Strategize to Win: Die 10 besten SWOT-Analysesoftware im Jahr 2025

In der heutigen, sich schnell verändernden Business-Landschaft ist es unerlässlich, wettbewerbsfähig zu bleiben und gut informierte Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund ist strategisches Denken ein Muss, egal ob Sie eine erfahrene Führungskraft, ein Unternehmer oder ein engagierter Teamleiter sind.

Ein wichtiges Tool in diesem Prozess ist die SWOT-Analyse-Software.

Das richtige SWOT-Analysetool kann den Unterschied ausmachen zwischen Geschäftsstrategien, die zu sinnvollen, lukrativen Anpassungen führen, und Ideen, die kaum in die Gänge kommen. 🙌

In diesem Leitfaden befassen wir uns mit SWOT-Analysesoftware, den Features, auf die Sie achten sollten, und den 10 besten SWOT-Analysetools für 2024.

Was ist eine SWOT-Analyse-Software?

SWOT-Analysesoftware hilft Geschäften jeder Größe zu verstehen, wo sie als Unternehmen stehen, und auf der Grundlage konkreter Daten Anpassungen vorzunehmen. Die SWOT-Analyse, ein Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen), bewertet den aktuellen Zustand eines Unternehmens, indem sie die internen Faktoren (Stärken und Schwächen) zusammen mit den externen Faktoren (Chancen und Bedrohungen) untersucht. 👀

Wesentlich für business-Strategie und Projektmanagement mit einem SWOT-Analyse-Tool können Sie einen Aktionsplan oder eine Roadmap erstellen für entscheidungsfindung . Es bietet einen Echtzeit-Blick auf den Status eines Unternehmens und berücksichtigt ein Zusammenspiel von Faktoren, um festzustellen, wo die Herausforderungen liegen und wie man sich auf dem Markt positionieren kann.

Auf welche Features sollte man bei einer SWOT-Analyse-Software achten?

Auch wenn eine SWOT-Analyse auf den ersten Blick einschüchternd wirken mag, ist die richtige Software und Vorlagen für die SWOT-Analyse können den Prozess erheblich rationalisieren. Mit diesen Tools ist es einfach, Informationen zu sammeln und in einem übersichtlichen Bericht zusammenzustellen.

Hier sind einige wichtige Features, die Sie bei der Auswahl einer SWOT-Analyse-Software beachten sollten:

Vorlagen und Frameworks: Eine Vorlage kann Sie durch den Prozess leiten und erleichtert es Ihnen, alle relevanten Faktoren für die Erstellung eines Business-Plans abzudecken und zu überlegen, wie Sie Ihrpläne für die Umsetzung in die Tat umsetzen

Eine Vorlage kann Sie durch den Prozess leiten und erleichtert es Ihnen, alle relevanten Faktoren für die Erstellung eines Business-Plans abzudecken und zu überlegen, wie Sie Ihrpläne für die Umsetzung in die Tat umsetzen Benutzerfreundliche Schnittstelle und f Funktionalität : Die Wahl einer benutzerfreundlichen Software erleichtert die Eingabe von Daten und die Bearbeitung, wenn dies erforderlich ist, um den Analyseprozess reibungsloser zu gestalten

Die Wahl einer benutzerfreundlichen Software erleichtert die Eingabe von Daten und die Bearbeitung, wenn dies erforderlich ist, um den Analyseprozess reibungsloser zu gestalten Collaboration tools: Wenn Sie in einem Team arbeiten, brainstorming-Sitzungen sind unerlässlich. Achten Sie auf eine Software, die Kommentare, Bearbeitung und das Freigeben der Analyse für die Mitglieder des Teams ermöglicht

Wenn Sie in einem Team arbeiten, brainstorming-Sitzungen sind unerlässlich. Achten Sie auf eine Software, die Kommentare, Bearbeitung und das Freigeben der Analyse für die Mitglieder des Teams ermöglicht Datenvisualisierung: Flussdiagramme, Grafiken und Diagramme können Ihnen helfen, Daten zu verstehen und zu präsentieren. Suchen Sie also nach einem SWOT-Analyse-Tool mit diesen Features

Flussdiagramme, Grafiken und Diagramme können Ihnen helfen, Daten zu verstehen und zu präsentieren. Suchen Sie also nach einem SWOT-Analyse-Tool mit diesen Features Integration und Datenexport: Überlegen Sie, ob Sie die Software in andere bestehende Plattformen integrieren müssen und ob Sie die Daten in ein PDF-, PowerPoint- oder Excel-Format konvertieren können, um sie leichter freizugeben

10 beste SWOT-Analyse-Software im Jahr 2024

Es gibt Dutzende von SWOT-Analyse-Softwareoptionen, aber nicht alle sind gleich. Eine kostengünstige Möglichkeit, die Optionen zu testen, besteht darin, mit einem kostenlosen Plan zu beginnen, bevor Sie sich für eine Premium-Version entscheiden. Dann haben Sie ein besseres Gespür dafür, was Sie brauchen - z. B. neue Technologie-Integrationen, hochwertige visuelle Hilfsmittel und vorlagen für die strategische Planung -, die am besten zu Ihrer Organisation passen. ✨

Hier ist unsere Liste der besten SWOT-Analyse-Software, die Sie durch das Jahr 2024 und darüber hinaus begleitet.

1. ClickUp

Effektivere Zusammenarbeit mit Clients oder internen Teams mit den virtuellen Whiteboards von ClickUp zur Förderung von Innovationen

Möchten Sie Workflows und strategische Planung beherrschen? Dann sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse, denn dieses All-in-One-Zusammenarbeits- und projektmanagement tool macht die SWOT-Analyse gründlich und mühelos, insbesondere mit ClickUp's Whiteboards feature. Whiteboard-Projektmanagement ist ein kreativer, effizienter und kooperativer Ansatz für Projektmanagement und Planung. Mit Whiteboards kann Ihr Team Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln und einen Aktionsplan erstellen, um jeden Aspekt Ihrer Organisation zu verbessern. Die Mitglieder Ihres Teams können in Echtzeit in Ihrem virtuellen Workspace zusammenarbeiten, die Aktivitäten aller sehen, Notizen hinzufügen und Ideen zusammenbringen. 💡

Noch mehr, ClickUp's Vorlage für eine persönliche SWOT-Analyse hilft Ihnen, Strategien zur Überwindung von Schwächen zu entwickeln, Ihr Unternehmen und seine Ziele besser zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Zu erledigen ist das alles, während Sie Ihre Stärken nutzen.

ClickUp beste Features

Nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zur Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen für SWOT-Analysen, die Ihren Anforderungen entsprechen

Integration mit Google Workspace, Microsoft Office und anderen Programmen projektmanagement tools für nahtlose plattformübergreifende Produktivität

Diagramme und Grafiken machen es einfach, Ihre Daten in ein Format zu übersetzen, das für die Präsentation vor den Beteiligten geeignet ist

ClickUp's KI hilft bei der Entwicklung von Ideen, Frameworks und Prozessen im Handumdrehen

ClickUp Limits

Die umfangreiche Liste der Features kann für einige Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig sein

Einige Features wie ClickUp AI sind nur mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise ist verfügbar

Kontakt für Preise ist verfügbar ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (3,800+ Bewertungen)

2. Ausrichtung

über Ausrichtung Alignment ist eine Plattform, die eine übersichtliche und einfache SWOT-Diagramm-Matrix bietet. Mit ihr können Sie herausfinden, wo Sie prozesse verschlanken können und erkennen Sie interne und externe Bedrohungen, Stärken und Schwächen. Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht über die Interdependenz der Teams in Ihrem Unternehmen, um sicherzustellen, dass alle auf Anhieb auf derselben Seite stehen. 🎩

Beste Features von Alignment

Die benutzerfreundliche Oberfläche fasst alle Analysedaten auf einer einzigen, leicht zu lesenden, umfassenden Seite zusammen

Zentraler Hub, über den Sie zwischen den Teams navigieren können

Messaging in Echtzeit ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit, gezielte Diskussionen und sofortiges Feedback im Team

Jeder Benutzer kann sich von jedem Gerät aus in die Web App einloggen und so eine nahtlose Erfahrung machen

Ausrichtungsbeschränkungen

Der Preis kann für einige Geschäfte unerschwinglich sein, je nach Umfang des benötigten Supports

Nicht ideal für diejenigen, die sich ausschließlich mit Mindmapping beschäftigen

Preise für Alignment

Free

Pro Plan: Beginnt bei $5/Monat

Beginnt bei $5/Monat Erfolg im Business: $1.500/Monat

$1.500/Monat Erfolg in Unternehmen: $10.000/Monat

Alignment Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Visuelles Paradigma

über Visuelles Paradigma Mit der Drag-and-Drop Funktion von Visual Paradigm wird die Erstellung von Diagrammen zum Kinderspiel. Das Tool lässt sich nahtlos in MS Office integrieren, sodass Sie Ihre visuellen Hilfsmittel einfach exportieren und freigeben können, wenn Sie sie in Word, Excel oder OneNote ablegen müssen.

Wählen Sie aus Tausenden von hochwertigen Vorlagen für die Strategieentwicklung und Zusammenarbeit. Diese Software enthält Beispiele für SWOT-Analysen für Unternehmen in verschiedenen Branchen, damit Sie sehen können, wie Sie die gleichen Prinzipien auf Ihr Team anwenden können.

Visual Paradigm beste Features

Intuitive Plattform mit Echtzeit-Kommunikation

Einfache Tool-Integration mit vielen benutzerdefinierten Funktionen und Flussdiagrammen

Hervorragend geeignet zum Zeichnen von UML-Diagrammen

Visual Paradigm Einschränkungen

Free-Plan hat Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über Störungen und langsame Ladezeiten

Limitierte Modifikationen erschweren es manchen Benutzern, ein Diagramm an ihre Bedürfnisse anzupassen

Visual Paradigm Preise

Free

Starter: Beginnt bei $4/Monat

Beginnt bei $4/Monat Fortgeschrittene: Beginnt bei $9/Monat

Beginnt bei $9/Monat Combo: Beginnt bei $15/Monat

Visual Paradigm Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3 (10+ Bewertungen)

4.3 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2 (mehr als 10 Bewertungen)

4. Sicherheitskultur

über SicherheitskulturVorlagen für Wettbewerbsanalysen machen es Ihnen leicht zu erkennen, wie Sie sich von Ihrer Konkurrenz abheben können. Zu erledigen ist dies jedoch nicht ohne die Daten und das Wissen, wo Ihr Unternehmen in Echtzeit steht. Safety Culture wandelt die täglichen Prozesse in digitale Workflows um, so dass Sie problemlos über Teams hinweg kommunizieren und sehen können, wo Ihr Unternehmen kohärent und nahtlos angepasst werden kann.

Sicherheits-Kultur beste Features

Einfach zu erstellende und benutzerdefinierte Audits

Vorlagen sind hilfreich, um Probleme hervorzuheben

Medienelemente können einfach hinzugefügt werden

Grenzen der Sicherheitskultur

Die Einladung von Teammitgliedern zur Zusammenarbeit ist nicht so intuitiv wie andere Features

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Aktualisierungen die Kernfunktionen der Software nicht verbessern

Teams wünschen sich möglicherweise noch mehr benutzerdefinierte Anpassungen während des Erstellungsprozesses

Preise für Sicherheitskultur

Free

Premium: $24/Monat

$24/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zur Sicherheitskultur

G2: 4.4 (40+ Bewertungen)

4.4 (40+ Bewertungen) Capterra: 4,6 (190+ Bewertungen)

5. SmartDraw

über SmartDraw Wenn Sie auf der Suche nach einer SWOT-Analyse-Software sind, die auf verschiedenen Plattformen wie Windows, Mac, Android und iOS funktioniert, dann ist SmartDraw vielleicht die beste Lösung für Ihr Unternehmen. Mit einer Vielzahl von beispiele für Diagramme macht es Ihnen leicht, die perfekte Lösung für Ihre Situation zu finden und lässt Sie Ihr SWOT-Diagramm nach Bedarf benutzerdefinieren. Noch besser: SmartDraw lässt sich in die Tools integrieren, die Sie bereits bei der Arbeit verwenden. 🤩

SmartDraw beste Features

Zahlreiche Vorlagen machen den Einstieg leicht

Mindmapping Feature macht das Erstellen von Aufgaben in neuen Projekten zum Kinderspiel

Integration mit Tools wie Trello, Jira, Confluence und Google Workspace

Exportoptionen machen das Freigeben von Daten einfach

SmartDraw-Einschränkungen

Die Software kann instabil sein, einige Benutzer berichten von wiederholten Abstürzen

Die Navigation kann verwirrend sein

Das Benutzerdefinieren von Diagrammen kann zeitaufwändig sein

SmartDraw Preise

Einzelner Benutzer: $9.95/Monat

$9.95/Monat Mehrere Benutzer: $8.25/Monat

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6 (230+ Bewertungen)

4.6 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.1 (110+ Bewertungen)

6. Lucidchart

über Lucidchart Lucidchart ist ein robustes Tool für die SWOT-Analyse, das es einfach macht ihre Arbeit über Meetings hinaus zu visualisieren , E-Mails und alltäglichen Tabellenkalkulationen. Diagramme und Schaubilder helfen Ihrem Team, Ideen zu verstehen und schneller und effizienter zu kommunizieren, um Zeitverschwendung zu vermeiden. Mit dieser Software können Sie sich auf jeden Aspekt Ihres Unternehmens konzentrieren und gleichzeitig herauszoomen, um das große Ganze zu sehen und zu erkennen, wie alle Teile zusammenwirken. ⭐

Lucidchart beste Features

Vielseitige Visualisierungstools wie automatisierte Diagramme und Schaubilder

Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht Mitgliedern des Teams eine nahtlose Arbeit unabhängig vom Speicherort

Integrationen mit anderen Kollaborations- und produktivität tools zur Rationalisierung des Prozesses

Die Erstellung von Diagrammen ist äußerst benutzerfreundlich und einfach zu handhaben

Lucidchart Grenzen

Limitierte Funktionen auf dem kostenlosen Plan

Einige Benutzer empfinden Aspekte der benutzerdefinierten Gestaltung als zu komplex

Es gibt eine steile Lernkurve bei der Beherrschung der Features und Funktionen

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $7,95/Monat

$7,95/Monat Teams: Ab $9.00/Monat

Ab $9.00/Monat Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 (4,720+ Bewertungen)

4.5 (4,720+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (1,983+ Bewertungen)

7. MindManager

über MindManager MindManager macht mindmap ping einfach. Falls Sie noch nicht damit vertraut sind: Bei einer Mind Map wird ein zentrales Thema aufgeschrieben und mit neuen, verwandten Ideen verbunden, die vom Zentrum ausstrahlen.

MindManager nimmt diese Ideen auf und verwandelt sie in klare und anpassbare Mind Maps, Flussdiagramme und Zeitleisten für Sie und Ihr Team. Sie können auch Konzeptkarten, Organisationsdiagramme, Kanban Boards usw. erstellen. Nutzen Sie dieses Tool, um Ihre SWOT-Analysen zu vertiefen und Strategien zu entwickeln, um die gefundenen Probleme anzugehen. 🛠

MindManager beste Features

Das Anhängen von Dokumenten oder das Verfassen detaillierter Notizen ist einfach, ohne dass das Endprodukt visuell überwältigend wirkt

Karten lassen sich leicht für andere freigeben

Unternehmen können MindManager plattformübergreifend über Windows und mobile Geräte einsetzen

Einschränkungen von MindManager

Höherer Preis als andere Tools in dieser Kategorie

Einige Benutzer haben das Gefühl, dass es eine steile Lernkurve gibt

Die Anpassung von Schriftarten und Farben kann für Anfänger eine Herausforderung sein

MindManager Preise

Essentials: $99/Jahr

$99/Jahr Professionell: $179/Jahr

$179/Jahr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 (180+ Bewertungen)

4.5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (60+ Bewertungen)

8. Creately

über Kreativ Mit Creately und seiner umfangreichen Bibliothek von SWOT-Vorlagen können Sie einen genauen Blick auf die Faktoren werfen, die Ihr Unternehmen beeinflussen. Verbessern Sie Ihre Business-Ergebnisse und zusammenarbeit mit mehreren Interessengruppen in Echtzeit. Brainstormen Sie neue Ideen und kodieren Sie neue Perspektiven mit Farben, während Sie gleichzeitig Details mit integrierten Notizen hinzufügen. So können Sie im Handumdrehen von einer Idee zu einem Aktionsplan übergehen. 🌬️

Die besten Features von Creately

Eine umfangreiche Sammlung von Diagrammen und Vorlagen bietet viele Möglichkeiten der Benützung

Leicht freizugebendes Bildmaterial kann in Präsentationen integriert werden

Kostengünstig für ein Startup

Schöpferische Grenzen

Limitierte Integration mit anderen Tools wie Messaging Apps könnte die Zusammenarbeit beeinträchtigen

Benutzer berichten über gelegentliche Verzögerungen und langsame Ladezeiten

Creately Preise

Free

Starter: Beginnt bei $5/Monat

Beginnt bei $5/Monat Geschäft: $89/Monat

$89/Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4 (1,020+ Bewertungen)

4.4 (1,020+ Bewertungen) Capterra: 4.4 (160+ Bewertungen)

9. MindMeister

über MindMeister MindMeister hilft Ihnen, visuell ansprechende Mind Maps für die Projektplanung, das Brainstorming, das Meeting-Management und vieles mehr zu erstellen. Bringen Sie Ideen auf den Punkt und schaffen Sie schneller Klarheit, während Sie Projekte effizienter verwalten.

Mind Map tools in Kombination mit SWOT-Diagrammanalysen erleichtern die Lösung komplexer Probleme. Ein nuanciertes Verständnis einer Organisation führt zu stärkeren Strategien jetzt und in der Zukunft. 🌻

MindMeister beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung von Mindmaps

Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an einer einzigen Karte arbeiten, was die Zusammenarbeit erleichtert

Eine unendliche Leinwand bedeutet, dass der Himmel das Limit für die Gestaltung von Diagrammen ist

MindMeister Grenzen

Erlaubt nicht die Erstellung von Prozess-/Datenflussdiagrammen

Benutzer erleben Verzögerungen bei umfangreichen oder detaillierten Mind Maps

Die kostenlose Version ist auf drei Mind Maps limitiert

MindMeister Preise

Basic: Free

Free Personal: Beginnt bei $6/Monat

Beginnt bei $6/Monat Pro: Beginnt bei $10/Monat

Beginnt bei $10/Monat Business: Beginnt bei $15/Monat

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3 (30+ Bewertungen)

4.3 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6 (270+ Bewertungen)

10. Gliffy

über Gliffy Mit Gliffy können Sie in Confluence oder Jira Diagramme für Softwareentwicklungs-, IT- und Produktteams genauso mühelos erstellen wie für Ihr gesamtes Geschäft. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie ein einfaches SWOT-Analysediagramm erstellen, das bei Änderungen automatisch aktualisiert wird. Auf diese Weise hat jeder, der es betrachtet, immer die aktuellste Version zur Ansicht.

Gliffy beste Features

Vielfältige benutzerdefinierte Anpassung des SWOT-Diagramms mit Schriftarten, Farben und Formen

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche macht es auch Anfängern leicht, Flussdiagramme und Diagramme zu erstellen

Benutzer können Diagramme mit Mitgliedern des Teams freigeben und sofortiges Feedback erhalten

Eine umfassende Bibliothek mit Vorlagen ermöglicht es Benutzern, Flussdiagramme, Organisationsdiagramme, Wireframes und Netzwerkdiagramme zu erstellen

Grenzen von Gliffy

Die Platzierung von Text auf Diagrammelementen kann andere Teile des Diagramms abschneiden

Benutzer berichten über eine Lernkurve bei einigen Aspekten der Funktionen

Preise für Gliffy

Professional: 1-9 Benutzer beginnen bei $8/Monat; 10-50 Benutzer beginnen bei $6/Monat

1-9 Benutzer beginnen bei $8/Monat; 10-50 Benutzer beginnen bei $6/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Gliffy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4 (200+ Bewertungen)

4.4 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3 (70+ Bewertungen)

Finden Sie die beste SWOT-Analyse-Software für Ihr Team

Die Identifizierung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Unternehmens mag wie eine entmutigende Aufgabe klingen. Aber genau dabei kann ein SWOT-Analyse-Tool helfen.

Achten Sie auf die Features, die für Ihr Unternehmen am sinnvollsten sind, damit Sie die internen und externen Faktoren, die sich auf Ihr Wachstum auswirken, genau erfassen können. 🎯

Es ist zwar gut, eine spezielle Software für Ihre SWOT-Analyse zu haben, aber warum nicht alle Ihre Prozesse mit einer einzigen Lösung rationalisieren ? Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools umschalten. Sie haben Whiteboards und benutzerdefinierte Vorlagen für SWOT-Analysen zur Hand, und das alles innerhalb der effizientesten Plattform für Zusammenarbeit und Projektmanagement für Geschäfte jeder Größe (und jeder Branche). ✨

Organisieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie Ziele und kommunizieren Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit. Anmeldung für ClickUp und probieren Sie es aus - kostenlos.