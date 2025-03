die 10 besten Scribe-Alternativen und Konkurrenten 2025

Ganz gleich, ob Sie einen Onboarding-Leitfaden für einen neuen Mitarbeiter erstellen oder erklären, wie sich ein Kunde bei Ihrer Plattform anmelden kann - Anleitungen sind buchstäblich lebensrettend.

Genau hier glänzt Scribe. Scribe folgt Ihnen bei Ihrer Arbeit und erstellt eine Schritt-für-Schritt-Prozessdokumentation, die Sie mit Kollegen oder Kunden teilen können.

Die Erstellung visueller Anleitungen und Komplettlösungen spart Zeit, vermeidet wiederholte Abfragen und ermöglicht die Skalierung von Prozessen für dezentrale Teams.

Es gibt jedoch auch andere Scribe-Alternativen, mit denen Sie Anleitungen relativ einfach erfassen, bearbeiten und freigeben können.

In diesem Leitfaden werden wir uns andere Scribe-Alternativen ansehen, die Sie für die Erstellung von Kurzanleitungen in Betracht ziehen können!

Was sollten Sie bei einer Scribe-Alternative beachten?

Achten Sie bei der Bewertung von Scribe-Alternativen auf die folgenden Fähigkeiten:

Nutzung auf verschiedenen Plattformen - von Chrome und Microsoft Edge bis zu Desktop-Apps für Mac und Windows

Hinzufügen von Videos und Bildern innerhalb des Handbuchs

Zugriff auf Erweiterungen, die zum Browser Ihrer Wahl hinzugefügt werden können, um Anleitungen mit weniger Klicks zu erstellen

Automatische Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Bearbeitung und Anpassung von Dokumenten mit personalisiertem Branding wie Firmenlogo, benutzerdefinierten Farben usw

Freigeben von Prozessdokumenten in Echtzeit per E-Mail oder eingebettet in Ihr Wiki oder LMS

Exportieren des Dokuments als PDF

Nutzung von KI zur Erstellung nützlicher SOPs, Schulungshandbücher usw. für jeden Prozess

Auch Scribe hat seine Grenzen - einige Benutzer beklagen, dass die Features zur Berichterstellung in Scribe fehleranfällig sind. Und wenn Sie die Handbücher im PDF-Format exportieren, ist die Größe der Schaltfläche nicht immer einheitlich.

Behalten Sie also bei der Bewertung der oben genannten Features die Limits von Scribe im Hinterkopf und wählen Sie eine Software, die Ihren benutzerdefinierten Anforderungen besser entspricht.

Die 10 besten Scribe-Alternativen für das Jahr 2024

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Scribe-Alternativen, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen schnell und effektiv zu erstellen:

1. ClickUp

Erstellen Sie einen Leitfaden oder eine SOP von einer beliebigen Stelle in Ihrem ClickUp-Workspace und fügen Sie verschachtelte Unterseiten, Tabellen und Styling-Optionen hinzu, um die perfekte Struktur zu schaffen

ClickUp wird als Projektmanagement-Software betrachtet, aber es steckt mehr Leistung und Wert darin, um es für verschiedene Anwendungsfälle anzupassen. Zum Beispiel können Sie damit verschiedene Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erstellen.

ClickUp ist eine praktikable SOP-Software alternative zu Scribe mit zwei Hauptfunktionen.

1. ClickUp Clips Mit dem Clip-Feature von ClickUp können Sie schnell Schulungs- und SOP-Videos erstellen:

Geben Sie Ihre Video-Botschaft über einen direkten Browser-Link frei, der nicht heruntergeladen werden muss und sofort nach der Aufnahme in Ansicht gebracht werden kann

Freigeben von Bildschirmaufnahmen (einschließlich Ihres Bildschirms, App-Fensters oder einer Registerkarte Ihres Browsers), um alle notwendigen Informationen zu erfassen, damit kein Kontext verloren geht.

Außerdem können Sie diese Aufnahmen speichern und über einen öffentlichen Link, der direkt im Browser abgespielt wird, mit anderen teilen. Sie können aus Ihrer Aufzeichnung auch eine Aufgabe erstellen, eine Beschreibung hinzufügen und sie den richtigen Mitgliedern des Teams zur sofortigen Bearbeitung zuweisen.

2. ClickUp Dokumente Mit dem Feature ClickUp Docs können Sie auch wertorientierte Schulungs- oder SOP-Materialien für neue Mitarbeiter erstellen:

Nutzen Sie ClickUp's Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

ClickUp Doc hilft Ihnen bei der Erstellung vollwertiger Dokumente mit Medien, Formatierung und Struktur zur Unterstützung Ihrer Anforderungen.

Die Vorlagen für Dokumente enthalten alle wesentlichen Komponenten, die Sie benötigen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Einige Beispiele für Komponenten sind benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder, benutzerdefinierte Ansichten, Projektmanagement, etc.

Sie können POCs taggen oder erwähnen und verschachtelte Unterseiten erstellen, um Ihre Schulungsprozesse und -richtlinien detailliert darzustellen. Sie können auch die Version von statischen und dynamischen Dokumenten kontrollieren.

Das ClickUp Docs Feature bietet ein fertiges Repository von SOP-Vorlagen und vorlagen für das Onboarding:

Erstellen Sie ein nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis mit der ClickUp Vorlage für das Kunden-Onboarding

Hier ist ein Beispiel für eine HR SOP Vorlage von ClickUp:

ClickUp's HR SOP Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Verwaltung und Nachverfolgung von HR Prozessen und Verfahren zu unterstützen.

Nutzen Sie diese Vorlage, um Prozesse für neue Mitarbeiter zu definieren und die Informationen mit einem Klick abteilungsübergreifend freizugeben. Das virtuelle Whiteboard von ClickUp hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer HR-Aufgaben - von der Rekrutierung bis zum Onboarding.

Die besten Features von ClickUp:

Ein-Klick-Zugriff auf eine umfassende Bibliothek von SOP-Vorlagen für prozessabbildung , Arbeitsanweisungen, etc

Organisieren Sie jeden Prozess in eine logische Abfolge von Schritten mit dem Board-Ansicht in ClickUp Vereinfachen Sie die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Checklisten und detaillierten Prozessbeschreibungen

Dient als kollaborativer hub, in dem Mitglieder des Teams zusammenarbeiten können, um SOPs zu entwickeln, zu verfeinern und zu aktualisieren

Priorisierung von Aufgaben und Zuweisung von Fristen mit dem Gantt Diagramm in ClickUp Segmentieren und definieren Sie Benutzerrollen innerhalb der SOP-Software

Organisieren Sie das SOP-Dokument und die zugehörigen Komponenten mit dem Ansicht der Tabelle in ClickUp ClickUp Limitierungen:

Der kostenlose Plan kann den Speicher und den Zugriff auf erweiterte Features der SOP-Software einschränken

Die weitreichenden Features der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$7/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. UserGuiding

über UserGuiding UserGuiding ist ein Benutzer onboarding-Plattform mit der Sie einfache, schnelle und vielseitige Produktübersichten ohne Code erstellen können.

Der Hauptunterschied zwischen UserGuiding und Scribe besteht darin, dass UserGuiding bei der Erstellung von immersiven Produkt-Walkthroughs hilft, während Scribe eher für Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Produktführer geeignet ist.

Die besten Features von UserGuiding:

Keine Lernkurve

Hilfreiche Ressourcen, Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verwendung des Tools

Bester Wert für den Preis

Benutzerfreundliche Limits:

Teuer, wenn Sie ein kleines Budget haben

Die Analysen könnten detaillierter sein und eine bessere Integration von Apps erfordern

Benutzerführung Preise:

Basic Plan: $89/mo, jährlich abgerechnet

$89/mo, jährlich abgerechnet Professional Plan: $389/mo, jährlich abgerechnet

$389/mo, jährlich abgerechnet Corporate Plan: $689+/mo, jährliche Abrechnung

UserGuiding-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

4.7/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

3. Loom

über Loom Loom ist eine KI-gesteuerte App für Video-Messaging, mit der Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen können, ähnlich wie Scribe. Sie können Ihren Bildschirm über die Weboberfläche aufzeichnen und/oder Ihr Gesicht mit der Frontkamera aufnehmen.

Loom bietet die Möglichkeit, nur den Bildschirm oder Ihr Gesicht aufzuzeichnen, und die Option, beides gleichzeitig aufzunehmen.

Loom ermöglicht eine schnellere Kommunikation. Sie müssen nicht für alles Meetings abhalten.

Sie möchten ein schnelles 2-Minuten-Feedback freigeben? Zeichnen Sie Ihre Videobotschaft auf und geben Sie sie ohne Kontextverlust an Ihre Beteiligten frei. Dies macht Loom zu einer großartigen Ergänzung für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten.

Das Tool ist einfach zu bedienen, insbesondere bei asynchroner Arbeit. Fügen Sie CTAs, Kommentare, Aufgaben und Emojis zu Ihrem Video hinzu, um den Kontext zu erweitern.

Loom beste Features:

Verfügbar als Chrome-Erweiterung und Desktop-/Mobil-App

Bietet eine Ein-Klick-Integration mit Google Workspace, Slack, etc.

Bietet Transkriptionen und Untertitel in über 50 Sprachen

Bietet Vorlagen für Videonachrichten für verschiedene Anwendungsfälle wie Vertrieb, Technik, Kundensupport, Design und mehr

KI-Funktionen wie automatische Titel, Zusammenfassungen, Aufgaben, Kapitel und das Entfernen von Stille, um unangenehme Lücken im Video zu vermeiden

Raumbegrenzungen:

Benutzer weisen darauf hin, dass die Benutzeroberfläche unübersichtlich ist, was bedeutet, dass die Lernkurve steiler als bei Scribe ist

Preise für Loom:

Starter (Für Einzelpersonen): Kostenloser Plan

Kostenloser Plan Business (Für Teams): 12,5 $/Ersteller/Monat, jährliche Abrechnung

12,5 $/Ersteller/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise (Für skalierende Teams): Benutzerdefinierte Preise

Loom-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4. Trainual

über Trainual Trainual kann Ihre Inhalte für Sie schreiben. Wie das geht? Mit KI, natürlich. Außerdem bietet Trainual Hunderte von branchenspezifischen Vorlagen, um schnell und einfach Workflow-Prozesse, SOPs, Wikis, etc. zu erstellen.

Trainual ist eine abschließende Software, die es Ihnen ermöglicht, von einem zentralen Ort aus auf Schulungs- und Onboarding-Dokumente, SOPs, Wissensdatenbanken und mehr zuzugreifen. Sie können Ihren Bildschirm aufzeichnen und Inhalte (einschließlich der Option zum Hochladen von Videodateien, PDFs, GIFs und mehr) von über 700 Stellen einbetten!

Die besten Features vonTrainual:

Integrieren Sie Ihr HR- und Gehaltsabrechnungssystem und Ihre bevorzugten Apps wie Slack, Dropbox, etc.

Zugang zu einer Gemeinschaft von über 1000 Prozessschreibern und SOP-Experten

Bietet intelligente Zeitschätzungen für jeden Prozess, so dass das Team der Schulung Vorrang vor To-dos einräumen kann

Schulungsbeschränkungen:

Kann keine automatischen Anleitungen erstellen, wie es Scribe erledigt

Höheres Ende der Preisskala

Lehrreiche Preisgestaltung:

Kleines Business: $250/Monat (1-50 Mitarbeiter)

$250/Monat (1-50 Mitarbeiter) Growth Business: 417 $/Monat (51-100 Mitarbeiter)

417 $/Monat (51-100 Mitarbeiter) Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

5. InVision

über InVision InVision ist eine digitale Produktdesign-Plattform, die Sie bei der Erstellung interaktiver Prototypen unterstützt. Sein digitales Whiteboard, Freihand ist ein herausragendes Feature, das leistungsstarke Vorlagen von AWS, Atlassian, Xbox usw. bietet.

Erstellen Sie eindrucksvolle Mockups und zeigen Sie, was Sie entwickeln. Sie können InVision auch für Benutzertests, Client-Präsentationen und Design-Validierung verwenden.

Die besten Features von InVision:

Kostenlose Testversion zum Testen der Erstellung eines digitalen Produkt-Workflows

Hunderte von Vorlagen für verschiedene Kategorien und Rollen

Zu den Kategorien gehören Brainstorming, Strategie und Planung, wireframing und Flussdiagramme, und mehr

Anklickbare und interaktive Designs erleichtern die Nutzung

Einschränkungen von InVision:

Das Einbetten von Assets in andere Software ist eine Herausforderung

Wenn Sie sich durch einen Flow klicken, gibt es keine einfache Möglichkeit, zu anderen Bildschirmen zu navigieren, ohne zum Hauptmenü zurückzukehren

Für die Gestaltung ist eine separate Software erforderlich, z. B. Figma oder Sketch

InVision Preise:

Benutzerdefinierte Preise

InVision Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 700 Bewertungen)

6. Shepherd.js

über Shepherd.js Shepherd.js ist ein Open-Source-Tool, das bei der Erstellung von Produkttouren sehr hilfreich ist. Dieses Tool ist für Personen mit technischen Kenntnissen (Entwickler, Analysten usw.) gedacht. Sie können die umfangreiche Bibliothek von Shepherd.js nutzen, um KI-gesteuerte Onboarding-Verfahren zu erstellen.

Shepherd.js beste Features:

Erstellen Sie Touren, um Benutzer durch Ihre App/Website zu führen

11.5k-Sterne auf GitHub und 620 Forks

Integriert mit Vue.js, Ember.js, JavaScript, React und AngularJS

Einschränkungen von Shepherd.js:

Laut Benutzern funktionieren Shepherd's Elemente manchmal nicht richtig, einschließlich Schaltflächen

Benutzer geben an, dass die Navigation schwierig ist, insbesondere wenn es um das Scrollen geht

Fehlender Multi-Browser Support

Shepherd.js Preise:

Kostenlos auf GitHub verfügbar

Shepherd.js-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (2 Bewertungen)

5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 5/5 (20+ Bewertungen)

7. UiPath

über UiPath UiPath ist eine intelligente Plattform für die Dokumentenverarbeitung, die es Ihnen ermöglicht, Dokumente, Aufgaben usw. an KI zu delegieren, einschließlich:

Verstehen des Dokuments

Extrahieren, Interpretieren und Verarbeiten von Daten

Durchsuchen von Bildern, PDFs, Handschriften, Signaturen und Scans und deren Verarbeitung

UiPath beste Features:

Drag-and-Drop-Aktivitäten zum Verstehen von Dokumenten und eine benutzerfreundliche Oberfläche

Bietet ein Add-On zur Erstellung von Anleitungen für die sofortige Automatisierung von Workflows

Code- oder Scripting-Kenntnisse sind nicht erforderlich

UiPath-Einschränkungen:

Benutzer berichten, dass die neue Version langsam ist

Die Lizenzkosten pro Benutzer sind im Vergleich zu den Mitbewerbern höher

UiPath Preise:

Free: $0

$0 Pro: Ab $420/Monat

Ab $420/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

UiPath-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (6,000+ Bewertungen)

4.6/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

8. Folge

über Folge Jede Liste von Scribe-Alternativen ist unvollständig, ohne Folge zu erwähnen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihr Prozesswissen mit wenigen Klicks zu erstellen, freizugeben und zu verwalten.

Jeder möchte professionelle und visuell ansprechende Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Tutorials mit einem Viertel der Zeit und des Aufwands erstellen. Und hier kann ein allzu einfaches und intuitives Tool wie Folge helfen.

Mit diesem Tool können Sie Anmerkungen erstellen, Screenshots personalisieren und durch ein Labyrinth von Apps, Schulungen, Produkten, Aufgaben usw. navigieren.

Folge beste Features:

Unschärfe sensibler Daten, um Datenlecks in Anleitungen/Dokumentationen zu verhindern

Bearbeiten und benutzerdefinieren Sie jeden Schritt, z. B. durch Hinzufügen einer Beschreibung, Entfernen von Schritten, Hinzufügen von Pfeilen und mehr

Exportoptionen in sieben Formaten mit Zugriff auf benutzerdefinierte Layouts

Folgebegrenzungen:

Manchmal kann der Screenshot auch die Registerkarte erfassen

Benutzer erleben kleinere Verzögerungen beim Klicken

Backup/Wiederherstellung aus einer Cloud-Lösung innerhalb der Software ist nicht verfügbar

Folgepreise:

Free: $0 (5 Benutzer)

$0 (5 Benutzer) Persönliche Lizenz: $75 mit akademischem Rabatt

$75 mit akademischem Rabatt Geschäftslizenz: $140

Folge Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

9. Zight (ehemals CloudApp)

über Zight Eine weitere leistungsstarke Scribe-Alternative, die Sie nicht ignorieren sollten, ist Zight (früher CloudApp genannt).

Zight ist eine All-in-One-Plattform zum Freigeben, Aufzeichnen und Hosten von Bildmaterial wie Videos, GIFs, Screenshots und mehr. Sie können Ihre Videos bearbeiten, verwischen, zuschneiden, Voiceover, Text usw. hinzufügen. Nutzen Sie diese Plattform, um Screenshots und GIFs auf die nächste Stufe zu heben.

Die besten Features von Zight:

Verfügbar für Mac, Windows, Chrome und iOS

Ziehen und Ablegen von Elementen in E-Mails sowie in Apps zum Chatten

Integriert mit Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA und mehr

Möglichkeit, GIFs von allem auf dem Bildschirm zu erstellen und zu speichern

Einschränkungen durch Zight:

Während Zight Ihnen hilft, Bildschirmaufnahmen freizugeben, kann die Fähigkeit, Schritt-für-Schritt-Anleitungen wie Scribe zu erstellen, verbessert werden

Die Schnittstelle ist etwas gewöhnungsbedürftig

Der kostenlose Plan beschränkt die Aufnahmen auf 90 Sekunden

Kein Support-Forum, in dem Benutzer um Hilfe bitten können

Zight Preise:

Free: $0 (bis zu 25)

$0 (bis zu 25) Pro: Ab $9.95

Ab $9.95 Team: Ab $8 pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer)

Ab $8 pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

10. FlowShare

über Flowshare FlowShare ist ein durchgängiges Prozessdokumentationstool, das Sie im Hintergrund laufen lassen können. Das Tool übernimmt die Dokumentation Ihrer Arbeitsabläufe und Aufgaben und erstellt dabei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie.

Unabhängig von der Software, die Sie verwenden, kann FlowShare jeden Schritt dokumentieren und ein gebrandetes Prozesshandbuch liefern, das Sie Ihrem Team zur Verfügung stellen können.

FlowShare beste Features:

Sorgt für ein konsistentes Branding, da es Vorlagen bietet, die Ihre Anleitungen so formatieren, dass sie zu Ihrer Marke passen, sobald Sie die Schaltfläche zum Exportieren drücken

Verwischen Sie sensible Daten und sparen Sie Stunden an wertvoller Zeit

Automatisierte Kurzbeschreibungen zur Beschleunigung der Erstellung von SOPs usw.

Mehrere Exportoptionen (PDF, PPTX, Interaktive Demo, PNG, DOCX, HTML, usw.)

Einschränkungen von FlowShare:

Derzeit nur unter Windows verfügbar

Die Erstellung eines Leitfadens ist im Vergleich zu Scribe langsamer

Preise für FlowShare:

Express: $21/Monat pro Workspace, jährliche Abrechnung

$21/Monat pro Workspace, jährliche Abrechnung Professional: $40/Monat pro Workspace (Single), $32/Monat pro Workspace (Teams 3+), benutzerdefinierte Preise für 10+ Mitglieder im Team

$40/Monat pro Workspace (Single), $32/Monat pro Workspace (Teams 3+), benutzerdefinierte Preise für 10+ Mitglieder im Team Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

FlowShare Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2 Bewertungen)

4.8/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (33 Bewertungen)

Qualitäts-SOPs sind jetzt mit ClickUp in greifbarer Nähe

Die Erstellung von SOPs und einer ausführlichen Dokumentation ist ein Rettungsanker für entfernte Teams.

Die Erstellung von Prozessdokumentationen kann jedoch für Mitglieder von Teams, die bereits unter Zeitdruck stehen, eine Herausforderung darstellen. Sie brauchen ein Tool, das sich leicht in Ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren lässt, oder idealerweise etwas, das Ihr Team bereits verwendet.

An dieser Stelle erweist sich ClickUp als ein vielseitiges Tool. ClickUp ist nicht nur eine Projektmanagement-Software. Es bietet weitreichende Features wie ClickUp Docs, ClickUp Clips, etc., die Ihnen helfen, Ihren Workflow in der Prozessdokumentation zu beschleunigen.

Wenn Sie schneller arbeiten und hochwertige SOPs erstellen möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Sind Sie bereit, loszulegen? Anmelden jetzt!