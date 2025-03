10 beste Digital Workplace Software für moderne Teams 2025

Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen im Büro oder per Fernzugriff arbeitet, spielt der digitale Arbeitsplatz eine entscheidende Rolle bei der Förderung und Aufrechterhaltung einer kollaborativen Umgebung.

Der Einsatz der richtigen Software für den digitalen Arbeitsplatz erleichtert das Projektmanagement und vereinfacht die bearbeitung von Dokumenten und Freigeben. Außerdem unterstützt es die flexible Arbeit, da Ihre Mitarbeiter sowohl vom Büro aus als auch bequem von zu Hause aus auf die Plattform zugreifen können. 🏠

Die Auswahl der richtigen Software kann ein ziemliches Rätsel sein, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen die 10 besten Programme für den digitalen Arbeitsplatz vor, mit denen Sie die Produktivität und Zusammenarbeit Ihres Teams verbessern können!

Was ist ein digitaler Arbeitsplatz?

Ein digitaler Arbeitsplatz ist das moderne Online-Äquivalent zu einem herkömmlichen Büro. Er bietet eine Mischung aus digitalen tools, Cloud Computing und anderen fortschrittlichen Technologien, die Mitarbeiter nutzen können, um von jedem Ort, zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus zu arbeiten.

Um all dies zu erreichen, nutzen digitale Arbeitsplätze Annehmlichkeiten wie eine mobilfreundliche Benutzeroberfläche und Remote-Arbeit-Support. Dies steigert die Arbeitseffizienz und das Engagement der Mitarbeiter, indem es Flexibilität und Zugänglichkeit von Arbeitsressourcen ermöglicht.

Die neuen gemischten Gruppenfilter in ClickUp Dashboards ermöglichen eine weitere Personalisierung und Benützerdefinierung mit den Operatoren "und" und "oder"

Ein großartiger digitaler Arbeitsplatz sollte sich genau an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anpassen lassen. Dazu gehören eine personalisierte Benutzeroberfläche, Workflow-Automatisierung, Integrationsoptionen und Dashboards, die speziell auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind. ✅

Businesses, die Software für den digitalen Arbeitsplatz nutzen, profitieren auf folgende Weise:

Flexibilität: Die Arbeitnehmer haben einen flexiblen Arbeitsplan, was zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führt Effiziente Kommunikation: Apps für digitale Arbeitsplätze machen es erleichtern die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und zusammenzuarbeiten. Dies hilft ihnen, Ideen und Feedback schnell freizugeben, was zu effizienteren Aufgaben und zum Abschluss von Projekten führt Leistungssteigerung: Moderne digitale tools können Leistungsindikatoren ermitteln, die zur Steigerung der Produktivität und zur Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche beitragen Geringere Betriebskosten: Ersetzen von persönlicher Arbeit durch Online-Meetings, interaktive Whiteboards und andere digitale Optionen führen zu erheblichen jährlichen Einsparungen bei den Gemeinkosten wie Reisekosten, Miete für Büroräume und Wartungskosten Wissen freigeben: Kommunikationstools wie Chats, Videokonferenzen und projektmanagement-Software ermöglichen die Zusammenarbeit in Echtzeit, so dass die Mitglieder des Teams ihr Wissen freigeben und Ideen diskutieren können

Kollaborative Bearbeitung, Typografieoptionen und mehr in ClickUp Docs

10 Digitale Arbeitsplatzsoftware für das moderne Team im Jahr 2024

Nach der Analyse zahlreicher Software-Tools für den digitalen Arbeitsplatz haben wir eine Liste der besten Lösungen auf dem Markt erstellt, mit denen Sie die Produktivität, Effizienz und das Engagement Ihres Teams steigern können. Lassen Sie uns eintauchen! 🤿

1. ClickUp #### Bestes Tool für den digitalen Arbeitsplatz insgesamt

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp vereint Ihr Team für nahtlose Projektplanung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit - alles bequem am Speicherort auf einer einzigen Plattform, was es zum besten Tool für den digitalen Arbeitsplatz macht. 😍

ClickUp zeichnet sich durch die Verfügbarkeit von 15+ anpassbaren Ansichten aus, die Ihrem Team helfen, unabhängig von ihrem Speicherort gut organisiert zu bleiben.

ClickUp fördert das aktive Engagement und die Anerkennung des individuellen Aufwands durch die Chat-Ansicht, die es Ihrem Team ermöglicht, aufgabenbezogene Diskussionen in einem durchgehenden Thread zu führen. Sie können Shout-outs und Emojis verwenden, um sofortige Anerkennung zu zeigen und ihre Kollegen zu motivieren.

Erstellen Sie personalisierte Checklisten für Aufgaben in der Listenansicht oder verwalten Sie den Workload jedes Mitarbeiters in der Teamansicht. Hier können Sie auf eine Übersicht aller Aufgaben zugreifen, die nach Mitarbeitern sortiert sind, um zu sehen, ob eine Aufgabe umverteilt werden muss, um die Effizienz zu steigern.

Visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming werden leicht gemacht durch ClickUp Whiteboards -völlig anpassbare Leinwände, auf denen Teams Notizen, Roadmaps, Mindmaps und Bilder zur besseren Organisation von Projekten hinzufügen können. 🎨

Verwalten Sie Ihr Geschäft und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen von jedem Ort, zu jeder Zeit, mit ClickUp Remote-Arbeit tools . Mit den Features des digitalen Arbeitsplatzes können Sie alles in Echtzeit überwachen, Zeitleisten anpassen und den Workload mithilfe von Burndown-Diagrammen nachverfolgen - und das alles an einem digitalen Arbeitsplatz. Integrieren Sie Zoom, um Meetings einfach zu planen, oder verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Remote-Arbeiten, um Ihre Aufgaben und Ihr Team zu organisieren. ClickUp Dokumente ermöglicht Teams ein Brainstorming und die gleichzeitige Zusammenarbeit bei Bearbeitungen. Sie können die Dokumente auch mit Workflows verbinden, um alle aufgabenbezogenen Daten zu zentralisieren. Außerdem können Sie gemeinsam nutzbare Links erstellen und die Berechtigung für Teams, Gäste oder den öffentlichen Zugriff verwalten. ClickUp AI der Schreibassistent hilft Ihrem Team, klar und einheitlich zu kommunizieren. Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Tabellen und Kopfzeilen für die perfekte Formatierung von Inhalten. Das Tool bietet rollenspezifische Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, neue Ideen für verschiedene Arbeitsszenarien zu entwickeln.

ClickUp beste Features

Einfache virtuelle Zusammenarbeit durch benutzerdefinierte ClickUp Whiteboards

Über 15 vollständig anpassbare Ansichten stehen für alle Projektmanagement-Workflows zur Verfügung

Remote-Arbeit-Features und mehrere Vorlagen für spezifische digitale Arbeitsplatzlösungen verfügbar

ClickUp Board-Ansicht, die eine einfache team Projektmanagement durch die Drag-and-Drop-Funktion, die übersichtliche Darstellung und die anpassbaren Felder

Optionen zur Automatisierung für sich wiederholende oder manuelle Aufgaben

Automatisierte Nachverfolgung des Fortschritts

Integrierbar mit über 1.000 Apps

ClickUp Limits

Keine Schaltfläche zum Rückgängigmachen

Überwältigend für einige Benutzer aufgrund der Fülle an Features

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Jira

Am häufigsten von Software Teams genutzt

Über: Jira Jira ist eines der besten Tools für den modernen digitalen Arbeitsplatz, das auf nahtlose Zusammenarbeit und Aufgabenerfüllung zugeschnitten ist. Diese Plattform für den digitalen Arbeitsplatz bietet verschiedene Bereiche wie Boards, Listen, Kalender und Zeitleisten, die es Teams ermöglichen, Projekte zu planen und fehlerfrei durchzuführen. ✨

Mit einer großen Auswahl an Formularen, Vorlagen und personalisierten Workflows steigert Jira die Effizienz und rationalisiert arbeitsmanagement . Verwenden Sie Scrum Boards, um komplexe Projekte in kleinere Aufgaben zu unterteilen, oder Kanban Boards, um Teams zu helfen, Workflows zu visualisieren.

Jira macht es Teams leicht, gemeinsam an der Softwareentwicklung zu arbeiten. Mit dem Jira Produktentdeckung feature können Teams sammeln und ideen nach Prioritäten ordnen um sich auf die wirkungsvollsten Möglichkeiten zu konzentrieren.

Jira beste Features

Konzipiert für Software-Entwicklungsteams

Benutzerfreundlich (vor allem für Software-Teams)

Integriert mit Tools wie Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Tabellen und GitHub für eine bessere interne Kommunikation

Bietet zahlreiche Ansichtsoptionen für die gesamte Projektmanagement-Plattform

Jira Limitierungen

Im Vergleich zu anderen Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz kann die Nutzung schwierig zu erlernen sein

Fehlende Optionen für die Verwaltung von Marketing-Teams

Jira Preise

Free

Standard :$7,75/Monat pro Benutzer

:$7,75/Monat pro Benutzer Premium :$15.25/Monat pro Benutzer

:$15.25/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jira Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (5.000+ Bewertungen)

3. Kissflow

Beste Low-Code-Plattform

Über: KissflowKissflow ist eine Lösung für den digitalen Arbeitsplatz, mit der Sie Teams und Workflows mit keinem bis wenig Code verwalten können, was die Software sehr benutzerfreundlich macht.

Kissflow möchte Keep It Simple and Straightforward (KISS), indem es Ihnen hilft, Workflows über verschiedene Abteilungen und Branchen hinweg zu entwerfen, zu automatisieren und zu verwalten, einschließlich Finanzen, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und so weiter.

Wenn keine vorgefertigte Vorlage Ihren Anforderungen entspricht, können Sie mit einfachen Drag-and-Drop-Tools ohne Code einen brandneuen Workflow erstellen oder den Application Builder nutzen, um die Erstellung von Apps zu optimieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Apps mit Ihrem eigenen Code für komplexere Anforderungen zu entwickeln. 🤖

Kissflow beste Features

Kein Code erforderlich, um Workflows zu erstellen und zu verwalten

Benutzerfreundliche Oberfläche für die Projektmanagement tools

Vorgefertigte Berichte und Metriken

Erstellung von Anwendungen ohne und mit wenig Code

Integrierbar mit Tools wie Gmail, Slack und Dropbox

Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für digitale Workspaces

Kissflow-Einschränkungen

Berichterstellung und Einblicke in die Analytik sind bei größeren Formularen schwieriger zu handhaben

Limitierte Möglichkeiten des Kundensupports und verzögerte Antworten

Kissflow-Preise

Basic :Beginnt bei $1.500/Monat für begrenzte Features

:Beginnt bei $1.500/Monat für begrenzte Features Enterprise:Benutzerdefinierte Preise für alle Features

*Alle aufgelisteten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

4. Bitrix24

Die meisten Features für die digitale Zusammenarbeit

Über Bitrix24 Bitrix24 bietet alle Features, die auch in anderen Tools für den digitalen Arbeitsplatz zu finden sind, und ist damit die Software mit den meisten Collaboration Features auf dem Markt. Mehrere Visualisierungs-Features und leistungsstarke aufgabenmanagement tools helfen Ihnen dabei, den Fortschritt Ihres Projekts problemlos zu überwachen.

Nutzen Sie Optionen wie Telefonsoftware, Instant Messaging, E-Mails und Videoanrufe, um eng mit Ihrem Team verbunden zu bleiben. Außerdem gibt es eine interne App für soziale Medien für unternehmensweite Ankündigungen. 📣

Sie können auch Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen, indem Sie diese automatisieren oder völlig anpassbare Kanban-Boards und druckbare Gantt-Diagramme verwenden, um das Projektmanagement zu visualisieren und Ihre Visionen für Ihr Team freizugeben. Drag-and-Drop-Features erleichtern die fliegende Anpassung des Aufgabenmanagements - vor allem an einem visuellen Arbeitsplatz.

Bitrix24 beste Features

Vollständig anpassbar

Automatisierung von Aufgaben

Eine große Auswahl an Features für die digitale Zusammenarbeit

Einfaches Freigeben von Dokumenten

Vereinfachte Kommunikation durch Instant Messaging und Videoanrufe

Bitrix24 Beschränkungen

Etwas schwierig zu navigieren

Die Oberfläche kann durch zu viele Features unübersichtlich erscheinen

Bitrix24 Preise

Basic : 49 $/Monat für fünf Benutzer

: 49 $/Monat für fünf Benutzer Standard :$99/Monat für 50 Benutzer

:$99/Monat für 50 Benutzer Professional : $199/Monat für 100 Benutzer

: $199/Monat für 100 Benutzer Enterprise 250: $399/Monat für 250 Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (500 Bewertungen)

: 4.1/5 (500 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

5. TruGrid

Das Beste für digitale Sicherheit

Über: TruGrid TruGrid ermöglicht es Ihrem Team, von jedem Gerät aus zu arbeiten, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, das Büronetzwerk Bedrohungen über das Internet auszusetzen, und ist damit die perfekte Plattform für digitale Sicherheit. Diese Software sorgt dafür, dass Ihre Verbindungen zu entfernten Computern sicher bleiben und nicht so leicht gehackt werden können, anders als ein VPN, das anfällig für Ransomware-Angriffe ist.

Mit dem Feature SecureRDP können Mitarbeiter sicher auf ihre Bürocomputer und Remote Desktops zugreifen. Die Software arbeitet nach dem Prinzip des Zero Trust, das den Datentransfer zwischen entfernten Benutzern und Unternehmensnetzwerken blockiert, um Ransomware zu verhindern. Im Ergebnis ist kein Einsatz einer Firewall erforderlich. 🔥

TruGrid beinhaltet auch eine Cloud-basierte Authentifizierung, was bedeutet, dass nur vorauthentifizierte Verbindungen Zugang zu Unternehmensnetzwerken erhalten können. Außerdem fungiert die Software als schützendes Cloud-Schild, das gezielte Netzwerkangriffe effektiv blockiert. 🚫

TruGrid beste Features

Sicherer Zugriff auf Remote-Desktop-Dienste

Sicherer Zugang zu DaaS, VDI und Hosting

Sicher remote-Arbeiten ohne VPN

Zero-Trust-Schutz

Implementierung dauert nur einen Tag

Authentifizierung für den Zugriff auf das Netzwerk erforderlich

TruGrid Beschränkungen

Der Chat ist reaktionsschneller als die kostenlose Nummer

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

TruGrid-Preise (SecureRDP)

Basic : $12/Monat pro Benutzer/10 Computer

: $12/Monat pro Benutzer/10 Computer Business :$15/Monat ab 10 Benutzern/unbegrenzten Computern

:$15/Monat ab 10 Benutzern/unbegrenzten Computern Dienstanbieter: Verfügbar nach Beantragung der Partnerpreise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

TruGrid Bewertungen und Rezensionen

Slashdot :4.5/5 (10+ Bewertungen)

:4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (2 Bewertungen)

6. Slack

Beste App für digitale Kommunikation

Über: Slack Heutzutage ist Slack die bevorzugte Wahl für Instant Messaging in Teams geworden. Die benutzerfreundliche Oberfläche zeichnet diese Software aus, so dass neue Mitglieder eines Teams schnell und einfach lernen können, sich darin zurechtzufinden.

Slack ermöglicht es Ihnen, Kanäle für einzelne Teams und Projekte zu erstellen, um die Kommunikation zu vereinfachen. Neben dem Chatten in Echtzeit können Sie Sprachnachrichten versenden und Videoanrufe für Gruppen von bis zu 14 Personen tätigen. ✉️

Die Software bietet auch einen Speicher für Teamdateien, in den Ihr Team Dateien von seinem Computer aus hinzufügen oder eine Verbindung zu einem Dienst wie OneDrive und Google Drive herstellen kann. Darüber hinaus können Sie Canvases verwenden, um Ideen mit Ihrem Team durch Notizen oder Projektübersichten freizugeben.

Slack beste Features

Integriert sich mit Apps zur Team-Erkennung

Erweiterte Features wie Bots und Kanäle

Threads für Unterhaltungen sorgen für Ordnung in den Diskussionen

Einfach zu benutzen

Slack Limits

Benachrichtigungen über Nachrichten werden manchmal nicht angezeigt

Benachrichtigungen über Erwähnungen werden verzögert angezeigt

Slack Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Business+ : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (31.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (31.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

7. Axero Lösungen

Bestes Intranet für Mitarbeiter

Über: Axero-Lösungen Wenn Sie auf der Suche nach den besten intranet-Software für Mitarbeiter wenn Sie eine Intranet-Software für Mitarbeiter suchen, sind Sie bei Axero Solutions an der richtigen Adresse. Mit Axero Solutions können Mitglieder eines Teams Dateien synchronisieren und Dokumente in einem zentralen Hub freigeben. 🎯

Axero lässt sich mit Tools wie Microsoft 365, Google Workspace, Zoom und Dropbox integrieren, um das Projektmanagement zu optimieren. Außerdem können Sie Ihre digitalen Inhalte sicher speichern und einfach über die Weboberfläche, die mobile Anwendung oder die zugängliche REST API suchen.

Die Zusammenarbeit im Team wird durch Diskussionsforen, Instant Messaging, Kommentare und Integrationen mit gängigen Apps vereinfacht. Die Verwaltung von Aufgaben wird durch Echtzeit-Erwähnungen, gemeinsame Bearbeitung und Rückmeldungen zum Fortschritt, die Ihr Team auf dem Laufenden halten, noch einfacher. ⌛

Alle delegierten Aufgaben werden in Ihrem Intranet gespeichert, sodass Sie sie jederzeit wieder aufrufen können.

Axero beste Features

All-in-One Lösungen

Benutzerfreundlich

Integrierbar mit gängigen Tools

Inklusive benutzerdefinierter Erstellung von Inhalten

Nahtlose Kommunikation mit dem gesamten Team

Axero Beschränkungen

Gelegentliche Störungen können dazu führen, dass Inhalte verloren gehen

Nicht genügend Flexibilität bei den Widget-Konfigurationen

Axero-Preise

Angebote für die Stufen Standard, Business und Enterprise sind auf Anfrage erhältlich

Axero Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (50+ Bewertungen)

: 4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

8. Robin

Die meisten hybriden Features für die Zusammenarbeit im Team

Über Robin Nutzen Sie Robin, um die Flexibilität am Arbeitsplatz zu erhöhen, indem Sie Ihrem Team die Möglichkeit geben, sowohl im Büro als auch von zu Hause aus zu arbeiten. 🏘️

Öffnen Sie die Robin App, um auf eine Echtzeit-Bürokarte zuzugreifen, Ihren Schreibtisch zu buchen und diese Informationen zur besseren Koordination mit Ihrem Team freizugeben. In der Ansicht "Workweek" kann das Team sehen, wer sich im Büro befindet und welche Aktivitäten für die Woche geplant sind .

Sie können auch Richtlinien für Bürobesuche festlegen, die auf dem Handy oder dem Desktop leicht zugänglich sind, damit Ihre Mitarbeiter Ihre erwartungen in Bezug auf hybride Arbeit . Die Buchung von Spaces wird durch die Überprüfung der Raumverfügbarkeit und die Planung von Meetings mit einfachen Kalender-Integrationen leicht gemacht. 🗓️

Robins beste Features

Mobile App verfügbar

Slack- und Teams-Integrationen

Raumbuchung im Voraus

Arbeitsplatz-Analysen verfügbar

Robin Beschränkungen

Schwierigkeiten bei der Terminbuchung

Gelegentliche Störungen

Preise von Robin

Starter: Free bis zu 15 Benutzer

Free bis zu 15 Benutzer Team: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Kontaktieren Sie das Vertriebsteam Enterprise: Kontaktieren Sie das Team

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Robin Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

9. Kintone

Die meisten Team Workflow Features

Über: Kintone Kintone ist eine anpassbare Arbeitsplatzplattform für die Verwaltung von Team-Workflows. Von der Datenverwaltung über die Überwachung von Aufgaben bis hin zur Kommunikation - Kintone hilft Ihnen, Ihre Arbeit mit minimalem Aufwand zu zentralisieren und zu organisieren.

Verfolgen Sie kritische Daten an einem Ort und haben Sie sie jederzeit als Referenz zur Verfügung mit dem Team kommunizieren . Dieser digitale Arbeitsplatz verfügt über eine Cloud, in der alle Mitglieder des Teams Daten freigeben oder Tabellenkalkulationen in Datenbanken umwandeln können, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen. 🤝

Sie können mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion maßgeschneiderte Workflows entwerfen. Darüber hinaus hilft Ihnen diese Plattform bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit automatischen Übergaben, geplanten Benachrichtigungen und benutzerdefinierten Erinnerungen. Zur leichteren Nachverfolgung sind alle Projekte und Prozesse für alle auf einem einzigen Dashboard sichtbar.

Kintone beste Features

Daten sind von jedem Gerät aus zugänglich

Einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle

Zentralisierter Workflow für digitale Arbeitsplätze

Integriert sich in mehrere Tools wie Gmail, Slack und Dropbox

Kintone Beschränkungen

Die mobile Version ist nicht so benutzerfreundlich wie die Desktop Version

Limitierte Formatierungsoptionen im Vergleich zu anderen Projektmanagement tools

Kintone Preise

$24/Monat pro Benutzer mit einem Minimum von fünf Benutzern ($120/Monat)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kintone Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (190+ Bewertungen)

: 4.6/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

10. AvePoint

Das Beste für Teams, die Microsoft 365 nutzen

Über: AvePoint Wenn sich Ihr Geschäft auf Microsoft 365 verlässt, ist AvePoint die ultimative Lösung für Ihren digitalen Arbeitsplatz. AvePoint ermöglicht Ihnen die effektive Verwaltung, Migration und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb von Office 365, und zwar durch seine umfassende Microsoft Teams-Lösung.

Die Plattform ist ideal für die Optimierung von Software-as-a-Service (SaaS)-Abläufen. Sie ermöglicht die nahtlose Integration von Inhalten, Kommunikation und Informationen aus verschiedenen Office 365-Diensten in einen modernen, in der Cloud gehosteten Workspace. ☁️

Mit dem Cloud Management Feature von AvePoint erhalten Sie die Möglichkeit, Cloud-basierte Anwendungen effizient zu überwachen und zu optimieren und dabei sowohl Sicherheit als auch Produktivität zu gewährleisten. Dieses Maß an Kontrolle erstreckt sich auf die Berichterstellung für Audits, die Migration von Inhalten, das sichere Freigeben von Inhalten und die nahtlose Synchronisierung von Inhalten zwischen verschiedenen Microsoft 365-Mandaten.

AvePoint beste Features

Einfache Migration

Einfach zu bedienen

Sie können Module nach Ihren Bedürfnissen hinzufügen

AvePoint Beschränkungen

Das AvePoint GA-Modul kann schwierig zu bedienen sein

Die Integration ist nicht schnell genug

AvePoint Preise

Verfügbar auf Anfrage

AvePoint-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (10+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

Beyond Office Walls: Mit den 10 besten Softwarelösungen für den digitalen Arbeitsplatz zu Spitzenleistungen

Ganz gleich, ob Sie ein kleines oder ein großes Unternehmen leiten, mit diesen 10 erstklassigen Software-Tools für den digitalen Arbeitsplatz wird Ihr Unternehmen reibungslos funktionieren, auch wenn Ihre Mitarbeiter lieber Remote-Arbeit leisten.

Sie brauchen eine vielseitige Option? Sehen Sie sich ClickUp an wenn Sie die Produktivität Ihres digitalen Teams insgesamt steigern wollen. Arbeiten Sie ohne Verzögerungen digital in Echtzeit zusammen, weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie sie, planen Sie Meetings und geben Sie Ideen auf anpassbaren Boards frei. Es gibt kaum etwas, was Sie damit nicht erledigen können. 🏆