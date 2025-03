Zoom vs. Webex: 2025 Übersicht (Features, Preise)

versuchen Sie, zwischen Zoom und Webex für Ihr Geschäft zu wählen?

Remote-Arbeit wird immer mehr verbreitet, software für Videokonferenzen ist für die meisten Teams unverzichtbar.

aber wo fängt man bei der großen Auswahl an Tools an, das richtige für seine Bedürfnisse zu erledigen?

Wir sind der Meinung, dass ein Vergleich der beiden Marktführer im Bereich Videokonferenzen - Zoom und Webex - ein guter Anfang ist.

Und mit Hilfe der Darsteller der Show "IT Crowd" sollten Sie schon bald in der Lage sein, die richtige Wahl zu treffen.

Zu erledigen ist in diesem Artikel ein Zoom Webex-Vergleich um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welche dieser beiden Apps für Videokonferenzen am besten zu Ihnen passt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Videokonferenzen für das Management Ihrer Projekte nutzen können während Sie aus der Ferne arbeiten .

Fangen wir an!

Was ist Zoom?

Moment... warum beginnen wir mit "was ist Zoom?"

Wenn es eine Sache gibt, die die IT-Abteilung bekannt ist für ist ihre Gründlichkeit.

du weißt, wie ernst es Jen, der IT-Leiterin, damit ist!

(Das heißt "Ich bin ein Nerd", für diejenigen unter uns, die kein Deutsch können.)

Deshalb fangen wir damit an, beide Videokonferenzdienste zu verstehen, bevor wir sie vergleichen.

Wenn Sie jedoch gleich zum Vergleichsteil springen möchten, klicken Sie einfach auf hier .

für alle anderen gilt: Los geht's!

**Also, was ist Zoom eigentlich?

Von Ferngesprächen bei der Arbeit bis zu Gruppengesprächen in COVID-Zeiten, Die benutzerfreundlichen Features von Zoom haben Zoom zu einem beliebten Video Conferencing tool für alle Arten von Benutzern gemacht.

Gegründet vom derzeitigen Zoom-CEO Eric Yuan im Jahr 2011, hatte Zoom eine Benutzerbasis von etwa 10 Millionen im Dezember 2019! Während der Pandemie 2021 stieg die Nutzung auf ein neues Niveau, mit mehr als 300 Millionen tägliche Meeting-Teilnehmer im April 2020!

Jupp.

Bringt unser IT Team zum Nachdenken: "Was ist für das beispiellose Wachstum von Zoom verantwortlich?"

Hier ein Blick auf einige der herausragenden Features, die Zoom so beliebt gemacht haben.

A. Zoom Meetings & Chat

Die Zoom App bietet ihren Benutzern eine komfortable Plattform für Videokonferenzen mit dem Flaggschiff-Feature für Videogespräche.

Bei einem Zoom-Anruf können Sie bis zu 1.000 Video-Teilnehmer hinzufügen und gleichzeitig bis zu 49 von ihnen auf Ihrem Bildschirm sehen!

Während des Online Meetings können Sie auch:

Das Feature zum Freigeben von Dokumenten und Bildschirmen für schnellezusammenarbeit Aktivieren Sie ' Aufzeichnen ', damit Zoom Ihr Video Meeting live mitschneiden kann

Bildschirmen Aufzeichnen mitschneiden kann Fügen Sie einen virtuellen Hintergrund hinzu (Sie können ein Bild Ihrer bevorzugten Fernsehsendung, wie z. B. IT Crowd, als Anrufhintergrund verwenden!)

hinzu (Sie können ein Bild Ihrer bevorzugten Fernsehsendung, wie z. B. IT Crowd, als Anrufhintergrund verwenden!) Führen Sie Umfragen oder Q&A-Sitzungen durch

durch Virtuell die Hand heben

Führen Sie ein Meeting innerhalb eines _Meetings mit dem Feature 'Breakout Rooms' durch

Die HD-Video- und Audioqualität von Zoom wird auch Ihre Videokonferenzerfahrung verbessern und Ihnen helfen, Ihr Team besser kennenzulernen, wie Reynholm Industries' Chef Douglas.

Darüber hinaus hat Zoom seine datenschutz und Sicherheit Features um Sie vor ungebetenen Gästen zu schützen. Zum Beispiel können Gastgeber von Meetings das Meeting mit Passwörtern und Zwei-Faktor-Authentifizierung vollständig absichern.

B. Zoom-Räume

Die Features von Zoom für Videokonferenzen sind sehr nützlich, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten.

Aber das ist nicht alles, was Zoom zu bieten hat!

Das Zoom Rooms Feature hilft Ihnen, virtuelle Meetings durchzuführen, wenn Sie wieder im Büro arbeiten.

Zoom Rooms ist der Software-Support von Zoom für Ihre Firmenkonferenzräume.

Es ist besonders nützlich, wenn Sie und Ihr Team sich im Konferenzraum des Unternehmens befinden und versuchen, eine Verbindung mit einer Gruppe von Personen außerhalb des Raums herzustellen - und das alles gleichzeitig.

Aber anders als im Keller des Büros von Reynholm Industries kann man in Zoom Rooms:

vorhandene Konferenzraum Systeme wie Polycom-, Cisco- oder Lifesize-Geräte zur zusätzlichen Unterstützung nutzen

wie Polycom-, Cisco- oder Lifesize-Geräte zur zusätzlichen Unterstützung nutzen Verbindung mit anderen Benutzern von Zoom Rooms oder Zoom über deren Desktop oder Telefon App herstellen

herstellen Freigeben von mehreren Bildschirmen während eines Anrufs

während eines Anrufs Teilnahme an Meetings und Freigeben von Dateien mit einem Tastendruck

Arbeiten Sie mit einem drahtlosen System

System Nutzen Sie interaktive Online-Whiteboards , die während der Anrufe für das gesamte Team freigegeben werden können

, die während der Anrufe für das gesamte Team freigegeben werden können Verwalten Sie alle Zoom-Räume von einem einzigen Dashboard aus

Notiz: _Dieses Feature für Unternehmen kostet $49/Monat im Abonnement pro Raum mit einer kostenlosen 30-Tage Testversion

Zoom ist verfügbar auf:

Mobiles Gerät: Android und iOS

Desktop: Web, Windows und Mac

Lesen Sie unsere ausführliche review of Zoom und erfahren Sie mehr über die besten Zoom-Alternativen hier.

Was ist Webex?

Wenn die Zoom App das Wunderkind der Videokonferenzwelt ist, dann ist Webex von Cisco der Großvater.

Webex wurde 1995 gegründet und 2007 von Cisco aufgekauft, um es in Ciscos umfassendes Paket für Videokonferenzen und Produktivität einzubinden.

Im März 2020 erklärte der CEO von Cisco, Chuck Robbins, dass die Plattform 5,5 Milliarden Meeting-Minuten aufgezeichnet hat !

und wir sind uns sicher, dass Jen zu dieser Nummer ein gutes Stück beigetragen hat!

fragen Sie sich, was Cisco Webex von den anderen unterscheidet?

Hier sind seine zwei wichtigsten Features:

A. Webex Meetings

Webex von Cisco bietet alle üblichen Features einer App für Videokonferenzen wie das Freigeben von Bildschirmen, HD-Audio und Video, Aufzeichnungsfunktionen und vieles mehr!

Neben den üblichen Features für Videokonferenzen können Sie mit Cisco Webex auch:

Hinzufügen von 10.000 Personen pro Konferenzschaltung und gleichzeitiges Ansehen von 25 Video-Feeds auf Ihrem Bildschirm

pro Konferenzschaltung und gleichzeitiges Ansehen von auf Ihrem Bildschirm Wählen Sie, wie viele Video-Feeds Sie weiterhin ansehen möchten

möchten Nutzen Sie das Feature Bildschirmfreigabe für detaillierte Erklärungen

für detaillierte Erklärungen Lesen Sie unter Einblicke in die Personen den Werdegang einer Person im Unternehmen, ihre Rolle und andere öffentliche Informationen

den Werdegang einer Person im Unternehmen, ihre Rolle und andere öffentliche Informationen Erhalten Sie transkribierte Notizen des Meetings per E-Mail

des Meetings Mit einem einzigen Klick Meetings aufzeichnen und sie unter Webex-Aufzeichnungen auf Ihrer Webex-Website finden (Sie können sie auch lokal speichern)

B. Webex-Schulung

Während herkömmliche Videokonferenzen perfekt für kleinere Schulungen auf Abteilungsebene geeignet sind, können Sie mit Webex von Cisco Ihre Sitzungen auf die nächste Stufe heben.

Webex Training ist für ernsthafte Ausbilder und Pädagogen gedacht, die mit Klassengrößen von bis zu 1000 Personen gleichzeitig arbeiten.

Sie erhalten eine Vielzahl von intuitiven Features, wie z. B.:

Die Wahl zwischen live und voraufgezeichneten On-Demand-Sitzungen

und On-Demand-Sitzungen Automatisierte Benotung zur Vereinfachung Ihres Testkorrekturprozesses

zur Vereinfachung Ihres Testkorrekturprozesses e-Commerce Funktionen wie z.B. Zahlungen zur Monetarisierung Ihres Trainings

wie z.B. Zahlungen zur Monetarisierung Ihres Trainings Support für 13 Sprachen wie Spanisch, Französisch, Japanisch und Türkisch

Darüber hinaus können Trainer das Branchenwissen von Cisco mit dem breiten Bereich an Support-Ressourcen von Webex Training nutzen.

wer weiß, vielleicht kann es eines Tages dem IT-Ingenieur Moss bei seiner Rechtschreibung helfen!

Cisco Webex ist verfügbar auf:

Mobiles Gerät: Android und iOS

Desktop: Web, Windows und Mac

Zoom vs. Webex: 5 Unterschiede, die Ihnen bei der Entscheidung helfen, welches das Beste für Sie ist

Sicher, Webex und Zoom bieten einige offensichtliche Vorteile gegenüber Alternativen wie Google Meet (früher bekannt als Google Hangout) und Microsoft Teams.

aber abgesehen davon scheinen beide ziemlich ähnlich zu sein, oder?

Nein, sie haben ihre Unterschiede!

welche das wohl sind?

Unsere IT-Experten helfen Ihnen, die Unterschiede zwischen den beiden zu erkennen und sich für das richtige Video Conferencing Tool zu entscheiden!

also schnappen Sie sich einen Kaffee und kommen Sie mit Moss und seinem Team mit!

Unterschied #1: Ein Gespräch beginnen

Wenn es um die Benutzerfreundlichkeit geht, gehen Zoom und Cisco unterschiedliche Wege:

A. Zoom

Jeder kann mit einem einzigen Link an einem Zoom Meeting teilnehmen - Sie müssen kein Konto erstellen.

Dies eignet sich am besten für diejenigen, die mit Einzelpersonen aus verschiedenen Unternehmen in Verbindung treten möchten (ohne eine gemeinsame Plattform für die Zusammenarbeit zu nutzen) oder die in letzter Minute einen Videoanruf tätigen müssen.

B. Webex

Im Gegensatz zu Zoom kann Webex sehr umständlich sein, wenn Sie schnell in ein Meeting einsteigen wollen.

Um an einem Webex-Anruf teilzunehmen, müssen Sie:

Ein Webex-Konto einrichten

Es per E-Mail verifizieren

Und schließlich sich anmelden, um an einem Meeting teilzunehmen

Das kann Leute wie Jen manchmal verärgern.

Unterschied #2: Veranstaltung von Ereignissen

Online-Videokonferenzen sind nicht die einzige Verwendung für Videokonferenzsoftware, richtig?

Was ist mit Gruppentrainings, Sitzungen oder Programmen für die Öffentlichkeitsarbeit, die Sie aufgrund des Einschlusses verschieben mussten?

ist es eine Option, sie alle abzusagen?

Nun, Sie wissen ja, wie der in der IT-Abteilung ansässige Grufti, Richmond, darüber denkt:

Glücklicherweise verfügen sowohl Zoom als auch Webex über einige beeindruckende Features für die Durchführung von Ereignissen:

A. Zoom

Wenn Sie ein unkompliziertes, kostenloses Webinar wünschen, sollten Sie sich für Zoom entscheiden.

Das können Sie:

Bis zu 10.000 Personen als Zuschauer hinzufügen

als hinzufügen Bis zu 100 Personen davon als Panelisten beschreiben

davon als beschreiben Wählen Sie zwischen einem Live oder On-Demand Webinar

oder Webinar Steuern Sie das Webinar mit Host-Kontrollen wie Stummschaltung/Aufhebung der Stummschaltung von Teilnehmern, Beförderung von Teilnehmern zu Panelisten und mehr

Nach dem Ereignis liefert Zoom Berichte über die Teilnehmer des Ereignisses, die Teilnehmer und mehr für detaillierte Analysen und Folgemaßnahmen.

Ob Sie Ihre monatliche Projektschulung per Videokonferenz abhalten oder das Schulungsprogramm Ihrer Abteilung online durchführen, Zoom Webinars ist das perfekte Tool für Sie.

B. Webex

Mit einem Webex-Webinar können Sie bis zu 100.000 Personen hinzufügen und erhalten zusätzlichen Support:

Vermarktung Ihres Ereignisses mit einer benutzerdefinierten Website für Registrierungen, benutzerdefinierten Einladungen und automatisierten Erinnerungen

mit einer benutzerdefinierten Website für Registrierungen, benutzerdefinierten Einladungen und automatisierten Erinnerungen Ein Webex-zertifizierter Produzent , der Sie in Echtzeit mit technischem Support und Ratschlägen zu Best Practices unterstützt

, der Sie in Echtzeit mit technischem Support und Ratschlägen zu Best Practices unterstützt Ein virtueller Übungsraum für Diskussionsteilnehmer, um an ihrem Auftritt zu feilen

Wenn Sie überlebensgroße Online-Erlebnisse veranstalten möchten, dann ist Cisco Webex die richtige Plattform für Sie!

Wir sind uns ziemlich sicher, dass Moss gerne Cisco Webex benutzt hätte, da er gerne einen großen Auftritt hat:

Unterschied #3: Sicherheit

Kein Test von Videokonferenzprodukten ist ohne einen detaillierten Blick auf ihre Sicherheitsrichtlinien abgeschlossen.

A. Zoom

Obwohl Zoom mit einigen Sicherheitsproblemen konfrontiert war, hat das Unternehmen schnell Features eingeführt, um diese zu erledigen. Tatsächlich hat Zoom Anfang April 2020 alle neuen Updates für 90 Tage eingefroren, um bedenken bezüglich der Sicherheit .

Es verfügt jetzt über mehrere neue Sicherheits Features, wie z.B.:

Datenverschlüsselung (obwohl noch nicht Ende-zu-Ende )

(obwohl ) Zwei-Faktor-Authentifizierung für diejenigen, die sie aktivieren möchten

für diejenigen, die sie aktivieren möchten Visuelle Warnungen , wenn ein Teilnehmer den Anruf aufzeichnet

, wenn ein Teilnehmer den Anruf aufzeichnet Warteschleifen , die von Administratoren auf Konto- oder Anrufebene erzwungen werden können

, die von Administratoren auf Konto- oder Anrufebene erzwungen werden können Gastgeberkontrollen für das Freigeben von Dateien oder Bildschirmen und das Halten von Teilnehmern

B. Webex

Webex ist zwar seit langem ein Favorit des Gesundheitswesens und der Finanzbranche (wo Datenschutz und Sicherheit sehr wichtig sind), hat aber auch seine eigenen Probleme - wie auf der Seite 'bekannte Probleme' auf der Seite der Website.

Cisco kümmert sich jedoch kontinuierlich um diese Probleme und behebt sie mit Features wie z. B.:

Optionale End-to-End-Verschlüsselung für jede Video-Konferenz

für jede Video-Konferenz Flexible Passwortverwaltung , die von jedem Administrator unterschiedlich gehandhabt werden kann

, die von jedem Administrator unterschiedlich gehandhabt werden kann Berechtigungen für Gastgeber und Administratoren zum Gewähren und Entziehen des Zugriffs für jeden Teilnehmer

zum Gewähren und Entziehen des Zugriffs für jeden Teilnehmer Physikalisch gesicherte Rechenzentren

Insgesamt bieten sowohl Zoom als auch Cisco Webex angemessene Garantien für die Sicherheit ihrer Benutzer.

Aber keiner von beiden kann Moss vor sich selbst retten!

für Moss brauchen Sie etwas noch Fortgeschritteneres als _Zoom Webex .)

Unterschied #4: Integrationen

Wenn Sie bereits mit einem unternehmensweiten Tool arbeiten, das Ihre Arbeitsabläufe verwaltet, ist es sinnvoll, ein Videokonferenz-Tool zu finden, das sich damit integrieren lässt.

warum?

Eine Integrationsfunktion in Ihrem Videokonferenz-Tool erspart Ihrem Team den Aufwand, zwischen zu vielen Fenstern umzuschalten.

Wir wissen, wie anstrengend das für unsere bevorzugte Teamleiterin Jen ist:

Sowohl Zoom als auch Webex lassen sich in einige gängige Tools für die Zusammenarbeit und Cloud-Speicherplattformen wie Google Drive, Google Kalender und Microsoft OneDrive integrieren.

Es gibt jedoch auch andere Integrationen, die für jede Videokonferenzplattform einzigartig sind:

A. Zoom

ClickUp

Welche Schwierigkeiten hatte das Team während des Prozesses

Welche Verbesserungen müssen im nächsten Projekt vorgenommen werden?

Solche Diskussionen helfen Ihnen, Ihre Arbeitsprozesse zu verbessern - und das wiederum stärkt die Motivation Ihres Teams produktivität in zukünftigen Projekten.

Schlussfolgerung

Die Wahl der richtigen Videokonferenzsoftware ist heute für die meisten Geschäfte von größter Bedeutung.

Und zwischen Zoom und Webex gibt es keinen eindeutigen Gewinner - jede Videokonferenz App ist perfekt für spezifische Bedürfnisse.

Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen sind, sollten Sie Zoom oder

eine der folgenden Alternativen

ist die richtige für Sie.

Wenn Sie jedoch große Videokonferenzen in Unternehmen abhalten möchten, sollten Sie sich für Cisco Webex entscheiden.

Aber nur weil Sie die richtige Videokonferenzlösung haben, sind Sie noch lange kein Projektgenie.

Sie brauchen auch ein spezielles Projektmanagement tool wie ClickUp!

Von der Nachverfolgung Ihrer Projektziele bis hin zu schnellen Zoom-Anrufen kann ClickUp jede Herausforderung meistern, die Sie ihm stellen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und arbeiten Sie produktiv projektmanagement Meetings die Ihr Team voranbringen: