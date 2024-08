Die 10 besten PRINCE2-Software-Tools für das Projektmanagement im Jahr 2024

Es gibt viele gut erforschte Ansätze für erfolgreiches Projektmanagement, und einer der beliebtesten ist

methoden des Projektmanagements

ist Projekte in kontrollierten Umgebungen, oder PRINCE2. Bei diesem prozessbasierten Ansatz geht es darum, Ihr Projekt in klar definierte, kontrollierbare Phasen aufzuteilen, wobei der Schwerpunkt auf der Organisation liegt.

Das ist der Grund

projektmanagement tools

die Sie in die Lage versetzen, jede Phase zu organisieren und zu verwalten, sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der PRINCE2-Methodik.

Zum Glück gibt es dafür PRINCE2-Softwareplattformen. Allerdings sind nicht alle PRINCE2-Tools und -Plattformen gleich, und Sie müssen wissen, auf welche Software-Features Sie achten sollten, um die beste PRINCE2-Software für Ihre Bedürfnisse im Projektmanagement zu finden.

PRINCE2 tools sind spezialisierte Tools

projektmanagement-Software

programme, die es Projektleitern und ihren Teams ermöglichen, die PRINCE2

strategie für das Projektmanagement

effektiv.

Die Methode hat sieben Schlüssel:

Beibehaltung einer kontinuierlichen Business-Rechtfertigung mit definierten Vorteilen, Kosten und Risiken Anwendung der Erfahrungen aus früheren Projekten zur Verbesserung der zukünftigen Leistung Schaffung klar definierter Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Projekt Teams Planen, Überwachen und Kontrollieren des Projekts in einzelnen Phasen Eskalation von Problemen an das höhere Management, aber nur, wenn das Team die vordefinierten Kriterien nicht erfüllt Konzentrieren Sie sich auf das Management der Produktlieferung mit spezifischen Anforderungen und einem klaren Projektumfang Anpassung der PRINCE2-Methoden an das jeweilige Projekt und seinen Workflow

Die PRINCE2-Projektsoftware erleichtert diese sieben Phasen, indem sie dem Teamleiter und allen Mitgliedern des Projekts einen strukturierten Projektmanagement-Rahmen für die Zusammenarbeit bietet. Der Rahmen sorgt für eine kontrollierte Umgebung, die die PRINCE2-Standards für das Projektmanagement einhält.

Die PRINCE2-Methodik für das Projektmanagement ist sehr spezifisch. Suchen Sie daher nach einem tool, das sich gut in die sieben Phasen der Methodik integrieren lässt oder Ihnen zumindest die Möglichkeit gibt, dies selbst zu erledigen.

Einige Funktionen von Tools für das Projektmanagement, die den PRINCE2-Prinzipien entsprechen, sind:

Anpassung an die PRINCE2-Methodik: Das tool sollte die sieben Prinzipien von PRINCE2 integrieren und sicherstellen, dass die Projektumgebung mit der Methodik übereinstimmt

Benutzerfreundliche Oberfläche: Projektmanager und Mitglieder von Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen werden dieses tool benutzen. Es sollte für alle einfach genug sein, um sich zurechtzufinden und es zu benutzen, und es sollte klar sein, welche Benutzerrolle die Verantwortung für jeden Teil des Projekts hat

Anpassungsfähigkeit: Die Projektumgebung wird bei jedem Projekt anders sein. Ein Tool, das sich leicht an die Arbeitsabläufe des Teams anpassen lässt, ist hilfreich, insbesondere wenn es um die Eskalation von Problemen und die Verwaltung der Produktlieferung geht

Zusammenarbeit: Die Mitglieder des Projekts sollten nahtlos zusammenarbeiten. Das Project Board sollte es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, ihre Aufgaben zu sehen und effektiv zu kommunizieren, und auch die Erkenntnisse aus früheren Projekten zu übernehmen

Berichterstattung und Analytik: PRINCE2 legt in jeder Phase Wert auf Planung und Überwachung, so dass Sie einen gründlichen Überblick über den Fortschritt benötigen. Das Tool sollte Berichte erstellen, um dies zu erleichtern

Integrationen: Um ein komplexes Projekt abzuschließen, bedarf es mehr als nur einer Projektmanagement-Software. Jedes Tool sollte mit der PRINCE2-Software integriert werden, damit die Daten synchronisiert werden können

Die 10 bestbewerteten PRINCE2-Softwareplattformen für das Projektmanagement im Jahr 2024

Wenn Sie als Projektmanagement-Profi auf der Suche nach PRINCE2-kompatiblen Tools sind, werden Ihnen die zehn Produkte auf dieser Liste helfen, Ihre Suche einzugrenzen.

1.

ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein All-in-One

projektmanagement

lösung mit leistungsstarken Features, die sich am gesamten PRINCE2-Framework orientieren. Ein Projektmanager kann detaillierte

plan für das Projekt

s, die Einstellung von Meilensteinen und das Management von Abhängigkeiten mit Hilfe des strukturierten Ansatzes, den PRINCE2 fordert.

Zusammenarbeit und

aufgabenmanagement

features ermöglichen es den Mitgliedern des Teams, definierte Rollen einzunehmen und sich gleichzeitig mit den allgemeinen Zielen und dem Fortschritt des Projekts zu befassen. Mit Dashboards in Echtzeit können Sie den individuellen Fortschritt mit anpassbaren Ansichten überwachen, so dass Sie jede Phase Ihres Projekts eingrenzen können.

Die Funktion zur Zeiterfassung sorgt dafür, dass Projekte im Zeitplan bleiben und passt perfekt zum PRINCE2-Fokus auf das Management der Phasengrenzen. Die Zeitplanung ermöglicht auch eine effektive Personalzuweisung, was das Produktlieferungsmanagement verbessern kann.

ClickUp beste Features

Abhängigkeiten und Meilensteine zur Verwaltung der Phasen eines Projekts

Berichte und Analysen zur kontinuierlichen Rechtfertigung des Geschäfts

Power document tools zum Erstellen von projekt-Initiierung dokumentation

Benutzerdefinierte Status und Workflows zur effektiven Steuerung von Phasen

Gantt-Diagramme und Zeitleisten-Ansichten für die Planung von Projekten

ClickUp Beschränkungen

Die Oberfläche kann anfangs verwirrend sein

Mobile Apps haben im Vergleich zur Desktop-Version weniger Features

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. OpenProject

Über

OpenProject

Diese quelloffene und hochgradig anpassbare Plattform ist für Teams gedacht, die eine Vielzahl von Projektmanagement-Methoden einbeziehen möchten. OpenProject funktioniert mit klassischen, agilen oder hybriden Projekten, einschließlich PRINCE2. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit der Daten und - als Open-Source-Projekt - auf der Transparenz der Software. Das Tool speichert Projektdaten in einer kontrollierten Umgebung, so dass Sie selbst entscheiden können, wem Sie Informationen freigeben möchten.

Projektmanagement-Teams können die Agile-, Scrum- und Kanban-Tools nutzen, um ihren bevorzugten Workflow anzupassen, und der Team Planner ist eine nützliche Methode, um Aufgaben zuzuweisen und alle Beteiligten zu organisieren.

OpenProject beste Features

Open-Source, anpassbare und erweiterbare Plattform

PRINCE2-Vorlagen und Arbeitspakete für eine bessere Einhaltung des Rahmens

Roadmaps und Zeitleisten für die Planung und Visualisierung von Phasen des Projekts

Integrierte Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben

Zusammenarbeit in Echtzeit für Textdokumente und Meetings

OpenProject Einschränkungen

Kompliziertes anfängliches Setup

Veraltete Benutzeroberfläche

Fehlen fortgeschrittener Features, die in anderen Tools für Projektmanagement zu finden sind

OpenProject Preise

Free

Basic: $7,25/Monat pro Benutzer

Professional: $13,50/Monat pro Benutzer

Premium: $19,50/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

OpenProject Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (22 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

3. Wrike

Über

Wrike

Dieses vielseitige Projektmanagement tool hilft Ihnen, Arbeitsprozesse abteilungsübergreifend zu rationalisieren. Das Ziel von Wrike ist es, die Arbeit zu zentralisieren, damit Sie die Aufgaben überwachen und die Projekte

ergebnisse

auf dem Weg durch die verschiedenen Phasen der PRINCE2-Methode.

Wrike verfügt über eine Reihe von Automatisierungs-Features, die mühsame Aufgaben reduzieren und dafür sorgen, dass sich die Mitglieder des Teams auf die Kernphase des Projekts konzentrieren. Funktionen zur Zusammenarbeit sorgen dafür, dass das gesamte Team während des Fortschritts des Projekts bei der Aufgabe bleibt und zusammenarbeitet. Anpassbare Dashboards und Workflows machen es einfach, Wrike an ein bestimmtes Projekt anzupassen.

Wrike beste Features

Anpassbare Dashboards und Workflows

Integration mit einem breiten Array von Tools von Drittanbietern

Gantt Diagramme für die visuelle Planung von Projekten

Zusammenarbeit in Echtzeit und bearbeitung von Dokumenten

Detaillierte Berichterstellung und Analytik

Wrike Beschränkungen

Unübersichtliche Oberfläche mit vielen Features

Für benutzerdefinierte Anpassungen sind möglicherweise höherstufige Pläne erforderlich

Gelegentliche Bugs

Wrike Preise

Free

Team: $9,80/Monat

Business: $24.80/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (2,400+ Bewertungen)

4. MindManager

Über

MindManager

MindManager ist mehr als ein Projektmanagement tool; es ist eine visuelle Plattform, die Ideen in organisierte Strukturen wie Mindmaps, Flussdiagramme und Zeitleisten verwandelt. Neben den PRINCE2 Funktionen verfügt es auch über leistungsstarke Brainstorming Features.

MindManager verfügt über Features, die sich an die Bedürfnisse aller Projektplaner anpassen lassen, von Einzelpersonen bis hin zu großen Unternehmen. MindManager lässt sich mit vielen anderen beliebten Apps für das Geschäft integrieren, um diese Funktionen noch weiter auszubauen.

MindManager beste Features

Erweiterte Mindmapping-Tools für Brainstorming und Planung

Integration mit gängigen Apps wie MS Office und SharePoint

Zeitleisten für Projekte und Gantt-Diagramme

Aufgaben- und Ressourcenmanagement

Visuelle Markierungen zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten

MindManager Einschränkungen

Nicht so viele Features wie andere spezielle Tools für das Projektmanagement

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Begrenzte Features für die Zusammenarbeit

MindManager Preise

Professional: $169/Jahr

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (69 Bewertungen)

5. Praxie

Über

Praxis

Praxie ist eine KI-gestützte Plattform für die digitale Transformation, die ein Geschäft vollständig digitalisieren kann - und das zu geringeren Kosten als andere Unternehmenssoftware. Sie können Routinefunktionen automatisieren, sodass sich das Projektteam auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann. Das Produkt legt großen Wert auf die benutzerdefinierte Einstellung, so dass Sie die Projektumgebung leicht so einstellen können, dass sie sich auf bestimmte PRINCE2-Methoden für das Projektmanagement konzentriert.

Features zur Berichterstellung in Echtzeit liefern die Daten, die das Geschäft des Projekts weiterhin unterstützen. Collaboration tools fördern die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Projekts.

Praxie beste Features

Einfache Bedienung mit Anleitung während des gesamten Prozesses

Flexibel genug, um sich in jeden Workflow einzufügen

Berichterstellung und Dashboards machen komplexe Informationen leicht verständlich

Schöne Sammlung von vorgefertigten Inhalten

Praxie Einschränkungen

Die Exportfunktion kann problematisch sein

Einige benutzerdefinierte Optionen sind schwer zu bedienen

Fehlen bestimmter Features anderer Produkte

Praxie Preise

Free Forever

Pro Vorlagen: $9.95/Monat pro Benutzer

Premium-Anwendungen: $24.95/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Praxie Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.1/5 (12 Bewertungen)

6. Celoxis

Über

Celoxis

Celoxis ist ein weiteres umfassendes Tool für das Projektmanagement. Sie können einen dynamischen Projektplan erstellen, der sich automatisch an veränderte Bedingungen anpasst und so das Gesamtziel des Projekts im Auge behält. Die erweiterte Funktion der Berichterstellung ermöglicht Ihnen die Erstellung eines

bericht über den Status des Projekts

der sicherstellt, dass der Business Case mit dem Projekt übereinstimmt.

Celoxis Features

resource management tools

zur Unterstützung der Kostenkontrolle, zur Vermeidung von Budgetdefiziten und zum vorzeitigen Abschluss von Projekten.

Celoxis beste Features

Umfassende Funktionen für das Projektmanagement

Anpassbare Dashboards und Berichterstellung

Risikomanagement und Nachverfolgung von Problemen

Finanzmanagement, einschließlich Nachverfolgung von Ausgaben und Budgetierung

Ein breites Array an Integrationen

Celoxis-Einschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche im Vergleich zur Konkurrenz

Steile Lernkurve

Komplexe benutzerdefinierte Anpassungen

Celoxis Preise

Cloud: $22,50/Monat

On-Premise: Preise auf Anfrage

Celoxis Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (78 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

7. FunktionsFox

Über

FunctionFox

Kreative Fachleute sind das primäre Einzelziel von FunctionFox. Es enthält Features wie die Nachverfolgung von Timesheets und die Budgetüberwachung, die gut mit den Prinzipien der Geschäftsbegründung des PRINCE2-Ansatzes übereinstimmen.

FunctionFox unterteilt das Projekt in umsetzbare Zu erledigen-Listen und Gantt-Diagramme, so dass das Team leicht sehen kann, wie das Projekt voranschreitet und die Prioritäten aller Beteiligten aufeinander abgestimmt werden. Mit einem starken Fokus auf das Management der Produktlieferung kann FunctionFox dem Team helfen, das Projekt pünktlich und innerhalb der Qualitätsanforderungen abzuschließen.

FunctionFox beste Features

Zeiterfassung und Kostenverfolgung

Projektplanung und Ressourcenzuweisung

Anpassbare Vorlagen für Projekte

Gantt Diagramme für visuelle Zeitleisten von Projekten

Detaillierte Berichterstellung und Analytik

FunctionFox Beschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche, die intuitiver sein könnte

Limitierte Integrationen von Drittanbietern

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung

FunctionFox-Preise

Classic: $5/Monat pro Benutzer

Premier: $10/Monat pro Benutzer

In-House: $20/Monat pro Benutzer

FunctionFox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (48 Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

8. Ravetree

Über

Ravetree

Ravetree ist ein All-in-One-Projektmanagement-Programm, das zahlreiche Tools zur effektiven Umsetzung der PRINCE2-Methodik während des Projekts bietet

projektentwicklung

. Zum Beispiel gibt Ihnen die Funktion Ressourcenmanagement einen Überblick über die Kapazitäten auf Einzel-, Team- und Organisationsebene, so dass Sie Aufgaben schnell und einfach den verfügbaren Mitarbeitern zuweisen können.

Projektvorlagen machen die Planung zum Kinderspiel und ermöglichen es Ihnen, im Handumdrehen einen Plan zu erstellen, der alles vom ersten Schritt bis zum letzten Prozess abdeckt. Die Nachverfolgung von Zeit und Kosten trägt dazu bei, dass das Projekt realisierbar bleibt.

Ravetree beste Features

Agiles Arbeitsmanagement mit Support für Scrum und Kanban

Ressourcenmanagement und Zeiterfassung

Speicherung von Dateien und Verwaltung digitaler Assets

Client-Portale für bessere Kommunikation

Finanzielle Nachverfolgung, einschließlich Spesenmanagement

Ravetree Beschränkungen

Komplexes anfängliches Setup

Mobile Apps könnten robuster sein

Gelegentliche Bugs und Pannen

Ravetree-Preise

$39/Monat pro Benutzer

Ravetree Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (23 Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (21 Bewertungen)

9. Zenkit

Über

Zenkit

Zenkit ist ein flexibles Projektmanagement tool, mit dem Sie Projekte einfach und effektiv erstellen können. Zenkit ist für seine Anpassungsfähigkeit bekannt und ermöglicht es Ihnen, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln, um die Daten auf die bequemste Weise zu präsentieren und die Anpassung an die sieben PRINCE2-Prinzipien zu erleichtern.

Mit dem leistungsstarken Feature für die Zusammenarbeit in Zenkit können Sie die Phasen steuern und alle Beteiligten bei der Stange halten. Die Mitglieder des Teams können den gesamten Plan des Projekts und ihre Rolle darin einsehen.

Zenkit beste Features

Flexible Ansichten wie Kanban, Liste, Tabelle, Kalender und Mind Map

Benutzerdefinierte Felder und Formulare für die Datenerfassung

Integration mit gängigen Tools wie Slack und Google Kalender

Skalierbar, um wachsenden Teams gerecht zu werden

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Zenkit-Einschränkungen

Limitierte Funktion des Gantt Diagramms

Die mobile App ist verbesserungswürdig

Die Features für die Berichterstellung könnten robuster sein

Zenkit-Preise

Free

Plus: $9/Monat

Business: $25/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Zenkit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (81 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

10. Asana

Über

Asana

Asana ist eines der größten und beliebtesten Tools für Projektmanagement auf dem Markt. Die Benutzer lieben es für seine robusten Features und seine benutzerfreundliche Oberfläche.

Asana bietet Ihnen alle notwendigen tools, um einen Projektauftrag zu definieren und die sieben Phasen von PRINCE2\ umzusetzen. Ein wichtiges Feature ist die Ansicht der Zeitleiste, die einen guten Überblick über den Plan des Projekts und seinen Fortschritt bietet. Die umfangreichen Features zur Berichterstellung erleichtern die Präsentation des Business Case des Projekts.

Asana beste Features

Aufgaben- und Projektmanagement mit benutzerdefinierten Workflows

Zeitleisten-Ansicht für die Planung und Gantt-Diagramme

Portfolios für die Überwachung mehrerer Projekte

Automatisierung zur Reduzierung der manuellen Arbeit

Integration mit vielen beliebten Tools, wie Slack und Google Drive

Asana Einschränkungen

Teuer für größere Teams oder erweiterte Features

Überwältigende Oberfläche für neue Benutzer

Die Features für die Berichterstellung könnten robuster sein

Asana Preise

Free

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Einstieg in die PRINCE2-Methodik

Nachdem wir nun die besten verfügbaren PRINCE2-Softwareprodukte untersucht haben, müssen Sie die Methodik nur noch in die Tat umsetzen. Mit einem umfassenden Projektmanagement-Tool wie ClickUp haben Sie einen zentralen Speicherort, um einen Projektauftrag zu definieren, den Business Case zu präsentieren und zu aktualisieren und alle sieben Phasen der PRINCE2-Methodik umzusetzen.

Sie glauben uns nicht? Probieren Sie es selbst aus.

und testen Sie eine Testversion eines der besten Tools für Projektmanagement, die es derzeit auf dem Markt gibt.