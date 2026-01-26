10 nejlepších nástrojů pro organizaci a správu pro dospělé s ADHD v roce 2026

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnózu nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Nalezení správných nástrojů, které pomáhají zvládat poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dospělých, může být jednou z mnoha strategií, jak organizovat důležité úkoly a zvýšit produktivitu. A lidé s ADHD vědí, že organizace a produktivita nejsou samozřejmostí.
Organizace CHADD uvádí, že symptomy ADHD u dospělých s sebou přinášejí výzvy při řízení komplexních, dlouhodobých projektů v jejich profesním životě. Větší projekty vyžadují nejen organizaci, ale také komunikační dovednosti, schopnost sledovat četné úkoly a časové řízení.
To by však nemělo lidem s ADHD bránit v tom, aby vynikali ve své kariéře. Existuje spousta dobrých návyků a skvělých nástrojů, které mohou využívat ve svém každodenním životě.
Proto jsme sestavili tento seznam 10 nejlepších aplikací pro dospělé s ADHD v roce 2024.
Od správy úkolů přes řízení projektů a sledování času až po pořizování poznámek – máme pro vás vše.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro organizaci práce pro lidi s ADHD?
Nejlepší nástroje pro ADHD by se měly hladce začlenit do vaší rutiny a zlepšit váš každodenní život bez dalšího stresu.
Měly by být intuitivní, přizpůsobitelné vašim jedinečným potřebám a nabízet funkce, které řeší běžné výzvy spojené s ADHD, jako je řízení projektů, time management, organizace a soustředění.
Mnohé z těchto nástrojů pro ADHD jsou k dispozici jako praktické aplikace, ke kterým máte přístup na svém telefonu nebo počítači, takže máte vždy po ruce pomoc, kterou potřebujete k dokončení důležitých úkolů.
10 nejlepších nástrojů pro organizaci a správu při ADHD
V čím dál více digitalizovaném světě může být hledání toho správného nástroje opravdu náročné. Níže najdete náš výběr nejlepších nástrojů pro lidi s ADHD, které vám pomohou zůstat soustředění, organizovaní a efektivní.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který může pomoci lidem s ADHD udržet si pořádek. Je to více než jen aplikace na seznamy úkolů; integruje správu úkolů, spolupráci na dokumentech, sledování cílů a časové řízení do jedné platformy.
Díky tomu jsou všechny potřebné informace soustředěny na jednom místě, což zvyšuje produktivitu a snižuje kognitivní zátěž spojenou s přepínáním mezi aplikacemi. Jeho robustní funkce a intuitivní rozhraní z něj dělají jeden z nejlepších nástrojů pro organizaci práce pro dospělé s ADHD a jednu z nejlepších organizačních aplikací vůbec.
S ClickUpem můžete funkci Poznámky používat jako lepící poznámky přímo na platformě. Nebo můžete úkoly řadit podle priority, nastavovat termíny a vizualizovat svůj pracovní postup pomocí Ganttových diagramů, zobrazení Seznam nebo Nástěnka, podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Díky přizpůsobitelnému rozhraní ClickUp si můžete nástroj přizpůsobit tak, aby lépe vyhovoval vašemu stylu práce a preferencím, a ne naopak.
Díky rozmanitým funkcím ClickUp není tento nástroj jen organizačním pomocníkem; může se stát klíčovou součástí vašich každodenních triků pro produktivitu, které vám pomohou udržet soustředění.
Ať už tedy chcete vylepšit své techniky time managementu nebo prostě jen potřebujete lépe zorganizovat svůj stůl, ClickUp vám pomůže vytvořit vyváženější a produktivnější život.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká integrace s více než 1 000 aplikacemi a nástroji
- Komplexní funkce pro správu úkolů, dokumentů a projektů
- Automatizace rutinních úkolů pro zvýšení produktivity
- Přizpůsobitelné řízení pracovní zátěže a rozhraní podle vašich potřeb
- Předem připravené šablony pro ADHD, jako jsou šablony seznamů úkolů, které vám pomohou spravovat úkoly a dotáhnout věci do konce
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlým funkcím mohou noví uživatelé potřebovat nějaký čas, aby se s nástrojem seznámili
- V režimu offline není k dispozici plná funkčnost
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Brain Focus
Brain Focus je aplikace pro správu času, která využívá techniku Pomodoro, která uživatele motivuje k soustředění se na úkoly po krátkých, předem stanovených intervalech s přestávkami mezi nimi.
Tato technika řízení pracovní zátěže může být obzvláště účinná pro osoby s ADHD, protože dokáže snížit pocit ohrožení z velkých úkolů tím, že je rozdělí na menší, lépe zvládnutelné části.
Aplikace umožňuje kategorizaci úkolů a její rozhraní je přehledné, což snižuje případné potíže při organizaci vašich úkolů.
Díky zaměření na stanovení priorit a plánování úkolů je to užitečný nástroj pro ty, kteří bojují s prokrastinací nebo se cítí zahlceni příliš velkým množstvím úkolů.
Nejlepší funkce Brain Focus
- Nastavitelná délka práce a přestávek, aby aplikace vyhovovala vašemu stylu práce a komunikačním strategiím
- Možnost pozastavit a obnovit relace, což vyhovuje neočekávaným přerušením
- Možnost vypnout Wi-Fi a zvuk během pracovních sezení, čímž se minimalizují digitální rozptýlení a udržuje se soustředění
- Intuitivní rozhraní, které uživatelům usnadňuje orientaci a sledování jejich pokroku v čase
Omezení Brain Focus
- Nedostatečná integrace s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity může vést k nutnosti ručního přenosu dat
- Rozhraní aplikace je sice přehledné, ale některým uživatelům se může zdát příliš jednoduché a postrádající sofistikovanou estetiku jiných aplikací
Ceny Brain Focus
- Zdarma
Hodnocení a recenze Brain Focus
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Mint
Mint je aplikace pro správu financí, která vám umožňuje sledovat, plánovat a spravovat vaše finance na jednom místě.
Pro dospělé s ADHD, kteří mají potíže se správou financí, nabízí Mint řešení, které vám pomůže udržet přehled o vašich financích.
Shromažďuje všechny vaše finanční informace, od bankovních účtů přes kreditní karty až po účty, a zobrazuje je v přehledném formátu. Poskytuje také upozornění na neobvyklé platby, zasílá upomínky k platbám, aby vám pomohla vyhnout se poplatkům za opožděné platby, a dokonce nabízí tipy, jak snížit poplatky a ušetřit peníze.
Nejlepší funkce Mint
- Automatická synchronizace s různými finančními institucemi pro sledování výdajů, úspor a celkového finančního zdraví v reálném čase
- Podrobné informace o výdajových návycích, které uživatelům pomáhají identifikovat oblasti ke zlepšení a nabízejí tipy pro lepší správu financí
- Funkce sledování plateb a připomínek pomáhají zabránit zmeškání plateb a potenciálnímu negativnímu dopadu na kreditní skóre
Omezení Mintu
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací s určitými finančními institucemi
- Systém automatické kategorizace transakcí v aplikaci může někdy nákupy zařadit do nesprávné kategorie, což vyžaduje ruční opravy
Ceny Mint
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mint
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
4. Remember the Milk
Remember the Milk je chytrý nástroj pro správu úkolů a seznamů, který zjednodušuje proces time managementu a udržování pořádku, abyste mohli být produktivnější.
Umožňuje vám vytvářet seznamy úkolů pro lidi s ADHD, nastavovat termíny, přidělovat úkoly ostatním a dokonce k úkolům připojovat soubory nebo poznámky. Můžete také úkoly řadit podle priority, což vám pomůže určit pořadí, v jakém byste je měli řešit.
Remember the Milk má také integrované připomenutí, takže už nikdy nezapomenete na úkol ani nezmeškáte termín.
Tento nástroj je obzvláště vhodný pro dospělé s ADHD, protože jim ulehčuje od mentální zátěže spojené s pamatováním si úkolů.
Nejlepší funkce Remember the Milk
- Funkce Smart Add umožňuje uživatelům rychle a efektivně přidávat úkoly pomocí zkratek k nastavení termínů, priorit, frekvence opakování a dalších parametrů
- Možnost sdílení úkolů a seznamů, díky čemuž je spolupráce nebo správa domácích úkolů efektivnější
- Komplexní integrace s celou řadou aplikací, která uživatelům umožňuje spravovat úkoly odkudkoli, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi
Omezení Remember the Milk
- Některé pokročilé funkce, jako je neomezené sdílení, přílohy souborů a barevné značky, jsou k dispozici pouze ve verzi Pro
- Někteří uživatelé mohou považovat uživatelské rozhraní za mírně zastaralé ve srovnání s modernějšími, vizuálně přitažlivějšími aplikacemi
Ceny služby Remember the Milk
- Zdarma
- Pro: 39,99 $/rok
Hodnocení a recenze Remember the Milk
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
5. Google Tasks
Google Tasks je nástroj pro správu úkolů, který se hladce integruje do sady produktů Google, jako jsou Gmail a Google Kalendář, a poskytuje uživatelům konzistentní a známé prostředí.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet úkoly přímo z doručené pošty Gmailu, čímž zjednodušuje proces zaznamenávání úkolů z e-mailů. Google Tasks navíc umožňuje vytvářet podúkoly, které pomáhají rozdělit větší úkoly na menší, lépe zvládnutelné části.
Úkoly se synchronizují na všech vašich zařízeních, takže si můžete pohodlně zkontrolovat seznam úkolů odkudkoli.
Jedná se však o relativně jednoduchý nástroj, a ačkoli to znamená, že se snadno používá, mohou mu chybět některé funkce, které najdete v komplexnějších nástrojích pro správu úkolů.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Snadná integrace s Gmailem a Kalendářem Google umožňuje plynulý přechod mezi úkoly, e-maily a plánováním
- Úkoly lze vytvářet přímo z e-mailů, což přispívá k efektivnímu pracovním postupu
- Umožňuje vytváření podúkolů, což poskytuje způsob, jak rozdělit velké úkoly na lépe zvládnutelné části
Omezení Google Tasks
- Chybí mu některé složitější funkce pro správu úkolů, které najdete v jiných nástrojích
- Žádné vestavěné připomenutí ani oznámení o splatných úkolech
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
6. Evernote
Evernote je výkonný nástroj pro pořizování poznámek, který vám umožní uchovávat všechny vaše poznámky, nápady a úkoly na jednom místě.
Kromě jednoduchých textových poznámek vám Evernote umožňuje přidávat k poznámkám obrázky, webové stránky a dokonce i zvukové poznámky, takže si můžete zaznamenat informace v tom nejvhodnějším formátu. Nástroj disponuje výkonnou vyhledávací funkcí, která rozpoznává text i v obrázcích.
Díky schopnosti Evernote synchronizovat data napříč všemi zařízeními máte své poznámky vždy po ruce, ať už na stolním počítači, tabletu nebo smartphonu.
Pro lidi s ADHD může být flexibilita a rozsáhlá sada funkcí Evernote zásadním přínosem při zaznamenávání a organizaci myšlenek.
Nejlepší funkce Evernote
- Rozsáhlé multimediální funkce pro pořizování poznámek, které zahrnují text, obrázky, zvuk a výstřižky z webu
- Výkonná vyhledávací funkce, která dokáže rozpoznat i text v obrázcích
- Synchronizuje se na všech vašich zařízeních, takže máte své poznámky k dispozici, ať jste kdekoli
Omezení Evernote
- Bezplatná verze má určitá omezení, včetně toho, kolik nového obsahu můžete každý měsíc přidat
- Rozhraní může být pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí poněkud nepřehledné
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Professional: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
7. ScheduleOnce
ScheduleOnce je aplikace pro správu času a plánování, která zjednodušuje sjednávání schůzek, jednání a hovorů.
Tento nástroj umožňuje plánování jak individuální, tak skupinové, a je integrován s hlavními kalendářovými aplikacemi, jako jsou Google Calendar, Outlook a iCloud.
Díky automatizaci procesu plánování vám ScheduleOnce šetří čas a snižuje riziko chyb nebo dvojitých rezervací.
Díky automatické detekci časového pásma tento nástroj zajišťuje, že vy i vaši kontakty budete vždy na stejné vlně ohledně toho, kdy se má schůzka konat, bez ohledu na to, kde se všichni nacházejí.
Nejlepší funkce ScheduleOnce
- Umožňuje plánování jak individuálních schůzek, tak skupinových setkání
- Integruje se s hlavními kalendářovými aplikacemi a udržuje všechny vaše schůzky na jednom místě
- Automatizuje celý proces plánování, čímž vám šetří čas a námahu
Omezení služby ScheduleOnce
- Dražší než jiné nástroje pro plánování
- Pro nové uživatele může být tato aplikace kvůli svým komplexním funkcím poněkud nepřehledná
Ceny ScheduleOnce
- Starter: Zdarma
- Growth: 10 $/měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte ScheduleOnce
Hodnocení a recenze ScheduleOnce
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. SimpleMind
SimpleMind je nástroj pro tvorbu myšlenkových map, který vám umožní vizuálně uspořádat vaše myšlenky. Myšlenkové mapy mohou být obzvláště účinné pro lidi s ADHD, protože umožňují flexibilnější a kreativnější způsob zaznamenávání nápadů ve srovnání s tradičními lineárními poznámkami.
S SimpleMind můžete vytvářet myšlenkové mapy na nekonečném plátně, takže vám nikdy nedojde místo.
Tento nástroj vám umožňuje přizpůsobit si myšlenkové mapy pomocí barev, stylů a obrázků, díky čemuž budou vaše mapy poutavější a srozumitelnější.
Navíc jsou vaše myšlenkové mapy přístupné z jakéhokoli zařízení, takže je můžete pohodlně prohlížet a upravovat, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Nekonečné plátno umožňuje neomezené vytváření myšlenkových map bez prostorových omezení
- Přizpůsobte si myšlenkové mapy pomocí stylů, barev a obrázků a vytvořte vizuálně podnětný obsah
- Synchronizace napříč platformami umožňuje přístup k myšlenkovým mapám z jakéhokoli zařízení
Omezení SimpleMind
- Bezplatná verze je poněkud omezená, pokročilejší funkce jsou vyhrazeny pro placené verze
- Někteří uživatelé uvádějí, že ovládání rozhraní může být zpočátku trochu složité
Ceny SimpleMind
- Zdarma
- Pro: Ohledně cen kontaktujte SimpleMind
Hodnocení a recenze SimpleMind
- G2: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
9. 24me
24me je aplikace osobního asistenta, která sjednocuje vaše elektronické kalendáře, úkoly, poznámky a osobní účty na jednom místě.
Díky automatickým připomenutím úkolů, jako je placení účtů nebo schůzky, vám 24me zaručí, že nikdy nezmeškáte důležitý termín. Zkuste to s hromadou lepících papírků a papírovým kalendářem!
Aplikace také obsahuje nástroje pro správu času, jako je funkce „chytrých upozornění“, která vypočítá dobu cesty na vaši další schůzku a automaticky nastaví připomenutí, když je čas vyrazit. To může být obzvláště užitečné pro lidi s ADHD, protože jim to ulehčí od zátěže spojené s pamatováním si a plánováním.
Aplikace se integruje s různými digitálními asistenty, díky čemuž je správa vašich úkolů a schůzek ještě snazší.
Nejlepší funkce 24me
- Díky sjednocení kalendářů, úkolů a poznámek mohou uživatelé vidět všechny své povinnosti na jednom místě
- Automatické vyřizování určitých úkolů, jako je placení účtů a zasílání dárků
- Nabízí hlasové zadávání pro přidávání úkolů a poznámek, což je výhodné pro uživatele, kteří dávají přednost mluvení před psaním
Omezení 24me
- Při integraci s některými jinými aplikacemi byly hlášeny problémy se synchronizací
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní aplikace by mohlo být intuitivnější
Ceny 24me
- Zdarma
- Pro: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze 24me
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Cozi
Cozi je aplikace pro organizaci rodiny, která je navržena tak, aby udržovala rozvrhy, úkoly a seznamy úkolů vaší rodiny na jednom místě. Aplikace pro plánování úkolů obsahuje sdílený rodinný kalendář, do kterého mohou členové přidávat své schůzky a události, což usnadňuje přehled o tom, kdo co a kdy dělá.
Cozi vám také umožňuje vytvářet a spravovat úkoly a nákupní seznamy, ke kterým mají přístup všichni členové rodiny. Aplikace zasílá připomenutí nadcházejících událostí nebo úkolů, čímž zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
Pro lidi s ADHD, kteří se starají o rodinu, může být Cozi skvělým organizačním nástrojem, který jim pomůže udržet si přehled.
Nejlepší funkce Cozi
- Díky sdílenému rodinnému kalendáři mohou všichni členové rodiny vidět, kdo má co na programu a kdy
- Zahrnuje sdílené seznamy úkolů, díky kterým každý vidí, co je třeba udělat a kdo za to odpovídá
- Cozi nabízí také sdílené nákupní seznamy, které se aktualizují v reálném čase, jakmile členové rodiny odškrtávají položky
Omezení Cozi
- Některé funkce, jako je měsíční zobrazení kalendáře a prostředí bez reklam, jsou k dispozici pouze v placené verzi
- Někteří uživatelé považují rozhraní za trochu zastaralé ve srovnání s jinými moderními aplikacemi
Ceny Cozi
- Zdarma
- Cozi Gold: 29,99 $/rok
Hodnocení a recenze Cozi
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zůstaňte v práci soustředění díky nástrojům pro zvládání ADHD
Zvládání poruchy pozornosti s hyperaktivitou může být náročné, ale s těmi správnými nástroji můžete tuto výzvu proměnit v přednost. Každý z organizačních nástrojů pro ADHD, o kterých jsme hovořili, nabízí jedinečné funkce.
Ať už jde o pomoc při správě úkolů, organizaci myšlenek, plánování schůzek nebo sledování důležitých detailů pomocí digitálních poznámek, máte vše pokryto. Pamatujte však, že klíčem k úspěšné organizaci není používat všechny tyto digitální nástroje najednou. Místo toho si najděte nástroje, které nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám.
Cílem je zjednodušit vám život, ne ho ještě více zkomplikovat, takže si udělejte čas na prozkoumání těchto možností a zjistěte, co vám nejlépe vyhovuje. A pamatujte, každý je jiný – to, co funguje nejlépe pro jednoho, nemusí být stejné pro druhého.
Důležité je najít to, co vám pomůže cítit se nejlépe organizovaní a produktivní.
Nezapomeňte při svém úsilí o dokonalou organizaci vyzkoušet kalendářový náhled v ClickUp.
Toto je revoluční nástroj pro vizuální myslitele a je obzvláště užitečný pro ty, kteří zvládají více úkolů a termínů najednou. Prozkoumejte také ClickUp Docs, který nabízí efektivní způsob vytváření, sdílení a spolupráce na dokumentech ve vašem pracovním prostoru.
S ClickUp Docs můžete pořizovat poznámky, přidělovat úkoly a společně upravovat seznamy úkolů, což z něj dělá univerzální nástroj pro osobní i týmové projekty. Pro lidi s ADHD může nalezení správných nástrojů znamenat zásadní rozdíl v jejich profesním i osobním životě.
Tak na co ještě čekáte?
Začněte tyto nástroje zkoušet ještě dnes a objevte výhody dobře zorganizovaného života.