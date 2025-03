10 beste virtuelle Assistenzsoftware für schnelleres Arbeiten im Jahr 2025

In der Vergangenheit bedeutete die Auslagerung von administrativen Aufgaben die Einstellung eines persönlichen oder administrativen Assistenten zu höheren Kosten. Jetzt können Sie einen virtuellen Assistenten von überall auf der Welt einstellen und ihn in Ihr Team einbinden, damit Sie effektiver arbeiten können.

Natürlich braucht ein virtueller Assistent, wie jedes andere Mitglied eines Teams auch, die richtigen tools, um seine Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten. Hier kommt die beste Software für virtuelle Assistenten ins Spiel.

Ganz gleich, ob Sie virtuelle Assistenten einstellen oder ob Sie als virtueller Assistent auf der Suche nach neuer Technik sind - hier finden Sie die besten Optionen. Entdecken Sie die beste Software für virtuelle Assistenten, die Sie 2024 in Ihr Toolkit aufnehmen sollten.

Was ist Software für virtuelle Assistenten?

Software für virtuelle Assistenten ist jedes Tool oder Programm, das virtuelle Assistenten (VAs) verwenden, um ihre Arbeit zu rationalisieren und mit Mitgliedern ihres Teams in Verbindung zu treten. In der Regel entscheidet der Eigentümer des Geschäfts, welche Software verwendet wird. Wenn Sie selbst ein virtueller Assistent sind, können Sie Ihren Mitarbeitern Tools vorschlagen.

Die meiste Software für virtuelle Assistenten umfasst tools für die Remote-Zusammenarbeit , Team kommunikations-Tool s, erinnerungen Apps und Tools zur Dokumentenverwaltung. Sie könnten auch in Software für künstliche Intelligenz (KI) investieren, wie KI-Tools für Meetings , KI-Kalender und KI-Tools für das Projektmanagement .

Virtuelle Assistenten nutzen diese Tools, um in Verbindung zu bleiben, effektiv zu kommunizieren, Projekte und Aufgaben zu verwalten und bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Mit den richtigen tools wird die Arbeit für alle Beteiligten einfacher, schneller und angenehmer. ☀️

Wie Sie die beste Software für virtuelle Assistenten für Ihr Business auswählen

Es gibt Tausende von Tools, die ein virtueller Assistent nutzen kann, um produktiver zu arbeiten was es schwierig machen kann, die Auswahl einzugrenzen. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier ist, worauf Sie bei der Bewertung verschiedener Tools für virtuelle Assistenten achten sollten:

Spezialität: Was ist die Spezialität dieser App, und entspricht sie Ihren Bedürfnissen, wie Instant Messaging, Rechnungsstellung, outsourcing von Projektmanagement oder Grafikdesign?

Was ist die Spezialität dieser App, und entspricht sie Ihren Bedürfnissen, wie Instant Messaging, Rechnungsstellung, outsourcing von Projektmanagement oder Grafikdesign? Funktionen: Verfügt die App über alle Features, die Sie benötigen?

Verfügt die App über alle Features, die Sie benötigen? Vertrautheit: Wissen Sie und Ihr VA bereits, wie man diese App oder diese Art von Software zu erledigen hat?

Wissen Sie und Ihr VA bereits, wie man diese App oder diese Art von Software zu erledigen hat? Preisgestaltung : Ist das Tool oder die App erschwinglich? Gibt es eine kostenlose Version?

: Ist das Tool oder die App erschwinglich? Gibt es eine kostenlose Version? Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software App einfach zu bedienen? Kann Ihr VA die Anwendung schnell erlernen?

Ist die Software App einfach zu bedienen? Kann Ihr VA die Anwendung schnell erlernen? Bewertungen und Rezensionen: Was denken andere Benutzer über die Software? Wie sieht der Kundensupport aus?

Nutzen Sie diese Fragen, um zu entscheiden, was am wichtigsten ist, damit Sie herausfinden, in welche Tools Sie investieren und welche Sie weglassen sollten. Wenn Sie bereits mit einem VA zusammenarbeiten, sollten Sie auch dessen persönliche Meinungen und Erkenntnisse einholen.

Die richtigen Software-Tools für virtuelle Assistenten rationalisieren Ihre Workflows und helfen Ihnen, die Arbeit schneller und effektiver zu erledigen. Wenn Sie in diesem Jahr produktiver arbeiten möchten, sollten Sie diese Tools in Betracht ziehen KI-Tools und Software-Apps für virtuelle Assistenten.

1. ClickUp

ClickUp's TIML-Feature (Tasks in Multiple Lists) erlaubt es Entwicklern, Aufgaben mit anderen Teams innerhalb der Organisation zu verbinden

Egal, ob Sie eine Plattform suchen, die die Zusammenarbeit im Team mit Ihrem virtuellen Assistenten vereinfacht, oder ob Sie ein VA sind, der nach einem Tool sucht, das Ihnen bei der Verwaltung der Arbeit Ihrer Clients hilft, ClickUp ist die beste Wahl.

ClickUp zeichnet sich aus durch projektmanagement und kann dazu verwendet werden, Ihren gesamten Prozess von der Projektidee bis zum Abschluss zu rationalisieren. Lagern Sie Aufgaben an Ihren virtuellen Assistenten aus und sehen Sie einfach deren Fortschritt, oder bitten Sie Ihren VA, als Projektmanager für Sie zu fungieren.

Organisieren Sie Projekte und Aufgaben, sehen Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick und verfolgen Sie Ihre Aktivitäten während des Projektverlaufs. Erstellen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Setup, oder verwenden Sie die ClickUp Projektmanagement Aufgaben Plan um den Prozess zu starten.

ClickUp kann Ihr All-in-One-Ziel für alles werden, was mit Projekten, Aufgaben und Produktivität zu tun hat. Organisieren Sie Projekte, erstellen Sie To-Do-Listen, weisen Sie Aufgaben zu, überwachen Sie Workloads, arbeiten Sie zusammen an ClickUp Dokumente und mehr - alles an einem Ort.

Wenn Sie noch keinen virtuellen Assistenten eingestellt haben, sehen Sie nach, ob ClickUp AI kann stattdessen als Ihr persönlicher Assistent fungieren. Nutzen Sie unser aufregendes neues KI Feature, um Dokumente zusammenzufassen, Elemente für Aktionen zu erstellen, Ihren Schreibstil zu verbessern, Inhalte zu formatieren, Ideen zu sammeln und vieles mehr.

Verwenden Sie ClickUp AI, um einen Blog-Beitrag in ClickUp Docs aus einer einfachen Abfrage zu generieren, um Details und andere wichtige Aspekte hinzuzufügen ClickUp Automatisierungen vermittelt auch das Gefühl, einen persönlichen Assistenten zu haben. Zeit sparen für manuelle, sich wiederholende Aufgaben und lassen Sie sie stattdessen von der Automatisierung erledigen. Nutzen Sie unsere vorgefertigten Automatisierungen oder benutzerdefinieren Sie sie mit Ihren eigenen Auslösern und Regeln. ⚒️

ClickUp beste Features

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie sie Ihrem VA zu und überwachen Sie den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben Organisieren Sie alle Ihre Kontaktdaten für eine einfache Erreichbarkeit mit unserer eingebautem CRM Binden Sie Ihre Ziele in Ihre Gesamtstrategie ein mit ClickUp Ziele Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen mit den integrierten ClickUp Chatten Sparen Sie Zeit und rationalisieren Sie Ihre Workflows mitClickUp Vorlagen Vereinfachen Sie Ihren Personalverwaltungsprozess mit ClickUp's HR Features Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Geschehnisse mit anpassbaren ClickUp Dashboards Verwenden Sie ClickUp Integrationen um eine Verbindung zu über 1.000+ anderen Tools herzustellen



ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer finden die Vielfalt der Features und benutzerdefinierten Optionen auf den ersten Blick überwältigend

ClickUp AI kann zwar bereits als Ihr persönlicher Assistent fungieren, aber da es sich um eine neue Version handelt, werden im Laufe der Zeit weitere Funktionen hinzukommen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Slack

über SlackSlack ist eine Plattform für Produktivität und ein Tool für die Kommunikation im Team, das es einfacher macht, mit den Mitgliedern des Teams in Verbindung zu bleiben und Dinge zu erledigen, ähnlich wie bei Microsoft Teams .

Nutzen Sie Slack, um einen zentralen Ort zu schaffen, an dem Sie live oder asynchron chatten können, und verwenden Sie Automatisierungen, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Zeit für sich wiederholende Aufgaben zu sparen. 💬

Slack beste Features

Kommunizieren Sie mit Ihren Teammitgliedern in Kanälen

Bleiben Sie mit Slack Connect mit Freiberuflern und Auftragnehmern in Kontakt

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit dem Workflow Builder

Veranstalten Sie Live-Audio- und Video-Anrufe mit Huddle

Slack Limits

Die Anzahl der Benachrichtigungen kann überwältigend werden, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet wird

VAs mit mehreren Clients können nicht alle ihre Slack-Communities in einem Fenster sehen, und es kann mühsam sein, zwischen ihnen zu wechseln oder sie in separaten Fenstern zu öffnen

Slack Preise

Free

Pro: $7,25/Monat pro Benutzer

$7,25/Monat pro Benutzer Business+: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preisgestaltung

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (31,900+ Bewertungen)

4.5/5 (31,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

3. Zoom

über ZoomVergrößern ist ein Software-Tool für Remote-Zusammenarbeit und Videokonferenzen, das Sie mit Ihren Teammitgliedern für Videoanrufe, virtuelle Meetings, Team-Chats und digitale Whiteboards verbindet. Neben der Software für virtuelle Meetings können Sie Zoom auch für die Terminplanung, virtuelle Ereignisse und Online-Webinare nutzen. 💻

Zoom beste Features

Lassen Sie Ihren VA Anrufe und Meetings mit Clients planen

Zeichnen Sie Videoanrufe auf, damit Sie sie für Schulungen und als Referenz verwenden können

Nutzen Sie die Intelligenz der Unterhaltung, um Ihre Strategie für Verkaufsgespräche zu verbessern

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem KI-Begleiter von Zoom

Zoom Limits

Einige Pläne bieten ein zeitliches Limit für Meetings

Einige Benutzer berichten von Ausfallzeiten und Stabilitätsproblemen

Zoom Preise

Free

Pro: $15.99/Monat pro Benutzer

$15.99/Monat pro Benutzer Business: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Business Plus: $25/Monat pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,600+ Bewertungen)

4.5/5 (53,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,600+ Bewertungen)

4. QuickBooks

über QuickBooks QuickBooks ist eine Sammlung von Tools für die Online-Buchhaltung, die kleinen Geschäften und Unternehmern die Buchführung, Lohnabrechnung und Zeiterfassung erleichtern soll.

Verwenden Sie QuickBooks, um diese Aufgaben an einen virtuellen Assistenten oder einen virtuellen Buchhalter auszulagern, oder verwenden Sie die Software, um den Prozess der Bezahlung Ihrer Auftragnehmer zu vereinfachen - so wie Sie es mit ähnlichen Apps wie Freshbooks tun würden. 📚

QuickBooks beste Features

Nachverfolgung von Einkommen, Banktransaktionen, Quittungen und mehr

Verwalten Sie Rechnungen, Ausgaben und Steuerabzüge

Automatische Lohnabrechnung, Steuern und Formulare einrichten

Mobiles Arbeiten: Anzeigen und Genehmigen von Timesheets und Verwendung von Tools für die mobile Zeiterfassung

QuickBooks-Einschränkungen

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die mobile App für Aufgaben nicht immer einfach zu verwenden ist

Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Geschwindigkeit und Stabilität

QuickBooks Preise

Premium: $20/Monat für 1 Administrator Benutzer ($8/Monat für jeden weiteren Benutzer)

$20/Monat für 1 Administrator Benutzer ($8/Monat für jeden weiteren Benutzer) Elite: 40 $/Monat für 1 Administrator Benutzer (10 $/Monat für jeden weiteren Benutzer)

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (3,100+ Bewertungen)

4.0/5 (3,100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,300+ Bewertungen)

5. Google Kalender

über Google KalenderGoogle Kalender ist ein gemeinsam nutzbarer Online-Kalender, mit dem Sie organisiert und produktiv bleiben können, wenn Sie alleine oder mit Ihrem virtuellen Assistenten arbeiten. Verwenden Sie Google Kalender, um Aufgaben zu planen, eine Übersicht über Ihre Termine zu erhalten und Meetings mit anderen zu planen. 📅

Google Kalender beste Features

Geben Sie Ihren Kalender für Ihre VA frei, damit diese problemlos Termine vereinbaren können

Fügen Sie als VA Meetings, Termine und Ereignisse zu den Kalendern Ihrer Kunden hinzu, damit diese organisiert und auf dem neuesten Stand bleiben

Legen Sie mehrere Kalender in einer Ansicht zusammen, um die Verfügbarkeit schnell zu sehen

Passen Sie Ihre Ansicht des Kalenders mit verschiedenen Farben an

Erhältlich als Kernbestandteil der übrigen Google-Produktreihe oder als Teil der kostenpflichtigen Google Workspace-Pläne für Unternehmen

Google Kalender Limits

Es kann leicht passieren, dass das Fenster "Meeting erstellen" versehentlich geschlossen wird, wodurch der Fortschritt verloren geht und Sie von vorne beginnen müssen

Benutzer berichten, dass Sie Aufgaben nicht wie in anderen Tools als niedrige oder hohe Priorität kennzeichnen können, z. B ClickUp Google Kalender Preise

Free

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Kalender Bewertungen und Rezensionen

G2: k.A

k.A Capterra: 4.8/5 (3,000+ Bewertungen)

6. Calendly

über CalendlyCalendly ist ein Software-Tool für die Einstellung und Planung von Terminen, das den Prozess der Auslagerung der Terminverwaltung vereinfacht. Geben Sie Ihrem virtuellen Assistenten Zugriff auf Calendly, um Ihre Verfügbarkeit für andere freizugeben, Meetings zu arrangieren und Systeme für eingehende Leads einzurichten, um Anrufe mit Ihnen zu planen. 📞

Calendly beste Features

Optimieren Sie Ihren Prozess zur Planung von Meetings, Terminen und Ereignissen

Binden Sie Ihr Calendly auf Ihrer Website ein, damit andere Personen Anrufe mit Ihnen planen können

Fügen Sie Screening-Fragen auf der Seite für die Voranmeldung hinzu, um Kandidaten zu qualifizieren oder sich auf Ihre Meetings mit ihnen vorzubereiten

Erstellen Sie eine Sequenz, in der Sie Details vor dem Meeting per E-Mail versenden können

Calendly-Einschränkungen

Nicht alle Features sind auf mobilen Geräten verfügbar

Alle Calendly-Verknüpfungen stammen von der Calendly-Domäne - es gibt keine Möglichkeit, sie mit Ihrer eigenen Beschreibung zu versehen

Calendly-Preise

Free

Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Teams: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,900+ Bewertungen)

7. LastPass

über LastPass LastPass ist eine App zur Verwaltung von Passwörtern und Tresoren, mit der Sie Logins und Passwörter sicher für Ihren virtuellen Assistenten und andere Mitglieder Ihres Teams freigeben können. Diese Software macht das Freigeben vertraulicher Anmeldedaten überflüssig und gibt beiden Parteien ein Gefühl der Sicherheit. 🔏

LastPass beste Features

Sicheres Freigeben von Passwörtern und Anmeldedaten für tools mit Ihrem virtuellen Assistenten

Automatisches Ausfüllen von Passwörtern auf allen Geräten

Bleiben Sie sicher mit erstklassiger Verschlüsselung und globalen Sicherheitszertifizierungen

Speichern Sie sichere Details für mehrere Clients und Projekte an einem Ort

LastPass Beschränkungen

Sie können nur auf Passwörter zugreifen und diese automatisch ausfüllen, wenn Sie online sind

Wie andere Passwort-Manager hatte auch diese App in der Vergangenheit mit Sicherheitslücken zu kämpfen

LastPass-Preise

Teams: $4/Monat pro Benutzer (bis zu 50 Benutzer)

$4/Monat pro Benutzer (bis zu 50 Benutzer) Business: 7 $/Monat pro Benutzer (unbegrenzte Benutzer)

LastPass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,200+ Bewertungen)

4.4/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,700+ Bewertungen)

Sieh dir das an LastPass-Alternativen !_

8. Google Drive

über Google DriveGoogle-Laufwerk ist ein Cloud-basiertes Tool zum Freigeben von Dateien und zur Verwaltung von Inhalten, mit dem Sie von jedem Speicherort aus auf Ihre Dateien zugreifen können, ähnlich wie bei Dropbox . Verwenden Sie Google Drive, um Ihre Arbeiten in Bearbeitung zu speichern, ein Wiki zu erstellen, das Sie für virtuelle Mitglieder Ihres Teams freigeben können, oder einfach, um digitale Dateien zu speichern. 📁

Google Drive beste Features

Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Dateien von Mobil- und Desktop-Geräten aus

Finden Sie Ihre Dateien schneller mit der KI-gestützten Suchfunktion

Sicherheit durch integrierten Spam-, Malware- und Ransomware-Schutz

Integration mit Google Docs, Google Tabellen und Google Slides für die Zusammenarbeit in einer App

Google Drive Limits

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche und die Standard-Dateiorganisation "unübersichtlich"

Das Hochladen von und der Zugriff auf Dokumente kann manchmal langsam sein, meinen einige Benutzer

Google Drive Preise

Free

Business Starter: 6 $/Monat pro Benutzer

6 $/Monat pro Benutzer Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Drive Bewertungen und Rezensionen

G2: k.A

k.A Capterra: 4.8/5 (27,200+ Bewertungen)

9. Hootsuite

über HootsuiteHootsuite ist ein Social Media Management Tool, das die Verwaltung all Ihrer Social Media Profile vereinfacht - ähnlich wie Buffer, aber mit mehr Features. Geben Sie Ihrem virtuellen Assistenten Zugriff auf Hootsuite, um Inhalte für soziale Medien zu planen, mit Kunden in Kontakt zu treten, Markenerwähnungen zu überwachen und Anzeigen in sozialen Medien zu schalten. 📲

Hootsuite beste Features

Planen und planen Sie Social Media-Beiträge für verschiedene Kanäle an einem Ort

Erstellen Sie benutzerdefinierte Streams, um Trends und Markenerwähnungen zu überwachen

Erhalten Sie Einblicke in die besten Posting-Zeiten für Ihre Konten in den sozialen Medien

Interagieren Sie mit Ihrem Social-Media-Publikum in Echtzeit

Hootsuite Beschränkungen

Es ist manchmal schwierig, Konten zu taggen, wenn dieses Tool für Plattformen wie Instagram verwendet wird

Einige Benutzer berichten, dass geplante Beiträge nicht immer wie erwartet veröffentlicht werden

Hootsuite Preise

Professionell: $99/Monat für 1 Benutzer (bis zu 10 soziale Konten)

$99/Monat für 1 Benutzer (bis zu 10 soziale Konten) Team: $249/Monat für 3 Benutzer

$249/Monat für 3 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hootsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,500+ Bewertungen)

10. Prozess Straße

über Prozess Straße Die Prozessstraße ist eine prozessmanagement tool, das Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfacht. Mit diesem tool können Sie Checklisten, Workflows und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) erstellen, die Ihr virtueller Assistent und andere Mitglieder Ihres Teams befolgen müssen. 📝

Process Street beste Features

Erstellen Sie Workflows, die die Nachverfolgung und Automatisierung von Aufgaben abschließen

Einfaches Sammeln von Informationen mit anpassbaren Formularen und Umfragen

Erstellen und Freigeben von SOPs mit dem integrierten Editor für Dokumente

Verwenden Sie Process KI, um personalisierte Workflows zur Steigerung der Produktivität zu erstellen

Process Street Einschränkungen

Das Erstellen eines Prozesses kann für neue Benutzer kompliziert sein

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass es nicht immer einfach ist, unerledigte Aufgaben zu sehen

Preise für Process Street

Startup: $100/Monat für 5 Benutzer

$100/Monat für 5 Benutzer Pro: Ab $415/Monat

Ab $415/Monat Unternehmen: Ab $1.660/Monat

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

Es gibt Tausende von Software-Optionen, aber diese sind wirklich die besten in ihrer Klasse für Terminplanung, Datei-Speicher, Projektmanagement und alles, was ein VA braucht.

Nutzen Sie diese Liste, um die richtigen Software-Tools für virtuelle Assistenten zu finden und Ihr Superstar-Team mit den bestmöglichen Ressourcen und Geräten auszustatten. ✨

Wenn Sie bereit sind, die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Mitgliedern Ihres Teams neu zu gestalten, testen Sie ClickUp kostenlos .

Unsere All-in-One-Produktivitätsplattform bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre virtuellen Assistenten erfolgreich einzubinden, zu fördern, zu verwalten und zu befähigen, auf höchstem Niveau zu arbeiten.