10 beste Software zur Büroautomatisierung im Jahr 2024

Sich wiederholende Aufgaben sind der Fluch des Lebens eines jeden Arbeitnehmers. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Datenverwaltung und des Büromanagements, aber sie sind zeitaufwändig und oft langweilig. Das Schlimmste ist, dass sie, wenn man nicht aufpasst, zu Fehlern führen können, die sich auf andere Geschäftsprozesse auswirken. 👀

Früher gab es kein Entrinnen aus diesen manuellen Prozessen - aber die Technologie hat sich weiterentwickelt, und wir haben jetzt mehr Möglichkeiten. Büro betreten automatisierungssoftware .

Erfahren Sie mehr über Büroautomatisierungsprogramme und wie sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Dann lernen Sie einige der besten heute erhältlichen Büroautomatisierungssoftware kennen, damit Sie die richtige wählen können, damit Ihr Unternehmen floriert.

Was ist Büroautomatisierungssoftware?

Software zur Büroautomatisierung übernimmt sich wiederholende Verwaltungsaufgaben, ohne dass viel - wenn überhaupt - menschliches Eingreifen erforderlich ist. So können Sie und Ihr Team sich auf strategisch wichtigere Aufgaben konzentrieren oder auf Aufgaben, die eine besondere menschliche Note erfordern.

Büroautomatisierungssoftware ist so konzipiert, dass sie automatisierte Prozesse durch eine Reihe von Auslösern steuert. Diese setzen bestimmte Aktionen in Gang, z. B. die Erstellung einer Statusaktualisierung, die Änderung eines Fälligkeitsdatums oder das Versenden einer E-Mail oder einer Erinnerungsbenachrichtigung. 📤

Die verschiedenen Arten von Büroautomatisierungs-Tools haben eine Vielzahl von Anwendungen. Zum Beispiel:

Front-Office-Aufgaben wie Zugangskontrolle, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Helpdesk-Funktionen für den Kundendienst

Back-Office-Automatisierung, die Prozesse wie Gebäudemanagement, Bestandsverwaltung, Rechnungsstellung und Gehaltsabrechnung unterstützt

HR-Funktionen, wie Bewerberverfolgung, Onboarding und Schulung

Zu den vielen Vorteilen der Büroautomatisierungstechnologie gehören unter anderem folgende Verbesserungen prozesseffizienz und Produktivität durch:

Höhere Genauigkeit durch eine Verringerung menschlicher Fehler

Optimierung des Arbeitsablaufs damit alle Ihre Prozesse wie am Schnürchen laufen

Weniger Zeitverschwendung - die Maschinen machen keine Mittagspausen oder verlieren den Fokus

Niedrigere Betriebskosten und damit höhere Gewinne

Verbesserte Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Und das ist nur der Anfang. 🤩

Worauf sollten Sie bei Software zur Büroautomatisierung achten?

Wenn Sie Software zur Büroautomatisierung einführen, müssen Sie wahrscheinlich einige geschäftsprozess-Reengineering . Um dies zu minimieren, wählen Sie das Büroautomatisierungssystem, das Ihren Anforderungen am ehesten entspricht.

Welches dieser Systeme benötigen Sie zum Beispiel?

Software zur Prozessabbildung zur Planung Ihrer Geschäftsprozesse

Ein Datenmanagementsystem zur Vereinfachungdateneingabe und den Datenaustausch

Software zur Verwaltung von Arbeitsabläufen zur Optimierung Ihrer Büroabläufe und zur Reduzierung von Engpässen

Software zur Aufgabenverwaltung um Ihre Teammitglieder auf Kurs zu halten und das Projektmanagement zu erleichtern

Tools, die Ihnen helfenarbeit zu delegieren und dann den Fortschritt genau im Auge zu behalten - ohne Mikromanagement

Kommunikationskanäle, die Ihrem Team helfen, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen

Software zur Marketing-Automatisierung um Kunden durch Ihren Verkaufstrichter zu leiten

Low-Code-Implementierung, so dass Sie kein IT-Team benötigen, um loszulegen

Sichere Datenspeicherung, damit alle Ihre Kunden- und Geschäftsinformationen geschützt sind

Aufschlussreiche Berichte, die Ihnen zeigen, was funktioniert und was nicht

Die beste Softwarelösung für die Büroautomatisierung bietet Ihnen die richtige Kombination von Tools. Sie müssen trotzdem regelmäßig workflow-Analyse um zu überprüfen, ob alle Ihre Büroabläufe in Ordnung sind, aber wenn Sie von einer soliden, automatisierten Grundlage ausgehen, sind Sie schon einen Schritt weiter. 💪

Die 10 besten Softwarelösungen für die Büroautomatisierung im Jahr 2024

Jetzt, wo Sie wissen, was mit einer workflow-Automatisierung lösung zu finden, sollten Sie sich über einige der besten heute verfügbaren Optionen informieren.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann

ClickUp ist eine All-in-One projektmanagement-Tool das Ihnen hilft, jeden Aspekt Ihres Unternehmens im Griff zu behalten. Diese Software zur Büroautomatisierung ist auf Effizienz- und Produktivitätssteigerung ausgerichtet und soll Ihre Arbeitsabläufe auf möglichst viele Arten optimieren. 🙌

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten ClickUp-Automatisierungen -... oder passen Sie sie an, um routinemäßige Büroverwaltungsaufgaben zu erledigen. Erstellen Sie zum Beispiel schnell neue Aufgaben und weisen Sie sie dann automatisch den richtigen Teammitgliedern zu, mit angehängten Kommentaren.

Wiederkehrende Aufgaben werden automatisch wiederholt, ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. Sie können auch Auslöser oder Bedingungen einrichten, um Aktionen in Gang zu setzen, z. B. die Änderung von Status, Fälligkeitsdatum oder Prioritäten oder die Neuzuweisung von Aufgaben nach Bedarf.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, mit denen Sie Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Profitieren Sie von der breiten Palette an Vorlagen, die für jeden Geschäftsbedarf verfügbar sind, von der ClickUp Büroflächenmanagement-Vorlage zum ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern oder die ClickUp Help Desk Vorlage .

Behalten Sie absolut alles im Auge mit ClickUp Dashboards . Sie können diese so anpassen, dass sie Ihnen die Echtzeit-Metriken und die tiefen Einblicke zeigen, die Sie für eine gute Entscheidungsfindung benötigen. 📊

Die besten Funktionen von ClickUp:

Legen Sie sofort los mit dieser no-code Büroautomatisierungslösung

Verwenden SieClickUp Mindmaps oder eineClickUp-Whiteboard um Ihre Arbeitsabläufe zu entwerfen, bevor Sie sie automatisieren

Automatisieren Sie Erinnerungsbenachrichtigungen, damit jeder weiß, was wann zu tun ist

Nutzen Sie die Vorteile der eingebautenClickUp AI-Werkzeuge um Prozesse wie das Schreiben und Bearbeiten von Texten, das Zusammenfassen von Besprechungsnotizen und das Formatieren von Inhalten für Sie zu vereinfachen

Bringen Sie alles in einen gemeinsamen Workflow über Integrationen mit einer Vielzahl von Drittanbieteranwendungen, darunter Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot und viele mehr

Verwenden Sie integriertetools zur Prozessverbesserung, wieprozessdokumentation, visuelle Workflows und detaillierte Berichte zur kontinuierlichen Feinabstimmung aller Elemente Ihres Unternehmens

ClickUp Einschränkungen:

ClickUp ist zwar äußerst benutzerfreundlich, aber es gibt so viele Optionen, dass es einige Zeit dauern kann, bis man sie alle verstanden hat

Die mobile App kann nicht ganz mit der Desktop-Version mithalten, aber sie ist auf dem besten Weg dahin

ClickUp-Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI kann bei allen kostenpflichtigen Tarifen zum Preis von $5 pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. BetterCloud

über BetterCloud BetterCloud ist eine codefreie Büroautomatisierungssoftware, die Online-Umgebungen verwaltet und sie vor Sicherheitslücken schützt. Es wurde entwickelt, um die Produktivität und Effizienz von IT-Teams zu verbessern, indem die Automatisierung zur Rationalisierung der täglichen Abläufe genutzt wird.

Verwenden Sie die vorkonfigurierten Workflows, um typische IT-Aufgaben wie das Onboarding von Benutzern und die Verwaltung von Lizenzen zu automatisieren. Dies spart Zeit und verbessert die Genauigkeit, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind. ✅

Die Bewertung und berichtsinstrumente bieten einen Einblick in die Nutzung der Cloud-basierten Plattform und zeigen potenzielle Sicherheitsbedrohungen für weitere Maßnahmen auf.

BetterCloud beste Eigenschaften:

Sparen Sie Geld durch automatische Konsolidierung von Redundanzen wie Überlizenzierung

Automatisieren Sie die Prozesse im Lebenszyklus von Nutzern, indem Sie sie zu den richtigen Zeitpunkten ein- und ausloggen

Sicherheit und Konformität der Unternehmensdaten durch automatisches Scannen von Dateien, Backups und Wiederherstellungsfunktionen

Integration mit mehr als 70 SaaS-Anwendungen, wie Google Workspace, Salesforce, Asana und ClickUp

BetterCloud-Einschränkungen:

Es gibt eine anfängliche Lernkurve, um sich auf der BetterCloud-Plattform zurechtzufinden

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Arbeitsabläufe besser an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden könnten

BetterCloud-Preise:

Kontakt für Preise

BetterCloud Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (340+ Bewertungen)

4.4/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (27 Bewertungen)

3. Arbeitsfähig

über Arbeitsfähig Workable ist ein Tool zur Büroautomatisierung, das sich an Personalvermittler richtet. Es automatisiert den Prozess der Suche nach neuen Mitarbeitern, deren Einarbeitung und anschließende Verwaltung, was Zeit spart und Kosten senkt.

Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Tools von Workable, um schnell eine Karriereseite zu erstellen, die hochwertige Bewerber anzieht. Verwenden Sie dann die vorgefertigten Vorlagen für Stellenbeschreibungen, um Rollenbeschreibungen zu erstellen. KI-Tools erstellen Ihre Bewerberliste, indem sie online nach passiven Kandidaten suchen, die an neuen Stellen interessiert sein könnten, sowie nach Kandidaten, die sich zuvor beworben haben.

Automatisieren Sie die Planung von Vorstellungsgesprächen und bewerten Sie die Kandidaten, indem Sie über die Plattform das Feedback des Einstellungsteams einholen, um die richtige Person für die Stelle zu finden. 🥇

Die besten Funktionen von Workable:

Schnelles und einfaches Veröffentlichen von Stellenangeboten auf mehr als 200 Websites und in Ihren sozialen Netzwerken

Sammeln Sie Profile und Kontaktdaten von Bewerbern aus sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Twitter

Automatisches Befüllen von Bewerberprofilen mit Hilfe von Lebenslauf-Parsing

Nutzen Sie automatische Bewertungstests, um zu prüfen, ob die Kandidaten für die Stelle qualifiziert sind

Bringen Sie neue Mitarbeiter dazu, Dokumente elektronisch zu unterschreiben und sie dann sicher im System zu speichern

Praktikable Einschränkungen:

Sie müssen für Premium-Funktionen wie Bewertungen, Textnachrichten über die Plattform und Videointerviews extra bezahlen

Manchmal lassen sich Bewerberdaten aus anderen Anwendungen nicht nahtlos zusammenführen und müssen manuell eingegeben werden

Praktikable Preise:

Starter: $149/Monat für bis zu 50 Mitarbeiter

$149/Monat für bis zu 50 Mitarbeiter Standard: Ab 299 $/Monat für bis zu 20 Mitarbeiter

Ab 299 $/Monat für bis zu 20 Mitarbeiter Premier: Ab $599/Monat für bis zu 20 Mitarbeiter

Workable Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (430+ Bewertungen)

4. Brevo

über Brevo Diese Büroautomatisierungssoftware ist eine CRM-Plattform, die den Vertriebszyklus vereinfacht und Ihnen hilft, Kunden durch Ihre Pipeline zu leiten. Wählen Sie aus der Marketing-Plattform, der Vertriebsplattform, dem E-Mail-Tool für Transaktionen und dem Konversations-Tool - oder holen Sie sich alles zusammen in BrevoPlus.

Richten Sie automatisierte Nachrichten ein, die zum richtigen Zeitpunkt versendet werden. Zum Beispiel eine Willkommens-E-Mail bei der Registrierung, eine Erinnerung, wenn ein Kunde seinen Einkaufswagen verlassen hat, oder ein Check-in, wenn Sie ihn eine Weile nicht gesehen haben.

Automatisieren Sie die Segmentierung, um Kundeninteressen, -verhalten und andere Eigenschaften zu ermitteln, damit Sie Inhalte personalisieren und bessere Beziehungen aufbauen können. Nutzen Sie dann die Kaufhistorie eines Kunden, um Cross- und Upsells zu empfehlen und Ihren Gewinn zu steigern. 💰

Brevo beste Eigenschaften:

Einrichten von Marketingkampagnen per E-Mail, SMS, WhatsApp oder Chat

Senden Sie bis zu 300 E-Mails pro Tag mit dem kostenlosen Tarif

Wenn Sie sich nicht für einen monatlichen Plan anmelden möchten, kaufen Sie Prepaid-Guthaben, um E-Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten über den Pay-as-you-go-Plan zu versenden

Nutzen Sie die Lead-Bewertung, um Ihre besten Leads zu identifizieren, damit Sie sich auf den Verkaufsabschluss konzentrieren können

Integration mit mehr als 150 anderen digitalen Tools wie Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify und WooCommerce

Brevo Einschränkungen:

Brevo ist gut für E-Mail-Marketing und Nachrichten, bietet aber kein Marketing über soziale Medien

Die eingebauten Vorlagen sind etwas begrenzt, und einige sind nicht so attraktiv, wie sie sein könnten

Brevo-Preise:

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Starter: Ab $25/Monat pro gemeinsam genutztem Posteingang

Ab $25/Monat pro gemeinsam genutztem Posteingang Business: Ab $65/Monat pro geteiltem Posteingang

Ab $65/Monat pro geteiltem Posteingang BrevoPlus: Kontakt für Preise

Brevo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Xero

über Xero Xero ist eine Buchhaltungssoftware, mit der Sie alles erledigen können, von der automatischen Erstellung von Rechnungen und der Beantragung von Ausgaben bis hin zur Bezahlung von Rechnungen, der Verwaltung Ihres Cashflows und der Erstellung von Berichten. Die Software wird mit Ihrer Bank synchronisiert, so dass alle Ihre Finanzinformationen abgestimmt und auf einen Blick abrufbar sind.

Mit der Projektverfolgungssoftware sehen Sie genau, wo Sie bei einem Auftrag stehen, von der Angebotserstellung bis zur Bezahlung. Sie können auch Ihr Team bezahlen, Lohnunterlagen speichern und Lohnabrechnungsberichte erstellen. 💸

Dieses Büroautomatisierungsprogramm ist in erster Linie für Einzelpersonen und kleine Unternehmen gedacht, bietet aber auch ein Premium-Paket für größere Unternehmen an.

Xero beste Eigenschaften:

Akzeptieren Sie Zahlungen von Ihren Kunden per Debit- oder Kreditkarte, direkt von deren Rechnung

Importieren Sie tägliche Transaktionen sicher von Ihrem Bankkonto in Ihr Xero-System

Nutzen Sie die Cloud-basierte Xero-App, um Ihre Zahlen zu überprüfen, auch wenn Sie unterwegs sind

Laden Sie Ihr Finanzteam (oder einen hilfsbereiten, geldbewussten Freund) ein, mit Ihnen in Echtzeit zusammenzuarbeiten, wenn Sie an Ihren Konten arbeiten

Xero Einschränkungen:

Für kleine Unternehmen ist selbst das Xero Starter-Paket ein wenig zu teuer für ihr Budget

Da Xero cloudbasiert ist, benötigen Sie eine zuverlässige Internetverbindung, um darauf zuzugreifen, was für Unternehmen an abgelegenen Standorten ein Problem darstellen könnte

Xero Preise:

Starter: $25/Monat

$25/Monat Standard: $40/Monat

$40/Monat Premium: $54/Monat

Xero Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (580+ Bewertungen)

4.3/5 (580+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,700+ Bewertungen)

6. e-Procure

über e-Beschaffung e-Procure wurde entwickelt, um den Einkauf und Verkauf für B2B-Unternehmen zu rationalisieren und zu automatisieren. Die auf einem sicheren Blockchain-Netzwerk basierende Büroautomatisierungssoftware verbindet Käufer und Lieferanten weltweit und unterstützt sie bei ihren Geschäften.

Verkäufer können einen intelligenten Produkt- oder Dienstleistungskatalog im System erstellen oder Angebote, Gebote oder Vorschläge erstellen und einreichen. Einkäufer können weltweit neue Lieferanten finden und dann die beschaffungsprozess über die Plattform. Wenn das Geschäft abgeschlossen ist, ist der Zahlungsvorgang sicher und wird streng kontrolliert. 💳

e-Procure beste Eigenschaften:

Über die Plattform kommunizieren, Verträge aushandeln und verwalten, bezahlen oder bezahlt werden

Durchführung von oder Teilnahme an elektronischen Live-Auktionen auf der e-Procure-Plattform

Erstellung von Berichten zur Analyse und zum Einblick in Ihre B2B-Verkäufe

Beauftragen Sie vertrauenswürdige Experten für verschiedene Geschäfts- und Beschaffungskategorien, wenn Sie Rat brauchen

e-Procure Einschränkungen:

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, alle Schritte einer Transaktion zu verarbeiten und die verschiedenen erforderlichen Genehmigungen zu durchlaufen

Das Unternehmen verfügt noch nicht über genügend Bewertungen, um seine Effektivität zu beurteilen

e-Procure Preise:

Kostenlos

e-Procure Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (2 Bewertungen)

4.8/5 (2 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

7. Coupa

über Coupa Dieses Tool zur Büroautomatisierung hilft Ihnen, Ihre Geschäftsausgaben zu verwalten, Geld zu sparen und Risiken zu verringern. Das Ziel von Coupa ist es, mittlere bis große Unternehmen nachhaltiger und profitabler zu machen, damit sie gut positioniert sind, um zu wachsen.

Coupa arbeitet mit verschiedenen geprüften Partnern zusammen, um seinen Kunden Dienstleistungen anzubieten, die ihre Geschäftsausgaben optimieren, z. B. Technologielösungen, Zahlungssysteme oder Unternehmensberatungsdienste. 🤝

Coupa beste Eigenschaften:

Integrieren Sie Ihr Enterprise Resource Planning mit Coupa, um manuelle Prozesse zu automatisieren und Ihre Finanzkontrolle zu verbessern

Bringen Sie Ihre Lieferanten dazu, elektronische Rechnungen zu verwenden, bezahlen Sie sie automatisch und stellen Sie die Rechnungen dem richtigen Aufwandskonto zu, um den Zeitaufwand für die Rechnungsbearbeitung zu reduzieren

Eliminieren Sie doppelte oder betrügerische Rechnungszahlungen mit Spend Guard

Optimieren Sie Ihr Beschaffungswesen und verfolgen Sie es in Echtzeit, um Ihre vorab genehmigten Ausgaben zu erhöhen

Coupa Einschränkungen:

Die Integrationen laufen nicht immer so reibungslos, wie sie sollten, und es kann eine Weile dauern, bis alle Probleme behoben sind

Einige Nutzer, insbesondere kleine Unternehmen, finden die Preise von Coupa etwas zu hoch für ihr Budget

Coupa-Preise:

Kontakt für Preise

Coupa Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (350+ Bewertungen)

4.2/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

8. UiPath

über UiPath UiPath nutzt robotische Prozessautomatisierung und künstliche Intelligenz, um Prozesse zu automatisieren und Ihnen Einblick in alle Bereiche Ihres Unternehmens zu geben.

Entwickeln Sie Low-Code-Apps oder erstellen Sie Automatisierungen, indem Sie einfach Ihre Aktionen auf dem Bildschirm aufzeichnen und dann wiedergeben. Nutzen Sie Roboter, um Daten aus Dokumenten aller Art zu extrahieren und dann zu verarbeiten, so dass Sie sie nur noch validieren oder mit Ausnahmen umgehen müssen, was Zeit und Geld spart und Fehler reduziert.

Sie haben alles an einem Ort im Blick, um es zu überwachen und zu verwalten, und können bei Bedarf die Prozesse verbessern.

UiPath beste Eigenschaften:

Nutzen Sie die Vorteile von mehr als 25 vordefinierten maschinellen Lernmodellen für verschiedene Anwendungsfälle

Trainieren Sie Ihre Roboter so, dass sie Sie über das Action Center benachrichtigen, wenn sie einen menschlichen Eingriff benötigen 🤖

Verwenden Sie UiPath mit Ihren Microsoft Office-Dokumenten und -Tabellen, Gmail und dem Dateimanager

Integrieren Sie SAP und Citrix für mehr Produktivität in Ihrem Unternehmen

UiPath Einschränkungen:

Einige Benutzer wünschen sich mehr Integrationsoptionen für diese Büroautomatisierungssoftware von Drittanbietern

Die bildbasierte Automatisierung könnte einige Verbesserungen vertragen

UiPath Preise:

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Pro: Ab $420/Monat

Ab $420/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

UiPath Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (18 Bewertungen)

4.6/5 (18 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

9. Envoy

über Abgesandter Envoy ist eine Arbeitsplatzlösung, die bei der Optimierung hybrider Arbeitsbereiche und der Verwaltung von Besuchern hilft.

Mit diesem Tool zur Büroautomatisierung können hybride Mitarbeiter den gewünschten Schreibtisch für die Art von Arbeit reservieren, die sie an diesem Tag zu erledigen gedenken - je nachdem, ob ihr Hauptziel darin besteht, sich zu konzentrieren oder zusammenzuarbeiten. Sie können auch Besprechungsräume buchen und sich vor Beginn einer Besprechung daran erinnern lassen.

Überprüfen Sie die Besucher vor ihrer Ankunft und lassen Sie sie dann digital unterschreiben, wobei sie Vertraulichkeitsvereinbarungen oder Verzichtserklärungen zustimmen müssen. Das System druckt einen Besucherausweis aus, und die gastgebenden Mitarbeiter werden automatisch benachrichtigt, damit sie ihre Gäste begleiten können. 🙋‍♀️

Envoy beste Eigenschaften:

Verwalten Sie Tisch- und Raumbuchungen für Ihre Mitarbeiter und verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Raumnutzung

Legen Sie Zugangskriterien fest, um Ihre Mitarbeiter und Ihr geistiges Kapital zu schützen

Behalten Sie den Überblick über Post und Lieferungen mit klaren Aufzeichnungen und sicherer Verteilung

Finden Sie mit detaillierten Analysen und Berichten jederzeit heraus, wer sich im Gebäude aufhält

Envoy Einschränkungen:

Einige Besucher fühlen sich mit dem digitalen Check-in-Prozess nicht wohl

Idealerweise sollten Sie in ein Gerät wie ein iPad für den Empfang investieren - ein Smartphone ist etwas zu klein

Preise für Envoy:

Standard: $3/Monat pro Nutzer

$3/Monat pro Nutzer Premium: $5/Monat pro Nutzer

Envoy Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (490+ Bewertungen)

4.6/5 (490+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

10. Zapier

über Zapier Zapier ist bekannt für die Automatisierung von Verbindungen zu Anwendungen von Drittanbietern und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen.

Automatisieren Sie sich wiederholende manuelle Aufgaben, indem Sie zwei oder mehr Apps verknüpfen und Auslöser und die daraus resultierenden Aktionen festlegen, z. B. die Aktualisierung der Kontaktdaten eines Kunden in Ihrem CRM, wenn er ein Formular zur Änderung von Daten ausfüllt, oder das Senden einer Willkommens-E-Mail, wenn er sich auf Ihrer Website registriert. 📨

Erledigen Sie routinemäßige Verwaltungsaufgaben für Projekte und senden Sie Aufgaben- und Projektaktualisierungen. Arbeiten Sie teamübergreifend zusammen - z. B. zwischen Vertrieb und Marketing oder Ihrem Helpdesk und der IT-Abteilung - und geben Sie die Aufgaben automatisch weiter. Und dann skalieren Sie alles, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Die besten Funktionen von Zapier:

Verwenden Sie das Drag-and-Drop-Tool, um Ihren automatisierten Workflow zu erstellen

Wählen Sie aus 1.000 Webdiensten die aus, die Sie über verschiedene Plattformen hinweg benötigen

Speichern Sie Ihre Daten in Tabellen, die für die Automatisierung ausgelegt sind, und konsolidieren Sie Aktualisierungen aus allen verbundenen Anwendungen

Fördern Sie die Zusammenarbeit und kontrollieren Sie, wer auf was zugreifen darf, mit einer Vielzahl von Freigabe- und Autorisierungsoptionen

Einschränkungen von Zapier:

Wenn es Probleme mit den verbundenen Drittanbieter-Apps gibt, kann das System vorübergehend ausfallen

Die kostenlose Version beschränkt Sie auf nur 100 Aufgaben pro Monat mit einstufigen Automatisierungen, was für größere Unternehmen möglicherweise nicht ausreicht

Zapier-Preise:

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Starter: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Professional: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Team: $69/Monat für unbegrenzte Benutzer

$69/Monat für unbegrenzte Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Zapier-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,100+ Bewertungen)

4.5/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

Sparen Sie Zeit und Geld mit der besten Office Automation Software

Office Automation Tools übernehmen zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben für Sie, rationalisieren Ihre Arbeitsabläufe und geben Ihnen den Rücken frei für wichtigere Aufgaben. Sie minimieren menschliche Fehler, verbessern die Effizienz und Produktivität und tragen dazu bei, dass sowohl Ihre Kunden als auch Ihre Mitarbeiter zufrieden sind, was sich positiv auf Ihren Gewinn auswirkt 😊

Die beste Büroautomatisierungssoftware für Ihr Unternehmen bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um die Punkte zwischen Ihren spezifischen Unternehmensprozessen zu verbinden. Außerdem liefert sie Erkenntnisse, die Ihnen bei der Feinabstimmung helfen, wo es nötig ist.

Es gibt zwar viele Lösungen für die Büroautomatisierung, aber eine der besten ist ClickUp. ClickUp ist ein One-Stop-Shop, der Ihnen hilft, jeden Aspekt Ihres Unternehmens besser zu verwalten und alle Ihre Büroprozesse zu vereinfachen und zu rationalisieren. ✨ Registrieren Sie sich kostenlos für ClickUp noch heute!