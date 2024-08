die 10 besten Lattice-Alternativen für ein besseres Performance-Management im Jahr 2024

Lattice, die beliebte Talentmanagement-Plattform, ist eine angesehene HR-Software. Allerdings sind die Kosten, die Features, die Benutzerfreundlichkeit und der datenorientierte Ansatz nicht unbedingt für alle HR Teams geeignet.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 10 der besten Lattice-Alternativen vor, die Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen zu verbessern mitarbeiterleistung zu verwalten im Jahr 2024.

Was ist Lattice? Was ist Performance Management?

Lattice ist eine beliebte HR-Software entwickelt, um die Leistung, das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit benutzerfreundlichen Tools und Features zu verbessern, die es HR Teams ermöglichen

Leistungsbeurteilungen durchführen

Ziele einstellen und nachverfolgen

Personalziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) anwenden

Feedback einholen

Anerkennen von Mitarbeiterleistungen

Durchführen von Team-Umfragen

Leistungs- und Feedback-Analysen überprüfen

Betrachten Sie das Leistungsmanagement als die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre beste Arbeit zu erledigen. Dabei geht es nicht nur um den einmal im Jahr stattfindenden Chat, bei dem Sie ein Feedback darüber erhalten, wie Sie Ihre Arbeit erledigt haben. Es geht um eine ständige Unterhaltung.

Beim Leistungsmanagement geht es darum, jedem zu helfen, sein Bestes zu erledigen und in seiner Rolle zu wachsen. Es ist eine zweiseitige Angelegenheit, von der sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen profitieren.

Worauf sollte man bei einer Lattice-Alternative achten?

Lattice ist zwar eine hervorragende Plattform für das Leistungsmanagement, aber vielleicht nicht für jeden die perfekte Lösung.

Wenn Sie sich nach Alternativen zu Lattice umsehen, sollten Sie Folgendes beachten:

Ist die Plattform benutzerfreundlich, und wie lange dauert es, bis man sie richtig zu nutzen weiß?

Ist sie flexibel genug, um die Anforderungen Ihrer Personalabteilung zu erfüllen?

Ist sie anpassbar?

Bietet sie benutzerfreundliche Analysefunktionen?

Kann es mit Ihren anderen HR-Systemen integriert werden?

Ist die Sicherheit hoch genug, um Ihre vertraulichen Mitarbeiterdaten zu schützen?

Die 10 besten Lattice-Alternativen im Jahr 2024

Hier sind 10 fantastische Optionen für Mitarbeiter Performance Management Software, wenn Sie auf eine Lattice-Alternative umsteigen möchten.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine umfassende projektmanagement-Software mit einer großen Auswahl an Tools und Features, die HR-Teams bei der Entwicklung eines besseren Leistungsmanagements unterstützen.

ClickUp Project Management Platform bietet Vorlagen wie die ClickUp Vorlage für den Plan zur Mitarbeiterentwicklung die zur Nachverfolgung von Zielen und Fortschritten bei der Mitarbeiterentwicklung verwendet werden kann oder die ClickUp HR- und Recruiting-Vorlage um alle Phasen Ihres Einstellungsprozesses zu verwalten.

ClickUp hat sogar eine ganze Reihe von humanressourcen tools, die Unternehmen dabei helfen, ihre HR-Prozesse effizienter und effektiver zu gestalten.

Darüber hinaus können ClickUp Automatisierungen HR Teams helfen, eine erhebliche Menge an Zeit zu sparen und gleichzeitig die Effizienz durch die Automatisierung von Aufgaben wie:

Versenden von Erinnerungen an bevorstehende Ereignisse oder Fristen

Erstellung von Berichten über die Leistung von Mitarbeitern

Terminierung von Vorstellungsgesprächen

Onboarding neuer Mitarbeiter

Bearbeitung der Gehaltsabrechnung

Verwaltung von Urlaubs- und Freistellungsanträgen

Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können HR Teams zeit sparen und schaffen Platz für andere Dinge, einschließlich strategischerer Initiativen.

Insgesamt ist ClickUp eine leistungsstarke Lösung für das Leistungsmanagement, mit der Sie Ihren Prozess für das Leistungsmanagement Ihrer Mitarbeiter deutlich verbessern können.

Der große Bereich an Features und Ressourcen der Plattform macht sie zu einer guten Lattice-Alternative für Unternehmen fast jeder Größe.

ClickUp beste Features

GroßartigKI-Tools für das Schreiben besserer Briefe, Bewertungen, E-Mails und mehr

Ausgezeichnete benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung der Plattform an die Bedürfnisse Ihres Teams

Einfaches Setup von Automatisierungen zur Rationalisierung und Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

ClickUp Dashboards sind anpassbare Workspaces, die zur Nachverfolgung, Visualisierung und Freigabe von Daten verwendet werden können

ClickUp Dokumente sind eine Cloud-basiertedokumentenkollaboration tool, das es Teams ermöglicht, Dokumente in Echtzeit zu erstellen, zu bearbeiten und freizugeben

ClickUp Limitierungen

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Optionen

Das Programm kann zeitweise langsam laufen, weil es so viele Informationen verarbeitet

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: $5 zusätzlich zu jedem bezahlten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.566+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.566+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,796+ Bewertungen)

2. BambooHR

über BambooHR BambooHR ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und anpassbaren Features. BambooHR wird vor allem von Unternehmen bevorzugt, die eine intuitive HR-Plattform suchen, die mit den wachsenden Anforderungen des Unternehmens mitwachsen kann.

Diese Lösung ist in erster Linie für kleine bis mittlere Geschäfte konzipiert. Sie bietet Personalfachleuten Tools, mit denen sie eine Vielzahl von Aufgaben effizienter erledigen und verschiedene HR-Aktivitäten zentral verwalten können.

Außerdem lässt sie sich problemlos in viele verschiedene Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme integrieren - ein großer Vorteil für Personalverantwortliche, die unter dem Wechsel zwischen zu vielen Softwareprogrammen leiden.

BambooHR beste Features

Gut organisierte und intuitive Benutzeroberfläche

Sehr erschwingliche HR-Softwareplattform, insbesondere im Vergleich zu anderen führenden Marken

Viele Benutzer loben den Kundenservice, einschließlich des 24/7-Telefon- und E-Mail-Supports

BambooHR Beschränkungen

Im Vergleich zu einigen anderen Plattformen scheinen die Integrationsmöglichkeiten begrenzt zu sein

Bietet keine native Lösung für die Verwaltung von Sozialleistungen

Limitierte benutzerdefinierte Profile, zum Beispiel für Geschlecht und Pronomen

BambooHR Preise

Essentials : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Vorteil: Kontakt für Preisgestaltung

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.560+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.560+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2.573+ Bewertungen)

3. Sprunghaft

über Leapsome Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das einen florierenden Arbeitsplatz unterstützt, sollten Sie sich Leapsome einmal ansehen!

Die Cloud-basierte Mitarbeiterentwicklungsplattform hilft nicht nur bei der Einstellung von Leistungsbeurteilungen und OKRs, sondern auch bei der Planung von persönlichen Meetings und dem Versand von Mitarbeiterumfragen.

Sie erleichtert auch produktivere persönliche Meetings zwischen Mitarbeitern und Managern durch eine geführte Einstellung der Tagesordnung und integrierte Gesprächspunkte.

Leapsome beste Features

Leistungsbeurteilungen und 360-Grad-Leistungsbeurteilungsprozess ermöglichen Input aus verschiedenen Quellen

Einmal geschult, ist die Plattform für die Benutzer leicht zu bedienen

Hohe Bewertung durch die Prüfer von G2 und Capterra

Sprunghafte Grenzen

Aufgrund der Komplexität der Plattform kann es zu einer Lernkurve kommen

Weniger benutzerdefinierte Optionen als von manchen Personalverantwortlichen gewünscht

Preise von Leapsome

Kontakt für Preise

Leapsome Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1,280+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1,280+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (58+ Bewertungen)

4. Betterworks

über Betterworks Betterworks ist eine Plattform für das Leistungsmanagement, die Teams dabei helfen soll, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig die Effizienz und den Einfluss auf die Führungsebene zu steigern.

Es ist eine leichtgewichtige Lösung für Geschäfte jeder Größe, die eine kontinuierliche Nachverfolgung der Leistung und des Engagements ihrer Mitarbeiter anstreben, um deren Bindung zu erhöhen.

Betterworks bietet Tools, mit denen HR-Teams Prozesse wie Check-Ins, Mitarbeiteranerkennung, Feedback und Mitarbeiterengagement erstellen und nachverfolgen können

Betterworks beste Features

Ausgezeichnete Features für die Nachverfolgung von Zielen

Bietet eine große Vielfalt an Features

Die benutzerfreundliche Oberfläche wird von den Rezensenten gelobt

Betterworks Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für Umfrageteilnehmer

Es kann schwierig sein, das gesamte HR Team dazu zu bringen, die Software einheitlich zu nutzen

Kann manchmal fehlerhaft und langsam sein

Betterworks Preise

Kontakt für Preise

Betterworks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (187+ Bewertungen)

: 4.3/5 (187+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (19+ Bewertungen)

5. 15Fünf

über 15Fünf Die Leistungsmanagement-Plattform 15Five unterstützt HR-Teams dabei, ihre Ziele durch regelmäßige Check-Ins, Feedback und Einstellungen zu erreichen. Rezensenten schwärmen von der Fähigkeit, Wachstum und Kommunikation am Arbeitsplatz zu fördern.

15Five beste Features

Ermuntert Teams zu regelmäßigen Check-Ins, bei denen sie ihre Ziele und Fortschritte besprechen

Macht es Teammitgliedern leicht, formell und informell Feedback zu geben und zu erhalten

Hilft Teams bei der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen und OKRs

15Fünf Limits

Kann eine komplexe Plattform sein

Nicht so anpassungsfähig wie einige seiner Konkurrenten

Keine Eskalationsoptionen für Hilfetickets in Notfällen

15Five Preise

Engage*: $4/Monat pro Benutzer

Leistung : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Gesamt Plattform : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Transform: Kontakt für Preise

15Five Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.759+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.759+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (881+ Bewertungen)

6. Arbeitstag

über Arbeitstag Workday unterstützt HR Teams bei der Verwaltung aller Phasen der Mitarbeitererfahrung, einschließlich Personalbeschaffung, -verwaltung und -abrechnung.

Die auf KI und maschinellem Lernen basierende Plattform hilft dabei, die Effizienz und das Engagement in jeder Phase des Mitarbeiterlebenszyklus zu steigern.

Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterfeedback einholen, erweiterte Analysen anzeigen, Automatisierungen zur Verringerung Ihres Workloads nutzen oder Vergütungspläne erstellen - das Ziel von Workday ist es, jeden Schritt der Reise zum Erfolg zu führen.

Beste Features von Workday

Einfache Navigation mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Cloud-basiert, Zugriff von überall

Kann kleine und große Geschäfte unterstützen

Beschränkungen von Workday

Hat den Ruf, eines der teuersten HR-Management-Systeme auf dem Markt zu sein

Das komplexe System kann manchmal zeitaufwändig sein, wenn es darum geht, Änderungen rückgängig zu machen, bestimmte Dokumente zu finden und Dokumente zu erstellen

Die Konfigurationen können eine große Belastung für Systemadministratoren darstellen

Preise für Workday

Kontakt für Preisgestaltung

Workday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (1.264+ Bewertungen)

: 4.0/5 (1.264+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,260+ Bewertungen)

7. Reflektierend

über Reflektierend Wenn Sie Personalverantwortlicher in einem KMU sind, sollten Sie sich die Leistungsmanagement-Software Reflektive ansehen. Die Plattform konzentriert sich auf Mitarbeiter-Feedback, Verantwortlichkeit und Coaching.

Reflektive macht es Teammitgliedern leicht, Feedback freizugeben und unterstützt Teams bei der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen und OKRs.

Teams können sich gegenseitig für ihre Leistungen anerkennen und interne Analysen über ihre Leistung im Auge behalten.

Reflektive bietet außerdem eine Reihe weiterer Features, darunter Umfragen und Coaching tools.

Reflektive beste Features

Gute Leistung und kontinuierliches Wachstum

Erleichtert es den Mitarbeitern, die Leistungen der anderen anzuerkennen

Personalverantwortliche lieben die Rationalisierung des Leistungsmanagements

Reflektierende Limits

Einige Benutzer finden den Workflow schwierig zu bedienen

Kritiker bemängeln die Outlook-Integration

Limitierte vorausgefüllte Vorlagen

Reflektive Preise

Kontakt für Preise

Reflektive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (429+ Bewertungen)

: 4.2/5 (429+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

8. Profit.co

über Gewinn.co Profit.co ist ein OKR-Software plattform, mit der Teams ihre Ziele einstellen, nachverfolgen und erreichen können.

Benutzer können ihre Ziele und Schlüsselergebnisse auf verschiedenen Organisationsebenen einstellen, nachverfolgen und verwalten, von unternehmensweit bis hin zu einzelnen Teammitgliedern. Die Plattform bietet Features für die Zusammenarbeit im Team, z. B. Check-Ins, Updates und Feedback-Mechanismen.

Einer der Hauptvorteile von OKRs ist ihre Fähigkeit, Teams aufeinander abzustimmen. Profit.co unterstreicht dies mit Features, die es jedem ermöglichen zu sehen, wie seine Ziele in das Gesamtbild passen.

Um Teams den Einstieg zu erleichtern, bietet Profit.co branchenspezifische OKR-Vorlagen an.

Profit.co beste Features

Einfaches Onboarding und intuitive Benutzeroberfläche

Die kostenlose Version bietet eine robuste, funktionsreiche Erfahrung

Erledigt hervorragende Aufgaben bei der Verwaltung von Zielen und OKRs

Profit.co Beschränkungen

Kann anfangs zu kompliziert erscheinen

Aufgrund der überwältigenden Anzahl von Features und Optionen ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich

Preise von Profit.co

Start : Free

: Free Wachstum : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Profit.co Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (164+ Bewertungen)

9. OfficeVibe

über OfficeVibe Die Mitarbeiter-Engagement-Plattform OfficeVibe von Workleap unterstützt Teams beim Aufbau eines positiven und produktiven Arbeitsumfelds.

Die Employee-Experience-Plattform bietet eine große Auswahl an Tools und Features, mit denen Ihr HR-Team die positive Stimmung und Produktivität Ihrer Arbeit steigern kann.

Mit OfficeVibe können Sie regelmäßig Pulse-Umfragen an Ihre Mitarbeiter senden, um deren Zufriedenheit mit der Arbeit zu ermitteln. Die Software ermöglicht es den Mitarbeitern auch, auf einfache Weise Feedback zu geben und zu erhalten, sowohl formell als auch informell

Teams haben die Möglichkeit, sich gegenseitig für ihre Leistungen anzuerkennen, und Personalleiter verfügen über die internen Analysen, die sie zur Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements benötigen.

OfficeVibe wird von Teams aller Größenordnungen genutzt, von kleinen Startups bis hin zu großen Unternehmen.

OfficeVibe beste Features

Schnelles, effizientes und beliebtes Kundenservice-Team

Seltener Bedarf an Support

Günstiger als ähnliche Programme

OfficeVibe Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen und Analysefunktionen

Slack-Integration kann eine Herausforderung sein

Einige Benutzer berichten von einem schwierigen Setup für E-Mails von Mitarbeitern

OfficeVibe Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Essential : $3.50/Monat pro Benutzer

: $3.50/Monat pro Benutzer Pro: $5/Monat pro Benutzer

OfficeVibe Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (51+ Bewertungen)

10. Kultur Amp

über Kultur Amp Culture Amp bietet eine Plattform, die sich auf Mitarbeiterfeedback und Analysen konzentriert. Auf der Grundlage des gesammelten Feedbacks bietet die Plattform umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen, um Problembereiche anzugehen.

Die Plattform wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, das Engagement, die Erfahrung und die Effektivität ihrer Mitarbeiter zu verstehen, zu messen und zu verbessern. Zu erledigen, können Organisationen eine bessere Arbeitskultur schaffen und positive Geschäftsergebnisse erzielen.

Culture Amp kann in andere HR- und Produktivitätstools integriert werden, was die Einbettung seiner Funktionen in bestehende Workflows erleichtert.

Unternehmen können ihre Ergebnisse sogar mit Branchen-Benchmarks vergleichen, um zu verstehen, wo sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern stehen.

Culture Amp beste Features

Gut durchdachte, übersichtliche Benutzeroberfläche

Hervorragende Fähigkeit zur nahtlosen Nachverfolgung von Bewertungen und Reflexionen

Umfassendere Nachverfolgungsmöglichkeiten als viele seiner Konkurrenten

Einschränkungen von Culture Amp

Limitierte Features für den Export von Leistungsnachweisen

Filter für die Berichterstellung könnten verbessert werden

Fehlende anpassbare Einstellungen für Benachrichtigungen

Preise für Culture Amp

Engage : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Aufführen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Entwickeln: Kontakt für Preisgestaltung

Culture Amp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (677+ Bewertungen)

: 4.6/5 (677+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (106+ Bewertungen)

Besseres Leistungsmanagement für HR Teams im Jahr 2024

In diesem Artikel haben wir die 10 besten Lattice-Alternativen für ein besseres Leistungsmanagement im Jahr 2024\ besprochen. Diese Alternativen bieten einen breiten Bereich von Preisen, Features und Tools, und Sie werden sicher eine finden, die perfekt zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt!

