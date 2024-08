10 beste RescueTime-Alternativen für die Zeiterfassung im Jahr 2024

Zeit ist wie Geld: Wenn man sie einsparen will, muss man erst einmal wissen, wohin sie fließt. Und so wie die Budgeterfassung dabei hilft, die Mittel effizienter zu nutzen, hilft Ihnen eine Zeiterfassungssoftware dabei - Sie haben es erraten -, die Zeit effizienter zu nutzen. 🙌

Wenn Sie jemals um 17 Uhr aufgestanden sind und sich gefragt haben, wo die Zeit geblieben ist, sollten Sie eine Zeiterfassungs-App verwenden.

Es gibt verschiedene Software-Tools zur automatischen Zeiterfassung, wie RescueTime, helfen Ihnen bei der Zeiterfassung zu protokollieren, abrechenbare Berichte an Kunden zu senden und abzuschätzen, wie lange Projekte wirklich dauern. Aber trotz dieser Hauptfunktionen gibt es viele Unterschiede zwischen diesen Tools - auch zwischen RescueTime.

Anstatt sich mit der einfachsten Option zu begnügen, wenn es um Zeiterfassungssoftware geht, suchen Sie nach der besten zeitmanagement-Tool für Ihre spezielle Situation. Die Auswahl ist groß, aber zum Glück haben wir den Markt bereits durchkämmt, um Ihnen die 10 besten RescueTime-Alternativen für jedes Unternehmen oder Team vorzustellen.

Worauf sollten Sie bei einer RescueTime-Alternative achten?

Ihre Anforderungen an eine RescueTime-Alternative variieren je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen oder Geschäftspraktiken. Dennoch ist die beste zeiterfassungssoftware ist mit den folgenden Hauptfunktionen ausgestattet:

Erfassen Sie die Zeit während der Arbeit oder geben Sie sie manuell ein mit der Zeiterfassung in ClickUp

Berichterstattung: Die richtigen Zeitmanagement-Tools ermöglichen es Ihnen, Berichte über Ihre Zeitverwendung zu exportieren. Diese Berichte können an Kunden geschickt werden, um die abrechenbaren Stunden zu dokumentieren, oder an das obere Management, um Mitarbeiter zu überwachen oder Zeitkarten einzureichen

Die richtigen Zeitmanagement-Tools ermöglichen es Ihnen, Berichte über Ihre Zeitverwendung zu exportieren. Diese Berichte können an Kunden geschickt werden, um die abrechenbaren Stunden zu dokumentieren, oder an das obere Management, um Mitarbeiter zu überwachen oder Zeitkarten einzureichen Notizen machen: Die bestenzeitmanagement-Software hilft Ihnen, Ihr Projektmanagement in Zukunft zu verbessern. Wie? Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Notizen hinzuzufügen, um zu erklären, warum bestimmte Aufgaben kürzer/länger als die zugewiesene Zeit gedauert haben

Die bestenzeitmanagement-Software hilft Ihnen, Ihr Projektmanagement in Zukunft zu verbessern. Wie? Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Notizen hinzuzufügen, um zu erklären, warum bestimmte Aufgaben kürzer/länger als die zugewiesene Zeit gedauert haben Gruppieren Sie nach Kunden: Das richtige Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Zeiteinträge den Kunden zuzuordnen, damit Sie die abrechenbare Arbeit leichter verfolgen können. Wenn Sie Ihre Preise nach Projekten und nicht nach Stunden berechnen, hilft Ihnen die Zeiterfassung bei der Erstellung besserer Kostenvoranschläge in der Zukunft (und macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu wenig für Projekte berechnen)

Das richtige Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Zeiteinträge den Kunden zuzuordnen, damit Sie die abrechenbare Arbeit leichter verfolgen können. Wenn Sie Ihre Preise nach Projekten und nicht nach Stunden berechnen, hilft Ihnen die Zeiterfassung bei der Erstellung besserer Kostenvoranschläge in der Zukunft (und macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu wenig für Projekte berechnen) Kompatibel mit jedem Gerät: Die richtige Lösung für die Zeiterfassung ist mit Desktop-, Tablet- und Mobilgeräten kompatibel, so dass Teammitglieder ihre Zeit auch unterwegs erfassen können

Die 10 besten RescueTime-Alternativen im Jahr 2024

Sind Sie auf der Suche nach einem Zeiterfassungstool, das Ihrem Unternehmen hilft, Ausgaben zu erfassen und effizienter zu arbeiten? Im Folgenden stellen wir Ihnen die 10 besten Alternativen zu RescueTime vor, mit denen Sie mehr Zeit für Ihren Arbeitstag gewinnen können. 🔥

Erfassen Sie die Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie Berichte über Ihre Zeit von überall aus mit dem globalen Timer in ClickUp

ClickUp ist die All-in-One-Produktivitätsplattform, die über 800.000 Teams hilft, effizienter zu arbeiten. Dieser Alleskönner projektmanagementsoftware umfasst native Zeiterfassung zur einfachen Dokumentation der für verschiedene Aufgaben aufgewendeten Zeit, zum Hinzufügen von Notizen und zum Anzeigen von Zeitberichten, um ein vollständiges Bild Ihrer Produktivität zu erhalten. 📈

Mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung von ClickUp kann der globale Timer von jedem Gerät aus gestartet oder gestoppt werden. Teams können Beschriftungen hinzufügen, Zeiteinträge bearbeiten und filtern oder sogar die Zeit auf Aufgaben- oder Teilaufgabenebene anzeigen. Sie können ClickUp nicht nur für Ihre Zeiterfassung verwenden, sondern auch Ihre abrechenbaren Stunden für eine einfache Rechnungsstellung markieren.

Außerdem können Sie mit dem ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage können Sie einen Plan erstellen, um wichtige Fristen einzuhalten. Setzen Sie Prioritäten für Ihre Aufgaben und planen Sie Ihren Tag so, dass Sie Ihr Arbeitspensum im Gleichgewicht halten und Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.

Und schließlich können die Benutzer Folgendes nutzen ClickUp-Ziele um Zeitvorgaben und messbare Ziele für zukünftige Projekte festzulegen. 🤩

ClickUp beste Eigenschaften

Synchronisiert sich nahtlos mit anderen Zeiterfassungs-Apps wie Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor und Timecamp, sodass Sie Ihre gesamte erfasste Zeit an einem Ort sehen können

Erstellen Sie detaillierte Zeiterfassungsbögen für den Tag, die Woche, den Monat oder einen benutzerdefinierten Bereich

Berechnen Sie den gesamten Zeitaufwand für eine einzelne Aufgabe oder ein ganzes Projekt für Ihr gesamtes Unternehmen durch kumulative Zeiterfassung

Vergleichen Sie auf einfache Weise die aufgewendete Zeit mit der Zeit ziele für jedes Projekt * Schnelleres Erstellen von Rechnungen mit der Funktion für abrechenbare Zeit

ClickUp Einschränkungen

Die große Anzahl von Anpassungen kann für neue Benutzer überwältigend sein

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5/Monat pro Benutzer verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Hubstaff

über Hubstaff Hubstaff ist eine Workforce-Management-Plattform, die Unternehmen bei der Automatisierung ihres Arbeitsalltags unterstützt. Mit dem eingebauten Mitarbeiter app zur Zeiterfassung mit der Zeiterfassungs-App können Führungsteams die Gehaltsabrechnungsstunden von Remote-, Hybrid- oder Büromitarbeitern im Auge behalten. Außerdem werden die erfassten Stunden direkt zu den Rechnungen hinzugefügt, was den Zeitaufwand für die Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter oder die Rechnungsstellung an Kunden verringert.

Mit der integrierten App können die Mitarbeiter die Zeit unterwegs über ihre Apple- oder Android-Geräte erfassen.

Hubstaff beste Eigenschaften

Einfaches Erstellen von Berichten, die zeigen, wie Kollegen ihre Zeit verbringen

Genehmigen Sie Anträge auf Freizeitausgleich und Pausen

Automatische Erstellung von Stundenzetteln, einschließlich einer Aufschlüsselung der Stunden nach Datum, Kunde oder Projekt

Integrieren Sie Ihr Zeiterfassungstool mit PayPal, Payoneer, Wise und Bitwage, um die Gehaltsabrechnung automatisch auf der Grundlage von Zeitprotokollen durchzuführen

Hubstaff Einschränkungen

Das interne Dashboard kann für neue Benutzer schwierig zu navigieren sein

Es lässt sich nicht mit allen Gehaltsabrechnungsplattformen integrieren

Preise für Hubstaff

Starter: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer Erweiterung: $7.50/Monat pro Benutzer

$7.50/Monat pro Benutzer Team: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

3. DeskTime

über DeskTime DeskTime ist eine All-in-One-Plattform zur Zeiterfassung und Personalverwaltung. Mit der webbasierten Lösung können Sie das Teammanagement automatisieren und Schichten, Abwesenheiten und Freistellungsanträge organisieren, was sie zu einer idealen Alternative zu RescueTime macht.

Die automatische Zeiterfassung beginnt in dem Moment, in dem die Mitarbeiter ihren Computer öffnen, und hilft so, menschliche Fehler zu vermeiden. Außerdem helfen integrierte Berichte bei der Schätzung von Projektkosten und der Zuweisung interner Ressourcen.

DeskTime beste Eigenschaften

Zuweisung von Schichten und Überwachung von Abwesenheiten für hybride oder Remote-Teams

Überwachen Sie den Arbeitsfortschritt mit URL- und Dokumententitelverfolgung

Nutzen Sie die automatische Zeiterfassung (die in der Sekunde beginnt, in der die Mitarbeiter ihren Computer öffnen) oder die manuelle Zeiterfassung (um sicherzustellen, dass Offline-Stunden trotzdem erfasst werden)

Erkennen Sie die Leistungsträger in Ihrem Team mit Hilfe der Tools für Leistungsbewertung und Produktivität

Einschränkungen von DeskTime

Die Plattform verfügt nicht über so viele Integrationsmöglichkeiten wie andere Zeiterfassungssysteme in diesem Bereich

Einige Mitarbeiter könnten das Gefühl habenproduktivitätstools die Grenzen zwischen Zeiterfassung und Mikromanagement verwischen

DeskTime Preise

Pro: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: $20/Monat pro Benutzer

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4. TimeCamp

über TimeCamp TimeCamp ist ein Zeiterfassungssystem, mit dem Manager in Sekundenschnelle Stundenzettel und Berichte erstellen können. Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach die Anwesenheit Ihrer Mitarbeiter verfolgen, die Rentabilität von Projekten analysieren und die abrechenbaren Stunden erfassen. Außerdem können Sie analysieren die täglichen Gewohnheiten Ihres Teams in Echtzeit, um Produktivitätseinbrüche zu beheben.

TimeCamp beste Eigenschaften

Erfassen Sie die Zeit unterwegs mit dem Geofencing-Tool

Verwenden Sie die Kiosk-Funktion zum Ein- und Ausstempeln des Arbeitstages

Nutzen Sie Tags für jedes Zeitprotokoll, um besser zu verstehen, wie Mitarbeiter ihre Zeit verbringen

Weniger Zeit für die Gehaltsabrechnung mit der Funktion zur Genehmigung von Zeiterfassungsbögen

TimeCamp Einschränkungen

Mitarbeiter könnten Bedenken haben, ob die Plattform in der Lage ist, Surf- und Suchgewohnheiten zu überwachen

Für neue Benutzer kann es schwierig sein, die Zeitprotokolle manuell anzupassen

TimeCamp Preise

Kostenlose Version : $0/Monat pro Benutzer

$0/Monat pro Benutzer Starter: $2.99/Monat pro Benutzer

$2.99/Monat pro Benutzer Basic: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Pro: $7.99/Monat pro Benutzer

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (500+ Bewertungen)

5. ManicTime

über ManicTime ManicTime ist ein cloudbasierter Dienst, mit dem Nutzer ihre Arbeitszeiten automatisch erfassen können. Als herunterladbare Plattform zeichnet es alle Daten auf Ihrem Computer auf, so dass Sie die Zeit auch dann erfassen können, wenn Sie nicht online sind. Von dort aus können Sie ganz einfach Zeitberichte erstellen und in Excel oder eine andere Plattform exportieren.

ManicTime beste Eigenschaften

Erfassen Sie Ihre Zeit automatisch, auch wenn Sie offline sind

Erstellen Sie automatisch Arbeitsplatzaktivitäten auf der Grundlage Ihrer Daten (z. B. können Sie das Scrollen auf Instagram, Facebook oder anderen sozialen Medien automatisch als "Surfen" protokollieren)

Integrieren Sie Ihre Daten mit anderen Plattformen wie Jira oder GitHub

Nutzen Sie die ManicTime Server-Funktion, um unternehmensweite Berichte zu erstellen

Einschränkungen von ManicTime

Sie können die Suchfunktion nicht über mehrere Tage hinweg nutzen

Es kann schwierig sein, Tags automatisch zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren

ManicTime Preise

Lizenz: Beginnt bei $67/Monat

Beginnt bei $67/Monat Cloud-Abonnement Standard Plan: Beginnt bei $7/Monat

Beginnt bei $7/Monat Cloud-Abonnement Ultimate Plan: Beginnt bei $9/Monat

ManicTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

6. Kimai

über Kimai Kimai ist eine anpassbare Open-Source-Plattform für die Erfassung und Analyse von Mitarbeiterstunden. Diese RescueTime-Alternative wird mit einem kostenlosen SSL-Zertifikat, benutzerdefinierten Feldern, Aufgabenplanung und Ausgabenverwaltung geliefert. Außerdem hilft sie bei der Rationalisierung aufgabenverwaltung durch Analyse von Zeitprotokollen, Kunden und der für jedes Projekt oder jede Aufgabe aufgewendeten Zeit.

Kimai beste Eigenschaften

Sparen Sie Zeit bei der Rechnungsstellung durch Vorlagen in den Formaten PDF, DOCX, HTML, XLSX und ODS

Integration mit Ihrem bevorzugten Zeiterfassungssystem über die umfangreiche JSON-API

Passen Sie die Plattform mit Plugins an Ihre individuellen Bedürfnisse an

Übersetzen Sie die Plattform in mehr als 30 Sprachen, um sie an globale Teams anzupassen

Einschränkungen von Kimai

Sie benötigen einen Entwickler, um das System zum Laufen zu bringen

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer etwas schwierig zu verstehen sein

Preise für Kimai

KImai ist eine kostenlose, spendenbasierte Plattform

Kimai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5 Bewertungen)

4.7/5 (5 Bewertungen) Capterra: 3.6/5 (7 Bewertungen)

7. Tick

über Häkchen Tick ist eine benutzerfreundliche Zeiterfassungssoftware und eine Alternative zu RescueTime, die Teams dabei hilft, ihre Projekte profitabler zu gestalten. Die intuitive Plattform arbeitet nahtlos plattformübergreifend - mit zeiterfassung für Mac , iOS und Android, Apple Watch und Chrome - damit können Mitarbeiter die Zeit am Schreibtisch oder unterwegs erfassen.

Teammitglieder können die Zeit mit einem Klick erfassen, dann Zeiteinträge einreichen, Kunden abrechnen und Produktivitätseinbrüche überprüfen.

Tick beste Funktionen

Nutzen Sie die automatische Aufgabenverfolgung in Basecamp

Hinzufügen von Notizen, um jedes Zeitprotokoll zu vertiefen

Schalten Sie zwischen mehreren Timern um, wenn Sie während des Arbeitstages Multitasking betreiben

Anzeige von Projekten und Aufgabenbudgets, um sofortiges Feedback darüber zu erhalten, ob Sie jeder Aufgabe die angemessene Zeit widmen oder nicht

Einschränkungen ankreuzen

Es werden nicht so viele Integrationen wie bei anderen Zeiterfassungsplattformen angeboten

Die Anzahl der Anpassungsfunktionen kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Tick

Ein Projekt: Kostenlos für unbegrenzte Nutzer

Kostenlos für unbegrenzte Nutzer 10 Projekte: $19/Monat für unbegrenzte Nutzer

$19/Monat für unbegrenzte Nutzer 30 Projekte: $49/Monat für unbegrenzte Anzahl von Nutzern

$49/Monat für unbegrenzte Anzahl von Nutzern 60 Projekte: $79/Monat für unbegrenzte Nutzer

$79/Monat für unbegrenzte Nutzer Unbegrenzte Projekte: $149/Monat für unbegrenzte Nutzer

Tick-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

8. Ernte

über Ernte Harvest ist eine benutzerfreundliche Zeiterfassungsplattform zum Erstellen von Rechnungen, Erstellen von Berichten, Überwachen von Budgets und Verfolgen von Kosten. Die App lässt sich nahtlos in die Buchhaltung und projektmanagement-Tools wie Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero und Stripe.

Außerdem hilft Harvest bei der Rationalisierung großer Unternehmensteams mit anpassbaren Berechtigungen, Einblicken in teamkapazität und Prognosen sowie visuelle Berichterstattung über alle Projekte.

Beste Eigenschaften von Harvest

Generieren Sie automatische Benachrichtigungen, um Ihr Team daran zu erinnern, die Stunden regelmäßig zu erfassen

Wählen Sie aus einer Reihe von integrierten visuellen Berichten, um einen reibungslosen Projektablauf zu gewährleisten

Visualisieren Sie die Kapazität Ihres Teams, um zu verstehen, wer überlastet ist (um Burnout zu verhindern, bevor es passiert)

Setzen Sie Filter, um tiefer in die Zeitverwendung Ihrer Mitarbeiter einzutauchen

Ernteeinschränkungen

Die Suchfunktion kann mühsam sein

Die Plattform bietet eine Tagesansicht, würde aber von einer Wochen- oder Monatsansicht des Kalenders profitieren

Preise für Harvest

Kostenlos: $0/Monat für einen Platz und zwei Projekte

$0/Monat für einen Platz und zwei Projekte Pro: $10,80/Monat pro Benutzer für unbegrenzte Plätze und unbegrenzte Projekte

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

9. ActivTrak

über ActivTrak ActivTrak hilft kleinen Unternehmen und globalen Konzernen, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern. Als RescueTime-Alternative bietet ActivTrak u. a. einen Tracker für die Nutzung von Apps und Websites, Produktivitäts-Dashboards, eine tägliche Aufschlüsselung von produktiven und unproduktiven Aktivitäten sowie eine Kalenderintegration zur automatischen Erfassung von Offline-Daten.

Das Endziel? Rationalisierung des Personalmanagements bei gleichzeitiger Verhinderung von Burnout bei den Mitarbeitern.

ActivTrak beste Eigenschaften

Nutzen Sie Benchmarks und Ziele, um zu verstehen, was das oberste Quartil Ihres Teams in der Regel erreichen kann

Identifizieren Sie Ablenkungen und Engpässe am Arbeitsplatz mit dem Übersichts-Dashboard

Entwickeln Sie optimierte Richtlinien für hybride Arbeitsformen mithilfe des Tools für Standortanalysen

Verstehen Sie organisatorische Veränderungen (z. B. das Experimentieren mit einer Vier-Tage-Woche) mit der Auswirkungsanalysefunktion

ActivTrak Einschränkungen

Einige Tracking-Funktionen (wie Klassifizierungen) müssen manuell protokolliert werden

Die Zeit undprojektverfolgung schnittstelle kann für neue Benutzer überwältigend sein

ActivTrak Preise

Kostenlos: $0/Monat pro Benutzer

$0/Monat pro Benutzer Essentials: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professional: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ActivTrak Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 500 Bewertungen)

10. Zeit-Doktor

über Zeit-Doktor Time Doctor ist eine einfach zu bedienende Zeiterfassungs- und Produktivitätsplattform, die mit einer 14-tägigen Testversion geliefert wird. Manager können analysieren, wie Mitarbeiter ihre Zeit verbringen, Hardware- oder Konnektivitätsprobleme verstehen und eine bessere Work-Life-Balance sicherstellen - eine gute Wahl als Alternative zu RescueTime.

Sie können die Pausen analysieren, arbeitszeitpläne der Mitarbeiter und Anträge auf Freizeitausgleich. Außerdem funktioniert die Desktop-App nahtlos mit Windows- und Mac-Geräten, um Offline-Arbeit zu protokollieren.

Time Doctor beste Eigenschaften

Erhalten Sie eine Aufschlüsselung der täglichen Arbeitsabläufe durch den Zeitleistenbericht

Verstehen Sie, wie viel Zeit für jedes Projekt mit Aufgabenmanagement-Tools aufgewendet wird

Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen

Verstehen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Filtern für produktive, unproduktive, manuelle und mobile Arbeit

Time Doctor Einschränkungen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-App angeboten werden

Einige Benachrichtigungen können die Produktivität der Mitarbeiter stören

Time Doctor Preise

Basic: $5,90/Monat pro Benutzer

$5,90/Monat pro Benutzer Standard: $8.40/Monat pro Benutzer

$8.40/Monat pro Benutzer Premium: 16,70 $/Monat pro Nutzer

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste RescueTime-Alternativlösung für Ihr Unternehmen

Der beste Weg, um Teams zu helfen, effizienter zu arbeiten, ist die Zeiterfassung. Zeiterfassungssoftware kann helfen, Engpässe am Arbeitsplatz zu erkennen, genaue Zeitschätzungen zu erstellen, Burnout bei Mitarbeitern zu verhindern und rentablere Projekte durchzuführen. 🎉

Die Zeiterfassungsfunktion von ClickUp hilft Teams, wertvolle Stunden in der Arbeitswoche zu sparen. Außerdem lässt sich ClickUp in Ihre bevorzugten Tools integrieren, erstellt detaillierte Zeiterfassungsbögen und vergleicht automatisch die aufgewendete Zeit mit den Zeitzielen. So können Sie sehen, wie ClickUp Ihr Team optimieren kann, melden Sie sich noch heute an .