Jak malé a střední podniky bez technického týmu využívají AI

Pojďme se zabývat otázkou, kterou si klade většina vedoucích pracovníků malých a středních podniků: Je možné skutečně používat AI bez vývojářů, datových vědců nebo IT oddělení?
Jednoduchá odpověď? Ano. A ne ve smyslu „teoreticky, někdy v budoucnu“, ale dnes.
Pro malé a střední podniky* již zavedení umělé inteligence neznamená:
- Vlastní integrace
- Drahí konzultanti
- Technické znalosti, které nemají
Můžete začít používat AI bez nutnosti programování, která je přímo integrována do nástrojů, které váš tým již používá. Nástroje pro řízení projektů. Dokumenty. Komunikace v týmu. A když je AI přímo integrována do těchto pracovních postupů, její zavedení přestává být technickým projektem a stává se obchodním rozhodnutím.
Tento průvodce podrobně popisuje, jak to dnes dělají malé a střední podniky bez technického zázemí – jak identifikovat pracovní postupy připravené pro AI, vybrat správné nástroje, vyhnout se rozrůstání AI a dosáhnout skutečných výsledků, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Realita zavádění umělé inteligence pro malé podniky
Většina vedoucích pracovníků malých a středních podniků vnímá dvě skutečnosti najednou:
1️⃣ AI může zvýšit konkurenceschopnost vašeho podnikání2️⃣ Nemáte vývojáře, datové vědce ani velký IT tým
Toto napětí je reálné a představuje jednu z největších překážek zavádění AI v netechnických organizacích. Proto mnoho malých a středních podniků zůstávalo stranou... až dosud.
Zavádění umělé inteligence je mezi malými a středními podniky na vzestupu.
Data vypovídají o rychlé a skutečné změně:
- V USA nyní 57 % malých a středních podniků investuje do technologie AI, což představuje dramatický nárůst oproti 36 % v roce 2023, a 30 % zaměstnanců používá nástroje AI denně. To je důkazem toho, že AI se přesunula z experimentální fáze do každodenní praxe.
- Celosvětově asi 76 % malých a středních podniků aktivně používá nebo zkoumá nástroje AI, přičemž poptávka je obzvláště silná v oblasti prodeje a prognózování.
- V Indii až 78 % malých a středních podniků uvádí, že experimentuje s AI nebo ji používá, často pro chatboty, optimalizaci marketingu a tvorbu obsahu. Většina z těchto podniků tvrdí, že to zvyšuje jejich příjmy.
Přesto je třeba zmínit jednu nuanci: mnoho malých a středních podniků věří v potenciál AI, ale má potíže s její implementací. Průzkumy ukazují nedostatky v oblasti dovedností a školení a některé společnosti si nejsou jisté, jak měřitelnou hodnotu AI využít.
Proč malé a střední podniky stále zápasí s implementací AI?
Důvodem je, že někdy právě nástroje, které mají AI učinit užitečnou, mohou způsobit větší chaos, pokud jsou roztříštěné a nepropojené. Když týmy žonglují s desítkami samostatných AI aplikací, z nichž každá má vlastní přihlašovací údaje a kontext, vzniká trojice, kterou si žádná firma nepřeje:
- Rozpínání AI : Příliš mnoho nesourodých nástrojů AI, které nerozumí vaší skutečné práci + zvyšují náklady na AI a znemožňují dobré řízení.
- Rozptýlení kontextu: Když jsou znalosti, které vaši zaměstnanci potřebují k vykonávání své práce, rozptýleny na více místech najednou: v dokumentech, na tabulkách, v chatových konverzacích, e-mailech atd.
- Rozptýlená práce : Roztříštěnost pracovních činností mezi více nespojenými nástroji, platformami a systémy, které mezi sebou nekomunikují, což vyžaduje neustálé přepínání mezi aplikacemi.
Proto mnoho malých a středních podniků, které AI zavádějí, nevidí okamžitě očekávaný dopad. Není to slabostí AI, ale chybějícím kontextem pracovního postupu.
Jaké je tedy řešení?
Řešením je Converged AI Workspace – jediná platforma, která spojuje vaše projekty, dokumenty, konverzace a AI. V tomto jednotném pracovním prostoru jsou všechny vaše práce a veškerá AI na jednom místě, což AI poskytuje úplný kontext, aby vám mohla co nejlépe pomáhat.
Jednoduchý způsob vizualizace konvergovaného pracovního prostoru AI:
A jak takový pracovní prostor vytvořit? Nejjednodušší způsob je pomocí ClickUp!
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum vyspělosti AI ukazuje, že 60 % manažerů a jednotlivých přispěvatelů stále nemá v práci přístup k AI. A protože více než polovina z nich pracuje v malých firmách bez odborníků na AI, jsou do značné míry odkázáni sami na sebe.
Pokud klíčové role jako tyto nemají přístup k AI a nemohou ji efektivně využívat, jednoduše se neprosadí. Pracovní postup může působit matoucím, chaotickým nebo příliš obtížným na to, aby se dal začlenit do každodenních úkolů.
ClickUp Brain odstraňuje tyto překážky tím, že poskytuje AI na podnikové úrovni přímo v pracovním prostoru, na který se týmy již spoléhají. Žádné nastavování, žádné přepínání nástrojů, žádní specialisté – pouze snadno přístupný, vysoce kontextový nástroj AI, který může od začátku s jistotou používat kdokoli.
Díky nástrojům jako ClickUp je AI integrována do nástrojů, které týmy již používají – od přípravy obsahu přes plánování projektů až po správu schůzek –, což znamená, že i uživatelé bez technických znalostí mohou AI využívat, aniž by byli závislí na kódu nebo technickém týmu.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak se vyhnout rozrůstání AI a zároveň zajistit, aby AI fungovala pro váš tým! 👇🏽
Proč je „AI bez nutnosti programování“ skutečně důležitá
AI bez nutnosti programování jednoduše znamená AI, kterou můžete používat bez programování.
Místo modelů, API a skriptů komunikujete s AI prostřednictvím:
- Příkazy v přirozeném jazyce
- Vizuální rozhraní
- Předem připravené funkce ve vašich stávajících nástrojích
Pro malé a střední podniky je to důležité z jednoho důvodu: omezení.
- Nemáte rozpočet na dlouhé vývojové cykly
- Nemáte technický tým, který čeká na „fázi dvě“?
- A rozhodně nemáte čas na to, abyste šest měsíců experimentovali, než uvidíte výsledky.
Díky této změně se zavedení AI stává spíše rozhodnutím o pracovním postupu než technickým projektem.
AI bez nutnosti programování zkracuje dobu vývoje, minimalizuje nákladové bariéry a umožňuje „občanským vývojářům“ napříč odděleními vytvářet a používat AI v jejich každodenní práci.
Váš provozní manažer může automatizovat proces nebo váš marketingový koordinátor může navrhnout kampaň, aniž by musel podávat žádost na IT oddělení. Mají možnost řešit své problémy sami.
🎥 Podívejte se, jak ClickUp podporuje realizaci kampaní založených na AI pro marketéry:
Předem připravená vs. přizpůsobená AI (kdy kterou potřebujete)
Zasekli jste se v „paralýze z analýzy“ a přemýšlíte, zda použít jednoduchý, hotový nástroj AI, nebo investovat do komplexního řešení na míru?
Volba je jednoduchá:
- Předem připravená AI: Je připravena k použití ve vašem stávajícím softwaru. Je ideální pro běžné úkoly, jako je pomoc při psaní, automatizace úkolů a shrnování dokumentů.
- Vlastní AI: Vyžaduje, aby vývojáři vytvořili řešení pro jedinečnou obchodní logiku vaší společnosti. To je nutné pouze pro vysoce specializované potřeby.
|Typ AI
|Nejlepší pro
|Příklady
|Předem připravená AI
|Psaní e-mailů, generování zpráv a shrnutí schůzek
|Psaní e-mailů, generování zpráv a získávání souhrnů z jednání
|Vlastní AI
|Proprietární algoritmy, dodržování specifických průmyslových standardů, jedinečné zpracování dat
|Vlastní cenové modely, specializovaná klasifikace dokumentů
Pro malé a střední podniky bez technického týmu pokrývá předem připravená AI více než 95 % užitečných případů použití. Můžete okamžitě těžit z výhod AI a zároveň se vyhnout nákladům, složitosti a zpožděním spojeným s projektem vývoje na míru.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně. A co AI v práci? Díky centralizované AI, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
Jak zjistit, kde se AI hodí pro vaše podnikání
Pokud váš tým tráví více času organizováním práce než vykonáváním práce, může vám pomoci AI.
Chcete-li najít ty správné příležitosti, nezačínejte otázkou „Co umí AI?“, ale „Kde můj tým ztrácí nejvíce času?“.
Proveďte jednoduchý audit pracovních postupů. Požádejte svůj tým, aby identifikoval manuální, opakující se nebo chybové úkoly, které provádí denně nebo týdně. Hledejte úzká místa v toku informací, jako je čas strávený hledáním souborů, čekáním na aktualizace stavu nebo opakovaným vysvětlováním kontextu kolegům.
Mezi běžné úkoly vhodné pro AI v malých a středních podnicích patří:
- Vytváření prvních verzí e-mailů a dokumentů
- Shrnutí dlouhých schůzek do bodových akčních položek
- Ruční aktualizace stavu projektů na více místech
- Generování týdenních nebo měsíčních zpráv
- Odpovídání na stejné opakující se otázky od klientů nebo členů týmu
💡 Tip pro profesionály: Proměňte abstraktní zájem v konkrétní akční plán sledováním příležitostí pro AI v jednoduchém seznamu ClickUp. Představte si to jako sdílený, strukturovaný seznam úkolů, který může celý váš tým vidět a aktualizovat. Vytvořte jeden řádek pro každý úkol a poté přidejte sloupce pro položky jako jak často se úkol vyskytuje, kolik času dnes zabere a jak je náročný. Rychle se objeví vzorce, díky nimž bude zřejmé, které pracovní postupy je nejlepší nejprve otestovat s AI.
Příklady použití AI pro netechnické týmy
Nyní, když jste zjistili, kde váš tým ztrácí čas, podívejme se, jak vám zavedení AI může pomoci ho získat zpět!
Řízení projektů a automatizace úkolů
Pro většinu malých týmů není projektové řízení atraktivní vedoucí činností, ale spíše zaneprázdněností maskovanou jako pokrok. Projektoví manažeři často tráví dny ručním vytvářením podúkolů, sháněním informací o stavu úkolů a přerozdělováním práce. To jim nezbývá čas na strategické plánování, což vede k zpoždění projektů a frustraci nejcennějších členů týmu.
👀 Věděli jste? Podle nedávné studie provedené mezi 2 000 kancelářskými pracovníky ve Velké Británii tráví zaměstnanci v průměru pět hodin a 42 minut týdně rutinními administrativními úkoly, jako je psaní e-mailů, příprava zpráv, analýza dat a ruční zadávání informací. To vše jsou práce, které lze automatizovat.
Na základě průměrného platu v britské kanceláři ve výši ~56 000 GBP představuje tato ztráta času přibližně 387 milionů GBP v ušlé produktivitě každý pracovní den a více než 100 miliard GBP ročně v britských podnicích.
Otázkou tedy není, zda by projektové týmy měly automatizovat, ale jak to týmy bez technických zdrojů mohou skutečně realizovat.
Místo toho, abyste o automatizaci uvažovali jako o „dalším nástroji, který přidáme“, považujte ji za inteligenci, která snižuje množství práce související s prací, aby se lidé mohli soustředit na skutečnou práci.
Eliminujte zbytečnou práci pomocí automatizace ClickUp.
ClickUp Automations umožňuje týmům definovat jednoduchá pravidla bez nutnosti programování, aby se opakující se úkoly automatizovaly dříve, než je někdo stačí dvakrát promyslet. Například:
- Když se stav úkolu změní na V kontrole, automaticky jej přiřaďte určenému kontrolorovi.
- Když se blíží termín splnění úkolu, zveřejněte připomínku v diskuzním vlákně úkolu.
- Když se změní priorita, okamžitě upozorněte příslušné osoby.
Tyto automatizace se skládají z triggerů (např. změna stavu) a akcí (např. přidání komentáře) a šetří vašemu týmu čas a úsilí, takže se může soustředit na to, co je důležité.
Získejte přístup k AI, která rozumí vaší práci, nejen vašim slovům.
Zatímco tradiční asistenti AI se spoléhají na vložené úryvky a opakované výzvy, ClickUp Brain vám nabízí úplný kontext. Je součástí vašich úkolů, dokumentů, chatů a pracovních postupů v ClickUp a vidí pokrok, kterého jste již dosáhli.
Místo toho, abyste požádali obecný AI systém o přepsání zadání projektu, můžete @zmínit ClickUp Brain přímo v komentáři k úkolu nebo v chatové zprávě a napsat například:
„Mozku, vytvoř úkoly a podúkoly z tohoto zadání projektu a přiřaď jim vlastníky na základě pracovní zátěže.“
„Mozku, vytvoř úkoly a podúkoly z tohoto zadání projektu a přiřaď jim vlastníky na základě pracovní zátěže.“
Brain interpretuje kontext daného komentáře (projekt, existující úkoly, role, termíny) a generuje strukturované, proveditelné podúkoly v rámci vašeho pracovního prostoru. Není třeba exportovat, kopírovat ani přeformátovat.
Díky tomu se vaši projektoví manažeři promění z kontrolorů úkolů ve strategické vedoucí pracovníky. 🛠️
Spravujte pracovní postupy od začátku do konce pomocí Super Agents.
Super agenti ClickUp jdou ještě dál a fungují jako dynamičtí kolegové zabudovaní do vašeho pracovního postupu. Na rozdíl od samostatných botů jsou super agenti v ClickUp ambientní: sledují změny ve vašem pracovním prostoru a spouští se, když jsou splněny vaše konkrétní podmínky nebo aktualizace. Můžete jim přidělovat úkoly a nechat je autonomně provádět části procesu od začátku do konce.
Představte si superagenta, který:
- Čte příchozí požadavky
- Klasifikuje je a stanovuje jejich priority
- Vytváří správné úkoly
- Přiřazuje je na základě pracovní zátěže a odborných znalostí.
- Automaticky informuje zainteresované strany
Ne, to není hypotetické. Týmy jako ten váš se ve skutečnosti spoléhají na takové případy použití, aby uvolnily lidské kapacity pro strategickou práci.
🤝 Příběh zákazníka: ClickUp X Bell Direct
😓 Problém: „Práce kolem práce“ bránila skutečné produktivitě
Provozní tým společnosti Bell Direct byl přetížený. Každý den zpracovával více než 800 e-mailů od klientů, z nichž každý vyžadoval ruční přečtení, třídění, kategorizaci a přesměrování správné osobě. Tato situace měla negativní dopad na efektivitu týmu, přehlednost a kvalitu služeb, i když společnost dosahovala pro klienty vynikajících výsledků.
✅ Řešení: Jednotný pracovní prostor + agenti AI, kteří fungují jako členové týmu
Místo přidávání dalšího nesouvislého nástroje do svého portfolia si společnost Bell Direct vybrala ClickUp jako své centrální velitelské centrum. Sloučili vše od úkolů a dokumentů po procesy a znalosti do jednoho pracovního prostoru, kde AI měla plný kontext.
Místo toho, aby se spoléhali na generické boty nebo šablony, nasadili Super Agent, kterému dali jméno „Delegator“.
Jedná se o autonomního týmového kolegu, který je vyškolen k třídění příchozích úkolů:
- Čte všechny e-maily přicházející do sdílené schránky.
- Pomocí vlastních polí založených na AI klasifikuje naléhavost, klienta a téma.
- V reálném čase upřednostňuje a směruje každý úkol správné osobě.
- To vše bez manuálních zásahů ze strany lidských operátorů.
😄 Dopad: Měřitelné provozní zisky
- 20% zvýšení provozní efektivity, což znamená, že se stejnými zdroji lze vykonat více práce v kratším čase.
- Uvolnění kapacity odpovídající 2 zaměstnancům na plný úvazek, nyní k dispozici pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou
- Více než 800 e-mailů od klientů denně tříděných v reálném čase. Zlepšila se konzistence služeb a vzrostl dopad na zákazníky.
Super Agent nyní směřuje práci tak, jak by to udělal člověk, ale s rychlostí a rozsahem stroje.
„S AI agenty může začít kdokoli – nepotřebujete žádné zkušenosti s vývojem. ClickUp nám velmi usnadnil nastavení agentů a postupné zavádění AI do našeho provozního modelu.“
„S AI agenty může začít kdokoli – nepotřebujete žádné zkušenosti s vývojem. ClickUp nám velmi usnadnil nastavení agentů a postupné zavádění AI do našeho provozního modelu.“
To je skutečná příležitost v zavádění AI bez technických znalostí: když AI není další věc, kterou se musíte naučit, ale další člen týmu, na kterého se můžete spolehnout.
Tvorba dokumentů a správa znalostí
Pokud existuje něco, co tiše ničí produktivitu v malých a středních podnicích, je to vynalézání již vynalezeného. Týmy opakovaně vytvářejí dokumenty, skládají prezentace z paměti nebo tráví celé dny hledáním souboru, o kterém vědí, že někde existuje.
🧠 Ne tak zábavný fakt: Zjistili jsme, že 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly.
Když jsou vaše znalosti uloženy na jednom místě, úkoly na jiném a poznámky z jednání na třetím, generativní nástroje AI nemohou samy o sobě pochopit kontext vašeho podnikání.
Umí psát text, ale nedokážou odpovědět na otázky typu:
„Jaká je nejnovější verze průvodce pro nové klienty, který Jane napsala minulé čtvrtletí?“
„Jaká je nejnovější verze průvodce pro nové klienty, který Jane napsala minulé čtvrtletí?“
…bez kopírování a exportování.
Řešení tohoto problému:
Centralizujte své znalosti v ClickUp Docs
Začněte s ClickUp Docs jako centralizovaným pracovním prostorem pro znalosti vašeho týmu. Repozitáře, SOP, návrhy, programy schůzek, wiki a další jsou zde uloženy a propojeny s prací, která z nich vychází.
Z dokumentu můžete:
- Označte kolegy, aby vám poskytli zpětnou vazbu.
- Převádějte text na přiřaditelné úkoly
- Vložte stavy úkolů a widgety
- Aktualizujte průběh projektu, aniž byste opustili svou pracovní plochu.
Dokumenty nejsou izolované stránky. Jsou propojené s vaší prací!
Nyní přidejte ClickUp Brain: AI, která skutečně rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru. Namísto generování obecného textu Brain píše a vylepšuje obsah na základě vašich stávajících úkolů, priorit a pracovní historie. Vytvořte návrh SOP, připravte program schůzky nebo vylepšete zprávu, vše v jednom propojeném prostředí.
To samo o sobě snižuje tření. Skutečným multiplikátorem je však to, jak informace najdete.
💡 Tip pro profesionály: Líbí se vám myšlenka centralizovaných znalostí, ale neradi vytváříte dokumentaci?
Psaní brzdí myšlení. Co kdybyste místo psaní mohli své dokumenty nadiktovat a AI je vylepšila, strukturovala a vložila text na správné místo? S funkcí ClickUp Talk to Text, která přepisuje vaši řeč, můžete vy a váš tým vytvářet kompletní dokumenty čtyřikrát rychleji než ručně!
Umožněte prohledávání svých znalostí
Představte si, že požádáte vyhledávač AI o informace o společnosti a on skutečně zná vaše podnikání. To je Enterprise Search od ClickUp. Je propojený s vaším pracovním prostorem a propojenými aplikacemi. Místo zadávání klíčových slov do izolovaného vyhledávacího pole a procházení desítek nesouvisejících výsledků můžete získat vysoce relevantní odpovědi z:
- Dokumenty
- Úkoly
- Komentáře
- Připojené soubory
- Soubory z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, OneDrive, Slack, Confluence nebo GitHub
Podnikové vyhledávání funguje podobně jako Google, s tím rozdílem, že skutečně rozumí kontextu a relevanci ve vašem podnikání a zúží výsledky vyhledávání během několika sekund. Tím se týmům ušetří hodiny zbytečného hledání kontextu a noví zaměstnanci se rychleji zapracují, protože odpovědi jsou skutečně samoobslužné.
💡 Tip pro profesionály: Chcete prohledávat web a zároveň znalosti vaší společnosti? Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX, vaši desktopovou super aplikaci AI. Prohledávejte všechny připojené nástroje a aplikace pomocí jediného dotazu. Zeptejte se své AI na cokoli, od „Co je v nejnovějším rozpočtovém dokumentu?“ po „Vytáhni klíčové metriky z plánů pro toto čtvrtletí. ”
📚 Přečtěte si také: Strategie řízení znalostí
Komunikace v týmu a shrnutí schůzek
Schůzky mají za úkol sjednotit názory. Ve skutečnosti však často znamenají více práce. Někdo se snaží dělat poznámky, úkoly se ztrácejí v chatových vláknech a ti, kteří se schůzky nezúčastnili, mohou jen hádat, co bylo vlastně důležité.
Tento cyklus můžete zastavit pomocí nástroje ClickUp AI Notetaker. Ten se může automaticky připojit k vašim virtuálním schůzkám, nahrávat a přepisovat konverzaci a poté generovat stručné shrnutí schůzky. Dokonce identifikuje úkoly, které můžete jediným kliknutím převést na úkoly ClickUp. Namísto přepisování poznámek po hovoru opustíte schůzku s úkoly, které jsou již vytvořeny na stejném místě, kde váš tým spravuje práci.
Když jsou poznámky ze schůzek uloženy společně s projekty a úkoly, ke kterým se vztahují, neztrácí se kontext a odpovědnost zůstává jasná.
Nástroje AI bez nutnosti programování, které mohou používat týmy bez technických znalostí
Trh je zaplaven nástroji AI. A pokud se snažíte pochopit rozdíl mezi asistentem pro psaní, automatizační platformou a komplexním řešením, nejste sami.
Díky této nejistotě mnoho malých a středních podniků zavádí desítky různých samostatných nástrojů, které spolu nekomunikují, což vede k noční můře v podobě AI Sprawl. Váš tým nakonec kopíruje a vkládá informace mezi aplikacemi, což zcela popírá smysl používání AI pro zvýšení efektivity, zejména když již denně používáte v průměru 11 aplikací.
Zde je přehled situace:
- All-in-one pracovní platformy s integrovanou AI: Tyto nástroje, jako například ClickUp, kombinují projektové řízení, dokumenty a komunikaci s nativními funkcemi AI. Jedná se o nejúčinnější model.
- Samostatní asistenti pro psaní využívající AI: Jsou skvělí pro generování obsahu, ale nejsou propojeni s vaší prací, takže vyžadují ruční kopírování a vkládání.
- Nástroje pro schůzky s AI: Tyto nástroje poskytují přepisy a shrnutí, ale jsou omezené, pokud nejsou přímo propojeny s vaším systémem pro správu úkolů.
- Automatizační platformy: Tyto platformy mohou propojovat různé aplikace, ale vyžadují technické nastavení a neposkytují inteligentní, kontextově orientovanou pomoc vestavěné AI.
Samostatné nástroje mohou být lákavé pro jeden konkrétní účel, ale z dlouhodobého hlediska zvyšují složitost a náklady. Umělá inteligence zabudovaná do jednotné platformy snižuje počet nástrojů a zároveň zvyšuje jejich výkon. To je hodnota Converged AI Workspace – umělé inteligence, která funguje napříč vašimi projekty, dokumenty a schůzkami s plným kontextem, díky čemuž je chytřejší a užitečnější.
📮 ClickUp Insight: Dokáže váš AI asistent nebo Copilot proaktivně upozorňovat na problémy? Pouze 9 % respondentů našeho průzkumu o vyspělosti AI uvádí, že jejich AI dokáže samostatně předvídat a řešit problémy. Důvodem je to, že většina AI nástrojů funguje v rámci nespojených aplikací a nemá žádný přehled o závislostech nebo překážkách.
Pokud systém umělé inteligence nedokáže vizualizovat souvislosti mezi pracovními postupy, nemůže včas odhalit rizika ani pomoci týmům udržet si náskok.
ClickUp Brain funguje v rámci konvergovaného pracovního prostoru AI, kde jsou propojeny závislosti, termíny a průběh projektu. Může vás informovat o tom, co se projednávalo na schůzce minulý týden, které úkoly jsou nyní zpožděné, a dokonce vám pomůže upravit týdenní plán na základě definovaných priorit.
Jak začít používat AI ve vaší firmě
Možnosti jste již viděli. Nyní vám představíme praktický čtyřkrokový návod, jak začít bez technického týmu.
Krok 1: Identifikujte opakující se úkoly, které zabírají čas vašemu týmu
Vraťte se k auditu, který jste provedli dříve. Požádejte každého člena týmu, aby uvedl tři úkoly z minulého týdne, které mu zabraly nejvíce času. Hledejte vzorce. Někteří členové týmu mohou trávit hodně času schůzkami o aktualizaci stavu, ručním vytvářením zpráv, formátováním dokumentů nebo vyhledáváním informací.
Vytvořte si seznam příležitostí pro využití AI tím, že tyto úkoly zaznamenáte do jednoduchého seznamu ClickUp. Pamatujte, že nejlepšími kandidáty pro AI jsou často ty nejnudnější a nejúnavnější úkoly, nikoli ty nejsložitější.
Krok 2: Vyberte jeden případ použití s velkým dopadem, který otestujete
Odolejte pokušení transformovat celou společnost najednou. To je jediný největší důvod, proč iniciativy zavádění AI selhávají. Místo toho si vyberte malý pilotní projekt.
Váš pilotní projekt by měl být zaměřen na pracovní postup, který:
- Časté: Úkol, který se opakuje denně nebo týdně.
- Časově náročné: Něco, co v současné době vyžaduje značné množství manuální práce.
- Měřitelné: Proces s jasnými měřítky úspěchu, jako je úspora času nebo snížení počtu chyb.
- Podporováno: Pracovní postup zahrnující člena týmu, který je nadšený z nového nástroje a je ochoten jej prosazovat.
Dobrými příklady jsou generování týdenních zpráv o stavu, shrnutí poznámek z jednání nebo vytváření prvních návrhů marketingového obsahu.
Krok 3: Vyberte nástroj, který se integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu
Nejlepší nástroj AI je ten, který váš tým skutečně použije... protože se hladce zapojí do jeho stávajících procesů. Přidání další samostatné aplikace znamená více přepínání mezi kontexty. To je recept na neúspěšné zavedení.
Mělo by to vyžadovat minimální nastavení a poskytovat AI, která rozumí vašemu konkrétnímu pracovnímu kontextu. Proto je ideálním řešením Converged AI Workspace – AI je zabudována přímo do vašeho projektového managementu, dokumentů a komunikace, není přidána dodatečně.
💡 Tip pro profesionály: Pokud integrujete nové nástroje do stávajících pracovních postupů, zvažte použití šablony pro integraci softwaru, abyste mohli proces systematicky spravovat.
Krok 4: Změřte výsledky a na jejich základě pokračujte dál
Než zahájíte pilotní projekt, definujte, jak bude vypadat úspěch. Může to být například
- Úspora času na jednu úlohu
- Více dokončených projektů za týden, nebo
- Snížení počtu chyb
Spusťte pilotní projekt na dva až čtyři týdny, aby měl tým čas si osvojit nové návyky.
Sledujte tyto metriky produktivity v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp. Dashboardy vytvářejí přehledné vizuální znázornění práce vašeho týmu. Převádějí data z vašich úkolů do srozumitelných grafů a shrnutí AI. To vám umožní vidět dopad zavedení AI a vytvořit argumenty pro rozšíření jejího použití do dalších oblastí podnikání.
Školení týmu pro zavedení AI (je to jednodušší, než si myslíte)
Je přirozené váhat před zavedením dalšího nástroje. Bude jej tým skutečně používat? Nebude to znamenat týdny školení, na které nemáte čas? Pro mnoho vedoucích pracovníků není strachem samotná AI, ale změna řízení, která s ní souvisí.
Realita je mnohem jednodušší. Pokud váš tým umí vyhledávat, klikat a psát, má již dovednosti potřebné k efektivnímu využívání AI.
Zde je jednoduchý přístup ke školení pro malé a střední podniky:
- Zaměřte se na jeden případ použití: Nesnažte se naučit vše najednou. Začněte tím, že týmu ukážete, jak umělá inteligence může vyřešit jeden konkrétní, nepříjemný problém.
- Ukažte, neříkejte: Předveďte AI v akci. Pětiminutová ukázka je účinnější než 50stránkový manuál a ClickUp Clips vám pomůže nahrát průvodce sdílením obrazovky během chvilky!
- Podporujte experimentování: AI se zlepšuje s praxí. Podporujte svůj tým, aby zdokonaloval své pokyny a sdílel to, co funguje.
- Vytvořte knihovnu podnětů: Ukládejte příklady účinných podnětů, které může celý tým používat a k nimž může přispívat ve sdíleném dokumentu ClickUp Doc.
Někteří členové týmu mohou být skeptičtí. Spojte je s někým, kdo tuto technologii přijal jako jeden z prvních, zaměřte se na výhody v podobě úspory času a nechte výsledky mluvit samy za sebe. Většina týmů se s integrovanou umělou inteligencí stane produktivní během jednoho dne a během týdne ji zvládne dokonale ovládat.
📮ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony. ClickUp řeší tento problém pomocí známého chatového rozhraní, které připomíná posílání textových zpráv. Týmy mohou hned začít s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně přirozeně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která mnoho lidí odrazuje.
Časté chyby při zavádění AI, kterým je třeba se vyhnout (přemýšlení, nedostatečné využívání)
Aby bylo zavedení umělé inteligence úspěšné, poučte se z těchto častých chyb, kterých se malé a střední podniky dopouštějí.
Jak ClickUp zjednodušuje zavádění AI pro každý tým
Malé a střední podniky potřebují AI, která funguje bez technického týmu, přirozeně zapadá do stávajících pracovních postupů a nepřispívá k rozšiřování počtu nástrojů. Skutečnou výzvou je najít něco, co je zároveň výkonné a snadno použitelné. Bez správné platformy týmy často skončí s nesourodými nástroji, pracují s AI, které chybí kontext, a nevyužívají tak svůj potenciál.
ClickUp řeší tento problém pomocí Converged AI Workspace. Spojuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci do jedné platformy s integrovanými nativními funkcemi AI.
S ClickUp Brain můžete klást otázky v přirozeném jazyce a získávat odpovědi z celého pracovního prostoru, včetně projektů, dokumentů, komentářů a chatu. Pomáhá generovat obsah, shrnout práci a vyhledat úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji. Pro větší flexibilitu vám Brain MAX poskytuje přístup k několika předním modelům AI, takže si můžete vybrat ten správný pro každý úkol.
Vzhledem k tomu, že vše je na jednom místě, má AI úplný přehled o vaší práci a váš tým se musí naučit používat pouze jeden nástroj. Týmy, které nyní používají jednotný přístup, mohou pracovat rychleji a dosahovat lepších výsledků, zatímco ostatní zůstávají u manuálních pracovních postupů. 🤩
Jste připraveni zjistit, jak může AI fungovat pro váš tým bez jakéhokoli technického nastavení? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
AI bez nutnosti programování znamená, že váš tým může využívat umělou inteligenci prostřednictvím jednoduchých rozhraní, jako je zadávání otázek v běžné angličtině nebo klikání na tlačítka, aniž by potřeboval jakékoli programátorské dovednosti.
Ano, mnoho moderních nástrojů AI nabízí integraci, ale nejplynulejší zážitek nabízí platforma s integrovanou AI, kde má AI již přístup k vaší práci bez nutnosti dalšího nastavování.
Většina týmů zaznamená úsporu času již během prvního týdne používání integrované AI pro úkoly, jako je psaní nebo shrnování, přičemž výraznější nárůst produktivity se obvykle projeví během prvního měsíce.
Integrovaná AI má přímý přístup k vašim projektům a dokumentům, takže vám může poskytovat kontextovou pomoc, zatímco samostatné AI nástroje vyžadují kopírování a vkládání informací, což znamená další práci a ztrátu cenného kontextu.