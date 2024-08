10 beste Kanbanize Alternativen & Konkurrenten in 2024

Kanban-Boards bieten Teams jeder Art eine nützliche Möglichkeit, Projekte und Kapazitäten zu verwalten. Wenn Sie bereits ein Kanbanize-Benutzer sind, kennen Sie die Leistungsfähigkeit und Effektivität dieses von Agile inspirierten Ansatzes für aufgabenmanagement .

Sie fragen sich vielleicht, ob es eine bessere Alternative zu diesem beliebten cloudbasierten SaaS-Tool gibt. Egal, ob Sie ein aktueller Nutzer sind oder einfach nur Ihre Optionen ausloten, wir glauben, dass es im Jahr 2024 eine bessere Projektmanagement-Lösung für Kanban-Board-Fans gibt.

Lesen Sie weiter, um die besten Kanbanize-Alternativen zu entdecken, damit Sie die ideale Lösung für Ihre Aufgaben- und Projektplanung finden können. ✅

Was ist Kanbanize? Wie wird Kanban für das Projektmanagement verwendet?

Kanbanize ist ein Werkzeug für Teams, die Prinzipien des agilen Projektmanagements mit dem Schwerpunkt auf der Verwendung von Kanban-Boards zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen, zur Organisation von Aufgaben und zur Konzentration auf vorrangige Aufgaben.

Kanban-Tafeln selbst sind eine nützliche Methode, um laufende Aufgaben zu visualisieren, damit Sie wissen, woran Sie arbeiten müssen, was sich zu einem Hindernis entwickelt und was bereits abgeschlossen ist. Kanban-Tafeln machen aus einer herkömmlichen Aufgaben- oder To-Do-Liste eine sehr visuelle Übersicht.

Über Kanbanisieren Diese beliebte agile projektmanagement-Tool verfügt über Abschnitte, Aufgaben, Verantwortliche, Prioritätskennzeichen und andere Funktionen, die das Organisieren und Erledigen von Aufgaben effektiver machen.

Kanbanize-Benutzer profitieren nicht nur von Kanban-Tafeln, sondern auch von einer Reihe anderer Funktionen, einschließlich Workflow-Management, Zeitleisten und Berichts-Dashboards. Ein Tool mit einem einfach zu bedienenden Kanban-Board-System ist ein Muss für jeden, der nach einer Kanbanize-Alternative sucht.

Aber auch diese anderen Funktionen spielen eine Rolle, wenn es darum geht, welches Tool zur Verwaltung von Projekten für Sie am besten geeignet ist.

Worauf Sie bei einer Kanbanize-Alternative achten sollten

Kanbanize bietet viel für Benutzer, die ihre Arbeitsabläufe mit Kanban-Boards organisieren möchten, aber es ist nicht das einzige Tool mit dieser Funktionalität. Es gibt eine große Auswahl an Kanbanize-Alternativen. Sie müssen nur eine finden, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Wenn Sie sich Alternativen zu Kanbanize ansehen, sollten Sie diese in Betracht ziehen:

Funktionen: Verfügt die App über alle Funktionen, die Sie benötigen?

Verfügt die App über alle Funktionen, die Sie benötigen? Benutzererfahrung: Ist das Kanban-Software-Tool einfach zu bedienen und zu navigieren? Können Sie Ihr gesamtes Team erfolgreich einbinden? Ist die Benutzeroberfläche intuitiv und benutzerfreundlich?

Ist das Kanban-Software-Tool einfach zu bedienen und zu navigieren? Können Sie Ihr gesamtes Team erfolgreich einbinden? Ist die Benutzeroberfläche intuitiv und benutzerfreundlich? Integrationen: Lässt sich die App in Ihre übrigen Software-Tools integrieren, einschließlich Tools für die Zusammenarbeit wie Slack? Könnte sie möglicherweise einige von ihnen ersetzen?

Lässt sich die App in Ihre übrigen Software-Tools integrieren, einschließlich Tools für die Zusammenarbeit wie Slack? Könnte sie möglicherweise einige von ihnen ersetzen? Ansichten: Kann ich nur eine Kanban-Tafelansicht verwenden? Gibt es auch andere Ansichten, wie Gantt-Diagramme oder eine Kalenderansicht?

Kann ich nur eine Kanban-Tafelansicht verwenden? Gibt es auch andere Ansichten, wie Gantt-Diagramme oder eine Kalenderansicht? Preisgestaltung: Ist das Tool erschwinglich? Gibt es monatliche oder jährliche Abonnementkosten?

Ob Sie ein Tool zur Organisation Ihrer Scrum-Team oder Kanban-Boards zur Visualisierung Ihrer persönlichen To-Do-Liste verwenden möchten, gibt es eine Kanbanize-Alternative, die genau das tut, was Sie wollen.

Nutzen Sie diese Kriterien, um genau herauszufinden, was Sie brauchen und welche App die beste für Sie ist.

Die 10 besten Kanbanize-Alternativen im Jahr 2024

Es gibt so viele Software-Tools, die behaupten, erstaunliche Kanban-Boards zu bieten, die Ihnen helfen, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Projekte und Ressourcen effektiver zu organisieren. Nur einige von ihnen werden dem Hype gerecht.

Entdecken Sie die 10 besten Kanbanize-Alternativen, die Sie 2024 ausprobieren sollten.

Gruppieren Sie die Aufgaben auf Ihrer Kanban-Tafel nach Status, benutzerdefinierten Feldern, Priorität und mehr in der Board-Ansicht von ClickUp

ClickUp ist als Produktivitäts- und Projektmanagement-Plattform bekannt, und dieser Zweck wird in der Kanban-Board-Ansicht auf elegante Weise demonstriert.

ClickUp's Kanban-Tafeln bieten Teams einen sehr visuellen Überblick über laufende Aufgaben, Hindernisse und abgeschlossene Aufgaben. Verwenden Sie das Tafelsystem, um Aufgaben per Drag & Drop von einer Spalte in eine andere zu ziehen, Aufgaben zu sortieren und zu filtern und die Arbeitslast Ihres Teams mit einem vollständig anpassbaren Kanban-System zu organisieren.

Ordnen Sie Spalten so an, dass sie Ihrer bevorzugten Arbeitsweise entsprechen, und gruppieren Sie Aufgaben nach Status, Empfänger, Priorität und mehr. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Tafeln, für die Sie verantwortlich sind, an einem Ort, um Ihren Fortschritt und Ihre Verantwortlichkeiten projektübergreifend zu verfolgen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um Ihre Erfahrung zu personalisieren und ein nützliches Board für alles von Sprints bis zu mehrstufigen Prozessen zu erstellen.

ClickUp bietet nicht nur kostenlose Kanban-Board-Software aber sie kann auch das gesamte Kraftwerk hinter Ihrer Agiles Team . Verwalten Sie Ihre Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints, UX-Design und mehr Agile Arbeitsabläufe alles an einem Ort. Erstellen Sie Dashboards, um Vorlaufzeit, Geschwindigkeit und andere Einblicke in die Arbeitsweise Ihres Teams zu überwachen. 🌻

ClickUp beste Eigenschaften

Erstellen Sieworkflow-Vorlagen und verwalten Sie Kapazitäten mit hochgradig anpassbaren Kanban-Tafeln

Sehen Sie jede Tafel in ClickUp auf einmal

Filtern Sie Aufgaben und favorisierte gefilterte Ansichten für eine einfache Nutzung

Erstellen und aktualisieren Sie benutzerdefinierte Status für Arbeitsabläufe

Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen Spalten, um Prioritäten schnell zu ändern

Lassen Sie sich inspirieren vonBeispiele für Kanban-Tafeln undVorlagen für Kanban-Tafeln* Änderungen an mehreren Aufgaben auf einmal vornehmen

Sparen Sie Zeit bei der agilen Planung und Dokumentation mitClickUp AI ClickUp Einschränkungen

Die Vielfalt der Funktionen in ClickUp kann für manche Anwender zunächst überwältigend sein

ClickUp AI bietet nützliche Funktionen für agile Teams, befindet sich aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium, in dem noch weitere Funktionen hinzukommen werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,800+ Bewertungen)

4.7/5 (8,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Montag.com

über MontagMontag beschreibt sich selbst als "Arbeits-OS", und seine integrierten Kanban-Tafeln bieten den Benutzern eine Alternative zu Kanbanize. Benutzer können Kanban-Boards verwenden, um Initiativen und Projekte zu verwalten, Prozesse zu organisieren und die Teamkommunikation zu zentralisieren. 🖊️

Mit Projektzusammenarbeit und tools für das Ressourcenmanagement um Teams zu helfen, besser zusammenzuarbeiten, ist Monday eine solide Option, die man unter den besten Kanbanize-Alternativen in Betracht ziehen sollte.

Montag beste Eigenschaften

Automatisches Verschieben von Aufgaben von einer Board-Gruppe in eine andere - über mehrere Projekte hinweg

Erhalten Sie Benachrichtigungen und verfolgen Sie Aufgaben, um zu wissen, wann alles erledigt oder überfällig ist

Verwenden Sie integrierte Vorlagen, um mit Ihren Kanban-Tafeln zu beginnen

Passen Sie das Aussehen Ihrer Kanban-Tafeln an, um Aufgaben zu verwalten und den Fortschritt zu überwachen, wie Sie es wünschen

Montag Einschränkungen

Die Anpassungsmöglichkeiten für Kanban-Boards sind nach Meinung einiger Benutzer begrenzter als in anderen Bereichen der Software

Einige Benutzer berichten, dass die derzeitige Art und Weise, wie Monday die Unteraufgaben in Checklisten nach Status organisiert, verbessert werden könnte

Monday Preise

Kostenlos

Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Montag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,600+ Bewertungen)

4.7/5 (8,600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,200+ Bewertungen)

3. nTask

über nTask nTask ist eine projektmanagementsoftware mit der Sie Projekte planen, organisieren und überwachen können. Die Plattform umfasst Kanban-Boards, die es den Nutzern erleichtern, Arbeitsabläufe zu verwalten und die Transparenz über Projekte zu erhöhen. 🔒

nTask beste Eigenschaften

Verknüpfen Sie Projekte, weisen Sie Aufgaben zu, und verfolgen Sie Ihre Zeit

Senden Sie automatisch E-Mails, um neue Aufgaben in Ihren Kanban-Boards zu erstellen

Legen Sie Beauftragte fest und verwalten Sie Konversationen an einem Ort

Passen Sie Ihre Kanban-Tafeln mit Statusfarben und Hintergrundbildern an

nTask-Einschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche nicht so intuitiv ist wie bei anderen Wettbewerbern in diesem Bereich

Die Lernkurve für neue Benutzer kann steil sein, so einige Rezensenten

nTask Preise

Premium: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: 8 $/Monat pro Benutzer

8 $/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4. Wrike

über WrikeWrike ist eine Plattform, die Benutzern helfen soll, ihre Prozesse und Arbeitsabläufe an einem Ort zu rationalisieren. Die Plattform umfasst auch Kanban-Boards für Agile Projektverwaltung . Die Kanban-Tafeln von Wrike helfen Teams dabei, sich zu konzentrieren, die Anzahl der Check-Ins zu reduzieren und Aufgabenwarteschlangen zu rationalisieren. 💬

Die besten Eigenschaften von Wrike

Automatische Zuweisung von Aufgaben über Anfrageformulare

Betrachten Sie die gesamte Historie einer Aufgabe, indem Sie einfach darauf klicken

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um Ihre Kanban-Boards zu personalisieren

Verwenden Sie integrierte Vorlagen, um mit Ihrem ersten Board zu beginnen

Einschränkungen von Wrike

Benutzer, die nach einem Abhängigkeitsmanagement suchen, könnten den Ansatz von Wrike begrenzter finden als andere Projektmanagement-Tools

Einige Nutzer weisen darauf hin, dass andere Tools über fortgeschrittenere Automatisierungsfunktionen verfügen

Wrike Preise

Kostenlos

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24.80/Monat pro Nutzer

$24.80/Monat pro Nutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

4.2/5 (3,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,300+ Bewertungen)

5. Adobe Workfront

über Adobe WorkfrontAdobe Workfront ist ein Werkzeug zur Arbeitsverwaltung, das Benutzern helfen soll, ihren Posteingang zu vermeiden und sich stattdessen auf ihre Produktivität zu konzentrieren. Das Tool enthält eine Kanban-Board-Funktion, die eine bessere Möglichkeit für Agile Teams um zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu visualisieren und Ziele zu erreichen. 🎯

Die besten Funktionen von Adobe Workfront

Passen Sie Ihre Kanban-Boards und Story-Karten mit benutzerdefinierten Namen und Statusfeldern an

Automatisches Hinzufügen von Stories aus dem Arbeitsvorrat

Legen Sie fest, wie lange Karten auf Ihrer Kanban-Tafel angezeigt werden, damit abgeschlossene Aufgaben automatisch entfernt werden

Konfigurieren Sie die Grenzen für den Arbeitsfortschritt, um den Umfang der Arbeit zu kontrollieren, auf die sich Ihr Team konzentriert

Beschränkungen von Adobe Workfront

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die Lernkurve für neue oder technisch nicht versierte Benutzer steil sein kann

Die Benachrichtigungen können überwältigend sein, es sei denn, Sie ändern sie individuell, so einige Rezensenten

Preise für Adobe Workfront

Select: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Prime: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Adobe Workfront Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (900+ Bewertungen)

4.1/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

6. Jira

über JiraJira ist die am besten bewertete Agiles Werkzeug für Software-Entwicklungsteams, daher enthält es natürlich auch eine robuste Kanban-Board-Funktion. Teams können die Kanban- oder Scrum-Boards von Jira nutzen, um ihre Arbeitsabläufe zu visualisieren, die Effizienz zu maximieren und Hindernisse zu beseitigen, bevor sie zu einem Problem werden. 🛑

Die besten Funktionen von Jira

Verschaffen Sie sich einen Überblick über ein Projekt, und erkennen Sie, welche Aufgaben Aufmerksamkeit erfordern

Treiben Sie Aufgaben zur Fertigstellung und begrenzen Sie Aufgaben, die noch nicht abgeschlossen sind

Schnelles Erkennen der Kategorie einer Aufgabe, ihrer Wichtigkeit und der Person, der sie zugewiesen ist

Verwenden Sie JirasAgile Vorlagen um loszulegen; passen Sie sie dann an die Bedürfnisse Ihres Teams an

Einschränkungen von Jira

Jira wurde für Software-Entwicklungsteams entwickelt, so dass Teams in anderen Abteilungen einige der Funktionen möglicherweise als nicht relevant empfinden

Einige Benutzer wünschen sich eine praktischere und verständlichere Ansicht der Teilaufgaben

Jira Preise

Kostenlos

Standard: $7.75/Monat pro Benutzer

$7.75/Monat pro Benutzer Premium: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

7. Trello

über TrelloTrello ist ein Projektmanagement-Tool, das nach dem Kanban-Prinzip aufgebaut ist. Teams können Trello verwenden, um Aufgaben, Teammitglieder und Apps an einem Ort zu organisieren. Trello bietet eine einfache Einführung in die Kanban-Tafeln und ist daher eine beliebte Wahl für alle, die das Konzept noch nicht kennen. ⚒️

Trello beste Eigenschaften

Erstellen Sie Kanban-Tafeln, um Gedanken, Projekte, Listen und Programme zu organisieren

Passen Sie Ihre Karten so an, dass sie alle relevanten Informationen, Dateien und Links enthalten

Organisieren Sie Aufgaben in Boards, um eine effektivere To-Do-Liste zu erstellen

Weisen Sie Aufgaben an Teammitglieder zu und visualisieren Sie deren Fortschritt

Einschränkungen von Trello

Einige Benutzer empfinden die minimalen Berichts- und Analysefunktionen von Trello als Einschränkung

Das Verschieben von Aufgaben zwischen Boards kann laut einiger Rezensenten schwierig sein, wenn Sie die mobile App verwenden

Trello Preise

Kostenlos

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab $17.50/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

4.4/5 (13,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,800+ Bewertungen)

8. Kanban-Werkzeug

über Kanban-Werkzeug Kanban Tool ist ein spezielles Kanban-Projektmanagementsystem. Das Tool enthält nicht nur Kanban-Tafeln, sondern auch eine integrierte Zeiterfassung, die Teams hilft, effektiver zusammenzuarbeiten. Die Tafeln von Kanban Tool fördern das visuelle Management, die Zusammenarbeit im Team und Aktualisierungen in Echtzeit. 🙌

Kanban Tool beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Aufgaben auf effizientere Weise mit anpassbaren Tafeln

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den aktuellen Arbeitsstatus, damit Sie Aufgaben priorisieren können

Kollaboration mit Teammitgliedern und Kunden in Echtzeit

Erhalten Sie Einblicke in Ihre Arbeitsweise mit integrierten Analysen und Metriken

Einige Benutzer berichten, dass sich die Oberfläche und die Benutzererfahrung veralteter anfühlen als bei anderen Tools projekt-Management-Tools in dieser Liste

Es ist schwierig, die Abhängigkeiten einer Aufgabe von der Hauptansicht aus zu sehen, so die Meinung einiger Rezensenten

Kostenlos

Team: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Unternehmen: $11/Monat pro Benutzer

Kanban Tool Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. Kanboard

über Kanboard Kanboard ist ein sehr minimalistischer Ansatz für Kanban-Boards. Dieses Open-Source-Tool für agiles Projektmanagement ist kostenlos und bietet technisch versierten Benutzern die Möglichkeit, ihr eigenes Kanban-System von Grund auf zu erstellen und zu hosten. Die Software ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben zu visualisieren, sie per Drag & Drop zu verschieben und das Aussehen der Tafel anzupassen. 👀

Kanboard beste Eigenschaften

Verwalten Sie Aufgaben auf einfache und minimalistische Weise

Konzentrieren Sie sich auf To-Do-Listen und anstehende Aufgaben ohne Ablenkungen

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen den Spalten, um Ihre Tafel zu aktualisieren

Automatische Markierung, wenn die Kapazität Ihrer laufenden Arbeit erreicht ist, damit Sie sich auf die Erledigung von Aufgaben konzentrieren können

Einschränkungen von Kanboard

Kanboard setzt voraus, dass die Benutzer wissen, wie sie ihre eigene Software installieren, hosten und warten können, daher ist es am besten für erfahrene Benutzer geeignet

Einige Nutzer könnten den Stil und die Einfachheit von Kanboard im Vergleich zu anderen, sehr visuellen Projektmanagement-Lösungen als abschreckend empfinden

Preise für Kanboard

Kostenlos

Kanboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 2.5/5 (1 Bewertung)

2.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4/5 (4+ Bewertungen)

10. Asana

über AsanaAsana ist ein Projektmanagement-Tool, das Kanban-Tafeln in seinen Funktionsumfang aufnimmt. Die Kanban-Tafeln von Asana fördern die Zusammenarbeit im Team und die Transparenz. Die Benutzer können Aufgaben organisieren, agil arbeiten und Hindernisse erkennen, bevor sie zu echten Problemen werden. 📝

Asana verfügt über weitere Funktionen zur einfachen Verfolgung des Fortschritts bei mehreren Aufgaben. Als Tool für die Zusammenarbeit eignet sich Asana gut für Erwähnungen und Benachrichtigungen in Aufgaben.

Die besten Funktionen von Asana

Optimieren Sie die Aufgabenverwaltung mit einem einfachen Drag-and-Drop-System

Beschriften Sie Spalten, um sie genau an Ihren Arbeitsablauf anzupassen

Passen Sie die Spalte "In Arbeit" so an, dass nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben angezeigt wird, damit sich Ihr Team auf die Erledigung bestimmter Aufgaben konzentrieren kann, bevor es mit neuen Aufgaben beginnt

Effektivere Verwaltung von Routineaufgaben durch integrierte Automatisierung

Einschränkungen von Asana:

Das Organisieren von Teilaufgaben und Projekten nach Tags in einer einzigen Ansicht kann nach Ansicht einiger Rezensenten eine Herausforderung sein

Einige Nutzer finden die Kanban-Board-Funktion weniger intuitiv als andere Kanbanize-Alternativen

Preise für Asana

Kostenlos

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24.99/Monat pro Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,400+ Bewertungen)

4.3/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,100+ Bewertungen)

Finden Sie die beste Kanbanize Alternative für Sie

Kanbanize ist nicht das einzige Kanban-Board-Tool, das es gibt. Es gibt Hunderte von Projektmanagement-Tools, die Sie verwenden können, um eine ähnliche Erfahrung zu machen, aber wir haben die besten der besten mit Ihnen hier geteilt.

Prüfen Sie diese Optionen, finden Sie heraus, welche die richtige für Sie ist, und wählen Sie die Kanbanize-Alternative für Ihre Bedürfnisse.

Wenn Sie ein Tool suchen, das Kanban-Boards und so viel mehr kann, clickUp kostenlos ausprobieren . ClickUp bietet Ihnen nicht nur einen robusten und voll funktionsfähigen Ansatz für Kanban-Boards und Projektmanagement.

ClickUp kann auch Ihr gesamter digitaler Arbeitsplatz und ein Werkzeug zur Zusammenarbeit für Produktivität, Zeiterfassung, Gantt-Diagramme und vieles mehr werden. ✨