Top 10 Software zur Nachverfolgung von Kunden, um Einblicke zu gewinnen und Ihr Produkt zu perfektionieren

In der sich ständig wandelnden Geschäftswelt sind Kundendaten nicht nur hilfreich, sondern das Lebenselixier, das Innovation und Wachstum vorantreibt. Jeder Klick, jeder Kauf und jede Interaktion birgt ein Quäntchen Weisheit, das Sie nutzen können, um Ihr Produkt zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Um die oft schwer fassbaren Kundenerwartungen zu erfüllen, müssen Sie tiefer als je zuvor in die Herzen und Köpfe Ihrer Kunden eintauchen. Hier kommt ein System zur Nachverfolgung von Kunden ins Spiel. Diese hochmodernen Lösungen helfen Ihnen dabei, die komplexen Verhaltensweisen und Vorlieben Ihrer Kunden zu kartieren und zu interpretieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der Software für die Nachverfolgung von Kunden im Jahr 2024 vor, die Ihnen dabei helfen, Ihr Angebot auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abzustimmen. 🥳

Was ist eine Software zur Nachverfolgung von Kunden?

Kundenverfolgungssoftware ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Geschäfte Kundeninteraktionen und -verhalten über verschiedene Berührungspunkte hinweg überwachen, aufzeichnen und analysieren können. Es ermöglicht wertvolle Einblicke in Ihren Kundenstamm und hilft Ihnen, die Vorlieben, Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Einzelziele zu entschlüsseln.

Die Software sammelt Daten von Websites, mobilen Apps, sozialen Medien und E-Mails, um ein umfassendes Kundenprofil zu erstellen - so können Sie letztendlich die Kundenzufriedenheit verbessern. 📱

Verwendung der CRM-Vorlage von ClickUp zur Erstellung einer Karte CRM-Workflow automatisierung in ClickUp Whiteboards

Zu den wichtigsten Features gehören die Nachverfolgung von Website-Besuchen, die Analyse von Kaufhistorien, die Überwachung des Engagements in sozialen Medien und die Aufzeichnung von Interaktionen mit dem Kundenservice. Durch Datenanalyse identifiziert die Software zur Nachverfolgung von Kunden Trends, segmentiert Ihren Kundenstamm und personalisiert Marketing- und Kundendienstaufwände.

Diese Software ist von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -erfahrung, die Optimierung von Marketingstrategien und letztlich die Steigerung des Umsatzes. Sie versetzt Sie und Ihr Team in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, Angebote anzupassen und dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, indem sie sicherstellt, dass jede Interaktion sinnvoll und produktiv ist.

Wie Sie die richtige Software zur Nachverfolgung von Kunden auswählen

Hier sind die fünf wichtigsten Eigenschaften, die Sie bei der Auswahl der besten Software zur Nachverfolgung von Kunden berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Die Software zur Nachverfolgung sollte so intuitiv sein, dass sie von Mitgliedern des Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen verwendet werden kann Integration: Sie sollte nahtlos mit Ihren aktuellen Tools und Systemen verbunden sein, z. B. mit E-Commerce, CRM-Systemen und E-Mail-Marketing-Plattformen Analytik und Berichterstellung: Die Fähigkeit, aus den gesammelten Daten aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, ist entscheidend für eine fundierte Entscheidungsfindung und effektive Marketingstrategien Skalierbarkeit: Die Software für die Nachverfolgung von Kunden sollte in der Lage sein, wachsende Datenmengen zu verarbeiten und sich ohne Unterbrechungen an sich ändernde Anforderungen an die Nachverfolgung anzupassen Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die Software zur Nachverfolgung den Datenschutzbestimmungen entspricht und robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Kundendaten bietet ## 10 beste Software zur Nachverfolgung von Kunden im Jahr 2024

Jetzt, da Sie wissen, was eine Software zur Nachverfolgung von Kunden ist und wie Sie die richtige auswählen, ist es an der Zeit, unsere Auswahl der Top 10 Lösungen auf dem Markt zu erkunden. Wir werden uns eingehend mit den Features und Vorteilen dieser Lösungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kundenzufriedenheit und Ihren Aufwand für die Nachverfolgung steigern können - bleiben Sie also dran!

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die die Komplexität des Customer Relationship Management vereinfacht ( CRM ) und versetzt Sie in die Lage, das volle Potenzial Ihrer Kundendaten auszuschöpfen. Es integriert nahtlos die Überwachung von Vertriebs-Pipelines, verwaltung von Client Konten und die Erleichterung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.

Was ClickUp auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit bei der Analyse von Kundendaten. Mit über 15 flexiblen Ansichten können Sie Einblicke in die Interaktionen von Leads gewinnen, customer Journeys und mehr. Egal, ob Sie ein einfaches Listen- oder Tabellen-Layout für die Nachverfolgung bevorzugen oder komplizierte Info-Visualisierung durch Gantt-, Zeitleisten- und Board-Ansichten, ClickUp hat alles für Sie. 🤩 ClickUp Ziele und Dashboards Features ermöglichen es Ihnen, Kampagnenziele, Zeitleisten und Einzelziele zu definieren und gleichzeitig den Fortschritt automatisch zu verfolgen. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihr Marketingtrichter, Ihr Teamplan und Ihre workload-Management sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen es Ihnen, Ihre marketing-Kalender mühelos.

Wenn es um die Analyse von Testvariationen geht, ermöglicht Ihnen die Plattform die Erfassung von Daten zum Benutzerverhalten "vorher" und "nachher" und konsolidiert diese übersichtlich in der Listen- oder Board-Ansicht für einen einfachen Vergleich.

ClickUp beste Features

Bietet leistungsstarke CRM-Features und kostenlose Vorlagen zur Vereinfachung der Erstellung und Verwaltung eines kundendatenbank Qualifizieren Sie Leads und organisieren Sie wichtige Daten mit ClickUp Formulare ClickUp Dashboards für tiefere Einblicke in Ihre Kundendaten und eine abschließende Übersicht über alle kundenbezogenen Arbeiten

Über 15 Ansichten für die Verwaltung von Workflows und den Umgang mit Daten, darunter Liste, Board, Kalender und Tabelle

Ermöglicht automatische Berichterstellung über Fortschritte mit ClickUp Goals

Integration mit über 1.000 Anwendungen und Diensten von Drittanbietern zur Verbesserung der CRM-Erfahrung

ClickUp Limitierungen

Die Plattform kann nach Ansicht einiger Benutzer langsam sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist ein renommiertes und äußerst vielseitiges Tool für die Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Geschäftsbeziehungen. Es bietet eine umfassende Reihe von Features, die den automatischen Eintrag von Daten, das Lead-Management, die Nachverfolgung von Dokumenten, das Pipeline-Management und das Ticketing vereinfachen - alles übersichtlich gebündelt in einem einzigen, benutzerfreundlichen Paket.

Mit dieser Software können Sie verschiedene CRM-Aspekte nachverfolgen, z. B. das Web-Engagement zur Identifizierung neuer Interessenten, die Erreichung von Einzelzielen für bestehende Ziele und die Aktivitäten in der Kundenbeziehung über integrierte Berichterstellung.

Der App Marketplace von HubSpot bietet eine große Auswahl an über 1.000 Integrationen, darunter auch eine für ClickUp. 🔗

HubSpot beste Features

Einfaches Hinzufügen, Nachverfolgen und Einbinden von Kontakten mit einer Zeitleiste von Interaktionen und E-Mail-Benachrichtigungen

Bietet eine klare Übersicht über den Status Ihrer Vertriebs-Pipeline und priorisiert Aufgaben effektiv

Überwacht das Web- und E-Mail-Engagement, die Erreichung von Einzelzielen und Kundenaktivitäten mit einfacher Berichterstellung

Das CRM-Tool lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren, darunter ClickUp

HubSpot Beschränkungen

Die Anmeldung nimmt Zeit in Anspruch

Für manche Benutzer etwas teuer im Vergleich zu anderer Kundenservice-Software

HubSpot Preise

Free

Starter: $20/Monat (nur für Neukunden)

$20/Monat (nur für Neukunden) Professionell: $1.600/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

3. EngageBay

Über: EngageBay EngageBay ist eine leistungsfähige Software zur Nachverfolgung von Kunden, die die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden verwalten, vereinfacht. Durch die Kombination von CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Helpdesk-Features ermöglicht es Unternehmen, Kundeninteraktionen zu optimieren, Leads effektiv nachzuverfolgen und den Kundenservice zu verbessern.

Das System ermöglicht Unternehmen die Protokollierung und Aufzeichnung von kundenkommunikation systematisch. Dieser zentralisierte Ansatz erfasst alle Interaktionen und liefert wertvolle Einblicke in die Beziehungen zum Kunden. 🤝

Sie können E-Mails und Web-Chats mühelos über einen Helpdesk nachverfolgen und Kundenkontakte und -interaktionen, einschließlich Einkäufe und Übermittlungen von Formularen, konsolidieren. In der Zwischenzeit übersetzt die Software Kundendaten in aufschlussreiche Berichterstellungen, die es Ihnen ermöglichen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, Trends zu erkennen und Strategien zur Kundenbindung zu verfeinern.

EngageBay beste Features

Kombiniert CRM-, Marketing-Automatisierungs- und Helpdesk-Funktionen

Speichert relevante Daten im CRM-System für eine umfassende Kundenübersicht

Umwandlung von Kundendaten in Berichterstellung für datengesteuerte Entscheidungsfindung

Enthält robuste Features für den Kundenservice, einschließlich E-Mail- und Web-Chat-Nachverfolgung

EngageBay Beschränkungen

Steile Lernkurve

Preise bei EngageBay

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Basic : $13.79/Monat pro Benutzer

: $13.79/Monat pro Benutzer Wachstum : $45.99/Monat pro Benutzer

: $45.99/Monat pro Benutzer Pro: $91.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

EngageBay Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4. Monday.com

Über: Monday.com Mit Monday.com können Sie Registerkarten für verschiedene Kundeninteraktionen führen, von der Kaufhistorie über E-Mail-Aktivitäten bis hin zu angebotsverwaltung und digitale Signaturen. Mit diesem umfassenden Ansatz erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Beziehungen. 💫

Mit über 50 Integrationen stellt die Software sicher, dass Ihr Team die Interaktionen mit den Clients über verschiedene Kanäle hinweg mühelos nachverfolgen kann, wodurch Ihre Daten konsolidiert und Ihre Arbeitsabläufe rationalisiert werden.

Obwohl Monday.com zahlreiche Features für das Projekt- und Team-Management bietet, berichten einige Benutzer, dass die Software nicht besonders benutzerfreundlich ist. Sie können sich einige beliebte alternative Lösungen wenn Ihr Team ein einfacheres tool benötigt.

Monday.com beste Features

Nachverfolgung von Kaufhistorie, E-Mail-Aktivitäten, Angeboten, Signaturen und mehr

Überwacht Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle mit über 50 Integrationen

Hat ein anpassbares Dashboard

Monday.com Limits

Kompliziert in der Anwendung, laut einiger Rezensenten

Teuer für einige Benutzer

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

5. Zoho CRM

Über: Zoho Zoho CRM vereinfacht die Nachverfolgung von Kunden mit leistungsstarken Analyse- und Automatisierungsfunktionen. Es ermöglicht Geschäften, fundierte Entscheidungen zu treffen, das Kundenverhalten vorherzusagen und Abläufe zu rationalisieren, was es zu einem unverzichtbaren Tool für die Pflege von Kundenbeziehungen macht. Mit fortschrittlichen Analysetools können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen und personalisierte Customer Journeys über verschiedene Kommunikationskanäle.

**Zia, der KI-Assistent von Zoho, hilft Ihrem Team bei der Navigation und Suche in der CRM-Datenbank. Indem Sie vorhersagen, wann ein Kunde wahrscheinlich einen weiteren Kauf tätigen wird, können Sie proaktiv mit ihm in Kontakt treten, relevante Produkte oder Dienstleistungen anbieten und seine Erfahrung verbessern.

Ein herausragendes Feature ist die mobile App von Zoho CRM, mit der Vertriebsteams auch unterwegs mit Leads in Kontakt treten, auf wichtige Kundendaten zugreifen und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) überwachen können.

Zoho CRM ist eine vernünftige Wahl, könnte aber für diejenigen, die mit dieser Art von Software nicht allzu vertraut sind, eine gewisse Lernkurve aufweisen. Um einen würdigen Ersatz zu finden, lesen Sie unsere auswahl an Zoho-Alternativen .

Zoho CRM beste Features

Ermöglicht Einblicke in Lead-Aktivitäten, Kundenpräferenzen und wichtige Dokumente für fundierte Entscheidungen

Erweiterte Analysetools zur Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse für die Gestaltung personalisierter Customer Journeys

Bindet Kunden über verschiedene Kommunikationskanäle ein

KI-Assistent zur Vorhersage des Kundenverhaltens

Grenzen von Zoho CRM

Das CRM-Tool kann für neue Benutzer sehr komplex sein

Schwierig, Daten herunterzuladen und zu sammeln

Preise für Zoho CRM

Standard: 14 €/Monat pro Benutzer

14 €/Monat pro Benutzer Professional: 23 €/Monat pro Benutzer

23 €/Monat pro Benutzer Enterprise: 40 €/Monat pro Benutzer

40 €/Monat pro Benutzer Ultimativ: 52 €/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.0/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

6. Salesforce

Über: Vertriebsmitarbeiter Salesforce ist eine cloudbasierte Software, die als allumfassender Knotenpunkt für die Verwaltung verschiedener Facetten von Kundenbeziehungen dient, von Kontaktinformationen über Verkaufsdaten bis hin zu Interaktionen mit dem Kundendienst.

Eines der herausragenden Features ist das intuitive Dashboard, das einen schnellen und aufschlussreichen Überblick über Ihre Vertriebsdaten bietet. Diese visuelle Darstellung vereinfacht die Nachverfolgung der Interaktionen mit dem Client und des Fortschritts im Vertrieb. 📊

Sie können die Kundeninformationen mit dem kontaktmanagement feature, das alle Daten an einem einzigen Speicherort zentralisiert. Sie erleichtert die Überwachung der Interaktionen mit den Clients und verbessert das Management der Beziehungen.

Salesforce unterstützt Benutzer mit seinen Automatisierungsfunktionen, die Routineaufgaben wie E-Mails zur Nachverfolgung und personalisierte Benachrichtigungen auf der Grundlage des Kundenverhaltens und der Kundenpräferenzen rationalisieren. Dieses Feature reduziert nicht nur die manuelle Arbeit, sondern verbessert auch die Durchführung von Kampagnen und die Kundenbindung.

Sie können auch salesforce mit ClickUp integrieren und schaffen so eine starke Synergie, die das Freigeben von Daten, die Zusammenarbeit im Team und das Management von Kundenbeziehungen fördert.

Beste Features von Salesforce

Nachverfolgung von Kundenkontaktinformationen, Vertriebsdaten und Service-Interaktionen

Bietet eine schnelle Übersicht über Vertriebsinformationen für eine effiziente Nachverfolgung

Zentralisierung von Kundendetails für optimierte Nachverfolgung und Beziehungsmanagement

Beschränkungen von Salesforce

Das Öffnen des Leads nimmt Zeit in Anspruch

Teuer für einige Benutzer

Salesforce-Preise

Starter : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Profi : $80/Monat pro Benutzer

: $80/Monat pro Benutzer Enterprise : $165/Monat pro Benutzer

: $165/Monat pro Benutzer Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (18.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ Bewertungen)

7. Pipedrive

Über: Pipedrive Pipedrive ist Ihr Weg zu hervorragender Effizienz und Kundeneinsicht und revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Kundenbeziehungen verfolgen, verwalten und verbessern. Mit dieser Software können Sie eine umfangreiche Kontakt- und Organisationsdatenbank aufbauen und gleichzeitig einen detaillierten Interaktionsverlauf führen, der sicherstellt, dass kein Detail übersehen wird.

Die Automatisierung nimmt die zentrale Phase ein, vom E-Mail-Marketing bis zu Nachfassaktionen, so dass Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die Pflege enger Beziehungen zu Ihren Kunden. Mit dem KI-Verkaufsassistenten können Sie nicht nur sich wiederholende Aufgaben automatisieren, sondern auch feststellen, wann Ihre Kunden für den nächsten Kauf bereit sind.

Aber das ist noch nicht alles! 🤫

Die visuellen Dashboards und anpassbaren Berichte von Pipedrive fungieren als Ihr persönliches Analysekontrollzentrum, mit dem Sie Engpässe erkennen, Leistungsmetriken überwachen, realistische Ziele setzen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung haben, können Sie jederzeit einige der Pipedrive-Alternativen .

Pipedrive beste Features

Bietet Automatisierung und Einblicke zur Verbesserung von Kundenbeziehungen

Baut eine umfangreiche Kontakt- und Organisationsdatenbank mit Interaktionsverlauf auf

Verfügt über visuelle Dashboards und anpassbare Berichterstellungen für fundierte Entscheidungen

KI-Verkaufsassistent zur Vorhersage der nächsten Käufe von Kunden

Pipedrive-Einschränkungen

Steile Lernkurve

Limitierte Integrationen

Pipedrive-Preise

Grundlegend: $9,90/Monat pro Benutzer

$9,90/Monat pro Benutzer Erweitert: 19,90 $/Monat pro Benutzer

19,90 $/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 59,90 €/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

8. Churn360

Über: Churn360 Churn360 ist Ihre Software für den Erfolg Ihrer Kunden, die das Kundenverhalten überwacht, potenzielle Abwanderungsrisiken aufzeigt und die aufwand für die Kundenbindung . Es bietet eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Kunden durch die Integration von Daten aus Ihrem CRM-System, Kommunikationskanälen und Finanzberichten, die einen vollständigen Überblick über die Customer Journey bieten.

Die Software verfolgt die Kunden während ihres gesamten Lebenszyklus und stattet CX-Mitarbeiter mit wichtigen Hintergrundinformationen aus, um sie kontextbezogen zu unterstützen. Darüber hinaus automatisiert sie die Prozesse für den Kundenerfolg und rationalisiert Ihren Workflow.

Die auf Verhaltensauslösern basierende Segmentierung von Churn360 ermöglicht personalisierte Kampagnen zur Förderung der Produktakzeptanz und -zufriedenheit. Außerdem bietet es freigegebene Dashboards, Push-Benachrichtigungen und robuste Funktionen zur Nachverfolgung von Kunden. Dieses Tool lässt sich problemlos in gängige Tools integrieren SaaS tools wie Intercom, HubSpot, Gmail und mehr.

Churn360 beste Features

Nachverfolgung des Kundenverhaltens zur Identifizierung potenzieller Abwanderungsrisiken

Integriert Daten aus CRM-Systemen, Kommunikationskanälen und Finanzberichten für einen umfassenden Überblick

Überwacht Kunden während ihrer gesamten Reise

Churn360 Grenzen

Limitierte Anzahl von Kundenkontakten

Churn360 Preise

Startup : $199/Monat

: $199/Monat Profi : 499 $/Monat

: 499 $/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Churn360 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (20+ Bewertungen)

: 4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

9. Bitrix24

Über: Bitrix24 Bitrix24 CRM ist nicht nur ein System zur Nachverfolgung von Kunden, sondern auch Ihr Tor zu benutzerdefinierten E-Mail-Kampagnen und Lead-Generierung. Mit der Möglichkeit, Kontakte einzugeben oder zu importieren, wird die Plattform zu Ihrem Datentresor, der jede Interaktion aufzeichnet, seien es Telefonate, Meetings oder E-Mails. Diese akribische Nachverfolgung zeichnet ein anschauliches Bild des Status Ihrer Beziehung zu jedem Client.

Die CRM-Lösung verfügt über ein außergewöhnliches Dashboard, Ihre Befehlszentrale zur Überwachung des Verkaufstrichters. Es ermöglicht Ihnen, Einblicke zu gewinnen, Bereiche zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, und sicherzustellen, dass Sie mit Ihren Kunden auf dem richtigen Weg sind. 🛤️

Bitrix24 beste Features

Speichert Daten aus Telefonaten, Meetings und E-Mails, um eine abschließende Übersicht über den Client zu erhalten

Erstellt maßgeschneiderte E-Mail-Kampagnen, um Ihre Leads effektiv anzusprechen

Fördert die Zusammenarbeit im Team und die Kommunikation innerhalb der Plattform für eine nahtlose Nachverfolgung der Kunden

Bitrix24 Beschränkungen

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Bitrix24 Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Basic : $49/Monat für fünf Benutzer

: $49/Monat für fünf Benutzer Standard : $99/Monat für 50 Benutzer

: $99/Monat für 50 Benutzer Professional : $199/Monat für 100 Benutzer

: $199/Monat für 100 Benutzer Enterprise: 399 $/Monat für 250 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

10. Hiver

Über: Hiver Hiver ist in erster Linie eine Softwarelösung für E-Mail-Tickets und Ihr Schlüssel zu einem effizienten und zuverlässigen Kundenservice direkt von Ihrem Gmail-Konto aus. Sie können eingehende Abfragen mühelos nachverfolgen, bis sie eine zufriedenstellende Lösung finden. 🎯

Mit Hiver können Sie Workflows automatisieren, fortschrittliche Analysen durchführen und wichtige Metriken für den Support wie die durchschnittliche Lösungszeit und die erste Antwortzeit genau im Auge behalten - und das alles innerhalb der Google Mail-Oberfläche. Aber es bleibt nicht bei E-Mails stehen. Es bietet eine Chrome-Erweiterung für Entwickler und ein Live-Chat Widget für Echtzeit-Interaktionen mit Website-Besuchern. Außerdem können Sie über CSAT-Umfragen auf Ihrer Website wertvolles Client-Feedback einholen.

Hiver beste Features

Automatisierung von Prozessen zur Rationalisierung des Kundensupports

Sammeln Sie wertvolles Feedback durch CSAT-Umfragen auf Ihrer Website

Verbessert den Kundenservice durch Echtzeitdaten und Nachverfolgung von Metriken

Hiver-Einschränkungen

Lange Ladezeit

Unterdurchschnittliche mobile App

Hiver Preise

Lite : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Elite: $59/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (800+ Bewertungen)

: 4.6/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Mit dem besten System zur Nachverfolgung von Kunden auf Erfolgskurs

Eine Software zur Nachverfolgung von Kunden ist Ihr Schlüssel, um wertvolle Erkenntnisse über Ihre Kunden zu gewinnen. Diese Tools bieten zahlreiche Vorteile, vom Lead-Management bis hin zur Datenanalyse in Echtzeit, und stellen sicher, dass Ihr Weg zu tieferen Verbindungen mit Ihren Kunden und zum Erfolg Ihres Geschäfts klar und geradlinig ist.

So können Sie mühelos Beziehungen zu Ihren Kunden verwalten, Leads überwachen und aus Kundeninteraktionen lernen, für ClickUp anmelden und beginnen Sie noch heute, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auf die Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Kunden abzustimmen. 🙌