und jeden Kunden

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit unbegrenzten Automatisierungsrezepten, einschließlich E-Mail-Erinnerungen und Genehmigungsanfragen für Projekte

Übersichtliche Ansicht laufender Aufgaben und Projekte für ein effizientes Projektmanagement

Monday.com Limits

Der Preis kann für kleine Teams und einzelne Benutzer teuer sein

Einige Benutzer finden, dass es Zeit braucht, um sich an alle Features zu gewöhnen

Die Software ist zwar anpassbar, aber die Anpassung an die Bedürfnisse der Innenarchitektur erfordert ein zusätzliches Setup

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $8/Monat für 4 Plätze

Standard: $10/Monat für 3 Plätze

Pro: $16/Monat für 3 Plätze

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

3. Efeu

Über Efeu Ivy ist die erste spezialisierte business Management Software für Designer auf unserer Liste. Die Software ist auf die Bedürfnisse von Innenarchitekturbüros ausgerichtet und bietet eine Reihe von Projektmanagement-Lösungen zur Rationalisierung administrativer Aufgaben, mit denen professionelle Innenarchitekten mühelos Projekte, Dokumente, Zahlungen und Interaktionen mit Kunden verwalten können. Ivy erleichtert die Produktbeschaffung, die Erstellung von Angeboten und Rechnungen sowie die Erstellung von Room Boards.

Ivy beste Features

Beschaffen Sie Produkte von Ihren bevorzugten Anbietern und erstellen Sie einen benutzerdefinierten Produktkatalog mit dem Ivy Product Clipper

Erstellen Sie professionell gebrandete Angebote und Rechnungen für Ihre Innenarchitekturprojekte

Verwenden Sie Room Boards, um Ihre Einrichtungsideen zum Leben zu erwecken, indem Sie sie erstellen, Ihre Visionen freigeben und Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen

Beschaffen, fakturieren, kaufen und verfolgen Sie alles an einem Ort, um den Projektmanagement-Prozess für Innenarchitekten zu rationalisieren

Nutzen Sie die Vorteile der umfangreichen benutzerdefinierten Features, um die einzigartigen Anforderungen von Innenarchitekturgeschäften zu erfüllen

Ivy Beschränkungen

Benutzer bemängeln die begrenzte Integration mit anderen Tools

Einige Benutzer finden, dass die Software teurer ist als andere verfügbare Alternativen

Die Benutzeroberfläche ist für manche Benutzer nicht intuitiv genug

Efeu-Preise

Starter: $65/Monat

Essential: $99/Monat

Pro: $149/Monat

Ivy Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 3.7/5 (20 Bewertungen)

4. Binäres Management

Über Binäre Verwaltung Binary Management (BM) ist ein weiteres Projektmanagement-Tool für die Innenarchitekturbranche, das vier Kernkomponenten des Projektmanagements in der Innenarchitektur vereint: Planung, Kostenkalkulation, Nachverfolgung und Berichterstellung. BM unterstützt Innenarchitekten bei der Beschaffung von Produkten, der Erstellung professioneller Angebote und der Nachverfolgung projektleistungen und bietet eine abschließende Lösung für die Verwaltung von Geschäften im Bereich Innenarchitektur.

Binäres Management beste Features

Erzeugen Sie eine projektentwurf mit dem Feature der Kostenkalkulation einfach und genau

Erstellen Sie mit dem Planungstool ein detailliertes Projektprogramm und einen Zeitplan für die Zahlungen, um ein effizientes Projektmanagement für die Innenarchitektur zu gewährleisten

Überwachen Sie den Fortschritt der Projektleistungen und nutzen Sie die Vorteile der Pro-Deliverable-Funktion zeiterfassung mit dem Tool zur Nachverfolgung

Genießen Sie eine klare Ansicht des Projekts, seines Fortschritts und der Leistung der Mitglieder des Teams mit umfangreichen Features zur Berichterstellung

Effizientes Projektmanagement mit Features, die auf die speziellen Bedürfnisse von Geschäften für Innenarchitektur zugeschnitten sind

Binäre Management-Einschränkungen

Die Software verfügt nicht über eine spezielle mobile App

Die Lernkurve kann für Benutzer, die gerade erst anfangen, steil sein

Preise für Binary Management

Professionell: $10/Monat pro Benutzer

Business: $20/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Binäres Management Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

5. Sammeln Sie

Über Sammeln Sie Diese robuste Projektmanagement-Software für mittlere bis große Teams von Innenarchitekten konzentriert sich auf die Zentralisierung von Kommunikation, Kundenfreigaben, Nachverfolgung und Dokumentation. Mit Gather können Innenarchitekten Inspirationen aus dem Internet abrufen, Ideen mit anderen besprechen und Raumdesigns planen. Viele professionelle Design-Teams nutzen Gather, um Projekte effektiver zu verwalten.

Gather beste Features

Zentralisierung von Kommunikation, Spezifikationen, Genehmigungen durch den Client, Nachverfolgung und Dokumentation

Verwaltung von Kosten und Budgets für alle Projekte, Räume und Auswahlen in der Innenarchitektur

Teilen und diskutieren Sie mit Ihrem Team und Ihren Kunden, indem Sie in Echtzeit Kommentare zu Ideen, Einrichtungsgegenständen, Materialien und Projekten hinterlassen

Markieren Sie Objekte als vorgeschlagen, in Reihenfolge, versandt, installiert usw., um die Nachverfolgung über die gesamte Lebensdauer des Projekts zu erleichtern

Sofortige Erstellung und Speicherung von Dokumenten und Berichten zur Freigabe für Clients, Teams und Auftragnehmer

Beschränkungen sammeln

Einige Benutzer finden, dass es Zeit braucht, um alle Features zu verstehen und zu nutzen

Die Software ist für einige Kunden zu teuer

Preise für Gather

Free Forever

Abonnement: Ab $70/Monat für 10 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Gather

G2: 4.8/5 (47 Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (27 Bewertungen)

6. Indema

Über Indema Viele erfolgreiche Designbüros nutzen Indema, um Herausforderungen wie verstreute Ressourcen und Fehlkommunikation zu bewältigen. Die einheitliche Plattform bietet Tools, mit denen Innenarchitekten organisiert, produktiv und synchronisiert bleiben, darunter aufgabenmanagement , E-Mail-Automatisierung, Produktbeschaffung und moderne Vision Boards. Dank des Cloud-Zugriffs können Innenarchitekturbüros ihre Geschäfte von überall aus verwalten.

Indema beste Features

Erhöhen Sie die Produktivität, Organisation und Synchronisierung Ihres Unternehmens mit einer einheitlichen Plattform

Genießen Sie eine vollständige Ansicht Ihres Geschäfts, einschließlich Aufgaben, aktueller Projekte, Finanzübersichten und Rechnungen, über das Dashboard

Erstellen Sie Kostenvoranschläge, die automatisch in Rechnungen und Bestellungen umgewandelt werden, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen

Importieren Sie beliebige Produkte aus dem Internet in Indema und nutzen Sie den browserbasierten Clipper der Software für eine optimierte Nutzung

Nutzen Sie die Vorteile der effektiven Lead-Generierung und onboarding von Clients mit automatisierten E-Mail Workflows

Indema Beschränkungen

Integrationsmöglichkeiten mit anderen gängigen Tools sind limitiert

Einige Benutzer haben erwähnt, dass sie sich einen besseren mobilen Zugang wünschen würden

Die benutzerdefinierten Optionen für spezifische Projekte sind limitiert

Preise von Indema

Solo: $19/Monat

Pro: $39/Monat

VIP: $49/Monat

Indema Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (5 Bewertungen)

7. Mydoma-Studio

Über Mydoma-Studio Diese Software für den Projektmanager für Innenarchitektur zielt darauf ab, das Geschäft für Innenarchitekten durch Tools zu vereinfachen, die den Benutzern helfen, Projekte zu organisieren und Aufgaben zu verwalten. Die Erstellung von Moodboards und die Automatisierung von Buchhaltungsprozessen helfen, den Designprozess zu rationalisieren. Mydoma Visualizer ermöglicht es Designern, Entwürfe schnell zu rendern und Kunden mit 3D-Visualisierungen zu beeindrucken, und die mobile App ist praktisch für Innenarchitekten, die unterwegs sind.

Mydoma Studio beste Features

Effizientes Verwalten von Projekten mit einer ganzen Reihe von zeitsparenden Tools für Innenarchitekten

Rendering von Innenarchitekturprojekten in Minutenschnelle und Präsentation von Entwürfen in 3D

Zentralisierung aller Projektdaten, damit Clients und Designer auf alle Projektdetails zugreifen können

Innenarchitekten können ihre Geschäfte über die mobile App auf iOS- und Android-Geräten verwalten

Aufteilung der Projekte in Aufgaben mit dem intuitiven Tool zur Aufgabenverwaltung, um das Projektmanagement zu vereinfachen

Mydoma Studio Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche veraltet

Die Preisstruktur ist möglicherweise nicht für alle Geschäfte geeignet

Das Feature-Set ist nicht so robust, wie manche Kunden es sich wünschen würden

Mydoma Studio Preise

Starter: $49/Monat

Professionell: $69/Monat

Professionelles Team: $99/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Jeder Plan kann zusätzliche Benutzer für einen Aufpreis von jeweils $20 enthalten

Mydoma Studio Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (79 Bewertungen)

8. Studio Designer

Über Studio-Designer Studio Designer ist eine weitere digitale Plattform speziell für die Innenarchitekturbranche. Das abschließende Feature-Set der Software ermöglicht es Innenarchitekten, Projekte von Anfang bis Ende zu verwalten. Projektmanagement tools ermöglichen es Designern, alle Elemente eines Projekts vorzuschlagen, in Reihenfolge zu bestellen und in Rechnung zu stellen, und Studio Capture ermöglicht die digitale Beschaffung bei verschiedenen Anbietern. Die Plattform bietet Zeitabrechnung und spezielle Buchhaltungstools für Innenarchitekten.

Studio Designer beste Features

Vorschlagen, Bestellen und Fakturieren aller Elemente eines Projekts, Nachverfolgung von Team-Aktivitäten und Verwaltung von Innenarchitektur-Projekten von Anfang bis Ende

Digitale Beschaffung von Elementen bei verschiedenen Anbietern, um den Prozess des Projektmanagements zu rationalisieren

Effiziente Nachverfolgung und Abrechnung der Zeit, die Sie für Design-Projekte aufwenden, mit den Clients

Nutzen Sie das Client-Portal für die Zusammenarbeit und die Entgegennahme von Zahlungen von Kunden aus der Innenarchitektur

Verwalten Sie Ihre Finanzen mit integrierten Buchhaltungstools speziell für Innenarchitekten

Erstellen Sie unbegrenzte Berichte über Finanzen und Projekte, die einen Einblick in das Projektmanagement von Innenarchitekturprojekten bieten

Studio Designer Einschränkungen

Die Lernkurve kann für neue Benutzer sehr komplex sein

Einige Benutzer finden die Plattform zu teuer

Einige Kunden beschweren sich über die klobige oder veraltete Benutzeroberfläche

Preise für Studio Designer

Basic: $54/Monat

Professionell: $72/Monat

Studio Designer Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 3/5 (2 Bewertungen)

9. Design Manager

Über Design Manager Design Manager ist eine hochentwickelte Innenarchitektur-Software für einzelne Innenarchitekten und große Innenarchitekturfirmen.

Die Software bietet eine umfassende Suite von Tools für Projektmanagement, Einkauf, Buchhaltung und mehr. Das Client-Portal ermöglicht es Benutzern, Angebote und Rechnungen digital zu versenden. Fortgeschrittene Features helfen großen Firmen, ihre Projekte voranzutreiben, darunter Module für die Bestandsverwaltung, Datenerfassung und Ausstellungsräume.

Design Manager beste Features

Organisieren Sie Ihre Projekte mit branchenführenden Spezifikationstools und sorgen Sie für eine genaue Zeitabrechnung

Erleichtern Sie die Einziehung von Anzahlungen, Vorschüssen und Zahlungen von Clients und integrieren Sie diese nahtlos in die Buchhaltung des Unternehmens

Ausstellen von Problemen, Nachverfolgung ihres Status und Verwaltung komplexer mehrstufiger Arbeitsaufträge für benutzerdefinierte Aufträge

Erstellung benutzerdefinierter Berichte, um Einblicke in Designprojekte und Metriken des Unternehmens zu erhalten

Senden Sie Angebote und Rechnungen digital an Clients und ziehen Sie Zahlungen sofort ein, um ein reibungsloses Projektmanagement zu gewährleisten

Profitieren Sie von fortschrittlichen Features, einschließlich Modulen für Bestandsmanagement, Datenerfassung, Verkaufsstellen und Ausstellungsräume

Design Manager Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als veraltet

Einstellung und Verständnis der Software können schwierig sein

Einige Benutzer finden die Software teurer als vergleichbare Optionen

Preise für Design Manager

Abonnement: $65/Monat pro Benutzer

Design Manager Bewertungen und Rezensionen

G2: 2.8/5 (5 Bewertungen)

10. Plaky

Über Plaky Plaky ist eine Software für das Aufgabenmanagement zur einfachen visuellen Planung von Projekten. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Projekte zu verwalten, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und mit einem einzigen Klick Status-Berichte zu erhalten. Mit unbegrenzten Projekten ist Plaky auch ein hervorragendes Projektmanagement tool für große Firmen.

Plaky beste Features

Nachverfolgung von Aufgaben, Zuweisung von Teammitgliedern und Hinzufügen benutzerdefinierter Informationen zu Aufgaben mit Projektmanagement-Features

Laden Sie Teamkollegen zur Zusammenarbeit ein, besprechen Sie Arbeiten innerhalb von Aufgaben, und erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen und Erwähnungen

Sehen Sie den Status aller Aufgaben auf einen Blick und filtern Sie die Aufgaben nach verschiedenen Kriterien mit Hilfe mehrerer Visualisierungsoptionen

Stellen Sie mit der mobilen App von Plaky die kontinuierliche Funktion des Projektmanagements überall sicher

Plaky Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Features für die Zusammenarbeit zu einfach

Begrenzte Integrationsoptionen und Automatisierungsfeatures halten einige Kunden zurück

Der mobilen App fehlen einige der Features der Desktop-Version

Unübersichtliche Preise

Free Forever

Pro: $3,99/Monat pro Benutzer

Enterprise: $8.99/Monat pro Benutzer

Plaky Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 5/5 (1 Bewertungen)

Verwalten Sie alle Ihre Projekte in ClickUp

Die beste Software für die Verwaltung von Innenarchitekturprojekten ermöglicht es Ihnen, alle beweglichen Teile Ihres Projekts mit Leichtigkeit zu jonglieren. Ganz gleich, ob Sie Wohn- oder Geschäftsräume gestalten, diese Plattformen nehmen Ihnen den Stress, den Überblick über Dutzende von Meilensteinen und Leistungen zu behalten, und machen alles - von Moodboards bis zur Genehmigung durch den Client - zu einem Kinderspiel.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Projektmanagement für die Innenarchitektur sind, das sich in Ihr gesamtes Geschäft einfügt, versuchen Sie ClickUp noch heute. Die umfassende Liste der Features rationalisiert alle Aspekte Ihres Geschäfts, einschließlich der internen Kommunikation und Zusammenarbeit, und optimiert die Arbeitsabläufe und Prozesse Ihres gesamten Unternehmens in einer benutzerfreundlichen Plattform.