Využijte ChatGPT na maximum díky ClickUp AI

ClickUp nebo ChatGPT? Nemusíte si vybírat.
Váš tým používá ChatGPT každý den. Díky tomu je ClickUp ještě užitečnější, nikoli naopak.
ChatGPT je nástroj pro myšlení: výzkum, analýza, tvorba návrhů, uvažování a brainstorming. ClickUp AI je operační nástroj: spravuje práci, která z tohoto myšlení vzejde.
ChatGPT pomáhá vašemu týmu přijít na to, co je třeba udělat. ClickUp AI pomáhá celé organizaci tyto úkoly skutečně realizovat, sledovat, automatizovat a vyhodnocovat. Společně tak proměňují myšlení založené na umělé inteligenci v realizaci založenou na umělé inteligenci.
Jak funguje umělá inteligence ClickUp
ClickUp AI je ucelená sada funkcí umělé inteligence integrovaná do platformy, na které vaše týmy již řídí svou práci.
Místo toho, abyste AI vnímali jako samostatný doplněk, který nemá žádný vztah k vaší práci, nabízí vám ClickUp první konvergovaný pracovní prostor s AI na světě – místo, kde AI dokonale rozumí vašim úkolům, dokumentům a konverzacím, aby vám poskytovala relevantní, kontextovou a časově úspornou podporu ve všech fázích vašeho pracovního postupu.
Díky následujícímu je to možné:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaná inteligentní vrstva v rámci aplikace ClickUp. Díky ní je celý pracovní prostor chytřejší pro každého uživatele i každý propojený nástroj.
- @zmínka Brain : Označte Brain jako spolupracovníka v jakémkoli úkolu, dokumentu nebo chatu. Je to váš inteligentní asistent, který je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Ambient Answers : Umělá inteligence automaticky odpovídá na dotazy v chatech a diskusních vláknech, takže to nemusí dělat lidé
- Kontextová inteligence: Sleduje veškerý pracovní kontext za účelem průběžného shromažďování a aktualizace znalostních bází
- Vyhledávání v podniku : Zadejte dotaz v přirozeném jazyce a získejte odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu, komentářů a příloh. Respektuje oprávnění pro daný pracovní prostor
- Vlastní pole AI: Pole, která se automaticky vyplňují na základě obsahu úkolu: hodnocení sentimentu, stanovení priority, zařazení do kategorie a souhrny. Není třeba zadávat žádné pokyny
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů využívá konverzační nástroje s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak oblíbené napříč různými pozicemi a odvětvími. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem nasčítají. S ClickUp Brain tomu tak není. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní!
Super agenti
Super agenti jsou AI spolupracovníci, které si pomocí nástroje Super Agent Builder nastavíte pomocí pokynů, spouštěčů, nástrojů, znalostí a paměti.
Můžete je označit, přidělit jim úkoly, poslat jim soukromou zprávu v chatu a dokonce je @zmínit přímo tam, kde právě pracujete. Chovají se jako lidský člen týmu a samostatně podnikají potřebné kroky k dokončení přidělené práce.
Nemusíte je řídit na každém kroku. Pracují samostatně.
Každé oddělení má k dispozici předem připravené balíčky pro agenty, které lze ihned začít používat s ClickUp Accelerator:
|Oddělení
|Zástupci
|Řízení projektů
|Agent pro příjem, agent pro přidělování, agent pro správu projektů, agent pro živé odpovědi
|Marketing
|Agent pro stručné informace, agent pro obsah, agent pro značku, agent pro živé informace
|Produkty a vývoj
|Agent PRD, agent pro třídění, agent Codegen, agent Live Answers
|personální oddělení
|Agent pro zaškolování, agent pro kontrolu pulsu, školitel, agent pro živé odpovědi
|Vedení
|Agent pro připomínání cílů, agent pro sladění, agent pro klíčové výsledky, agent pro aktualizaci stavu
|Prodej
|Vlastní agenti pro prodejní pracovní postupy
Společnost Bell Direct dokazuje, že díky ClickUp nepotřebujete technický tým, abyste mohli smysluplně zavést umělou inteligenci.
Díky nástroji ClickUp Super Agents tým automatizoval celý pracovní postup přijímání a třídění úkolů, aniž by musel psát kód nebo zavádět nové nástroje.
Autopilot a agenti pro monitorování prostředí
Jedná se o agenty, které jsou neustále aktivní a běží na pozadí bez jakéhokoli zásahu uživatele. Například:
- Souhrnné přehledy generované každé ráno
- Aktualizace stavu odesílané bez přihlášení
- Úkoly jsou automaticky tříděny a směrovány podle priority
- Poznačené a eskalované položky s prodlením
- Data jsou v pracovním prostoru průběžně doplňována
Certifikovaní agenti
V případě pracovních postupů, kde je v sázce natolik, že se vyplatí řešení na míru, navrhnou a nasadí inženýři ClickUp z týmu Forward Deployed Engineers agenta přizpůsobeného konkrétním procesům vaší organizace. S certifikovanými agenty získáte kompletní nastavení na klíč a neomezené využití.
👀 Věděli jste, že? Certifikovaný nástroj ClickUp získal v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci 96 bodů ze 100. Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se pohybovala v rozmezí 40 až 50 bodů.
V praxi by týmy mohly v jediném kroku přejít od nápadu přes plán až k realizaci, a to s minimálními zásahy ze strany lidí. Právě tím se Certified Agent v tomto srovnání odlišuje.
Setkání v oblasti umělé inteligence
Díky kalendáři ClickUp a nástroji AI Notetaker mohou týmy plánovat schůzky v kontextu a automaticky pořizovat poznámky.
- Pomocí příkazů v přirozeném jazyce zkontrolujte volné termíny v kalendářích členů týmu a naplánujte schůzky
- Připojte se ke schůzkám přímo z aplikace ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Získejte automatické zápisy ze schůzek přímo do své doručené pošty v ClickUp – včetně označení řečníků, shrnutí, klíčových témat a zvýrazněných rozhodnutí
- Umělá inteligence extrahuje úkoly ze zápisů z jednání a převádí je na sledovatelné úkoly v ClickUp
- Sledování dalšího vývoje je propojeno s příslušným projektem
- Souhrny se zveřejňují v příslušném prostoru ClickUp
Každý účastník schůzky má přehled o tom, co se projednávalo, jaké jsou další kroky a kdo za ně odpovídá.
Široká škála modelů umělé inteligence na jedné platformě
ClickUp je nezávislý na konkrétním modelu. Uživatelé mohou přímo z panelu nástrojů ClickUp přepínat mezi 14 AI modely, jako jsou GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro a o3 od společností OpenAI, Anthropic a Google, aniž by museli platformu opustit.
Brain využívá tyto modely pro inteligentní správu pracovních prostorů a superagenti mohou využívat jakýkoli dostupný model. Správci mohou omezit, které modely jsou v jednotlivých pracovních prostorech dostupné.
Váš tým již má k dispozici stejné modely GPT, kterým důvěřuje, a to v rámci celého pracovního grafu: úkoly, dokumenty, chat, řídicí panely, klipy, cíle a formuláře. Není třeba žádné samostatné předplatné ani klíč API.
Co ChatGPT přináší
ChatGPT je nejrozšířenější aplikací umělé inteligence na světě a při použití společně s ClickUp přináší skutečný přínos pro individuální produktivitu i týmovou spolupráci:
ChatGPT je nejrozšířenější aplikací umělé inteligence na světě a při použití společně s ClickUp přináší skutečný přínos pro individuální produktivitu i týmovou spolupráci:
- ChatGPT (konverzace): Univerzální AI asistent pro výzkum, analýzu, psaní návrhů, brainstorming a řešení problémů. Vyniká schopností hlubokého uvažování a syntézou v širším kontextu
- Deep Research: Automatizovaný výzkumný agent, který prohledává internet, shrnuje získané informace a vytváří komplexní zprávy
- Vlastní GPT: Opakovaně použitelné konfigurace AI s vlastními pokyny, znalostmi a nástroji. Lze sdílet v rámci pracovních prostorů Business a Enterprise
- Agent ChatGPT: Režim agenta, který dokáže v rámci konverzace provádět vícefázové úkony: procházení webu, programování, analýzu souborů a používání nástrojů
- Codex: Programovací agent společnosti OpenAI pro autonomní generování a úpravy kódu
- Projekty: Uspořádané pracovní prostory v rámci ChatGPT pro seskupování konverzací, souborů a vlastních modelů GPT podle tématu
ChatGPT nyní podporuje protokol MCP (Model Context Protocol) prostřednictvím svého vývojářského režimu a adresáře aplikací (více než 300 integrací, včetně Monday.com, Notion, Linear, Stripe a Hex). Pro přístup k vlastním systémům s právy pro čtení a zápis lze připojit vlastní servery MCP. Pluginy Codex mohou konfigurace serverů MCP balit společně se schopnostmi a integracemi aplikací.
Čtyři důvody, proč se ChatGPT a ClickUp skvěle doplňují
1. Přemýšlejte s ChatGPT, realizujte s ClickUp
🙇🏻♂️ ChatGPT vyniká v počátečních fázích práce: při rešerších k danému tématu, analýze dat, přípravě strategie a při zkoumání možných variant pracovního postupu. Jeho největší předností je schopnost syntetizovat informace z různých zdrojů. Právě v tom vyniká univerzální systém pro logické uvažování.
🤝 V ClickUp se tyto poznatky promění v konkrétní práci. Strategie se stane projektem s milníky. Analýza se promění v úkoly s odpovědnými osobami. Návrh pracovního postupu se stane „Super Agentem“, který se spustí pokaždé, když dojde ke změně stavu. Návrh se stane dokumentem propojeným s zadáním, jehož stav je sledován v rámci sprintu.
ChatGPT vám pomáhá s přemýšlením. ClickUp AI pomáhá organizaci realizovat úkoly ve velkém měřítku pro každý tým, aniž by kdokoli musel znovu zadávat pokyny.
2. Systém sdílené práce vs. osobní konverzace s umělou inteligencí
🙇🏻♂️ Vše, co v ChatGPT vytvoříte, zůstává ve vaší historii konverzací nebo v projektu. Vlastní GPT lze sdílet v rámci pracovního prostoru, ale výstupy jsou stále konverzace. Pokud v ChatGPT vytvoříte něco skvělého, musí o tom zbytek týmu vědět, musí vědět, jak to používat, a musí si vzpomenout, aby to otevřel.
🤝 ClickUp AI je od samého počátku koncipován jako sdílený nástroj:
- Super agenti jsou viditelní v pracovním prostoru. Když jeden uživatel vytvoří agenta, má z toho prospěch celá organizace
- Automatizace v ClickUp se spouštějí u všech uživatelů, nejen u toho, kdo je nastavil
- Vlastní pole AI se vyplní pro celý tým
- Znalostní báze jsou přístupné všem uživatelům a všem operátorům
Když někdo odejde ze společnosti, jeho konverzace v ChatGPT a vlastní GPT modely mohou v pracovním prostoru zůstat, ale znalosti o firemních pracovních postupech se nepřenášejí stejným způsobem jako spouštěče, pokyny a kontext agenta ClickUp.
💡 Tip od odborníka: Pokud zvažujete využití platforem umělé inteligence, jako je ChatGPT, vyplatí se si položit otázku: „Když někdo z vašeho týmu vytvoří v ChatGPT pracovní postup založený na umělé inteligenci, mohou ho ostatní členové organizace vidět, používat a těžit z něj? Nebo zůstane k dispozici pouze té jedné osobě?“
📮ClickUp Insight: Na otázku, co by učinilo agenty s umělou inteligencí skutečně užitečnými, nebyla nejčastější odpovědí rychlost ani výkon. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že potřebují agenta, který dokonale rozumí kontextu jejich práce.
To dává smysl, protože většina agentů umělé inteligence selhává, pokud nechápe, proč byla určitá rozhodnutí učiněna nebo jak má práce probíhat.
Jelikož si superagenti uchovávají kontext, pamatují si předchozí rozhodnutí a pracují nepřetržitě, jsou schopni jednat mnohem spolehlivěji než agenti řídící se zadávanými pokyny. Vycházejí z aktuální historie pracovního prostoru, zůstávají aktivní v průběhu vývoje práce a fungují v rámci jasně stanovených oprávnění a auditních stop.
Až systém AI pochopí, o co jde, a bezpečně úkol splní, budete mít konečně pocit, že spolupracujete s virtuálním kolegou, na kterého se můžete skutečně spolehnout.
3. Neustále dostupné informace vs. odpovědi na vyžádání
🙇🏻♂️ ChatGPT funguje, když ho někdo otevře a začne psát. Pokud se nikdo nezeptá, nic se nestane. Agent ChatGPT dokáže provádět vícefázové akce, ale konverzaci musí někdo zahájit.
🤝 ClickUp AI funguje nepřetržitě, ať už mu někdo věnuje pozornost, nebo ne:
- Brain na pozadí obohacuje data: shrnuje projekty, vyplňuje vlastní pole a aktualizuje znalostní báze
- Agenti Autopilotu nepřetržitě monitorují pracovní prostředí: upozorňují na úkoly po termínu, automaticky třídí nové úkoly a generují souhrnné přehledy na řídicím panelu
- Super agenti se spouštějí při událostech v rámci pracovního postupu: změně stavu, nových úkolech, zmínkách a předem nastavených termínech
Pracovní prostor se každou hodinu stává chytřejším, aniž by to někdo aktivně řídil. ClickUp AI se nepoužívá stejně jako ChatGPT. Prostě funguje.
4. Pracovní prostředí, které zvyšuje inteligenci ChatGPT
🤝 ClickUp AI průběžně obohacuje data uložená ve vašem pracovním prostoru. Shrnutí generovaná systémem, vlastní pole klasifikovaná umělou inteligencí a dokonce i strukturované přehledy o projektech – to vše vzniká zcela automaticky, bez jakéhokoli zásahu uživatele.
Když váš tým využívá ChatGPT k analýze a výsledky této analýzy se přenesou zpět do ClickUp, ClickUp AI je zpracuje: automaticky je zařadí do kategorií, spustí příslušné agenty a aktualizuje přehledy. A když někdo použije ChatGPT s daty z ClickUp (prostřednictvím API nebo ručně zadaného kontextu), obohacená data z ClickUp zlepší výstupy ChatGPT.
Regulační smyčka:
Výsledek: ChatGPT poskytuje kvalitnější výstupy, protože ClickUp AI již za něj odvedla náročnou práci spočívající v uspořádání, klasifikaci a obohacení dat. A když ChatGPT vygeneruje něco užitečného, ClickUp AI to promění v praktické úkoly, z nichž má prospěch celá organizace.
Naši zákazníci se shodují, že tato kombinace představuje zásadní zlom:
ClickUp vs. ChatGPT: Správný nástroj pro správný případ použití
Nejde o to nahradit ChatGPT službou ClickUp AI. Jde o to, aby se pro daný úkol použila ta správná umělá inteligence.
|Případ použití
|Nejlepší nástroj
|Proč
|Důkladný výzkum a analýza
|ChatGPT
|Prohlížení webových stránek, syntéza rozsáhlých kontextů, hloubkový výzkum
|Brainstorming a tvorba nápadů
|ChatGPT
|Komunikativní, kreativní, umí rozvíjet nápady
|Příprava obsahu
|ChatGPT
|Působivý styl psaní, dokáže se přizpůsobit tónu textu
|Programování a ladění
|Kodex
|Autonomní kódovací agent
|Aktualizace stavu projektu
|ClickUp AI
|Neustále aktivní, automaticky generované na základě skutečné aktivity
|Plánování a sledování sprintů
|ClickUp AI
|Vyrovnávání zátěže, detekce blokujících procesů, přehledové panely
|Obsah projektové dokumentace
|ClickUp AI
|V kontextu, v souvislosti s zadáním a úkolem
|Otázky týkající se práce
|Mozek
|Okamžité odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu a komentářů
|Směrování úkolů a třídění
|Super agenti
|Řízené událostmi, zohledňující pracovní prostředí, s omezením na úroveň oprávnění
|Zápisy ze schůzek a následné kroky
|Setkání v oblasti umělé inteligence
|Automatické zaznamenávání, vytváření úkolů
|Monitorování v pozadí
|Agenti Autopilotu
|Nepřetržitě, bez nutnosti zadávání příkazů, vždy v provozu
|Vlastní pracovní postupy pro vysoké sázky
|Certifikovaní agenti
|Speciálně navržený, s podporou FDE, bez datového limitu
|Osobní produktivita
|ChatGPT
|Samostatné uvažování, vypracovávání návrhů, zkoumání
|Sdílené pracovní postupy týmů
|Super agenti
|Viditelné pro organizaci, spravované na úrovni pracovního prostoru
🔑 Hlavní poznatek: ChatGPT se zaměřuje na osobní, komplexní a obecné úvahy. ClickUp AI se zaměřuje na celotýmové, nepřetržitě dostupné a provozní pracovní postupy. Díky těmto dvěma nástrojům pokryjete potřeby celé organizace.
Co to znamená pro vaši organizaci
Pro každého člena týmu
Umělá inteligence, která funguje hned po otevření aplikace ClickUp – bez nutnosti předplatného ChatGPT, bez nastavování API a bez nutnosti umět vytvářet dotazy. Brain odpovídá na jejich dotazy, agenti se starají o rutinní práci, vlastní pole automaticky třídí úkoly a zápisy z jednání se píší samy.
Pro pokročilé uživatele ChatGPT
ChatGPT můžete i nadále využívat k důkladnému výzkumu, analýzám a kreativní práci. Výstupy pak přeneste do ClickUp, kde se z nich stanou sledované úkoly s odpovědnými osobami, termíny a automatizací řízenou agenty. Získané poznatky tak nezůstanou jen v okně chatu, ale promění se v konkrétní kroky.
Pro oblast IT a vedení
Jednotná spravovaná platforma pro umělou inteligenci se stejným systémem jednotného přihlášení (SSO), oprávněními a nastavením souladu s předpisy jako zbytek ClickUpu. Certifikace ISO 42001 pro správu umělé inteligence, nulové uchovávání dat ze strany partnerů poskytujících AI a centralizované administrátorské ovládací prvky, které určují, které modely, agenti a funkce jsou povoleny. Porovnejte to se stovkami jednotlivých instancí ChatGPT s různými úrovněmi tarifů a bez centralizovaného přehledu o tom, co umělá inteligence vytváří s firemními daty.
Pro strategii v oblasti umělé inteligence
ClickUp je nezávislý na konkrétních modelech a zahrnuje GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 a dalších 14 modelů umělé inteligence od společností OpenAI, Anthropic a Google. Váš tým již má k dispozici tytéž modely GPT, kterým důvěřuje, a to v rámci celého pracovního grafu. Pokud se zítra objeví lepší model, ClickUp na něj přejde, aniž by někdo musel přepisovat pracovní postupy.
Navíc se vyhnete nákladům spojeným s nek ontrolovaným rozšiřováním AI (tj. s používáním a placením za řadu nástrojů AI bez jasné strategie a dohledu).
👀 Věděli jste, že? Průzkum AI Sprawl společnosti ClickUp odhalil, že téměř polovina všech zaměstnanců (46,5 %) je nucena přepínat mezi dvěma nebo více nástroji s umělou inteligencí, aby mohla dokončit jediný úkol.
Jak spolu fungují ChatGPT a ClickUp: Architektura
Vylepšete fungování ChatGPT pomocí ClickUp
ChatGPT je možná umělá inteligence, po které váš tým sáhne jako první. ClickUp AI je však to, co tuto inteligenci začlení přímo do vašich pracovních postupů.
ClickUp Brain přináší do vašeho pracovního prostoru ClickUp a propojených aplikací umělou inteligenci s kontextovým porozuměním. Super agenti vám jako kolegové s umělou inteligencí, kteří pracují nepřetržitě, pomohou zvládnout více, než je v lidských silách.
Tento příspěvek není o srovnání ClickUp AI a ChatGPT. Je o tom, jak vybrat správnou AI pro konkrétní účel. Zatímco ChatGPT podporuje myšlení, ClickUp AI podporuje samotnou realizaci. A když je spojíte do jednoho pracovního prostoru, můžete psát, programovat, vydávat a realizovat 10krát rychleji než při použití samotného ChatGPT.
