Jak vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT pro vlastní řešení

Řízení projektů dnes připomíná nekonečný cyklus termínů, e-mailů a následných kroků. I přes existenci mnoha nástrojů pro správu úkolů týmy často sledují aktualizace, sestavují zprávy a shromažďují informace ručně, což jim ponechává jen málo času na skutečnou práci.
Není žádným překvapením, že AI tuto situaci rychle mění.
Průzkum společnosti Capgemini zjistil, že 82 % organizací plánuje v příštích třech letech integrovat AI agenty a svěřit jim úkoly, jako je generování e-mailů, kódování a analýza dat.
Pro ty, kteří již tento přechod provedli, je dopad jasný: aktualizace jsou automatizované, generování reportů trvá jen několik sekund a schůzky jsou okamžitě shrnuté. Místo toho, aby se týmy zabývaly nepodstatnými detaily, mohou se soustředit na důležitá rozhodnutí a rutinní práci nechat na AI.
Zajímá vás, jak mohou AI agenti změnit váš pracovní postup? V tomto blogovém příspěvku vám v podrobném průvodci vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o tom, jak vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT.
Pokud ale chcete vyzkoušet mnohem zajímavější, hotovou alternativu AI agenta od ClickUp, která rozpoznává kontext, zůstaňte s námi až do konce!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Vytvoření AI agenta pomocí ChatGPT může výrazně zvýšit produktivitu automatizací opakujících se úkolů a zlepšením efektivity pracovního postupu.
- AI agenti jsou autonomní softwarové entity, které vnímají své prostředí, zpracovávají informace a provádějí úkoly bez neustálého zásahu člověka.
- Využívají techniky umělé inteligence, jako je strojové učení a zpracování přirozeného jazyka, k rozhodování a interakci s uživateli.
- GPT-4 hraje klíčovou roli ve vylepšování AI agentů tím, že umožňuje kontextově citlivé odpovědi, uchovávání paměti a řešení složitých problémů.
- Chcete-li vyvinout AI agenta pomocí ChatGPT, postupujte podle těchto kroků: Definujte účel svého agenta Vyberte vhodnou technologii pro vývoj, testování a nasazení Nakonfigurujte AI model na základě svého účelu a aplikací Vyškolte AI model pomocí vlastních dat Vyvíjejte uživatelské rozhraní Proveďte testování a optimalizaci Nasazujte a monitorujte agenta
- Definujte účel svého agenta
- Vyberte vhodnou technologii pro vývoj, testování a nasazení.
- Nakonfigurujte model AI podle svého účelu a aplikací.
- Vyškolte model AI pomocí vlastních dat
- Vytvořte uživatelské rozhraní
- Proveďte testování a optimalizaci
- Nasazení a monitorování agenta
- Vytváření vlastních agentů pomocí ChatGPT umožňuje firmám vytvořit nákladově efektivní řešení, které rozumí jejich specifickým pracovním postupům a dokáže automatizovat úkoly, generovat okamžité zprávy a efektivně zpracovávat interakce se zákazníky.
- ClickUp nabízí alternativu založenou na umělé inteligenci s názvem ClickUp Brain, která automatizuje pracovní postupy, organizuje znalosti a poskytuje informace v reálném čase, čímž eliminuje potřebu vlastního vývoje.
- ClickUp Brain zvyšuje produktivitu integrací automatizace a vyhledávání založených na umělé inteligenci, které reagují na kontext, přímo do vašeho pracovního prostoru.
- Definujte účel svého agenta
- Vyberte vhodnou technologii pro vývoj, testování a nasazení.
- Nakonfigurujte model AI podle svého účelu a aplikací.
- Vyškolte model AI pomocí vlastních dat
- Vytvořte uživatelské rozhraní
- Proveďte testování a optimalizaci
- Nasazení a monitorování agenta
Co jsou AI agenti a jak fungují?
AI agenti jsou softwarové entity, které dokážou vnímat své okolí, zpracovávat informace a provádět autonomní akce za účelem dosažení konkrétních cílů. Využívají techniky umělé inteligence, jako je strojové učení, zpracování přirozeného jazyka (NLP) a posilující učení, k rozhodování a interakci s uživateli, systémy nebo jinými agenty.
Hlavní funkcí AI agenta je automatizace opakujících se úkolů, díky čemuž se můžete soustředit na strategičtější práci.
📌 Příklad: Vezměme si například asistenta pro řízení lidských zdrojů využívajícího umělou inteligenci. Namísto pouhého vypisování volných pracovních míst automatizují agenti AI nábor zaměstnanců tím, že prověřují životopisy, plánují pohovory a odpovídají na časté dotazy uchazečů.
Jak fungují AI agenti?
Funkční mechanismus AI agentů je založen na čtyřech klíčových komponentách:
- Vnímání a porozumění: Zpracovávají vstupy, jako je text, hlas nebo data, pomocí NLP a strojového učení.
- Rozhodování: Na základě údajů v reálném čase vyhodnocují více možností a vybírají nejúčinnější postup.
- Autonomní provádění: Zpracovávají úkoly, jako je odpovídání na dotazy, analýza zpráv nebo generování obsahu.
- Kontinuální učení: Učí se z vašich minulých interakcí a postupem času se stávají přesnějšími a efektivnějšími.
Role GPT-4 ve vývoji AI agentů
AI agenti dosahují své inteligence díky kombinaci hlubokého učení, neuronových sítí a obrovských datových sad, ale jádrem mnoha z těchto systémů jsou GPT (Generative Pre-trained Transformers).
GPT jsou trénovány na obrovském množství textových dat z knih, článků, webových stránek a dalších zdrojů. To jim pomáhá vybudovat základní porozumění jazyku, logice a kontextu. Tato fáze předběžného tréninku dává AI agentům základní inteligenci, která jim umožňuje rozpoznávat vzorce a dělat informované předpovědi.
Klíčovou inovací je zde mechanismus sebeuvědomění, který pomáhá AI určit, která slova ve větě (nebo napříč větami) jsou pro sebe nejrelevantnější. Díky tomu jsou odpovědi soudržnější a kontextově uvědomělejší.
Zde je vysvětleno, proč je GPT-4 základem inteligence AI agentů a jak podporuje použití ChatGPT v reálných aplikacích:
1. GPT-4 poskytuje kontextově citlivé odpovědi
Díky generativní AI dokáže GPT-4 zachytit kontext, tón a záměr, díky čemuž jsou interakce přirozené. Ať už odpovídá na složité dotazy nebo shrňuje dlouhé zprávy, GPT-4 zajišťuje plynulý průběh konverzace.
📌 Příklad: Jedním z nejvýznamnějších případů využití AI je vzdělávání. AI tutor Khan Academy, Khanmigo, využívá GPT-4 k poskytování personalizovaných, kontextově orientovaných vzdělávacích zkušeností studentům.
2. GPT-4 si pamatuje, co říkáte
Na rozdíl od předchozích modelů si GPT-4 pamatuje minulé a budoucí interakce v rámci delších konverzací, takže se nemusíte opakovat. Díky tomu jsou AI agenti užitečnější pro probíhající projekty, zákaznickou podporu nebo cokoli, co vyžaduje následné kroky.
📌 Příklad: Zákazník kontaktuje agenta podpory Shopify využívajícího AI ohledně problému s objednávkou. O týden později se vrací s doplňující otázkou a AI si pamatuje jejich předchozí konverzaci, aniž by bylo nutné opakovat podrobnosti.
3. GPT-4 je skvělý při řešení složitých problémů
GPT-4 je lepší v logickém uvažování a řešení problémů než jeho předchůdci. AI agenti využívající GPT-4 mohou analyzovat složité scénáře, rozkládat problémy a poskytovat strukturované, promyšlené odpovědi.
Výsledkem je, že AI agenti pohánění GPT-4 podporují konverzační obchodování s personalizovanými nákupními zážitky, automatizují prodejní procesy a poskytují okamžitou zákaznickou podporu.
📌 Příklad: Umělá inteligence Amazonu pomáhá zákazníkům najít oblečení podle jejich preferencí, čímž činí online nakupování interaktivnějším.
❗️ChatGPT není potřeba. Získejte více LLM pomocí jedné aplikace!
Chcete desetinásobně zvýšit svou komunikaci a produktivitu?
Seznamte se s Brain MAX – desktopovou aplikací, která sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci ve všech pracovních aplikacích, které používáte. Už nemusíte přeskakovat mezi nesouvislými AI nástroji nebo prohledávat nekonečné množství záložek.
S Brain MAX získáte produktivitu založenou na hlasovém ovládání, jednotné vyhledávání ve všech vašich aplikacích, možnost chatovat s více LLM, vytvářet vlastní AI agenty a okamžitě vytvářet vlastní zprávy – vše na jednom místě. Snižuje to vaši kognitivní zátěž, eliminuje zpoždění při odhalování rizik a zpráv a skutečně eliminuje rozšiřování AI.
Pokud jste připraveni na novou éru kontextové AI a plynulé práce, Brain MAX je dalším nezbytným nástrojem, který musíte mít.
Jak vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT
K vytvoření AI agenta pomocí ChatGPT nemusíte být datový vědec. Stačí jen minimální nastavení a můžete začít.
Zde je úvod 👇
Krok 1: Definujte účel svého AI agenta
Než se pustíte do technických detailů, ujasněte si, co chcete, aby váš AI agent dělal.
Zeptejte se sami sebe:
- Jaké konkrétní úkoly bude můj AI agent zpracovávat? (např. odpovídání na časté dotazy, zpracování žádostí o podporu, vizualizace dat a shrnování zpráv atd. )
- Kdo jej bude nejvíce využívat? (např. týmy zákaznického servisu, obchodní zástupci, návštěvníci webových stránek)
- Jaký druh dat bude zpracovávat? (např. dotazy zákazníků, interní dokumenty, záznamy CRM)
- Jak by měl komunikovat? (např. živý chat, hlasový asistent, automatizace e-mailů)
Jakmile budete mít jasně definovaný účel, můžete přejít k technickému nastavení.
Krok 2: Vyberte si technologický stack
ChatGPT není jen pohonem vašeho AI agenta; aby fungoval hladce, potřebuje solidní technologickou základnu. Správná kombinace technologií určí, jak dobře bude dosahovat výsledků.
Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Programování: Python (vhodný pro AI/ML)
- Model NLP: GPT-4 pro inteligentní odpovědi
- Hosting: cloudový (AWS, Azure, Google Cloud) nebo vlastní hosting
- Rámce: LangChain, OpenAI API, FastAPI pro webová rozhraní
- Databáze: PostgreSQL nebo MongoDB
- Integrace: Zapier, ClickUp API pro plynulý pracovní postup
Krok 3: Nastavte svůj model AI pomocí ChatGPT
Nyní je čas nakonfigurovat váš model AI. Musíte přistupovat k API OpenAI a doladit model tak, aby odpovídal vašemu použití. Dále se rozhodněte pro tón, nastavte hranice odezvy a implementujte volání API.
📌 Příklad:
import openai
response = openai. ChatCompletion. create(model=”gpt-4″,messages=[{“role”: “user”, “content”: “Jaké je dnes počasí?”}])
print(response[„choices“][0][„message“][„content“])
Díky tomu může váš AI agent začít generovat odpovědi na základě vstupů od uživatelů.
Krok 4: Trénujte svou AI pomocí vlastních dat
ChatGPT má již v základu mnoho znalostí. Nezná však vaše podnikání. Aby byl váš AI agent užitečný, budete jej muset vycvičit pomocí dat specifických pro vaše odvětví a pracovní postupy.
Odkud čerpat trénovací data?
📝 Interní znalostní báze : Často kladené otázky, standardní operační postupy a nápověda💬 Záznamy minulých chatů: Skutečné konverzace se zákazníky (jsou-li k dispozici)🧑🏻💻 CRM nebo systém pro správu ticketů: Support tickety, dotazy klientů a řešení
Čím více relevantních dat do ChatGPT vložíte, tím chytřejší a přesnější bude váš AI agent.
🔍 Věděli jste, že... GPT-2 se naučil z 40 miliard textových tokenů z více než 8 milionů webových stránek – všechny pocházejí z příspěvků na Redditu, které získaly alespoň tři kladná hodnocení! Zjednodušeně řečeno, pokud lidé považovali příspěvek za natolik zajímavý, že mu dali kladné hodnocení, je možné, že pomohl vycvičit AI, kterou dnes používáte.
Krok 5: Vytvořte rozhraní AI
Váš AI agent je tak dobrý, jak dobrý je způsob, jakým s ním lidé komunikují. Neohrabané rozhraní? Frustrující. Plynulé a intuitivní rozhraní? Zásadní změna.
Takto jej můžete nastavit:
💬 Chatbot: Přidejte jej do Slacku, Teams nebo na svůj web a můžete okamžitě konverzovat📞 Hlasový asistent: Propojte jej s Twilio a získejte telefonickou podporu📧 E-mailová AI: Automatizujte odpovědi přes Gmail nebo Outlook
Vyberte si správné rozhraní na základě zapojení uživatelů a získáte AI, se kterou bude interakce přirozená.
🧠 Zajímavost: Moderní AI agenti používají k vylepšování svých odpovědí posilující učení (například RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback). Učí se z interakcí s uživateli a optimalizují přesnost, relevanci a zapojení.
Krok 6: Otestujte a optimalizujte svého AI agenta
Jakmile je váš AI agent vytvořen, je třeba otestovat a vylepšit jeho reakce na konkrétní úkoly.
Zde je kontrolní seznam pro testování, který budete potřebovat 👇
|Test
|Co je třeba zkontrolovat
|Proč je to důležité
|Testování jednotek
|Ověřte odpovědi API
|Zajišťuje přesné načítání dat
|Testování uživatelů
|Shromažďujte skutečné zpětné vazby od uživatelů
|Zlepšuje uživatelský zážitek a přesnost
|Zpracování chyb
|Otestujte schopnost AI zotavit se z poruch
|Zabraňuje poruchám a zmatkům
|Kontrola výkonu
|Optimalizujte rychlost a dobu odezvy
|Zajišťuje plynulou komunikaci
Krok 8: Nasazení a monitorování
Je čas nasadit svého AI agenta ve dvou reálných scénářích. V závislosti na vašem použití můžete:
- Hostujte jej na AWS/GCP pro rozsáhlé aplikace.
- Nasadit jej jako nástroj SaaS pro interakci se zákazníky
Musíte také svého AI agenta neustále monitorovat. Jinými slovy:
- Analyzujte zpětnou vazbu a vylepšujte odpovědi AI
- Pravidelně aktualizujte trénovací data
- Přidejte nové funkce podle potřeb uživatelů
Na základě zpětné vazby neustále vylepšujte výkon svého AI agenta, aby byl chytřejší, rychlejší a užitečnější.
🌟 Bonusový návod: Jste připraveni vytvořit si vlastního AI agenta? Zde je video návod pro vás! 👇🏼
Jak přizpůsobit ChatGPT pro svého vlastního AI agenta
Vytvořili jste AI agenta pomocí ChatGPT – skvělé! Ale obecná AI je jako stážista v prvním dni. Zná základy, ale aby byla užitečná, potřebuje školení. Aby fungovala podle vašich představ, přizpůsobte pracovní princip ChatGPT. Zde je podrobný návod:
1. Upravte ChatGPT pro svůj konkrétní případ použití
ChatGPT je trénován na obecné znalosti, ale vaše AI potřebuje odborné znalosti v konkrétní oblasti.
- Naučte jej pomocí svých dat: Nahrajte dotazy zákazníků, standardní operační postupy a minulé interakce, abyste zlepšili přesnost.
- Vylepšete odpovědi: Použijte API OpenAI pro jemné doladění, abyste přizpůsobili AI potřebám svého podnikání.
Navíc jej můžete propojit s interní dokumentací, znalostními databázemi nebo daty v reálném čase prostřednictvím API, aby byly odpovědi přesné a v souladu s vaším podnikáním.
2. Vylepšete odpovědi pomocí prompt engineeringu
Někdy lepší výzvy znamenají lepší odpovědi. Když použijete efektivní systémové výzvy, můžete AI navést k generování relevantnějších odpovědí. Například:
❌ „Pověz mi něco o prodeji.“
✅ „Uveďte tři nejdůležitější strategie prodeje B2B SaaS s příklady.“
3. Nastavte ochranná opatření, aby byly odpovědi AI pod kontrolou
AI je chytrá, ale není dokonalá. Pokud ji nenecháte kontrolovat, může generovat zavádějící informace. Nastavte mechanismy ověřování faktů, kontrolu délky odpovědí a filtry shody, abyste zabránili nepřesným nebo rizikovým výstupům.
4. Přizpůsobte AI na základě rolí uživatelů
AI by se měla přizpůsobovat svému publiku. Zákazníci dostávají jednoduchá vysvětlení, zatímco interní týmy získávají podrobné a cenné informace. Odpovědi založené na rolích činí interakce užitečnějšími a kontextově citlivějšími.
ChatGPT můžete proměnit v výkonného AI agenta, který pro vás skutečně pracuje, a to díky doladění a integraci správných dat. Ale jak jsme slíbili, existuje ještě lepší řešení než agenti ChatGPT, takže čtěte dál.
Proč vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT?
Vytvoření vlastního AI agenta pomocí ChatGPT znamená mít asistenta, který mluví vaším jazykem a rozumí vašim pracovním postupům.
Zde je několik důvodů, proč vám vytvoření AI agenta pomocí ChatGPT může pomoci:
1. Vlastní AI, která funguje podle vašich představ
S ChatGPT můžete vytvořit AI agenta, který rozumí vašemu podnikání a zpracovává úkoly podle vašich potřeb. Tento agent funguje jako agent založený na znalostech a pomocí logického uvažování poskytuje přesné odpovědi a řešení.
Agent navíc dokáže odpovídat na dotazy zákazníků, kvalifikovat potenciální zákazníky, pomáhat s onboardováním nebo spravovat support tickety jako skutečný člen týmu. Vy rozhodujete o jeho tónu, úrovni detailů a zdroji informací, čímž zajistíte, že bude v souladu s vaší značkou a procesy.
💡 Tip pro profesionály: Než vytvoříte svého agenta ChatGPT, vytvořte dokument s osobností s ideálními odpověďmi, tématy, která jsou tabu, a pěti až sedmi ukázkovými konverzacemi. Sdílejte jej se svým týmem včas, abyste se vyhnuli nekonečným úpravám. Tento jednoduchý krok může zkrátit dobu vývoje o 30–40 %!
2. Nákladově efektivní automatizace
AI agenti ulehčují lidským týmům od velké části práce a snižují provozní náklady. Navíc ChatGPT dokáže současně zvládat tisíce konverzací s LLM agenty , kteří kombinují výkonné jazykové modely s plánováním a pamětí. To znamená, že firmy mohou růst, aniž by se musely obávat přetížení svých týmů podpory.
3. Zvládněte více práce za méně času
Nikdo nerad tráví hodiny administrativními úkoly. Právě tuto mezeru vyplňuje AI agent.
🦾 Automatizujte pracovní postupy → Už žádné ruční přiřazování úkolů📊 Generujte okamžité zprávy → AI shrne data během několika sekund🎧 Zvládněte interakce se zákazníky → Odpovídejte na dotazy v reálném čase
4. Lepší ochrana a zabezpečení dat
Používání AI nástrojů třetích stran znamená svěřit své údaje do rukou jiných. Když si vytvoříte vlastní AI, máte vše pod kontrolou. Jednoduše řečeno:
📖 Bonusové čtení: ChatGPT Cheat Sheet (s příklady promptů)
Osvědčené postupy při vývoji AI agentů
Díky dodržování osvědčených postupů mohou organizace vytvářet vlastní AI agenty, které jsou efektivní, uživatelsky přívětivé a odpovědné.
Klíčové aspekty při vytváření AI agentů
Vytváření AI agentů vyžaduje rovnováhu mezi technickou přesností a strategickým plánováním. Zde jsou základní faktory, které je třeba zvážit:
1. Začněte s jasným cílem
AI agenti jsou nejúčinnější, když jsou navrženi s konkrétním cílem.
📌 Příklad: Poskytovatel zdravotní péče, který vytváří AI agenta, by se měl rozhodnout:
- Je to pro plánování schůzek s pacienty?
- Jedná se o asistenta lékařského výzkumu pro lékaře?
Každý z nich vyžaduje odlišný přístup, trénovací data a odlišnou sadu datových vědeckých a AI modelů.
💡 Tip pro profesionály: Před kódováním AI agenta vytvořte „dokument rozhodovacího stromu“. Identifikujte všechny možné záměry uživatelů a přesné akce vašeho agenta pro každý scénář. Tato vizuální reprezentace pomáhá včas identifikovat potenciální slepé uličky a kruhové konverzace.
2. Vyberte správný model AI a trénovací data
Ne všechny modely AI jsou stejné. Chatbot pro zákaznický servis nepotřebuje stejný model jako systém detekce finančních podvodů založený na AI.
📌 Příklad: Chatbot AI pro maloobchod by měl být trénován na interakce se zákazníky a časté dotazy týkající se produktů. Agent AI pro kyberbezpečnost by měl být trénován na vzorce podvodného chování a historická data o hrozbách.
3. Vytvořte AI schopnou rozpoznat kontext
AI funguje nejlépe, když rozumí kontextu konverzace. Měla by čerpat informace v reálném čase z vašich interních produktových databází, CRM systémů nebo nástrojů pro řízení projektů, aby mohla poskytovat smysluplné odpovědi.
📮 ClickUp Insight: 60 % zaměstnanců reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity.
Díky centralizaci všech konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se nutnosti přecházet mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete.
Zajištění etických standardů při implementaci AI agenta
Model umělé inteligence, který dodržuje etické standardy, je založen na důvěře a souladu s předpisy. Zde je několik etických standardů, které by měl dodržovat:
- Transparentnost: Uživatelé mají právo vědět, jak se přijímají rozhodnutí, jaká data se používají a kde jsou omezení. Když je AI transparentní, buduje důvěru a pomáhá lidem činit informovaná rozhodnutí o tom, jak s ní budou pracovat.
- Přístup zaměřený na člověka: AI by měla usnadňovat život, nikoli nahrazovat lidský úsudek. Musí být v souladu se základními lidskými hodnotami a být navržena s ohledem na blaho lidí.
- Spravedlnost a omezení zaujatosti: AI by měla zacházet se všemi spravedlivě (bez výjimek). Zaujatost v datech může vést k nespravedlivým výsledkům, proto jsou nezbytné neustálé kontroly a rozmanité tréninkové sady.
- Ochrana soukromí a bezpečnost dat: Osobní údaje jsou osobní z určitého důvodu. AI by měla shromažďovat pouze nezbytné údaje, zajistit jejich bezpečnost a poskytnout uživatelům kontrolu nad jejich informacemi.
Omezení používání ChatGPT jako AI agenta
ChatGPT je sice výkonný nástroj umělé inteligence, ale při použití jako samostatný agent umělé inteligence má několik omezení. Stručně řečeno, patří mezi ně:
❌ Žádná vestavěná paměť pro uchování kontextu
ChatGPT nedokáže uchovat kontext při delších interakcích, pokud nevytvoříte vlastní paměťové vrstvy. Pokud jej například požádáte o shrnutí poznámek z několika schůzek, nebude si pamatovat předchozí shrnutí, pokud mu výslovně neposkytnete kontext.
❌ Omezené možnosti provádění úkolů
ChatGPT sice dokáže generovat obsah a poskytovat doporučení, ale bez externích integrací nemůže přímo provádět akce, jako je odesílání e-mailů, plánování schůzek nebo aktualizace stavu úkolů.
❌ Možnost nepřesných odpovědí
ChatGPT často „halucinuje“, což znamená, že někdy generuje zavádějící, nesprávné nebo nesmyslné odpovědi, zejména v komplexních nebo technických oblastech.
📖 Bonusové čtení: AI na pracovišti
Použijte ClickUp jako alternativu k ChatGPT
Pokud chcete vytvořit AI agenta pomocí ChatGPT, pravděpodobně máte zájem zefektivnit své pracovní postupy. Ale proč se trápit s vytvářením něčeho od nuly nebo řešením více agentů?
Vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. ✅
Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat v jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním AI nové generace.
Jeho AI agent, ClickUp Brain, je zabudován přímo do aplikace a je navržen tak, aby pomáhal týmům automatizovat pracovní postupy a získávat v reálném čase informace z dat v jejich pracovním prostoru – bez nutnosti programování nebo konfigurace složitých úkolů. Tento agent usnadňuje řízení projektů tím, že funguje jako inteligentní kopilot, pomáhá s prioritizací úkolů, generováním obsahu a shrnováním klíčových informací.
Zde je vysvětlení:
- Získejte rychlé souhrny svých úkolů v ClickUp, hlasových a video klipů v ClickUp a konverzací, abyste zůstali v obraze, aniž byste museli číst/prohlížet vše.
- Zrychlete psaní generováním e-mailů, zpráv nebo brainstormingových nápadů v rámci ClickUp.
- Zaměřte se na úkoly s velkým dopadem na základě termínů a pracovní zátěže na základě poznatků získaných pomocí umělé inteligence.
- Získejte klíčové informace o projektu z úkolů, poznámek a dokumentů během několika sekund.
Jako AI agent přináší ClickUp Brain také sílu automatizace přirozeného jazyka do pracovních postupů. Namísto ručního nastavování složitých podmínek typu „if-this-then-that“ vám ClickUp Brain umožňuje automatizovat úkoly pouhým popisem toho, co potřebujete, v běžné angličtině.
Ale ClickUp tím nekončí. Kromě automatizace založené na AI také usnadňuje komunikaci v týmu díky ClickUp Chat. Je to chybějící kousek skládačky pro týmy, které jsou unavené přeskakováním mezi aplikacemi, jen aby stihly pracovní konverzace.
Místo používání samostatných nástrojů pro chat a správu projektů nabízí ClickUp vše pod jednou střechou, takže můžete komunikovat, plánovat a jednat na jednom místě.
Zde je návod k používání ClickUp Chat:
- Konverzace se může okamžitě proměnit v úkol: Už žádné momenty typu „Zapiš si tenhle úkol“. Jediným kliknutím proměňte jakoukoli zprávu v úkol.
- Vše zůstává propojené: Konverzace jsou automaticky propojeny s úkoly, dokumenty a dalšími diskuzemi, takže nikdy neztratíte kontext.
- Brain vám kryje záda: Potřebujete rychlou odpověď? ClickUp Brain vám může navrhnout odpovědi, shrnout dlouhé vlákna a dokonce automaticky vytvářet úkoly z konverzací.
- Hovory s okamžitými výstupy: Připojte se k hlasovému nebo videohovoru pomocí SyncUps v Chatu a AI agent ClickUp automaticky vygeneruje souhrny a akční položky.
Automatizace založená na umělé inteligenci a plynulý chat jsou skvělé, ale co se stane, když se topíte v roztříštěných dokumentech, zapomenutých úkolech a nekonečných znalostních silách?
Místo prohledávání starých zpráv nebo klikání na nekonečné složky použijte funkce AI Knowledge Management od ClickUp k organizaci, vyhledávání a zobrazování správných informací přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Na rozdíl od tradičních AI agentů, kteří pasivně reagují na podněty, ClickUp poskytuje centralizované znalostní centrum založené na AI, které aktivně organizuje, aktualizuje a vyhledává informace na vaší pracovní stanici.
Získáte tím:
- Automatizované strukturování obsahu: ClickUp inteligentně kategorizuje a označuje informace o společnosti, což usnadňuje vyhledávání a používání dat v případě potřeby.
- Aktualizace znalostí v reálném čase: Brain navrhuje vylepšení a zajišťuje, aby dokumenty zůstaly přesné a aktuální.
- Odpovědi s ohledem na kontext: Na rozdíl od ChatGPT, který vyžaduje opakované zadávání, ClickUp Brain vyhledává odpovědi na základě strukturovaných dat ve vašem pracovním prostoru.
Zefektivněte práci a udržujte kontext s ClickUp Brain
Vytvoření AI agenta pomocí ChatGPT zní jistě zajímavě. Ale AI neslouží jen k odpovídání na otázky, ale také k zefektivnění, zrychlení a lepší organizaci práce.
S ChatGPT získáte skvělého AI asistenta. Ale s ClickUp Brain? Získáte AI, která skutečně rozumí vašemu pracovnímu postupu. Nejenže generuje odpovědi, ale také automatizuje úkoly, organizuje znalosti a zajišťuje, že máte správné informace přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Pokud hledáte chytřejší způsob práce, při kterém vám AI pomůže udělat více, aniž byste museli neustále zadávat kontext, ClickUp Brain je tím pravým řešením.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte svůj způsob práce!