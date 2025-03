10 beste Marketing-Management-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2025

Viele Marketing-Softwareplattformen konzentrieren sich auf bestimmte Aspekte Ihrer Marketingstrategie, wie z. B inbound marketing tools um den Traffic zu erhöhen oder Outbound-Marketing-Software, um mehr Leads in Verkäufe umzuwandeln.

Eine vollständige Marketing-Management-Lösung geht sogar noch weiter und bietet Ihnen eine umfassende Möglichkeit, Ihre Marketingpläne zu überwachen, Ihren Traffic und Ihre Leads zu verwalten, den ROI Ihrer Kampagnen zu verfolgen und sogar die Planung und Durchführung Ihrer Kampagnen zu projektieren.

Wenn Sie ein kleines Geschäft sind, das damit zu kämpfen hat, alle beweglichen Teile Ihrer übergreifenden Marketingstrategie zu jonglieren, ist es an der Zeit, Folgendes zu integrieren marketing-Management-Software in Ihr Unternehmen zu integrieren. Doch die Wahl des richtigen Tools ist wichtig. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten marketing-Software für kleine Geschäfte (und worauf Sie bei der Auswahl einer Marketingsoftware achten sollten).

Was ist Marketing-Management-Software für kleine Geschäfte?

Mit einer Marketing-Management-Software können Sie sich auf die Schlüsselbereiche konzentrieren, in denen Ihre Zeit und Ihre Fähigkeiten benötigt werden, und gleichzeitig alle monotonen (aber wichtigen) Aufgaben, die im Hintergrund erledigt werden müssen, rationalisieren.

Es gibt drei Arten von Marketing-Management-Software, die auf die drei Säulen der modernen Marketingstrategie ausgerichtet sind:

Workflow-Tools für das Marketing , wie z. B. Plattformen für die Erstellung, Entwicklung und Planung von E-Mail-Kampagnen

Diese Software ermöglicht den Benutzern die Überwachung von marketing-Kampagnen und die Ressourcen und Zeit ihres kleinen Geschäfts zu maximieren. Und einige der besten Marketing-Management-Software kombiniert alle drei der oben genannten Kategorien in einer umfassenden Plattform, so dass Sie verfolgen und verwalten können zahlreiche marketing-KPIs und Aktivitäten an einem Ort:

Marketingdatenerfassung und Datenanalyse

Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM), einschließlich Lead-Generierung, Lead-Scoring und Lead-Nurturing

Planung, Erstellung und Aktivierung spezifischer Marketingkampagnen, einschließlich Branding, Erstellung von Inhalten und Freigabe durch die Beteiligten

Zusammenarbeit im Team, damit das Marketing nicht in einem Silo lebt, sondern im gesamten Geschäft sichtbar und integriert ist

Worauf sollten Sie bei einer Marketing-Management-Software für kleine Businesses achten?

Die Wahl der richtigen Marketing-Management-Software für Ihr kleines Geschäft hilft Ihrem Marketing-Team, so effizient wie möglich zu arbeiten, aber jedes kleine Geschäft hat seine eigenen Bedürfnisse und Budgets. Hier sind einige Dinge, die Sie beachten sollten, während Sie Ihre Optionen prüfen:

Marketing-Automatisierung: Tools zur Marketing-Automatisierung ermöglichen Social-Media-Kampagnen und die Automatisierung des E-Mail-Marketings

Die 10 besten Marketing-Management-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2024

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir eine Liste der besten Marketing-Software zusammengestellt automatisierung Software und Marketing-Management-Software in 2024. Jede Option eignet sich hervorragend für kleine Unternehmen, aber die meisten dieser Produkte lassen sich auch problemlos skalieren, wenn Ihr Geschäft wächst.

1. ClickUp

Verwalten Sie Marketingprojekte und tägliche Aufgaben in mehr als 15 Ansichten in ClickUp

Im Gegensatz zu mancher Software, die sich nur auf einen Bereich Ihrer Marketingstrategie konzentriert, ClickUp Marketing ist ein All-in-One produktivität Suite die alles zu erledigen vermag.

Muss Ihr Team Marketingideen brainstormen und diese dann in umsetzbare Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Zuweisungen umwandeln? Das Whiteboard von ClickUp erledigt genau das

Haben Sie wenig Zeit? Eine große Auswahl an Vorlagen für Marketing und Business, darunter die ClickUp Vorlage für das Marketing-Kampagnenmanagement bringen Sie schnell von der Idee zur Ausführung.

Haben Sie mit Engpässen in einer dringenden Inbound-Kampagne zu tun? Mit ClickUp können Sie jeden Meilenstein eines Projekts mit wenigen Klicks visualisieren und direkt handeln, ganz gleich, ob Sie eine einfache Checkliste oder ein komplexeres Kanban-Board oder ein Gantt-Diagramm bevorzugen

"""Da ClickUp mehr als nur eine Marketing-plattform, sondern auch eine umfassende Projektmanagement-plattform ist, hält es selbst die komplexesten Marketingpläne auf Kurs und hilft Ihnen, jedes Projekt, jedes Teammitglied und jede Leistung unter einen Hut zu bringen, die Sie benötigen. """

ClickUp beste Features

Brainstorming, Planen und Ausführen von Marketingprogrammen mit umfangreichen Features für das Projektmanagement

Effiziente Zuteilung und Verwaltung von Ressourcen für Ihre Marketingkampagnen mit den Features zur Ressourcenverwaltung

Schnelles Verfolgen Ihrer Marketingkampagnen und der Erstellung von Inhalten mit von Experten entwickelten Tools der künstlichen Intelligenz (KI)

Nachverfolgung und Analyse der Fortschritte bei der Umsetzung Ihrer marketingziele mit visuellen Dashboards

Einfache Zusammenarbeit in Echtzeit, damit die Mitglieder des Teams auf der gleichen Seite sind

ClickUp Beschränkungen

Einige Kunden bemängeln, dass die mobile App nicht die volle Funktionalität der Desktop-Version bietet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp AI ist in allen bezahlten Plänen zum Preis von $5 pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. HubSpot

Über HubSpot HubSpot hat seine Marketing-Software für Firmen aller Größen konzipiert. So wie der Name schon sagt, vereint die Software alle Marketing-Tools und Daten in einem Hub, um die Lücke zwischen Marketing-Kanälen und Teams zu überbrücken.

Die Plattform für Marketing-Management und Marketing-Automatisierung bietet Tools für E-Mail-Marketing, Landing Pages, soziale Medien und Lead-Management. Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben erleichtert Marketing- und Vertriebsteams das Leben. Speziell für kleine Geschäfte bietet das Unternehmen eine kostenlose Version mit den wichtigsten tools, die Sie für den Einstieg benötigen.

HubSpot beste Features

Verbinden Sie Tools und Erfahrungen über den Marketing Hub, der Teams auf einer Plattform vereint, die tiefere Kundenbeziehungen ermöglicht.

Nutzen Sie den leistungsstarken Online-Formular-Builder für eine bessere Lead-Generierung und Kommunikation mit potenziellen Kunden

Bidirektionale Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce ohne technische Anforderungen

Zugriff auf eine Bibliothek mit kostenlosen Inhalten zur Weiterbildung, darunter Artikel, Online-Kurse und Zertifizierungen

HubSpot-Einschränkungen

Viele Benutzer finden HubSpot teuer, insbesondere kleine Geschäfte und startups, die mehr wollen als die im kostenlosen Plan angebotenen begrenzten Features

Einige Kunden wünschen sich besseren Support für die Integration mit den von ihnen verwendeten Tools

Benutzer beschweren sich über Einschränkungen bei der Berichterstellung und den Analysefunktionen, insbesondere in den niedrigeren Plänen

HubSpot Preise

Free Forever

Starter: $50/Monat

Professionell: $800/Monat

Unternehmen: $3.600/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (5,000+ Bewertungen)

3. Asana

Über Asana Asana dient als Marketing-Management-Software, die die Zusammenarbeit verbessert und die Kampagnenergebnisse steigert. Das Unternehmen hat das Ziel, Marketingteams dabei zu helfen, klare Ziele zu setzen und diese zeitnah zu erfüllen. Asana bietet Tools zur Nachverfolgung von Kampagnendaten, Workloads und Übergaben auf einer einzigen Plattform. Die Software lässt sich mit über 270 Apps integrieren, sodass Marketing-Tools nahtlos zusammenarbeiten können.

Asana beste Features

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und beschleunigen Sie die Kampagnenproduktion, indem Sie sicherstellen, dass die Teams besser zusammenarbeiten

Verbindung von Marketing-Kampagnen mit übergreifenden Business-Zielen, um sicherzustellen, dass sich Teams auf umsatzsteigernde Arbeit konzentrieren

Vermarkter um gemeinsame Ziele vereinen und den Fortschritt bei Initiativen in einem zentralen Knotenpunkt nachverfolgen.

Integration mit mehr als 270 Apps, damit Marketingexperten nahtlos auf Informationen über mehrere Produkte hinweg zugreifen können

Grenzen von Asana

Benutzer finden die Funktionen der mobilen App limitierend, insbesondere auf kleineren Bildschirmen

Einige Kunden finden es frustrierend, dass man einer Aufgabe nicht mehrere Benutzer zuweisen kann

Features zur Zeiterfassung sind nicht auf allen Preisstufen verfügbar

Asana Preise

Free Forever

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

4. Monday.com

Über monday.com Monday.com bezeichnet sich selbst als "Arbeitsmanagement"-Plattform und bietet einzigartige Tools für Marketing- und Kreativteams, mit denen sich jeder Schritt des Marketingprozesses bewältigen lässt. Die Software bietet Features für das Asset Management, die Nachverfolgung von Kampagnen, den Kalender für Inhalte und die strategische Planung.

Sie können damit sogar Ziele einstellen und nachverfolgen und die Wirkung der Marketing-Aufwände Ihres Teams messen. Die Software lässt sich auch mit Tools wie Supermetrics, Google Ads und HubSpot integrieren und bietet so eine umfassende Marketinglösung.

Monday.com beste Features

Rationalisieren und optimieren Sie die Arbeitsprozesse im Marketing von der Idee bis zur Auslieferung für maximale Effizienz

Effiziente Verwaltung von Inhalten und Designanfragen über ein zentrales System

Organisieren und verwalten Sie nahtlos Marketing Ereignisse

Visuelles Planen und Nachverfolgen von Kampagnen mit Gantt Diagrammen

Monday.com Limits

Einige Benutzer sagen, dass die Plattform langsam geladen werden kann

Eine Reihe von Benutzern ist der Meinung, dass die Lernkurve zu steil ist

Einige Kunden waren nicht in der Lage, die von ihnen benötigten Integrationen zu finden

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $8/Monat für vier Plätze

Standard: $10/Monat für drei Plätze

Pro: $16/Monat für drei Plätze

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

5. Microsoft Dynamics 365

Über Microsoft Dynamics 365 Microsoft hat die Microsoft Dynamics 365-Plattform entwickelt, um die Effizienz im Geschäft zu steigern und die Kosten zu senken. Die Plattform bietet eine vernetzte Umgebung, die Menschen, Daten und Aufgaben miteinander verbindet und maßgeschneiderte Lösungen mit dem Schwerpunkt auf der Integration von Vertrieb und Marketing bietet.

Microsoft Dynamics 365 hilft Benutzern, Kundenbedürfnisse zu verstehen, beschleunigt die Lead-Konvertierung und stimmt Marketingstrategien auf die Aufgaben des Teams ab. Die Plattform bietet auch KI zur Steigerung der Produktivität.

Microsoft Dynamics 365 beste Features

Wechseln Sie mit Zuversicht in die Cloud und steigern Sie Ihre Produktivität durch die schnelle Einführung von KI

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Ihr gesamtes Geschäft über Dynamics 365-Anwendungen verbinden

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit der Kundenbedürfnisse, um Kunden schneller in die Vertriebskette zu führen

Analysieren und optimieren Sie die Kampagnenleistung mit Integrationen wie Supermetrics und Google Ads

Microsoft Dynamics 365 Limits

Einige Bereiche der Benutzeroberfläche sind nicht intuitiv genug

Die Software hat manchmal mit der Leistung zu kämpfen, wenn es um große Datensätze geht

Einige Benutzer würden sich erweiterte benutzerdefinierte Funktionen wünschen

Microsoft Dynamics 365 Preise

Essentials: $70/Monat pro Benutzer

Premium: $100/Monat pro Benutzer

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (5.000+ Bewertungen)

6. Mailchimp

Über Mailchimp Mailchimp ist ein führendes Software-Tool für E-Mail-Marketing, das E-Mails in Einnahmen verwandelt. Das Unternehmen hat sich zu einer großen Marke für E-Mail-Marketing und -Automatisierung entwickelt und wird sowohl von kleinen Geschäften als auch von großen Unternehmen genutzt. Die Software bietet fortschrittliche E-Mail- und SMS-Automatisierung auf der Grundlage von Verhaltensdaten, um Kunden auf einfache Weise anzusprechen und zu konvertieren, sowie generative KI-Tools ermöglichen es den Benutzern, schnell markengerechte Inhalte zu erstellen.

Mailchimp beste Features

Gewinnen Sie neue Kunden mit personalisierten E-Mails und Automatisierung, die Ihnen mehr Öffnungen, Klicks und Verkäufe bescheren

Steigern Sie die Reihenfolge und den Wert Ihrer Kunden, indem Sie E-Mails und SMS auf der Grundlage von Verhaltensdaten personalisieren

Erstellen Sie markengerechte Inhalte mit generativen KI-Tools und wählen Sie aus professionell gestalteten Vorlagen

Analysieren Sie die Leistung mit benutzerdefinierten Berichten, Trichtervisualisierung und anderen Analysedaten

Mailchimp Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Features im Vergleich zu anderen E-Mail Marketing Plattformen limitiert

Die Software kann für Anfänger im Bereich E-Mail-Marketing sehr komplex sein

Einige Benutzer empfinden die Automatisierungsfunktionen der niedrigeren Pläne als zu restriktiv

Mailchimp Preise

Free Forever

Essentials: $13/Monat

Standard: $20/Monat

Premium: $350/Monat

Mailchimp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (12.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (16,000+ Bewertungen)

7. Brevo

Über Brevo Brevo ist eine All-in-One-Plattform, die Marketingkampagnen über Kanäle wie E-Mail, SMS, WhatsApp und Chat automatisiert.

Brevo ist eine vielseitige Marketing-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, intelligente Kampagnen zu erstellen, Leads zu verfolgen und beim Abschluss von Verkäufen zu helfen. Der transaktionale E-Mail-Service führt zu einer schnelleren Zustellung von E-Mails.

Brevo beste Features

Nutzen Sie intelligente Kampagnen, um Beziehungen aufzubauen und Marketingkampagnen über Kanäle wie E-Mail, SMS, WhatsApp und Chat zu automatisieren

Kommunizieren Sie sofort mit Kunden über das Feature Echtzeit-Chat

Integration mit über 150 führenden digitalen Marketing-Tools, darunter CRM, Content-Management-Systeme und E-Commerce

Brevo Beschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Leistung als träge, insbesondere bei der Erstellung von Kampagnen

Einige Kunden finden die Fehlerbehebung mit dem Simple Mail Transfer Protocol schwierig

Preise für Brevo

Free Forever

Starter: $25/Monat

Business: $65/Monat

Brevo Plus: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

8. BuzzSumo

Über Buzzsumo BuzzSumo ist ein Marketing-Tool, das Benutzern Einblicke in Medienerwähnungen und Ideen für Inhalte bietet und ihnen die Verbindung zu über 700.000 Journalisten ermöglicht. Mit Features wie Content Discovery, Recherche und Monitoring sind Pitches relevant und zeitnah. Mit dem tool können Benutzer schnell Inhalte identifizieren, die in bestimmten Nischen gut abschneiden, und sich auf folgende Aspekte konzentrieren content-Marketing-Projekte .

BuzzSumo beste Features

Indexierung von Milliarden von Artikeln und Beiträgen, die eine tiefgreifende Analyse von Inhalten und digitale Marketingstrategien ermöglichen

Identifizieren Sie die richtigen Influencer für Ihre Marke und verbessern Sie die Lead-Generierung und das Engagement in den sozialen Medien

Schnelle Einblicke und Datenzugriff direkt über Ihren Browser mit der Chrome-Erweiterung

Nutzen Sie die benutzerdefinierte Integration, um die Funktionen der Marketing-Automatisierung über die leistungsstarke Programmierschnittstelle der Plattform zu verbessern

BuzzSumo-Einschränkungen

Einige Benutzer finden die kostenlose Version zu limitiert

Wie bei anderen SEO- und Inhaltsforschungstools kann die Lernkurve von Buzzsumo für neue Benutzer frustrierend sein

Einige Benutzer finden die Software für Einzelpersonen und kleine Geschäfte zu teuer

BuzzSumo-Preise

Erstellung von Inhalten: $199/Monat für 1 Benutzer

PR & Kommunikation: $299/Monat für fünf Benutzer

Suite: $499/Monat für 10 Benutzer

Enterprise: $999/Monat für 30 Benutzer

BuzzSumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 100 Bewertungen)

9. Jira

Über Atlassian Jira von Atlassian ist eine führende Software zur Nachverfolgung von Projekten, die sich an verschiedene Geschäftsbereiche richtet, darunter Marketing und Softwareentwicklung. Die Software bietet Features für das Arbeitsmanagement, die Berichterstellung und die Automatisierung. Jira lässt sich mit über 3.000 Tools im Atlassian-Ökosystem integrieren und bietet so endlose Möglichkeiten zur Erweiterung von Features.

Jira beste Features

Zerlegen Sie große Ideen in überschaubare Teile für Teams mithilfe von Benutzer-Stories, Problemen und Aufgaben

Starten Sie mit vorgefertigten Vorlagen, wie Scrum, Kanban, Fehlerverfolgung und DevOps

Passen Sie Ihren Workflow an die Bedürfnisse Ihres Teams an, so dass Sie einfach beginnen und bei Bedarf komplexer werden können

Nutzen Sie die Skalierbarkeit von Jira für kleine Geschäfte bis hin zu großen Unternehmen, um sicherzustellen, dass wachsende Teams ohne Reibungsverluste skalieren können

Limits von Jira

Einige Benutzer finden die Software schwierig zu navigieren oder für ihre Bedürfnisse zu konfigurieren

Benutzer finden die zahlreichen Features und benutzerdefinierten Optionen möglicherweise überwältigend

Einige Kunden beklagen sich über langsame Leistung bei großen Projekten oder Instanzen

Jira Preise

Projekte: Beginnt bei $10/Monat für 10 Benutzer

Entwicklung: Beginnt bei $20/Monat für 10 Benutzer

Service Desk: $20/Monat für 10 Benutzer

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

10. Creatio

Über Creatio Marketing Creatio ist eine Omnichannel-Vertriebs- und Marketinglösung, die die Customer Journey verbessert und es Marketern ermöglicht, besser mit Kunden in Kontakt zu treten. Die Software verfügt über verschiedene Features zur Verbesserung der Lead-Generierungs-Workflows und der Effektivität von digitalen Anzeigen. Mit Lead-Management, Kampagnen-Management und Ereignis-Management bietet Marketing Creatio eine umfassende Lösung für Marketing Teams.

Creatio beste Features

Automatisieren Sie Marketing-Workflows und erstellen Sie Anwendungen ohne Code mit der No-Code-Plattform von Creatio

Erstellen Sie Marketing-Kampagnen und verwalten Sie Leads mit den integrierten Automatisierungs-Features von Creatio

Bessere Lead-Generierung und verbesserte Marketingstrategien durch automatisierte Vertriebsprozesse

Automatisieren Sie Kundenservice-Workflows für kleine Geschäfte und große Unternehmen über mehrere Kanäle

Beschränkungen von Creatio

Benutzer finden Creatio möglicherweise zu teuer

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der benutzerdefinierten Anpassung von Prozessen und Workflows

Benutzer, die erweiterte Berichterstellung und Analysen wünschen, empfinden das Produkt als unzureichend

Creatio-Preise

Wachstum: $25/Monat pro Benutzer

Enterprise: $55/Monat pro Benutzer

Unlimited: $85/Monat pro Benutzer

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (19 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihren Marketing-Aufwand noch heute

Wie Sie sehen können, konzentrieren sich einige Marketing-Management-Software-Plattformen auf einen bestimmten Bereich Ihrer Marketing-Strategie, wie z.B. E-Mail Automatisierung tools. Und dann gibt es noch umfassendere Lösungen, die alles zu erledigen haben. In vielen Fällen gibt es keinen Preisunterschied zwischen diesen beiden.

Welche Lösung für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Sie damit einverstanden sind, für jeden einzelnen Bereich Ihres Marketings verschiedene Tools zu verwenden und verschiedene Plattformen zu erlernen.

Für eine All-in-One-Plattform für das Marketing-Management, die sich auch mit separaten Tools integrieren lässt, wenn Sie diese weiterhin nutzen möchten, testen Sie ClickUp noch heute ! Es geht über das reine Marketing-Management hinaus und ermöglicht Ihrem Team die Zusammenarbeit, Kommunikation und Umsetzung Ihrer Ziele für kleine Geschäfte im gesamten Unternehmen.