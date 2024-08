Effizienter Wissensaustausch: Die 10 besten Slite-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Die meisten Businesses haben sich auf hybride Arbeitsumgebungen aber es ist nach wie vor eine Herausforderung, jedem Mitglied des Teams Zugang zu Wissen zu verschaffen. Um der steigenden Nachfrage nach nahtloses Freigeben von Wissen sind zahlreiche tools entstanden. Unter diesen hat sich Slite als Komplettlösung für die kollaborative Dokumentation etabliert.

Viele Geschäfte sind jedoch auf der Suche nach Alternativen zu Slite, denn das Tool hat auch seine Nachteile. Instanz wünschen sich einige Benutzer erweiterte Features, während andere eine weniger klobige Schnittstelle wünschen.

Wenn Sie auf diesem Blog gelandet sind, sind Sie wahrscheinlich im Zwiespalt, wenn es darum geht, einen geeigneten Slite-Ersatz auszuwählen. Schauen Sie sich unsere Liste der 10 besten Slite-Alternativen an, um die vielseitigste Wissensmanagement-Lösung für die Anforderungen Ihres Geschäfts zu finden!

Was ist Slite?

Slite ist eine KI-gestützte kollaborative Wissensmanagement-Plattform wurde für Organisationen entwickelt. Sie ist ein zentraler Hub für Benutzer, um interne Dokumente, Notizen und andere Arbeitsmaterialien in einem leicht zugänglichen digitalen Workspace zu erstellen, zu organisieren und freizugeben.

Über: Slite Slite hilft Ihnen nicht nur beim Aufbau einer Wissensdatenbank, sondern auch bei der Nachverfolgung von Änderungen und dem Freigeben von Feedback zu bestehenden Dokumenten. Einige der Schlüssel-Features sind:

Zusammenarbeit in Echtzeit

Umfangreiche Bearbeitung von Text

Zusammenhängende Ordner und Kategorien zur Organisation von Wissen

Integration mit Business tools wie Slack und Asana

Robuste Suchfunktion

Trotz dieser Vorteile ist Slite relativ begrenzten Formatierungs- und benutzerdefinierten Optionen kann die Benutzerfreundlichkeit etwas beeinträchtigen.

Worauf sollten Sie bei Slite-Alternativen achten?

Welche Slite-Alternative für Sie in Frage kommt, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Zum Beispiel suchen kleinere Teams mit knappen Budgets in der Regel nach einer kosteneffizienteren Wissensmanagement-Lösung.

Generell sollten Sie jedoch einige Faktoren berücksichtigen, wenn Sie sich mit verschiedenen Produkten beschäftigen:

Kollaborative Features: Stellen Sie sicher, dass das Wissensmanagement-Tool Teams in die Lage versetzt, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und Wissen freizugeben, während gleichzeitig redundanter Aufwand und Abteilungssilos vermieden werden Benutzerfreundlichkeit und Schnittstelle: Achten Sie auf eine benutzerfreundliche Oberfläche, in der sich Ihr Team leicht zurechtfindet und die es gerne nutzt 🧑‍💼 Dokumentenorganisation: Achten Sie auf die Darstellung der Wissensbestände, die Optionen für den Versionsverlauf und die integrierten Funktionen für die Suche Integration: Prüfen Sie, ob die Software die Integration mit anderen wichtigen Tools ermöglicht, die Ihr Team verwendet, z. B projektmanagement , Kommunikation und Cloud-Speicher-Plattformen Anpassung: Entscheiden Sie sich für Slite-Alternativen, mit denen Sie die Plattform an die spezifischen Bedürfnisse, Hierarchieebenen und Workflows Ihres Teams anpassen können Skalierbarkeit: Das Tool muss mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und ein wachsendes Team und steigende Dokumentationsanforderungen mit erweiterbarem Speicherplatz aufnehmen können

Das Beste vom Besten: 10 erstklassige Slite-Alternativen

Informieren Sie sich über die 10 führenden Alternativen zu Slite und finden Sie die perfekte Wissensdatenbank-Plattform, die Ihren Anforderungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Features und Preis entspricht.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs anpassbare Dokumente und Wikis mit verschachtelten Seiten und umfangreichen Styling-Optionen

ClickUp ist ein führendes Projektmanagement- und wissensdatenbank-Software mit robusten Features, um Teams jeder Größe zu vereinen. 🥇

Mit ClickUp Dokumente können Sie einen umfassenden Hub für Ihre Wissensdatenbank erstellen, einschließlich Verfahrensdokumenten und Schulungsmaterialien. Fügen Sie verschachtelte Seiten, Lesezeichen, Tabellen oder verknüpfte Dokumente zu Aufgaben, Projekten und Workflows hinzu, um ein benutzerdefiniertes Ökosystem für die gemeinsame Nutzung von Infos einzurichten.

Ihre internen und externen Teams können an einem Speicherort auf alle relevanten Ressourcen zugreifen - gut kategorisiert und zugänglich gemacht durch ClickUp's Universal Search fähigkeiten.

Eine der Schlüsselstärken von ClickUp liegt in seinem allumfassenden Ansatz für die Zusammenarbeit im Team mit Features wie:

Ansicht des Chats: Hilft bei der Zusammenarbeit an Dokumenten und beim schnelleren Freigeben von Ressourcenlinks Vorlagen für Dokumente: Bietet vorgefertigte Seiten mit Formatierungen und Kopfzeilen für Routinedokumente wieaktionspläne undstandardarbeitsanweisungen3. ClickUp Whiteboards: Bietet eine digitale Leinwand für Brainstorming und kann Ihrer internen Wissensdatenbank hinzugefügt werden

Verwenden Sie ClickUp AI, um Inhalte in Dokumenten zu bearbeiten, zusammenzufassen, die Rechtschreibung zu prüfen oder die Länge anzupassen

Nutzen Sie ClickUp AI einem fachmännisch ausgebildeten Schreibassistenten, zu Zeit sparen bei alltäglichen Aufgaben des Wissensmanagements. Das Feature bietet auf die Rolle zugeschnittene Eingabeaufforderungen für die sekundenschnelle Erstellung hochwertiger Dokumentationen wie Projektbeschreibungen, Testpläne und Zeitleisten für die Lieferung! Sie können das KI-Tool auch verwenden, um:

Echtzeit-Feedback zu Grammatik und Flow bestehender Dokumente erhalten

Zusammenfassen langer Inhalte für schnelle Einblicke

Ideen für Inhalte wie Umfragen und Marketing-Taglines zu entwickeln

ClickUp beste Features

Zentralisiert Ihre Wissensdatenbank

Kommentarfunktion undprüfungstools für eine schnelle Freigabe

Erweiterte Such- und Beschriftungsoptionen

Bearbeitung und Brainstorming in Echtzeit

Vorgefertigtevorlagen für Wissensdatenbanken KI-gestützter Support für das Schreiben Einfacher Export und Import von Daten

Öffentliches Freigeben verfügbar (für die Kommunikation mit dem Client)

Unbegrenzter Speicher auf allen kostenpflichtigen Plänen

1.000+ Integrationsmöglichkeiten (einschließlichZoom,Google Mail, undHubSpot)

ClickUp Beschränkungen

Einige Features haben eine längere Lernkurve

KI-Support ist in der mobilen App (noch) nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Notion

Über: NotionNotion ist ein schlankes Produktivitätstool das mühelos viele Funktionen in einem einzigen zugänglichen Workspace zusammenführt. Wie ClickUp kombiniert es Elemente eines wikis und eines Tools für Projektmanagement .

Die Einfachheit von Drag-and-Drop und die Verschachtelung von Seiten in Notion schafft eine Umgebung, in der das Organisieren von Informationen leicht fällt. Außerdem können Sie über 50 verschiedene Apps direkt in Ihre Notion-Seiten einbetten.

Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, verschiedene Medientypen einbetten oder formatierte Inhalte in Ihrem Repository erstellen - die Schnellreferenzierungsoptionen von Notion verringern die Reibungsverluste, die häufig bei Workflows im Wissensmanagement auftreten.

Mit Notion können Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und in Echtzeit zusammenarbeiten, so dass Ihr Team vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Der Workspace ist vollständig anpassbar und hilft Ihnen bei der Erstellung von Layouts, Vorlagen und Datenbanken, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.

Notion beste Features

Features für Aufgabenzuweisung und Zusammenarbeit

Anpassbare Layouts und Vorlagen

Zusammenarbeit im Team durch Kommentare und Nachverfolgung von Änderungen

Drag-and-Drop-Funktion zur Organisation von Informationen

Umfangreiche Einbettungsoptionen

Notion Limits

Einsatz von Widgets auf dem Telefon zum Anheften von Seiten und Datenbanken möglich

Kann ohne konsistentes "Housekeeping" unübersichtlich werden

Notion Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Unternehmen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Rezensionen)

3. Confluence

Über: Atlassian Confluence von Atlassian hilft Ihnen, Ihre Arbeit mit internen Wikis zu verbessern. Das Projektmanagement tool bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, um neue Dokumentationen für Ihr Team einzurichten. Die nahtlosen Integrationen mit anderen Atlassian-Produkten (wie Jira und Trello) vereinfachen workflow-Management . 🌬️

Confluence organisiert Ihren Workspace in Seiten und strukturiert Ihre Aufgaben zur Erstellung, Kategorisierung und zum Zugriff auf Dokumente. Verwenden Sie das fortschrittliche Suchsystem, um Dokumente im Handumdrehen abzurufen. Sie können auch Rollen und Berechtigungen anpassen, um die Protokolle für den Ressourcenzugriff zu optimieren.

Die Plattform bietet Echtzeit-Benachrichtigungen, um Teams auf dem Laufenden zu halten, aber das Feature zum Erstellen von Notizen ist nicht sehr vielseitig. Sie können erkunden Confluence-Alternativen wenn Sie nach ähnlichen tools mit besserer Funktion suchen.

Confluence beste Features

Erweitertes Suchsystem

Benachrichtigungen in Echtzeit

Flexible Spaces zur Verwaltung verschiedener Wissensdomänen

Robuste Anpassungen für Layouts, Vorlagen und Themen

Praktische Exportoptionen

Confluence-Einschränkungen

Die Erstellung von Seiten kann mehr technische Kenntnisse erfordern

Die Verwaltung von Berechtigungen kann kompliziert werden

Preise für Confluence

Free (für bis zu 10 Benutzer)

(für bis zu 10 Benutzer) Standard : $6,05/Monat pro Benutzer

: $6,05/Monat pro Benutzer Premium : $11,55/Monat pro Benutzer

: $11,55/Monat pro Benutzer Enterprise: $107.500/Jahr (mindestens 801 Benutzer)

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

4. Nuclino

Über: NuclinoNuklino ist eine weitere Slite-Alternative, die eine Mischung aus interner Wissensdatenbank und Wikifunktionen bietet. Sein Markenzeichen ist die übersichtliche Oberfläche und die intuitive Navigation, zusammen mit einem Feature zur Bearbeitung in Echtzeit, das es mehreren Benutzern ermöglicht, nahtlos an einem Dokument zusammenzuarbeiten.

Dank Anmerkungen und Kommentaren kann jedes Element in Nuclino als Leinwand für die Zusammenarbeit dienen, in Echtzeit oder asynchron. Die Plattform speichert automatisch jede Änderung im Dokumentverlauf, so dass Sie bei Bedarf auf frühere Versionen zurückgreifen können.

Was Nuclino im Vergleich zu Slite auszeichnet, sind die umfassenden Tools für das Aufgabenmanagement, zu denen ein Kanban Board, Tabellen und Diagramme gehören. Dieses breitere Spektrum an Funktionen positioniert es als vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungsfälle, von sprint-Planung zu nachverfolgung von Problemen .

Nuclino beste Features

Tools zur Verwaltung von Aufgaben, einschließlichKanban Boards* Automatischer Versionsverlauf zur Nachverfolgung von Dokumentenänderungen

Interne Verlinkung zur Verknüpfung verwandter Elemente

Benutzerfreundliches Design

Effiziente Suche und Organisation des Inhalts

Nuclino Beschränkungen

Limitierte Integrationsmöglichkeiten

Es könnten mehr Formatierungsoptionen verwendet werden, um ein markenbasiertes Styling zu fördern

Nuclino Preise

free Forever : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (20+ Bewertungen)

: 4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

5. Dokument360

Über: Dokument360 Document360 ist eine vielseitige Plattform, die sowohl interne als auch externe Wissensdatenbanken bietet. Dank des Supports für beliebte Bearbeitungstools wie WYSIWYG (What You See Is What You Get) und Markdown können auch nicht-technische Benutzer hochwertige Dokumentationen erstellen.

Einer der Schlüssel zu Document360 sind die eingebauten Funktionen zur Zusammenarbeit. Weisen Sie Teammitgliedern Rollen wie Owner, Administrator, Editor und Draft Writer zu, um die Zugriffsprotokolle auf granularer Ebene zu steuern. Die Benutzer, die auf die Wissensdatenbank zugreifen, haben dank fortschrittlicher Suchfilter, Stichwortsuche und KI-gestützter Empfehlungen ein ebenso nahtloses Erlebnis. 🤖

Die Plattform bietet Flexibilität bei der Konfiguration von Wissensdatenbanken als öffentlich, privat oder eine Kombination aus beidem.

Document360 beste Features

WYSIWYG- und Markdown-Support

Erweiterte Suchfilter und KI-Empfehlungen

Integrierte Erinnerungen an die Überprüfung von Inhalten

Granulare Zugriffskontrollen

Detaillierte Analysen für Einblicke in die Nutzung der Wissensdatenbank

Document360 Beschränkungen

Die Schnittstelle kann gelegentlich langsam sein

Analysen unterstützen nur einen Zeitrahmen von 30 Tagen

Document360 Preise

free Forever : kostenlos

kostenlos Standard : $149/Monat pro Projekt

: $149/Monat pro Projekt Profi : $299/Monat pro Projekt

: $299/Monat pro Projekt Business : $399/Monat pro Projekt

: $399/Monat pro Projekt Unternehmen: $599/Monat pro Projekt

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Bramme

Über: Slab Slab ermöglicht das Erstellen, Organisieren und Kuratieren von Wissen für interne Mitarbeiter und enthält eine Fülle von tools vor allem für technische Teams ! Zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit gehören die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Versionskontrolle und Diskussionen über Kommentare. 🤠

Was dieses tool auszeichnet, ist seine moderne Benutzeroberfläche, die die Navigation in den Inhalten mit minimalem Aufwand vereinfacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Ordnern basierenden Systemen ermöglicht es den Mitgliedern des Teams, Informationen effizient zu durchsuchen und zu entdecken, indem sie Slab Topics wie "Wie wir arbeiten" oder "Mitarbeiterhandbuch" für einen besseren Kontext verwenden.

Mit Slab können Sie eine eindeutige Identität für Ihr internes Wiki durch eine benutzerdefinierte Domain einrichten, vorausgesetzt, Sie sind ein Benutzer des Business- oder Enterprise-Plans.

Slab beste Features

Moderne Benutzeroberfläche

Slab-Themen für kontextabhängiges Browsen

Integriert mit Tools wie Dropbox, Slack und GitHub

Co-Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit

Slab-Einschränkungen

Könnte reichhaltigere Features für die Zusammenarbeit nutzen

Limitierte Bearbeitungsmöglichkeiten für Teams mit Kundenkontakt

Slab-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Startup : $6,67/Monat pro Benutzer

: $6,67/Monat pro Benutzer Business : $12.50/Monat pro Benutzer

: $12.50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Unternehmen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bewertungen und Rezensionen von Slab

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

7. Evernote

Über: Evernote Wenn Sie ein vielbeschäftigter Mensch sind, der seine Pläne gerne organisiert oder ein zuverlässiges internes Wiki benötigt, kann Evernote Ihre digitale Gedächtnisbank sein 😉

Sein Schlüsselvorteil liegt in seiner außergewöhnlichen KI-gestützte Formatierung von Notizen feature namens AI Note Cleanup. Sie ermöglicht es Benutzern, verstreute, unzusammenhängende Notizen zu bereinigen (das kennen wir alle!) und dabei die ursprüngliche Absicht und den Ton beizubehalten. Durch die plattformübergreifende Synchronisierung zwischen Mobil- und Desktop-Apps haben Sie Ihre Notizen immer griffbereit!

Evernote ist auch ein effizientes Speichersystem, das das Einscannen und Speichern von Dokumenten zum späteren Nachschlagen vereinfacht. Nutzen Sie die vorgefertigten Vorlagen und den Voice-to-Text Support für Notizen, um den Zeitaufwand für die Erstellung zu reduzieren.

Sie lieben die Atmosphäre der Plattform? Dann sollten Sie sich die folgenden Produkte ansehen Evernote-Alternativen auch!

Evernote beste Features

Offline-Zugriff über mobile und Desktop-Apps

VielseitigEvernote-Vorlagen* KI-gestützte Formatierung von Notizen

Integration mit Tools für Produktivität und Geschäft

Tools zum Suchen und Markieren

Evernote-Einschränkungen

Viele Benutzer finden den kostenlosen Plan zu limitiert

Die Synchronisierung kann manchmal langsam sein

Evernote-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Persönlich : $10.83/Monat

: $10.83/Monat Professionell : $14.17/Monat

: $14.17/Monat Evernote Teams: $24,99/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

8. Helpjuice

Über: Helpjuice Helpjuice ist für die Erstellung von Q&A-Inhalten in Ihrer Wissensdatenbank konzipiert. Seine automatisierte Suche hilft Ihnen, Themen und Artikel auf der Grundlage Ihrer Abfragen zu finden. Im Grunde genommen steht Ihnen eine Google-ähnliche Suchmaschine zur Verfügung! 😁

Das tool behält genau im Auge, wonach die Leute suchen, und bietet detaillierte Analysen zu beliebten Themen und referenzierten Artikeln. Mit interaktiver Fehlersuche und zusammenarbeit in Echtzeit optionen zur Verfügung stehen, sollte Ihr Benutzer eine erstklassige Erfahrung haben.

Diese Plattform bietet Ihnen Zugang zu zahlreichen benutzerdefinierten Themen, mit denen Sie jede Wissensdatenbank an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können - ohne zusätzliche Kosten.

Helpjuice beste Features

Skalierbare Selbstbedienungs-Wissensdatenbank

Tagging von Fragen für eine bessere Suchfunktion

Automatisierte intelligente Suche nach Top-Themen und Artikeln

Mehrere Integrationen, einschließlich Slack, Olark und Zapier

Unterstützt MS Word-Importe

Helpjuice Beschränkungen

Relativ teuer im Vergleich zur Konkurrenz

Der Text Editor ist nicht ideal

Helpjuice Preise

Starter : $120/Monat (bis zu vier Benutzer)

: $120/Monat (bis zu vier Benutzer) Run - Up : $200/Monat (bis zu 16 Benutzer)

- : $200/Monat (bis zu 16 Benutzer) Premium Limited : 289 $/Monat (bis zu 60 Benutzer)

: 289 $/Monat (bis zu 60 Benutzer) Premium Unlimited: $499/Monat (unbegrenzt viele Benutzer)

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (20+ Bewertungen)

: 4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

9. Coda

Über: Coda Wenn Ihr Team in endlosen Tabellenkalkulationen und Seiten ertrinkt, kann Coda Ihr Retter sein! 🦸

Als internes wiki tool, vereinfacht diese Plattform die Erstellung von Dokumenten, ähnlich wie Google Docs, und gewährleistet gleichzeitig eine einfache Logistik des Freigebens und Veröffentlichens. Außerdem können Sie Ihren gesamten Google Kalender in Ihr Wiki importieren!

Mit Coda KI können Sie sich die Arbeit ersparen:

Zusammenfassen von Notizen

Generierung von Inhalten der Wissensdatenbank und Dateneinblicken

Chat-Dialoge für Abfragen nutzen

Coda bietet leistungsstarke Funktionen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Datenbanken. Haben Sie Probleme mit der Nachverfolgung von Aufgaben? Dank der anpassbaren Ansichten können Sie die Plattform an Ihre individuellen Anforderungen anpassen!

Coda beste Features

Coda KI-Arbeitsassistent

Integration mit verschiedenen Anwendungen

Anpassbare Ansichten für mehr Anpassungsfähigkeit

Vorlagen für eine effiziente Erstellung von Dokumenten

Coda Beschränkungen

Die Integrationsmöglichkeiten sind verbesserungswürdig

Die Importoptionen müssen weiter optimiert werden

Coda Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro : $10/Monat pro Dokument Maker

: $10/Monat pro Dokument Maker Team : $30/Monat pro Doc Maker

: $30/Monat pro Doc Maker Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Coda Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

10. Tettra

Über: Tettra Tettra ist eine weitere KI-gesteuerte Wikisoftware auf unserer Liste. Sie hilft Teams bei der Kuratierung von Unternehmensinformationen in einer organisierten Wissensdatenbank, insbesondere mit Blick auf neue Mitarbeiter. Sie können sich wiederholende Abfragen einmalig beantworten und die Einarbeitungsprozesse reibungsloser gestalten.

Das Q&A Feature der Plattform sorgt zusammen mit der Überprüfung der Inhalte dafür, dass die Inhalte der Wissensdatenbank immer auf dem neuesten Stand sind. Haben Sie Abfragen? Sie werden Kai, den KI-Assistenten von Tettra lieben - er steht Ihnen mit sofortigen Antworten aus der Wissensdatenbank Ihres Unternehmens zur Seite.

Tettra eignet sich auch hervorragend für die Organisation von Seiten mit Kategorien, Ordnern und Tags und ermöglicht die unkomplizierte Migration von Inhalten von anderen Plattformen. 🏷️

Tettra beste Features

Kai, ein KI-gestützter Wissensmanagement-Assistent

Q&A Feature für interaktives Freigeben von Wissen

Überprüfung von Inhalten

Integration mit Slack

Hervorragende Organisation der Seiten

Tettra Beschränkungen

Dokumente neigen dazu, sich zu wiederholen, da die Formatierungsoptionen limitiert sind

Die Suchfunktion ist manchmal schwierig zu bedienen

Tettra Preise

Basic : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Skalierung : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Professionell: $12/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (80+ Bewertungen)

: 4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (weniger als 10 Bewertungen)

Unentschlossen? Testen Sie ClickUp als Ihre perfekte Slite-Alternative!

Wenn es um kollaborative Dokumentation, Datenmanagement und das Freigeben von Wissen geht, gibt es eine Vielzahl von Alternativen zu Slite. Während jedes tool etwas Einzigartiges mitbringt, kann man nicht leugnen, dass ClickUp's expansive Feature set.

Die Plattform bietet nicht nur branchenführende Optionen für das Wissensmanagement, sondern folgt auch Top sicherheitsprotokolle um Ihre sensiblen Daten vor externen Bedrohungen zu schützen. Testen Sie ClickUp und sehen Sie, wie es die Arbeitsweise Ihres Teams verändert! 🏆