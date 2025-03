10 beste Software zur Bearbeitung von Dokumenten für 2025

Obwohl im Laufe der Jahre viele neue Formulare für die Kommunikation aufgetaucht sind, sind Dokumente nach wie vor eine bewährte Methode, um Informationen freizugeben und die Mitglieder eines Teams auf dem Laufenden zu halten. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Editoren für Dokumente, fast so viele wie die Zwecke, denen sie dienen.

Solange die Kunden Word, PDF und Nur-Text verwenden, um Informationen zu übermitteln, wird der Markt für Bearbeitungssoftware stark gesättigt sein. Es kann entmutigend sein, sich durch die Produkte zu wühlen, um das richtige zu finden. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Auswahl zu treffen!

Was ist eine Software zur Bearbeitung von Dokumenten?

Dokument-Editoren sind eine Klasse von Software, die digitale Dokumente erstellt, ändert und formatiert. In der Regel passen sie das Erscheinungsbild des Dokuments an und speichern es in verschiedenen Dateiformaten, z. B. Microsoft Word und PDF. Sie ermöglichen häufig die Zusammenarbeit und enthalten Tools zur Verbesserung Ihrer Texte, wie z. B KI-Schreibhilfen oder eine Rechtschreibprüfung.

Worauf sollten Sie bei Software zur Bearbeitung von Dokumenten achten?

Wenn Sie eine Software zur Bearbeitung von Dokumenten evaluieren, brauchen Sie eine Lösung, die mit Ihren Anforderungen wächst. Hier sind einige Dinge, auf die Sie achten sollten:

Features für die Zusammenarbeit:

Dateikompatibilität: Die Software sollte mit vielen Dateiformaten kompatibel sein. Am wichtigsten ist, dass sie mit den Formaten arbeitet, die Ihr Geschäft verwendet

Vorlagen: Ein guter Editor verfügt über ein Repository mit Vorlagen für gängige Dokumenttypen. Diese sparen Zeit und maximieren die Konsistenz

Cloud-Integration: Die Möglichkeit, überall auf Dokumente zuzugreifen und sicherzustellen, dass alle Benutzer über die aktuelle Version verfügen, macht remote-Arbeiten viel einfacher

Offline-Zugang: Sie haben vielleicht nicht ständig zuverlässiges Internet. Eine gute Bearbeitungssoftware ermöglicht den Offline-Zugriff auf Ihre Dateien

Integration mit anderen Tools: Moderne Geschäfte funktionieren am besten, wenn alle Tools in ihrem technologie-Stack miteinander kommunizieren

Mobiler Zugang: Eine mobile App oder eine mobile Benutzeroberfläche erleichtert den Zugriff auf Dokumente von unterwegs aus

10 beste Software für die Bearbeitung von Dokumenten im Jahr 2024

Wir haben diese Liste der besten Software zur Bearbeitung von Dokumenten zusammengestellt und tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten die es derzeit auf dem Markt gibt!

1. ClickUp

Optimieren Sie Ihren Workflow mit einer Software zur Bearbeitung von Dokumenten, die sich in Ihr Projektmanagement-System integrieren lässt

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Docs, einem leistungsstarken Tool zur Erstellung und Bearbeitung von Inhalten. Um ein effektives Projektmanagement zu erstellen, können Sie die document management tools zur Nachverfolgung und Nutzung von Dokumenten, lange nachdem Sie sie veröffentlicht und freigegeben haben.

Ein Hauptaugenmerk der ClickUp-Plattform liegt auf der Zusammenarbeit. Projekte und ihre Aufgaben laufen nur dann reibungslos ab, wenn Menschen effektiv zusammenarbeiten können. ClickUp Docs behält diesen Fokus bei. Mit den Features der Plattform zur Bearbeitung von Dokumenten finden Sie eine leistungsfähige kollaborationssystem das alle Beteiligten in perfekter Synchronisierung hält.

KI hat die Methoden zur Erstellung von Inhalten fast über Nacht verändert. ClickUp AI bringt dieses Feature in die Bearbeitung Ihrer Dokumente. Mit ihr können Sie klarer und besser schreiben mit Kunden und Team kommunizieren mitgliedern.

ClickUp beste Features

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Integriert aufgaben- und Projektmanagement Eine große Auswahl an Vorlagen

Nachverfolgung von Änderungen und Versionshistorie

Die Möglichkeit, den Zugriff auf bestimmte Benutzer zu beschränken

ClickUp Beschränkungen

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

Noch sind nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Google Docs

Über Google Docs Mit der Einführung von Google Docs hat Google die Bearbeitung von Dokumenten revolutioniert. Es war die erste Plattform, die es mehreren Personen ermöglichte, das gleiche Dokument gleichzeitig zu bearbeiten. Google Docs ist Teil einer größeren Cloud-basierten Suite und schließt zusammen mit Google Tabellen und Google Slides das typische Office-Software-Toolset ab.

Aufgrund seiner Online-Natur war es eine der ersten Plattformen, die das Freigeben von Dokumenten ermöglichte. Obwohl es weniger Features als die fortschrittlichsten Textverarbeitungsprogramme hat, gibt es viele Add-Ons, die die Funktionen erweitern. Ein Offline-Modus ist auf mobilen Geräten verfügbar.

Google Docs beste Features

Nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit

Eingebaute KI

Enge Integration mit anderen Google Apps

Support von Add-Ons von Drittanbietern

Google Docs Limits

Limitierte erweiterte Formatierungsoptionen

Leistung kann bei großen Dokumenten nachlassen

Google Docs Preise

Free

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer

Business Standard: $12/Monat pro Benutzer

Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40k+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (27k+ Bewertungen)

3. Microsoft Word

Über Microsoft Word Der Branchenveteran Microsoft Word ist eine der erfolgreichsten Textverarbeitungsanwendungen überhaupt. Es setzt den Standard für erweiterte Features und Dokumentenformatierung.

Microsoft nimmt Word neben Microsoft PowerPoint und Excel in seinen 365er Bereich auf. Word lässt sich nahtlos in alle anderen Produkte der Office-Suite integrieren. Es gibt viele Vorlagen, die eine schnelle Erstellung von Dokumenten ermöglichen, und die eingebauten Recherche-Tools helfen, den Schreibprozess reibungslos zu gestalten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Apps zur Bearbeitung von Dokumenten können Sie mit Word auch PDF-Dateien öffnen und bearbeiten.

Microsoft Word beste Features

Erweiterte Formatierungsfunktionen

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Nahtlose Integration mit anderen Microsoft Apps

Möglichkeit zur Bearbeitung von PDF-Dokumenten

Umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen

Microsoft Word Limitierungen

Auf älteren Computern kann es ressourcenintensiv sein

Einige fortgeschrittene Features sind anfangs schwer zu verstehen

Kompatibilitätsprobleme mit anderen Editoren können auftreten

Microsoft Word Preise

Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

Microsoft Word Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (13k+ Bewertungen)

4. GatherContent

Über GatherContent GatherContent ist ein umfassendes Programm, das sich auf die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit konzentriert. Es verfügt über zahlreiche Features, die es den Benutzern ermöglichen, in Echtzeit an denselben Dokumenten zu arbeiten. Die Plattform bietet mehr als die meisten Editor-Programme und umfasst eine komplette Lösung für die Verwaltung von Inhalten. Sie können problemlos Stilrichtlinien erstellen und in Ihre Dokumente einbetten, um die Bearbeitung zu rationalisieren und die Konsistenz der Inhalte zu gewährleisten.

GatherContent beste Features

Organisieren, Planen und Produzieren von Inhalten auf einer einzigen Plattform

Projektmanagement tools zur Koordinierung der Erstellung von Inhalten

Verfügbarkeit von anpassbaren Vorlagen

Die Möglichkeit, Style Guides direkt in die Bearbeitungsumgebung einzubetten.

Cloud-basierte Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten in Echtzeit

GatherContent Beschränkungen

Schwierigkeiten für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Content-Management-Systemen haben

Mögliche Beschränkungen bei der Integration mit anderen Plattformen

Preise für GatherContent

Start: $99/Monat

Skalieren: $299/Monat

Transformieren: 799 $/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

GatherContent-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (17 Bewertungen)

5. Notion

Über Notion Notion ist ein vielseitiges und recht umfassendes tool für Einzelpersonen und Teams, die Inhalte erstellen. Mit Notion können Sie Dokumente mit Mediendateien, Text und Tabellen erstellen und bearbeiten. Wie viele andere Plattformen hat auch Notion kürzlich KI-Funktionen implementiert, damit Sie Ihre beabsichtigte Botschaft effektiv vermitteln können.

Notion beste Features

Konsolidierung all Ihrer Arbeit und Ihres Wissens an einem Ort

Integrierte KI-Tools

Vielseitige Funktionen für das Projektmanagement

Eine große wissensfördernde Gemeinschaft

Notion Limits

Potenziell überwältigende Schnittstelle

Limitierte Offline-Fähigkeiten

Notion Preise

Free

Plus: $8/Monat pro Benutzer

Business: $15/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie uns für Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,850+ Bewertungen)

6. Bit.ai

Über Bit.ai Die Ersteller von Bit.ai haben ihre Plattform als ein durchgängiges Tool für Wissensmanagement und Dokumentenkollaboration konzipiert.

Die Features konzentrieren sich darauf, dass Mitglieder des Teams mit anderen Benutzern zusammenarbeiten können, um Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten. Es fehlen zwar einige der fortgeschrittenen Features anderer Editoren, aber die Grundlagen werden gut gemeistert. Sie können Dokumente mit digitalen Inhalten aus verschiedenen Quellen und Dateiformaten benutzerdefiniert gestalten. Die intuitive Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und flexibel und passt sich vielen Arbeitsabläufen an.

Bit.ai beste Features

Tools zur Anreicherung Ihrer Dokumente mit Bildern, Videos, sozialen Inhalten, Cloud-Dateien und mehr

Nachverfolgung, wer ein Dokument wann bearbeitet hat

Flexible, kollaborative Workspaces

Umfassende Integrationen mit anderen Produkten

Bit.ai Limits

Limitierte Tools zum Formatieren

Abhängigkeit von einer Internetverbindung für den Dokumentenzugriff

Keine eigene mobile App

Bit.ai Preise

Free

Pro: $8/Monat pro Benutzer

Business: $15/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Bit.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (21 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (8 Bewertungen)

7. Evernote

Über Evernote Evernote ist in erster Linie eine App für Notizen, mit der Sie Dokumente erstellen können, die über mehrere Geräte auf allen gängigen Betriebssystemen synchronisiert werden. Bei den Dokumenten kann es sich um Texte, Bilder, Audio- oder PDF-Dateien handeln.

Evernote kombiniert Notizen, Aufgaben und Zeitpläne, um eine einfache, aber effektive aufgabenmanagement lösung. Ein einzigartiges Feature ist die Möglichkeit, Informationen von Webseiten zu clippen und mit Anmerkungen zu versehen, was Evernote zu einem unverzichtbaren Tool für die schnelle Organisation von Informationen macht. Es kann auch handschriftliche Notizen erfassen und bearbeiten.

Evernote beste Features

Automatische Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten

Erweitert Notizen mit Text, Bildern und anderen Medien

Integrierte Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben

Robuste Suchfunktionen

Speichert und kommentiert Webseiten

Evernote-Einschränkungen

Limitierte Formatierungsmöglichkeiten im Vergleich zu einigen anderen Apps

Die kostenlose Version ist restriktiver als einige Konkurrenten

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als nicht intuitiv

Evernote Preise

Free

Persönlich: $14.99/Monat

Professionell: $17.99/Monat

Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

8. Dropbox Papier

Über Dropbox Papier Dieses Produkt ist ein kostenloses Tool zur Bearbeitung von Dokumenten für alle Benutzer mit einem Dropbox-Konto. Sie können neue Dokumente direkt in der Dropbox App erstellen. Das Unternehmen bietet sogar eine Bibliothek mit Inhalten an, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Paper nutzt die Versionskontrolle von Dropbox in vollem Umfang und ermöglicht es Ihnen, auf frühere Versionen von Dokumenten zurückzugreifen. Dank dieser Integration lässt sich das Produkt außerdem mühelos mit jedem Desktop- oder Mobilgerät synchronisieren. Sie können sogar die Sicherheits-Features von Dropbox nutzen, um Dokumente vor unbefugten Blicken zu schützen.

Dropbox Paper beste Features

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Features zur Aufgabenverwaltung im Editor für Dokumente

Support für die Einbettung von Rich Media

Mobiler Support

Automatische Erstellung von Präsentationen aus Dokumenten

Dropbox Paper Limits

Limitierte Formatierungsmöglichkeiten im Vergleich zu speziellen Textverarbeitungsprogrammen

Der Funktionsumfang ist nicht so groß wie bei speziellen Dokumentenverwaltungssystemen

Dropbox Paper Preise

Free

Plus: 9,99 $/Monat

Professional: 16,58 $/Monat

Teams Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams Advanced: $24/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

9. WPS Writer

Über WPS-Schreiber Dieser Editor für Dokumente ist Teil des WPS Office-Pakets. Er kann Microsoft Word-Dokumente und andere Formate öffnen, aber PDFs verdienen eine besondere Erwähnung. WPS Office verfügt über eine ganze Anwendung, die sich auf die Bearbeitung von PDFs konzentriert, so dass es möglicherweise eines der besten Tools für die Bearbeitung von PDF-Dateien auf dem Markt ist.

Als vollwertige Office-Suite verfügt WPS Writer über viele fortschrittliche Features zur Dokumentenerstellung und Bearbeitung, die einigen Plattformen fehlen. Das macht es zu einem fähigen Microsoft Word-Alternative .

WPS Writer beste Features

Teil einer abgeschlossenen Office-Suite

Plattformübergreifende Verfügbarkeit

Auswahl an kostenlosen professionellen Vorlagen

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Integrierte Tools für einen PDF Editor

WPS Writer Limits

Die kostenlose Version ist restriktiv

Es gibt Probleme mit der Kompatibilität mit erweiterten Features von Microsoft Office

Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv als bei anderen Office Apps

WPS Writer Preise

Free

WPS Pro: $35/Jahr

WPS Business: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

WPS Writer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (mehr als 1.300 Bewertungen)

10. Atlassian Confluence

Über Atlassian Confluence Confluence ist das webbasierte Wiki von Atlassian. Seine Features zur Bearbeitung von Dokumenten ermöglichen es Geschäften, eine einzige Quelle der Wahrheit innerhalb ihrer Organisation zu schaffen.

Das Versionskontrollsystem von Confluence ermöglicht es Ihnen, auf verschiedene Versionen Ihrer Dokumente zurückzugreifen. Die Software kann auch mit anderen Atlassian-Produkten integriert werden und projektmanagement tools um die Wirksamkeit Ihrer Dokumente zu erhöhen.

Atlassian Confluence beste Features

Fokus auf Remote-Zusammenarbeit

Erweiterte organisatorische tools für die Nachverfolgung von Inhalten

Integration mit gängigen Projektmanagement tools

Bereitstellung einer einheitlichen Informationsquelle

Einschränkungen von Atlassian Confluence

Es dauert einige Zeit, bis man die Funktionen beherrscht

Die Schnittstelle kann verwirrend sein

Für den Zugriff auf Dokumente ist eine Internetverbindung erforderlich

Preise für Atlassian Confluence

Free

Standard: $5,75/Monat pro Benutzer

Premium: $11/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Atlassian Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

Holen Sie sich den besten Document Editor

Wir haben eine lange Liste von Dokument-Editoren gesehen. Welcher für Sie der beste ist, hängt von Ihren Bedürfnissen bei der Bearbeitung von Dokumenten ab. Obwohl nur wenige die Bearbeitung von PDF-Dokumenten featured, sind einige sehr fortschrittlich textverarbeitungsprogramme , während andere sich auf die Erstellung von Notizen konzentrieren. Wenn Sie eine rundum leistungsfähige Lösung für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben suchen, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Es verfügt über alle Tools, die Sie für die Bearbeitung von Dokumenten benötigen, und vieles mehr.