die 10 besten 17Hats-Alternativen für Kundenmanagement im Jahr 2024

Sie haben sich also schon lange auf 17Hats als Ihr Geschäft festgelegt prozessmanagement software, aber Sie sind bereit für eine Veränderung.

Wahrscheinlich möchten Sie ein vergleichbares Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, um die Kommunikation mit dem Client, die Rechnungsstellung und Aufgaben im Projektmanagement zu optimieren.

Es gibt mehrere Alternativen zu 17Hats auf dem Markt, aber wofür sollten Sie sich entscheiden? Welches CRM tool spart Ihnen am meisten Zeit und Geld? Aber keine Sorge. Wir haben die Recherche bereits zu erledigen. ✅

Dieser Artikel stellt die 10 besten Alternativen zu 17Hats für kundenmanagement in 2024. Zu erledigen ist lediglich ein Blick auf diese Liste und die Auswahl des Tools, das Ihren Anforderungen entspricht. Sind Sie bereit?

Was ist eine 17Hats Alternative?

17Hats ist eine software für das Management von Geschäftsabläufen für kleinere Teams und Unternehmer. Die ideale Alternative sollte praktisch alles bieten, was 17Hats bieten kann, plus zusätzliche Tools, Integrationen und Automatisierungen, die Ihr Geschäft benötigt.

Projekte, Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus verwalten

Hier sind einige der besten Features:

Planung von Terminen

Verwaltung von Kundenbeziehungen undkundendatenbank-Software* Cloud-basierte Funktionen

Erstellung von Verträgen

Customer Journey Mapping tools

Nachverfolgung von Ausgaben

Extern undinterne Kommunikationssoftware* Integrationen mit Google Kalender, QuickBooks und Stripe

Rechnungsstellung und Online-Zahlungsabwicklung

Features zur Projekt- und Aufgabenverwaltung

Tools für das Produktmanagement

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Workflow-Analyse

Worauf sollten Sie bei 17Hats-Alternativen achten?

Die beste 17Hats-Alternative für Ihr Geschäft kann sich von der richtigen Option für ein anderes Geschäft unterscheiden. Es geht darum, etwas mit allem, was Sie brauchen, zu einem Preis zu finden, der zu Ihrem Budget passt.

Hier sind einige der wichtigsten Punkte, auf die wir bei der Suche nach den besten Alternativen zu 17Hats geachtet haben:

Vorlagen: CRM-Vorlagen zur Verfeinerung IhrerCRM-Strategiesowie eine Vielzahl von Vorlagen für andere Funktionen im Geschäft, die Ihnen das Leben erleichtern 🌻

CRM-Vorlagen zur Verfeinerung IhrerCRM-Strategiesowie eine Vielzahl von Vorlagen für andere Funktionen im Geschäft, die Ihnen das Leben erleichtern 🌻 Kommunikation: Qualitätclient-Kommunikation und interne Kommunikationsfeatures sind ein Muss für CRM-Softwarelösungen

Qualitätclient-Kommunikation und interne Kommunikationsfeatures sind ein Muss für CRM-Softwarelösungen Betriebsmanagement: Die besten Tools bietensoftware für das Betriebsmanagement die Kosten senken und Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren kann

Die besten Tools bietensoftware für das Betriebsmanagement die Kosten senken und Ihre Geschäftsprozesse rationalisieren kann Integrationen: Business-Management-Tools, die sich in andere von Ihnen verwendete Software integrieren lassen, um alles an einem Ort zu vereinen und das Leben zu erleichtern

Business-Management-Tools, die sich in andere von Ihnen verwendete Software integrieren lassen, um alles an einem Ort zu vereinen und das Leben zu erleichtern Finanzmanagement : Features für Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben und Budgetierung sind ein Muss

Denken Sie daran, dass diese Liste nicht erschöpfend ist. Vielleicht möchten Sie auch eine Zeiterfassung oder PayPal-Kompatibilität. Was auch immer es ist, machen Sie sich eine Notiz und machen Sie sich auf die Suche nach Ihrer Traumlösung.

Die 10 besten 17Hats-Alternativen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, die Dinge zu ändern und eine neue Plattform für die Verwaltung von Geschäften zu finden? Hier sind die 10 besten 17Hats-Alternativen für das Jahr 2024.

Die All-in-One-CRM-Lösung von ClickUp automatisiert Aufgaben, rationalisiert client-Wachstum und Support sowie Integration mit über 1.000 Tools

Als G2's Gewinner für den besten projektmanagement tool im Jahr 2024, Das Business-Management-System von ClickUp bietet Tausende von Features und Integrationen für Freiberufler und Geschäfte. Stellen Sie sich vor, was Sie zu erledigen hätten, wenn Sie alles, was Sie brauchen, direkt zur Hand hätten. ✨ Die CRM tools von ClickUp können das Kundenwachstum beschleunigen, die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Kundensupport optimieren. Es ist ein All-in-One projektmanagement-Software die Ihnen hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren, mehrere Projekte zu verwalten, Ihre Pipeline zu visualisieren und in Echtzeit zusammenzuarbeiten wie nie zuvor.

Außerdem erhalten Sie unkomplizierte client-Portal-Software und alles, was Sie für das Kontaktmanagement benötigen, mit ClickUp's Kundenbetreuung features - alle Teil einer abschließenden Business-Management-Lösung.

Wir sprechen von Kundenfragebögen, sicherem Freigeben von Dokumenten mit ClickUp Docs, Vorlagen zur Optimierung von Workflows, Integrationen und anpassbaren Ansichten.

Außerdem gibt es MindMaps und Whiteboards für das Brainstorming und die Zusammenarbeit, zugewiesene Kommentare, damit jeder über seine Aufgaben auf dem Laufenden bleibt, und (Trommelwirbel, bitte) den Free Forever-Plan, mit dem Sie all das kostenlos erhalten. 🥁

ClickUp beste Features

Delegations-Tools ermöglichen es Ihnen, mehrere Mitarbeiter hinzuzufügen, um schnelle Hilfe zu erhalten und Tickets in Echtzeit zu besprechen

Über 50 Dashboard-Widgets zur Visualisierung und Vereinheitlichung aller Ihrer Kundendaten für ein verbessertes Support- und Lead-Management

ClickUp Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisierenzeit zu sparen und Geld zu sparen

Eine Vorlagenbibliothek mit über 1.000 Optionen zur Verbesserung von Workflow-Optimierung, Optimierung sozialer Medien, Projektmanagement, Brainstorming, Budgetierung und mehr 📚

Mehr als 1.000 Integrationen mit beliebten Tools, und wenn welche fehlen, können Sie mit Zapier Ihre Integrationen hinzufügen, ohne sich mit technischen API-Dokumenten befassen zu müssen

Kompatibel mit Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome und mehr, so dass jeder Client und jedes Team Zugang hat

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer erwähnen, dass es eine Lernkurve gibt, wenn man zum ersten Mal anfängt

Einige Rezensenten merkten an, dass die Einstellungen für Benachrichtigungen geändert werden müssen, um eine Überlastung zu vermeiden, wenn man mit einem hohen Workload konfrontiert ist

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. HoneyBook

über HoneyBook HoneyBook ist ein business Management Software für Eigentümer von kleinen Geschäften und kreative Unternehmer. Seine Features verwalten Aufgaben, planen Termine, erstellen Rechnungen, verfolgen Ausgaben und verbessern das Projektmanagement. HoneyBook erleichtert auch die Kommunikation mit Kunden und die Verwaltung von Leads.

HoneyBook beste Features

End-to-End-Features für das Client-Management halten alle Lead-bezogenen Informationen an einem Ort

Automatisierung des Workflows für Follow-up-E-Mails, Terminplanung und Rechnungserstellung

Vorlagen und Formulare helfen bei der Erstellung von Angeboten und der Generierung von Leads

Das analytische Feature bietet Einblicke in die Geschäftsentwicklung, den Umsatz, die Zufriedenheit der Clients und das Projektmanagement

HoneyBook Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von einer verwirrenden E-Mail-Schnittstelle, die ein effizientes Arbeiten bei der ersten Umstellung auf HoneyBook behindert

Rezensionen erwähnen einen Mangel an benutzerdefinierten Optionen für die Rechnungsstellung (z. B. das Hinzufügen von Gebühren für Kreditkarten)

HoneyBook-Preise

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Essentials: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Premium: $79/Monat pro Benutzer

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

3. Blüte

über Bloom Bloom ist eine Plattform für Lead-Generierung und E-Mail-Marketing, die Geschäften hilft, Kunden zu gewinnen und Leads zu verwalten. Die Plattform ist darauf spezialisiert, dass Clients zu jeder Tageszeit sofort über Ihre Website buchen können.

Bloom beste Features

Marketingformulare und Lead-Captures bieten ästhetisch ansprechende Designs und anpassbare Vorlagen

Mit den Features zum Einbetten können Sie Formulare zur Lead-Erfassung auf Ihrer Website und auf sozialen Seiten einfügen, um die Einbindung des Publikums zu erhöhen

Dutzende von Integrationen sind im Lieferumfang enthalten, und Sie können Zapier verwenden, um fehlende Integrationen hinzuzufügen (keine API erforderlich)

A/B-Tests ermöglichen es Ihnen, die Leistung von E-Mail-Kampagnen und Lead-Captures zu analysieren und zu vergleichen

Bloom-Beschränkungen

Einige Benutzer erwähnen einen Mangel an Vorlagenoptionen und Galerie-Features

Rezensionen erwähnen einen Bedarf an zusätzlichen Themen und benutzerdefinierten Einstellungen

Preise für Bloom

Starter: $13/Monat pro Benutzer

$13/Monat pro Benutzer Standard: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Vollservice: Kontakt für Preise

Bloom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4. FreshBooks

über FreshBooks FreshBooks ist eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware für Unternehmer und kleine Geschäfte. Es ist ein Business- und Finanzmanagementsystem ohne CRM-Features. Verwenden Sie es, um Finanzen, Ausgaben, Rechnungen, Zeiterfassung und Projektmanagement von einer einfach zu bedienenden Plattform aus zu verwalten.

FreshBooks beste Features

Berichterstattungsoptionen bieten nützliche Einblicke in die finanzielle Leistung und das Zeitmanagement, um Ihr Endergebnis zu verbessern

Projektmanagement tools helfen bei der Nachverfolgung und Organisation von Aufgaben und verbessern die Zusammenarbeit

Vorlagen für die Rechnungsstellung, die Zeiterfassung und das Finanzmanagement sind enthalten, die meisten davon sind mit Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Tabellen und Adobe PDF kompatibel

Integrationen mit Business-Software-Tools wie Stripe, Shopify und Zapier

FreshBooks Beschränkungen

In Rezensionen werden Schwierigkeiten mit der elektronischen Zahlung erwähnt, die nur mit einigen Banken funktioniert

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Verwendung der in der App integrierten Funktion für Lesegeräte

FreshBooks Preise

Lite: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Plus: 30 $/Monat pro Nutzer

30 $/Monat pro Nutzer Premium: $55/Monat pro Benutzer

$55/Monat pro Benutzer Auswahl: Kontakt für Preise

FreshBooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,200+ Bewertungen)

5. Einsichtsvoll

über Einsichtsvoll Insightly ist ein Cloud-basiertes Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das Projekte, Verkäufe und die Kommunikation mit dem Client verfolgt. Freiberufler, Unternehmer, Start-ups und kleine Geschäfte können damit E-Mail-Marketing, Projekte, einzelne Aufgaben, Kontakte und Leads verwalten.

Insightly beste Features

Features zur Kontakt- und Lead-Verwaltung helfen Ihnen, Ihre Informationen zu zentralisieren und die Nachverfolgung von Verkaufschancen und Kundeninteraktionen zu gewährleisten

Eine Vorlagenbibliothek enthält Optionen für Projektmanagement, Marketingkampagnen, Einblicke in die Vertriebspipeline, Kontaktmanagement, Berichterstellung und mehr

Integrationen für gängige Business tools wie QuickBooks, Gmail und Outlook

Erweiterte Features zur Berichterstellung bieten Einblicke in Projektdaten, Marketing- und Vertriebsleistungen

Insightly Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Nutzung der Benutzeroberfläche und dem Zugriff auf die Nachverfolgung von E-Mails in der mobilen App

Der Zugang zur vollständigen Insightly-Suite kann für Startups, kleine Geschäfte und Freiberufler zu teuer sein

Preise für Insightly

CRM Plus: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer CRM Professional: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer CRM Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer All-in-One Plus: $349/Monat

$349/Monat All-in-One Professional: $899/Monat

$899/Monat All-in-One Enterprise: $2.599/Monat

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (600+ Bewertungen)

6. HubSpot CRM

über HubSpot CRM HubSpot CRM wurde entwickelt, um Kundeninteraktionen zu verwalten und Ihre Vertriebspipeline zu optimieren, und ist eine fantastische Alternative zu 17Hats. Nutzen Sie es für die Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen, das Kontaktmanagement, die Vertriebsanalyse und das E-Mail-Marketing und genießen Sie den Cloud-basierten Zugriff von jedem Tablet, Mobilgerät oder PC mit einer Internetverbindung.

Mit HubSpot können Sie auch andere nützliche Tools für Ihr Geschäft hinzufügen. 🏆

HubSpot CRM beste Features

Ein umfassendes Kontaktmanagementsystem ermöglicht die Nachverfolgung von Kontaktinformationen, das Hinzufügen detaillierter Notizen und die Verbesserung der Interaktion mit dem Client

Die Vorlagenbibliothek enthält kostenlose, anpassbare Optionen für Dinge wie E-Mail-Marketing, Client-Kommunikation, Lead-Verfolgung, Landing Pages und Kontaktformulare

Integrationen mit anderen Tools wie Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics und anderer HubSpot-Software sind verfügbar

Automatisierungen fürmarketing-Kampagnen und die Nachverfolgung von Leads helfen Ihnen, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren

HubSpot CRM Beschränkungen

Einige Bewertungen von kleinen Geschäften erwähnen Probleme bei der Finanzierung von aktualisierten Plänen, Marketing Add-Ons und anderen zusätzlichen Gebühren

Benutzer erwähnen Schwierigkeiten bei der Verwendung und dem Verständnis der Workflow-Features

HubSpot CRM Preise

Kostenlose Tools: $0

$0 CRM Suite für Einzelpersonen und Kleine Geschäfte -Starter: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer CRM Suite für Privatpersonen und Kleine Geschäfte Professional: $1.781/Monat pro Benutzer

$1.781/Monat pro Benutzer CRM Suite für Business und Enterprise-Professional **1.781 $/Monat pro Benutzer

**1.781 $/Monat pro Benutzer CRM Suite für Businesses und Enterprises-Enterprise: $5.000/Monat pro Benutzer

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,800+ Bewertungen)

7. Dubsado

über Dubsado Dubsado ist eine Business-Management-Plattform für kleine Geschäfte und Unternehmer mit Features zur Automatisierung von Prozessen und Rationalisierung Ihres Workflows. Benutzer können Verträge und benutzerdefinierte Formulare erstellen, die E-Mail-Kommunikation mit Clients automatisieren und Rechnungen in einer einzigen Suite bearbeiten.

Dubsado beste Features

Features zur Kundenverwaltung organisieren Projektdetails, Kontaktinformationen, Kommunikationshistorie und mehr

Die Vorlagenbibliothek enthält vorgefertigte Formulare, Verträge, Rechnungen, Marketing-E-Mails und Projektvorschläge

Features zur Automatisierung des Workflows ermöglichen das Einrichten von Auslösern und Aktionen für die Kommunikation mit dem Client und die Erstellung von Projekten

Zu den Integrationen gehören beliebte Apps und Dienste wie QuickBooks, Zapier und Xero

Dubsado Beschränkungen

Einige Bewertungen erwähnen Probleme bei der Erstellung einer Vielzahl von Rechnungstypen und die Notwendigkeit zusätzlicher benutzerdefinierter Anpassungen

Benutzer berichten von einer Lernkurve bei der Verwendung der Workflows und von Fehlern, die zu Problemen führen, z. B. dem versehentlichen Versenden von automatisierten E-Mails zur falschen Zeit

Preise für Dubsado

Starter: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Premier: $40/Monat pro Benutzer

Dubsado Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

8. HalloLeads

über HalloLeads HelloLeads ist eine Lead-Management-Plattform, die zur Verbesserung der Client-Kommunikation für Geschäfte jeder Größe entwickelt wurde. Verwenden Sie es für die Lead-Generierung, Pflege, Analyse und mehr und unterstützen Sie Ihren Workflow, um Zeit zu sparen, während Sie mehr verkaufen.

HelloLeads beste Features

Die Vorlagenbibliothek bietet Dutzende von Optionen für E-Mail-Marketing und -Kampagnen

Integrationsoptionen bieten beliebte Plattformen von Drittanbietern zur Lead-Generierung, SMS-Anbieter und Cloud-Anrufdienste

Kontakt- und Lead-Management-Tools helfen Ihnen bei der Nachverfolgung all Ihrer Leads und Kontakte an einem Ort, um Ihre Vertriebsleistung zu verbessern

Vertriebsanalysen bieten detaillierte Berichterstellungen, die Ihnen helfen, potenzielle Verbesserungsbereiche zu identifizieren

HelloLeads-Einschränkungen

Einige Eigentümer von kleinen Geschäften bemängeln die Notwendigkeit einer verbesserten Analyse und einer benutzerfreundlicheren Oberfläche der mobilen App

Der kostenlose Plan ist auf 250 Leads oder Kundendatensätze und 10 Listen limitiert

HelloLeads Preise

Free

Essential: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Enterprise: $9/Monat pro Benutzer

HelloLeads Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (3+ Bewertungen)

9. Agiled

über Gekürzt Agiled ist eine Plattform zur Verwaltung von Geschäften, die für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Es ist eine hervorragende 17Hats-Alternative mit Tools für die Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und die Verbesserung der Beziehungen zu Kunden.

Agiled beste Features

Umfassende Projektmanagement-Features ermöglichen die Erstellung von Aufgaben, die Festlegung von Fristen und die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben für einzelne Mitglieder des Teams

Dutzende von anpassbaren Vorlagen für Rechnungen, Angebote, Verträge, Projektschätzungen, Bestellungen und Berichterstellung

Über zwei Dutzend Integrationen mit gängigen Tools wie Wise, TimeCamp, ZohoBooks und Asana

Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Benutzern, Listen zu erledigen, Dateien freizugeben und in Echtzeit zu kommunizieren, um den Workflow Ihres Teams zu optimieren

Agile Einschränkungen

Einige Bewertungen erwähnen einen Bedarf an verbesserter visueller Anpassung, Nachverfolgung von Ausgaben und Integration von Zahlungen

Der kostenlose Plan ist auf zwei Clients und 100 Leads limitiert

Agiled Preise

Basic: Free

Free Pro: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Premium: $14.99/Monat pro Benutzer

Agiled Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (380+ Bewertungen)

4.7/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (330+ Bewertungen)

10. Salesforce

über VertriebsorganisationVertriebskraft CRM ist eine beliebte Cloud-basierte Software für das Management von Kundenbeziehungen. Sie bietet eine ganze Reihe von Tools, die Geschäftsprozesse rationalisieren, die Vertriebsleistung verbessern und profitable Beziehungen zu Kunden pflegen. Benutzer haben auch die Möglichkeit, verschiedene andere hilfreiche Softwareoptionen für das Business-Management hinzuzufügen.

Salesforce beste Features

Mehrere Integrationen mit Tools wie Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira und Dropbox

Analysen undtools für die Berichterstellung bieten wertvolle Einblicke in Vertrieb, Marketing und Kundenservice

Tools zur Automatisierung des Marketings ermöglichen es Ihnen, die Verwaltung sozialer Medien und das E-Mail-Marketing auf Autopilot zu stellen

Ein umfassendes Managementsystem für den Kundenservice unterstützt Sie effizient bei der Bearbeitung von Support-Anfragen, Kundenanfragen und der Kommunikation

Salesforce-Einschränkungen

Einige Berichterstattungen von Eigentümern kleiner Geschäfte berichten von jährlichen Gebührenerhöhungen, die für ihr Budget zu hoch sind

Einige Benutzer erwähnen Gebühren für zusätzliche Features, die den Preis über den beworbenen Preis hinaus erhöhen

Salesforce-Preise

Kleines Geschäft CRM Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Small Business CRM Sales Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Kleines Business CRM Service Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Kleines Business CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1.250/Monat pro Benutzer

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,600+ Bewertungen)

4.5/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

Bereit zur Veränderung?

Bei so vielen 17Hats-Alternativen findet Ihr Team zweifellos das ideale Business Management Tool für alle Ihre Bedürfnisse.

Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Wie wäre es mit dem Anfang unserer Liste, mit der ultimativen All-in-One-Software, um Projekte zu verwalten, Aufgaben abzuschließen und Zeit zu sparen - ClickUp.

Mit Hunderten von flexiblen Features für effektives Projekt-, Client- und Workflow-Management ist es die ideale 17hats-Alternative für praktisch jedes Team. Warum also warten?

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und sehen Sie zu, wie Ihre Produktivität in neue Höhen aufsteigt. 💸